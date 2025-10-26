더 스마트하게 플랜하고 일정을 잡을 수 있는 무료 Asana 콘텐츠 달력 템플릿

콘텐츠 플랜은 콘텐츠 생성 자체보다 더 많은 노력을 요구하는 경우가 많습니다.

관여도를 극대화하려면 키 일정, 회사 공지사항, 제품 업데이트, 그리고 목표 고객의 온라인 활동을 추적해야 합니다.

이때 콘텐츠 달력이 필수적입니다. 일관성을 유지하는 데 도움을 주며, 이는 어떤 캠페인에도 가장 효과적인 전략이라 할 수 있습니다.

워크플로우를 간소화하기 위해, Asana에서 엄선한 최고의 콘텐츠 달력 템플릿을 제공합니다. 이를 통해 시간을 절약하고 체계적으로 관리하며, 첫날부터 콘텐츠 전략을 정렬할 수 있습니다.

주요 콘텐츠 달력 템플릿 한눈에 보기

최고의 Asana(Asana) 및 ClickUp(ClickUp) 콘텐츠 달력 템플릿 요약 테이블은 다음과 같습니다:

Asana 콘텐츠 달력 템플릿이란 무엇인가요?

Asana 콘텐츠 캘린더 템플릿은 콘텐츠 마케터, 소셜 미디어 관리자 및 팀이 콘텐츠 생성 워크플로우 전체를 플랜하고, 관리하며, 템플릿을 생성하고, 추적할 수 있도록 설계된 Asana 내의 즉시 사용 가능한 프레임워크입니다.

기억하세요: 효과적인 템플릿에는 게시 날짜, 플랫폼, 콘텐츠 유형, 상태(예: 초안, 진행 중, 게시됨)와 같은 필수 필드가 포함되어야 합니다. 또한 콘텐츠 협업 도구로도 활용 가능해야 하며, 콘텐츠 달력을 명확하게 보여줌으로써 팀 간 소통을 원활하게 해야 합니다.

좋은 Asana 콘텐츠 달력 템플릿의 조건은 무엇인가요?

소셜 미디어 콘텐츠 콘텐츠 캘린더, 블로그 파이프라인 또는 편집 캘린더를 관리하든, 이 템플릿들은:

✅ 콘텐츠 캘린더를 처음부터 만들거나 기존 캘린더를 최적화할 수 있는 사전 구축된 구조를 제공합니다

✅ 게시물, 비디오, 캠페인 자산 등 모든 콘텐츠를 공유 캘린더 보기로 시각화하여 관리할 수 있습니다

✅ 팀이 작업을 할당하고 마감일을 설정하며 카테고리, 채널 또는 상태용 사용자 지정 필드를 추가할 수 있도록 지원합니다

✅ 작가, 디자이너, 승인자 등 팀 회원 간 협업 효율성 향상

✅ 진행 상황 추적, 콘텐츠 공백 채우기, 예측 가능한 게시 일정 유지가 가능합니다

위에서 Asana 콘텐츠 달력 템플릿의 기본 기능을 살펴보았지만, 더 풍부한 경험을 위해 다음 기능을 활용해 보세요:

상태, 목표 고객, 콘텐츠 카테고리 등을 위한 사용자 지정 필드를 통해 맞춤 설정이 가능합니다

섹션 또는 태그를 사용하여 플랫폼, 채널 또는 캠페인별로 콘텐츠를 정리합니다

게시물 설명, 링크, 자산을 위한 상세 필드가 포함되어 실행을 효율화합니다

실시간 상태 추적을 지원하여 생성부터 게시까지 일관된 흐름을 보장합니다

👀 재미있는 사실: '콘텐츠'라는 용어는 할리우드에서 탄생했을지도 모릅니다. 1990년대 스튜디오들이 새로운 디지털 배포 채널을 모색하던 중, 경영진들은 영화, TV 프로그램, 프로모션을 '콘텐츠'라고 부르기 시작했습니다. 이후 이 포괄적 용어는 마케팅 용어로 급속히 확산되었습니다.

Free Asana 콘텐츠 달력 템플릿

설정 과정을 건너뛰고 바로 플랜을 시작하고 싶다면 무료 템플릿이 최선의 선택입니다.

콘텐츠 아이디어를 체계화하고 게시 일정을 관리하며 새 작업을 쉽게 할당할 수 있도록 미리 구성된 구조를 제공하는 무료 Asana 콘텐츠 달력 템플릿 7가지를 소개합니다.

1. Asana 소셜 미디어 달력 템플릿

페이스북, 링크드인, Instagram과 같은 플랫폼 전반에 걸쳐 소셜 미디어 게시물을 구성하고 있다면, 이 템플릿은 일관성을 유지하면서 전체 콘텐츠 전략과 조화를 이룹니다.

Asana 소셜 미디어 캘린더 템플릿은 팀이 하나의 중앙 집중식 작업 공간에서 소셜 미디어 콘텐츠를 생성, 추적 및 관리할 수 있도록 설계된 무료 콘텐츠 캘린더입니다.

캘린더 보기, 작업 의존성, 게시일, 채널, 콘텐츠 유형, 게시 상태, 그리고 게시일, 채널, 콘텐츠 유형, 게시 상태를 위한 사용자 지정 필드를 통해 이 템플릿은 게시 일정에 대한 완벽한 가시성을 보장합니다.

또한 팀원들이 실시간으로 작업을 할당하고 게시물 세부사항을 검토하며 상태를 업데이트할 수 있도록 허용할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

채널, 콘텐츠 유형, 게시 일자별로 지도를 달력 보기에 매핑하세요

소유자 지정, 의존성 설정 및 상태 추적

플랫폼 또는 캠페인별로 필터링하여 자산을 더 잘 시각화하세요

✨ 적합 대상: 소셜 미디어 매니저, 콘텐츠 마케터, 대량의 소셜 미디어 콘텐츠 관리를 담당하는 디지털 팀.

2. Asana 에디토리얼 달력 템플릿

블로그, 뉴스레터, 비디오 또는 다중 채널 기사를 관리하고 계신가요? Asana 에디토리얼 캘린더 템플릿은 아이디어 구상부터 게시까지 모든 단계에서 콘텐츠를 체계적으로 정리하고 추적할 수 있도록 설계된 무료 콘텐츠 캘린더입니다.

사용자 지정 필드를 통해 각 작업을 콘텐츠 유형, 플랫폼, 상태별로 태그 지정할 수 있으며, 달력 보기로는 게시 예정 콘텐츠와 시기를 시각화할 수 있습니다. 초안 작성, 편집, 검토 작업을 할당하고 마케팅, PR, 디자인 팀 간에 손쉽게 협업할 수도 있습니다.

긴 양식 콘텐츠부터 간결한 소셜 게시물까지, Asana의 이 콘텐츠 캘린더는 미리 플랜하고 진행을 추적하며 업데이트를 관리하는 데 도움을 줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

초안, 편집, 검토, 게시 단계를 통해 아이디어를 체계적으로 정리하세요

콘텐츠를 유형, 대상, 채널별로 태그 지정하세요

달력 및 목록 보기를 활용하여 공백을 파악하고 주간별 업무량을 균형 있게 조정하세요

✨ 적합 대상: 크로스-기능적 콘텐츠 생성 관리를 맡은 콘텐츠 마케터, 편집팀 및 마케팅 리더.

3. Asana 이메일 마케팅 달력 템플릿

via Asana

Asana 이메일 마케팅 달력 템플릿은 발송 일정 수립, 작업 할당 및 진행 상황 모니터링을 체계적으로 관리할 수 있는 방법을 제공합니다.

목록 보기, 캘린더 보기 등 내장된 프로젝트 보기로 제목 줄, A/B 테스트 노트부터 콘텐츠 자산, 세분화된 이메일 목록까지 모든 것을 관리할 수 있습니다. Gmail, Outlook, Salesforce와 같은 tools와의 연동을 통해 협업을 간소화하고 마감일 누락을 방지하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

발송 일정, 승인 절차 및 세분화 작업을 계획하세요

제목, 자산, A/B 테스트를 한 곳에서 추적하세요

받은 편지함과 CRM 연동을 연결하여 협업 속도를 높여보세요

✨ 적합 대상: 이메일 마케터, CRM 팀, 그리고 여러 팀이 참여하는 이메일 캠페인을 조정하는 마케팅 리더.

4. Asana 디자인 프로젝트 플랜 템플릿

크리에이티브 팀이 자산 제작보다 승인 받느라 더 많은 시간을 소비한다면, 이 템플릿은 기획부터 납품까지 디자인 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다.

Asana 디자인 프로젝트 플랜 템플릿은 일을 명확한 단계(아이디어 구상, 자산 생성, 검토, 승인)로 구조화하며, 파일, 피드백, 실행 항목을 하나의 공유 작업 공간에서 체계적으로 관리합니다.

달력 및 목록 보기로 타임라인을 유연하게 관리할 수 있으며, Figma 같은 tool과의 연동으로 디자인 파일과 프로젝트 컨텍스트를 항상 연결된 상태로 유지합니다. 또한 Asana의 이 콘텐츠 캘린더는 작업 의존성을 지원하여 필요한 승인이 없으면 어떤 작업도 진행되지 않도록 보장합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

브리핑, 자산 생성, 검토 및 승인 과정을 체계적으로 구성하세요

의존성과 타임라인을 활용하여 일의 장애 요소를 제거하세요

작업에 Figma 파일과 코멘트를 첨부하세요

✨ 적합 대상: 다단계 디자인 결과물을 관리하는 그래픽 디자이너, 크리에이티브 팀 및 프로젝트 리더.

💡 전문가 팁: 업계 트렌드를 미리 파악하는 데 어려움을 겪어본 적이 있다면, '트렌드 스포팅 활용법(예시 포함)'에서 변화의 조짐을 일찍 포착하는 방법을 정확히 설명합니다.

5. Asana 마케팅 전략 템플릿

아사나 마케팅 전략 템플릿은 팀이 콘텐츠를 정의하고 실행하며 추적할 수 있도록 지원하는 무료 프로젝트 기반 프레임워크입니다.

사용 방법: 이 콘텐츠 마케팅 전략 템플릿은 마케팅 전략을 비즈니스 오브젝트, 키 메트릭, 마케팅 활동과 같은 체계적인 구성 요소로 세분화합니다.

전략을 진행 중인 프로젝트와 연결하고, 타임라인을 설정하며, 콘텐츠, 영업, 제품 마케팅 팀 간의 협업을 원활하게 유지할 수 있습니다.

또한 HubSpot, Salesforce, Google Workspace와의 연동으로 CRM 업데이트에서 작업을 생성하고 관련 문서를 첨부 파일로 첨부하는 것이 간편합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

오브젝트를 실행 계획, 타임라인 및 소유자로 전환하세요

프로젝트를 메트릭 및 캠페인과 연결하여 보고가 목표와 연계되도록 유지하세요

문서 및 CRM 업데이트를 작업으로 가져오기

✨ 적합 대상: 콘텐츠, 영업 팀, 디지털 마케팅 전반에 걸쳐 목표를 조정하는 마케팅 리더, 전략 팀, 팀 매니저.

6. Asana 프로젝트 일정 템플릿

복잡한 프로젝트를 관리 중이라면, 여러 변수가 존재하는 상황에서 Asana 프로젝트 일정 템플릿이 팀이 대규모 계획을 실행 가능한 단계로 분해하는 데 도움을 줍니다. 책임 소재를 명확히 하기 위해, 명확한 마감일과 소유자를 지정할 수 있습니다.

타임라인 보기와 작업 의존성을 활용하여 각 작업을 다음 작업과 연결하는 시각적 로드맵을 생성할 수 있습니다. 내장된 자동화 기능을 통해 우선순위가 변경될 때 날짜를 조정하고 업데이트를 트리거할 수 있습니다.

마지막으로, 사용자 지정 필드, 규칙 및 마일스톤을 통해 팀 간 협업을 원활하게 유지할 수 있으며, Gmail, Outlook, Clockwise 및 Google Workspace와의 연동을 통해 일정을 일상 워크플로우에 자연스럽게 통합할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

마일스톤과 의존성을 포함한 시각적 로드맵 구축

우선순위 변경 시 규칙에 따라 날짜 자동 조정

소유자, 상태, 장애 요소를 추적하여 후속 조치가 구체적이고 신속하게 이루어지도록 보장하세요

✨ 적합 대상: 세부적이고 시한이 정해진 결과물을 관리하는 프로젝트 관리자, 운영 팀 및 크로스-기능적 리더.

💡 전문가 팁: 흩어진 블로그, 자산, 콘텐츠 아이디어에 압도당하고 계신가요? '콘텐츠 데이터베이스 구축 방법(템플릿 포함)'을 통해 확장 가능하고 검색 가능한 단일 시스템으로 모든 것을 정리하는 방법을 확인하세요.

7. Asana 크리에이티브 요청 템플릿

이메일, Slack, 회의에서 쏟아지는 산발적인 요청에 크리에이티브 팀이 압도된다면, Asana 크리에이티브 요청 템플릿이 접수 프로세스에 체계와 명확성을 부여합니다.

흩어진 브리프를 수동으로 수집하는 대신, 팀은 내장된 양식을 사용하여 창의적 요구사항을 사전에 포착할 수 있습니다.

동시에 작업 규칙이 인계를 자동화하며, Figma 및 기타 tools와의 연동으로 피드백과 자산을 한곳에 모아 관리할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

필수 필드가 포함된 양식으로 요청을 접수하여 일 시작 시 전체 맥락을 확보하세요

작업이 자동으로 적절한 팀과 상태로 배정되어 인계 과정이 자동화됩니다

SLA, 자산, 승인을 하나의 대기열에서 추적하세요

✨ 적합 대상: 부서 간 대량의 요청을 관리하는 크리에이티브 리더, 디자이너 및 콘텐츠 팀.

Asana 프로젝트 관리의 한계점

Asana는 콘텐츠 플랜에 널리 사용되지만, 다른 플랫폼과 마찬가지로 장단점이 있습니다. 이러한 한도를 이해하면 팀이 Asana가 특정 요구사항에 적합한지, 아니면 부족한 부분을 채우기 위해 Asana 대안이 필요한지 결정하는 데 도움이 됩니다.

Asana는 내장된 시간 추적 기능이 부족 하여 일 시간이나 작업 기간을 모니터링하려면 타사 통합이 필요합니다

신규 사용자는 기능과 맞춤형 옵션이 많아 처음에는 부담스러울 수 있는 학습 곡선을 겪는 경우가 많습니다

작업당 단일 담당자만 지정 가능하여 공유 책임 에 대한 협업에 한도가 있으며, 종종 동일한 작업을 생성합니다

기본적인 요구사항에는 인터페이스가 복잡하게 느껴질 수 있습니다. 특히 단순한 프로젝트가 너무 많은 보기와 기능에 중첩될 때 더욱 그렇습니다

Free Plan은 기본적인 요구사항을 충족하지만, 타임라인 보기, 사용자 지정 필드, 팀 규모 확장 같은 고급 기능은 상위 요금제에서만 이용 가능합니다

💡 프로 팁: 콘텐츠 양을 늘리면서도 품질을 유지하는 데 어려움을 겪고 계신가요? '콘텐츠 생성 자동화 방법' 블로그에서는 반복 작업을 /AI로 처리하는 방법을 알려드립니다. 번아웃이 아닌 전략에 집중할 수 있도록 도와드립니다.

대체 Asana 템플릿

Asana의 한도를 경험하셨다면, ClickUp이 이러한 문제들에 대한 즉각적인 해결책을 제공합니다. 이 콘텐츠 캘린더 소프트웨어는 내장된 시간 추적, 작업당 다중 담당자 지정, 더 유연한 워크플로우 등을 제공합니다.

팀이 콘텐츠를 더 효율적으로 생성, 구성 및 추적할 수 있도록 도와주는 ClickUp의 강력한 콘텐츠 달력 템플릿 15가지를 소개합니다:

1. ClickUp 월간 콘텐츠 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 월간 콘텐츠 달력 템플릿으로 콘텐츠 양과 캠페인 가시성을 동시에 관리하세요

팀이 제품 출시, 3분기 블로그 시리즈, LinkedIn 사상 리더십 추진을 플랜 중이라고 가정해 보세요. 마감일을 놓치지 않으려면 여러 보드 사이를 오가지 않고도 이러한 콘텐츠 흐름이 주 단위로 어떻게 연계되는지 파악해야 합니다.

ClickUp 월간 콘텐츠 캘린더 템플릿은 모든 것을 한눈에 파악할 수 있는 통합 캘린더 보기를 제공합니다.

고수준 계획 수립을 위해 설계되어 캠페인을 추적하고, 자산을 조정하며, 매월 현실적인 마감일을 설정할 수 있습니다. 콘텐츠 유형, 게시 날짜, 담당 팀원을 위한 사용자 지정 필드를 통해 일정 충돌을 방지하고 모든 콘텐츠가 광범위한 전략을 지원하도록 보장하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

모든 캠페인과 게시물을 하나의 달력에서 확인하세요

유형, 채널, 소유자별로 항목을 태그하여 월별 용량을 균형 있게 관리하세요

날짜를 드래그하면 의존성이 자동으로 업데이트됩니다

✨ 이상적인 대상: 월별 타임라인에 걸쳐 여러 콘텐츠 스트림을 조율하는 콘텐츠 관리자.

2. ClickUp 주간 콘텐츠 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 주간 콘텐츠 달력 템플릿을 사용해 7일 단위 기간 동안 게시물, 마감일, 소유자를 동기화하세요

인스턴스 콘텐츠 팀이 주간 스프린트로 일한다면, 매주 Monday 블로그 게시물 발행, 주중 소셜 게시물 준비, 금요일까지 뉴스레터 초안 검토와 같은 일정에 맞춰 이 템플릿이 필요한 수준의 통제력을 제공합니다.

ClickUp 주간 콘텐츠 달력 템플릿은 스프레드시트에 매몰되지 않고 세부적인 주간 게시 일정을 관리해야 하는 빠르게 움직이는 팀에 이상적입니다.

특히 작업 일괄 처리, 단기 캠페인 조정, 긴급 변경 사항에 신속히 대응할 수 있도록 설계되었습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

상태와 소유자를 포함한 7일 스프린트 플랜 수립

채널이나 테마별로 일을 묶어 처리하여 작업 전환을 최소화하세요

스탠드업 미팅의 효율성을 높이기 위해 오늘 마감 예정 및 기한이 지난 보기를 한눈에 확인할 수 있도록 표시하세요

✨ 적합 대상: 주간 스프린트로 운영하거나 반복적인 콘텐츠 워크플로우를 관리하는 마케팅 팀.

💡 전문가 팁: 여러 클라이언트의 캠페인을 관리하면서도 실수 없이 진행하는 방법? '마케팅 캠페인 관리란 무엇인가 (예시 및 템플릿 포함) '에서 플랜부터 실행까지 프로세스를 효율화하는 방법을 알려드립니다.

3. ClickUp 콘텐츠 달력 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 여러 팀 회원들이 하나의 캠페인에 기여하나요? ClickUp 콘텐츠 달력 목록 템플릿으로 가시성을 확보하세요

팀이 시각적 보드보다 체계적인 체크리스트를 선호하고, 뷰 토글 없이 빠르게 진행할 방법이 필요하다면, 이 목록 기반 템플릿이 모든 것을 명확하게 정리해 줍니다.

ClickUp 콘텐츠 달력 목록 템플릿은 콘텐츠를 플랜하고, 일정 관리하며, 게시하는 데 번거로움 없는 방법을 원하는 콘텐츠 마케터에게 완벽합니다.

또한 마감일, 담당자, 상태, 채널 정보가 포함된 선형 정렬 가능한 콘텐츠 작업 목록을 제공하므로 콘텐츠 제작을 할 일 목록처럼 관리할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

마감일, 상태, 채널별로 정렬 가능한 목록 관리

담당자, 단계 또는 캠페인별로 필터링하여 중요한 일이 항상 보기에서 사라지지 않도록 관리하세요

일정 변경을 간편하게 관리할 수 있도록 필드와 날짜를 일괄 편집하세요

✨ 이상적인 대상: 체계적인 목록 기반 보기로 일하는 것을 선호하는 콘텐츠 코디네이터 및 개인 마케터.

4. ClickUp 콘텐츠 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 콘텐츠 계획 템플릿으로 콘텐츠를 비즈니스 성과와 손쉽게 연계하세요

CMO가 오늘 안에 대상 세분화, 퍼널 단계, 배포 채널별로 구분된 분기별 콘텐츠 로드맵을 요청했습니다.

이를 성공적으로 수행하려면 ClickUp 콘텐츠 플랜 템플릿이 필요합니다. 이 템플릿은 캠페인, 대상, 목표별로 콘텐츠 플랜을 체계적으로 구성할 수 있는 전략적 프레임워크를 제공합니다. 단순히 제작 중인 콘텐츠뿐만 아니라 그 배경과 목적을 추적할 수 있도록 설계되었습니다.

블로그, 비디오, 게이트드 콘텐츠별 맞춤형 보기로 작업을 할당하고, 마감일을 설정하며, 성과를 모니터링할 수 있습니다. 모든 형식에서 메시지를 일관되게 유지하면서 말이죠.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

이니셔티브를 대상 고객, 퍼널 단계 및 목표에 지도하세요

각 프로젝트별 기획서, 자산, 마감일을 추적하세요

세분화된 보기로 진행 상황 검토

✨ 이상적인 대상: 성과 중심 팀을 위해 체계적이고 세분화된 콘텐츠 플랜을 수립하는 콘텐츠 전략가.

👀 재미있는 사실: 가장 오래된 달력은 1만 년 이상 전으로 거슬러 올라갑니다. 고고학자들은 스코틀랜드에서 달의 위상을 추적한 것으로 추정되는 12개의 구덩이 시리즈를 발견했습니다. 블로그 달력과는 다르지만, 우리가 날짜를 플랜하려는 경향이 고대부터 이어져 왔음을 보여줍니다.

5. ClickUp 현대식 소셜 미디어 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 모던 소셜 미디어 달력 템플릿으로 실시간으로 일정을 관리하고 일 콘텐츠를 파악하세요

여러 브랜드 계정을 관리하고, 두 산업 분야의 론칭 콘텐츠 준비를 하며, 영업 팀의 긴급 프로모션 요청까지 필드해야 한다고 가정해 보세요. 동시에 Instagram, 링크드인, X에서의 정기 게시물도 꾸준히 유지해야 합니다.

ClickUp의 모던 소셜 미디어 달력 템플릿은 바로 이런 혼란스러운 상황(즉, 멀티태스킹)을 위해 만들어졌습니다.

이 템플릿은 단일 대시보드로 모든 작업을 지정합니다: 플랫폼별 게시물 정리, 소유자 배정, 실시간 성과 추적, 캠페인 간 메시지 일관성 유지.

통합된 일정 보기, 목표 추적 및 성과 태그를 통해 장기 전략을 놓치지 않으면서도 민첩하게 대응할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

목표와 태그를 통해 플랫폼별로 게시물을 체계적으로 정리하세요

작업 옆에 성과 필드를 모니터링하여 최적화를 적시에 수행하세요

하나의 보드에서 여러 계정의 일정을 조정하여 꾸준한 게시 주기를 유지하세요

✨ 추천 대상: 실시간 관리와 채널 간 연동이 필요한 여러 계정과 캠페인을 동시에 운영하는 소셜 미디어 관리자.

💡 프로 팁: 캠페인, 제작자, 콘텐츠 달력을 동시에 관리하는 데 어려움을 겪고 계신가요? '2025년 소셜 미디어 프로젝트 관리' 블로그에서 더 원활하고 스마트한 소셜 프로젝트 운영 방법을 단계별로 상세히 안내합니다!

6. ClickUp 소셜 미디어 게시 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 게시 일정 템플릿을 사용하면 세부 관리 없이도 게시 달력을 깔끔하게 유지하세요

그래픽은 준비되었고, 카피도 승인되었지만, 비디오 팀은 아직 편집 중이고, 어떤 게시물이 실제로 먼저 올라갈지 아무도 확신하지 못합니다. 모두가 일하고 있지만, 순서는 계속 어긋나고 있습니다.

ClickUp 소셜 미디어 게시 일정 템플릿은 모든 자산, 형식, 게시일이 명확하게 정리된 중앙 집중식 일정을 제공하여 이러한 딜레마를 해결합니다. 크로스 기능적 입력, 카피라이팅, 디자인, 비디오를 큰 그림을 놓치지 않고 조정할 수 있도록 설계되었습니다.

또한 각 게시물의 준비 상태를 추적하고, 채널 전반에 걸쳐 타이밍, 주문 및 메시지가 일관되게 유지되도록 할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

자산, 형식 및 게시 주문을 구성하여 일관된 흐름을 유지하세요

체크리스트와 상태 관리로 준비 상태를 추적하여 미완료된 콘텐츠가 배포되는 일이 없도록 하세요

팀 간 작업을 동기화하여 콘텐츠, 디자인, 비디오가 동시에 완성되도록 하세요

✨ 적합 대상: 콘텐츠, 디자인, 미디어 간 협업이 필요한 다양한 형식의 게시물을 관리하는 팀.

7. ClickUp 소셜 미디어 콘텐츠 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 콘텐츠 플랜 템플릿으로 미리 플랜하고 팀 간 협업하여 모든 채널에서 일관된 목소리를 유지하세요

소셜 미디어 팀이 가장 흔히 저지르는 실수 중 하나는 명확한 구조 없이 게시물을 올리는 것입니다.

이런 상황이 발생합니다: Instagram 티저가 일주일 늦게 공개되고, Twitter 스레드는 아예 게시되지 않으며, 플랫폼마다 행동 유도 문구가 달라지는 캠페인을 론칭하는 경우입니다. 이 같은 상황은 종종 메시지를 조각내고 기억에 남지 않게 만듭니다.

ClickUp 소셜 미디어 콘텐츠 플랜 템플릿은 팀이 명확한 목표와 연계된 플랫폼별 콘텐츠를 지도할 수 있는 중앙 집중식 스페이스를 제공함으로써 이를 방지합니다.

이 미디어 기획 템플릿을 사용하면 각 게시물에 일관된 메시지를 플랜하고, 콘텐츠 소유자를 지정하며, 모든 것을 미리 설정할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

캠페인 주제와 플랫폼별 변형을 정의하세요

게시물별 소유자와 마감일을 지정하여 책임 소재를 명확히 하세요

달력과 목록을 나란히 보며 전략과 실행을 연결된 상태로 유지하세요

✨ 적합 대상: 긴밀한 협업과 메시지 일관성이 필요한 다중 플랫폼 캠페인을 관리하는 소셜 미디어 팀.

👀 재미있는 사실: "달력(calendar)"이라는 단어는 로마의 세금 기록에서 유래했습니다. 라틴어 calendae는 매월 첫날을 의미했는데, 이때 채무를 상환하고 계정 장부를 정산했습니다.

8. ClickUp 편집 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 에디토리얼 달력 템플릿으로 장기 플랜 콘텐츠 관리 시에도 팀의 책임감을 유지하세요

게시 일자만 표시하는 기본적인 콘텐츠 달력과 달리, 이 템플릿은 아이디어 수집부터 최종 승인까지 전체 편집 프로세스의 가시성을 제공해줍니다.

ClickUp 에디토리얼 달력 템플릿은 블로그, 이메일, 캠페인 트랙 등 다양한 형식의 콘텐츠를 관리하는 팀을 위해 설계되었습니다.

또한 이 문서에는 콘텐츠 개요, 마감일, 소유자, 검토 주기를 위한 전용 스페이스가 기능하고 있어 모든 콘텐츠가 공개되기 전에 필요한 검토를 받을 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

아이디어를 브리프, 초안, 검토, 게시 과정을 통해 관리하세요

Track owners, 마감일, 장애 요인을 추적하세요

달력을 활용하여 장기 프로젝트와 단기 프로젝트의 균형을 맞추세요

✨ 이상적인 대상: 블로그, 뉴스레터, 다중 채널 콘텐츠를 관리하며 여러 단계의 검토를 거치는 편집 팀.

9. ClickUp 블로그 편집 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블로그 콘텐츠 달력 템플릿으로 블로그 콘텐츠를 브레인스토밍, 할당, 작성, 검토, 게시하는 체계적인 시스템을 경험하세요

블로그가 SEO, 사고 리더십, 캠페인 연계의 키 트래픽 채널이라면, 포스트잇이나 Notion 테이블로는 부족합니다.

이 템플릿은 게시를 혼란스러운 작업이 아닌 체계적인 프로세스로 관리하는 블로그 팀을 위해 특별히 제작되었습니다.

ClickUp 블로그 편집 캘린더 템플릿은 각 게시물의 상태, 담당 작가, 마감일을 한눈에 파악할 수 있는 가시성을 제공하며, 문제가 발생하기 전에 작업 흐름의 공백을 미리 발견할 수 있게 합니다. ClickUp 달력을 활용하면 블로그 게시물을 주제, 퍼널 단계 또는 콘텐츠 유형별로 정리하고 현실적인 마감일을 설정할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

게시물을 주제, SEO 초점, 퍼널 단계별로 태그 지정하세요

작성자와 검토자에게 마감일을 지정하여 작업량을 예측 가능하게 유지하세요

달력 또는 목록에서 파이프라인을 시각화하여 병목 현상을 조기에 파악하세요

✨ 적합 대상: 블로그 게시 일정을 완벽하게 관리하고자 하는 블로그 에디터, 콘텐츠 마케터, 프리랜서 작가.

10. ClickUp 팟캐스트 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 분산된 제작팀과 협업 중이신가요? ClickUp 팟캐스트 달력 템플릿으로 진행 상황을 추적하세요

ClickUp 팟캐스트 달력 템플릿은 팟캐스트 제작을 반복 가능하고 체계적인 프로세스로 전환합니다.

사용 방법: 아이디어 구상부터 프로모션까지, 이 템플릿은 팀이 작업을 관리하고 역할을 할당하며 마감일을 시각화할 수 있는 중앙 집중식 공간을 제공합니다. 향후 에피소드를 플랜하고, 에디터와 진행자에게 작업을 할당하며, 녹음 및 게시 마감일을 설정할 수 있습니다.

또한 달력 및 목록 보기를 통해 제작 단계별 진행 상황을 추적하고, 게스트 관련 업무를 처리하며, 일관된 게시 일정을 유지할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

예약, 녹음, 편집, 홍보 작업으로 에피소드를 플랜하세요

게스트 관련 일정과 자산을 한 곳에서 추적하세요

달력에 게시 일정을 계획하세요

✨ 이상적인 대상: 에피소드를 체계적으로 정리하고 일정에 맞춰 진행하기 위한 구조화된 워크플로우가 필요한 팟캐스트 팀 및 개인 제작자.

11. ClickUp 콘텐츠 마케팅 편집 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 콘텐츠 마케팅 편집 달력 템플릿으로 캠페인 목표를 중심으로 작가, 에디터 및 이해관계자를 조정하세요

명확한 편집 구조는 산발적인 블로그 게시물과 달리 결과 중심의 콘텐츠 전략을 차별화하는 요소입니다.

ClickUp 콘텐츠 마케팅 편집 달력 템플릿은 제작 중인 콘텐츠, 그 중요성, 공개 시점에 대한 완벽한 가시성이 필요한 마케팅 팀을 위해 설계되었습니다.

이 템플릿은 각 콘텐츠를 기획 단계부터 프로모션까지 지도하여 작가, 에디터, 이해관계자들이 캠페인 목표를 중심으로 협력할 수 있도록 지원합니다. 또한 ClickUp의 마케팅 팀은 제작 과정의 모든 단계에 걸쳐 내장된 작업 추적, 역할 할당, 마감일 관리를 활용할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

캠페인 목표와 핵심 성과 지표(KPI)에 맞춰 콘텐츠를 조정하세요

작가, 디자이너, 이해관계자와의 협업 조정

캠페인 또는 형식별로 상태 보고

✨ 적합 대상: 엄격한 마감일과 전략적 목표를 가진 장문형, 다중 형식 캠페인을 관리하는 콘텐츠 마케팅 팀.

12. ClickUp 프로모션 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로모션 달력 템플릿으로 예정된 계획의 명확한 가시성을 확보하세요

4분기 달력에는 연말 세일, 블랙프라이데이 론칭, 연말 번들 프로모션이 포함됩니다. 각 항목은 서로 다른 팀이 담당하며 타임라인이 중복됩니다.

중앙 집중식 달력이 없다면, 홍보 피로감, 내부 혼란, 또는 더 나쁜 경우… 상충되는 메시지를 게시할 위험이 있습니다.

ClickUp 프로모션 달력 템플릿은 이를 방지하기 위해 설계되었습니다. 이 템플릿은 팀이 모든 프로모션을 계획하고, 정리하며, 추적할 수 있는 단일 정보 소스를 제공합니다. 제품 라인별로 캠페인을 지도하고, 소유자를 지정하며, 교차 기능적 의존성을 태그하여 충돌을 피할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

제품 라인과 채널별로 프로모션을 중앙 집중화하세요

팀 간 의존성을 태그하여 현실적인 순서를 유지하세요

단일 프로모션 보기를 공유하여 모든 채널에서 메시지 일관성을 유지하세요

✨ 적합 대상: 채널과 부서 간 중복되는 프로모션을 관리하는 마케팅 및 제품 팀.

13. ClickUp 게시 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 게시 달력 템플릿으로 수면 시간을 희생하지 않고도 콘텐츠 생산량을 확장하세요

관객이 시의적절하고 관련성 높은 콘텐츠의 꾸준한 흐름을 접하면, 그들은 당신의 브랜드를 신뢰하기 시작합니다. 바로 이 때문에 일관성은 장기적인 신뢰 구축에 필수적입니다.

ClickUp 게시 달력 템플릿은 팀에게 모든 블로그 게시물, 소셜 업데이트, 공지사항을 관리할 수 있는 명확하고 중앙 집중화된 시스템을 제공하여 일관성을 유지하도록 돕습니다.

여러 tools이나 채널에 걸쳐 마감일에 허덕이는 대신, 예정된 작업, 검토 중인 작업, 지연되고 있는 작업을 통해 안정적인 게시 리듬을 유지하기 위한 가시성을 확보하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

예정된 항목, 검토 중인 항목, 지연된 항목을 추적하세요

채널별 또는 소유자별로 그룹화하여 커버리지와 용량을 명확히 파악하세요

일관성을 보장하기 위해 시리즈 기반 시스템에 반복 작업을 활용하세요

✨ 적합 대상: 시기적절하고 체계적인 콘텐츠 게시를 통해 고객 신뢰 구축에 커밋하는 마케팅 및 콘텐츠 팀.

14. ClickUp 캠페인 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 캠페인 달력 템플릿으로 콘텐츠, 이메일, 광고 등 다양한 접점을 원활하게 조정하세요

이 템플릿의 차별점은 캠페인 목표와 실행 전략을 연결하여 단순한 작업 스케줄링을 넘어 영향력까지 추적할 수 있다는 점입니다.

ClickUp 캠페인 달력 템플릿은 여러 팀에 걸쳐 진행되는 다단계 캠페인을 관리하기 위해 설계되었습니다.

제품 출시를 준비하든 리드 생성 캠페인을 운영하든, 이 마케팅 계획 템플릿을 통해 타임라인을 수립하고, 크로스-기능적 작업을 할당하며, 의존성을 시각화하여 캠페인이 시작부터 완료까지 일관되게 진행되도록 보장하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

단계, 마일스톤 및 의존성을 지도하여 전체 진행 과정의 가시성을 확보하세요

일정을 포함한 크로스-기능적 작업을 할당하여 실행이 플랜에 맞춰 진행되도록 하세요

작업 옆의 영향력 필드를 모니터링하여 의사결정이 목표와 연결되도록 유지하세요

✨ 적합 대상: 다수의 기여자와 결과물을 관리하며 대규모 캠페인 타임라인을 운영하는 마케팅 팀.

15. ClickUp 콘텐츠 제작 확장 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 콘텐츠 제작 확장 템플릿으로 제작 과정의 모든 단계를 통해 완전한 가시성을 확보하세요

콘텐츠 확장은 매력적으로 보일 수 있지만, 여러 tool에서 수십 개의 브리프, 초안 URL, CMS 상태, 게시 타임라인을 관리해야 할 때는 압도적일 수 있습니다.

ClickUp의 콘텐츠 제작 확장 템플릿은 품질 저하 없이 신속하게 작업해야 하는 고생산성 팀을 위해 설계되었습니다.

백로그 생성, 작업 할당, 제작 타임라인을 하나의 작업 공간에 통합합니다. 또한 월별 산출물, 작업 소유권, 실시간 초안 링크를 확인할 수 있는 보기를 제공합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

브리프, 상태 및 체크리스트를 표준화하세요

월별 작업량 및 소유권 추적

초안 연결된 링크 및 CMS 상태를 표시하세요

✨ 이상적인 대상: 여러 채널에 걸쳐 대량의 콘텐츠를 제작하는 마케팅 및 콘텐츠 팀으로, 작업 속도를 늦추지 않으면서 체계적인 관리가 필요한 경우.

ClickUp으로 콘텐츠 일관성을 위한 카운트다운 시작하기

콘텐츠 달력이 플랜 수립에 필수적이라고 말씀드렸지만, 그 이상의 가치를 지닙니다. 템플릿은 즉시 사용 가능한 프레임워크를 제공하여 추측을 배제하므로, 팀이 정리하는 데 드는 시간을 줄일 수 있습니다.

Asana 템플릿은 괜찮은 시작점이 되지만, 워크플로우에 더 많은 유연성, 자동화 또는 크로스-기능적 가시성이 필요할 때 팀은 종종 한계에 부딪힙니다. 바로 그 부분에서 ClickUp이 부족한 부분을 채워줍니다.

ClickUp은 온보딩 이메일부터 캠페인 론칭까지 모든 종류의 콘텐츠 프로젝트에 구조, 보기, 템플릿을 갖춘 완전한 워크플로우 엔진입니다.

Pigment의 글로벌 비즈니스 개발 총괄 알렉시스 발렌틴( Alexis Valentin)의 표현을 빌리자면:

ClickUp을 통해 업무 배정 및 실행 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축했습니다. 이제 직원들은 자신의 온보딩에 필요한 미처리 업무와 수행해야 할 사항을 명확히 파악할 수 있습니다. 이메일로 정리하려다 보면 악몽 같은 일이었죠. 템플릿 덕분에 관리자는 클릭 한 번으로 신규 입사자별 온보딩 보드를 생성할 수 있습니다. 게임 체인저입니다.

ClickUp을 통해 작업 배정 및 실행 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축했습니다. 이제 직원들은 자신의 온보딩에 필요한 미처리 작업과 수행해야 할 사항을 명확히 파악할 수 있습니다. 이메일로 정리하려다 보면 악몽 같은 일이었죠. 템플릿 덕분에 관리자는 클릭 한 번으로 신규 입사자별 온보딩 보드를 생성할 수 있습니다. 게임 체인저입니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하여 팀이 업무를 따라잡을 수 있는 tools를 제공하세요!