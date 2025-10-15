2027년 4월 이전에 이전해야 할 최고의 Opsgenie 대체 솔루션

저녁 식사 중에 갑자기 울린 "중요 알림"이 사실은 평범한 로그 기록이었다는 걸 알게 된 적이 있나요? 짜증나는 일이지만, 적어도 Opsgenie가 당신을 지켜주고 있다는 건 알 수 있었죠.

이제 진짜 문제가 시작됩니다: Atlassian이 Opsgenie 판매를 중단했으며, 곧 완전한 지원도 종료될 예정입니다. 당직 스케줄링, 에스컬레이션, 알림을 위해 Opsgenie에 의존해 온 팀들에게 이는 누구도 원치 않았던 경각심을 주는 소식입니다.

좋은 점은, 마지막 순간까지 기다릴 필요가 없다는 것입니다. 지금 다른 옵션을 탐색할 시간을 확보하면 팀이 급한 결정의 스트레스 없이 새로운 루틴에 적응할 수 있습니다.

이 글에서는 최고의 Opsgenie 대안을 살펴보고 각 도구의 장점을 비교하며, ClickUp이 팀에 더 차분하고 연결된 일 방식을 제공하는 이유를 보여드리겠습니다.

⭐ 기능 템플릿 IT 팀이 인시던트를 정확히 기록하고 장기적 개선을 위한 트렌드를 도출할 수 있도록 지원하세요. ClickUp의 IT 인시던트 보고서 템플릿은 인시던트 세부사항을 일관되고 신뢰할 수 있는 형식으로 기록하는 데 도움을 줍니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp IT 인시던트 보고서로 체계적이고 효율적인 IT 인시던트 보고서를 손쉽게 작성하세요

Opsgenie 대체 도구 한눈에 보기

키 기능, 가격, 사용자 평가를 기준으로 적합한 도구를 선택할 수 있도록 최고의 Opsgenie 대체 옵션들을 간략히 비교해 드립니다.

tool 가장 적합한 키 기능 가격* *평가 ClickUp 모든 크기의 팀을 위한 인시던트 워크플로우, 자원 계획 및 자동화를 포함한 올인원 일 관리 맞춤형 알림, 에스컬레이션 자동화, 인시던트 작업 및 목록, 맞춤형 상태, 실시간 채팅, 사고 후 검토용 대시보드, 1,000개 이상의 통합 기능 Free Plan 제공; 기업 맞춤형 설정 가능 G2: 4.7/5 (10,500+) Capterra: 4.6/5 (4,500+) PagerDuty 대기업을 위한 대규모 실시간 인시던트 알림 및 자동화 다중 채널 알림, 에스컬레이션 정책, 당직 스케줄링, 노이즈 감소를 위한 AIOps, 600개 이상의 tools와의 연동 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 월 $25부터 G2: 4.5/5 (900+) Capterra: 4.6/5 (200+) xMatters 성장하는 팀을 위한 비용 효율적인 인시던트 관리 및 워크플로우 자동화 자동화된 워크플로우, 적응형 인시던트 관리, 당직 스케줄링, 신호 정보 분석, 200개 이상의 연동 기능 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 월 $9부터 G2: 4.5/5 (670+) Capterra: 4.6/5 (140+) AlertOps 소규모 팀을 위한 AI 기반 노이즈 감소 및 신속 대응 솔루션 AI OpsIQ 노이즈 감소, 유연한 에스컬레이션, 당직 커버리지, 노코드 워크플로우 자동화, 200개 이상의 통합 기능 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 월 $10부터 G2: 4.7/5 (150+) Capterra: 4.7/5 (20+) Splunk On-Call 대규모 팀을 위한 당직 스케줄링 간소화 및 번아웃 감소 자동화된 에스컬레이션, 모바일 앱, 작업량 분산, 머신러닝 기반 추천, 감사 추적 맞춤형 가격 책정 G2: 4.6/5 (50개 이상 리뷰) Capterra: 4.5/5 (30개 이상 리뷰) Datadog 기업을 위한 보안 모니터링이 포함된 풀스택 관측성 인프라 + 로그 + 앱 모니터링, 클라우드 보안, AI 기반 이상 탐지, 900개 이상의 통합 기능 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 월 $15부터 G2: 4.4/5 (660+) Capterra: 4.6/5 (320+) 스쿼드캐스트 중견 팀을 위한 합리적인 가격의 통합 당직 및 인시던트 대응 솔루션 자동화된 스케줄, 중복 제거, 런북, 상태 페이지, 사후 분석 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 월 $12부터 G2: 4.4/5 (300개 이상 리뷰) Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음 FireHydrant 기업을 위한 자동화된 런북 및 서비스 소유권 관리 런북, Signals 당직 스케줄링, 서비스 카탈로그, Slack/Teams 협업, AI 기반 회고 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 연간 $9,600부터 G2: 4.5/5 (130개 이상 리뷰) Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음 TaskCall 중대형 팀부터 대규모 팀까지를 위한 자동화 기능이 탑재된 경제적인 인시던트 관리 솔루션 동적 당직 스케줄링, AI 기반 라우팅, 다중 채널 알림, DevOps + BizOps 지원 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 월 $9부터 G2: 리뷰가 충분하지 않음 Capterra: 리뷰가 충분하지 않음 ilert 확장 중인 팀을 위한 프라이버시 중심의 AI 우선 인시던트 관리 다중 채널 알림, AI 응답 보조 기능, 당직 스케줄링, 자동화된 상태 페이지, ITSM 및 모니터링 tools와의 연동 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 월 $24부터 G2: 리뷰 수가 부족함 Capterra: 4.7/5 (60개 이상) 젠듀티 소규모부터 대규모 팀까지 확장 가능한 /AI 기반 대규모 인시던트 대응 ZenAI 인시던트 관리, 고급 당직 스케줄링, 자동화된 플레이북, 150개 이상의 연동 기능 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 월 $6부터 G2: 4.6/5 (135개 이상 리뷰) Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음 인시던트. io 중견 및 대기업의 크기에 적합한 Slack 기반 인시던트 대응 솔루션 Slack 내 종단 간 인시던트, AI 기반 SRE, 당직 스케줄링, 자동화된 상태 페이지, 인사이트 대시보드 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 월 $19부터 G2: 4.8/5 (180개 이상 리뷰) Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

Opsgenie 대안 평가 키 기준

완전히 퇴출되기까지 거의 2년이 남았다는 건 알지만, 기다릴 이유가 전혀 없네요 😛

레딧 사용자의 이 댓글은 많은 IT PMO 팀이 직면한 현실을 잘 보여줍니다. 맞습니다, Opsgenie는 수년간 좋은 동반자였지만, 익숙하다는 이유만으로 계속 의존하는 것은 지원이 종료되면 도움이 되지 않을 것입니다.

지금 당장 해야 할 현명한 일은 Opsgenie가 유용했던 근본적인 이유를 살펴보고, 그 동일한 장점들을 다음 인시던트 관리 플랫폼을 선택할 때 지침으로 삼는 것입니다.

주목할 만한 특징 몇 가지는 다음과 같습니다:

전화, 이메일, SMS 또는 푸시 알림과 같은 다양한 채널을 통해 실시간 알림을 전송하세요

알림을 타깃팅 하여 팀원 전체를 압도하지 않으면서도 적절한 담당자에게만 알림이 전달되도록 하세요.

에스컬레이션 정책을 통합 하여 중대한 인시던트가 절대 간과되지 않도록 하세요

인시던트 업데이트를 중앙 집중화 하여 팀이 인시던트를 관리하면서 전체 상황을 파악할 수 있도록 하세요

인시던트 후 검토를 제공 하여 유사한 인시던트로부터 교훈을 얻고 지속적으로 개선하세요

IT 팀이 이미 의존하는 tools와의 통합 기능 제공

Opsgenie는 DevOps 팀이 알림 피로를 줄이고, 당직 일정을 명확히 파악하며, 혼란 없이 인시던트를 해결하도록 지원함으로써 명성을 쌓았습니다. 각 Opsgenie 대안을 살펴볼 때, 이러한 값들을 꼭 염두에 두세요.

📖 함께 읽기: IT 팀을 위한 최고의 인시던트 관리 software tools

12가지 최고의 Opsgenie 대체 솔루션

Opsgenie 서비스가 종료될 예정이지만, 팀의 추진력이 약화될 필요는 없습니다. 중요한 순간에도 운영 팀이 자신감을 유지할 수 있도록 도와줄 적합한 대체 도구들을 소개합니다.

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀의 팔로워는 투명하고 연구 기반이며 벤더 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 값을 바탕으로 한다는 점을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

ClickUp (광범위한 프로젝트 관리와 함께 인시던트 워크플로우 처리하기에 최적)

ClickUp의 IT 및 PMO 솔루션으로 효율적인 IT 자원 관리를 보장하세요.

Opsgenie를 떠날 때 팀들은 알림 손실보다 새로운 인시던트 관리 워크플로우에 적응하는 데 더 큰 부담을 느낍니다.

핵심 문제는 업무 분산( Work Sprawl)입니다. 업데이트, 일정, 정책이 서로 다른 앱, 이메일, 문서에 흩어져 있는 상태죠. 이러한 분산은 에너지를 소모시키고, 팀이 매번 인시던트 시 처음부터 다시 시작하도록 강요합니다.

연구에 따르면 직원들은 평일마다 이메일을 뒤지는 데 117분, Microsoft Teams 메시지에 153분을 소비하며, 몇 분마다 방해를 받는 것으로 나타났습니다.

ClickUp은 Opsgenie의 대안으로 자리매김합니다. 서로 연결되지 않은 일을 하나의 통합된 작업 공간으로 모아주기 때문입니다. 그 기능들이 이러한 과제를 어떻게 해결하는지 자세히 살펴보겠습니다.

자동화된 대응 워크플로우

모니터링 tools, 채팅 tools, 이메일에서 알림이 쏟아지면 무엇이 중요한지, 누가 대응해야 하는지 파악하기 어렵습니다.

ClickUp 자동화 및 AI 에이전트를 통해 알림은 의미 있는 조치로 전환됩니다. 수신 알림은 자동으로 작업을 생성하여 당직 엔지니어에게 할당하며, 팀원들의 업무를 방해하지 않고 적절한 담당자에게만 알립니다.

설정된 시간 내에 응답이 없을 경우, 시스템은 표준 절차에 따라 자동으로 문제를 에스컬레이션합니다.

📌 예시: 우선순위가 높은 서버 중단이 보고됩니다. ClickUp 자동화 기능이 인시던트 목록에 새 작업을 생성하고 긴급으로 표시한 후 당직 엔지니어에게 할당하며 모바일 푸시 알림을 전송합니다. 동시에 맞춤형 AI 에이전트가 ClickUp 채팅의 인시던트 채널에 간단한 메시지를 게시하여 팀이 상황을 파악하되 과부하되지 않도록 합니다.

작업에 대한 명확성과 책임성

ClickUp 작업으로 프로젝트와 일을 체계적으로 관리하세요

인시던트 발생 시 팀은 종종 무엇을 해야 하고 다음 단계가 무엇인지 파악하는 데 시간을 낭비합니다. ClickUp 작업은 사고 관리 프로세스에 명확성을 제공합니다.

각 작업에는 명확한 소유자, 우선순위 및 마감 시간을 지정할 수 있습니다. 작업 내에는 체크리스트, 런북 링크 및 스크린샷을 추가할 수 있습니다. 사용자 지정 필드(Custom Fields)를 통해 심각도, 영향받는 서비스 또는 에스컬레이션 단계 등을 기록할 수 있으며, ClickUp 맞춤형 작업 상태(Custom Task Statuses) 와 목록(Lists)은 대응 프로세스를 명확한 순서로 지도하여 불확실성을 제거합니다.

ClickUp 맞춤형 상태 및 상태 변경 알림으로 팀 전체에 상태 변경 사항을 즉시 공유하세요

📌 예시: 엔지니어가 작업을 열면 '보고됨' 인시던트가 '조사 중'으로 전환됩니다. 완화 단계는 체크리스트로 추적되며, 설명란에 노트와 로그가 추가됩니다. 각 상태 변경 시 관련 담당자에게만 알림이 전송되므로, 엔지니어는 일을 하는 동안 리더는 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

일의 흐름을 방해하지 않는 업데이트

ClickUp 채팅으로 인시던트 대화들을 하나의 공유 채팅창에 모아보세요

중대한 인시던트 발생 시 이해관계자 업데이트가 대응 노력에 방해되어서는 안 됩니다. ClickUp 채팅은 대화를 인시던트 작업에 직접 첨부하여 이 문제를 해결합니다. 팀원과 리더는 스레드를 추적하고, 내려진 결정을 확인하며, 실시간으로 의견을 추가할 수 있습니다.

ClickUp은 Slack 및 Microsoft Teams와도 연동되어 사용자가 이미 팔로우 중인 채널에 업데이트 내용이 자동으로 표시됩니다.

실시간 협업에 관한 최고의 팁을 찾고 계신가요? 가이드를 확인하세요:

지속적인 변화를 이끌어내는 인시던트 후 검토

ClickUp 대시보드로 당직 스케줄과 인시던트 업무량을 명확하게 시각화하세요

인시던트 후 검토 보고서는 작성되지만 잊혀지는 경우가 너무 많습니다. ClickUp Docs는 표준화된 사후 분석을 인시던트 작업과 바로 함께 저장하여 그 가치를 유지합니다.

한편, ClickUp 대시보드는 평균 해결 시간, 인시던트 발생 빈도, 반복되는 패턴 등의 메트릭을 표시합니다. 이러한 가시성은 IT 팀과 DevOps 팀이 사후 대응적 문제 해결에서 사전 예방적 개선으로 전환하는 데 도움이 됩니다.

💡 전문가 팁: 인시던트 후 검토는 작성, 편집, 배경 조사에 몇 시간이 소요될 수 있습니다. ClickUp Brain은 노트, 타임라인, 실행 항목을 자동으로 통합하여 이를 바꿉니다. 인시던트 작업을 요약하고, ClickUp Docs에서 사후 분석 초안을 작성하며, 유사한 사고를 기반으로 다음 단계를 제안할 수도 있습니다. ClickUp Brain으로 자동화하여 인시던트 검토 시간을 절약하세요 ClickUp Brain Max를 사용하면 ClickUp의 '말하기-텍스트 변환' 기능으로 속도를 높일 수 있습니다. 실시간으로 생각을 말하면 정제된 노트가 생성되어 바로 공유할 수 있습니다. 이 두 기능은 팀이 매주 거의 하루 분량의 시간을 절약하도록 도와줍니다. 기록과 검색이라는 번거로운 작업을 줄여주므로, 지난 인시던트를 재차 설명하는 대신 다음 인시던트를 예방하는 데 집중할 수 있습니다.

템플릿으로 체계성을 확보하고 시간을 절약하세요

무료 템플릿 받기 ClickUp 인시던트 액션 플랜 템플릿으로 비상 상황에 대한 일관되고 반복 가능한 프로세스를 확보하세요.

비상 상황에서는 명확하고 단계 프로세스의 가치를 진정으로 깨닫게 됩니다.

ClickUp의 인시던트 대응 계획 템플릿은 바로 그 역할을 합니다. 이 템플릿은 완료되어야 할 작업, 담당자, 순서를 명확히 제시합니다. 이를 통해 모든 구성원이 동일한 방향으로 움직이고, 위험을 줄이며, 단 한 단계도 놓치지 않도록 보장합니다.

IT 분야의 또 다른 과제는 효과적인 인시던트 문서화를 통해 패턴을 파악하고 향후 예방하는 것입니다. ClickUp의 IT 인시던트 보고서 템플릿은 보고를 간편하게 만들어 모든 문제를 가치 있는 데이터 포인트로 전환합니다.

ClickUp 최고의 기능

맞춤형 ClickUp 알림으로 알림 피로를 줄이세요. 필요한 사람만 알림을 받도록 보장합니다

ClickUp 자동화 및 AI 에이전트로 인시던트 대응 작업 생성, 할당 및 보고를 자동화하세요

ClickUp 작업, 목록, 상태 관리 기능과 인시던트 보고서 템플릿으로 명확한 인시던트 대응 워크플로를 구축하여 대응의 모든 단계를 체계적으로 관리하세요

ClickUp Chat과 ClickUp Docs로 팀 협업을 활성화하여 대화, 업데이트, 핵심 내용을 인시던트와 함께 실시간으로 관리하세요

ClickUp 대시보드를 통해 작업 상태 및 인시던트 보고서를 추적하세요

인시던트와 닫힘 작업에서 인사이트를 도출하고, ClickUp Brain으로 향후 개선을 위한 SOP를 구축하거나 업데이트하세요

ClickUp의 한도

기본적인 알림 및 당직 관리만 원하는 소규모 팀에게는 플랫폼의 유연성이 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

이 G2 사용자는 다음과 같이 보고했습니다:

클릭업 도입 이후 프로젝트 협업이 훨씬 수월해졌습니다. 회원에 작업을 쉽게 할당할 수 있고 채팅을 통해 진행 상황을 확인할 수 있기 때문입니다. 미완료 작업 시 이메일 알림과 기한 초과 알림까지 제공해줍니다.

📖 함께 읽기: 일에서 인시던트 보고서 작성 방법

2. PagerDuty (대규모 실시간 인시던트 알림 및 자동화에 최적)

via PagerDuty

Opsgenie를 떠나신다면 가장 먼저 걱정되는 점은 간단합니다. 알림이 적절한 시점에, 적절한 채널을 통해, 적절한 담당자에게 전달될까요?

PagerDuty 는 이러한 스트레스를 없애기 위해 설계되었습니다. 서비스, 스케줄, 명확한 에스컬레이션 정책을 정의하여 소유권이 불분명한 상황을 방지합니다. CloudWatch, Prometheus, Datadog, Jira, ServiceNow, Slack, Zoom 등에서 발생하는 신호가 한곳에 통합되어 15개의 개별 알림이 아닌 단일 인시던트로 그룹화됩니다.

이벤트 인텔리전스*는 중복 알림을 줄이고 관련 문제를 상호 연관시켜 실제 문제를 묵살하지 않으면서 알림 피로를 해소합니다. 대응 담당자는 모바일 앱이나 Slack/Teams에서 바로 인시던트 룸 및 브릿지가 자동 생성된 상태로 알림을 확인하거나 에스컬레이션할 수 있습니다.

해결 후 분석을 통해 응답 시간, 해결 시간 및 반복되는 문제 지점을 파악하여 증상을 쫓기보다 근본 원인을 해결할 수 있습니다.

PagerDuty 최고의 기능

개인이 SMS, 전화, 이메일, 푸시 알림, Slack을 통해 알림을 맞춤형으로 설정할 수 있도록 하여 중요한 인시던트를 놓치지 않으면서 불필요한 알림을 줄이세요

테스트 알림, 서비스 통합 및 직관적인 에스컬레이션 정책 설계로 간편한 설정 구현

적절한 담당자에게 알림을 전달하고 확인될 때까지 지속되는 당직 일정 및 에스컬레이션을 지원합니다

Slack 기반 인시던트 대응 작업(확인, 해결, 에스컬레이션 등)을 채팅에서 바로 수행하세요

중복 알림을 그룹화하고 긴급 인시던트를 강조 표시하는 AIOps로 알림 피로를 줄이세요

PagerDuty의 한도

팀 리더는 팀 수준에서 알림 전달 방식을 완전히 맞춤형으로 설정할 수 없어, 관리자가 일관된 에스컬레이션 규칙을 원할 때 유연성이 한도됩니다

이메일 알림은 답장 기능이 없어 대응자가 플랫폼으로 이동해야 하며, 받은 편지함에서 직접 관리할 수 없습니다

AIOps 및 이해관계자 커뮤니케이션 라이선스와 같은 고급 기능은 상당한 추가 비용이 발생합니다

PagerDuty 가격 정책

Free

프로페셔널: 사용자당 월 $25

비즈니스: 사용자당 월 49달러

Enterprise: 맞춤형 가격

PagerDuty 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

사용자들이 PagerDuty에 대해 말하는 것

이 G2 사용자는 다음과 같이 멘션했습니다:

페이지 듀티가 여러 가지 다른 소리 알림을 제공한다는 점이 마음에 듭니다. 그중 일부는 정말 웃기기도 하죠. 페이지 듀티를 사용하기 시작한 이후로, 저는 인시던트에 더 효율적으로 대응하고 팀과 소통할 수 있게 되었습니다.

📖 함께 읽기: 비상 플랜이란 무엇이며 어떻게 수립하나요?

3. xMatters (비용 효율적으로 인시던트 관리 및 자동화에 최적)

via xMatters

레딧 사용자가 가장 잘 요약했습니다:

값어치는 하지만 비용은 적게 듭니다. 원하는 기능은 모두 갖췄지만, 확실히 PagerDuty만큼 화려하지는 않습니다.

값어치는 하지만 비용은 적게 듭니다. 원하는 기능은 모두 갖췄지만, 확실히 PagerDuty만큼 화려하지는 않습니다.

이 문구는 xMatters의 위치를 정확히 담아냅니다—합리적인 가격, 신뢰성, 그리고 가장 중요한 영역에서의 강력한 성능.

Opsgenie를 떠나려는 분들의 고민은 대개 두 가지입니다. 불필요한 알림으로 잘못된 담당자가 깨어나는 문제와, 다음 조치를 누가 책임져야 할지 불분명한 상황입니다. xMatters는 서비스와 당직 일정을 지도한 후 정확한 컨텍스트와 함께 알림을 전달하여 적절한 담당자가 올바른 채널로 연락받을 수 있도록 두 문제를 동시에 해결합니다.

사용자들은 유용한 세부 정보가 포함된 맞춤형 알림과 함께, 누가 페이지되었는지, 누가 확인했는지, 언제 발생했는지를 보여주는 완전한 감사 추적 기록을 높이 평가했습니다. 이 기록 덕분에 인시던트 후 검토 및 규정 준수 점검이 간편해집니다.

로우코드 워크플로우 빌더는 Datadog, Prometheus 또는 ServiceNow의 신호를 명확한 작업 순서로 전환합니다.

워크플로우 자동화와 적응형 DevOps 프로젝트 관리를 핵심으로 하는 xMatters는 팀이 더 빠르게 움직이고 알림 소음을 줄이는 데 도움을 줍니다.

xMatters 최고의 기능

노코드 및 로우코드 통합으로 인시던트 워크플로우를 자동화하여 해결 속도를 높이고 수동 작업을 줄이세요.

당직 스케줄과 에스컬레이션을 원활하게 관리하여 항상 적절한 시점에 적절한 담당자에게 알림이 전달되도록 하세요.

적응형 인시던트 관리를 적용하여 고객 영향 최소화 및 모든 이벤트에서 교훈 도출

신호 정보, 경보 상관관계 분석, 강화된 알림을 통해 불필요한 정보를 걸러내고 명확한 맥락을 확보하세요

실행 가능한 분석을 활용하여 비효율성을 파악하고 팀 간 협업을 개선하세요.

xMatters의 한도

경쟁사 대비 인터페이스와 사용자 경험이 덜 세련된 느낌입니다

하위 플랜에서는 고급 보고 및 분석 기능이 한도로 제한됩니다.

글로벌 지원 범위는 선택한 플랜에 따라 다릅니다

xMatters 가격 정책

Free

스타터(에센셜) : 사용자당 월 $9

기본(스탠다드) : 사용자당 월 39달러

고급: 맞춤형 가격

xMatters 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (670개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (140개 이상의 리뷰)

사용자들이 xMatters에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰에서 소개된 기능:

회사에서 데이터 보안 인시던트가 발생하면 Xmatters가 즉시 대응 프로토콜을 가동합니다: 팀들의 기능에 따라 행동 지침을 체계화합니다. 다양한 경로를 통해 알림이 전송됩니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 28%는 퇴근 후에도 일이 따라다닌다고 답했으며, 또 다른 8%는 일에서 완전히 벗어나는 데 어려움을 겪는다고 합니다. 이는 전체의 3분의 1 이상이 스트레스를 집으로 가져간다는 의미입니다. ClickUp 알림으로 저녁 루틴을 지키세요. 일일 마무리 알림 설정, 근무 시간 외 조용한 알림, 달력에 개인 시간 예약을 설정하세요. 휴식은 스스로 선택하는 것이어야 합니다. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 통해 직원 1인당 하루 약 1시간을 절약하여 효율성을 12% 향상시켰습니다.

4. AlertOps (AI 기반 노이즈 감소 및 신속한 인시던트 대응에 최적)

AlertOps를 통해

경보 발생량은 지속적으로 증가하고 있으며, 팀의 88%가 지난 1년간 증가세를 보고했고 거의 절반은 그 증가폭이 25%를 넘었다고 밝혔습니다. 이러한 지속적인 소음은 경보 피로로 이어지며, 현재 SOC(보안 운영 센터)의 76%가 이를 가장 큰 과제로 꼽고 있습니다.

이것이 바로 Opsgenie 대체 tool에 적용해야 할 현실입니다. 선택할 차세대 tool은 어떤 알림이 조치를 필요로 하는지 판단할 수 있어야 합니다. AlertOps는 OpsIQ라는 AI 핵심 기술을 통해 중복 알림을 걸러내고, 관련 신호를 상호 연관시키며, 상황을 요약하고, 대응자가 스크롤되는 피드 대신 하나의 명확한 인시던트를 파악할 수 있도록 다음 단계를 제안합니다.

기본값 당직 스케줄을 사용하거나 직접 구성한 후, 전화, SMS, 모바일 앱, 채팅 또는 이메일로 알림을 전송하세요. 에스컬레이션 규칙을 통해 문제가 해결될 때까지 알림이 계속 전달됩니다. 실시간 스케줄에 기반한 라이브 콜 라우팅으로 고객을 당직 담당자에게 연결하며, SLA 기반 정책은 위반 발생 후가 아닌 사전에 에스컬레이션합니다.

또한 모니터링 및 티켓팅부터 O365, Slack에 이르기까지 200개 이상의 tools와 통합되므로, 누락된 정보로 인해 트라이아지가 지연되지 않습니다.

AlertOps의 주요 기능

OpsIQ™ 기반 /AI 노이즈 감소 기술로 중복 알림을 필터링 및 억제하세요. 알림을 요약하고 자동으로 해결 방안을 제안합니다.

유연한 에스컬레이션 규칙, 전 세계 24시간 대응 체계, 긴급 고객 문제에 대한 실시간 콜 라우팅으로 당직 스케줄을 관리하세요

노코드 IT 템플릿을 활용해 분류 및 워크플로를 자동화하여 대응 속도를 높이고, 인시던트가 일관되게 처리되도록 보장하세요

Slack, O365, Jira, Dynatrace, ConnectWise를 포함한 200개 이상의 tools를 기본 제공하며, 내부 앱을 위한 맞춤형 통합 기능도 지원합니다

AlertOps의 한도

스케줄링 설정은 처음에는 직관적이지 않게 느껴질 수 있으며 체험판과 오류가 필요할 수 있습니다

UI는 가끔 거친 부분이 있으며, 일부 고급 기능은 설정에 추가 단계가 필요합니다

Outlook과 같은 외부 시스템과의 달력 동기화 지연이 보고되었습니다

AlertOps 가격 정책

스타터 : 무료

표준 : 사용자당 월 $10

프리미엄 : 사용자당 월 $22

기업: 사용자당 월 34달러

AlertOps 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 AlertOps

이 G2 리뷰가 명확히 보여줍니다:

지난해 3분기 대부분을 IT 팀 중 한 곳을 위한 스케줄링/알림 tools 검토에 할애했습니다. AlertOps를 발견한 후에는 더 이상 찾지 않았습니다. 가격이 합리적일 뿐만 아니라, 설정 과정과 구현 과정에서 그들의 팀은 믿을 수 없을 정도로 도움이 되고 인내심이 있었습니다. 모든 설정을 완료하고 가동한 이후로 단 한 건의 문제도 발생하지 않았습니다!

5. Splunk On-Call (당직 스케줄링 간소화 및 번아웃 감소에 최적)

고전 코미디 애벗 앤 코스텔로의 "1번 타자는 누구?"를 본 적이 있다면, 누가 실제로 무엇을 책임지는지 파악하려 할 때의 혼란을 잘 알 것입니다. 명확한 시스템이 마련되지 않은 상태에서 당직 순번을 돌릴 때도 같은 느낌이 들 수 있습니다.

바로 그곳에서 Splunk On-Call이 단계를 밟습니다. ✨

팀과 일정을 한 번만 설정하면, 모든 기기에서 상황 정보를 포함한 알림이 도착합니다. 대응 담당자는 iOS 또는 Android 앱에서 알림을 확인, 재전송 또는 연기할 수 있으며, 플랫폼은 추가 단계 없이 협업 공간을 열고 인시던트 후 검토를 시작할 수 있습니다.

규칙 엔진은 운영 매뉴얼과 대시보드를 인시던트에 첨부 파일하여 최초 페이지 대상자가 처음부터 준비되지 않은 상태로 시작하지 않도록 합니다. 머신 러닝은 유사한 인시던트를 기반으로 적절한 대응자를 제안하여 사고 인지 및 해결 시간을 단축하는 데 도움을 줍니다.

Splunk On-Call 주요 기능

에스컬레이션 및 인시던트 대응 워크플로우를 자동화하여 신속한 확인과 해결을 실현하세요

IOS 및 Android 앱으로 모바일 기기에서 직접 알림을 수신, 연기, 재전송 또는 해결하세요

공정한 업무량을 위해 설계된 교대 근무, 우선순위 지정 및 에스컬레이션 정책으로 스케줄링을 간소화하세요

인시던트 발생 시 신속한 분류 및 사후 분석을 지원하기 위한 인시던트 상황 파악 및 과거 감사 추적 기록 확보

머신 러닝 기반 추천을 적용하여 과거 해결 데이터를 바탕으로 적합한 대응자를 식별하세요

Splunk On-Call의 한도

인터페이스는 처음에는 복잡하게 느껴질 수 있으며, 탐색에는 어느 정도 적응이 필요합니다

트래픽이 많은 기간에 발생하는 간헐적 지연은 실시간 대응 능력에 영향을 미칩니다

라이선싱 및 사용자 관리 옵션은 일부 경쟁사에 비해 더 제한된 한도를 가지고 있습니다

Splunk On-Call 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Splunk On-Call 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

사용자들이 Splunk On-Call에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰는 다음과 같이 노트합니다:

팀을 생성하고 팀 간 교대 근무를 구성할 수 있는 기능은 이 플랫폼에서 제공되는 가장 유용한 리소스 중 하나입니다. Splunk On-Call은 여러 tool과의 손쉬운 연동을 제공하여 설정을 매우 간편하게 구성할 수 있습니다.

6. Datadog (통합 보안 모니터링을 통한 풀스택 관측성에 최적)

Datadog 제공

Opsgenie 사용자에게 가장 큰 문제는 맥락입니다. 경보가 발생해도 실제로 무엇이 고장났는지 파악하려면 로그, 추적 기록, 메트릭, 보안 신호를 일일이 찾아봐야 합니다.

Datadog는 이러한 보기를 단일 타임라인으로 통합합니다. 인프라, 컨테이너, 서버리스, 데이터베이스, 앱이 로그, 추적, RUM과 나란히 배치되어 대응 담당자가 추측할 필요가 없습니다.

Watchdog와 새로운 AI 기능은 이상 징후를 강조 표시하고 관련 신호를 그룹화하며 확률 영향을 요약하여 트라이어지 과정에서의 불필요한 소통을 줄여줍니다. 기존에 페이징 tool을 사용 중이라면 Datadog 알림을 해당 tool로 연동할 수 있습니다.

Datadog 내에서 작업하고 싶다면, 인시던트 관리 기능을 통해 플랫폼을 벗어나지 않고도 소유자, 타임라인, 이해관계자 업데이트 및 후속 조치를 수행할 수 있습니다.

실질적인 이점은 빠르게 나타납니다. 중복 알림이 통합되어 불필요한 알림이 줄어듭니다. 각 알림에 원인 설명을 위한 메트릭과 로그가 포함되어 근본 원인 분석이 가속화됩니다. 성능 데이터와 함께 잘못된 구성 및 취약점이 노출되어 보안의 태세가 강화됩니다.

900개 이상의 통합 기능, 명확한 SLO(서비스 수준 목표), 대시보드를 통해 팀은 여러 탭을 오가며 작업할 필요 없이 한 곳에서 신호 감지부터 문제 해결까지 진행할 수 있습니다. 관측성 격차 해소도 원하는 Opsgenie 마이그레이션에 적합한 선택입니다.

Datadog 최고의 기능

단일 플랫폼에서 인프라, 로그, 애플리케이션, 데이터베이스 및 서버리스 업무량을 모니터링하세요

내장형 취약점 관리, 규정 준수 지도 및 권한 관리로 클라우드 환경을 안전하게 보호하세요

합성 모니터링과 실제 사용자 모니터링을 활용하여 고객이 인지하기 전에 문제를 포착하세요

900개 이상의 통합 기능과 사전 구축된 대시보드로 워크플로우를 자동화하세요

이상 탐지 및 지능형 인사이트를 위해 Watchdog 및 LLM 관측성과 같은 AI 및 머신러닝 기능을 적용하세요

Datadog의 한도

호스트 수와 애드온 증가에 따라 가격이 급격히 상승할 수 있습니다

인터페이스와 대시보드는 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

일부 고급 보안 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다

Datadog 가격 정책

Free

Pro : 호스트당 월 $15

기업 : 호스트당 월 $23

DevSecOps Pro : 호스트당 월 $22

DevSecOps 기업: 호스트당 월 $34

Datadog 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (660개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (320개 이상의 리뷰)

사용자들이 Datadog에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰에서 인용:

전반적으로 몇 차례의 우여곡절을 겪었지만, 그들은 좋은 파트너였습니다. 그들의 tool은 매우 강력하며 관측 가능성(observability)과 관련된 많은 우수한 관행을 가능하게 하지만, 그에 대한 대가를 지불해야 합니다.

📖 함께 읽기: 프로젝트 관리에서 사이버 보안 위험을 줄이는 방법

7. Squadcast (통합 당직 및 인시던트 대응에 최적화, 뛰어난 값)

via Squadcast

여러 교대 근무표와 클라이언트별 야간 근무 규칙을 관리할 때는 수동 개입 없이도 해당 규칙을 준수하는 알림이 필요합니다.

바로 그 분야에서 Squadcast가 신뢰를 얻습니다. 🌟

사용자들은 로타(근무표)와 오버라이드(수동 변경) 설정이 용이하며, 모바일 앱이 최초 대응자가 응답하지 않을 경우 계속해서 에스컬레이션(상위 단계로 전달)하여 중대한 문제가 누락되지 않도록 한다고 노트했습니다.

MSP 및 다수 고객을 보유한 팀의 경우, 특정 클라이언트에 대해 24시간 연중무휴 대응을 설정하는 동시에 다른 클라이언트는 중대한 인시던트 발생 시에만 시간 외 알림을 트리거하도록 설정할 수 있다는 점이 장점입니다. UI를 통해 활성 인시던트 현황과 담당자를 쉽게 확인할 수 있습니다.

표면적인 호출 기능 이상의 가치를 제공합니다. 신뢰성 자동화는 런북과 상태 업데이트를 통해 일관된 워크플로우로 인시던트를 처리하며, SLO 추적 및 타임라인은 실제 대응 가능한 패턴을 도출합니다. 또한 가격 정책이 투명하여 소규모 팀도 배제되지 않습니다.

Squadcast 최고의 기능

유연한 에스컬레이션 및 오버라이드 기능으로 당직 스케줄링을 자동화하세요

알림을 통합하고 중복을 제거하여 알림 피로를 줄이세요

런북과 워크플로우로 인시던트를 더 빠르게 해결하세요

사용자 정의 가능한 상태 페이지를 통해 이해관계자에게 지속적으로 정보를 제공하세요

사후 분석과 통찰력을 확보하여 학습 문화를 구축하세요

스쿼드캐스트의 한도

여러 로테이션이 활성화되면 스케줄 보기가 복잡해져 당직자를 한눈에 파악하기 어려워집니다

특정 통합 기능에서 알림 동기화 지연이 간헐적으로 발생한다는 보고가 접수되었습니다

Free Plan은 상태 페이지 및 심층 분석을 원하는 팀에 한해 한도로 제공됩니다

Squadcast 가격 정책

Pro : 사용자당 월 $12

프리미엄 : 사용자당 월 $19

*기업: 맞춤형 가격

스쿼드캐스트 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

사용자들이 Squadcast에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 멘션했습니다:

Squadcast는 기존 monitoring tools들의 입력을 통합할 수 있으며, 다양한 유형의 문제에 대해 누가 알림을 받아야 하는지에 대한 로타 및 오버라이드 설정이 간편합니다.

📖 함께 읽기: 사이버 보안 위험 관리

8. FireHydrant (자동화된 런북 및 서비스 소유권 관리에 최적)

via FireHydrant

이 인시던트 관리 소프트웨어는 서비스를 원활하게 운영할 수 있도록 체계적인 프로세스를 제공합니다.

FireHydrant는 런북, 서비스 카탈로그, 공유 작업 공간을 중심으로 대응을 구성합니다. 인시던트를 선언하면 플랫폼이 Slack 또는 Teams에 채널을 생성하고, 적절한 런북을 첨부 파일로 첨부하며, 서비스 카탈로그에서 소유권을 지정하고, 감사 가능한 타임라인을 시작합니다.

한편, AI는 즉각적인 인시던트 요약, 이해관계자 업데이트 제안, 실시간 회의 기록을 통해 관리 부담을 최소화하므로 팀은 노트 작성 대신 인시던트 완화에 집중할 수 있습니다.

팀들은 또한 신속한 지원과 Terraform을 활용한 API 우선 접근 방식을 강조하며, 이를 통해 운영 리더들이 FireHydrant를 기존 워크플로우에 마찰 없이 통합할 수 있다고 설명합니다.

FireHydrant의 최고의 기능

최고의 실행 방식을 체계화한 런북으로 인시던트 대응을 자동화하세요

Signals로 당직 스케줄 및 알림을 관리하고, 에스컬레이션 정책까지 완료하세요

서비스 카탈로그를 통해 소유권을 중앙 집중화하여 적절한 엔지니어가 즉시 대응하도록 하세요

자동 생성된 채널과 업데이트로 Slack 또는 Teams에서 직접 협업하세요

/AI 기반의 회고 및 분석을 활용하여 통찰력을 확보하고 시간이 지남에 따라 신뢰성을 강화하세요

FireHydrant의 한도

고급 자동화 기능들은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다

맞춤형 워크플로우 및 통합 설정 학습 곡선

기본 플랜에서는 대응 인원과 런북 수가 한도입니다

FireHydrant 가격 정책

Free : 2주간 체험판

플랫폼 프로 : 사용자당 연간 $9,600

*기업: 맞춤형 가격

FireHydrant 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

사용자들이 FireHydrant에 대해 말하는 것

이 G2 사용자는 다음과 같이 기록했습니다:

Slack이나 기타 채팅/협업 tool 내에서 완전히 일하는 FireHydrant는 통합되어, 인시던트 대응 작업이 진행되는 곳을 떠나지 않고도 인시던트를 열거나 업데이트하거나 해결할 수 있게 해줍니다.

9. TaskCall (자동화 기능을 갖춘 경제적인 인시던트 관리에 최적)

TaskCall을 통해

최근 사이버 위험 연구에서 인시던트 대응은 노출 위험을 줄이기 위해 조직이 강화해야 할 최우선 통제 수단 중 하나로 지목되었습니다.

이는 신속하고 신뢰할 수 있는 인시던트 워크플로우가 얼마나 필수적인 요소로 자리 잡았는지를 강조합니다.

팀들은 일반적으로 알림 자체에서 문제가 생기는 것이 아니라 그 뒤에 이어지는 혼란 속에서 어려움을 겪습니다. 지금 당장 누가 실제로 담당자인가? 이 알림은 앱, 인프라, 아니면 고객 운영 팀의 책임인가? 해결 과정을 방해하지 않으면서 리더들에게 어떻게 정보를 전달할 것인가?

TaskCall은 바로 그 순간을 해결합니다. 인시던트 콘텐츠에 따라 당직 담당자가 자동 배정되어 적절한 대응자에게 전달되며, 자동 에스컬레이션으로 누락을 방지합니다. 알림은 전화, SMS, 푸시, 이메일 또는 채팅으로 전송됩니다.

이벤트 중복을 상관 분석하고 값 낮은 신호를 차단하여 불필요한 소음을 줄입니다. AWS, Datadog, Slack, Jira, Zendesk 등의 tools에서 신호를 수집해 맥락을 종합하므로, 엔지니어들은 원시 알림 스트림 대신 영향 범위와 소유권을 명확히 파악할 수 있습니다.

TaskCall 주요 기능

동적 순환 및 다단계 에스컬레이션을 통한 당직 스케줄링 자동화

/AI 기반 이벤트 인텔리전스와 조건부 라우팅으로 불필요한 알림을 줄이세요

단일 통합 플랫폼에서 DevOps, IT-Ops, BizOps 전반의 인시던트를 처리하세요

AWS, Jira, Zendesk, Slack과 같은 모니터링, 로깅 및 지원 tools와 통합하세요

모바일 앱, 푸시 알림, SMS 및 음성 알림으로 완벽한 커버리지를 제공자

TaskCall의 한도

Free Plan은 5명의 사용자로 제한되어 성장하는 팀에는 확장성이 부족할 수 있습니다

대부분의 분석 및 대시보드는 고가 플랜으로만 한도가 설정되어 있습니다

TaskCall 가격 정책

Free

스타터 : 사용자당 월 $9

비즈니스 : 사용자당 월 $19

디지털 운영: 사용자당 월 29달러

TaskCall 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰 수가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

10. ilert (프라이버시 중심의 AI 우선 인시던트 관리에 최적)

via ilert

ilert는 신뢰성과 데이터 프라이버시에 중점을 둔 당직 관리 및 인시던트 알림 플랫폼입니다. 모니터링 시스템의 중요 알림이 적절한 당직 엔지니어에게 프롬프트하게 전달되도록 팀을 지원합니다.

이 플랫폼은 유연한 당직 스케줄링, 다단계 에스컬레이션 정책, 푸시 알림, SMS, 음성 통화 등 다양한 채널을 통한 알림 기능을 제공합니다.

현재 스케줄과 에스컬레이션 경로를 고려한 라우팅은 맞춤형 문의가 전화 연결망에서 이리저리 튕겨다니지 않고 적절한 담당자에게 전달되도록 합니다.

Slack이나 Teams에서 대응 담당자는 채팅으로 인시던트를 일하면서, Ilert는 상황, 타임라인 및 후속 조치를 자동으로 기록합니다.

AI 음성 에이전트가 핫라인을 응대하고 정확한 세부 정보를 수집한 후 즉시 당직 엔지니어에게 알립니다. Responder는 스택 전반의 메트릭, 로그 및 최근 변경 사항을 분석하여 잠재적 근본 원인을 도출하고, 추가 투입 인력을 제안하며, 신속한 대응을 위한 롤백 경로까지 제시합니다.

모든 단계에서 여러분이 주도권을 쥐고 있습니다.

ilert 최고의 기능

음성, SMS, 푸시 알림, 채팅을 통한 신뢰할 수 있는 다중 채널 알림 제공

스케줄링 및 에스컬레이션 경로를 통한 당직 관리 자동화

/AI 기반 상태 페이지와 이해관계자 커뮤니케이션을 통해 신속한 업데이트를 전달하세요

Ilert Responder AI를 활용하여 인시던트를 분석하고 근본 원인을 파악하며 대응 조치를 제안하세요

Prometheus, Datadog, Jira, Slack과 같은 모니터링 및 ITSM tools과 통합하세요

ilert의 한도점

소규모 팀에게는 가격이 다소 부담스러울 수 있습니다

일부 통합 기능은 추가 설정 노력(노력)이 필요합니다

모바일 앱은 더 고급 기능이 추가되면 더 나아질 수 있습니다

ilert 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 $24

규모 : 사용자당 월 49달러

*기업: 맞춤형 가격

ilert 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰 수가 충분하지 않음

Capterra: 4.7/5 (60개 이상의 리뷰)

사용자들이 ilert에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰는 다음과 같이 보고 있다:

이 tool은 IT 팀 내 대기 근무 관리에 매우 직관적이고 효과적입니다. 앱, SMS 또는 전화 통화를 통한 직접 응답을 허용하는 유연성을 제공하여 실제 상황에서 특히 실용적입니다.

11. Zenduty (대규모 AI 기반 인시던트 대응에 최적)

via Zenduty

젠듀티(Zenduty)*는 엔지니어링 및 데브옵스 팀이 중요한 신호에 집중할 수 있도록 지원하여 평균 해결 시간(MTTR)을 단축하고, 조직에 단일하고 신뢰할 수 있는 인시던트 관리 플랫폼을 제공합니다.

사용자들은 빠르고 안정적인 알림 기능을 꾸준히 칭찬합니다. 푸시, 전화, SMS 알림이 지연 없이 전달되므로 당직 엔지니어는 알림에서 바로 응답하고 일할 수 있습니다. 팀들은 심각도, 서비스, 인시던트 유형별로 알림을 맞춤 설정할 수 있어 모든 사람에게 동시에 알리지 않고 적절한 시점에 적절한 담당자에게 연락할 수 있다는 점도 높이 평가합니다.

이 플랫폼은 인시던트 대응 역할, 작업 템플릿, 통합 커뮤니케이션 채널을 통해 협업형 인시던트 대응을 지원합니다. 특히 ICS(사고 지휘 체계) 기반 접근 방식이 핵심 기능으로, 대규모 인시던트 관리를 위한 체계적인 프레임워크를 제공합니다.

Opsgenie에서 전환을 고려 중이라면, 마이그레이션 지원으로 호평을 받고 있는 Zenduty가 좋은 선택지입니다.

Zenduty 최고의 기능

ZenAI로 AI 기반 인시던트 관리를 제공자하세요

사용자 정의 가능한 순환 및 에스컬레이션으로 고급 당직 스케줄링 지원

인시던트 대응 매뉴얼을 자동화하여 작업과 후속 조치가 일관되게 추적되도록 하세요

Slack, Teams, Jira, Datadog, Grafana 등 150개 이상의 tools와 원활하게 통합하세요

IOS, Android, 심지어 스마트워치에서도 실시간 모바일 알림을 전달하세요

Zenduty의 한도

검색 기능은 여러 인시던트를 혼합하여 추적을 어렵게 만들 수 있습니다

일부 고급 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다

복잡한 설정에서 알림 중복 발생 시 이중 알림이 발생할 수 있습니다

Zenduty 가격 정책

Free

스타터 : 사용자당 월 $6

성장 : 사용자당 월 $16

*기업: 사용자당 월 $25

Zenduty 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (135개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

사용자들이 Zenduty에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

젠듀티에서 가장 마음에 드는 점은 분석 기반 인사이트입니다. 인시던트를 분석함으로써 특정 요일, 서비스, 교대 근무에서 더 많은 문제가 발생했는지 추세를 추적하고, 무엇이 잘못되었는지 파악하며, 개선이 필요한 영역을 확인할 수 있습니다.

📖 추천 자료: 최고의 IT 운영 관리 소프트웨어

12. Incident.io (Slack 기반 인시던트 대응에 최적)

인시던트.io 를 통해

잠시 인시던트 중이라고 가정해 보겠습니다. 호출기가 울립니다. 사람들이 깨어납니다. Opsgenie에서는 알림을 확인한 후, 적절한 방을 찾아야 하고, 또 다른 곳에 상황을 복사하여 모두가 무슨 일이 일어나고 있는지 볼 수 있도록 해야 합니다.

그 순간이 바로 대부분의 팀이 해결하고자 하는 부분입니다. 바로 여기서 incident.io가 차별화됩니다.

Slack 내에서 바로 신고하면 역할, 타임라인, 다음 2~3단계가 미리 구성된 깔끔한 작업 공간이 나타납니다. 전화, 텍스트, 이메일 또는 탭 한 번으로 확인 가능합니다. 일은 즉시 시작되며 가시성이 계속 유지됩니다.

사용자들은 전환 후 동일한 리듬을 경험한다고 입을 모읍니다. 필요한 신호만 담은 채널이 자동 생성됩니다. 문제 해결 중에도 앱이 후속 조치를 알리고 간결한 요약문을 작성합니다. 고객 상태 업데이트는 스레드를 벗어나지 않고 바로 발송 가능합니다. 이 기능만으로도 별도의 채팅방이나 DM에서 오가던 불필요한 대화를 줄일 수 있습니다.

다양한 크기의 팀에서 도입 과정이 매우 수월했습니다. 소규모 팀은 Linear 및 New Relic과의 연동을 몇 주 만에 완료하고 첫날부터 실질적인 값을 얻었다고 전합니다. 대규모 조직은 약 한 달 만에 여러 팀에 배포했으며, 이를 위해 로드맵 일을 지연시키지 않았다고 공유합니다.

인시던트.io 최고의 기능

Slack 또는 Microsoft Teams에서 직접 인시던트를 종단 간 처리하세요

AI SRE를 활용하여 수정 사항 제안, 문제 조사 및 커뮤니케이션 초안 작성

/AI 기반 노이즈 감소 기술로 당직 스케줄을 관리하세요

고객 및 이해관계자를 위한 상태 페이지 업데이트 자동화

대시보드를 통해 트렌드, 타임라인 및 MTTx 메트릭에 대한 통찰력을 얻으세요

인시던트.io의 한도

Slack 알림이 많아 인터페이스가 복잡해 보일 수 있습니다

고급 설정(예: 에스컬레이션 경로)은 세부 조정이 필요할 수 있습니다

일부 AI 기능은 영어로만 한도입니다

인시던트.io 가격 정책

기본 : 무료

팀 : 사용자당 월 $19

Pro : 사용자당 월 $25

*기업: 맞춤형 가격

인시던트.io 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (180개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

사용자들이 인시던트.io에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 공유된 내용:

제게 인시던트.io는 방해가 되지 않으면서도 구조, 프로세스 및 데이터 수집을 통해 사고 관리에 필요한 균형을 완벽하게 잡았습니다.

💡프로 팁: 사전 구축된 에이전트를 활용해 팀원들의 질문에 답변하거나 업데이트를 공유하세요. 또는 맞춤형 ClickUp AI 에이전트를 설정하여 작업 상태와 마감일을 모니터링하고, 필요 시 알림을 보내거나 문제를 에스컬레이션하거나 상태를 업데이트하여 업무를 원활히 진행하세요. 이 비디오에서 그 방법을 확인하세요:

Opsgenie에서 마이그레이션하는 동안 및 이후에 예상되는 사항

Opsgenie에서 옮기는 것은 마치 수년간 살던 집을 정리하는 기분일 수 있습니다. 모든 스케줄, 에스컬레이션 규칙, 통합 기능이 제자리를 차지하고 있어, 이 모든 것을 새 홈으로 옮긴다는 생각은 부담스러울 수 있습니다.

Atlassian은 Jira Service Management 또는 Compass로의 이전을 위한 앱 내 마이그레이션 tool을 제공합니다. 이 프로세스는 체계적이고 예측 가능하며 중단을 최소화하도록 설계되었습니다.

이 중 하나를 선택하기로 결정했다면, 기존 플랜을 검토하고 마이그레이션 날짜를 설정한 후 tool이 모든 작업을 처리하도록 맡기면 됩니다. 실제 일의 방식을 살펴보고, 이것이 귀사에 적합한 선택인지 평가해 보세요.

이동 흐름 한눈에 보기

단계 1 → 검토하고 경로를 선택하세요

Opsgenie 플랜을 평가하고 Jira Service Management(ITSM 중심) 또는 Compass(개발자 중심) 중 적합한 도구를 선택하세요.

2단계 → 마이그레이션 날짜 예약하기*

청구 주기와 팀 준비 상태에 맞는 타임라인을 선택하세요.

3단계 → 결제 승인*

귀사의 Atlassian 청구 관리자가 플랜을 확인하여 신규 제품이 프로비저닝될 수 있도록 합니다.

4단계 → 백그라운드에서 데이터 마이그레이션 진행

팀이 평소처럼 일을 계속하는 동안 Opsgenie 데이터 동기화가 시작됩니다.

단계 5 → 전환 및 종료

Opsgenie 서비스가 종료되기 전까지 120일 동안 이전을 완료할 수 있습니다.

간단히 말해, 다음과 같은 내용을 기대해 보세요:

가이드된 마이그레이션 tool을 사용하여 복잡한 작업을 자동화하세요

이동 중 및 종료 시점까지 Opsgenie에 대한 완전한 접근 권한 유지

Jira Service Management 또는 Compass에서 맞춤형 마이그레이션 가이드를 따르세요

120일 전환 기간 동안 워크플로우를 조정하고 설정을 재구성하세요

중단 없이 알림, 스케줄 및 통합의 연속성을 보장하세요

Opsgenie에서 Jira Service Management로 마이그레이션 시 장단점

장점:

원활하고 통합된 워크플로우를 구축할 수 있습니다

이미 Atlassian 생태계에 상당한 투자를 한 팀에게는 편리하고 비용 효율적인 선택이 될 수 있습니다

Jira의 효과적인 인시던트 후 분석 기능은 후속 조치 추적 과정을 간소화합니다

JSM으로 인시던트 데이터를 통합하면 더욱 강력하고 종합적인 보고가 가능합니다

단점:

독립형 Opsgenie의 일부 고급 기능은 JSM에서 즉시 사용 가능하지 않을 수 있습니다

더 넓은 JSM 환경으로의 전환은 복잡성과 불필요한 정보를 증가시킬 수 있습니다

팀원들은 JSM 내 새로운 인터페이스와 워크플로우에 대해 재교육을 받아야 합니다

이 주제에 대한 레딧 사용자 의견 몇 가지

이 레딧 사용자는 이 조치가 전반적으로 자신에게 일했다고 느꼈습니다:

우리에게는 그다지 나쁘지 않았습니다. 역할과 권한 설정을 다시 살펴봐야 하지만, OpsGenie와 정확히 동일한 Jira 팀 이름을 사용한 경우를 제외하면 모든 것이 상당히 원활하게 전환된 것 같습니다. 해당 팀들은 제대로 병합되지 않아 몇 개가 손상되었습니다. 동일한 이름을 사용 중이라면 반드시 변경하시길 권장합니다.

우리에게는 그다지 나쁘지 않았습니다. 역할과 권한 설정을 다시 살펴봐야 하지만, OpsGenie와 정확히 동일한 Jira 팀 이름을 사용한 경우를 제외하면 모든 것이 상당히 원활하게 전환된 것 같습니다. 해당 팀들은 제대로 병합되지 않아 몇 개가 손상되었습니다. 동일한 이름을 사용 중이라면 반드시 변경하시길 권장합니다.

여기 또 한 명, 분명 최악의 경험을 한 사람이 있습니다:

이 옵션을 고려 중인 분께: 저희는 Jira Service Management로 전환했습니다. 이미 비용을 지불한 번들 서비스의 일부였죠(회사가 비용 절감을 극도로 추진 중입니다). 정말 최악이라 설명조차 어렵습니다. 절대 고려 대상에서 제외하세요.

이 옵션을 고려 중인 분께: 저희는 Jira Service Management로 전환했습니다. 이미 비용을 지불한 번들 서비스의 일부였죠(회사가 비용 절감을 극도로 추진 중입니다). 정말 최악이라 설명조차 어렵습니다. 절대 고려 대상에서 제외하세요.

그리고 JSM을 6개월 사용한 후 이미 다시 전환을 고려 중인 또 다른 사용자는:

JSM은 정말 형편없습니다. PagerDuty, Rootly, Incident.io와는 비교조차 되지 않습니다. 저희도 약 6개월 전 일에서 JSM으로 전환했지만 이미 대체 솔루션을 찾고 있습니다. 유연성이 전혀 없고, 연동 기능이 거의 없으며, Slack 지원도 제대로 되지 않습니다. 게다가 엔지니어들이 당직 알림과 페이징을 상당히 높은 성공률로 놓치고 있습니다(Opsgenie에서는 이런 문제가 전혀 없었습니다).

JSM은 정말 형편없습니다. PagerDuty, Rootly, Incident.io와는 비교조차 되지 않습니다. 저희도 약 6개월 전 일에서 JSM으로 전환했지만 이미 대체 솔루션을 찾고 있습니다. 유연성이 전혀 없고, 연동 기능이 거의 없으며, Slack 지원도 제대로 되지 않습니다. 게다가 엔지니어들이 당직 알림과 페이징을 상당히 높은 성공률로 놓치고 있습니다(Opsgenie에서는 이런 문제가 전혀 없었습니다).

Atlassian이 제공하는 다른 대안인 Compass는 Opsgenie의 직접적인 대체품이 아닙니다. 대신 복잡한 소프트웨어 아키텍처의 구성 요소, 서비스 및 의존성을 지도하고 관리하도록 설계된 개발자 경험 플랫폼입니다.

팀에 가장 적합한 Opsgenie 대안을 결정하기 전에 다음 요소들을 고려해 보시길 권장합니다.

Opsgenie가 울리면, ClickUp이 응답합니다

Opsgenie에서 전환하는 것은 큰 단계처럼 느껴질 수 있지만, 팀의 업무를 더 쉽게 만들 수 있는 기회로 바라보세요.

다른 tools들이 각자의 강점을 지니면서도 한도를 지니 있음을 확인하셨을 겁니다.

하지만 ClickUp은 조용히 마음을 사로잡습니다. 🤗

이유는 다음과 같습니다: 작업, 커뮤니케이션, 워크플로우를 하나의 홈으로 통합합니다. 화면을 오가거나 별도의 tools를 조합할 필요가 없습니다. 대신 팀은 연결된 상태를 유지하며, 우선순위를 명확히 파악하고, 다음에 수행해야 할 작업에 대해 확신을 가질 수 있습니다.

적합한 인시던트 관리 솔루션을 선택하는 것은 단순한 알림 기능이 아닙니다. 장기적인 운영 효율성을 지원하는 견고한 인시던트 관리 프레임워크를 구축하는 것입니다. ClickUp을 통해 팀은 소음을 줄이고 모든 대응에 일관성을 확보하면서 인시던트를 선제적으로 관리할 수 있습니다. 😌

더 적은 고민과 더 큰 명확성을 원하신다면, 지금이 바로 ClickUp에 가입할 때입니다!

자주 묻는 질문(FAQ)

Opsgenie 마이그레이션은 2027년 4월 이전에 완료해야 합니다. 해당 시점 이후에는 Opsgenie 데이터에 더 이상 접근할 수 없습니다.

가장 강력한 대안으로는 Jira Service Management, PagerDuty, FireHydrant, TaskCall, ilert, Zenduty, 인시던트 등이 있습니다. 각 도구는 당직 관리, 자동화, 통합 기능의 균형이 다릅니다. 그러나 워크플로우, 커뮤니케이션, 문서를 한곳에 모아 관리하는 AI 기반 올인원 플랫폼을 원한다면 ClickUp을 선택하세요.

Jira Service Management는 알림, 당직 스케줄링, 인시던트 워크플로우 등 Opsgenie의 핵심 기능 대부분을 포함하지만, 일부 고급 기능은 차이가 있을 수 있습니다. Compass는 서비스 카탈로그 및 구성 요소 추적에 중점을 둔 개발 팀을 위한 옵션입니다.

예. Atlassian은 알림, 스케줄, 에스컬레이션 정책을 자동으로 이전하는 인앱 마이그레이션 tool을 제공합니다. 실제 커밋 전에 데모 계정에서 마이그레이션을 테스트해 볼 수도 있습니다.

네. Cabot, OpenDuty, Alertmanager와 같은 tools는 오픈소스 대체품으로 맞춤형 설정이 가능하지만, 더 많은 설정 및 유지보수가 필요할 수 있습니다.

비용은 선택한 플랫폼에 따라 다릅니다. Jira Service Management, Compass 및 기타 대안들은 계층별 가격 정책을 제공하며, 대개 사용자당 월 단위입니다. 일부 오픈소스 tools는 무료로 사용 가능하지만 인프라 및 지원 비용이 필요합니다.

네. 마이그레이션 기간 동안 팀은 Opsgenie를 계속 사용할 수 있으며, Opsgenie가 완전히 종료될 때까지 통합 기능은 유지됩니다. 이후에는 새 플랫폼에서 해당 기능을 재구성해야 합니다.