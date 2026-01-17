프로젝트 관리자가 ClickUp SyncUp을 활용해 크로스-기능 프로젝트 동기화를 수행하는 방법

소통 개선을 위해 개발된 기술의 양을 고려하면, 크로스-기능적 협업은 그 어느 때보다 쉬워야 합니다.

Slack에서 동료들에게 연락하세요

Google Drive를 통해 파일과 문서를 공유하세요

프로젝트 관리 도구에서 작업 할당하기

하지만 보시다시피: 이 모든 tools는 서로 연결되지 않습니다.

여러 tools를 넘나드는 대화를 이해하려고 프로젝트 관리자들이 허둥대고 있습니다. 결정된 사항을 한눈에 파악할 수 있는 사람은 아무도 없습니다.

회의, 의사 결정, 실행 항목을 일이 이루어지는 바로 그곳에 하나로 연결된 공간에 모을 수 있다면 어떨까요? 시간 절약 솔루션, ClickUp SyncUps를 소개합니다.

아래에서는 프로젝트 관리자가 ClickUp SyncUp을 활용해 크로스-기능 프로젝트 동기화를 수행하는 방법을 보여드립니다.

ClickUp SyncUp이란 무엇이며, PM에게 어떤 이점이 있나요?

ClickUp SyncUp으로 ClickUp 작업 공간에서 즉시 회의를 개최하세요

ClickUp SyncUp은 ClickUp 작업 공간 내에 직접 구축된 영상 및 음성 회의 기능입니다. 이를 통해 팀원과 일대일 또는 그룹 통화를 진행하고, 맥락을 잃지 않으면서 논의 내용을 실제 작업 항목 및 문서와 연결할 수 있습니다.

SyncUps는 ClickUp 채팅의 일부로, 화면 공유 및 통화 녹음, 녹음된 통화 후 AI 생성 요약 등 포괄적인 기능을 제공합니다.

조정되고 추적 가능한 크로스-기능적 동기화를 운영할 적합한 프로젝트 관리 소프트웨어를 찾는 PM들에게 SyncUp은 커뮤니케이션과 실행 사이의 가교 역할을 합니다.

PM이 사랑할 ClickUp 동기화 핵심 기능

그렇다면 SyncUps는 Zoom이나 Microsoft Teams 같은 비디오 회의 및 팀 커뮤니케이션 앱과 무엇이 다를까요? 작업 공간과의 직접 통합이 프로젝트 관리자에게 왜 큰 도움이 될까요? 함께 알아보겠습니다.

SyncUps 중 작업 참조 및 링크 기능

PM은 SyncUp 토론을 ClickUp 작업에 실시간으로 연결하여 진행 상황 추적과 작업 관리를 용이하게 할 수 있습니다.

각 논의 내용은 실행 가능한 상태로 유지되며, 팀 회원들은 수행해야 할 작업에 대해 더 명확히 이해하게 됩니다. 채널 또는 ClickUp 채팅 (SyncUp이 진행된 곳)에 접근 권한이 있는 모든 사용자는 SyncUp 메시지 위에 마우스를 올리면 연결된 모든 작업을 확인할 수 있습니다.

❌ 회의와 일이 서로 다른 채팅 플랫폼에서 진행될 경우, 구체적인 실행 항목과 후속 조치가 누락되거나 지연될 수 있습니다.

✅ SyncUp을 사용하면 일과 회의가 동일한 공간에서 이루어집니다. 결정사항이 즉시 작업으로 전환되어 프로젝트가 원활하게 진행됩니다.

🎥 ClickUp으로 회의 노트와 작업을 자동화하는 방법을 확인하려면 이 비디오를 시청하세요.

📮 ClickUp 인사이트: 전문직 종사자의 약 41%가 팀 커뮤니케이션에 인스턴트 메시징을 선호합니다. 신속하고 효율적인 소통을 제공하지만, 메시지가 여러 채널, 스레드 또는 다이렉트 메시지에 흩어져 있어 나중에 정보를 찾기 어렵습니다. ClickUp Chat과 같은 통합 솔루션을 사용하면 채팅 스레드가 특정 프로젝트와 작업에 매핑되어 대화가 맥락을 유지하며 쉽게 접근할 수 있습니다.

내장형 녹화 및 트랜스크립션

녹화된 SyncUps는 클립 허브에 저장되며, 녹화 링크를 누구와도 공유하여 빠른 개요를 확인할 수 있습니다.

클립 허브에서 녹화된 ClickUp SyncUps 보기

AI 요약 및 실행 항목

AI가 생성한 포괄적인 요약본을 한 번의 클릭으로 문서에 추가할 수 있습니다.

회의에 참석하지 못한 사람들과 문서를 공유하면, 전체 SyncUp을 시청하지 않아도 주요 실행 항목의 개요를 빠르게 파악할 수 있습니다.

회의 실행 항목에 대한 간략한 요약 확인하기

다국어 또는 글로벌 팀원들로 구성된 팀이라면, ClickUp Brain을 활용해 누구나 다른 사람의 도움 없이 회의 노트를 자신이 이해하는 언어로 번역할 수 있습니다.

ClickUp Brain은 회의 중 확인된 실행 항목을 추적 가능한 작업으로 전환할 수도 있습니다.

즉, 톰에게 목요일까지 API 문서를 완성하라고 요청받으면 ClickUp Brain이 해당 마감일을 가진 작업을 생성하고 자동으로 톰에게 할당할 수 있습니다.

특히 여러 회의 사이를 오가며 각 회의를 철저히 문서화하기 어려운 상황에서 작업 관리에 매우 유용합니다.

화면 공유 및 문서 협업

상상해 보세요: 여러분이 크로스-기능 SyncUp을 진행 중입니다. 출시 로드맵을 불러오고, 화면을 공유하며, 공동 편집을 위한 문서를 엽니다.

SyncUp에 참여하는 모든 팀은 즉시 작업에 착수할 수 있습니다. 마케팅 팀은 메시지 노트를 다듬고, 엔지니어링 팀은 문서 내에서 직접 장애 요소를 강조하며, 디자인 팀은 실시간으로 자산 마일스톤을 업데이트합니다.

회의 후에는 다양한 채널이나 팀별로 피드백을 수집할 필요가 없습니다. 일치된 플랜을 가지고 회의장을 나설 수 있습니다.

📚 더 알아보기: 원격 회의에 최적화된 최고의 화면 공유 소프트웨어

ClickUp 워크플로우와의 통합

SyncUp은 ClickUp의 워크플로우와 완벽하게 통합됩니다. 회의에서 논의된 실행 가능한 항목들은 마감일이 설정된 작업으로 전환됩니다(이를 통해 성과 추적이 개선됩니다). 이후 트리거 기반 ClickUp 자동화를 설정하여 마감일이 다가올 때 알림을 보내거나, 상태가 변경될 때 작업에 댓글을 게시할 수 있습니다.

필요한 자동화 기능을 토글하거나 AI 기반 규칙을 워크플로우에 맞춰 맞춤형으로 설정하세요

예를 들어, 마감일이 다가오면 → 담당자에게 댓글을 남겨주세요.

💡 프로 팁: ClickUp Super Agents를 활용해 일상적인 프로젝트 관리 작업을 자동화하세요. 예를 들어, 일일 프로젝트 보고서 생성, 팀 스탠드업 업데이트 정리, 채팅 채널에서 자주 묻는 질문(FAQ) 즉시 답변 등이 가능합니다. ClickUp Super Agents를 통해 사전 설정된 지침 또는 맞춤형 지침으로 맞춤형 AI 에이전트를 생성하세요

이와 관련해, 고려해볼 만한 최고의 AI 회의 에이전트 목록입니다 👇

👀 알고 계셨나요? ClickUp 연구에 따르면, 전문가의 40%가 회의 직후 실행 항목을 즉시 후속 조치하기를 원합니다. 하지만 이메일(42%)과 인스턴트 메시징(41%)으로 소통 채널이 분산되면서, 이러한 실행 항목들은 종종 업무 공간 곳곳에 흩어져 있습니다.

PM이 크로스-기능 회의에 SyncUp을 활용하는 방법?

크로스펑셔널 협업은 도전 과제 없이 이루어지지 않습니다. 이러한 난관을 극복할 준비가 되셨다면, 저희가 해결책을 제시해 드립니다.

ClickUp의 프로젝트 관리 플랫폼을 활용하여 커뮤니케이션, 프로젝트 데이터, 문서, 작업, 프로젝트 결과를 한곳에서 관리하고 체계화하여 원활한 프로젝트 실행을 실현하세요.

회의를 진행하고, 논의를 실제 업무와 연결하며, 결정을 추적 가능한 작업으로 전환하세요. 이 모든 것을 하나의 작업 공간에서 수행할 수 있습니다.

SyncUp은 이 통합 작업 공간 내에 위치하므로, 모든 크로스-기능적 대화가 진행해야 할 프로젝트와 지속적으로 연결됩니다.

ClickUp의 프로젝트 관리 소프트웨어로 연결된 작업 공간 구축하기

프로젝트 관리자가 ClickUp SyncUp을 활용해 크로스 기능 프로젝트 동기화와 작업 관리를 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 명확한 회의 목표 설정

크로스-기능적 회의를 일정 잡기 전에, 회의에서 무엇을 필요로 하는지 정의하세요. 예를 들면 다음과 같습니다:

스프린트 우선순위 조정

프로젝트 상태 보고서 최종 확정

제품 로드맵 검토

엔지니어링과 디자인 간 병목 현상 해결

프로젝트 마일스톤 확정

어떤 아젠다든 회의 전에 반드시 발송하세요.

추가 팁: 팀 회원들의 일과 무관한 경우 참여를 선택할 수 있는 옵션을 제공하세요.

ClickUp Docs를 활용해 회의 아젠다를 작성하세요. 논의 사항과 기대 결과를 포함시키면 팀원들이 사전에 질문과 쿼리를 준비할 수 있습니다.

시간이 부족하다면 Docs + ClickUp Brain을 결합해 구조화된 회의 아젠다를 즉시 생성하세요. ClickUp Brain은 주제 개요 작성, 질문 제안, 목표 정교화를 도와 회의에 철저히 준비된 상태로 임할 수 있게 합니다.

ClickUp 문서 + Brain 조합으로 회의 아젠다 작성 속도 높이기

문서는 완전히 편집 가능하므로 추가적인 맥락을 위해 테이블, 스프레드시트, 대시보드 또는 참조 링크를 삽입할 수 있습니다. 이는 참석자들에게 SyncUp이 시작되기 전 명확한 출발점을 제공합니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 모든 유형의 프로젝트를 위한 무료 프로젝트 관리 템플릿

2. 전용 채팅 채널 설정

ClickUp은 ClickUp 채팅을 통해 여러 커뮤니케이션 tools가 필요 없도록 합니다. 스레드, 채널, DM으로 팀 커뮤니케이션을 중앙 집중화하는 통합 플랫폼입니다.

노트: SyncUp은 ClickUp 채팅의 일부로, 채팅을 활성화해야만 사용할 수 있습니다.

ClickUp 채팅의 스레드와 채널을 통해 팀과 소통하세요

그런 다음 크로스펑셔널 프로젝트 전용 채널을 ClickUp 채팅에 생성하세요. 이 채널은 팀 협업의 중심 hub 역할을 하여 모든 팀원이 프로젝트 관련 논의, 작업, 파일, 문서, 프로젝트 타임라인, SyncUp 통화 등에 대해 정보를 공유하고 일관성을 유지할 수 있도록 합니다.

이것의 장점은 무엇인가요? 회의 참석 중 맥락 전환을 피할 수 있습니다.

외부 이해관계자도 SyncUp에 초대할 수 있습니다. 단, 해당 채팅 채널에 접근 권한이 있는지 확인하세요.

👀 알고 계셨나요? 마케팅 리더의 약 84%가 협업 지연 문제를 경험합니다. 지나친 회의, 불분명한 결정, 지연된 프로젝트 요청 등이 프로젝트 진행에 악영향을 미칩니다. 이러한 마찰의 근본적인 원인은 다양하지만, 팀 협업과 일을 한곳에 집중하면 조정 부담을 크게 줄이고 팀이 지속적인 재정렬 없이도 계속 전진할 수 있습니다.

3. 즉시 SyncUp 시작하기

채팅 채널 오른쪽 상단의 전화 아이콘을 클릭하여 SyncUp을 시작하세요. SyncUp을 시작하는 즉시 채널에 메시지가 게시되어 다른 참여자들이 합류할 수 있습니다. 마이크와 카메라 설정을 토글하여 회의 준비를 완료하세요.

향후 참고를 위해 오디오 및 비디오 콘텐츠를 녹화할 수도 있습니다.

달력 확인 없이 언제든지 SyncUp을 시작하세요 – 신속한 협의를 위한 최적의 도구입니다

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 절반 이상이 매일 세 개 이상의 tools에 입력하며 " 앱 확산 "과 분산된 워크플로우와 싸우고 있습니다. 생산적이고 바쁘게 느껴질 수 있지만, 앱 간에 맥락이 분실될 뿐더러 타이핑으로 인한 에너지 소모는 말할 것도 없습니다. ClickUpBrainGPT 가 모든 것을 통합합니다: 한 번 말하기만 하면 업데이트, 작업, 노트가 ClickUp 내에서 정확히 필요한 위치에 저장됩니다. 더 이상 토글할 필요도, 혼란도 없습니다—단순히 원활하고 중앙 집중화된 생산성만 남습니다.

4. 협업 검토를 위한 화면 공유 활용

SyncUp 중 화면(탭, 창 또는 전체 화면)을 공유하여 프로젝트 문서를 검토하거나 특정 워크플로우를 시연하세요.

화면 공유를 통해 팀원들은 실시간으로 협업할 수 있습니다. 이는 지식 격차를 메우고 명확성을 부여하는 데 도움이 되며, 이는 다른 방법으로는 전달하기 어려운 부분입니다.

이 도구는 모든 팀 회원에게 공유 시각적 기준점을 제공하여 업무 협업을 원활하게 합니다. 동료들은 이 덕분에 서로의 방향성을 명확히 이해하고, 각자 할당된 실행 항목과 작업을 명확히 인지한 채 회의장을 떠날 수 있어 감사해할 것입니다.

5. 당신과 당신의 일을 이해하는 AI와 함께 일하세요

ClickUp Brain은 전담 AI 작업 공간 역할을 합니다. 작업, 문서, 스페이스, 지식 기반 및 연결된 앱에서 컨텍스트를 추출합니다.

단순한 독립형 AI 도구를 활용하는 것이 아닙니다. 여러분의 프로젝트, 팀, 이력을 이해하는 맥락적 지능과 함께 작업하는 것입니다.

또한 상황에 맞는 인텔리전스를 선택할 수 있습니다. 예시로, 여러 AI 모델 중에서 다음을 활용하세요:

Claude : 전략 서사 및 장문 논증용

ChatGPT : 클라이언트 대상 문서 및 커뮤니케이션 완성도 향상

Gemini: 연구, 데이터 중심 분석, 기술적 세부 사항을 위한 도구

고급 Enterprise 검색 기능을 통해 작업 공간 내 어디에서든 즉시 정보를 가져올 수 있습니다: 작업, 문서, 파일, 댓글, 녹화된 SyncUps, 심지어 Google Drive, GitHub, SharePoint 및 광범위한 웹과 같은 외부 소스까지 포함됩니다.

지난 스프린트의 의존성 업데이트가 필요하신가요? 2주 전에 참조된 디자인 파일이 필요하신가요? 대화에서 제기된 위험 요소가 필요하신가요? ClickUp Brain이 몇 초 만에 찾아드립니다.

내장된 웹 검색 레이어를 통해 시장 데이터를 수집하고, 최고의 실행 방식을 벤치마킹하며, 신흥 트렌드를 연구하거나 가정을 검증할 수 있습니다.

AI 확산 문제와 씨름하는 대신, ClickUp Brain이 전체 프로젝트 워크플로우를 아우르는 단일 AI 레이어로 기능합니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 무료 프로젝트 상태 보고서 템플릿

일반적인 한도점과 해결 방법

ClickUp 싱크업의 즉각적인 특성은 협업 커뮤니케이션을 향상시킵니다. 다만, 인지해야 할 한도도 존재합니다. 주요 한도는 다음과 같습니다:

참가 인원 한도

과제: ClickUp SyncUps는 단일 통화에서 최대 200명의 참가자가 참여하는 크로스 기능 협업을 지원하며, 동시에 24명이 발언할 수 있습니다.

채널에서 SyncUp을 시작할 수 있는 사용자에 대한 역할 기반 제한이 있습니다. SyncUp의 최대 기간은 10시간으로, 이는 한도가 되어서는 안 됩니다. 한도가 된다면 언제든지 즉시 새로운 SyncUp을 시작할 수 있습니다.

✅ 해결 방법: 200명 이상이 참여하는 크로스 기능 회의의 경우, 부서별로 병렬 SyncUps를 진행한 후 녹화본을 공유하세요.

알림 한도

문제점: 사용자가 수신되는 SyncUp 통화 알림을 즉시 받지 못해 회의에 참석하지 못하는 경우가 발생합니다.

✅ 해결 방법: 중요한 SyncUp이 진행되는 ClickUp 채팅 채널에 대해 팀 회원들에게 데스크탑 및 모바일 알림을 활성화하도록 요청하세요. 시작 몇 분 전에 채널에 간단한 알림을 게시하세요.

💡 전문가 팁: 모바일 기기에 의존하는 팀원을 위해 ClickUp 앱의 알림, 마이크, 카메라 권한이 활성화되어 있는지 확인하세요. 모바일 SyncUps를 통해 사용자는 이동 중에도 회의에 참여하고 토론을 따라갈 수 있습니다.

분리된 회의실 없음

과제: Zoho Meetings와 같은 일부 온라인 회의 tools는 소그룹 회의를 생성하여 특정 주제를 따로 논의한 후 다시 모일 수 있도록 합니다.

✅ 해결 방법: 하위 팀별 논의를 위해 서로 다른 채팅 채널에서 별도의 SyncUps를 시작하세요.

예를 들어, 제품 출시 회의에서 엔지니어링과 디자인 팀이 기술적 세부 사항을 따로 논의해야 한다면, 각자 소속 부서 채널로 이동해 신속한 SyncUp을 진행한 후 다시 메인 프로젝트 채널로 복귀할 수 있습니다.

또 다른 방법은 주요 크로스펑셔널 회의 전후에 해당 하위 논의를 별도의 SyncUp으로 일정을 잡는 것입니다.

📚 더 알아보기: 프로젝트 관리 대시보드 예시 및 템플릿

녹취록 작성 시 요구사항

과제: 녹화된 SyncUps만 클립 허브에 저장되며 ClickUp Brain으로 텍스트 변환 또는 요약이 가능합니다. 회의 시작 시 녹음 버튼을 누르는 것을 잊지 마세요.

✅ 해결 방법: 모든 중요한 크로스-기능 회의에서 녹음을 기본값으로 설정하세요. 각 SyncUp 시작 시 녹음을 시작할 담당자(또는 본인)를 지정하세요.

녹화 저장소 한도

문제점: Free Plan 사용자는 SyncUp 녹화 파일 저장소가 한도 있어, 횡단적 회의를 자주 진행할 경우 공간이 빠르게 소진될 수 있습니다.

✅ 해결 방법: 업그레이드하세요. 불가능하다면, 반드시 녹화해야 할 회의를 우선순위로 정하고 더 이상 관련성이 없는 오래된 녹화본은 삭제하세요. 중요한 녹화본은 외부 저장소에 다운로드한 후 ClickUp에서 제거하여 스페이스를 확보할 수도 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 디지털 선진 기업의 약 83%가 "민첩성 유지"와 "경쟁 우위 확보"를 위해 크로스펑셔널 팀의 힘을 활용합니다. 하지만 이들 대부분은 이를 실현할 적절한 자원을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

크로스-기능 프로젝트에서 SyncUp 활용을 극대화하는 팁

프로젝트 관리자가 SyncUps를 단순한 채팅 플랫폼으로 전락시키지 않고 최대한 활용할 수 있도록 돕는 실용적인 팁을 소개합니다:

비동기 업데이트 활용 : 여러 부서의 실시간 의견이 반드시 필요한 논의에만 SyncUps를 제한적으로 사용하세요. 메시지로 간단히 전달하거나 : 여러 부서의 실시간 의견이 반드시 필요한 논의에만 SyncUps를 제한적으로 사용하세요. 메시지로 간단히 전달하거나 ClickUp Clip으로 녹화할 수 있는 내용을 팀원들의 시간을 잡아먹는 회의로 전달할 필요는 없다는 점을 명심하세요.

재사용 가능한 아젠다 템플릿 생성: 회의 구조를 표준화하여 장애 요소, 필수 결정 사항, 진행 상황 업데이트, 다음 단계 등을 포괄하고 논의의 초점을 유지하세요. ClickUp과 같은 적절한 프로젝트 관리 도구는 정보 수집을 표준화할 수 있는 재사용 가능한 템플릿을 제공합니다.

회의 전 준비를 위한 Brain 활용 : SyncUp 전에 ClickUp Brain에 최근 작업 활동을 요약하거나 미결 실행 항목을 불러오도록 요청하세요. 이를 통해 현재 진행 상황을 빠르게 파악할 수 있습니다.

연결된 작업에 부서 태그 지정 : 사용자 지정 필드 또는 부서별 태그(작업 연결 시)를 활용하여 크로스 기능적 작업 의존성을 손쉽게 추적하고, 더 나은 프로젝트 성과를 이끌어냅니다.

비동기 데모를 위한 Clip 활용: 기능 작동 방식이나 프로세스 진행을 보여줘야 할 경우, Clip을 녹화하여 채널에 공유하세요. 팀 회원들은 편한 시간에 시청하고 질문이 있을 때 타임스탬프가 포함된 댓글을 남길 수 있습니다.

ClickUp SyncUp으로 부서 간 프로젝트 동기화를 간소화하세요

크로스 기능 프로젝트는 팀이 업데이트를 쫓거나 공통점을 찾기 위해 고군분투하지 않아도 되는 협업 환경이 필요합니다.

여러 부서에 걸쳐 움직이는 부분이 너무 많기 때문에, 프로젝트 관리자가 진행 상황과 장애 요소를 추적하기가 어렵습니다.

SyncUps를 통한 협업 커뮤니케이션은 회의 일정 잡거나 확인을 기다리는 번거로움 없이 이해관계자들을 한자리에 모읍니다.

프로젝트 관리 소프트웨어에 직접 통합되어 있으므로, 각 회의를 실행 가능한 항목으로 전환하고 분 단위로 추적할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

아니요, ClickUp SyncUp은 ClickUp 작업 공간 내에서 즉각적인 오디오 및 비디오 회의를 진행하도록 특별히 설계되었습니다. 회의를 작업, 문서 및 일과 연결해 두면, 그렇지 않으면 서서히 스며들게 될 맥락 분산을 제거할 수 있습니다.

최대 200명이 SyncUp 회의에 참여할 수 있으며, 한 번에 24명이 동시에 발언할 수 있습니다.

예, 채널 접근 권한이 있는 외부 이해관계자는 초대 링크를 통해 SyncUp에 참여할 수 있습니다.

꼭 그렇지만은 않습니다. SyncUp은 실시간 협업과 의사 결정이 필요한 논의에 가장 효과적입니다. 일상적인 상태 업데이트나 전체 프로젝트 진행 보고의 경우 이메일이나 (더 나은 방법인) ClickUp 채팅 및 작업 댓글이 더 효율적입니다.

ClickUp Brain은 SyncUp 녹화본에서 회의 요약을 생성하고, 실행 항목을 추적 가능한 작업으로 전환합니다. AI는 회의에서 논의된 대로 작업을 적절한 담당자에게 할당하고 마감일을 설정할 수 있습니다.