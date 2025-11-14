Whereby vs. ClickUp SyncUp: 어떤 비디오 회의 tools가 더 나을까요?

1964년, AT&T는 세계 박람회에서 픽처폰을 공개했습니다. 이 거대한 장치는 통신 방식을 영원히 바꿀 것이라고 약속했습니다. 상대방의 얼굴을 직접 볼 수 있게 된 것이죠. 물론 그 특권을 누리기 위해 소액의 통화 요금을 지불하는 것을 꺼리지 않는다면 말이죠!

시간이 흐르며 우리는 이러한 투박한 장치를 팀과 클라이언트를 하나로 묶어주는 세련된 앱으로 대체했습니다(비록 어색한 침묵은 여전히 남아있지만).

이 블로그 글에서는 두 가지 tools를 비교해 보겠습니다: Whereby와 ClickUp SyncUp. 각각 업무 시간 중 매우 다른 순간을 위해 설계되었습니다.

어떤 도구가 여러분의 도구함에 어울릴지 함께 살펴보세요. ☎️

ClickUp vs. 웨어바이 한눈에 보기

Aspect ClickUp Whereby 핵심 목적 프로젝트 관리, 작업 추적, 팀 협업, 지식 관리 비디오 회의, 브라우저 기반 회의, 임베드 가능한 통화 계층과 조직 체계 고급 기능: 대규모 조직 관리를 위한 스페이스, 폴더, 목록, 모두 보기 조직적 계층이 없습니다 작업 관리 할 일, 작업, 하위 작업, 체크리스트, 사용자 지정 필드, 상태 자동화, 작업 소유자, 우선순위, 알림 작업 관리 기능 부족 프로젝트 보기 리스트, 보드, 달력, 간트 차트, 타임라인, 작업량 관리 등 다양한 기능 프로젝트 보기 기능을 제공하지 않습니다 자동화 AI 기반 자동화, 시간 기반 및 트리거 기반 자동화 비디오 세션용 API 후크/webhook 문서 협업 실시간 편집 가능한 문서, wiki, 풍부한 형식, 문서-작업 연결, 지식 기반 라이브 채팅, 이모티콘, 회의 중 파일 공유 커뮤니케이션 연결된 채팅, 작업, 문서와의 맥락을 이해하는 대화, 내장 이메일, 작업 코멘트, 알림, 할당된 코멘트, 음성 및 비디오 클립 비디오, 음성, 통화 중 채팅, 반응 표시, 파일 공유 협업 및 공유 실시간 화이트보드, 게스트 공유, 외부 링크 공유, 교정 tools 가상 화이트보드(Miro), 실시간 자막, 소그룹 회의실 일정 관리 및 시간 관리 통합 달력, 시간 추적, 견적 관리, Outlook/Google 캘린더 연동 Google 캘린더 연동, 회의실 타이머, 캘린더 초대장 AI 기능 ClickUp Brain (AI 검색, 글쓰기, 자동화, 요약, 대본, 라벨 생성, 고급 리포팅), AI 에이전트 실시간 자막, 세션 요약 통합 기능 1,000개 이상의 앱 연동(Outlook, Slack, Drive, GitHub, Zapier 포함), API/애드온 Miro, Google Docs, RTMP 스트리밍, 개발자 SDK, React/Flutter/모바일 임베드 보안/규정 준수 고급 역할, 권한, 감사 로그, 기업 보안, ISO 27001, GDPR, SSO, SOC2 및 HIPAA 준수 종단 간 암호화(P2P 소규모 회의실), ISO 27001, GDPR, HIPAA 준수, 잠금 회의실 회의 용량 SyncUp에서는 최대 200명의 참가자가 참여 가능합니다. 최대 200명 참가자(활성), 400명 시청자(읽기 전용 모드) 파일 저장소 무제한 (유료 플랜 기준), 워크플로우 어디에서나 파일 첨부/연결된 파일 가능 통화 중 소형 파일 공유 가능; 장기 파일 저장소 한도, 채팅 다운로드 기능 제공

ClickUp이란 무엇인가요?

ClickUp으로 여러 프로젝트를 관리하세요 ClickUp에서 하이브리드 협업을 관리할 중앙 집중식 작업 공간을 생성하세요

오늘날의 일 방식은 제대로 작동하지 않습니다.

우리의 프로젝트, 지식, 커뮤니케이션은 서로 연결되지 않은 tools에 흩어져 있어 업무 속도를 늦추고 있습니다.

ClickUp 은 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합한 일용 모든 것 앱으로 이 문제를 해결합니다. AI 기반의 모든 기능이 더 빠르고 스마트한 일을 지원합니다.

ClickUp 기능

여기서는 Whereby의 대안으로 두각을 나타내는 이 tool의 키 기능을 분석해 보겠습니다.

기능 #1: 실시간 커뮤니케이션

ClickUp 채팅은 채널과 다이렉트 메시지를 통해 모든 대화와 일을 한곳에 모아줍니다.

ClickUp 채팅으로 모든 내부 및 외부 커뮤니케이션 채널을 한곳에 통합하세요

#마케팅업데이트나 #고객피드백과 같은 주제별 채널을 생성하여 논의를 집중시키세요. 일회성 빠른 채팅이 필요하신가요? 다이렉트 메시지를 통해 주요 채널을 혼란스럽게 하지 않고 개인이나 그룹에게 직접 연락할 수 있습니다.

ClickUp 채팅에서 메시지 위에 마우스를 올리면 즉시 작업을 생성할 수 있습니다

더욱 유용한 점은 메시지를 ClickUp 작업에 바로 연결할 수 있어, "이거 고칠 수 있어?" 같은 일상적인 요청도 추적 가능한 작업 항목으로 전환된다는 것입니다. 또한 맞춤 설정 가능한 알림을 통해 중요한 사항만 알려주므로 불필요한 방해를 받지 않습니다.

채팅 내 다양한 유형의 게시물 중에서 선택하여 중요한 업데이트가 모든 팀 회원에게 전달되도록 하세요

메시지에 더 많은 주목이 필요할 때는 게시물을 생성하세요. 중요한 정보가 채팅 흐름 속에서 묻히지 않도록, 공지사항, 업데이트 또는 토론 내용을 강조하기 위해 게시물을 만들 수 있습니다.

메시지를 입력하고 드롭다운 메뉴에서 공지사항, 토론, 아이디어, 업데이트 중 선택하기만 하면, 채널에서 메시지가 눈에 띄게 표시되어 모두가 확인할 수 있습니다.

채팅 플랫폼을 최대한 활용하는 방법을 알아보세요:

💡 전문가 팁: 팀 채팅 채널 상단에 카드를 추가하여 북마크, 메모 등을 빠르게 확인할 수 있습니다. 맞춤형 배터리 차트에 데이터를 입력하거나, 작업 공간의 키 리소스 링크를 추가할 수 있으며, 작업에 대한 합계, 평균 등을 계산할 수도 있습니다.

기능 #2: 영상 및 음성 통화

ClickUp SyncUp을 사용하면 작업 공간에서 바로 즉각적인 음성 또는 영상 통화를 시작할 수 있어 원활한 협업을 보장합니다.

채널이나 다이렉트 메시지에서 SyncUp 아이콘을 클릭하기만 하면 SyncUp을 시작할 수 있습니다.

ClickUp 싱크업 아이콘을 탭하면 즉시 음성 또는 영상 통화를 시작할 수 있습니다

SyncUp 진행 중에는 화면 공유를 통해 시각적 맥락을 제공할 수 있습니다. 예를 들어 디자인 초안을 보여주고, 분석 자료를 발표하며, 프로젝트 타임라인을 검토하는 등의 작업이 가능합니다.

가장 두드러진 기능은 통화 중에도 바로 작업을 연결할 수 있다는 점입니다! 예를 들어, 직접 메시지로 버그 수정을 논의 중이라면 관련 작업을 대화에 바로 연결할 수 있습니다.

ClickUp SyncUp에 작업을 연결하세요

실시간으로 SyncUp에 참석할 수 없으신가요? 걱정하지 마세요. SyncUp 세션을 녹화하여 나중에 확인할 수 있습니다.

이는 특히 다른 시간대에 있는 팀 회원들에게 유용하거나, 논의 내용을 검토하여 놓치는 부분이 없도록 하는 데 효과적입니다. 녹화본에 댓글을 추가하고 외부와 공유할 수도 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp Clips를 활용해 빠른 업데이트, 피드백 또는 간단한 안내를 짧은 비디오 메시지로 전환하세요. 채팅 채널에 첨부 파일로 하여 하이브리드 팀들에게 정확히 전달하고자 하는 내용을 보여주세요.

기능 #3: AI 기반 생산성

채팅에 바로 통합된 ClickUp Brain은 작업 생성 및 할당, 관련 작업이나 채널 찾기, 대화를 요약하는 등의 기능을 제공합니다. 채널에 대해 자연어로 질문하면 몇 초 만에 관련 내용을 찾아 보여줍니다.

팀 채널에 메시지를 전송하도록 ClickUp Brain에게 요청하세요, 그러면 현재 작업을 중단할 필요가 없습니다

예시: 팀과의 SyncUp 후, ClickUp Brain은 지난 24시간 동안의 모든 논의를 요약하고, 실행 항목을 강조하며, 여러 프로젝트에 연결된 작업을 생성합니다.

Catch Me Up 기능은 원격 팀에게 필수적인 기능입니다. 하루나 이틀 동안 대화를 놓쳤을 때, Catch Me Up을 클릭하기만 하면 지난 24시간부터 최대 14일간의 모든 것을 요약해 확인할 수 있습니다.

ClickUp 채팅으로 저에게 최신 정보를 알려주세요

✅ 영상 통화 시 AI 활용을 위한 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 오늘의 SyncUp 내용을 요약하고 모든 실행 항목에 대한 작업을 생성하세요

#MarketingUpdates에서 논의된 내용과 관련된 작업을 확인하세요.

@MyTeammate 에게 '잘한 일!' 메시지를 할당하세요

🚀 ClickUp의 장점: 데스크톱 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain MAX는 작업, 문서, 회의, 앱, 채팅을 포함한 전체 업무 생태계를 지능형 허브로 통합합니다. 작업 공간, 웹, 연결된 앱을 손쉽게 검색할 수 있습니다. 또한 ClickUp의 텍스트-to-talk 기능으로 이동 중에도 메시지 및 업데이트를 음성으로 입력할 수 있어 기존 타이핑 방식 대비 최대 4배의 생산성 향상을 경험하세요.

ClickUp 가격 정책

Diggs의 수석 프로젝트 관리자인 Samantha Dengate가 커뮤니케이션에 ClickUp을 사용한 경험에 대해 이렇게 말했습니다:

ClickUp 도입 전에는 회의와 이메일 기반의 반복적인 소통이 정보의 블랙홀을 만들어 중요한 항목들이 간과되거나 처리되지 않았습니다. 이로 인해 작업 검토가 제때 이루어지지 않았고, 창의적 개발 진행 상황을 아무도 파악하지 못했습니다. 이제 팀원 모두가 작업 항목의 마감일을 명확히 확인하고, 작업 내에서 채팅하며 협업할 수 있습니다.

이제 팀원 모두가 작업 항목의 마감일을 명확히 확인하고, 작업 내에서 채팅하며 협업할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 당사의 회의 효율성 설문조사 결과에 따르면, 응답자의 약 40%가 주당 4~8회 이상의 회의에 참석하며 각 회의는 최대 1시간까지 소요됩니다. 이는 조직 전체가 회의에 할애하는 시간이 엄청난 규모임을 의미합니다. 그 시간을 되찾을 수 있다면 어떨까요? ClickUp의 통합 AI 노트 작성 기능은 즉각적인 회의 요약으로 생산성을 최대 30%까지 높여줍니다. 동시에 ClickUp Brain은 자동화된 작업 생성 및 간소화된 워크플로우를 지원하여, 수시간의 회의를 실행 가능한 인사이트로 전환합니다.

Whereby란 무엇인가요?

via Whereby

Whereby는 최신 웹 브라우저를 지원하는 모든 기기에서 보안이 보장되고 안정적인 영상 통화를 주최하고 참여할 수 있는 브라우저 기반 화상 회의 플랫폼입니다.

사용자는 가상 회의실을 설정하고 다른 사람들과 영구 링크를 공유할 수 있습니다. 또한 이 플랫폼은 하이브리드 작업 공간 커뮤니케이션을 위해 API 및 SDK를 통해 개발자가 영상 통화 기능을 제품이나 서비스에 직접 통합할 수 있는 임베드 가능한 솔루션을 제공합니다.

🧠 재미있는 사실: 비디오 통화 중 사적인 대화(업무 외 내용 공유)는 거리감으로 인한 어색함을 줄여줍니다. 연구에 참여한 팀들은 이러한 채팅이 원격 근무 중에도 연결감을 높이는 데 도움이 되었다고 밝혔습니다.

Whereby 주요 기능

이 화면 공유 소프트웨어만의 독특한 기능은 다음과 같습니다:

기능 #1: 맞춤형 브랜딩이 적용된 브라우저 기반 회의

회의 중 전문적인 모습을 위해 회의실 배경을 맞춤형으로 설정하세요

Whereby는 브라우저에서 바로 일합니다. 게스트는 데스크탑이나 모바일에서 영구적인 회의 링크로 즉시 참여할 수 있습니다.

또한 로고, 회의실 색상, 가상 배경, 흐림 효과로 회의를 맞춤 설정하여 브랜드 정체성을 유지할 수 있습니다. 회의 URL까지도 맞춤형으로 설정할 수 있으므로, 모든 클라이언트 세션이 세심하게 준비된 전문적인 느낌을 줍니다.

소규모 토론과 더 나은 협업을 위해 Whereby에서 소그룹 회의실을 생성하세요

때로는 소규모 논의가 필요합니다. Whereby를 사용하면 호스트가 집중 일을 위한 소그룹 방을 생성한 후 모든 참가자를 원활하게 메인 세션으로 다시 모을 수 있습니다.

또한 호스트는 회의실을 잠그고, 권한을 관리하며, 대기실에서 게스트를 입장시키고, 참가자를 음소거하거나 제거하여 보안과 체계가 보장된 회의를 진행할 수 있습니다.

또한 다음과 같은 기능도 이용하실 수 있습니다:

Miro 화이트보드 연동을 통해 통화 중 바로 대화형 디지털 화이트보드 를 실행하세요.

문서, 이미지, 링크 를 통화 중 즉시 전송하세요

대화 지속 기능으로 비디오 창과 병행하여 실시간 채팅을 통해 빠른 질문, 반응 또는 파일 전송이 가능합니다.

기능 #3: 화면 공유 및 녹화

Whereby로 화면 공유하여 클라이언트에게 프레젠테이션하세요

전체 화면 또는 특정 애플리케이션 창만 공유하세요. 여기에 PIP(화면 속 화면) 모드를 결합하면 방해받지 않는 프레젠테이션과 데모를 진행할 수 있습니다.

통화 콘텐츠를 나중에 검토하고 싶다면, Whereby를 사용하면 로컬 또는 클라우드(회의실 소유자인 경우)에 녹화할 수 있습니다. 실시간 자막과 텍스트 변환 기능으로 콘텐츠 콘텐츠를 나중에 쉽게 확인할 수 있습니다.

또한 Whereby는 포용성을 고려해 설계되었습니다:

실시간 자막 및 음성 콘텐츠용 /AI 트랜스크립트를 요약하는 AI

이동이 한도인 분들을 위한 키보드 탐색 및 바로 가기

활성 화자 강조 기능으로 누가 말하고 있는지 모두가 알 수 있습니다

Whereby 가격 정책

회의

Free (호스트 1명 포함)

프로: 월 $8.99 (호스트 1명 포함)

비즈니스: 호스트당 월 $11.99

내장형

무료 체험판

빌드: 월 $9.99 (사용량 기반 결제)

기업: 맞춤형 가격

🔍 알고 계셨나요? 배경조차도 뇌에 영향을 줄 수 있습니다. 연구에 따르면 애니메이션이나 가상 배경은 평범한 벽보다 더 많은 피로를 유발합니다. 뇌는 끊임없이 미세한 움직임을 처리하기 때문에, 멋진 열대 풍경이 오히려 피로를 가중시킬 수 있습니다.

ClickUp vs. Whereby: 기능 비교

분산된 팀을 운영할 때는 모든 회의가 다릅니다. 클라이언트 상담은 세련됨, 브랜딩, 접근 용이성이 필요합니다. 내부 동기화는 맥락, 책임감, 명확한 후속 조치가 요구됩니다.

Whereby는 외부 회의에 적합한 반면, ClickUp은 작업 공간 내 협업을 실행 가능한 결과물로 전환하여 토론 내용을 작업, 목표 및 프로젝트 문서와 직접 연결합니다.

적합한 도구를 선택하는 데 도움이 되는 상세 비교를 확인하세요. 🎯

기능 #1: 비디오 화상 회의 경험

각 AI 회의 tools가 간단한 확인부터 전체 팀 회의까지 영상 통화를 어떻게 처리하는지부터 살펴보겠습니다.

ClickUp

ClickUp은 일과 대화를 연결합니다. ClickUp Meetings를 통해 팀은 업무와 병행하여 회의를 주최하고, 구성하며, 논의 내용을 추적할 수 있습니다.

아젠다와 체크리스트를 작성하여 진행을 추적하고, 통화 중 화면 공유로 원활한 소통을 유지하며, AI가 논의 내용을 신속하게 요약해 제공합니다.

ClickUp AI 노트테이커는 회의를 자동으로 녹음, 필사 및 요약하여 키 실행 항목과 다음 단계를 추출합니다.

자세히 알아보기:

하지만 모든 소통에 회의를 열 필요는 없습니다. 신속한 업데이트나 비동기 피드백이 필요할 때는 ClickUp Clips를 활용해 작업이나 채팅에 비디오 메시지를 기록하고 공유하세요.

Whereby

이 tool은 단순함을 유지합니다. 다운로드 없이 브라우저 기반의 영상 통화는 신속한 클라이언트 통화 및 브랜드화된 경험을 위해 설계되었습니다. 로고와 색상으로 회의실을 맞춤형 설정하고 소그룹으로 회의를 분할할 수 있습니다.

초대받은 게스트가 즉시 참여할 수 있어 외부 협업에 최적화되어 있습니다.

🏆 승자: 동점입니다! 내부 및 외부 동기화에는 ClickUp을 사용해 대화를 실행으로 전환하세요. Whereby는 브랜드 정체성을 반영한 클라이언트 회의에 최적입니다.

📖 추천 자료: 더 나은 조직 관리를 위한 Free 노트 작성 템플릿

기능 #2: 협업 및 실시간 상호작용

두 플랫폼이 실시간에 걸쳐 어떻게 함께 일할 수 있는지도 함께 비교해 보세요.

ClickUp

실시간 협업을 위해 설계되었습니다. Teams는 ClickUp Docs에서 공동 편집하고, ClickUp 화이트보드에서 브레인스토밍하며, ClickUp 채팅에서 즉시 대화하거나 작업 및 하위 작업에 직접 댓글을 달 수 있습니다. 모든 댓글은 실행 가능한 조치로 이어집니다.

작업 단위 권한 설정, 멘션 기능, 타 tools 연동과 결합되어 플랜부터 실행까지 협업을 원활하게 합니다.

Whereby

Whereby는 회의 내 실시간 협업에 중점을 둡니다. 팀원들은 통화 중 Miro 화이트보드를 열고, 화면을 공유하며, 링크를 공유하거나 실시간 채팅을 할 수 있습니다. 빠르고 친근하며 직관적인 경험으로 워크숍, 클라이언트 데모, 창의적인 세션에 탁월합니다.

그러나 회의가 끝나면 협업도 종종 중단됩니다. 작업이나 콘텐츠에 대해 비동기적으로 계속 일할 수 있는 내장된 방법이 없습니다.

🏆 승자: ClickUp이 승리합니다! 이 올인원 메시징 앱은 실시간 및 비동기식 팀워크를 결합하여 아이디어를 실행 가능한 다음 단계로 전환합니다.

기능 #3: 확장성 및 기업 환경 지원

물론, 팀이나 조직이 성장할 때 확장성과 성능이 얼마나 우수한지도 평가해야 하며, 기업 수준의 요구사항을 염두에 두어야 합니다.

ClickUp

ClickUp은 강력한 확장성과 기업급 기능을 제공하여 대규모 조직에 적합합니다. 맞춤형 권한, 세분화된 사용자 역할, 관리자 관리 tools 등을 통해 작업 공간 전반에 걸쳐 정밀한 제어 및 접근 수준을 보장합니다.

또한 ClickUp은 싱글 사인온(SSO), SAML, 2단계 인증(2FA)을 지원하여 기업 보안 표준을 준수합니다.

이 플랫폼은 감사 로그, 연중무휴 모니터링, 침투 테스트를 포함하여 데이터를 24시간 내내 보안을 제공합니다.

Whereby

반면 Whereby는 주로 비디오 협업을 위해 완료됨 설계되었으며, 광범위한 확장이나 기업 전용 기능을 제공하지 않습니다. 고급 관리자 제어, 사용자 권한 설정 및 보고 tools가 부족합니다.

Google 캘린더나 Miro 같은 tools와의 연동은 지원하지만, 기업용으로 준비된 기능의 깊이까지는 제공하지 않습니다.

🏆 승자: ClickUp! 대규모 팀과 함께 확장되도록 설계되었으며, 완벽한 관리자 제어, 보안 및 엔터프라이즈급 기능을 제공합니다.

레딧에서 ClickUp vs. Whereby 비교

실제 사용자들의 ClickUp과 Whereby에 대한 의견을 알아보기 위해 레딧을 살펴봤습니다. 두 tool을 직접 비교하는 스레드는 없었지만, 사용자들이 남긴 의견은 다음과 같습니다:

레딧 사용자가 Whereby의 편리함에 대해 이렇게 말했습니다:

저는 Whereby를 사용해 왔습니다. 링크 하나만으로도 어디서든 누구와도 연결할 수 있는 간편하고 세련된 영상 통화를 호스팅하기에 매우 편리합니다. 별도의 다운로드가 필요하지 않습니다…

저는 Whereby를 사용해 왔습니다. 링크 하나만으로도 어디서든 누구와도 연결할 수 있는 간편하고 세련된 영상 통화를 호스팅하기에 매우 편리합니다. 별도의 다운로드가 필요하지 않습니다…

한 ClickUp 사용자는 이렇게 말했습니다:

저희는 솔로프렌처부터 대규모 팀까지 모든 크기의 기업과 다양한 산업 분야에서 ClickUp을 성공적으로 활용해 왔으며, 그중 다수는 수백만 달러의 매출을 창출하고 있습니다. 물론 ClickUp도 다른 모든 플랫폼과 마찬가지로 문제가 있지만, 특히 대규모 팀을 위한 기능은 탁월합니다…팀 리더들은 직속 부하를 지나치게 간섭하는 느낌 없이 전체 상황을 한눈에 볼 수 있어 만족할 것입니다. *

저희는 솔로프렌처부터 대규모 팀까지 모든 크기의 기업과 다양한 산업 분야에서 ClickUp을 성공적으로 활용해 왔으며, 그중 다수는 수백만 달러의 매출을 창출하고 있습니다. 물론 ClickUp도 다른 모든 플랫폼과 마찬가지로 문제가 있지만, 특히 대규모 팀을 위한 기능은 탁월합니다…팀 리더들은 직속 부하를 지나치게 간섭하는 느낌 없이 전체 상황을 한눈에 볼 수 있어 만족할 것입니다. *

다른 사용자는 ClickUp을 선호하는 것으로 보입니다(SyncUp도 이제 벨소리가 울린다는 사실을 알게 되면 기뻐할 것입니다):

3명으로 구성된 소규모 비즈니스에서 전환했는데 만족스럽습니다. 유일한 단점은 SyncUp의 영상 채팅 기능이 Slack처럼 울리지 않는다는 점입니다. 그래서 가끔 알림을 놓치는 경우가 있죠. 이 부분이 개선되길 바랍니다. 그 외에는 앱 내에서 바로 작업을 참조할 수 있는 기능이 유용합니다.

3명으로 구성된 소규모 비즈니스에서 전환했는데 만족스럽습니다. 유일한 단점은 SyncUp의 영상 채팅 기능이 Slack처럼 울리지 않는다는 점입니다. 그래서 가끔 알림을 놓치는 경우가 있죠. 이 부분이 개선되길 바랍니다. 그 외에는 앱 내에서 바로 작업을 참조할 수 있는 기능이 유용합니다.

🔍 알고 계셨나요? 한 연구에 따르면, 팀 회의에 영상 통화를 자주/항상 사용하면 생산성이 높아진다고 응답한 사람이 거의 70%에 달했습니다. 이는 주로 오해를 줄이고 질문에 실시간으로 답변할 수 있기 때문입니다.

어떤 비디오 회의 tool이 최고일까요?

투표 결과가 나왔습니다. 우승자가 결정되었습니다! 👑

Whereby는 신속한 클라이언트 통화 및 세련된 브라우저 기반 회의에는 탁월하지만, 대화를 실행 가능한 결과로 연결된 데는 한계가 있습니다.

ClickUp SyncUp은 AI 노트 작성기, Clip, 작업 통합 및 워크플로우와의 원활한 연동을 통해 토론 내용을 실행 가능한 작업으로 전환합니다. 모든 회의가 복잡한 프로젝트를 추진하고 팀 간 동기화를 유지하며 중요한 결정을 놓치지 않는 기회가 됩니다.

게다가 모든 작업, 상황별 대화, 지식을 AI 기반 ClickUp 플랫폼 하나로 통합하면 일 분산 현상이 사라지고 삶이 훨씬 더 쉬워집니다.

