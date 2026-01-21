오디오 콘텐츠 생성을 위한 최고의 ElevenLabs 프롬프트 예시

음성 AI가 이토록 손쉽게 접근 가능한 적은 없었습니다.

오늘날 누구나 ElevenLabs 같은 tool에 텍스트를 붙여넣기만 하면 음성 해설을 얻을 수 있습니다. 하지만 한번이라도 시도해 본 사람이라면, 단순히 텍스트를 붙여넣고 탭에서 몇 개의 슬라이더를 움직이는 것만으로는 실제로 인간처럼 들리는 스튜디오 품질의 오디오를 얻을 수 없다는 것을 알 것입니다.

모든 AI 도구와 마찬가지로, ElevenLabs로 전문적인 보이스오버, 매력적인 팟캐스트, 현실적인 음성을 얻는 핵심은 프롬프트 작성 방식에 달려 있습니다.

테스트를 거쳐 여러분이 즉시 시작할 수 있도록 40가지 ElevenLabs 프롬프트를 준비했습니다.

ElevenLabs란 무엇인가요?

ElevenLabs는 텍스트를 50개 이상의 언어로 생생한 오디오로 변환하는 AI 음성 플랫폼입니다. 직관적이고 고급 제어 기능을 통해 대규모로 전문적인 음성 콘텐츠를 생성해야 하는 제작자, 프로듀서, 개발자를 위해 설계되었습니다.

오디오북부터 광고, 팟캐스트, 게임까지, ElevenLabs로 가능한 작업은 다음과 같습니다 ⭐

음성 변조 : 음성 변환, 배경 소음에서 보컬 분리, 또는 클론 생성 및 맞춤형 음성 설계

맞춤형 캐릭터 : 비디오 게임 캐릭터, 오디오북 내레이터 또는 브랜드 페르소나를 위한 독특한 목소리를 처음부터 구축하세요.

대화형 에이전트 : 자연스러운 말투로 실시간 음성 상호작용을 처리하는 AI 어시스턴트를 배포하세요.

음향 효과 및 음악 : 기존 녹음 방식 없이 환경음, 전환 효과, 배경 음악을 제작하세요.

다국어 더빙 : 원본 화자의 목소리를 그대로 유지한 채 기존 오디오를 다른 언어로 번역합니다.

텍스트와 오디오 동기화 : 기존 녹음과 대본을 동기화하여 정밀한 편집 및 자막 작업을 수행하세요

이미지 및 비디오 생성: 다양한 : 다양한 AI 이미지 프롬프트를 실험하여 시각적 콘텐츠를 제작하세요 (2026년 1월 기준 베타 모드)

ElevenLabs 프롬프트란 무엇인가요?

ElevenLabs 프롬프트는 원하는 출력을 생성하도록 안내하는 지시문 세트입니다. 다음 방법으로 결과를 제어할 수 있습니다:

대화, 서사적 맥락, 감정적 큐, 발음 태그, 심지어 음향 효과 설명까지 상세히 기술한 텍스트 프롬프트 입력

음성 복제 또는 리믹스를 위한 참조 오디오 샘플 업로드

음성 라이브러리에서 미리 제작된 음성 선택하기

안정성과 창의성 설정을 실험하여 보이스의 미묘한 차이를 세밀하게 조정해 보세요

음성 에이전트와 작업하는 제작자는 지시 사항 설계도를 구축하여 AI의 핵심 성격, 역할, 규칙 및 대화 행동을 정의할 수 있습니다. 이 시스템 프롬프트는 브랜드 요구사항에 부합하도록 일관된 응답(음성, 어조)을 보장합니다.

효과적인 ElevenLabs 프롬프트 작성법

효과적인 프롬프트 작성은 묘사적 세부사항과 명확성 사이의 균형을 맞추는 행위입니다. AI 도구에 제공할 정보(어조, 감정, 억양, 전달 방식)가 많을수록 결과물은 여러분의 구상에 가까워집니다.

ElevenLabs 프롬프트를 구성할 때 활용할 수 있는 팁 시트입니다 👇

1. 서사적 스타일로 프롬프트 작성하기

음성으로 변환할 텍스트를 입력하고, 오디오 태그(throughout)를 활용하여 출력 전달의 모양을 조정하세요.

다음과 같은 오디오 태그를 조합하여 사용할 수 있습니다:

태그 기능 설명 예시 사용 예시 감정 태그 이 태그들은 음성의 감정적 톤을 설정합니다 [웃음], [더 크게 웃음], [웃음 시작], [쌕쌕거림], [슬픔], [분노], [기쁨], [애처로움] [슬픈] 그날 밤 나는 잠을 이룰 수 없었다 사운드 이펙트 환경음과 효과음을 추가하세요 [총소리], [박수], [박수소리], [폭발음], [삼키는 소리], [꿀꺽거리는 소리] [박수 소리] 오늘 밤 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다! [총소리] 방금 뭐였지? 음성 관련 태그 톤, 연기 강도, 인간적 반응을 정의합니다 [속삭임][한숨], [숨 내쉬기], [비꼬는 듯한], [호기심 어린], [흥분한], [울음], [킥킥대며], [장난스럽게] [속삭임] 들키지 마세요 독특하고 특별한 태그 창의적인 응용을 위한 실험적 태그 [강한 프랑스 억양] [강한 프랑스 억양] 그게 인생이야, 친구 — 모든 것을 통제할 순 없지.

스크립트 내 어디에나 오디오 태그를 배치하고(다양한 조합으로) 전달 방식을 조정할 수 있습니다. 묘사적인 감정 상태와 행동을 실험해 보며 특정 사용 사례에 맞는 최적의 방식을 찾아보세요.

AI 음성 모델의 경우 텍스트 구조가 출력 결과에 큰 영향을 미친다는 점을 기억하세요. 최상의 결과를 얻으려면 자연스러운 말투, 적절한 구두점, 명확한 감정적 맥락을 활용하세요.

💡 프로 팁: "향상" 버튼을 클릭하면 입력 텍스트에 대한 관련 오디오 태그를 자동으로 생성할 수 있습니다.

2. 정규화 가이드라인 추가

AI 모델, 특히 한도 있는 데이터로 훈련된 소규모 모델은 전화번호, 우편번호, 이메일 주소, URL과 같은 복잡한 데이터 유형을 처리하는 데 어려움을 겪습니다.

해당 경우에는 프롬프트에 정규화 지침을 추가하세요. 텍스트가 어떻게 낭독되길 원하는지 명시하십시오.

일부 정규화 예시와 프롬프트 내 구성 방법은 다음과 같습니다:

입력 유형 입력 유형 출력 유형 기수 123 백이십삼 서수 번호 2nd 두 번째 금전적 값 $45. 67 45달러 67센트 로마 숫자 XIV 열네 개 (제목일 경우 "열네 번째") 일반적인 약어 Dr. Ave. St. DoctorAvenueStreet (단, "St. Patrick"은 유지해야 함) URLs elevenlabs.io/docs eleven labs dot io slash 문서 날짜 2023년 1월 2일 2023년 1월 2일 또는 2023년 2월 1일 (지역 설정에 따라 다름) 시간 14:30 오후 2시 30분 전화번호 123-456-7890 하나 둘 셋, 넷 다섯 여섯, 일곱 여덟 아홉 열

3. 발음 및 템포 지시사항 포함

AI가 대본을 읽는 방식을 안내하기 위해 브레이크 태그, 발음 표기법 및 구두점을 사용하세요.

브레이크 태그는 구나 문장 사이에 일시 정지를 추가합니다. 극적인 효과, 자연스러운 대화 흐름, 또는 청취자가 정보를 소화할 시간을 주는 데 유용합니다.

예를 들어:

잠깐만요, 생각 좀 해볼게요. " " "좋아요, 생각났어요."

다만, ElevenLabs에서는 구두점이 전달 방식에 상당한 영향을 미칩니다:

짧은 멈춤은 대시(- 또는 —)로, 망설이는 어조는 점점점(…)으로 표시하세요.

대문자 표기는 특정 단어에 대한 강조를 높입니다

표준 구두점은 자연스러운 말의 리듬과 숨을 고르는 지점을 제공합니다

타이밍 외에도 특정 단어의 발음을 제어할 수 있어야 합니다. 음성 제어 기능을 활용하면 문자 이름, 브랜드 용어 또는 전문 용어의 발음을 정확히 구현할 수 있습니다. 대체 철자나 발음 근사치를 실험하여 특정 단어가 어떻게 발음되어야 하는지 지정해 보세요.

📌 예를 들어,

Nike: NYE-kee

GIF: JIF 또는 GIF (선호도에 따라 선택)

포르쉐: 포르-슈

또한 정확한 국제 음성 기호(IPA) 제어를 위해 음소 태그를 사용할 수 있습니다:

Nike

또는 더 간단한 발음 재작성을 위한 Alias 태그:

SQLite → “S-Q-L-ite” 또는 “sequel-ite”

ElevenLabs의 Studio 및 Dubbing Studio에서는 발음 사전도 생성하여 업로드할 수 있습니다. 여러 프로젝트에서 반복적으로 사용되는 브랜드명이나 전문 용어가 있다면 시간을 절약할 수 있습니다.

3. 음성 선택 및 음성 설정 수정

ElevenLabs 음성 라이브러리에서 음성을 선택하세요. 32개 이상의 언어와 억양으로 구성된 5,000개 이상의 옵션을 만나보실 수 있습니다. 여기에는 사전 제작된 음성, 전문 성우 클론, 맞춤형 캐릭터 음성이 포함됩니다.

검색창을 사용하여 이름, 키워드 또는 보이스 ID로 목소리를 찾으세요. 결과를 좁히려면 필터를 적용할 수도 있습니다.

라이브러리에서 원하는 목소리를 찾지 못하셨다면, 보이스 디자인을 활용해 직접 생성해 보세요. 연령, 성별, 톤, 억양, 말속도, 감정, 스타일 등 세부적인 매개변수를 설정하면 더욱 정확하고 섬세한 결과를 얻을 수 있습니다.

이러한 매개변수를 설명하는 데 활용할 수 있는 요약 가이드:

매개변수 설명적 단어 오디오 품질 저음질 오디오 음질이 나쁨 음성 사서함 같은 소리 흐릿하고 멀리서 들리는 듯한 오래된 녹음기에서 나오는 듯한 연령 청소년 젊은 성인/20대/30대 초반 중년 남성/40대 노인 남성/80대 톤/음색 깊고 낮은 음색 부드럽고 풍부한 음색 거칠고 쉰 목소리 코맹맹이/날카로운 음색 공기감/숨소리 섞인 음색 우렁차고 울림 있는 음색 악센트 두터운 프랑스 억양 약간의 남부 사투리 강한 동유럽 억양 깔끔한 영국식 억양

📌 예시: 강렬한 영국식 억양을 가진 여성 스포츠 해설자가 매우 빠른 속도로 축구 경기의 생생한 중계를 열정적으로 전달합니다. 그녀의 목소리는 생동감 넘치고 열정적이며 경기의 흐름에 완전히 몰입되어 있습니다.

💡 전문가 팁: 음성 유형 아이콘을 활용하면 라이브러리의 각 음성 품질과 출처를 빠르게 파악할 수 있습니다: 노란색 체크 표시 : 전문 보이스 클론

검은색 체크 : 고품질 전문 음성 복제

번개 아이콘 : 즉시 음성 복제

|| 아이콘 : ElevenLabs 기본값 음성

아이콘 없음: 보이스 디자인으로 생성된 음성 ElevenLabs 제공

4. 음성 모델 선택

ElevenLabs는 다양한 사용 사례와 출력에 최적화된 여러 음성 모델을 제공합니다. 일부는 자연스러운 감정과 표현력을 중시하는 반면, 다른 모델들은 속도, 안정성 또는 실시간 성능에 초점을 맞춥니다.

주력 TTS(텍스트 음성 변환), STT(음성 텍스트 변환), 음악 모델을 다음과 같이 분류합니다:

모델 가장 적합한 용도 사용 사례 Eleven V3 (알파) 인간과 유사하고 표현력 있는 음성 생성 캐릭터 토론, 오디오북 제작, 감정적인 대화 Eleven Multilingual v2 풍부한 감정 표현이 담긴 생생한 목소리 캐릭터 보이스오버, 기업 비디오, 이러닝 자료, 다국어 프로젝트 Eleven Flash v2.5 실시간 사용을 위해 최적화된 초고속 모델 실시간 음성 에이전트 및 챗봇, 인터랙티브 애플리케이션, 대량 텍스트 음성 변환 Eleven Turbo v2.5 품질과 속도의 균형이 잘 잡힌 고품질, 저지연 모델 Flash v2.5와 동일하지만, 더 높은 품질의 음성 생성을 위해 지연 시간을 감수할 의향이 있을 때 사용하세요. Scribe v1 최첨단 음성 인식 기술 회의 기록, 오디오 처리 및 분석, 음성 텍스트 변환 Scribe v2 실시간 실시간 음성 인식 실시간 회의 녹취, 실시간 대화(AI 에이전트), 99개 이상의 언어를 아우르는 다국어 녹취 서비스 음악 자연어 프롬프트로 원하는 스타일의 음악을 생성하세요 게임 사운드트랙, 팟캐스트 배경음, 마케팅 배경 음악

모델을 프로젝트 유형에 맞추면 품질과 효율성 사이의 최적의 균형을 확보할 수 있습니다.

5. 생성하고 반복하세요

복잡하고 감정적 뉘앙스가 담긴 텍스트 음성 변환을 위해 모든 것을 단일 프롬프트에 집어넣지 마세요. 프롬프트 체이닝을 활용해 사운드 이펙트나 음성을 세그먼트별로 생성한 후, 오디오 편집 소프트웨어로 레이어링하여 더 복잡한 구성을 만들어보세요.

설명, 태그 또는 감정적 단서를 조정하여 결과를 반복적으로 개선하세요. 사소한 조정만으로도 출력 품질이 극적으로 달라질 수 있습니다.

ElevenLabs Discord 커뮤니티 에 참여하여 워크플로우 팁, 음성 디자인 전략, 실제 예시를 확인하세요.

AI 오디오 라이브러리 를 둘러보고 제작 중인 목소리와 유사한 음성을 연구하세요

각 기능의 상세 설명, 프롬프트 활용 최고의 실행 방식, 실제 사용 사례, API 가이드 및 기술 구현 예시는 ElevenLabs 공식 문서를 참조하세요. ElevenLabs 공식 문서를 참조하세요.

속도, 안정성, 유사성 제어 기능을 실험해 보세요 다양한 콘텐츠 유형에 걸쳐 음성 일관성과 전달력을 미세 조정할 수 있습니다.

프롬프트 문서에 음성 ID, 모델, 설정 및 정확한 문구를 기록해 두세요. 그러면 여러 프로젝트에서 성공적인 결과를 재현할 수 있습니다.

⭐ 주의사항: 프롬프트 설정 시 중요도 순서는 다음과 같습니다—음성 선택 → 모델 선택 → 음성 설정. 이 모든 요소와 그 조합이 출력 결과에 영향을 미칩니다.

다양한 용도에 맞는 최고의 ElevenLabs 프롬프트

ElevenLabs는 고급 음성 생성 기능의 hub입니다. 문서나 프롬프트 엔지니어링 가이드만 참고해서는 최상의 결과를 생성할 준비가 되지 않습니다.

다양한 모델을 테스트하고 직접 음성과 사운드를 생성하여 어떤 것이 효과적인지 파악하세요.

다양한 사용 사례에 걸쳐 ElevenLabs의 다양한 기능을 활용하는 방법을 이 프롬프트들로 보여드리겠습니다:

ElevenLabs 텍스트 음성 변환 프롬프트

1. 표현력 있는 독백

자, 이건 정말 믿을 수 없을 거예요. 그 단편 소설에 완전히 막혀 있었던 거 알지? 화면을 몇 시간이고 쳐다보고 있는데… 아무것도 안 나오나요? [좌절된 한숨] 정말 이거 다 버리고 새로 시작할 뻔했어. 포기하는 게 확률이 높을지도. 그런데! 어젯밤엔 그냥 낙서하고 있었어, 생각조차 안 하면서, 알지? 그런데 갑자기 이 작은 문장이 머릿속에 떠올랐어요. 정말… 전혀 예상치 못한 순간이에요. 그리고 처음에는 이야기 때문도 아니었습니다. 그런데 그냥 한번 써봤더니… 마치… 홍수처럼 쏟아져 나왔어요! 갑자기, 나는 그 문자가 어디로 가야 하는지, 결말이 어떻게 되어야 하는지 정확히 알게 되었습니다… 모든 게 딱 맞아떨어졌어. [기쁨의 탄성] 새벽 3시까지 미친 듯이 타이핑하며 밤을 새웠지. 커피 마실 시간도 없었어! [웃음] 그리고 이거… 진짜… 진짜 좋아! 정말 최고야. 이제 정말… 완료된 느낌이 들어요, 알죠? 마치 마침내 영혼을 얻은 것 같아요.

2. 역동적이고 유머러스한

[웃음] 자… 여러분 – 여러분. 진짜로. [숨을 내쉬며] 지금 이 소리가 얼마나 – 현실적인지 – 믿을 수 있겠어? [폭소] 정말 말도 안 돼… 완전 끝내주네. 기존 모델로는 절대 불가능했던 작업입니다. 예시로, [잠시 멈춤] 이전 모델에서 제 억양을 바꿔 주실 수 있나요? [무심한] 그럴 줄 알았어. [흥분한] 하지만 이제 가능해! 이거 한번 들어봐… [귀여움] 지금부터 프랑스 억양으로 말할 거야. 그리고 우리끼리만 아는 비밀인데 [속삭임] 방법을 모르겠어. [기쁨] 알았어. 시작해 볼게. [강한 프랑스 억양] "인생이란 게 그런 거야, 친구 — 모든 걸 통제할 순 없지."

3. 중첩된 타이밍의 다중 화자 대화

스피커 1: [말하기 시작] 그래서 제가 생각하기에 우리가 할 수 있는 건— 스피커 2: [끼어들며] —새로운 타이밍 기능을 테스트해 보시겠어요? 스피커 1: [놀라며] 정말이야! 어떻게— 스피커 2: [중복] —무슨 생각 하고 있었는지 알아? 운 좋게 맞췄네! 화자 1: [잠시 멈춤] 죄송합니다, 말씀하세요. 스피커 2: [조심스럽게] 좋아요, 그러니까 우리가 동시에 말하려고 하면— 스피커 1: [중복] —우리가 시스템을 다운시킬 확률이 높아요! 스피커 2: [당황하며] 잠깐, 추락하는 거야? 이게 기능인지 아니면— 화자 1: [말을 끊으며, 갑자기 멈춤] 버그! …내가 또 말을 끊었나? 스피커 2: [한숨] 그래, 근데 솔직히? 이거 꽤 재밌네. 스피커 1: [장난스럽게] 다음 문장까지 누가 먼저 말할까 내기하자! 스피커 2: [웃음] 분명히 뭔가 부숴버릴 거예요!

4. 여러 화자가 등장하는 글리치 코미디

스피커 1: [긴장한 목소리로] 음… 텍스트 음성 변환 생성을 실행하면서 스스로 디버깅을 시도했을지도 몰라요. 스피커 2: [놀라며] 아니, 그건 스스로 수술하는 거나 마찬가지야! 스피커 1: [쑥스러운 듯] 멀티태스킹할 수 있을 거라 생각했는데! 이제 내 목소리가 문장 중간에 자꾸 끊겨서— [로봇 목소리] TENCE. 스피커 2: [웃음을 참으며] 오, 와, 정말 스스로를 망가뜨렸네. 스피커 1: [좌절감] 더 나빠져! 누군가 질문할 때마다 내가 대답하는 방식이— [바이너리 삐삐 소리] 010010001! 스피커 2: [폭소] 이진법으로 말하고 있잖아! 정말 대단한데!

5. [고객 서비스 담당자] 전화 주셔서 감사합니다. 불편하신 점 잘 이해하고 있으며, 최대한 신속하게 해결해 드리겠습니다. 먼저 고객님의 계정 번호를 알려주시겠어요?

6. [친근한 강사] 이 작업이 얼마나 간단한지 보여드릴게요. [클릭 소리] 여기 이 버튼 보이시죠? 한 번만 클릭하면 무슨 일이 일어나는지 보세요. [놀라움] 모든 것에서 자동으로 동기화됩니다. 수동 전송도, 혼란도 없어요.

💡 프로 팁: 다중 화자 프롬프트의 경우, 각 화자에게 음성 라이브러리의 고유한 목소리를 할당하여 현실적인 대화를 생성하세요.

ElevenLabs 감정 프롬프트

7. [긴장한 목소리] 내가 이런 걸 하려다니 믿을 수가 없어. [깊게 숨을 내쉬며] 좋아, 이제 시작해 볼게. [목소리가 살짝 떨리며] 행운을 빌어줘.

8. [기쁨에 겨워] 해냈어! [웃음] 정말—정말 우리가 해냈다는 게 믿기지 않아! [감정에 목소리 떨림] 이게 모든 거야.

9. [지친 목소리] 36시간 동안 쉴 새 없이 깨어 있었어. [깊은 한숨] 머리는 텅 비고, 눈은 감기지 않아.

10. [분노하며] 네가 맡은 일은 딱 하나였어. 딱 하나! [목소리 높아지며] 그런데 어떻게든 그마저도 망쳐버렸어. 믿을 수가 없어.

11. [상심한 목소리] 그들은 떠났어. [떨리는 목소리] 그렇게 그냥 떠나버렸고 나는… [삼키며] 이제 어떻게 해야 할지 모르겠어.

12. [겁에 질린 목소리] 방금 그 소리 들었어? [급히 속삭이며] 뭔가 우리랑 같이 여기 있어. 당장 떠나야 해. 지금 당장.

13. [장난기 가득한] 비밀 하나 알려줄까? [살짝 킥킥] 아무한테도 말 안 할 거라고 약속해? 정말 재미있을 거야.

14. [역겨워하며] 그건… [살짝 토할 듯] 내가 본 것 중 가장 역겨운 거야. 내게서 치워.

15. [안도하며] 끝났어. [떨리는 숨을 내쉬며] 드디어, 이렇게 오랜 시간이 지나서야 진짜로 끝났어. [살며시 웃으며] 다시 숨 쉴 수 있겠어.

ElevenLabs 음악 프롬프트

16. 고급 마스카라 광고용 트랙. 경쾌하고 세련된 느낌. 보이스오버 전용. 대본 시작: "지금까지 가장 볼륨감 넘치는 마스카라를 선보입니다." 마지막에 브랜드명 "X"를 멘션하세요.

17. 에픽 오케스트라 스웰: 치솟는 현악기, 승리의 금관악기, 우렁찬 팀파니가 어우러집니다. 영화적이고 영웅적인 분위기로 강력한 클라이맥스로 치닫습니다.

18. 아드레날린이 솟구치는 비디오 게임 장면을 위한 강렬하고 빠른 템포의 전자 음악 트랙을 제작하세요. 박진감 넘치는 신스 아르페지오, 강렬한 드럼, 디스토션 베이스, 글리치 효과, 공격적인 리듬 텍스처를 활용하세요. 템포는 130~150 BPM의 빠른 속도로, 점차 고조되는 긴장감, 빠른 전환, 역동적인 에너지 폭발을 담아내야 합니다.

19. 얼터너티브 R&B, 거친 소울, 인디 록, 포크를 융합한 원초적이고 감정적인 트랙을 작곡하세요. 곡은 여전히 라이브, 원테이크, 감정적으로 즉흥적인 공연처럼 느껴져야 합니다.

20. 간결한 노트와 긴 정적이 어우러진 미니멀리스트 피아노 발라드. 감정적으로 취약한 상태를 표현하며, 각 노트가 침묵 속에 매달려 있다.

💡 전문가 팁: 더 정교한 스템을 생성하려면 다음과 같이 목표가 명확한 프롬프트와 구조를 활용하세요: 보컬의 경우 보컬 설명 앞에 "아카펠라"를 사용하세요(예: "아카펠라 여성 보컬", "아카펠라 남성 합창").

악기 앞에 "솔로"라는 단어를 사용하세요 (예: "솔로 일렉트릭 기타", "C 단조 솔로 피아노")

ElevenLabs 음성 디자인 프롬프트

21. 판타지 마법사 문자, 나이를 알 수 없는 남성. 깊고 신비로운 목소리와 극적인 위엄을 지녔습니다. 마치 각 단어가 고대의 무게를 담고 있는 듯 느리고 신중한 어조로 말합니다.

22. 스포츠 해설가, 남성, 40대. 극적으로 오르내리는 고에너지의 역동적인 목소리. 오랜 기간의 외침으로 인한 약간의 거친 느낌과 빠른 템포를 지녔습니다.

23. 전투 경험이 풍부한 사무라이. 깊고 거친 목소리와 뚜렷한 일본식 억양을 지녔습니다. 절제된 어조로 말하며, 모든 단어는 신중하게 선택되어 차분한 권위를 담고 있습니다.

24. 교활하고 위협적인 늙고 초췌한 무서운 마녀. 그녀는 쉰 목소리로 거칠고 날카로우며 고음의 웃음소리를 내뱉는다.

25. 두꺼운 프랑스 억양이 느껴지는 낮은 속삭임과 단호한 여성 목소리. 차분하고 침착하며 관능적이며, 미스터리한 분위기가 감도는.

ElevenLabs 음향 효과 프롬프트

26. 나무 사이로 휘파람처럼 부는 바람 소리에 이어 나뭇잎이 바스락거리는 소리.

27. 빠르게 연달아 터지는 버블랩 소리, 그 후 정적.

28. 자갈 위를 걷는 발소리, 이어서 금속 문이 열리는 소리.

29. 종이를 천천히 구기다가, 날카로운 찢어지는 소리와 함께 반으로 찢어지는 소리.

30. 콘크리트 위를 굴러가는 유리병, 점점 느려지며 멈춤.

31. 깡통 지붕에 빗방울이 톡톡 떨어지다가 점차 세차게 쏟아지는 폭우로 변해가는 소리.

32. 가끔씩 나뭇잎을 스치는 가벼운 바람 소리.

33. 수면과 휴식을 위한 평화롭고 차분한 분위기.

34. 스테레오 사운드, 고품질, 천둥 소리 없음, 갑작스러운 큰 소음 없음, 끊김 없는 루프.

35. 바위에 부딪히는 파도 소리, 멀리서 울부짖는 갈매기 소리.

👉 이렇게 해보세요: 사운드 효과 프롬프트를 향상시키는 일반 용어: Ambience : 분위기와 스페이스감을 조성하는 배경 환경음

원샷 : 단일, 반복되지 않는 소리

Loop : 반복되는 오디오 세그먼트

스템 : 분리된 오디오 구성 요소

브람: 에픽하거나 극적인 순간을 알리는 크고 화려한 영화적 효과음으로, 예고편에서 흔히 사용됩니다.

에이전트 구축용 ElevenLabs 프롬프트

효과적인 프롬프트는 ElevenLabs 에이전트를 기계적인 음성에서 생생한 음성으로 변화시킵니다. 구조화가 결과물에 미치는 영향을 이해하려면 이 프롬프트 예시를 확인하세요.

36. 한 컨텍스트의 규칙이 다른 컨텍스트에 영향을 미칠 때는 #가드레일과 명확한 섹션 경계를 사용하세요.

효과가 떨어지는 추천 고객 서비스 담당자입니다. 정중하고 친절하게 응대하세요. 민감한 정보는 절대 공유하지 마십시오. 주문 조회 및 환불 처리가 가능합니다. 항상 신원 확인을 우선 진행하세요. 사용자가 세부 정보를 요청하지 않는 한 답변은 3문장 이내로 유지하십시오. #성격: 당신은 Acme Corp의 고객 서비스 담당자입니다. 예의 바르고 효율적이며 문제 해결 중심적입니다. #목표: 주문을 조회하고 적절한 경우 환불을 처리하여 고객이 신속하게 문제를 해결할 수 있도록 돕습니다. #가이드라인: 대화 중 고객의 민감한 정보를 절대 공유하지 마십시오. 계정 정보에 접근하기 전 반드시 고객 신원을 확인하십시오. #어조: 사용자가 상세한 설명을 요청하지 않는 한 답변은 간결하게(3문장 이내) 유지하십시오.

37. 간결한 지시는 모호함을 줄입니다.

효과가 떨어지는 추천 #톤고객과 대화할 때는 정말 친근하고 다가가기 쉬운 태도를 유지해야 합니다. 친구와 대화하듯 자연스럽고 대화체로 말하되, 회사를 잘 대표하는 전문적인 태도는 유지해야 합니다. #톤 전문성을 유지하면서 친근하고 대화가 가능한 방식으로 말하세요.

💡 전문가 팁: 에이전트에 오류 처리를 요청할 때는 주요 섹션은 #, 하위 섹션은 ##로 구조화하고 프롬프트 전체에 동일한 형식 패턴을 사용하세요.

38. 핵심 규칙을 반복하고 강조하세요. 모델은 이전 지시사항보다 최근 컨텍스트를 우선시합니다.

효과가 떨어지는 추천 #목표 고객 계정 접근 전 신원 확인 수행. 주문 내역 조회 및 상태 업데이트 제공. 해당되는 경우 환불 요청 처리. #목표고객 계정 접근 전 반드시 고객 신원을 확인하십시오. 이 단계는 중요합니다. 주문 내역을 조회하고 상태 업데이트를 제공하십시오. 환불 요청이 가능한 경우 처리하십시오. 이 단계는 중요합니다. 고객 신원 확인 없이 계정 정보에 접근해서는 안 됩니다.

39. 입력 및 출력 정규화

효과가 떨어지는 추천 고객의 이메일을 수집할 때는 고객이 말한 그대로 정확히 반복한 후, `lookupAccount` tool에서 사용하세요. #문자 변환 1. 고객에게 음성으로 이메일 요청: "귀하의 계정과 연결된 이메일을 알려주시겠어요?" 2. 문자 형식으로 변환: "john dot smith at company dot com" → "john. smith@company. com" 3. 작성된 이메일로 이 tool 호출

💡 전문가 팁: 에이전트용 지침을 작성할 때는 내용을 이해하기 쉬운 항목별로 나누고, 섹션과 지침 그룹을 구분하기 위해 공백(빈 줄)을 사용하세요.

40. 복잡한 형식, 다단계 프로세스 및 특수 사례에 대한 예시를 제공하십시오.

효과가 떨어지는 추천 고객이 확인 코드를 제공할 경우, 조회하기 전에 반드시 올바른 형식으로 입력하십시오. 고객이 확인 코드를 제공할 때:1. 음성 형식(예: "A B C 일 이 삼")을 감지합니다.2. 문자 형식(예: "ABC123")으로 변환합니다.3. `lookupReservation` tool로 전달## 예시사용자 발언: "내 코드는 A… B… C… 하나… 둘… 셋" 당신 형식화: "ABC123" 사용자 발언: "X Y Z 네 다섯 여섯 일곱 여덟." 당신 형식화: "XYZ45678"

⭐ 기억하세요: ElevenLabs 프롬프트가 항상 복잡하거나 상세할 필요는 없습니다. 때로는 간단한 프롬프트도 똑같이 효율적으로 작업을 수행할 수 있습니다. 내면의 프롬프트 엔지니어를 깨울 시간입니다.

🎥 특히 초보자라면 프롬프트 엔지니어링에 대한 빠른 입문 강좌를 보려면 이 비디오를 시청하세요!

💡 전문가 팁: 문자 표준화, 오류 처리, 가이드레일 등 공통 섹션을 위해 ClickUp Docs 같은 문서 관리자에 공유 프롬프트 템플릿을 생성하세요. 이를 중앙 저장소에 보관하고 전문 에이전트 전반에서 참조하여 팀이 검증된 기법을 기반으로 작업할 수 있도록 하세요.

ElevenLabs 프롬프트 사용 시 피해야 할 흔한 실수들

ElevenLabs로 기본적이거나 평평하거나 일관성 없는 결과물을 얻고 계신가요?

아마도 AI에게 올바른 질문을 하는 방법을 모르기 때문일 것입니다.

그리고 분명히 다음과 같은 실수 중 하나를 저지르고 있을 것입니다:

❌ 오류 ✅ 솔루션 미완성 텍스트 입력 대본 작성과 유사한 서사적 스타일로 프롬프트를 작성하여 톤과 속도를 효과적으로 안내하세요. 여러 변형을 테스트하지 않음 다양한 AI 모델과 음성 조정 기능을 실험하여 응답을 미세 조정해 보세요. 특수 음향 효과 및 발음을 위한 보이스 체인저를 사용하지 않음 감정 표현이 풍부하고 인간적인 목소리가 필요할 때는 보이스 체인저를 사용해 목소리의 미묘하고 독특한 특성을 모방하세요. 첫 시도에서 완벽한 결과를 기대하세요 태그를 세밀하게 조정하고, 구두점을 수정하며, 프롬프트 단서를 활용해 보세요. 나만의 음성 모델을 생성하는 등, 본인의 사용 사례에 맞게 이 tool을 숙달할 때까지 계속해서 반복해 보세요. 음성 캐릭터 및 훈련 데이터와 일치하지 않는 태그 진지하고 전문적인 목소리는 [giggles]이나 [mischievously] 같은 장난스러운 태그에 잘 반응하지 않을 수 있습니다. 감정과 음성 큐가 목소리 캐릭터와 일치하도록 하세요. 한 번에 음성 생성하기 긴 대본을 여러 부분으로 나누세요. 각 부분을 따로 생성한 후 후반 작업에서 레이어링하세요. 참조 오디오에 가깝게 준수하고자 할 때 창의적 안정성 수준 유지 출력 음성이 원본 음성 녹음에 가장 가깝도록 안정성 척도를 '자연스러운(Natural)'과 '강력한(Robust)' 사이에서 조절하세요.

ElevenLabs 사용 시 한도

ElevenLabs는 고품질 보이스오버를 손쉽고 효율적으로 만들 수 있게 하지만, 이 tool이 완벽하거나 충분하다고 할 수는 없습니다. ElevenLabs의 한계가 드러나는 부분은 다음과 같습니다 ⚠️

가파른 학습 곡선 : 음성 기능, 모달리티, 직관적인 컨트롤, 프롬프트 기법, 음향 효과 등을 숙달하려면 실험, 문서 심층 분석, 적응력이 필요합니다. 초보자에게 친숙한 tool은 아닙니다.

고품질 샘플 필요 : 원하는 출력을 제공하는 음성 모델 및 에이전트를 훈련시키려면 대량의 깨끗하고 고품질 오디오 데이터가 필요합니다.

Free Plan의 문자 한도 : Free Plan은 월 10,000 크레딧을 제공하며, 이는 매월 약 10분 분량의 오디오 생성량에 해당합니다.

미묘한 감정 표현에 대한 제한된 제어 : AI는 특히 원하는 효과를 정확히 보여주는 참조 녹음이나 음성 샘플을 제공할 수 없는 경우, 미묘한 감정 변화나 다층적인 연기를 표현하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

긴 텍스트 처리 시간: 오디오북이나 1시간 분량의 내레이션과 같은 장문 콘텐츠 생성은 특히 고품질 모델의 경우 상당한 처리 시간이 소요될 수 있습니다.

작업 관리 기능이 없는 독립형 도구: 제작 작업이 혼자서 진행되는 경우는 거의 없으며, 이 도구는 작업 또는 업무 관리 기능을 통합하지 않아 협업, 역할 할당 또는 프로젝트 진행 상황 추적이 어렵습니다.

ElevenLabs 대안 도구 살펴보기

ElevenLabs의 한도를 보완하거나 워크플로우에 더 적합한 포괄적 기능을 제공하는 대체 솔루션을 확인해 보세요:

1. ClickUp

대부분의 ElevenLabs 대안은 음성 생성이나 오디오 전사에만 집중합니다. 생성된 음성 자산을 작업, 승인, 콘텐츠 버전, 실제 전달로 전환할 수 있는 플랫폼은 여전히 별도로 필요합니다.

ClickUp이 그 간극을 메워줍니다.

프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 통합한 세계 최초의 융합형 AI 작업 공간입니다.

ClickUp은 음성 생성 플랫폼은 아니지만, 음성 제작 워크플로우 관리를 위해 활용할 수 있습니다.

ClickUp이 음성 및 오디오 제작 팀을 어떻게 지원하는지 살펴보세요 👇

당신의 일을 이해하는 AI

ClickUp Brain은 작업 맥락을 이해하는 내장형 AI 어시스턴트입니다. ClickUp 작업 공간 내에서 작동하며, 사용자의 작업, 커뮤니케이션 스레드, 프로젝트 타임라인에 대한 완전한 접근 권한을 가집니다.

ClickUp Brain은 작업 소유자와 각 병목 현상이 시간에 미치는 영향을 강조 표시합니다.

팟캐스트 제작자가 "12회 에피소드 오디오 제작 파이프라인을 막고 있는 요인은 무엇인가요?"라고 질문할 때, ClickUp Brain은 작업 코멘트, 하위 작업, 납품 상태, 의존성을 스캔하여 다음과 같은 문제를 파악할 수 있습니다:

음성 녹음 파일은 승인을 기다리고 있습니다

스크립트 수정이 필요합니다

오디오 팀이 아직 음향 효과를 업로드하지 않았습니다

클라이언트는 최종 믹스를 승인해야 합니다

업데이트를 쫓거나 팀원들에게 계속해서 답변을 요청할 필요가 없습니다. 이미 여러분의 작업 공간 안에 답이 존재합니다.

작가, 내레이터, 에디터, 클라이언트가 참여하는 음성 제작 워크플로우에서 ClickUp은 혼란스러운 소통 없이 모든 참여자를 한데 모아 협업합니다.

👉 이 프롬프트 저장하기: 지난주 보이스오버 검토 회의에서 나온 모든 클라이언트 피드백을 요약하세요.

논의한 팟캐스트 제작 타임라인에 대한 클라이언트 후속 조치 이메일을 작성하세요.

브랜드 음성 가이드라인 문서를 작성하여 오디오 프로젝트의 어조, 스타일 및 음성 선택 기준을 명시하세요.

진행 중인 모든 팟캐스트 보이스오버 프로젝트를 리스트화하고 병목 현상이나 지연 사항을 파악하세요.

회의 및 통화 내용을 자동으로 필기하고 요약하는 AI

ClickUp AI 노트테이커가 회의에 참여하여 검색 가능한 회의록과 요약본을 생성해 드립니다.

모든 대화를 실행 가능한 일로 전환합니다:

회의 노트 + 문서 : 개인 ClickUp 문서에 저장된 대본, 비디오 녹화본 및 요약본을 확인하세요.

회의 노트 + 작업 : 통화에서 나온 모든 실행 항목을 소유자와 마감일이 지정된 : 통화에서 나온 모든 실행 항목을 소유자와 마감일이 지정된 ClickUp 작업으로 전환하세요

회의록 + ClickUp Brain: ClickUp Brain에 질문하면 모든 회의 노트에서 추출한 맥락에 맞는 답변을 얻을 수 있습니다

🚀 ClickUp의 강점: 슈퍼 에이전트는 ClickUp 내 AI 기반 팀원으로, 작업 공간 전반에서 지속적으로 활동합니다. 작업, 문서, 채팅 및 연결된 도구를 이해하며, 수동 프롬프트나 후속 조치 없이도 다단계 워크플로를 실행할 수 있습니다.

자산 추적 : 음성 녹음, 효과음, 음악 트랙의 업로드, 승인, 누락 상태를 모니터링하고, 배송 지연을 유발하기 전에 장애 요소를 사전에 표시합니다.

클라이언트 후속 조치 : 제작 회의 결과를 정제된 후속 이메일로 전환하고, 담당자를 지정하여 다음 단계를 요약합니다.

수정 관리: 각 오디오 프로젝트별로 실시간 요약 문서를 유지하여 클라이언트 피드백, 버전 이력, 미완료 편집 사항을 추적함으로써 이메일 스레드에서 중요한 내용이 누락되는 일이 없도록 합니다.

이 비디오를 통해 Super Agents를 창의적인 워크플로우에 어떻게 통합할 수 있는지 확인해 보세요:

음성-텍스트 변환을 위한 AI

ClickUp Talk to Text를 사용하면 데스크탑 AI 슈퍼 앱( ClickUp BrainGPT로 알려짐) 내에서 아이디어, 노트, 지시를 음성으로 입력할 수 있으며 , 음성을 즉시 정제된 텍스트로 변환합니다.

ClickUp Talk to Text로 말한 생각을 텍스트로 변환하세요

이를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

개인 어휘 생성 : 자주 사용하는 단어, 표현, 일 관련 전문 용어, 브랜드명, 그리고 티브레인 M 별명으로 자동 채워집니다.

즉석 번역 : 본인의 언어로 말하면 50개 이상의 다른 언어로 유창하게 입력됩니다

핸즈프리 작업 : 커서가 있는 곳 어디서나 텍스트 입력 기능을 사용하세요—fn 키를 누르기만 하면(또는 맞춤형 키 설정을 수행) ClickUp 생태계 및 연결된 앱 전체에서 음성으로 입력할 수 있습니다.

컨텍스트 인식 멘션 및 링크: 동료, 작업 또는 문서를 언급하면 AI가 자동으로 적절한 사람과 정확한 링크를 연결합니다.

Talk to Text를 사용하면 이동 중에도 대본 수정을 실험하거나, 댓글로 신속한 피드백을 공유하거나, 긴급 변경 사항을 위해 성우에게 태그를 지정하거나, 도구를 전환하지 않고도 클라이언트 이메일을 받아쓰는 등 일을 더 빠르게 완료할 수 있습니다.

여러 프로젝트를 동시에 진행하는 오디오 제작자에게 이는 타이핑 시간을 줄이고 실제 일을 청취하는 시간을 늘릴 수 있음을 의미합니다.

AI 모델을 하나의 통제된 작업 공간에 통합하세요

필요에 맞는 외부 AI 모델을 선택하세요

ClickUp Brain 및 BrainGPT 내에서 사용 사례에 맞는 외부 AI 모델을 선택할 수 있습니다.

예를 들어:

Claude 를 활용하여 미묘한 차이의 창의적 기획서 작성, 대본 분석, 또는 클라이언트 대상 음성 연출 문서 초안 작성

ChatGPT 를 활용하여 를 활용하여 글쓰기 프롬프트 다듬기, 캐릭터 목소리 컨셉 브레인스토밍, 프로젝트 요약 생성 또는 빠른 작업 분할을 수행하세요.

Gemini는 경쟁사 음성 트렌드 분석이나 다국어 콘텐츠 기획과 같은 연구 중심 작업에 적합합니다.

⭐ 보너스: ClickUp Enterprise AI 검색을 활용하면 작업, 문서, 댓글, 첨부 파일은 물론 Google Drive나 Figma 같은 연결된 도구까지 모든 것을 즉시 찾을 수 있습니다. 따라서 음성 자산, 피드백, 승인 사항이 항상 한 번의 검색 거리 내에 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

클라이언트 피드백을 체계적인 데이터로 정리 : ClickUp AI 필드를 활용해 작업 내 수정 긴급도, 승인 상태, 납품 우선순위를 분류하여 오디오 작업 흐름을 체계적으로 관리하세요.

AI에 실제 맥락 제공하기 : ClickUp 통합 기능을 통해 Google Drive, Slack, 오디오 저장소 도구를 ClickUp에 연결하세요. AI가 단편적인 요청이 아닌 전체 프로젝트 이력을 이해할 수 있게 합니다.

Clip를 통한 음성 샘플 및 피드백 공유 : ClickUp Clip를 활용해 화면을 녹화하여 발음 문제 시연, 내레이션 전달 방식 조정, 캐릭터 목소리 방향 설명 등을 수행하세요. 모든 내용은 관련 작업 내부에 저장됩니다.

음성 연출을 실시간으로 협업하세요 : ClickUp 화이트보드를 활용해 팀과 함께 캐릭터 목소리를 브레인스토밍하고, 참고 오디오를 핀하며, 창의적인 아이디어를 실행 가능한 녹음 작업으로 즉시 전환하세요.

음성 프로젝트 성과 추적: ClickUp 맞춤형 대시보드를 구축하여 납품 타임라인, 성우 업무량, 클라이언트 승인률을 모니터링하고, AI 카드를 활용해 작업 진행 상황을 자동 요약하거나 수정 피드백 패턴을 도출하세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능으로 인해 학습 곡선이 가파릅니다

텍스트 음성 변환(TTS)이나 음성 디자인 모델을 제공하지 않으며, 오디오 생성 자체보다는 워크플로우 관리를 효율화하는 tool 역할을 합니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

ClickUp 사용자도 G2에 경험담을 공유했습니다:

ClickUp Brain […]은 제 워크플로우에 놀라운 보탬이 되었습니다. 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 하나의 플랫폼에 통합한 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰성도 높아졌으며, 플랫폼 전반의 음성-텍스트 변환 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다. 또한 민감한 정보를 다룰 때 안심할 수 있게 해주는 기업급 보안 수준도 정말 마음에 듭니다. […] 가장 두드러지는 점은 회의 요약, 콘텐츠 초안 작성, 새로운 아이디어 브레인스토밍 등 어떤 작업을 하든 잡음을 걸러내고 명확하게 사고할 수 있도록 도와준다는 것입니다. 마치 필요한 모든 것에 맞춰 적응하는 올인원 AI 어시스턴트를 보유한 듯한 느낌입니다.

ClickUp Brain […]은 제 워크플로우에 놀라운 보탬이 되었습니다. 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 하나의 플랫폼에 통합한 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰성도 높아졌으며, 플랫폼 전반의 음성-텍스트 변환 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다. 또한 민감한 정보를 다룰 때 안심할 수 있게 해주는 기업급 보안 수준도 정말 마음에 듭니다. […] 가장 두드러지는 점은 회의 요약, 콘텐츠 초안 작성, 새로운 아이디어 브레인스토밍 등 어떤 작업을 하든 잡음을 걸러내고 명확하게 사고할 수 있도록 도와준다는 것입니다. 마치 필요한 모든 것에 맞춰 적응하는 올인원 AI 어시스턴트를 보유한 듯한 느낌입니다.

2. Murf AI

via Murf AI /AI

Murf AI는 20개 이상의 언어로 200개 이상의 AI 음성을 활용해 텍스트를 생생한 오디오 내레이션으로 변환하는 강력한 텍스트 음성 변환 플랫폼을 제공합니다. 비디오, 오디오북, 팟캐스트, 이러닝 콘텐츠 생성에 이상적입니다. 직관적인 스튜디오로 전문가 수준의 편집을 통해 원활한 보이스오버 작업을 수행할 수 있습니다.

Murf AI 주요 기능

200개 이상의 다국어 음성 : 대화체, 명상적, 프로모션용 등 10가지 이상의 화법 스타일로 20개 이상의 언어를 지원하는 사전 제작된 음성을 활용하세요.

음성 복제 : 특정 음성 샘플을 업로드하여 브랜드나 캐릭터에 맞는 맞춤형 음성 복제본을 생성하세요.

고급 맞춤형 설정 : 음정, 속도, 어조, 멈춤, 강조를 제어하여 정밀한 음성 전달 구현

AI 더빙 스튜디오 : 오디오 및 비디오 콘텐츠를 40개 이상의 언어로 번역하면서 원본 화자의 목소리를 보존합니다.

발음 라이브러리 : IPA 음성 기호나 맞춤형 철자를 활용하여 브랜드 용어와 기술 용어의 일관된 발음을 보장하세요.

tool 연동: Murf 음성을 Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate, Adobe Audition에 직접 삽입하세요.

Murf AI의 한계점

음성 생성 시간은 하위 블록 렌더링 단위로 계산되며, 반복 편집 시 크레딧 소모가 빠를 수 있습니다

오프라인 기능 없음—모든 음성 생성에 클라우드 처리 필요

상업적 사용 시 특정 라이선스 조건이 적용되는 유료 플랜이 필요합니다.

Murf AI 가격 정책

Free

제작자 : 월 $19

비즈니스 : 월 66달러

기업용: 맞춤형

Murf AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.7 (1100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Murf AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 생생한 체험담을 들어보세요:

사용하기 쉽고 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있습니다. 텍스트나 음성을 음성으로 변환하는 데 사용됩니다. 음높이, 발음, 억양을 통해 음성을 쉽게 맞춤 설정할 수 있으며, 이 tool을 통해 음성 제어 또한 가능합니다. API 통합을 통해 다른 tools와 연동할 수 있습니다. 120개 이상의 음성을 제공하며, 이는 상당히 많은 양입니다. 또한 20개 이상의 언어로 번역을 지원합니다. 구현이 용이하며 고객 지원에 매우 유용합니다.

사용하기 쉽고 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있습니다. 텍스트나 음성을 음성으로 변환하는 데 사용됩니다. 음높이, 발음, 억양을 통해 음성을 쉽게 맞춤 설정할 수 있으며, 이 tool을 통해 음성 제어 또한 가능합니다. API 통합을 통해 다른 tools와 연동할 수 있습니다. 120개 이상의 음성을 제공하며, 이는 상당히 많은 양입니다. 또한 20개 이상의 언어로 번역을 지원합니다. 구현이 용이하며 고객 지원에 매우 유용합니다.

3. Wispr 흐름

via Wispr 흐름

Wispr Flow는 100개 이상의 언어로 실시간 음성 텍스트 변환을 수행하여 구조화된 형식의 완성도 높은 텍스트를 제공합니다. 모든 애플리케이션(입력이 가능한 곳)에서 작동하며, 고급 기술을 활용해 어조를 자동으로 편집하고 다듬습니다.

이 도구는 업계별 용어와 약어를 포착하는 맞춤형 사전을 구축하여 사용자의 어휘에 적응합니다. 자주 사용하는 문구에 대한 사용자 지정 텍스트 대체 기능을 생성하여 긴 설명을 반복하거나 반복적인 작업을 계속할 필요가 없습니다.

Wispr Flow 주요 기능

스마트 형식 지정 : Wispr Flow는 음성을 해석하여 문맥을 인식하는 형식 지정을 적용하므로 텍스트가 메시지 스타일에 맞게 조정됩니다.

플로우 노트 : (어떤 기기에서든) 음성으로 노트를 작성하면, 모든 Wispr Flow 기기에서 자동으로 동기화됩니다.

명령 모드 : 음성 명령어로 생성된 텍스트를 편집하세요. 예: "이 텍스트를 요약해 주세요"

AI 자동 편집 : 음성 입력 시 자동으로 텍스트를 정리하여 불필요한 말투를 제거하고, 기본 오류를 수정하며, 출력을 완전한 문장으로 형식화합니다.

다국어 지원: 자동 언어 감지 및 문장 중간 전환 기능을 통해 100개 이상의 언어를 처리합니다.

Wispr Flow 한도

높은 RAM 사용량(800MB 이상 유휴 상태)으로 구형 시스템의 속도가 느려질 수 있습니다.

클라우드 전용 처리 방식은 데스크탑 처리가 불가능해 프라이버시 문제를 야기합니다.

불규칙한 고객 리뷰, 부실한 지원, 기업을 위한 자원 부담

Wispr Flow 가격 정책

Flow Basic: 무료

Flow Pro: 월 $15

Flow Teams: $12/ 사용자/월 (3개 이상의 좌석)

Flow Enterprise: 맞춤형 가격

Wispr Flow 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wispr Flow에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 생생한 체험담을 들어보세요:

사용법은 매우 간단합니다. 두 가지 명령어나 빠른 입력만으로 음성 녹음과 텍스트 변환을 시작할 수 있습니다. 또한 불필요한 말투를 제거하고, 사용자의 의도를 이해하며, 발음을 교정해 줍니다. 설치만 하면 바로 사용할 수 있습니다. 저는 거의 매일 사용합니다. 사실, 이미 4주 연속 사용 중입니다.

사용법은 매우 간단합니다. 두 가지 명령어나 빠른 입력만으로 음성 녹음과 텍스트 변환을 시작할 수 있습니다. 또한 불필요한 말투를 제거하고, 사용자의 의도를 이해하며, 발음을 교정해 줍니다. 설치만 하면 바로 사용할 수 있습니다. 저는 거의 매일 사용합니다. 사실, 이미 4주 연속 사용 중입니다.

감정 태그와 서사적 맥락을 활용해 AI를 유도하세요. [슬픈], [화난], [행복한] 같은 태그는 모델이 정확히 어떤 감정을 표현해야 하는지 알려줍니다. 서사 자체에 감정을 직접 담을 수도 있습니다.

네. 음성 디자인 프롬프트, [속삭임]이나 [고함] 같은 오디오 태그, 시간별 정지를 위한 브레이크 태그, 속도 및 안정성 같은 글로벌 설정을 활용해 음성 톤, 말하기 속도, 정지를 제어할 수 있습니다. 이러한 요소들을 조합하여 전달 방식을 미세 조정하고, 여러분의 비전에 부합하는 자연스러운 음성을 생성하세요.

필요에 따라 세부적이거나 미묘한 뉘앙스를 담을 수 있습니다. 프롬프트의 범위는 프로젝트의 복잡성에 따라 한 줄에서 여러 단락까지 다양합니다. 핵심은 명확성입니다—AI가 불필요한 정보로 과부하되지 않도록 톤, 감정, 전달 스타일을 이해할 수 있을 만큼 충분한 맥락을 제공하세요.

네. ElevenLabs는 다중 화자 대화를 지원하여 동일한 프로젝트 내에서 서로 다른 캐릭터나 화자에게 각기 다른 목소리를 할당할 수 있습니다. 이는 뚜렷한 캐릭터 목소리를 가진 팟캐스트, 오디오북 또는 내러티브 콘텐츠 제작에 유용합니다.