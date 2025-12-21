AI가 3가지 관리자 역할을 대체하는 방법 (인력을 대체하지 않으면서)

10명 규모에서는 상태 업데이트가 귀찮게 느껴집니다. 20명이 되면 이 작업 자체가 파트타임 직책이 됩니다.

"간단한 상황 보고"와 "주간 리더십 업데이트" 사이 어딘가에서 운영 책임자는 전문적인 맥락 추적자가 됩니다. 리더들이 5분간의 명확한 정보를 읽을 수 있도록, 그들은 채팅 스레드, 이메일 체인, 반쯤 업데이트된 작업들 사이를 누비며 노트를 찾아다닙니다.

이것이 성장 중인 중소기업의 관리자 병목 현상입니다. 팀이 게으르거나 운영 책임자가 느리기 때문이 아니라, 인원보다 조정 일이 더 빠르게 증가하기 때문입니다.

AI는 마침내 운영팀의 업무 부담을 크게 덜어줄 만큼 충분히 발전했습니다. 핵심은 업데이트 횟수를 줄이는 것이 아닙니다. 운영팀이 수동적인 대응에서 벗어나 비즈니스 운영 방식을 실질적으로 개선할 수 있도록 하는 데 있습니다.

이 가이드에서는 AI가 판도를 바꾸는 세 가지 관리자 역할, 한계점, 그리고 ClickUp을 활용한 단일 워크플로우 시작법을 소개합니다. 일주일을 'AI 도입 프로젝트'로 만들지 않으면서 말이죠.

이것이 실제로 중요한 이유(단순한 '시간 절약'을 넘어)

"시간 절약"은 진부한 가치 제안일 수 있습니다. 모두가 주장하지만, 대부분의 팀은 실제로 체감하지 못합니다.

변화하는 것은 최고의 운영자가 마침내 자신의 두뇌로 무엇을 할 수 있게 되는가입니다.

약 25명 규모의 에이전시 운영 책임자를 상상해 보세요. 똑똑하고 업무 능력이 뛰어나며 체계적인 시스템을 갖추고 있습니다. 매주 화요일 아침은 상태 수집의 날이 됩니다.

일반적인 한 주 동안에도 쉽게 몇 시간이 소요됩니다:

그들은 게시되지 않은 업데이트를 쫓아다닙니다

채팅 스레드와 댓글에서 맥락을 추출합니다

리더십이 이해할 수 있을 때까지 재작성합니다.

승인을 기다리며 수정 작업을 반복합니다.

그런데도 여전히 문제가 발생하는데, 승인이 예측 불가능하기 때문입니다.

예를 들어 AI 상태 생성 기능을 설정하면 ClickUp Brain이 프로젝트를 스캔하여 몇 분 안에 초안을 생성합니다. 운영 책임자는 약 5~10분 동안 검토한 후 두 가지 사소한 수정을 가하고 당일 오전 중으로 게시합니다.

그녀는 몇 시간을 되찾았습니다—업데이트를 쫓는 일 외에 다른 일을 할 수 있을 만큼 충분한 시간이었죠. 단순히 버티기만 하는 대신, 삶의 반복적인 부분을 자동화할 방법을 진지하게 고민할 수 있을 만큼 충분했습니다.

하지만 흥미로운 부분은 바로 그 다음에 일어나는 일입니다.

다음 주, 그녀는 프로젝트 리더와 1:1 미팅 중 무언가 깨달았습니다. 디자인 검토가 세 개의 프로젝트를 막고 있었습니다. 디자이너가 느린 게 아니었습니다. 프로세스 자체가 문제가 있었던 것입니다.

"승인"에 대한 공통된 기준 시스템이 존재하지 않습니다. 의견은 채팅 스레드, 이메일, Figma 등에 흩어져 있습니다. 디자이너들은 일을 완료해도 누구에게 보내야 할지, 실제로 무엇을 기다려야 하는지 알지 못합니다.

그래서 그녀는 실제 업무 흐름을 매핑하고, 디자인 팀과 협의하며, '승인의 의미'를 한 페이지로 정리한 체크리스트를 작성해 합의를 이끌어냅니다. 그러자 검토 주기가 더 이상 흐트러지지 않습니다. 피드백이 세 군데에 흩어져 존재하지 않게 되고, '완료됨' 상태가 주관적으로 판단되지 않기 때문입니다.

이것이 진정한 투자 수익률(ROI)입니다. 더 빠른 상태 업데이트가 아닙니다. 패턴을 포착하고 시스템을 개선하는 능력입니다.

운영 책임자가 시간을 확보하면, 정보를 쫓는 역할에서 벗어나 팀의 업무 방식을 개선하는 주체가 됩니다.

대부분의 관리자 병목 현상 아래 숨겨진 단순한 패턴

대부분의 조정 과부하는 동일한 워크플로우가 다른 형태로 나타난 것에 불과합니다:

수집: 산발적인 업데이트(작업, 채팅, 댓글, 노트) 이들을 가독성 있는 형태(상태, 요약, 문서)로 종합하십시오. 결과물을 실행으로 전환 (소유자 + 마감일 + 후속 조치)

AI는 두 번째 단계에서 가장 큰 도움을 줍니다. 자동화는 세 번째 단계에서 가장 효과적입니다. 판단과 미묘한 차이는 인간이 담당합니다.

이를 염두에 두고, 중소기업이 실제로 체감할 수 있는 방식으로 일상 업무를 변화시키는 세 가지 관리자 역할은 다음과 같습니다.

아무도 언급하지 않는 입력 문제 그렇습니다—AI는 내용을 요약하고 구조화하는 데 탁월합니다. 하지만 아이디어, 생각, 업데이트를 문서화하는 작업은 여전히 누군가가 해야 합니다. 바로 이 지점에서 ClickUp BrainGPT의 음성-텍스트 변환 기능이 조용히 강력한 역량이 됩니다. 📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 31%는 타이핑 시간을 40% 줄이면 커뮤니케이션 속도가 잠금 해제되고 문서화 품질이 향상될 것이라고 믿습니다. 그렇게 절약된 시간으로 무엇을 할 수 있을지 상상해 보세요. ClickUp BrainGPT는 모든 세부사항, 모든 떠오르는 아이디어, 모든 실행 항목을 타이핑 속도보다 4배 빠르게 포착할 수 있게 해줍니다. 이는 "복잡한 인간 입력 단계"가 더 이상 병목 현상이 되지 않음을 의미합니다. 당신이 말하면 BrainGPT가 작성합니다. 워크플로우는 막힘없이 유지됩니다. 그러자 상태, 요약, 결정, 표준 운용 절차 (SOP) 초안 등 전체 시스템의 흐름이 자연스럽게 발생합니다.

AI가 모든 것을 바꾸는 3가지 관리 역할

맥킨지 분석에 따르면 현재의 생성형 AI와 기타 기술은 직원 시간의 60~70%를 차지하는 업무 활동(핵심 차이점: 이는 '직무'가 아닌 활동/시간 기준임)을 자동화할 수 있습니다.

프로젝트 리더는 경영진에게 주간 상태 보고를 보내야 합니다. 복잡할 필요 없습니다. 단지: 계획대로 진행 중인가? 위험 요소는 무엇인가? 어떤 결정이 필요한가?

간단해 보이지만, 그렇지 않습니다.

상태 데이터는 어디에나 존재합니다. 정말 어디에나 말이죠:

일부 업데이트는 작업 항목에 포함되어 있지만, 사람들이 업데이트하는 것을 잊어버립니다.

일부는 커피 타임 수다와 섞인 채팅 스레드에 있습니다

StandUp 회의에서 디자인 지연이 멘션되었으나 기록되지 않았습니다

예산 관련 우려 사항이 3주 전 이메일 체인에 남아 있습니다

클라이언트 의존성은 불분명합니다. 아무도 "클라이언트 대기 중"을 실제 장애 요인으로 기록하지 않았기 때문입니다.

운영 책임자는 정보를 찾아 헤매고, 사람들에게 직접 메시지를 보내고, 답을 기다립니다. 돌아오는 답변은 모호하기만 하거나("간신히 버티고 있지만 괜찮아") 리더십 보고서에 붙여넣기엔 지나치게 상세합니다. 결국 세 가지 다른 형식의 업데이트를 하나로 엮어내야 합니다. 그런 다음 일관성 있게 들릴 때까지 다시 써내려갑니다.

그러자 부사장이 말했습니다. "이건 지나치게 낙관적으로 읽혀. 위험 요소를 강조해." 다시 수정하러 가야 합니다.

이 주기는 매주 반복됩니다. 현실을 제대로 반영하는 프로젝트 상태 보고서를 작성하는 데 어려움을 겪어본 적이 있다면 그 고통을 잘 알 것입니다.

ClickUp Brain 으로 달라지는 점 ClickUp Brain 으로 달라지는 점

작업이 이미 존재하는 프로젝트 컨텍스트를 ClickUp Brain에 제공하기만 하면 됩니다. 작업 업데이트, 댓글, 연결된 문서, 프로젝트 채팅을 스캔한 후 깔끔한 초안을 생성합니다.

리더십 친화적 결과물에서 '우수한' 사례는 다음과 같습니다:

지난주 모든 작업 업데이트 (자동으로)

프로젝트 전반의 댓글 및 스레드

차단 요소로 표시된 모든 사항

프로젝트에 연결된 문서

프로젝트 공간 내 채팅 메시지

사람이 검토합니다. 한 줄의 맥락이나 긍정적인 요소를 추가합니다. 어조를 조정합니다. 게시합니다.

하지만 진짜 차이점은 AI 상태 보고서가 기억이 아닌 실제 데이터(모든 작업 업데이트, 모든 코멘트)를 기반으로 한다는 점입니다. 이는 결국 사람이 작성했을 내용보다 일반적으로 더 정확하다는 뜻이죠. 사람은 단지 대상에 맞는 어조를 맞추기만 하면 됩니다.

그런 다음 ClickUp 자동화 기능이 후속 조치를 처리하므로 운영 책임자가 상태를 수동으로 일련의 알림으로 전환할 필요가 없습니다:

결정은 소유자와 마감일이 지정된 작업으로 전환됩니다

너무 오래 방치된 차단 요소는 ClickUp 알림을 자동으로 트리거합니다.

해당 업데이트는 ClickUp 채팅의 적절한 채널에 게시되어 실제로 확인될 수 있습니다.

단순히 업데이트 속도가 빨라지는 것이 아닙니다. "새로운 정보를 파악했다"에서 "다음 단계를 담당할 사람이 정해졌다"로 이어지는 더 깔끔한 루프를 확보하게 됩니다. 여러 프로젝트를 관리하는 팀의 경우, 적절한 상태 보고 tools를 활용하면 모든 업데이트를 한곳에 집중시켜 이 프로세스를 더욱 원활하게 만들 수 있습니다.

이것이 한계에 부딪히는 지점(그리고 여전히 유용한 이유)

프로젝트 데이터가 혼란스럽다면, AI 초안도 그 혼란을 그대로 반영할 것입니다. 업데이트되지 않은 작업들. 태그되지 않은 장애 요소들—채팅 속에 묻힌 결정들. 쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다.

하지만 긍정적인 측면도 있습니다. 데이터 품질 문제를 명확히 드러내죠. 이전에는 팀이 제대로 조율되지 않는다는 막연한 느낌만 있었지만, 이제는 출력물을 통해 정보가 누출되는 지점을 정확히 확인할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 간편한 주간 업데이트 양식을 활용하세요. ClickUp Forms를 통해 각 소유자로부터 세 가지 핵심 정보를 일관되게 수집할 수 있습니다: 완료된 작업, 다음 단계, 진행을 막는 장애물. 이제 AI는 더 깨끗한 원자료를 확보하게 되어 추가 회의 없이도 상태 정보의 신뢰도가 높아집니다.

2. 회의 오케스트레이터: 아젠다에서 실행으로 이어지는 파이프라인

분기별 계획 세션 일정을 잡는 일이 평화 조약 협상처럼 느껴져서는 안 됩니다.

8명의 구성원, 3개 시간대, 겹치는 일정, 휴가, 불가피한 중단. 채팅에 "다음 주 가능하신 분?"이라고 올리면 갑자기 30개의 메시지가 오가고 4시간이 지나도 합의가 안 됩니다. 결국 대부분에게 맞는 시간을 정해 초대장을 보내도, 절반은 당일 전까지 일정 충돌을 이유로 답장하지 않습니다.

다음은 아젠다입니다. 보통 모호한 경우가 많은데, 실제 맥락을 정리할 시간이 없기 때문입니다. "1분기, 로드맵, 예산, 위험 요인 논의"는 아젠다가 아닙니다. 이는 참석자들이 준비 없이 회의에 임하고 즉흥적인 결정을 내릴 것이라는 보증이나 다름없습니다. (실제로 효과가 있는 회의 아젠다를 작성하는 방법을 고민해 본 적이 있다면, 당신만 그런 게 아닙니다.)

회의가 진행됩니다. 노트는 흩어지고, 실행 항목은 모호해집니다. 두 사람은 X에 합의했다고 생각하며 자리를 떠나고, 다른 두 사람은 Y에 합의했다고 생각합니다. 후속 조치는 채팅에 게시되었다가 사라집니다.

ClickUp Brain + ClickUp Notetaker로 달라지는 점:

첫 번째: 회의 전, ClickUp Brain은 작업 공간을 스캔하여 실제 진행 중인 사항(미해결 위험 요소, 지연된 승인, 작업 차단 요소, 담당자 대기 중인 결정 사항)을 기반으로 아젠다를 초안 작성합니다.

ClickUp Brain의 AI 지원을 활용하여 프로젝트 시작 회의 아젠다를 생성하세요

해당 아젠다는 회의에 첨부된 ClickUp 문서에서 저장됩니다. 사전에 의견을 제시할 수 있다는 점이 진정한 장점입니다. 논의를 회의실 밖으로 옮겨 사전 준비 단계에서 진행함으로써, 더 차분하고 실질적인 사고가 가능해집니다.

두 번째: ClickUp AI 노트테이커는 회의를 녹음하고 자동으로 텍스트로 변환합니다. 하지만 더 중요한 점은 단순히 수동적인 노트가 아닌, 논의되는 대로 결정을 포착하도록 설계되었다는 것입니다.

ClickUp AI 노트테이커로 회의 요약문을 자동 생성하고 핵심 내용을 캡처하세요

셋째: ClickUp Brain은 회의록을 분석하여 단순한 요약이 아닌 실행 가능한 요약본을 생성합니다:

ClickUp AI 회의 노트

그런 다음 ClickUp 자동화 기능은 사전 정의된 워크플로우를 기반으로 각 담당자에게 자동으로 작업을 생성합니다.

ClickUp 자동화로 반복적인 워크플로우를 자동화하세요

다음은 그 예시입니다:

결정 사항

디자인 검토 체크리스트가 Monday부터 적용됩니다. "승인됨"은 체크리스트가 완료되고 기록되었음을 의미합니다.

프로젝트 델타는 출시일을 지키기 위해 기능 X를 제외한 1단계를 출시합니다.

실행 항목

사라: 체크리스트 게시 및 팀 교육 (Monday 마감)

존: 범위 문서 업데이트 및 클라이언트 통보 (금요일까지)

프리야: 다음 두 번의 스프린트(수요일 마감)를 위한 디자인 용량 재조정

그런 다음 자동화 기능이 해당 실행 항목을 작업으로 전환하고 소유자를 지정하며 마감일을 설정한 후 요약 내용을 ClickUp 채팅에 게시합니다.

더 이상 기억력과 선의에 의존하지 않아도 됩니다. 일이 이미 진행되는 현장에서 문서화된 결정 사항과 구체적인 다음 단계를 확보할 수 있습니다. 회의 노트를 효과적으로 작성하는 핵심은 사후 재구성하는 것이 아니라, 결정 사항이 발생하는 즉시 이를 포착하는 시스템을 갖추는 것입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 회의 효율성 설문조사에 따르면 응답자의 약 40%가 주당 4~8회 이상의 회의에 참석하며, 각 회의는 최대 1시간까지 소요됩니다. 이는 조직 전체가 회의에 할애하는 시간이 엄청난 수준임을 의미합니다. 그 시간을 되찾을 수 있다면 어떨까요? ClickUp의 통합 AI 노트테이커는 즉각적인 회의 요약으로 생산성을 최대 30%까지 높여줍니다. 동시에 ClickUp Brain은 자동화된 작업 생성 및 간소화된 워크플로우를 지원하여, 수시간의 회의를 실행 가능한 인사이트로 전환합니다.

🎥 비디오 시청: 회의 중에도 여전히 필기하느라 허둥대고 계신가요? 이 비디오에서는 정확하고 검색 가능하며 팀과 즉시 공유할 수 있는 회의 노트를 AI로 작성하는 방법을 보여줍니다. 키보드 대신 대화에 집중하세요.

이 접근법의 한계점:

회의에서 결정을 내리지 못한다면, AI가 마법처럼 명확성을 만들어내지 않습니다. AI는 여러분의 모호함을 그대로 반영할 뿐입니다. 불편할 수 있지만 유용한 신호입니다. 이는 회의 문화에 개선이 필요하다는 신호입니다.

💡 전문가 팁: 모든 회의를 2분간 진행되는 "결정 사항 집계" 발표로 마무리하세요. ClickUp 노트테이커가 이를 기록하고, ClickUp Brain이 구조화하며, 자동화가 작업으로 전환합니다. 그러면 "논의했다"는 표현이 "결정했고, 담당자가 지정됐다"로 바뀝니다. 이 접근법은 전문적인 회의록 작성 최고의 실행 방식과 일치합니다.

3. 문서화 전문가: 결정의 무덤

프로세스 결정이 내려집니다. 누군가 "제가 노트를 보내겠습니다"라고 말합니다.

어떤 경우에는 내일이면 사라지는 채팅 메시지가 되기도 합니다. 어떤 경우에는 아무도 찾을 수 없는 폴더 속 Google Doc가 되기도 합니다.

또는 (가장 흔한 경우): 문서화가 전혀 이루어지지 않습니다. 프로세스는 한 사람의 머릿속에만 존재합니다.

이것이 숨겨진 비용입니다: Microsoft 조사에 따르면 응답자의 62%가 일 중 정보 검색에 지나치게 많은 시간을 소비한다고 답했습니다. 스레드 속에 사라지는 의사결정 문서는 혼란을 야기할 뿐만 아니라 일의 중복을 초래합니다.

표준 운용 절차 (SOP)? 바로 대표적인 예시입니다. 모두가 SOP가 유용하다는 데 동의하지만, 이를 작성할 수 있는 2시간의 연속된 시간이 누구에게도 없습니다. 결국 신입 직원 교육은 더 오래 걸리고, 질문은 반복되며, 조직 내 암묵적 지식이 핵심 업무를 담당하다 보니 위험은 조용히 누적됩니다. 다행히 AI는 이러한 핵심 자원을 생성하고 유지하는 데 소요되는 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다.

ClickUp Brain + ClickUp 문서로 달라지는 점:

결정이 사라지지 않도록, 기본적으로 검색 가능한 기록물로 전환합니다.

팀이 일주일 동안 환불 정책을 논의한다고 상상해 보세요. 30통의 이메일, 특수 사례, 경쟁사 사례, 마진 문제, 고객 경험 논쟁이 오갑니다. 결국 정책을 확정하게 되죠.

ClickUp Brain은 스레드를 종합하여 의사 결정 문서로 생성할 수 있습니다:

환불 정책

표준 환불: 14일

예외 사항: 사기, 청구 오류, 서비스 중단은 개별 사례별로 처리됩니다.

Enterprise: 재무 승인 필요

소유자: 지원 담당자

검토: 분기별

ClickUp Brain을 사용하여 ClickUp 작업 공간에서 관련 답변을 빠르게 찾으세요

이 문서는 ClickUp Docs에 저장됩니다. ClickUp Enterprise 검색을 통해 검색 가능합니다. 신규 지원 담당자가 "환불 정책이 어떻게 되나요?"라고 질문하면, 누군가에게 물어봐야 하는 대신 30초 만에 답변을 찾을 수 있습니다. 그 누군가는 자신이 정확히 기억하는지 고민해야 하는 상황과 달리 말이죠.

ClickUp Brain으로 모든 회의록을 검색 가능하게 만드세요

👀 알고 계셨나요? 중소기업 소유자들은 하루에 평균 4개(종종 5개 이상)의 도구를 동시에 사용하며, 10명 중 3명은 잘못된 곳에서 정보를 찾는 데 시간을 낭비하고, 29%는 여러 플랫폼에 동일한 메시지를 반복해서 입력한다고 보고했습니다.

ClickUp 지식 관리 기능을 활용해 모든 의사 결정 문서와 표준 운용 절차 (SOP)를 검색 가능한 내부 지식 기반으로 체계화하세요. 누군가 "환불 정책"이나 "팀 동기화 방법"을 검색하면 즉시 해당 정보를 찾을 수 있습니다. 신규 직원이 합류할 때도 특정 개인에 의존하지 않고 스스로 온보딩할 수 있습니다. 특히 SOP를 제대로 정리해 두었다면 더욱 효과적입니다.

이 접근법의 한계점:

프로세스가 진정으로 모호하다면, 문서화 과정에서 그 사실이 드러날 것입니다. 여러분은 경계 사례를 처리하는 방법에 대해 실제로 합의한 적이 없다는 걸 깨닫게 될 겁니다. 이는 도구 문제가 아닙니다. 의사소통 문제입니다. 먼저 그 문제를 해결한 다음 문서화하세요. 준비가 되면, 실제로 지켜지는 표준 운용 절차 (SOP)를 작성하는 건 생각보다 쉽습니다.

중소기업에서 실제로 확보되는 시간과 자원

초안 작성, 추적, 전달 과정을 제거하면 운영 책임자는 몇 분이 아닌 몇 시간을 되찾을 수 있습니다.

그리고 중소기업에서는 그 절약된 시간이 바로 비즈니스를 변화시키는 일들에 재투자되는 경향이 있습니다:

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 21%는 업무 시간의 80% 이상을 반복 작업에 할애한다고 답했습니다. 또 다른 20%는 반복 작업이 하루의 최소 40%를 차지한다고 답했습니다. 이는 업무 시간의 거의 절반(41%)을 전략적 사고나 창의성이 크게 필요하지 않은 작업(예: 후속 이메일👀)에 할애하는 것과 같습니다. ClickUp AI 에이전트가 이러한 반복 작업을 없애줍니다. 작업 생성, 알림, 업데이트, 회의 노트 작성, 이메일 초안 작성, 심지어 엔드투엔드 워크플로우 생성까지! 업무를 위한 올인원 앱 ClickUp으로 이 모든 것(그리고 그 이상)을 순식간에 자동화할 수 있습니다. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원당 하루 1시간을 절약하며 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

팀들은 일반적으로 절약된 시간을 다음과 같은 분야에 재투자합니다:

초기 단계에서 범위와 의사결정을 포착하기 위해 인테이크 프로세스를 강화합니다.

승인 흐름을 개선하여 일이 tool 사이를 오가며 지연되는 현상을 해결합니다

핑퐁식 후속 조치를 줄이는 경량 자동화 구축

검색 가능한 지식 기반을 구축하여 신입 사원이 스스로 답변을 찾을 수 있도록 합니다(적합한 지식 기반 소프트웨어를 사용하면 이 작업이 놀라울 정도로 쉬워집니다).

매월 '교훈 학습' 루프를 운영하여 회사가 지속적으로 발전하도록 합니다.

동일한 인력. 동일한 역할. 더 큰 영향력.

슈퍼 에이전트: 차원이 다른 차원

그리고 여기서 새로운 무언가가 조용히 한계를 뛰어넘습니다: 슈퍼 에이전트입니다.

AI가 초안 작성, 요약, 노트 필기를 맡더라도 여전히 큰 공백이 남습니다: 누군가는 업데이트가 누락되었을 때, 결정 사항이 채팅 스레드에 묻혔을 때, 장애 요소가 지연될 때, 서로 다른 장소에서 두 팀이 상반된 주장을 할 때 이를 알아차려야 합니다.

보통 그 '누군가'는 운영 팀 리더입니다.

슈퍼 에이전트는 단순히 또 다른 자동화 도구가 아닌, 연결 고리를 감시하는 역할을 수행합니다. 이들은 대화, 작업, 문서, 타임라인 등을 주시하며, 인간이 보통 놓치기 쉬운 순간들을 적시에 포착해 줍니다.

ClickUp으로 코딩 없이 맞춤형 AI 에이전트를 생성하세요

"일을 대신하는 AI"가 아니라, "적절한 순간에 어깨를 톡톡 치며 알려주는 AI"를 상상해 보세요.

예시:

회의에서 결정이 내려지면 → 에이전트가 실제 소유자를 지정하여 해당 사항을 작업으로 전환합니다.

7일 동안 방치된 장애 요소 → 에이전트가 이를 표면화합니다

동일한 마감일에 대해 두 스레드가 상충 → 에이전트가 불일치를 표시

상태가 작업 내용과 상충될 경우 → 에이전트가 변경 사항이 있는지 확인합니다

여러 프로젝트에 걸쳐 반복적으로 나타나는 위험 → 에이전트가 인간보다 먼저 패턴을 포착합니다

이것은 조용하고, 가장 좋은 의미로 지루한 종류의 도움입니다. 갑자기 아무것도 누락되거나, 흐트러지거나, 사라지지 않는다는 사실을 깨닫기 전까지는 눈치채지 못하는 그런 종류의 도움입니다.

이를 통해 팀은 더 이상 사후 대응적 조정을 하지 않고, 마치 항상 필요했던 인력을 확보한 것처럼 운영할 수 있습니다. ( AI 에이전트 구축 방법이나 프로젝트 관리에 최적화된 AI 에이전트를 알아보고 싶다면, 이 기술은 생각보다 접근하기 쉽습니다.)

(그리고 물론: 운영 책임자가 여전히 크레딧을 받습니다. 에이전트가 아닌, 당연히 그래야 하니까요.)

하지만 AI가 한계에 부딪히는 지점은 바로 여기입니다

이는 중요합니다.

AI는 판단이 필요한 인사 관련 상황(성과 문제, 대인 관계 갈등, 정리해고, 민감한 메시지 전달 등)에 취약합니다. 사건을 요약할 수는 있지만 감정적 맥락을 놓칠 수 있으며, 이를 고려하지 않고 공개할 경우 신뢰를 훼손할 수 있습니다.

유용한 패턴이 존재하지 않는 진정으로 새로운 시나리오에서는 AI의 한계가 드러납니다. 특이한 프로젝트나 익숙하지 않은 위험에 대해서는 여전히 팀의 인간적 판단이 필요합니다.

하지만 AI는 잘못된 프로세스를 고칠 수 없습니다. AI는 이를 명확하게, 때로는 고통스럽게 드러내지만 리더십 습관을 대체할 수는 없습니다.

💡 전문가 팁: AI로 반복 작업을 제거한 후, 확보한 시간을 활용해 해당 작업을 생성하는 시스템을 개선하세요.

실제로 시작하는 방법

대부분의 팀은 모든 것을 한꺼번에 자동화하려다 실패합니다. 결과물은 엉망이 되고 신뢰를 잃으며, 결국 AI가 아직 준비되지 않았다고 결론 내리게 됩니다.

대신 작은 규모로 시작하세요. 다음 조건을 충족하는 하나의 워크플로우를 선택하십시오:

정해진 일정(무작위가 아님)에 따라 발생합니다.

실시간 소요 (주당 30분 이상)

복잡한 판단이 필요하지 않습니다

"완료됨"에 대한 명확한 정의를 가지고 있습니다.

주간 상태 보고와 회의 요약은 예측 가능하면서도 시간이 많이 소요되기 때문에 중소기업에게 훌륭한 시작점이 됩니다.

실제로 지속되는 출시

효과적인 진행 보고서를 작성하는 방법을 이해하면 자동화 전후로 중요한 사항을 측정하는 데 도움이 됩니다.

주 중점 사항 1주차 워크플로우를 측정하세요. 시간이 어디로 흘러가는지 확인하세요. 2주차 "좋은"을 정의하세요. 포함되어야 할 내용, 어조, 형식, 그리고 대상 독자를 명시하십시오. 3주차 입력 사항을 엄격히 관리하고, 업데이트 저장 위치를 표준화하며, 전체 검토에서 부분 점검으로 전환하세요. 4~8주차 입력 사항을 강화하고, 거주자의 생활 공간을 표준화하며, 전면 검토에서 부분 점검으로 전환하십시오.

진정한 메트릭은 AI 사용량이 아닙니다. 업무를 수행하는 사람이 실제로 시간을 절약했는지, 그리고 그 시간을 어떻게 활용했는지가 핵심입니다. 가장 큰 장점은? 기술적 지식이 필요하지 않다는 점입니다. 노코드 AI 도구 덕분에 누구나 강력한 자동화 워크플로우를 구축할 수 있게 되었습니다.

🎥 비디오 시청: AI가 프로젝트 관리의 일상을 어떻게 변화시키는지 확인해 보시겠습니까? 이 비디오는 스마트 스케줄링부터 자동화된 보고까지, 여러분의 워크플로우를 가속화할 내부자 전략과 간과된 팁을 공개합니다.

작게 시작하고, 시간을 되찾으며, 성과를 누적하세요

급성장하는 중소기업은 '과도한 일'에 짓눌리지 않습니다. 그들은 지나친 번역 작업에 짓눌립니다.

당신은 유능한 인재를 채용합니다. 그들은 각자의 업무에 능숙합니다. 그러나 조율 작업이 폭발적으로 증가합니다. 회의는 늘어나고, 결정은 더 많아지며, "우리가 어디서 그렇게 말했지?" 하는 순간도 잦아집니다. 결국 최고의 인재가 문제 해결 대신 정보 종합에 매달리게 됩니다.

AI는 그 번역 계층을 제거할 수 있습니다. 관리자를 대체하는 것이 아니라, 그들이 갇혀 있게 만드는 번거로운 작업—정보 수집, 종합, 작성, 대기—을 대체함으로써 가능합니다.

한 가지 워크플로우로 시작하세요. 측정하고, 설정하고, 변화하는 모습을 지켜보세요.

3시간이 걸리던 화요일 업무가 10분으로 단축됩니다. 운영 책임자는 8시간을 되찾게 됩니다. 정보를 쫓아다니는 역할에서 벗어나 패턴을 발견하고 시스템을 개선하는 역할을 수행하게 됩니다.

지금 시작하세요

가장 큰 투자 수익률을 거두는 팀은 모든 것을 한꺼번에 자동화하는 팀이 아닙니다. 한 가지 워크플로우를 선택해 측정하고, 그로부터 확장해 나간 팀들이 바로 그들입니다.

일주일을 잡아먹는 한 가지 작업부터 시작하세요. 측정하고, 설정하고, 변화가 일어나는 모습을 지켜보세요.

지금 바로 ClickUp Brain을 무료로 체험하고 되찾을 수 있는 시간을 확인하세요 →

자주 묻는 질문

일반 자동화: "작업 상태 = 완료 시 프로젝트 리더에게 알림"AI 자동화: 47개 댓글 스레드를 읽고 추출: "6월 15일 결정, 디자인 검토에 따라 이 세 프로젝트 차단됨." "일반 자동화는 라우팅과 구조화에 탁월합니다. AI 자동화는 복잡하고 언어 중심의 내용을 이해하는 데 탁월합니다. (자세한 내용은 AI vs. 자동화 참조)💡 최고의 실행 방식: 종합 및 이해에는 ClickUp Brain을 사용하세요. 라우팅 및 실행에는 ClickUp 자동화를 사용하세요.

아니요. 워크플로우를 정의하세요(코드 없이 직접 설정). ClickUp Brain으로 초안을 작성하세요(버튼 클릭). ClickUp 자동화로 작업을 라우팅하세요(드래그 앤 드롭). 결과를 검토하세요. 필요한 기술은 단 하나: "좋은 결과물은 어떤 모습인가?" 그게 전부입니다.

아니요. AI는 반복적이고 텍스트 중심의 일(요약, 초안 작성, 전달, 대기)을 대체합니다. 가치 있는 일은? 패턴 파악, 이해관계자 관리, 프로세스 설계, 판단력 발휘, 시스템 개선 등입니다. 이런 일은 담당자가 시간을 할애할 때 더 큰 가치를 발휘합니다. 실제 적용 사례: 팀은 인원 감축이 아닌 업무 과부하 완화를 위해 이를 활용합니다. 관리자는 고효율 일에 집중할 여유가 생깁니다. 이는 그들의 가치를 낮추는 것이 아니라 높이는 것입니다. 적절한 AI 태스크 매니저는 그들이 가장 중요한 일에 집중하도록 돕습니다.

작게 시작하세요. 신뢰가 쌓이는 첫 주에는 모든 것을 검토하고, 부분적으로 점검하세요. 결과가 좋지 않으면 중단하세요. 설정 문제이지 AI 문제가 아닙니다. 다음 중 하나일 수 있습니다: – AI가 충분한 맥락을 가지고 있지 않음 (더 많은 자료를 제공하세요) – "좋은" 결과에 대한 정의가 불분명함 (팀과 함께 재정의하세요) – 프로세스가 자동화하기에 너무 불완전함 (먼저 프로세스를 개선한 후 자동화하세요)