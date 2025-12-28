더 높은 ROI를 위한 AI 기반 이벤트 마케팅 퍼널 구축 방법

이벤트 마케팅은 놀라운 ROI를 창출합니다. 마케터의 52%는 거래 성사 비중의 상당 부분을 이벤트 덕분이라고 평가하며, 72%는 잠재 고객이 이벤트에 참석한 후 거래가 더 빨리 성사된다고 답했습니다.

그러나 일반적인 이벤트 마케팅 전략은 여전히 수동 체크리스트와 분리된 tools에 의존합니다. 이벤트 후 설문조사와 후속 이메일을 쫓아다닐 때쯤이면 이미 그 순간은 지나가 버립니다.

이 가이드는 AI 기반 이벤트 퍼널 구축 방법을 안내합니다. 높은 ROI를 원하신다면 이벤트 마케팅 및 기획 hub로 ClickUp 사용을 권장합니다.

모든 이벤트 마케팅 퍼널 단계를 안내하고, 흔히 발생하는 문제점이 숨어있는 부분을 보여드리며, 이를 해결할 수 있는 구체적인 실행 계획을 제시해 드립니다.

이벤트 마케팅 퍼널이란 무엇인가요?

이벤트 마케팅 퍼널은 잠재 고객이 이벤트와 상호작용하는 경로입니다. 이벤트 소식을 처음 접하는 순간부터 시작되어, 등록, 참석 또는 리드 전환과 같은 행동을 취하는 순간에 끝납니다. 구매자 여정과 유사하다고 생각하시면 됩니다.

이 퍼널은 네 가지 핵심 기능을 수행합니다:

메시지를 집중시켜 인지도가 무작위적으로 확산되지 않도록 합니다

관심을 등록으로 전환하는 커뮤니케이션 시퀀스 구축법

등록이 실제 참석으로 이어지도록 단계별 조율

ROI 입증에 필요한 데이터를 포착합니다

각 단계가 원활하게 작동할 때 이벤트는 파이프라인과 관계를 창출합니다. 이 과정이 깨지면 지출은 낭비로 보입니다.

전통적인 이벤트 마케팅 퍼널의 단계

표준 이벤트 마케팅 퍼널은 네 가지 핵심 단계로 구성됩니다:

인지도 (주목받기)

관심 (방문 및 등록 유도)

결정 (등록자 전환, 참석 확인), 그리고

행동 (참석률, 참여도, 이벤트 후 전환율)

🤝 친절한 알림: 각 단계마다 다른 콘텐츠, 시스템 및 메트릭이 필요합니다. 인지 단계는 광범위한 도달 범위와 광고/캠페인 성과에 의존합니다. 관심 단계는 랜딩 페이지와 이메일 육성 전략이 핵심입니다. 결정 단계에는 간편하고 빠른 등록 절차와 알림이 필요합니다. 마지막으로 실행 단계에는 탁월한 현장 경험과 시의적절한 후속 조치가 필수적입니다.

수동 퍼널이 실패하는 지점

대부분의 팀은 여전히 서로 연결되지 않은 도구와 수동적인 업무 인계로 이 단계를 운영합니다. 초대 목록은 스프레드시트로 관리하고, 티켓 판매는 별도의 플랫폼에서 처리하며, CRM과 동기화되지 않는 이메일 도구를 사용합니다. 그리고 이벤트 후 설문조사는 몇 주나 늦게 도착하곤 합니다.

이로 인해 네 가지 문제가 발생합니다:

분실된 데이터 : 단일 진실의 원천 부재

누락된 작업 : 수동 알림은 사각지대에 빠지기 쉽습니다

부실한 기여도 분석 : 이벤트를 수익과 연결할 수 없습니다

느린 후속 조치: 영업 팀이 확인하기도 전에 리드가 식어버립니다

이벤트를 수익 창출의 원동력으로 만들고 싶으신가요? AI로 이러한 격차를 해소하는 방법을 알려드리겠습니다.

AI 이벤트 마케팅 퍼널 vs. 기존 이벤트 마케팅 퍼널

기존 마케팅 퍼널만으로는 이벤트 ROI를 극대화하기에 부족할 수 있습니다. AI 기반 퍼널이 필요한 이유는 다음과 같습니다:

현재 진행 중인 작업 AI 기반 퍼널 기존 퍼널 데이터 관리 AI가 참석자 행동 데이터와 CRM 데이터를 자동으로 통합합니다 데이터는 별도의 tools에 분산되어 있어 수동으로 병합 및 정리해야 합니다 대상 고객 목표 AI 모델이 전환할 고객을 예측하고 최적의 접근 시점을 알려줍니다 Teams use basic experience rules, missing signals 콘텐츠 제작 생성형 AI가 각 세그먼트별로 맞춤형 이메일과 메시지를 초안 작성합니다 모두를 위한 일반적인 이메일 캠페인 운영 AI가 아웃리치, 알림, 후속 조치를 처리합니다 수작업이 많이 필요한 일 현장 체험 실시간 데이터 기반의 즉각적인 제안 인쇄된 일정표와 임시 메시지 결과 측정 + 기여도 분석 모델을 통해 이벤트와 수익을 신속하게 연결하세요 ROI를 입증할 수 없는 불완전한 추적 속도와 비용 더 적은 인력으로 더 빠른 실행 느리고 노동 집약적인 프로세스

이벤트 마케팅 퍼널에 AI를 활용하는 이점

AI는 이벤트를 비싸고 확장하기 어렵게 만드는 정확한 문제들을 해결합니다. 해결되는 사항은 다음과 같습니다:

초기 단계에서 더 나은 목표 설정과 높은 전환율 달성

AI는 참여 패턴을 기반으로 등록 및 전환 가능성이 가장 높은 사람들을 찾아냅니다. 이는 동일한 예산으로 낭비되는 광고를 줄이고 더 나은 결과를 얻을 수 있음을 의미합니다.

반복 작업의 자동화는 팀이 전략 수립에 집중할 수 있도록 합니다

이메일 초안 작성, 알림 시퀀스 실행, 현장 노트 전달, CRM 기록 업데이트와 같은 작업은 생성형 AI와 워크플로우 에이전트로 자동화할 수 있습니다. 이는 수동 오류를 줄이고 실행 속도를 높여 팀이 전략에 집중할 수 있게 합니다.

더 빠르고 신뢰할 수 있는 ROI 측정

🧠 흥미로운 사실: 2024–25년 동안 이벤트 팀의 95%가 ROI와 성과 측정에 대한 집중도 향상을 최우선 순위로 보고 있습니다.

AI는 등록, 참석, 참여도 및 행사 후 행동을 단일 기여도 모델로 통합합니다. 이를 통해 이벤트를 영업 파이프라인 및 수익과 신속하게 연결할 수 있습니다.

맞춤형 현장 경험은 참여도를 높입니다

실시간 추천으로 만족도를 높입니다. 어떤 세션에 참석해야 할까요? 누구와 회의를 해야 할까요? AI가 최적의 선택지를 제안하여 단순 참가자를 실행 가능한 리드로 전환합니다.

인원 충원 없이 확장하세요

AI가 세분화, 콘텐츠 초안 작성, 기본 커뮤니케이션, 기여도 분석 등 복잡한 작업을 처리하면 인력을 추가로 고용하지 않고도 더 많은 이벤트를 운영할 수 있습니다.

AI 기반 이벤트 마케팅 퍼널의 단계

각 이벤트 퍼널 단계가 AI와 어떻게 연동되는지 단계별로 살펴보겠습니다. 지금 당장 여러분의 이벤트 기획에 적용할 수 있는 구체적인 이벤트 마케팅 예시를 확인하실 수 있습니다.

1단계: 인지도

퍼널 상단에서는 광범위한 도달과 관심 포착이 목표입니다. 하지만 무작정 메시지를 뿌려대며 효과가 있기를 바랄 수는 없습니다. AI는 인지 단계에 최적화된 콘텐츠 제작을 지원합니다.

ClickUp Brain과 같은 생성형 AI 도구를 활용해 블로그 포스트, 소셜 미디어 게시물 또는 광고 문안을 초안 작성하세요. 이는 대상 고객이 검색하는 키워드에 SEO 최적화되어 있습니다. ClickUp Brain은 기업 지식 기반으로 구축된 세계에서 가장 완벽한 업무 AI 어시스턴트로, 모든 제안이 귀사의 작업에 맞춤화됩니다.

ClickUp Brain과 같은 생성형 AI tools를 활용하여 이벤트 프로모션용 소셜 미디어 게시물을 작성하세요.

한편, AI 광고 타겟팅 tools는 행동 신호(시간대, 기기, 과거 콘텐츠 소비 기록)를 분석하여 적절한 대상에게 적합한 메시지를 전달합니다.

📌 예를 들어, AI는 AI 스프롤( AI Sprawl) 컨퍼런스에 관심을 가질 만한 대상 고객 세그먼트를 예측할 수 있습니다. 그런 다음 다양한 크리에이티브를 생성하여 여러 유통 채널에 배치합니다. 이 모든 것을 마케팅 팀을 위한 ClickUp 같은 도구로 연결할 수 있습니다.

2단계: 이자

사람들이 여러분의 이벤트를 알게 되면, 참여하도록 유도하세요.

AI 기반 옵션으로는 다음과 같은 것들이 있습니다:

이벤트 랜딩 페이지의 AI 챗봇 . "가장 관심 있는 트랙은 무엇인가요?"와 같은 자격 확인 질문을 합니다. 세션을 추천하고 데이터를 수집합니다. 해당 데이터는 CRM으로 유입됩니다.

AI 기반 랜딩 페이지 . 방문자 행동에 따라 변화합니다. 지난해 AI 에이전트 웨비나에 참석했던 사람이라면 맞춤형 콘텐츠를 보게 됩니다.

소셜 미디어와 등록 행동을 모니터링하는 AI 감정 분석 tool. 이탈 징후나 뜨거운 관심을 조기에 포착하세요

💡 전문가 팁: 모든 챗봇 대화를 ClickUp 작업으로 전환하세요. 채팅봇 또는 ClickUp 양식을 연결하여 신규 리드마다 이벤트 목록에 자동으로 작업이 생성되도록 설정하세요.

세션 관심사, 역할 또는 의도 점수 같은 세부 정보를 수집하려면 사용자 지정 필드를 활용하세요.

챗봇이 제안하는 내용에 따라 태그를 추가하세요

그런 다음 고의도 리드를 영업 팀에 할당하거나, 이벤트 소유자에게 알리거나, 후속 작업을 자동으로 트리거하는 간단한 자동화 시스템을 구축하세요. 이를 통해 리드가 지속적으로 전진합니다.

3단계: 고려 단계

이 단계에서 잠재 고객은 커밋 여부를 결정합니다.

AI는 여기서 진정한 차별화 요소로 작용합니다.

예측 리드 스코어링 모델은 실시간 행동(방문 페이지, 세션 관심도, 챗봇 응답)을 분석하여 등록 또는 참석 가능성을 점수화합니다.

이메일 자동화 엔진은 AI를 활용해 초정밀 타겟팅 육성 시퀀스를 발송할 수 있습니다: '산업 동향' 세션을 클릭한 참가자에게는 기조 연사 60초 비디오 티저와 '참석해야 하는 이유' 요약본을 즉시 전송하세요.

팀은 리드가 충분히 관심을 보일 때만 개입합니다. 불필요한 노력은 없습니다.

4단계: 결정/전환

최소한의 마찰과 최대한의 관련성. 이것이 등록이든 결제든 전환 지점에서의 핵심 원칙입니다.

AI가 추천 엔진을 구동하여 이를 가능하게 합니다. 누군가 "고객 성공 콘텐츠"를 원하면 시스템이 적합한 세션을 추천합니다. 심지어 시간 제한 할인까지 추가합니다—"48시간 내 등록 시 VIP 혜택 제공."

왜일까요? AI는 전환 직전 행동을 감지하고 자동으로 상황별 인센티브를 추가합니다. 따라서 결제 포기율이 감소합니다.

5단계: 이벤트 후/유지 관리

퍼널은 이벤트로 끝나지 않습니다. 유지 관리, 후속 조치 및 커뮤니티 구축이 이벤트가 장기적인 관계와 영업 기회를 창출할지, 아니면 일회성 비용으로 남을지를 결정합니다.

AI가 설문조사 피드백을 분석합니다. 감정 분석을 통해 위험군 참석자를 식별합니다. "일반적인 세션"에 대한 반복적 불만은 자동으로 처리됩니다. 고가치 참석자에게는 맞춤형 연락이 이루어집니다. 불만족 고객에게는 사과와 제안이 제공됩니다.

AI는 공유 관심사를 가진 참석자를 식별합니다. 이후 네트워킹 초대장이나 토론 프롬프트를 생성하여 이벤트 간 등록률을 높입니다.

이 모든 단계를 통합하면 이벤트 퍼널은 연결된 시스템으로 거듭납니다. 수동적인 체크리스트에서 벗어나 전략적 영향력으로 나아갈 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자 중 자동화 tools를 정기적으로 사용하고 적극적으로 자동화 기회를 모색하는 비율은 단 10%에 불과합니다. 이는 생산성을 높일 수 있는 주요 미개척 영역을 보여줍니다. 대부분의 팀은 여전히 간소화하거나 제거할 수 있는 수작업에 의존하고 있습니다. ClickUp의 AI 에이전트를 사용하면 자동화를 처음 접하는 분들도 손쉽게 자동화된 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 템플릿과 자연어 기반 명령어를 통해 팀 내 모든 구성원이 작업 자동화를 활용할 수 있습니다! 💫 실제 결과: QubicaAMF는 ClickUp의 동적 대시보드와 자동화된 차트를 활용해 보고 시간을 40% 단축했습니다. 수시간의 수작업이 실시간 인사이트로 전환되었습니다.

AI는 이벤트 프로모션 및 관리를 일련의 수동적 인계 과정이 아닌 체계적으로 조율된 시스템으로 전환합니다.

많은 마케팅 팀은 이미 등록 관리에 Cvent나 Bizzabo 같은 AI 이벤트 도구, 이메일 발송에 HubSpot이나 Marketo, 질문 답변 및 리드 자격 평가에 챗봇을 활용하고 있습니다. 다른 팀들은 참여도와 ROI 추적을 위해 분석 도구를 사용하기도 합니다.

문제는 이러한 tools가 서로 원활하게 소통하지 못한다는 점입니다. 일이 여러 플랫폼에 분산되고, 팀원들은 데이터를 이리저리 옮기느라 시간을 낭비하며, 결국 업무 분산으로 인한 막대한 비용이 발생합니다 .

AI 기반 이벤트 마케팅 퍼널 구축: ClickUp의 이벤트 관리 플랫폼

여기서 ClickUp이 빛을 발합니다. ClickUp 이벤트 관리 시스템은 작업 공간 + AI 에이전트 + 자동화 + 양식 + 대시보드로 구성됩니다. 이들을 하나로 연결하면 이벤트를 처음부터 끝까지 계획하고 운영하며 성과를 측정할 수 있는 통합 플랫폼을 구축할 수 있습니다.

ClickUp의 통합 AI 작업 공간에서 이벤트를 계획, 실행, 추적, 관리하는 전 과정을 원활하게 수행하세요.

방법은 다음과 같습니다:

먼저 이벤트 캠페인을 위한 전용 ClickUp 스페이스를 생성하세요. 이곳이 여러분의 지휘 센터가 됩니다. 모든 이벤트 관련 작업 목록, 문서, 커뮤니케이션이 여기에 포함됩니다.

이벤트 마케팅의 각 작업은 ClickUp 작업(예: 연사 초대, 소셜 미디어 게시물 작성 등)으로 전환됩니다. 관련 작업을 ClickUp 리스트로 묶을 수 있습니다. 각 이벤트마다 별도의 리스트를 생성해 체계적으로 관리하세요.

ClickUp의 프로젝트 계층 구조를 활용하여 팀원들과 체계적으로 작업하고 협업하는 시스템을 구축하세요.

ClickUp의 사용자 지정 필드를 활용하여 이벤트 날짜, 위치, 캠페인 소유자, 우선순위 등 핵심 세부 정보를 추적할 수 있습니다.

ClickUp에서 이벤트 마케팅 퍼널의 각 단계를 '접수', '기획', '프로모션 진행 중', '참석 확인 완료', '행사 당일', '행사 후 후속 조치'와 같은 맞춤형 상태 또는 맞춤형 필드로 정의하세요.

📚 추천 자료: AI를 활용한 이벤트 기획 방법

캠페인 관리 자동화: ClickUp AI 및 자동화 기능

ClickUp 이벤트 관리 솔루션의 핵심은 컨텍스트 기반 AI 에이전트와 자동화 기능입니다. 이들은 반복적인 작업을 처리하여 팀이 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.

퍼널이 준비되면, 트리거에 따라 각 퍼널 단계별로 작업을 이동시키는 코드 없는 ClickUp 자동화를 설정하세요.

📌 예시:

이벤트 아이디어 양식이 제출되면 새 이벤트 작업을 생성하고 상태를 "접수"로 설정하세요.

모든 사전 이벤트 하위 작업이 완료되면 상위 작업을 자동으로 "프로모션 진행 중" 상태로 전환합니다.

이벤트 날짜가 지나면 상태를 "이벤트 후속 조치"로 변경하고 피드백 수집 작업을 할당하세요.

ClickUp AI는 이벤트 장소나 캠페인 유형과 같은 기준에 따라 작업을 자동으로 할당할 수 있습니다.

📌 예를 들어, 팀이 여러 지역에서 이벤트를 관리하는 경우 자동화를 설정하여 미국 이벤트 관련 업무는 한 관리자에게, 영국 이벤트는 다른 관리자에게 할당할 수 있습니다. 마찬가지로 AI가 각 작업 또는 하위 작업의 마감일을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 마감일이 항상 이벤트 타임라인과 일치하도록 보장됩니다.

이 비디오를 시청하여 ClickUp 내에서 AI가 작업 속성을 자동으로 채우는 방식을 확인하세요:

팀이 캠페인 작업을 진행할 때, ClickUp의 AI 필드는 각 하위 작업이 "준비됨"으로 표시될 때마다 즉시 요약과 실행 항목을 생성합니다. 이러한 요약은 상위 작업에 자동으로 추가되어 캠페인 소유자가 세부 사항을 일일이 확인하지 않고도 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있게 합니다.

또한 ClickUp Brain에 자연어로 질문하여 최신 상태를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 작업 공간 및 연결된 앱에서 컨텍스트 데이터를 추출하세요.

이벤트 프로모션용 카피 작성: ClickUp 콘텐츠 제작자 에이전트

ClickUp의 콘텐츠 제작자 에이전트는 캠페인 작업 내에서 바로 소셜 미디어 게시물, 이메일 공지, 랜딩 페이지용 즉시 사용 가능한 콘텐츠를 생성합니다. 이는 팀이 아이디어 구상부터 실행까지 더 빠르게 진행할 수 있으며, 백지 증후군에 소요되는 시간을 줄여줍니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트를 통해 사전 설정된 지침과 개성을 가진 맞춤형 AI 에이전트를 생성하세요.

이것은 여러분만의 에이전트를 생성하는 데 활용할 수 있는 샘플 워크플로우입니다. 그리고 아니요, 코드를 작성할 필요 없습니다. 평범한 영어로도 구축할 수 있습니다:

각 프로모션 채널별로 하위 작업을 생성하세요(예: "링크드인 게시물 초안 작성", "이메일 발송문 작성").

상태를 "계획 중"으로 설정하면 AI 에이전트가 트리거되어 작업 설명란에 초안을 작성합니다.

팀의 피드백을 반영하여 콘텐츠를 검토, 편집 및 최종 확정하고, 작업을 '준비 완료' 상태로 설정하여 출시하세요.

💡 전문가 팁: AI 에이전트의 프롬프트/지침을 브랜드 목소리나 캠페인 목표에 맞게 맞춤형으로 설정하여 모든 콘텐츠가 진정성 있고 메시지에 부합하도록 할 수 있습니다.

ClickUp에서 첫 번째 에이전트를 구축하는 방법을 알려주는 이 유용한 튜토리얼을 시청하세요:

퍼널 성과 추적: ClickUp 대시보드

ClickUp 대시보드를 통해 이벤트 마케팅 퍼널의 모든 측면을 시각화하세요. 리드 수, RSVP 비율, 캠페인 참여도, 작업 완료율 등의 메트릭을 한 곳에서 추적할 수 있습니다.

작업 상태, 사용자 정의 필드 값(예: "이벤트 유형" 또는 "리드 출처"), 시간 추적을 위한 카드를 추가하세요.

이를 활용하여 퍼널 전환율을 시각화하거나 여러 이벤트 간 성과를 비교하세요.

관계자와 대시보드를 공유하여 캠페인 현황과 ROI의 가시성을 즉시 확보하세요

💡 전문가 팁: 핵심 메트릭에 대한 알림 또는 알림을 설정하세요(예: "RSVP 비율이 50% 미만으로 떨어지면 ClickUp 채팅으로 메시지 보내기"). 이를 통해 선제적으로 대응할 수 있습니다.

리드 확보 및 이벤트 후 피드백 수집: ClickUp 양식

ClickUp 양식은 참석자 정보 수집, RSVP 관리, 이벤트 후 피드백 수집을 위한 강력한 도구입니다. 가장 큰 장점은? 퍼널 전반에 걸쳐 자동화된 워크플로우를 트리거할 수 있다는 점입니다.

실용적인 가이드를 소개합니다:

각 이벤트별로 맞춤형 RSVP 양식을 구축하여 참석자 정보, 식사 선호도, 세션 관심 분야 필드를 포함하세요.

자동화 설정을 통해 신규 양식 제출 시마다 후속 작업 생성, 리드 상태 업데이트 또는 감사 이메일 발송이 자동으로 실행되도록 구성하세요.

이벤트 종료 후 모든 참석자에게 피드백 양식을 발송하세요.

응답에 따라 후속 작업을 자동 할당하세요(예: 이벤트를 높게 평가한 경우 "참가자에게 추천사 요청").

💡 전문가 팁: ClickUp의 보고 기능(또는 ClickUp Brain에 직접 문의)을 활용해 피드백 트렌드를 분석하고 향후 캠페인에서 개선이 필요한 부분을 파악하세요. ClickUp으로 실시간 양식 제출 데이터를 분석하고 AI 인사이트를 얻으세요

단일 이벤트를 관리하든 전체 캠페인 일정을 관리하든, ClickUp의 AI 도구는 이를 모두 수행할 수 있는 구조와 유연성을 제공합니다.

AI 기반 이벤트 퍼널 구축 방법 (단계별 가이드)

ClickUp에서 AI 기반 이벤트 퍼널 구축은 간단하면서도 맞춤 설정 가능한 프로세스입니다. 이를 통해 모든 이벤트를 초기 아이디어 단계부터 사후 분석까지 체계적으로 관리할 수 있습니다.

다음과 같은 명확한 순서를 따를 수 있습니다:

전용 이벤트 스페이스 및 기본 템플릿 생성

"이벤트 캠페인"이라는 스페이스를 만드세요. ClickUp에 재사용 가능한 이벤트 관리 템플릿을 추가하세요. 여기에는 기획, 프로모션, 운영, 사후 관리에 대한 하위 작업이 포함됩니다. 또한 사용자 지정 필드(이벤트 날짜, 예산, 소유자, 리드 출처, 이벤트 점수)도 추가해야 합니다. 이벤트 기획 템플릿은 시간을 절약하고 모든 이벤트에 일관성을 부여합니다.

ClickUp의 이벤트 마케팅 계획 템플릿은 이벤트 프로모션을 체계적으로 계획하고 실행할 수 있는 방법을 제공합니다. 작업을 기획, 실행, 평가와 같은 단계로 나누고, 예산, 일정, 소유자를 추적하기 위해 사용자 지정 필드를 활용합니다. 작업 목록과 달력 보기를 통해 팀원들은 책임과 타임라인에 대해 항상 동기화됩니다. 모든 세부 사항을 한눈에 파악하고 타임라인을 준수하는 반복 가능한 플랜이 필요한 이벤트 관리자에게 이상적입니다.

퍼널을 맞춤형 상태 및 사용자 지정 필드로 지도하세요

이 단계는 ClickUp 이벤트 관리 플랫폼 소개 시 이미 설명드린 바 있습니다.

간단히 요약하면 다음과 같습니다:

ClickUp의 맞춤형 상태를 활용해 퍼널 단계를 정의하세요. 예를 들어, 접수 → 기획 → 진행 중인 프로모션 → 참석 확인 수집 → 이벤트 당일 → 사후 관리와 같은 구조가 가능합니다.

ClickUp에서 맞춤형 상태를 생성하여 AI 기반 이벤트 마케팅 퍼널을 구축하세요

리드 점수, 참석자 유형 및 세션 관심사를 사용자 정의 필드로 매핑하세요. 이를 통해 AI에 필요한 데이터를 체계적으로 구성할 수 있습니다.

접수 및 분류 자동화

모든 이벤트의 출발점입니다. 팀 회원, 클라이언트 또는 이해관계자가 체계적인 형식으로 이벤트 아이디어나 요청을 제출할 수 있는 방법이 필요합니다.

ClickUp Forms를 활용해 간단하게 공유 가능한 양식을 만드세요. 이벤트 이름, 날짜, 위치, 목표 및 필요한 기타 세부 정보를 입력할 수 있는 필드를 포함시키세요.

사용자 정의 가능한 ClickUp 양식으로 참가 접수, 등록 및 이벤트 피드백 설문조사를 간소화하세요.

사용자가 양식을 제출하면 ClickUp이 자동으로 이벤트 활성화 목록에 새 작업을 생성하여 모든 정보를 한곳에 모아 줍니다.

기획 및 승인 절차를 체계화하세요

이벤트 요청이 시스템에 접수되면 검토, 소유자 배정, 세부 플랜 수립 단계로 넘어갑니다. 이 단계에는 여러 사람이 참여하고 다양한 변수가 존재하는 경우가 많습니다.

반복 가능한 프로세스를 갖추는 것이 도움이 됩니다.

ClickUp을 사용하면 일반적인 이벤트 유형(웨비나, 컨퍼런스, 워크숍 등)에 대한 템플릿을 생성할 수 있습니다. 템플릿을 적용하면 필요한 모든 하위 작업, 체크리스트 및 의존성이 이벤트 작업에 자동으로 추가됩니다.

이 복잡한 작업을 대신 수행할 AI 슈퍼 에이전트를 설정할 수도 있습니다.

📌 예를 들어, 이벤트 브리프 제작자 에이전트는 이벤트의 핵심 세부사항을 자동으로 요약하여 소유자가 빠르게 상황을 파악할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp의 이벤트 브리프 제작자 에이전트로 팀 전체가 이벤트 플랜을 최신 상태로 유지하세요.

소문을 퍼뜨리고 리드를 확보하세요

이제 이벤트를 마케팅하고 등록을 수집할 때입니다. 여기에는 프로모션 콘텐츠 제작 및 일정 설정, 랜딩 페이지 구축, 응답 추적이 포함됩니다.

이미 프로모션 지원을 위한 콘텐츠 크리에이터 에이전트 예시를 소개해 드렸습니다. 또한 ClickUp 양식을 활용해 RSVP를 한곳에서 수집하고 후속 조치를 자동으로 트리거하는 방법도 알려드렸습니다.

💡 전문가 팁: 이벤트 ROI 향상을 위해 대상 신호와 예측 점수를 설정하세요. 사용자 지정 필드에 행동 신호(양식 답변, 페이지 방문, 이전 참석 기록)를 수집하세요. 이를 간단한 예측 리드 점수(예: 역할, 회사 규모, 세션 관심도에 따른 점수)에 반영하세요. 자동화 기능을 활용해 고득점 리드를 영업 팀으로 연결하거나 VIP 초대장을 발송하세요.

이벤트를 실행하고 운영하세요

이벤트 당일에는 조율이 모든 것입니다. 모든 사람이 자신의 역할을 알고 일정이 명확하도록 해야 합니다.

ClickUp에서 런 오브 쇼 에이전트를 생성할 수 있습니다. 이 에이전트는 이벤트의 시간, 활동, 할당된 리드를 포함한 상세 일정을 생성합니다.

ClickUp의 Run of Show Agent를 활용하여 주요 이벤트 당일 운영을 관리하세요

팀과 실시간 소통이 필요할 때는? ClickUp 채팅에서 @멘션을 사용하거나 빠른 동기화 미팅을 통해 업무를 신속하게 진행하세요!

ClickUp 채팅의 SyncUps를 통해 신속한 협업 토론에 참여하세요

📚 추천 자료: 진행 순서표 템플릿

피드백을 수집하고 피드백 루프를 완성하세요

이벤트 종료 후에는 피드백 수집, 자료 공유, 향후 참여를 위한 리드 육성 작업이 필수적입니다.

상태가 "이벤트 후"로 변경될 때 이벤트 후 양식을 자동으로 발송하세요.

이벤트 리캡 에이전트가 응답을 분석하고 감정을 점수화하며, 여러분이 정의한 규칙에 따라 ClickUp 내에서 후속 작업(후기 수집, 육성 시퀀스, 영업 팀 연락)을 생성하도록 하세요.

ClickUp에서 이벤트 리캡 에이전트를 호출하여 이벤트의 성과와 교훈을 검토하세요

또한 퍼널 메트릭을 보여주는 ClickUp 대시보드를 구축할 수 있습니다: 소스별 등록 현황, 단계 간 전환율, 참석자 수 대 RSVP 현황, 이벤트에 기인한 파이프라인 등. 매 이벤트 후 이를 검토하고 템플릿을 조정하여 성과를 개선하세요.

ClickUp 대시보드로 패턴을 파악하고, 문제를 해결하며, 완벽한 통제력을 확보하세요.

또 다른 방법은 ClickUp의 캠페인 추적 템플릿을 활용해 이메일, 소셜, 이벤트 캠페인을 조정하고 성과를 측정하며 병목 현상을 조기에 발견하는 것입니다. 이를 통해 캠페인을 일관되게 유지하고 더 나은 결과를 위해 최적화하기가 쉬워집니다.

이것이 바로 팀 전체가 쉽게 이해하고 활용할 수 있는 AI 기반 이벤트 퍼널의 청사진입니다!

이벤트 마케팅에서 AI의 한계와 과제

AI는 마법이 아닙니다. 개인화와 자동화를 확장하는 데는 도움이 됩니다. 하지만 실용적, 윤리적, 기술적 한도도 존재합니다. 모든 이벤트 팀은 사전에 이를 대비해야 합니다.

데이터 품질 및 통합

이것이 바로 아킬레스건입니다. AI 모델은 입력된 데이터만큼만 우수합니다. 분산된 참석자 기록, 일관성 없는 태그, 누락된 CRM 필드는 취약한 예측과 잘못된 세분화를 초래합니다.

👀 알고 계셨나요? 학술적 검토 와 업계 연구에 따르면, 통합 문제와 불완전한 데이터가 AI 성과 저하의 주요 원인입니다.

환각 위험

정확성은 브랜드 신뢰에 중요합니다. 생성형 모델은 훌륭한 카피를 작성하거나 피드백을 요약할 수 있습니다. 하지만 오해의 소지가 있는 주장을 생성할 수도 있습니다. 그렇기에 인간에 의한 검토는 필수적입니다.

편향과 공정성

역사적 데이터가 편향된 패턴을 반영할 경우, AI는 이를 증폭시킵니다. 예시: 유사한 프로필에 대한 소개를 우선시하면 다양성이 감소합니다. 윤리적·법적 위험을 피하기 위해 편향을 적극적으로 테스트하십시오.

프라이버시 보호 및 동의

개인화에는 크로스 채널 데이터가 필요합니다. GDPR과 같은 규정은 수집하는 데이터와 사용 방법에 대한 명시적 동의를 요구합니다.

과도한 의존 위험

잘못된 기대는 역효과를 낼 수 있습니다. AI는 인간 기획자를 대체하는 것이 아니라 그들의 역량을 강화해야 합니다. 복잡한 물류 관리, 현장 판단, 공급업체 관계 관리에는 여전히 인간의 감독이 필요합니다. AI를 반복 작업을 줄여주는 보조 도구로 활용하세요. 인간이 최종 결정을 내리는 워크플로우를 설계하십시오.

AI 기반 이벤트 퍼널의 실제 적용 사례

실제 기업들이 AI를 활용해 이벤트 결과를 실질적으로 개선한 예시를 소개합니다:

웹 서밋: AI 매칭

웹 서밋은 세계 최대 규모의 글로벌 기술 컨퍼런스 중 하나로, 스타트업, 투자자, 기업 리더들을 한자리에 모읍니다.

웹 서밋은 이벤트 앱 내 AI를 활용해 참석자, 연사, 투자자를 연결합니다. 시스템은 프로필, 관심사, 과거 활동을 분석한 후 가장 관련성 높은 회의를 제안합니다. 이를 통해 수만 건의 1:1 회의가 성사되었으며, 무작위 네트워킹 대신 실질적인 비즈니스 대화가 이루어져 종종 계약으로 이어집니다.

아고라: 하이브리드 이벤트 개인화

아고라는 실시간 오디오 및 비디오 경험을 구축하는 개발자와 제품 팀이 사용하는 실시간 참여 플랫폼입니다.

해당 기업은 Bizzabo의 AI 기반 플랫폼을 활용해 RTE(Real-Time Engagement) 2022 이벤트를 진행했습니다. 이 이벤트는 약 2,650명의 현장 및 가상 참석자를 모았습니다. 주최측은 분석 도구와 맞춤형 메시지를 통해 양측 참석자의 참여도를 유지했습니다. 세션 구성, 알림 발송, 후속 조치 등은 참석자 행동 패턴에 따라 실시간으로 조정되었습니다. 이는 AI 플랫폼이 하이브리드 이벤트를 보다 개인화되고 효과적으로 만드는 방식을 보여줍니다.

Google: I/O 세션 추천

Google I/O는 개발자 프로필을 활용해 이벤트 경험을 개인화합니다. 참석자는 도구, 플랫폼, 프로그래밍 언어 등 관심 분야를 선택하면 Google이 이 데이터를 기반으로 세션과 콘텐츠를 추천합니다. 이를 통해 "My I/O"라는 맞춤형 아젠다가 제공되어 참가자가 자신에게 가장 관련성 높은 내용을 찾을 수 있도록 지원합니다.

이벤트 마케팅 퍼널에서 AI의 미래

AI는 이미 이벤트 기획, 프로모션, 성과 측정 방식을 재편하고 있습니다. 향후 몇 달간 어떤 기능이 표준으로 자리잡고 어떤 기능이 실험 단계에 머무를지 결정될 것입니다. 업계의 미래는 다음과 같습니다:

도입 속도가 가속화될 것입니다

AI 도입은 확대되겠지만 고르지 않게 진행될 것입니다. 대부분의 마케팅 리더들이 AI 투자 플랜을 세우고 있지만, 현재 참석자 경험 개선을 위해 이를 활용하는 팀은 극소수에 불과합니다. 많은 기업이 여전히 소규모 시범 운영을 진행 중입니다. 이러한 시범 운영을 일상적인 워크플로우로 전환하는 팀이 가장 큰 성과를 거둘 것입니다.

개인화는 기본이 됩니다

주요 이벤트 프로젝트 관리 플랫폼은 이제 AI 기능을 제공합니다. 추천 엔진, 세션 매칭, 맞춤형 아젠다는 대규모 이벤트의 표준이 되었습니다.

이러한 기능은 참석자들이 적합한 사람과 세션을 더 빠르게 찾을 수 있도록 돕습니다. 이 수준의 안내를 제공하지 않는 이벤트는 뒤처질 것입니다.

어트리뷰션이 개선될 것입니다

이벤트 측정 방식이 더욱 스마트해집니다. AI는 참석률 및 참여 데이터를 영업 파이프라인과 수익과 연결해줍니다. 이를 통해 어떤 이벤트가 실제로 효과를 발휘했는지 파악하고 이벤트 간 예산을 조정하기가 쉬워집니다. 주요 플랫폼 전반에 걸쳐 더욱 상세하고 예측 가능한 보고 기능이 이미 도입되고 있습니다.

실용적 제약 조건이 도입의 모양을 결정할 것입니다

AI는 깨끗한 데이터, 강력한 연동, 그리고 사람의 검토와 함께 최상의 효과를 발휘합니다. 복잡한 시스템과 프라이버시 위험은 진행 속도를 늦출 수 있습니다. 깨끗하고 동의 기반의 데이터와 견고한 워크플로우에 투자하는 팀이 더 나은 결과를 얻을 것입니다.

기획자는 오케스트레이터로 진화합니다

결국 이벤트 기획자의 역할은 변화할 것입니다. AI가 반복 작업을 처리함에 따라 기획자들은 전략 수립, 콘텐츠 큐레이션, 파트너십 구축에 더 집중하게 될 것입니다. 업계 보고서들은 이미 이러한 변화를 예고하고 있습니다. 순수 인원 확충보다는 인재 투자와 AI 거버넌스에 대한 투자를 권장합니다.

핵심은? 이벤트 마케팅에서 AI는 신기한 기술에서 필수 인프라로 진화하고 있습니다. 데이터, 측정 가능한 파일럿 프로젝트, 인적 검토에 조기에 투자하는 팀은 이벤트를 예측 가능한 수익 채널로 탈바꿈시킬 것입니다.

이벤트를 성장의 동력으로 전환하기

이벤트는 혼란스러운 방식이 아닌 체계적으로 운영될 때 가장 효과적입니다.

AI 기반 이벤트 마케팅 퍼널은 추가 수작업 없이도 적합한 대상에게 도달하고, 여정을 안내하며, 실질적인 비즈니스 효과를 측정할 수 있도록 지원합니다.

데이터와 워크플로우가 한 곳에 통합되면 AI는 더 빠르게 작동하며 팀이 더 현명한 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 바로 여기에 ClickUp이 자연스럽게 자리잡습니다.

ClickUp은 AI, 자동화, 보고 기능을 하나의 작업 공간에 통합합니다. 여러 도구를 오갈 필요 없이 이벤트를 계획하고, 프로모션을 진행하고, 원활하게 운영하고, 결과를 검토할 수 있습니다.

그 결과 이탈률은 감소하고, ROI는 명확해지며, 진정한 성과를 창출하는 이벤트를 경험하게 됩니다.

높은 ROI를 창출하는 AI 중심 이벤트 마케팅 퍼널을 구축 중이라면, ClickUp으로 무료로 시작하세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

Cvent 및 Bizzabo와 같은 도구는 등록 및 참석자 데이터 관리를 지원하며, HubSpot 같은 마케팅 플랫폼은 이메일 자동화와 리드 육성 기능을 제공합니다. ClickUp은 작업 자동화, 프로모션 콘텐츠 생성, 진행 상황 추적을 단일 작업 공간에서 통합하여 이러한 워크플로우를 하나로 묶습니다.

웹 서밋(Web Summit)과 세일즈포스 드림포스(Salesforce Dreamforce) 같은 이벤트는 AI를 활용해 참가자 매칭과 세션 추천을 제공합니다. 이러한 기능은 참석자들이 관련 콘텐츠와 연결을 찾도록 도와 참여도를 높이고 비즈니스 성과를 강화합니다.

예. AI는 참석자의 역할, 관심사, 과거 행동과 같은 데이터를 활용하여 이메일, 랜딩 페이지, 세션 추천, 후속 조치를 맞춤화합니다. 이를 통해 커뮤니케이션의 관련성을 높이고 등록률 및 참여율을 향상시킵니다.

등록, 참석, 참여도, 후속 조치까지 단일 시스템에서 추적하세요. AI가 이러한 신호를 영업 파이프라인과 수익과 연결해 주므로, 어떤 이벤트와 활동이 실제 비즈니스 결과를 이끌어냈는지 확인할 수 있습니다.