청킹 방법: 더 많이 기억하고 회상하는 법

비둘기는 어떻게 매번 당신의 발코니로 돌아오는 걸 기억할까요?

쥐는 어떻게 우리에서 탈출하기 위해 어떤 레버를 당겨야 하는지 알까요? 혹은 체스 마스터는 어떻게 보드 위의 50,000개가 넘는 말의 배열 패턴을 암기할 수 있을까요?

심리학 연구에 기반한 간단한 해답: 청킹입니다.

70년 전, 미국 심리학자 조지 A. 밀러는 단기 기억을 이해하고 확장하는 방법으로 청킹 개념을 대중화했습니다.

지금으로 빠르게 넘어가 보겠습니다.

여러분의 감각 시스템(시각, 청각, 미각, 촉각 등)은 지금 이 순간에도 초당 약 10억 비트(bit)의 데이터를 수집하고 있습니다. 따라서 청킹은 생각의 혼란을 정리하는 데 필요한 해결책이 될 수 있습니다.

챕킹 기법이란 무엇인가요?

청킹은 개별 정보 조각들을 일련의 순서나 패턴으로 묶어 작업 기억에 더 쉽게 포착하고 장기 기억에 저장하여 나중에 회상할 수 있도록 하는 과정입니다.

챕킹이라는 용어를 들어본 적이 없더라도, 분명히 여러분은 이미 이를 완료해 왔습니다.

사회보장번호가 어떻게 구성되는지 생각해 보세요: XXX-XX-XXXX, 즉 세 자리, 두 자리, 네 자리로 나뉜 덩어리입니다. 제 일곱 마리 고양이 이름을 기억하기 위해, 저는 그들을 새끼 고양이 무리로 묶어 기억합니다: 세 쌍과 한 마리의 외동으로, 훨씬 기억하기 쉽습니다.

직장에서도 마찬가지입니다.

사서는 책을 알파벳 순으로 묶어 정리합니다. 아기들은 덩어리화 기법을 이용해 인형을 기억하죠! 프로젝트 관리, 시간 블록화, 포모도로 기법 모두 덩어리화 기법의 일종입니다.

일상생활의 다양한 측면에서 청킹은 엄청난 인기를 끌고 있는데, 이는 왜 그런지 의문을 제기합니다.

챕킹 기법은 어떤 문제를 해결하나요?

인간의 작업 기억은 한도입니다.

뇌는 한 번에 약 일곱 개 정도의 정보 조각만 저장하고 나중에 정확히 회상할 수 있습니다.

그러나 인간의 야망은 끝이 없습니다. 청킹은 이 간극을 메워줍니다.

예를 들어, 런던 교통국(Transport for London)은 "모든 택시 운전사가 런던의 복잡한 도로망을 통과하는 가장 빠른 경로를 알고 있도록 하는 것"을 목표로 삼고 있습니다.

이를 평가하는 시험인 '더 노우리지(The Knowledge)'는 차링 크로스(Charing Cross)를 중심으로 반경 6마일(약 9.7km) 내의 25,000개 도로, 방향, 일방통행로, 막다른 길, 레스토랑, 펍, 상점, 랜드마크 등에 대한 운전자의 기억력을 평가합니다.

런던 택시 운전사가 알아야 할 사항, Google 지도를 통해 보여주는 사례

택시 기사 지망생을 가리키는 속어인 '지식 소년들'은 여러 기억 기술을 사용하는데, 그중 하나가 '위성 기억법'이라 부르는 시스템이다. 이 방법은 운행 시작점과 종료점을 중심으로 반경 400미터 내의 위치를 쪼개서 기억에 커밋하는 것이다.

이러한 각 청크들은 더 큰 청크들로 합쳐져 런던 풍경에 대한 기억의 계층을 양식합니다.

런던 대학의 신경과학자 엘리너 매과이어가 런던 택시 기사들을 연구했을 때, 그들의 후부 해마(기억에 중요한 뇌 부위)가 평균보다 크다는 사실을 발견했습니다. 그녀는 또한 기억을 제어하는 뇌 부위가 가소성을 지니고 있어 성인기에도 변화할 수 있음을 입증했습니다. 👀

본질적으로 청킹과 기억의 궁전으로도 알려진 로키 기법은 개인이 기억 한도를 극복하도록 돕습니다. 장기적인 지속적인 연습을 통해 이는 뇌의 물리적 구조를 재구성하여 인간의 능력을 그 잠재력에 더 가깝게 확장시킵니다.

ClickUp Brain을 통해 시각화한 기억의 궁전 개념

챕킹은 매우 강력하지만, 이를 활용하기 위해 정신적 에베레스트 산을 오를 필요는 없습니다.

저는 14단계 한국식 스킨케어 루틴을 관리 가능한 단계로 나누는 데 이 방법을 활용합니다. 일에서는 많은 이들이 심도 있는 작업을 아침에 계획하고, 회의는 오후로 묶어 시간 관리를 단순화하곤 합니다.

사실, 이 글도 섹션, 소제목, 단락, 문장으로 쪼개서 구성했습니다. 작가들이 항상 하는 일이죠!

청킹의 역사와 기원

기억, 회상, 정보 집합에 관한 연구는 이전에도 있었지만, 조지 A. 밀러의 1956년 논문 제목 '마법의 숫자 7±2: 정보 처리 용량의 한도'는 청킹 연구의 획기적인 전환점이 되었습니다.

작업 기억의 병목 현상을 극복하는 방법으로 청킹 개념을 제시하는 것 외에도, 그는 사람이 편안하게 기억할 수 있는 청크 수가 일곱(±2)이라고 주장합니다. 그는 이렇게 씁니다:

세계 7대 불가사의, 7대양, 7대 죄악, 플레이아데스 성단의 아틀라스의 7녀, 인간의 7대 생애, 지옥의 7계, 7색상, 음계의 7노트, 그리고 일주일의 7일(일요일~일요일)은 어떨까요?

그 이후로 청킹은 다양한 분야에서 연구되어 크게 발전해 왔습니다.

정신과 의사들은 초기 알츠하이머병 환자의 언어 일 작업 기억력을 돕기 위해 청킹을 활용합니다. 교사 및 교육자들은 특히 언어 학습에 있어 초중고 및 대학생들에게 청킹이 유용함을 발견했습니다. 의대생들은 수백 가지 약물 이름을 기억하기 위해 청킹과 다른 기억술을 사용합니다.

전문 파일럿들은 런던 택시 기사들처럼 항공기의 다양한 움직이는 부품을 추적하기 위한 공간 기억을 위해 이를 활용합니다. 음악가, 가수, 기타리스트, 드러머 등은 노트나 곡을 배우거나 악보를 읽는 방법으로 청킹을 사용합니다.

데이비드 듀메이(David Dumais)는 『음악 연습: 전문 음악가처럼 악기를 연습하고 마스터하는 가이드』에서 이렇게 씁니다:

음악을 단순화하려면 청크화하세요. 구절과 소구절로 나누세요. 단순하게 유지하기 위해 필요한 모든 방법을 동원하세요!

🤔 한 번 생각해 보세요: 원시인들도 그때부터 할 일 목록을 가지고 있었다면, 그 목록에는 무엇이 들어 있었을까요?

챕킹 방법이 일하는 이유

모든 종류의 기억 작업에서 청킹이 효과적인 이유는 그 단순성 때문입니다.

노트북, 충전기, 휴대폰, 셔츠 두 벌, 바지 두 벌, 양말 두 켤레, 신발, 세면도구 등을 따로 챙기는 대신 하나의 배낭만 메고 다니는 것과 같다고 생각하세요.

이 단순함은 그 안에 인간의 뇌가 일하는 복잡한 과정을 교묘히 숨기고 있습니다.

하버드 헬스 퍼블리싱의 기고 에디터인 말리카 마셜 의학박사는 기억의 개념을 설명하며, 저장소 및 회상을 위해 함께 작용하는 뇌의 다양한 부위를 목록으로 제시합니다.

기억과 연결된 뇌의 부분들 (출처: Discovering the Brain )

그녀는 기억이 해마에 분류된다고 설명합니다. 기억이 감정적으로 강렬할 때 편도체가 이를 표시합니다. 일부 구성 요소는 대뇌 피질로 배포됩니다. 회상할 때는 전두엽을 활성화하여 뇌의 여러 부분에서 정보를 가져옵니다.

예시, 좋아하는 영화의 한 장면을 기억하려면 배경과 배우들의 얼굴을 떠올리기 위해 뇌의 시각 영역에서 데이터를 불러오는 동시에, 대사를 기억하기 위해 언어 영역의 정보도 활용해야 합니다. 심지어 사운드트랙이나 효과음을 기억하기 위해 청각 영역까지 동원될 수 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 독특한 신경 패턴을 형성하며, 이는 기억을 시도할 때까지 잠복 상태로 있다가 그때서야 재활성화됩니다.

청킹은 이러한 복잡성을 추상화하여 처리·암기·저장에 따른 뇌의 부담, 즉 인지 부하를 줄입니다. 그 결과 뇌는 더 많은 일을 수행하고 전문성을 강화할 여유를 얻게 됩니다.

전통적으로 신체적 작업으로 여겨지는 고속 스포츠에서도 연구에 따르면, 챕킹은 레이서들이 고강도 스트레스 환경에서 접하는 다양한 감각 정보를 관리하는 데 매우 유용할 수 있습니다.

청킹은 의미를 찾도록 도와주고 복잡한 상황을 관리 가능하게 만듭니다!

우리 모두 가끔 이런 생각을 하는 날이 있습니다: "이 작업을 여기서 내가 대체 뭘 하고 있는 거지?"

청킹은 정보를 수행하는 사람에게 의미 있는 방식으로 조직화함으로써 여기서 도움을 줍니다.

고양이, 침팬지, 코알라, 캥거루, 호랑이, 벵갈 고양이, 늑대, 쥐, 토끼, 여우, 펭귄, 달마시안 등 열두 마리의 동물을 외우라고 요청받는 상황을 상상해 보세요.

간단한 청킹은 다음과 같이 정리하는 것을 의미합니다:

애완동물 : 고양이, 벵갈 고양이, 토끼, 쥐, 달마시안

야생 동물 : 침팬지, 독사, 호랑이, 여우, 늑대

호주인: 코알라와 캥거루

이 경우 청킹은 이미 익숙한 개념들(애완동물, 숲, 호주)을 바탕으로 연관성을 구축하여 사물을 맥락에 배치하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 기존 시냅스 연결을 활용하고 신경 가소성을 확장할 수 있게 합니다.

확장, 기억력이 궁극적인 목표가 아니라면 어떨까요? 청킹은 그 부분에도 도움이 될 수 있습니다.

작업 분할(또는 습관 분할)을 통해 유사한 작업을 묶어두면, 뇌가 맥락을 유지하며 관련 정보에 집중할 수 있습니다.

시간 챕킹은 업무 시간(일반적으로 8시간)을 지정된 작업이 포함된 작은 단위로 분할하여 더 생산적인 하루를 보내도록 하는 방법입니다. 애자일 플랜은 장기적인 제품 로드맵을 각 스프린트별로 관리 가능하고 실행 가능한 단위로 분할하는 과정으로, 무자비한 우선순위 설정이라고도 불립니다.

이 모든 예시에서 청킹이 일하는 이유는 복잡한 상황을 관리 가능한 수준으로 만들기 때문입니다.

이는 개인이 두통 없이 더 많은 정보를 흡수하는 데 도움이 됩니다. 데이비드 엡스타인이 저서 범위: 전문화된 세상에서 왜 다재다능한 사람이 승리하는가에서 쓴 대로:

청크화는 음악가들이 긴 곡을 암기해 연주하는 것부터 쿼터백이 순간적으로 선수들의 움직임 패턴을 파악하고 패스 결정을 내리는 것까지, 특정 분야에서 나타나는 기적처럼 보이는 기억력 인스턴스를 설명하는 데 도움이 됩니다.

청킹 기법의 실용적 적용

청킹은 본질적으로 실용적인 기술입니다. 청크를 더 잘 그룹화할수록 더 많이 기억하게 됩니다.

인스턴스, 저는 십대 시절에 들었던 상당수의 노래 가사를 기억할 수 있습니다. 노래의 멜로디가 텍스트를 의미 있는 청크로 분할하는 데 도움이 되기 때문입니다.

이것은 단지 한 가지 예시에 불과합니다. 다음은 청킹이 정말 도움이 될 수 있는 다른 일상적인 상황들입니다:

공부하거나 새로운 정보를 습득할 때

응급처치 강좌를 수강한다고 가정해 보세요. 15가지 단계를 따로따로 외우려 하지 말고, 이를 세 가지 범주로 쪼개 보세요: 현장 평가, 환자 지원, 전문가 호출. 각 범주 내에서 3~5가지 행동만 기억하면 됩니다. 스웰러(1988)의 인지 부하 이론 연구에 따르면, 이러한 접근법은 과부하를 줄이고 기억력을 향상시킵니다. 더 나은 맥락과 이해를 바탕으로 작업하게 되기 때문입니다.

2. 길 찾기 기억하기

새로운 위치에 가기 위해 아홉 번의 방향 전환을 모두 추적하려 애쓰지 마세요. 여정을 챕터로 나누세요. "메인 스트리트까지 운전하기"(챕터 1), "두 번째 좌회전 후 주유소까지 계속 가기"(챕터 2), "우회전 후 빨간 건물 옆에 주차하기"(챕터 3).

3. 새로운 요리법 배우기

새로운 요리를 시도할 때, 각 지시사항을 별개의 작업으로 취급하지 마세요.

조리 단계를 준비, 조리, 마무리로 그룹화하세요. 예시 "다지기, 양념하기, 재우기"는 준비 단계의 청킹입니다. "표면 익히기, 끓이기, 저어주기"는 조리 단계의 청킹입니다. 청킹은 요리사의 작업 방식을 반영하며 단계 누락을 방지하는 데 도움이 됩니다.

4. 여행 준비하기

25가지 개별 항목을 기억하려 애쓰기보다는, 짐 꾸리기 목록을 덩어리로 나누세요: 의류, 세면도구, 전자기기, 여행 서류, 간식 등. 이렇게 하면 혼란스러운 느낌이 줄어들고 모든 것을 챙겼는지 확인하기가 더 쉬워집니다.

5. 아이들 가르치기 또는 숙제 도움 주기

아이들은 지시를 받으면 종종 압도당합니다. "양치하고, 가방 챙기고, 신발 신고, 불 끄고"라고 말하면 절반은 잊어버릴 수 있습니다.

대신 작업을 쪼개세요: "화장실에서 준비하기"(양치질, 세수, 머리 손질), 다음 "학교 가기 준비하기"(가방, 도시락, 물), 마지막으로 "출발하기"(신발, 불 끄기, 외투 챙기기). 아이들은 성공하기 쉬워지고, 부모님은 차분함을 유지하기 쉬워집니다.

군용 장비 정리: 실제 현장에서 적용된 청킹의 예시 군인들은 단순한 정돈을 훨씬 뛰어넘는 방식으로 장비를 정리합니다. 이 방법은 분류, 라벨, 구획화를 포함합니다. 이 세 가지 키 전략은 특정 목적을 위해 존재합니다: 압박 상황에서도 필수 장비를 신속하고 정확하게 회수할 수 있도록 하는 것입니다. 자세히 살펴보겠습니다: ✅ 분류: 항목은 기능이나 임무 유형별로 그룹화됩니다. 의료용품, 통신 tools, 생존 장비, 무기 정비 키트 등을 생각해 보세요. 군인들은 장비를 무작위로 포장하는 대신 논리적인 그룹별로 보관하고 꺼내는 법을 훈련받습니다. 이는 고강도 스트레스 상황에서 개별 항목 하나하나를 기억할 필요 없이, 어떤 '분류'를 찾아야 하는지만 알면 된다는 의미입니다. → 왜 이것이 효과가 있는지를 설명하는 이유: 이는 기억 속의 청킹을 반영합니다. 인지 부하 이론(Sweller, 1988)에 따르면, 관련 정보를 그룹화하면 정신적 부담이 줄어들어 더 빠르고 안정적으로 회상할 수 있습니다. ✅ 라벨링: 각 파우치, 용기 또는 구획은 색상, 기호 또는 텍스트로 명확하게 표시됩니다. 라벨은 단순한 회상이 아닌 인식을 트리거하는 시각적 단서로 작용하며, 이는 더 빠르고 정신적 부담이 적습니다. → 왜 그것이 일하는가: 청킹은 주로 단서와 연상 작용에 의존합니다. 라벨은 '고정점' 역할을 하여 뇌가 모든 정보를 일일이 검색하지 않고도 올바른 청크를 위치할 수 있도록 돕습니다. ✅ 구획화: 장비는 모듈식 팩이나 전술 조끼에 별도의 전용 구획에 보관됩니다. 이는 항목이 뒤섞이는 것을 방지하고, 군인들이 불필요한 tools를 뒤적이지 않고도 그 순간 필요한 것만 바로 꺼낼 수 있게 합니다. → 왜 이것이 일할까?: 인지 심리학에서 이는 공간적 청킹, 즉 관련 항목들을 물리적으로 가깝게 배치하는 것을 반영하며, 이는 정신적 연관성을 강화하고 의사결정 속도를 높입니다.

청킹이 일하기 좋은 이유는 뇌의 과부하를 줄여주기 때문입니다. 사용할수록 점점 더 자동화됩니다.

새로운 것을 배우든, 하루를 관리하든, 다른 사람이 체계적으로 정리하도록 돕든, 청킹은 흩어진 정보를 뇌가 쉽게 처리할 수 있는 형태로 바꿔줍니다.

챕킹 방법을 단계별로 적용하는 방법

좋은 청킹은 복잡해 보이거나 "7±2" 개 이상의 항목을 논리적인 부분으로 분해하는 것입니다. 제대로 완료됨으로써 당신의 무기고에서 탁월한 tool이 될 수 있습니다.

단계 1: 목표를 설정하세요

청킹을 실행하기 전에 목표를 설정하세요.

간소화하고 싶은 것을 선택하세요. 어수선한 책상을 곤마리 정리하는 것부터 차세대 /AI 유니콘 기업을 만드는 것까지 무엇이든 가능합니다.

2단계: 목표를 향한 여정을 지도하세요

이 단계에서는 각 단계의 순서나 크기에 대해 걱정하지 마십시오.

해야 할 모든 것을 포괄적인 목록으로 작성하세요. 종이에 적거나 할 일 목록 앱을 사용해도 됩니다. 다음 브레인스토밍 템플릿들도 도움이 될 수 있습니다.

예시, 책상을 정리한다면 목록은 다음과 같을 것입니다:

안 써지는 펜은 버리세요

화이트보드 근처에 마커를 놓으세요

책상 위에는 일일 플래너만 두세요

테이블 위를 닦아내세요

키보드와 마우스를 철저히 청소하세요

휴지통 비우기

문서와 서류를 보관하십시오.

금전수(돈나무)에 물을 주세요

커피잔을 치우세요

원치 않는 문서를 파쇄하세요

사용한 문구류는 버리세요

선들을 정리하세요

의자를 청소하세요

온라인 스티커 노트 for 이동

💡 전문가 팁: 목록을 작성하세요. 판단하지 마세요. 팀으로 일하고 있다면 ClickUp 작업으로 청킹하고, 여섯 가지 사고 모자 기법을 활용해 모든 측면을 포괄하는 것이 좋습니다.

3단계: 청크 만들기

목록한 모든 항목을 바탕으로 관리 가능한 소수의 청크를 생성하세요.

위의 목록은 먼지 털기, 문구 정리, 문서 관리 등으로 분류할 수 있습니다. 아직 모든 항목을 분류하지 못했더라도 걱정하지 마세요. 다음 단계에서도 청크를 추가할 수 있습니다.

4단계: 정보 조각들을 청크에 추가하기

각 청크 아래에 식별한 정보나 작업을 추가하세요. 위의 청크 세트는 다음과 같이 구성될 수 있습니다.

먼지 털기와 청소 문구류 정리법 문서 관리 디지털 작업 테이블탑 미학 테이블 위를 닦아내세요 안 써지는 펜은 버리세요 문서와 서류를 보관하십시오. 휴지통 비우기 책상 위에는 일일 플래너만 두세요 키보드와 마우스를 철저히 청소하세요 화이트보드 근처에 마커를 놓으세요 원치 않는 문서를 파쇄하세요 스티커 노트를 디지털화하세요 금전수(금전나무)에 물을 주세요 의자 청소하고 전선 정리하기 사용한 문구류는 버리세요 커피잔을 치우세요

5단계: 한 번에 하나의 청크에 집중하세요

챕킹의 핵심은 복잡한 작업을 단순화하는 데 있습니다. 따라서 작업을 하나씩 챕킹하여 처리하세요.

이는 암기 기술로도 일합니다.

예를 들어 원소 기간 테이블을 암기하려 한다고 가정해 보겠습니다. 이를 금속, 비금속, 전이 금속, 란타노이드, 악티노이드, 준금속, 불활성 기체로 챕킹할 수 있습니다.

하나부터 시작하세요. 예를 들어 금속을 선택해 모두 암기하세요. 익숙해지면 다음 항목으로 넘어가세요.

6단계: 반복하세요

청킹은 기억력과 체계화에 탁월한 기법이지만, 동시에 망각 곡선의 영향을 받기 쉽습니다.

따라서 장기 기억을 위해 과정을 반복하고 복습하세요. 운동이나 명상처럼 하고 싶지만 보통 하지 않는 작업을 챕킹하면 습관 루프 형성에도 도움이 됩니다.

초보자를 위한 아이디어 챕킹

지금까지 적극적으로 청킹이 완료됨이 없다면, 이 과정이 매우 복잡해 보일 수 있습니다. 하지만 꼭 그렇지만은 않습니다.

👉🏽 작게 시작하세요: 계산대 줄에 서 있을 때 신용카드 번호를 외우거나, 교통 체증에 갇혔을 때 차량 번호를 외우는 것부터 시작해 보세요. 처음부터 너무 큰 작업을 맡으면 시간 가는 줄 모르고, 결국 거의 외우지 못할 것입니다.

👉🏽 기억의 궁전을 시도해 보세요: 셜록 홈즈로 유명해진 기억의 궁전은 정보를 마치 뇌 속을 걸어 다닐 수 있는 방들처럼 시각화하는 방법입니다. 이 기법을 활용해 정보를 공간적으로 정리하세요.

👉🏽 기억 장치 만들기: 목표의 모든 청크나 각 청크 내의 조각들에 대해, 약어, 이야기, 심지어 운율 같은 기억 장치 시스템을 만들어 보세요.

👉🏽 회상 단서 설정하기: 좋아하는 영화에서 등장인이 말을 시작하는 순간 대사가 완료됨을 경험한 적 있나요? 그 대사의 시작 부분이 바로 회상 단서입니다. 나머지 내용을 떠올리게 하는 트리거죠. 기억하고 싶은 내용에 대한 나만의 회상 단서를 설정해 보세요.

🌷알고 계셨나요: 챕킹은 정보를 있는 그대로 유지하는 기억 기법으로 여겨졌습니다. 음악가들은 들은 것을 정확히 재현할 수 있는 '인간 녹음기'로 간주되었죠. 그러나 무조 음악을 재현하도록 했을 때는 그렇지 않았습니다. 데이비드 엡스타인은 이 사례가 챕킹이 단순히 항목의 집합이 아니라는 점을 보여주며, 패턴과 익숙한 구조가 기억에 핵심적이라고 설명합니다.

청킹 기법 vs. 다른 학습 기법

아주 간단하면서도 매우 효과적인 방법이지만, 청킹이 유일한 학습 기법은 아닙니다.

다른 일반적인 방법들과 비교해 보겠습니다.

청킹 vs. 간격 반복

간격 반복은 학습한 내용을 서로 다른 기간으로 복습하는 과정입니다.

인스턴스, 아침에 새로운 개념을 배웠다면, 간격 반복 학습법은 몇 시간 후, 하루 후, 일주일 후, 2주 후 등에 걸쳐 한 번씩 복습할 것을 권장합니다.

청킹 간격 반복 인코딩 기법 회상 기법 암기 능력 향상 기억력 향상에 도움 단기 기억 용량의 한도를 극복하도록 설계되었습니다 망각 곡선의 영향을 극복하도록 설계되었습니다

청킹 vs. 마인드 맵

마인드맵은 말 그대로, 여러분이 하고 있는 생각들을 시각적으로 표현한 지도입니다.

본질적으로, 당신은 정보를 계층적이고 비선형적인 방식으로 정리하기 위해 마인드 맵을 사용한 것입니다.

따라서 청킹과 마인드 맵 모두 인코딩 기법입니다.

좋은 마인드맵 역시 청크를 활용하여 노드와 하위 노드에 걸쳐 정보를 체계화합니다. 청킹과 마인드맵을 결합하면 복잡한 개념에 대한 이해를 확장하는 데 도움이 됩니다.

청킹 마인드 매핑 정보를 독립적인 단위로 구성합니다 정보를 연결된 단위로 구성합니다 비슷한 정보 조각들을 그룹화하는 데 중점을 둡니다 정보 간의 연관성과 연결을 표현하는 데 중점을 둡니다. 항상 계층적 구조를 따르는 것은 아닙니다 항상 계층적입니다

청킹 vs 노트 요약하다

노트 요약은 강의, 발표 또는 개념에서 키 포인트를 선별하여 추후 회상을 위해 기록하는 과정입니다. 자신의 말로 노트를 요약하면 기억하고 회상할 가능성이 높아집니다.

청킹 요약하는 노트 모든 정보를 암기하는 데 사용됩니다 개념을 이해하고 핵심 사항을 기억하는 데 사용됩니다. 있는 그대로 기억하는 데 도움이 됩니다 자신의 말로 노트를 작성하는 것을 권장합니다. 회상 정확도에 중점을 둔 아이디어 이해에 집중

어떤 면에서 챕킹도 요약입니다. 이는 1차 정보의 목록입니다. 그러나 모든 요약을 챕킹이라고 할 수는 없습니다.

청킹 방법에 대한 이 모든 이해를 바탕으로, 실천하기에 부담스럽다고 느껴진다면 걱정하지 마세요. 다음 섹션에서 단계별로 설명해 드리겠습니다.

💡 전문가 팁: 청킹, 간격 반복, 마인드 맵, 노트 요약하는 것은 함께 사용할 때 학습 효과를 높일 수 있는 상호 보완적인 기법들입니다.

청킹 방법 활용의 성공에 있어 가장 중요한 단계는 올바른 목표를 설정하는 것입니다.

목표를 설정하고 관리하는 방법은 다양합니다. 예를 들어, SMART 목표 설정법이 가장 효과적이고 널리 사용됩니다.

올바른 목표 설정하기

ClickUp 목표는 목표를 시각화하고 진행을 이루는 훌륭한 방법입니다.

작업 목표(주말까지 홈페이지 UI 디자인 완료), 수치 목표(매일 영업 전화 12건 수행), 통화 목표(신규 클라이언트 매출 25만 달러 달성), 심지어 예/아니오 목표(NPS 점수가 4 이상인가?)까지 설정하세요.

청크 구축하기

목표를 세웠다면, 이를 달성하기 위해 필요한 모든 일을 목록으로 작성하세요.

작업이 충분히 크다면 프로젝트로 분할하세요. 그렇지 않다면 ClickUp 목록과 프로젝트 계층 구조를 활용해 필요한 만큼의 작업을 추가할 수 있습니다.

ClickUp 프로젝트 계층으로 모든 파일을 손쉽게 정리하여 필요할 때마다 간편하게 접근하세요.

ClickUp 리스트를 활용하면 원하는 방식으로 정보를 챕킹할 수 있습니다.

예시: ClickUp 마일스톤을 작업 덩어리로 생성하세요. 진행 상황에 따라 그룹화하기 위해 맞춤형 상태를 추가하세요. 리드 출처 같은 맞춤형 태그를 활용해 해당 기준으로 덩어리화할 수도 있습니다. 평가 시스템을 만들어 모든 5성급 계정을 한데 모으는 것도 가능합니다!

파티 기획을 위한 할 일 목록을 시각화하기 위해 ClickUp의 목록 보기를 활용하는 방법은 다음과 같습니다.

🌷알고 계셨나요: 프로 체스 선수는 보드를 64개의 개별 칸으로 보지 않습니다. 대신 "피안케토 성"이나 "고립된 퀸 폰 구조"와 같은 흔한 전술적 덩어리나 포메이션을 인식하는 법을 배웁니다. 이렇게 미리 저장된 몇 가지 복잡한 포메이션을 인식함으로써 보드의 전략적 상황을 즉시 파악할 수 있게 됩니다.

청크 보기

목록 보기는 시작에 불과합니다. ClickUp 뷰는 범위의 맞춤 설정 옵션을 제공합니다.

시각적인 자료를 원하신다면, ClickUp 칸반 보드를 통해 각 청크와 그 안의 항목들을 세로로 세분화하여 확인할 수 있습니다.

ClickUp 우선순위 매트릭스 템플릿과 ClickUp 우선순위 매트릭스 템플릿은 당면한 업무를 바라보는 또 다른 방법입니다. 우선순위에 따라 업무를 챕킹하면 작업 목록을 정리하고 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

기억력 향상 지원

개념을 학습한 후에는 스페이스 반복과 복습을 통해 더 나은 기억력을 위해 여러 가지 방법으로 연습할 수 있습니다.

✅ AI와 함께 복습하기: ClickUp Brain으로 나만의 개인 스파링 파트너를 설정하세요. 학습하려는 정보를 프롬프트로 입력하고 다음을 요청하세요:

키 포인트 요약하다

복잡한 아이디어를 재구성하세요

시각화 만들기

테스트 생성

✅ 퀴즈 풀기: 설명해 보라는 요청만큼 학습에 도움이 되는 것은 없습니다. 스스로 퀴즈를 만들어 학습 내용을 적극적으로 복습하세요. 퀴즐릿(Quizlet) 같은 tools가 이를 위해 아주 유용합니다.

✅ 플래시 카드 활용하기: 플래시 카드는 오래전부터 기억력과 회상 능력 향상에 도움을 주었습니다. 무료 오픈소스 tool인 Anki 등을 활용해 디지털 방식으로 제작하고 어디서나 휴대하세요.

여러분의 생산성을 높여줄 몇 가지 팁을 더 소개합니다:

청킹 기법의 장점

한 연구에 따르면 230시간의 연습은 기억 스팬을 7자리에서 79자리로 증가시킵니다.

적절한 기억술 체계를 갖추면, 연습을 통해 기억력 향상에는 한도가 없어 보입니다.

청킹은 그러한 시스템 중 하나입니다. 이는 인간이 아무리 복잡한 것이라도 무엇이든 기억하고 체계화하며, 나중에 정확하게 회상할 수 있도록 돕습니다.

하지만 그뿐만이 아닙니다.

또한 쏟아지는 정보 과부하를 관리하는 방법을 제시합니다. 서로 다른 정보를 라벨이 붙은 깔끔한 작은 상자에 정리해 필요할 때마다 접근할 수 있도록 하는 것이 포함됩니다.

부수적으로, 당장 필요하지 않은 물건들은 치워둘 수 있어 스트레스를 크게 줄일 수 있습니다. 수행 중인 작업에 따라, 여러분은 챕터를 반복해서 검토하게 될 것입니다. 스트레스 감소, 인지 부하 감소, 압도감 감소.

청킹을 간격 반복과 능동적 복습과 결합하면 자신이 얼마나 알고 있는지 직접 확인할 수 있습니다. 이는 자연스럽게 자신감을 키워줍니다.

개별적인 활용을 넘어, 청킹은 사회 속 사물들에 대한 기준을 세우는 데도 도움이 됩니다. 인스턴스 미국에서는 전화번호를 3-3-4자리로 나누는 것이 표준 관행입니다. 웹사이트 메뉴는 일반적으로 서비스, 솔루션, 산업, 리소스 등으로 청킹됩니다.

그런 의미에서, 신중하게 챕킹을 하면 기억하기 쉽고 살기 편한 세상이 만들어진다고 해도 과언이 아닙니다.

피해야 할 흔한 실수들

청킹은 실패할 것 같지 않은 기법 중 하나입니다. 하지만 실제로는 그렇지 않을 때도 있죠.

많은 사람들이 일을 단순화한다고 생각하며 시작하지만, 결국 혼란스러운 작은 작업들로 뒤엉키거나 여전히 시작하기 불가능해 보이는 지나치게 큰 '덩어리'만 남게 됩니다.

핵심은 단순히 작업량을 나누는 것이 아니라 현명하게 나누는 데 있습니다. 주의해야 할 대표적인 청킹 실수들을 소개합니다.

❌ 너무 많은 청크

밀러는 인간 기억이 수용할 수 있는 청크 수가 7±2개라고 위치합니다. 이후 여러 연구자들이 이 주장이 대체로 맞다는 것을 입증했습니다. 안전을 위해 각 개념당 7개 이하의 청크를 생성하세요. 초보자라면 훨씬 적은 수의 청크로 시작하는 것이 좋습니다.

❌ 각 청크에 너무 많은 항목이 포함됨

덩어리 자체는 기억하지만 그 안에 담긴 항목들은 기억하지 못한다면? 그건 무용지물일 것입니다. 따라서 각 덩어리에 넣는 항목의 수에 주의를 기울이세요. 연구에 따르면 각 덩어리의 최적 항목 수는 3~4개입니다.

❌ 임의적인 그룹화

챕킹은 본인에게 의미가 있을 때만 유용합니다. 인스턴스, 장보기 항목을 A, B, C, D 라벨로 챕킹한 후 무작위 항목을 추가한다면, 그 내용을 기억해내기 어려울 것입니다.

최상의 암기 및 회상을 위해:

관련 항목들을 덩어리(chunk)에 추가하세요(예: 우유, 치즈, 요구르트를 하나의 덩어리로 묶기).

그것에 의미 있는 라벨을 붙여주세요 (유제품)

❌ 큰 그림을 잊어버리는 것

때로는 단순히 암기 자체를 위해, 예를 들어 미국 내 모든 강의 이름을 외우기도 합니다. 하지만 대부분은 목표 달성을 위해 암기합니다. 청크를 만들 때는 반드시 그 목표를 위해 노력하고 있는지 확인하세요.

예시: 장보기 목록을 청킹하면 쇼핑에 도움이 되므로 각 슈퍼마켓 통로를 하나의 청크로 선택하는 것이 좋습니다. 학교 교과 과정에서는 관련 단원들을 함께 청킹하여 아이들이 수업을 암기하는 동안 시냅스 연결을 구축할 수 있도록 합니다.

❌ 리뷰가 충분하지 않습니다

모든 사람은 망각 곡선을 경험합니다. 청킹 방법을 사용하든 그렇지 않든, 시간이 지나면 정보를 잊게 됩니다. 이를 피할 수 있는 유일한 방법은 체계적인 복습을 통해 가능합니다.

몇 시간, 하루, 며칠, 몇 주 기간으로 복습 일정을 잡으세요. 장기간 접근하지 않을 정보라면 분기별/연간으로 복습하세요.

💡 전문가 팁: 지루하게 느껴진다면, 불릿 저널링을 활용해 더 재미있고 부담감 없이 접근해 보세요.

챕킹은 인간의 기억력 향상을 돕는 방법으로 오랫동안 연구되어 왔지만, 기계에도 변화를 가져올 수 있습니다. 그 방법은 다음과 같습니다.

/AI 및 데이터 과학에서의 청킹 방법

청킹은 인간 뇌에서 매우 중요하고 흔히 일어나는 과정입니다.

본질적으로 인간의 사고 과정을 모방하려는 인공지능은 청킹에서 배울 점이 많습니다.

✅ 토큰 크기 한도: 자연어 처리(NLP)를 활용한 AI 모델 훈련에는 입력 제공자가 필요합니다. 이러한 입력의 토큰 크기에 종종 한도가 있습니다. 예를 들어, Azure OpenAI text-embedding-ada-002 모델의 최대 입력 텍스트 길이는 8000 토큰입니다. 청킹은 대규모 언어 모델(LLM)이 효과적으로 처리할 수 있도록 문서를 조각으로 분할하는 데 도움이 됩니다.

✅ 시계열 데이터에서의 청킹: 텍스트를 청킹하는 것은 쉽습니다. 문장이나 단락이 끝나는 지점에서 나누면 논리적인 청크가 만들어집니다. 주식 가격이나 기상 관측값처럼 연속적인 수치 데이터 흐름은 어떻게 할까요? 일반적으로 시간순으로 완료됨. 즉, "지난 30일"이나 "일일 관측값"과 같은 청크를 생성하는 것입니다.

TIFF 이미지 청킹 (출처: GitHub )

✅ 이미지 데이터에서의 청킹: 대형 이미지는 패치(patch) 또는 타일(tile)이라 불리는 더 작고 균일한 직사각형 조각들로 분할하여 청킹됩니다. 이는 비전 트랜스포머(Vision Transformer, ViT)와 같은 현대 컴퓨터 비전 모델에서 널리 사용되는 기법입니다.

✅ 목표 기반 청킹: 회의 중 노트가 필요하다고 가정해 보세요. 발언자나 발언 시간별로 정리한 청크는 쓸모가 없습니다. 여기서 필요한 것은 맥락에 따른 청킹입니다. 핵심 포인트, 피드백, 결정 사항, 실행 항목 등으로 나누는 것이죠. ClickUp Brain의 AI 노트테이커가 바로 이를 수행합니다.

✅ 청크 크기: 인간의 뇌와 달리 컴퓨터는 더 큰 작업 기억 용량을 가질 수 있습니다. 이는 AI 모델이 고정 크기 또는 가변 크기의 청크의 번호만큼 가질 수 있음을 의미합니다. 두 방식 모두 장단점이 있습니다.

측면 고정된 청크 가변적 청크 정의 데이터를 균일한 길이의 청크로 나눕니다 데이터를 논리적이거나 의미 있는 덩어리로 나눕니다 기법 문맥과 무관한 데이터 길이 재귀적 분할, 의미적 청킹 등 문맥 기반 접근법 가장 적합한 대상 간결함과 속도 정확성 및 일관성 장점 높은 계산 효율성과 예측 가능한 성능 높은 의미적 완전성과 풍부한 문맥성 단점 가능한 문맥 분열 및 일관성 상실 증가하는 복잡성과 더 높은 계산 비용

✅ 중첩(Overlapping): 청킹은 관계적 기법이 아닌 압축 기법이므로 맥락 손실 가능성이 있습니다. 기계 학습에서는 맥락과 단절된 통계적으로 정확한 출력을 생성할 수 있습니다. 과학자들은 '중첩'이라는 개념으로 이 문제를 해결합니다. 이전 청크의 일부 데이터를 현재 청크와 공유함으로써, 중첩은 대규모 언어 모델(LLM)이 맥락의 연속성을 식별하고 연결할 수 있게 합니다.

청킹의 한계와 비판

챕킹은 종종 기억 기술의 슈퍼히어로처럼 여겨지며, 정보 과부하가 닥쳤을 때 날아와 구원하는 역할을 합니다.

하지만 우리가 챕킹이 기억력의 만능 해결책(모든 문제를 영원히 고쳐주는)이 되길 바라는 만큼, 이 소박하고 깔끔하게 묶인 어깨가 우리의 모든 인지적 한계를 감당할 수는 없습니다.

그러니 청킹이 우리 정신의 왕국에 키를 넘기기 전에, 이 방법이 어디서 비틀거리고, 실수하며, 가끔 넘어지는지 자세히 살펴봅시다:

❗️새로운 시각적 데이터 처리의 어려움: 청킹은 순차적, 언어적 또는 고도로 구조화된 정보(숫자 등)에 매우 효과적입니다. 그러나 낯선 지역의 지도나 복잡한 도식도 같은 방대한 양의 복잡한 시각적·공간적 정보를 처리하는 데는 덜 효과적입니다.

❗️7±2에 대한 논쟁: 인지 심리학자 넬슨 코완은 중앙 기억 저장소의 평균 용량이 약 4개 덩어리 정도라고 위치합니다. 오늘날처럼 산만함이 만연한 세상에서는 그 용량이 더 낮을 수도 있습니다.

❗️분야 특이성: 챕킹을 활용하더라도 그랜드마스터가 수백 곡을 암기하는 것은 쉽지 않습니다. 또는 익숙하지 않은 나라의 모든 강을 암기하는 것도 마찬가지입니다. 챕킹의 성공은 학습자가 해당 분야에 가진 전문성에 크게 좌우됩니다.

❗️단축길은 없습니다: 청킹은 방대한 정보를 처리하는 더 쉬운 방법입니다. 하지만 결코 바로 가기가 아닙니다. 숙달은 오직 오랜 시간과 꾸준한 연습을 통해서만 이루어집니다.

챕킹의 미래

디지털화, /AI, 자동화의 시대에 기억력은 예전만큼 가치 있는 능력이 아닙니다.

자신의 전화번호와 배우자의 번호를 넘어서 기억하는 사람은 많지 않습니다. 모든 정보는 클릭 한 번이면 바로 주머니 속에서 확인할 수 있죠. 그렇다고 챕킹이 쓸모없어진 것은 아닙니다.

청킹 방법으로 기억력에 일하면 집중력이 향상된다는 점을 발견했습니다.

인스턴스, 저는 모든 글쓰기를 다섯 가지 청크(What, When/Where, Why, Who, How)를 중심으로 플랜합니다. 이는 작업 과정에 집중하고 당면한 아이디어에 머물 수 있게 도와줍니다. 더 중요한 것은, 이러한 청크 덕분에 방해 요소가 발생한 후에도 일로 쉽게 복귀할 수 있다는 점입니다.

인간 지능을 기계에 재현하려는 연구자들은 청킹 연구가 매우 가치 있다고 평가합니다. 대규모 언어 모델(LLM)에서 청킹은 방대한 데이터를 더 효율적으로 처리하는 데 도움을 줍니다. 이는 모델이 토큰 한도( 검색 증강 생성(RAG)으로도 알려짐 )를 초과하지 않으면서도 맥락을 유지하고 정확한 정보를 검색할 수 있도록 보장합니다. 계산 신경과학자들은 속도와 정확도의 상충 관계라는 맥락에서 청킹을 탐구하고 있으며, 이는 본질적으로 목표에 기반한 더 효과적인 청킹의 길을 열어주고 있습니다.

인지 신경과학과 모델링에서'자기중심적 청킹'은 예측적 뇌의 일들을 더 잘 이해하게 해줍니다. 신경과학에서'동작 청킹'은 뇌가 신발 끈 묶기나 악구 연주 같은 복잡한 운동 기술을 신경 서열로 어떻게 조직화하는지 연구하여, 향상된 운동 학습과 재활을 위한 경로를 제시합니다.

연구자들은 또한 '시냅스 증강'을 연구하고 있는데, 이는 작업 기억에서 항목들을 영구적으로 지우지 않으면서 일시적으로 그룹을 억제하는 뇌의 능력입니다.

가능성은 정말 무한합니다.

코끼리를 어떻게 먹을까? 한 덩어리씩!

이 오래된 격언(종종 데스몬드 투투의 말로 전해짐)은 가장 위압적이고 거대한 작업도 한 단계씩 차근차근 진행하면 완료될 수 있다고 주장합니다.

청킹 기법은 이를 한 단계 업그레이드한 방법입니다.

바이오해킹과 초인적인 생산성을 추구하는 시대에, 청킹은 기억을 통해 세상을 경험하는 진정한 인간적인 방식을 제시합니다. 이는 인간 심리를 더 잘 이해하도록 돕고, 그랜드마스터와 고성능 운동선수들이 다른 사람들과 차별화되는 점을 보여줍니다.

또는 제가 바라보는 관점으로, 청킹은 우리가 그랜드마스터나 고성능 운동선수들과 동등한 능력을 지녔음을 알려줍니다.

즐거운 청킹 되세요, 여러분!

자주 묻는 질문

청킹은 방대한 정보를 관리 가능한 작은 청크로 분할하는 기억 유지 기법입니다.

청킹은 새로운 정보를 체계화하고 장기 저장소를 준비하기 위한 인코딩 전략입니다. 간격 반복은 시간이 지남에 따라 새로 형성된 청크를 강화하고 공고히 하는 회수 전략입니다. 이 두 기술은 상호 보완적입니다.

챕킹은 어디에나 존재합니다. 실제 생활에서 챕킹의 예시는 다음과 같습니다: – 전화번호를 3-3-4 단위로 챕킹하여 암기하기 – 프로젝트를 단계별 작업 챕킹으로 구성하기 – 관련 단어 챕킹으로 언어 학습하기 – 비행기 조종 훈련 시 지시사항을 챕킹하여 통합하기 – 유사/보완적 약물 챕킹으로 100여 가지 이상 약품 기억하기

챕킹을 성공적으로 수행하기 위해선 펜과 종이조차 필요하지 않습니다. 다만, 이를 돕는 다양한 tools가 존재합니다. 코넬 노트 필기법 같은 필기법, Anki 같은 디지털 플래시카드 앱, ClickUp 같은 생성형 AI 도구 등이 그 예입니다.

네, ClickUp과 같은 현대적인 AI tools는 다양한 방식으로 도움을 줍니다. 예를 들어, 큰 목표를 중첩된 폴더, 목록, 작업으로 분해하여 계층적 구조를 만들거나, 긴 텍스트를 더 짧고 기억하기 쉬운 청킹으로 요약하는 식이죠. 또한 핵심 포인트(청킹으로 활용할 수 있는)를 식별하는 데도 도움을 줄 수 있습니다.

기억하려는 정보의 유형에 따라 적절한 방법을 선택하세요. 단지 그 정보가 본질적으로 본인에게 의미 있고 작업에 부합하는지 확인하십시오. – 목록을 작성할 때는 논리적 범주를 선택하세요 (예: 식료품 목록을 슈퍼마켓 통로별로 분류) – 역사 공부나 일정 암기 시 시간순으로 분류하세요 (예: 세계대전 연구나 월드컵 관람 플랜) – 프로젝트 플랜 시 논리적 단계나 단계별로 분류하세요 (예: 마케팅 캠페인 목표 설정, 채널 플랜, 광고 제작, 캠페인 실행, 성과 보고 등) – 글쓰기 시 콘텐츠 작성 템플릿을 활용해 기사를 섹션, 하위 섹션, 단락, 문장으로 분할할 수 있습니다

청킹은 정보를 효과적으로 흡수하고 유지하는 데 도움이 됩니다. 인지 부하와 기억해야 하는 부담을 줄여줍니다. 그러나 올바르게 완료되지 않으면 효과가 없습니다. 청크를 너무 많이 만들거나 항목을 임의로 그룹화하면 오히려 부담이 더 커진다고 느낄 수 있습니다.