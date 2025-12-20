ClickUp을 활용한 이벤트 관리 방법: 템플릿 & 워크플로우

다섯 개의 스프레드시트, 열두 개의 이메일 스레드, 세 개의 서로 다른 채팅 앱으로 이벤트를 계획해 본 적 있나요? 정신없죠, 그렇습니다.

이것이 바로 현대적인 팀들이 ClickUp과 같은 올인원 플랫폼을 선택하는 이유입니다.

여러 도구를 오가며 작업할 필요 없이, 모든 것을 한 곳에서 계획하고, 추적하고, 실행하세요. 준비된 템플릿, 스마트 자동화, 맞춤형 대시보드를 통해 ClickUp은 전체 프로세스를 효율적으로 관리하도록 도와줍니다.

함께 알아보시죠! 💁

이벤트 관리에 ClickUp을 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?

모든 이벤트는 다릅니다. 빠르게 진행되는 가상 론칭 행사도 있고, 복잡한 다일 연사 세션도 있습니다. 변하지 않는 것은 무엇일까요? 바로 통제력, 가시성, 유연성에 대한 필요성입니다.

ClickUp은 여기서 탁월한 성능을 발휘하며, 여러분만의 독특한 워크플로우 관리 스타일에 맞춰 조정됩니다. 이벤트 관리 소프트웨어를 사용해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

모든 것을 한 곳에 집중하세요 : 작업과 타임라인부터 문서와 커뮤니케이션까지 하나의 작업 공간에서 관리하세요

확장 가능한 템플릿 을 활용하여 웨비나, 론칭 행사, 컨퍼런스 등 다양한 이벤트에 성공적인 워크플로우를 적용하세요.

원활하게 협업 하세요. ClickUp 사용자 지정 필드 , 의존성, 관찰자를 활용하여 공급업체, 연사, 마케팅 팀과하세요.

실시간 협업: 작업 댓글, 채팅, 공유 문서, 즉각적인 상태 업데이트를 통해

이벤트 기획 플랫폼인 ClickUp은 가상 출시 행사부터 다일 컨퍼런스에 이르기까지 다양한 이벤트 워크플로우에 유연하게 대응합니다.

ClickUp을 활용한 이벤트 관리 방법

ClickUp과 같은 이벤트 관리 소프트웨어를 사용하면 이벤트 라이프사이클 전반에 걸쳐 모든 작업, 마감일, 이해관계자가 연결된 상태를 유지할 수 있습니다.

하지만 ClickUp을 효과적으로 활용하는 방법은 무엇일까요?

이벤트 기획 소프트웨어 내에서 전체 이벤트 워크플로우를 계획하고 실행하는 데 도움이 되는 단계별 가이드를 소개합니다. 🎯

1단계: 이벤트 작업 공간 또는 폴더 설정하기

처음부터 시작하거나 모든 이벤트 관련 작업을 위한 전용 공간이 필요하다면 새로운 작업 공간을 생성하세요. 하지만 이미 작업 공간(예: 마케팅 또는 프로젝트)이 있다면, 그 안에 이벤트(예: 연례 컨퍼런스)를 위한 폴더를 만드세요.

방법:

사이드바의 스페이스 또는 폴더 옆에 있는 + 버튼 을 클릭하세요

작업 공간 을 만들려면 스페이스 생성 을, 기존 스페이스 내 새 폴더 를 만들려면 새 폴더 를 선택하세요.

작업 공간/폴더 이름 지정

작업 공간 생성 버튼을 클릭하고 안내에 따라 설정하세요

2단계: 이벤트 기획 단계별 목록 추가하기

이벤트 폴더를 준비했다면, 다음 단계는 리스트를 생성하는 것입니다. 각 리스트는 이벤트 프로젝트 관리 워크플로우의 핵심 영역을 나타내며, 예를 들어 다음과 같습니다:

이벤트 전 계획 수립

마케팅 및 프로모션

물류

연사 및 아젠다

등록

이벤트 후 후속 조치

다양한 목록으로 프로젝트를 체계적으로 관리하세요

방법:

사이드바에서 폴더 위로 마우스를 올린 후 + 아이콘을 클릭하고 '리스트'를 선택하세요.

각 목록을 계획 단계에 따라 이름 지정하세요

3단계: ClickUp 작업 추가 및 소유자 지정

이제 리스트가 준비되었으니, 실행 가능한 작업으로 세분화할 차례입니다.

ClickUp 작업은 완전히 맞춤 설정 가능하며 스마트하고, 작업 공간의 모든 요소와 깊이 연결됩니다. 우선순위 수준, 맞춤형 상태, 작업 유형과 같은 기능을 통해 가장 사소한 세부 사항까지도 집중할 수 있도록 도와줍니다.

방법:

각 목록 내에서 + 작업 을 클릭하세요

마감일, 담당자, 하위 작업 및 관련 사용자 지정 필드와 같은 작업 세부 정보를 추가하세요.

담당자, 우선순위 표시, 상세 작업 설명이 포함된 ClickUp 작업을 생성하여 체계적으로 관리하세요

지금이 바로 ClickUp 작업 공간에 내장된 AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain을 활용할 최적의 시기입니다. 이벤트 기획용 AI는 회의 노트 요약, 작업 할당, 작업 공간 설정 관련 빠른 답변 제공 등을 통해 업무를 시작하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

ClickUp Brain을 활용하여 이벤트 작업 공간 또는 폴더에 필요한 체크리스트를 생성하세요

예를 들어, 다가오는 컨퍼런스를 위해 새 폴더를 설정하는 중이라면 ClickUp Brain에 이벤트 유형에 기반한 종합 체크리스트 생성을 요청할 수 있습니다. 여기에는 장소 예약, 이벤트 페이지 디자인, 등록 양식 생성, 또는 인쇄 배지 주문과 같은 작업이 포함될 수 있습니다. 이는 특히 처음 주최하는 분들에게 사전 계획 시간을 크게 절약해 줍니다.

💡 전문가 팁: 툴바에서 ClickUp Brain에 접근하거나, ClickUp 작업 공간 어디에서나 AI 어시스턴트 패널에 질문을 입력하여 사용할 수 있습니다.

4단계: ClickUp 이벤트 기획 템플릿 활용하기

처음부터 작업 공간을 만들고 싶지 않으신가요? 바로 사용 가능한 ClickUp 템플릿을 활용하세요.

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 기획 템플릿으로 시간을 절약하면서 모든 이벤트 관리 단계를 가시적이고 체계적으로 관리하세요.

ClickUp 이벤트 관리 템플릿은 가상 컨퍼런스, 내부 교육, 제품 출시 등 모든 유형의 이벤트를 계획하고 운영할 수 있도록 즉시 사용 가능한 작업 공간을 제공합니다.

다음과 같은 미리 구축된 목록을 활용할 수 있습니다:

활동: 전반적인 플랜 수립, 실행 및 워크플로우 관리

시설: 장소, 장비 및 설정을 관리하기 위해

이벤트 전: 초기 단계의 필수 단계(예: 홍보, 프로모션, 자원 확보 등)를 준비하기 위한

청구: 예산, 송장, 공급업체 결제 등 재무 플랜을 추적하기 위해

설정 후 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

물류, 마케팅, 홍보, 콘텐츠 등 각 영역의 관련 작업 을 작업 의존성으로 연결하세요.

소유자와 마감일을 지정 하여 모두가 자신의 책임을 명확히 파악할 수 있도록 하세요

장소 예약, 기조 연사, 게스트 목록, 예산과 같은 맞춤형 태그를 활용하여 작업을 손쉽게 그룹화하고 필터링하세요.

💡 전문가 팁: 이벤트 비용 관리 시 작업 공간 외부의 노트나 스프레드시트에 의존하지 마세요. Money 사용자 정의 필드를 활용해 장소 대여비, 케이터링, 연사 보수, 공급업체 청구서 등의 지출을 추적하세요. 이후 수식 사용자 정의 필드를 통해 예상 대비 실제 지출, 잔여 예산, 참가자당 비용 등 총액을 자동 계산하세요.

5단계: 달력 및 간트 보기로 타임라인 관리하기

작업 공간을 생성하셨다면, 이제 시각화해야 합니다. ClickUp 맞춤형 보기를 활용하여 시간 기반의 ClickUp 타임라인 보기, 체계적인 ClickUp 간트 보기, 또는 전체적인 ClickUp 달력 보기 등 다양한 방식으로 타임라인을 관리하세요.

예를 들어, 달력 보기를 통해 모든 이벤트 작업, 마감일, 마일스톤을 달력에 표시하여 확인할 수 있습니다. 이를 통해 다음과 같은 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다:

이벤트 날짜 및 준비 시작 과 같은 맞춤형 날짜 필드로 필터링하여 집중된 보기를 생성하세요

매주 또는 매월 활용하여 원활한 진행 속도와 시기적절한 알림을 보장하세요

ClickUp 달력 보기에서 작업 항목을 날짜로 드래그 앤 드롭하여 주요 실행 항목을 일정 관리하세요

더 상세한 타임라인 스타일 개요를 보려면 간트 차트를 활용하세요. 이 보기는 작업 간 의존성을 시각화하는 데 도움이 됩니다(예: 장소 예약은 초대장 발송 전에 완료되어야 함).

ClickUp 간트 차트를 활용해 타임라인 조정이 가능하며 병목 현상을 파악할 수 있습니다

이벤트의 스페이스, 폴더 또는 목록으로 이동하여 + 보기를 클릭한 후, 워크플로우에 따라 달력 또는 간트 차트 중 하나를 선택하기만 하면 됩니다.

6단계: 내부 및 외부 관계자와의 협업

이벤트를 성공적으로 진행하려면 팀 내부와 외부 파트너 간 원활한 소통과 협력이 필수적입니다.

ClickUp 채팅은 팀 전체의 대화를 작업, 문서, 타임라인과 직접 연결합니다. 물류, 연사, 마케팅, 비상 계획용 채널을 생성할 수 있습니다.

한 번의 클릭으로 공급업체나 팀원과 통화 연결하고, 회의 후 ClickUp AI 노트테이커가 자동으로 통화 요약과 실행 항목을 생성하도록 하세요.

ClickUp 채팅의 게시물 기능을 활용해 중요한 공지사항을 전달하세요

채팅과 함께 ClickUp Docs에서 모든 중요한 이벤트 문서를 저장하고, 이벤트 브리핑, 회의 노트 또는 아젠다를 공동 작업하세요. 함께 편집하고, 댓글을 남기고, 이벤트 피드백 설문조사를 수집하며, 모두가 최신 정보를 바탕으로 작업하도록 보장할 수 있습니다.

ClickUp Docs로 문서를 실시간 편집하며 아이디어를 함께 실현하세요

📌 예시: 웨비나를 위해 팀원들은 ClickUp 문서에서 이벤트 대본을 작성하는 동시에 채팅에서 장소 정보와 기술 요구사항을 업데이트할 수 있습니다. 채팅에서 표시된 모든 업데이트는 즉시 담당 팀원을 태그하고, 문서에 반영되며, 후속 작업을 자동으로 생성합니다.

사용 방법:

@멘션을 사용하여 작업이나 문서에 직접 댓글을 달아 팀원, 공급업체, 연사 또는 스폰서를 참여시키세요.

관련 폴더, 리스트, 작업 또는 문서에 공급업체나 스폰서를 게스트(읽기 전용 또는 권한이 제어된 게스트)로 초대하세요.

게다가 ClickUp Brain은 내장된 AI Writer로 초대장, 일정, 후속 조치 초안을 몇 초 만에 작성할 수 있게 도와줍니다. 또한 원시 정보를 명확한 실행 플랜으로 전환하여 아이디어에서 실행까지 그 어느 때보다 빠르게 진행할 수 있게 합니다.

ClickUp Brain의 AI 작가로 이벤트 마케팅 콘텐츠를 몇 초 만에 작성하세요

⚡ 워크플로우 업그레이드: 슈퍼 에이전트가 혼란을 조율하게 하세요

이벤트는 커뮤니케이션, 급작스러운 연사 변경, 공급업체 타임라인 변경, 업데이트된 아젠다, 누락된 승인 여부에 따라 성패가 좌우됩니다. 이러한 업데이트는 대개 채팅, 댓글, 이메일, 회의 등 여러 곳에 흩어져 있습니다. 슈퍼 에이전트는 작업 공간 전반의 대화를 조용히 모니터링하고 중요한 세부 사항을 실행으로 전환하여 한 발 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다.

채팅에서 누군가 "케이터링 업체에 금요일까지 인원 수를 알려줘야 해요"라고 말하면, 슈퍼 에이전트가 이를 포착해 알림을 표시하고 후속 작업을 자동으로 생성합니다. 이들은 마치 무대 뒤의 코디네이터처럼, 특히 이벤트가 빠르게 진행될 때 중요한 사항이 뒷전으로 밀려나지 않도록 관리합니다.

ClickUp으로 코딩 없이 맞춤형 AI 에이전트를 생성하세요

📌 예시 프롬프트: 7월 18일에 열리는 가상 제품 출시 이벤트를 위한 전문적이고 매력적인 초대 이메일을 작성하세요. 여기에는 아젠다, 주요 연사 소개, 등록을 위한 CTA(행동 유도)가 포함되어야 합니다.

🚀 ClickUp의 장점: 업데이트가 채팅에 산재하면 이벤트 협업이 복잡해집니다. ClickUp AI 에이전트는 대화를 능동적으로 모니터링하고 논의를 실행으로 전환하여 이 문제를 해결합니다. 채팅, 문서, 작업 전반에서 결정 사항, 변경 사항 또는 요청을 감지한 후 실시간으로 조치를 취할 수 있습니다. 이벤트 채팅 채널에서 제기된 특정 질문에 대해 ClickUp AI 에이전트에게 답변을 요청하세요

7단계: 예산, 재고 및 공급업체 추적

예산, 재고 또는 공급업체 성과 관리를 시작하기 전에 명확한 가시성이 필요합니다. ClickUp 대시보드가 바로 그 해답입니다.

ClickUp 대시보드로 이벤트 KPI 관리하기

사용 방법:

ClickUp의 대시보드 허브 로 이동하여 새 대시보드 를 클릭한 후, 처음부터 시작하거나 템플릿을 사용할지 선택하세요.

대시보드에 이름을 지정하고 작업 공간/폴더/리스트 위치를 선택하세요

작업 바로 옆에 대시보드를 배치하려면, 스페이스, 폴더 또는 리스트 내에 대시보드 보기 를 생성하세요.

카드 추가 를 클릭하고 다음 옵션 중에서 선택하세요: 원형 차트 : 팀 또는 부서별 작업량 파악 막대 차트 : 시간 경과에 따른 추세 모니터링 계산 카드 : 예산 추적, ROI 분석, 경비 보고 작업 목록 카드 : 공급업체, 계약서, 대시보드에서를 클릭하고 다음 옵션 중에서 선택하세요:: 팀 또는 부서별 작업량 파악: 시간 경과에 따른 추세 모니터링: 예산 추적, ROI 분석, 경비 보고: 공급업체, 계약서, 이벤트 기획 체크리스트 , 승인 사항을 한눈에 확인

ClickUp Brain을 활용해 대시보드에서 진행 보고서 및 분석 생성하기

📮 ClickUp 인사이트: 업무 관리 및 조직화에 AI를 주로 의존하는 전문가는 단 7%에 불과합니다. 이는 달력, 할 일 목록, 이메일 앱 등 특정 앱으로 도구가 제한되기 때문일 수 있습니다. ClickUp에서는 동일한 AI가 이메일 및 기타 커뮤니케이션 워크플로우, 달력, 작업, 문서 작업을 지원합니다. 단순히 "오늘의 우선순위는 무엇인가요?"라고 물어보세요. ClickUp Brain이 작업 공간 전체를 검색하여 긴급도와 중요도에 따라 처리해야 할 사항을 정확히 알려줍니다. 이렇게 ClickUp은 5개 이상의 앱을 하나의 슈퍼 앱으로 통합해 드립니다!

8단계: 반복 일을 자동화하세요

이벤트 계획이 커질수록 번거로운 작업도 늘어납니다. 모든 작업을 수동으로 업데이트하면 진행 속도가 느려질 수 있습니다. ClickUp 자동화는 반복 작업을 배경에서 처리하여 추진력을 유지합니다. '이 경우, 그러면 저렇게' 규칙을 설정하여 원활하고 효율적인 기획 과정을 지원합니다.

ClickUp 자동화(ClickUp Automations)와 ClickUp Brain(ClickUp Brain)을 결합하여 자연어 프롬프트로 맞춤형 트리거를 생성하세요

사용 방법:

이벤트 목록 또는 폴더로 이동하세요

상단의 자동화 버튼을 클릭하세요

사전 구축된 자동화 템플릿 중에서 선택하거나 맞춤형 자동화를 직접 생성하세요.

트리거, 액션, 조건 설정하기: 트리거: 자동화를 시작하는 이벤트 (예: 작업 상태가 '진행 중'으로 변경될 때) 액션: 자동으로 수행되는 작업 (예: [팀원]에게 할당, 알림 전송, 마감일 변경, 댓글 추가 등)*

트리거: 자동화를 시작하는 이벤트 (예: 작업 상태가 '진행 중'으로 변경될 때)

액션: 자동으로 발생하는 작업 (예: [팀 회원]에게 할당, 알림 전송, 마감일 변경, 댓글 추가 등)

트리거: 자동화를 시작하는 이벤트 (예: 작업 상태가 '진행 중'으로 변경될 때)

액션: 자동으로 발생하는 작업 (예: [팀 회원]에게 할당, 알림 전송, 마감일 변경, 댓글 추가 등)

자동화 로그를 검토하여 모든 것이 원활하게 실행되는지 확인하고 필요에 따라 조정할 수 있습니다.

📌 예시: 연사 확정 여부가 미결 상태라고 가정해 보겠습니다. 작업 상태가 연사 대기 중으로 변경되면 자동화 기능이 이를 이벤트 코디네이터에게 자동 할당하고, 후속 조치 댓글을 추가하며, 마감일을 2일 앞으로 앞당기는 자동화 작업을 생성할 수 있습니다. 또는 수동 설정을 건너뛰고 ClickUp Brain에게 이렇게 요청하세요: '상태가 '연사 대기 중'이면 담당자에게 할당하고, 알림을 추가하며, 마감일을 2일 연기해 주세요.'

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 43%는 반복 작업이 업무 일정에 유용한 구조를 제공한다고 답했지만, 48%는 이를 지치고 의미 있는 업무에 방해가 된다고 느꼈습니다. 일상은 생산성을 느끼게 해주지만, 종종 창의성을 한도 내로 제한하고 의미 있는 진행을 이루는 데 방해가 됩니다. ClickUp은 지능형 AI 에이전트를 통해 반복 작업을 자동화하여 이 악순환에서 벗어나 깊이 있는 작업에 집중할 수 있도록 돕습니다. 알림, 업데이트, 작업 할당을 자동화하고 자동 시간 블록 설정 및 작업 우선순위 지정 같은 기능으로 집중 시간을 보호하세요. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하며 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

ClickUp 이벤트 기획 템플릿

ClickUp의 이벤트 기획 템플릿은 다양한 이벤트 유형에 유연하게 대응하면서도 팀이 워크플로우를 표준화할 수 있도록 지원합니다.

이벤트 제안서 템플릿부터 일정 템플릿까지, 팀의 업무 진행을 체계적으로 관리하고 이벤트를 원활하게 운영할 수 있도록 설계된 ClickUp의 주요 이벤트 기획 템플릿 목록을 소개합니다. ⚒️

1. ClickUp 이벤트 브리프 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 개요 템플릿으로 이벤트 유형, 형식, 날짜, 예산, 스폰서 등 키 세부 정보를 기록하세요.

이 ClickUp 이벤트 브리프 템플릿은 모든 이벤트 세부 사항을 한 위치에 집중시켜 팀이 시작부터 원활하게 협업할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿을 통해 사용자는 관련 프로젝트 스페이스, 팀 토론, 참가업체 문서에 직접 연결될 수 있어 모든 것이 유기적으로 연계됩니다. 마일스톤, 팀 역할, 관객 인사이트 등의 섹션은 드롭다운 메뉴로 체계적으로 구성되어 간편한 탐색이 가능합니다.

2. ClickUp 이벤트 예산 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 예산 템플릿으로 모든 비용을 추적하세요

예산 초과로 인해 가장 완벽하게 계획된 이벤트도 차질을 빚을 수 있습니다. ClickUp 이벤트 예산 템플릿은 작업과 하위 작업으로 구성된 목록 보기로 설계되어, 각 이벤트를 장소, 교통, 음식 등 구성 요소별로 세분화할 수 있도록 도와줍니다. 각 사용자 지정 필드를 통해 이벤트 날짜, 위치, 예산 배분을 입력할 수 있으므로 재무 세부 사항을 손쉽게 관리하고 비교할 수 있습니다.

이 템플릿에는 직원, 스폰서, 인사팀 등 이해관계자를 위한 사용자 지정 필드도 포함되어 있어 누가 참여하는지, 자금이 어디에 배정되는지 가시성을 확보할 수 있습니다.

3. ClickUp 이벤트 마케팅 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 프로모션 템플릿으로 이벤트 프로모션을 운영적으로 통제하세요

이벤트 마케팅을 관리할 때는 혼란, 지연, 마감일 미준수 같은 실수가 용납되지 않습니다. ClickUp 이벤트 마케팅 템플릿은 사전 런칭 계획, 프로모션, 현장 실행 등 다양한 단계별 진행 상황을 팀이 추적할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿에는 특정 작업에 맞춤화된 다양한 보기가 포함되어 있습니다.

팀 문서를 활용해 브리프와 프로모션 플랜을 작성하고, 이벤트 보기로 모든 이벤트 정보를 한곳에 통합하세요. 이벤트 달력은 마감일 타임라인을 표시해 팀이 일정 관리를 원활히 할 수 있도록 지원합니다.

4. ClickUp 진행 순서(Run of Show) 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 런 오브 쇼 템플릿으로 실시간 실행 가능한 쇼 흐름을 생성하세요

ClickUp 런 오브 쇼 템플릿은 분 단위 이벤트 흐름을 제공합니다. 하나의 체계적인 타임라인에서 무대 신호, 발표자 시간, 오디오/비주얼 점검 포인트, 전환, 백스테이지 노트를 구성할 수 있습니다. 각 항목에는 소유자, 실행 시간, 의존성을 포함할 수 있어 제작팀이 완벽하게 협업할 수 있습니다.

5. ClickUp 컨퍼런스 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 컨퍼런스 관리 템플릿으로 컨퍼런스 운영 관리하기

ClickUp 컨퍼런스 관리 템플릿은 기획 과정을 관리 가능하고 추적 가능한 작업으로 체계화합니다. 할 일, 신규 등록, 진행 중, 진행 중과 같은 맞춤형 상태를 활용하여 각 작업의 진행 상황을 명확하게 파악할 수 있도록 합니다.

이 템플릿은 기획 및 준비부터 현장 운영, 행사 당일, 행사 후에 이르기까지 이벤트 단계의 자연스러운 흐름을 따르도록 구성되어 팀이 모든 단계에서 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 또한 조달, 웹 개발, 문서, 인쇄물, 장소, 회의와 같은 사용자 지정 필드로 작업을 분류할 수 있어 팀이 일을 효율적으로 할당할 수 있습니다.

⚙️ 보너스: 이 컨퍼런스 아젠다 템플릿을 활용해 효율적인 구조로 이벤트를 구성해 보세요.

영업 팀, 마케팅, 디자인 랩, 물류, 엔지니어링, 지원팀은 고객 프로젝트 성공을 위해 특정 순서로 작업을 수행해야 합니다. ClickUp 이전에는 정말 골칫거리였죠. 프로젝트 타임라인, 목표, 글로벌 팀의 작업을 한곳에서 추적할 수 없었기에 이벤트 준비를 제때 완료하기가 어려웠습니다.

ClickUp이 해결하는 일반적인 이벤트 관리 과제

이벤트 기획은 촉박한 마감, 산발적인 세부사항, 수많은 변수 등 끊임없는 압박과 함께합니다.

ClickUp은 이벤트 프로젝트 관리 소프트웨어로서 팀이 직면하는 가장 흔한 문제들을 해결하여 프로세스를 간소화합니다. 몇 가지 살펴볼까요? 👀

분산된 세부사항: 정보가 스프레드시트, 이메일, 채팅에 흩어져 있어 최신 업데이트를 찾기 어렵습니다. ClickUp은 장소 정보, 예산, 공급업체 계약, 참석자, 타임라인 등을 하나의 작업 공간에 중앙 집중화하며, 타사 도구와의 연결로 원활한 협업을 지원합니다.

기한 미준수 또는 예산 초과: 알림이나 가시성 없이 작업이 누락됩니다. ClickUp은 시작 날짜/마감일, 자동 알림, 진행 상황 추적 기능을 제공하여 어떤 것도 놓치지 않도록 합니다.

팀 간 불일치와 커뮤니케이션 혼란: 도구 변경은 오해와 시간 낭비를 초래합니다. ClickUp은 채팅, 댓글, 문서, 공유 작업 공간을 하나의 통합 플랫폼에 결합합니다.

번거로운 공급업체 및 참가자 관리: 계약서, 청구서, 등록 정보, 피드백 추적은 복잡할 수 있습니다. 계약/결제 관리를 위한 사용자 지정 필드와 목록을 활용하고 참가자와의 원활한 소통을 한 곳에서 처리하세요.

반복 작업은 시간을 낭비합니다: 수동 알림과 상태 업데이트는 업무 속도를 늦춥니다. ClickUp 자동화 기능은 알림 전송, 상태 변경, 의존성 업데이트 같은 일상적인 작업을 자동으로 처리합니다.

ClickUp으로 성공적인 이벤트를 만들어 보세요

복잡한 이벤트를 관리할 때, 경험의 성패를 좌우하는 것은 사소한 디테일입니다. ClickUp은 마감일부터 마지막 순간의 변경 사항까지 모든 것을 배경에서 처리하므로, 어떤 것도 놓치지 않습니다.

진정한 힘은 AI가 작업 공간의 모든 부분에 녹아들어 있다는 점입니다. ClickUp Brain을 통해 프로젝트 관리 도구 내에서 우선순위를 이해하고 대화 내용에서 작업을 생성 및 추적하며 팀 협업을 가능하게 하는 스마트 지원을 받으세요. 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문

ClickUp은 중앙 집중식 작업 공간에서 작업, 타임라인, 예산, 공급업체 및 커뮤니케이션을 관리하여 이벤트를 계획, 조직화 및 실행하는 데 사용됩니다.

네. ClickUp은 다양한 이벤트 유형과 팀 규모에 맞춰 조정되는 작업 추적, 템플릿, 대시보드, 자동화 및 AI 도구를 결합하여 이벤트 관리 소프트웨어로 효과적으로 작동합니다.

네. ClickUp은 목록, 의존성, 간트 차트, 대시보드를 통해 여러 이해관계자, 공급업체, 워크플로우가 포함된 복잡한 다일 이벤트를 지원합니다.