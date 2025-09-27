알림 및 경고 기능을 제공하는 최고의 PM 소프트웨어 3선

마감일이 훌쩍 지나가고, 클라이언트 후속 조치는 메시지 더미에 묻혀 버리며, 팀원이 잘못된 받은 편지함에 있던 알림 때문에 상태 업데이트를 놓치는 일이 발생합니다.

이런 사소한 실수가 쌓이면 지연, 신뢰 상실, 불필요한 스트레스로 이어집니다.

리마인더와 알림을 보내는 PM 소프트웨어는 팀 전체의 책임감을 유지하고, 플랜 변경 시 우선순위를 재조정하며, 작업 누락을 방지합니다.

이 블로그 포스트에서는 이러한 약속을 실현하는 최고의 tools 3가지를 살펴보겠습니다. 🎯

알림 및 경고 기능을 제공하는 PM 소프트웨어: 한눈에 보기

프로젝트 플랜에 활용할 수 있는 알림 및 경고 기능을 제공하는 최고의 PM software tools 3가지를 소개합니다:

tool 가장 적합한 키 기능 장점과 단점* 가격* ClickUp 개인, 스타트업, 기업을 위한 AI 기반 프로젝트 관리 및 협업 솔루션 알림, ClickUp Brain(AI 기반 작업 할당, 업데이트 및 알림), AI 자동화 에이전트, 자동화 기능, 달력(스마트 일정 관리 및 재조정) 장점: 🌟 모든 업무를 위한 통합 AI 작업 공간 🌟 알림을 일시 중지, 재조정, 위임하거나 작업으로 전환 가능 🌟 글쓰기, 플랜, 작업 자동화를 위한 AI 도구 포함🌟 목록, 보드, 달력, 간트, 타임라인 등 유연한 프로젝트 보기 제공단점:🧐 다양한 기능으로 인해 신규 사용자에게 학습 곡선이 가파름🧐 모바일 앱은 아직 데스크톱 앱의 모든 기능을 제공하지 않음 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Asana 스타트업 및 중견 프로젝트 팀을 위한 유연하고 크로스-기능적인 프로젝트 관리 작업 알림 및 알림(이메일, 푸시, 데스크탑), 의존성과 하위 작업, 작업 업데이트 및 알림 자동화, 타임라인 및 캘린더 보기, Slack/Google 캘린더 연동 장점: 🌟 팀원들에게 일상 작업과 점검 사항을 알림으로써 상기시켜 줍니다🌟 관리자의 후속 조치 부담을 줄여줍니다🌟 시간대에 관계없이 모든 구성원이 최신 정보를 공유합니다단점:🧐 외부 협업자의 접근 권한이 한도입니다🧐 고급 기능은 유료 구독 시에만 이용 가능합니다🧐 소규모 팀의 설정 과정이 복잡합니다 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.49부터 시작합니다 Trello 개인 및 소규모 팀을 위한 시각적 작업 관리 및 우선순위 설정 마감일 알림, 카드 할당 알림, 활동 업데이트, 칸반 보드, 버틀러 자동화(규칙 기반 알림), 파워업으로 200개 이상의 통합 기능 장점: 🌟 모바일 및 데스크톱 접근 지원으로 이동 중에도 업무 가능 🌟 Power-Ups 통합을 통해 Google 캘린더 등 타 tool에도 알림 설정 가능단점:🧐 Power-Ups 미사용 시 제한된 리포트 및 대시보드 기능🧐 동시에 추적 가능한 프로젝트 수 한도🧐 대규모 팀이나 복잡한 프로젝트에는 부적합 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $6부터 시작

알림과 알림을 보내는 PM 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

최고의 프로젝트 관리 소프트웨어는 알림이 시의적절하고 상황에 맞게 제공되며 사용자의 워크플로우에 유연하게 적응하도록 보장합니다. 선택 시 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:

다양한 기기(데스크톱, 모바일, 브라우저, 채팅 앱)에 걸쳐 알림을 전달하여 이동 중에도 마감일을 놓치지 않도록 합니다*

상태 변경, 의존성, 비활성 등 트리거에 기반한 알림 자동화로 수동 후속 조치를 줄입니다

긴급한 마감일을 일상적인 점검과 구분하여*, 중요한 일이 항상 최우선 가시성을 확보하도록 보장합니다

알림에 대한 응답을 추적 하여 작업이 확인되었는지, 연기되었는지, 완료됨인지 파악할 수 있습니다

알림을 워크플로에 통합 하여, 예시 댓글이나 알림을 후속 이메일 리마인더로 전환합니다

AI를 활용해 알림 우선순위 재조정 , 진행 중인 작업을 요약하고, 장애 요인을 자동 에스컬레이션*

외부 달력(Google, Outlook, iCal)과 동기화*하여 중복 예약을 방지하고 일정을 일치시킵니다

🧠 재미있는 사실: 인류가 사용한 가장 오래된 '알림 시스템'은 끈에 매듭을 짓는 것이었습니다. 잉카 문명의 키푸(Khipu) 시스템을 비롯한 고대 문명들은 매듭을 지은 끈을 사용하여 작업, 숫자, 의무 사항을 추적했습니다.

알림 및 경고 기능을 제공하는 최고의 PM 소프트웨어

clickUp의 소프트웨어 평가 기준 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 믿으셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

알림과 알림을 보내는 최고의 PM 소프트웨어 3가지를 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (AI 기반 프로젝트 관리 및 협업에 최적)

ClickUp의 알림으로 할 일 목록을 완벽하게 관리하세요 작업 공간 어디에서나 'R' 키를 눌러 맞춤형 ClickUp 알림을 생성하세요

프로젝트 관리를 위한 ClickUp은 일을 위한 모든 것 앱으로, PM, 문서화, 팀 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼에 통합합니다. 차세대 AI 자동화 및 검색 기술로 가속화된 솔루션입니다.

ClickUp 알림 기능은 ClickUp 홈을 통해 모든 후속 조치와 작업 알림을 한곳에 통합합니다. 브라우저, 데스크톱, 모바일 기기 중 어디서 일하든 상관없이, 알림은 항상 가시성과 실행 가능성을 갖추고 있습니다.

스타트업 창업자가 여러 팀에 걸쳐 제품 출시를 조정하고 있다고 가정해 보세요. 중요한 클라이언트 통화 알림을 생성하고, 관련 문서를 첨부하며, 심지어 팀 회원에게 할당할 수도 있습니다.

ClickUp 작업 내 댓글이나 알림도 리마인더로 전환할 수 있습니다. 또한, 연기, 일정 변경 또는 위임 옵션으로 리마인더는 모든 구성원의 책임감을 유지합니다.

AI로 프로젝트를 원활하게 진행하세요

ClickUp Brain은 프로젝트 관리에 AI 기반 기능을 추가하여 일상적인 업무와 회의를 자동화함으로써 주당 약 하루의 시간을 절약해 줍니다. 프롬프트에 응답하면 가용성에 따라 자동으로 작업을 할당하고, 진행을 추적하며, 우선순위를 동적으로 조정합니다.

ClickUp Brain에 진행 중인 작업에 대한 업데이트를 공유해 달라고 요청하세요

예를 들어, 신규 앱 출시를 조정하는 프로젝트 매니저가 ClickUp Brain에 다음과 같이 프롬프트합니다: '향후 2주간의 출시 작업을 플랜하고, 개발자, QA, 마케팅 팀에 할당한 후, 지연 사항이 발생하면 자동으로 표시해 주세요.'

AI가 각 팀별로 즉시 작업을 생성하고, 전문성에 따라 소유자를 배정하며, 마감일을 설정하고 진행 상황을 모니터링합니다. QA 작업이 지연될 경우 Brain이 우선순위를 업데이트하고 관련 팀 회원들에게 알림을 전송합니다.

📌 다음 프롬프트를 활용해 보세요: 디자인 팀이 금요일 오후 3시까지 와이어프레임을 제출하도록 알림 설정하기

매주 Monday마다 팀원들이 프로젝트 진행을 업데이트하도록 반복 알림을 생성하세요

마감 24시간 전까지 개발 작업이 완료됨 상태가 되지 않으면 알려주세요

코딩 없이도 작업 공간을 자동화하세요

ClickUp 자동화 기능은 인공지능 기반 기술로, 평이한 영어로 워크플로우를 설명하기만 하면 즉시 설정할 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능을 활용해 '이 조건이 충족되면, 그 작업을 실행하라'는 트리거를 생성하여 워크플로우를 자동화하세요.

예를 들어, 디자이너가 작업을 '완료됨'으로 표시하면 자동화 기능이 이를 '검토' 목록으로 이동시킵니다. 동시에 프로젝트 관리자에게 알림을 보내고 QA 담당자에게 작업을 할당합니다.

스마트한 일정 관리

ClickUp 달력은 모든 작업, 이벤트, 마감일을 하나의 스마트하고 동적인 보기로 통합하여 일정을 능동적으로 관리할 수 있게 합니다.

AI 기반 ClickUp 달력로 하루, 주, 달 단위의 계획을 세워보세요

정적인 달력과 달리 ClickUp Calendar는 집중 시간을 자동으로 블록하고, 플랜 변경 시 작업 우선순위를 재조정하며, Google 캘린더 또는 Outlook과 동기화되어 중복 예약을 방지합니다.

ClickUp Brain과 연동하면 회의 시간 찾기, 초대장 발송, 할당된 작업 항목이 포함된 검색 가능한 회의록 생성까지 가능합니다.

최적화된 일정 관리를 위한 사용법은 다음과 같습니다:

ClickUp 키 기능

통합 AI 도구: ClickUp Brain MAX로 더 깊은 자동화, 프로젝트 인텔리전스, 스마트한 작업 관리를 위한 강력한 AI tools 세트를 활용하세요 ClickUp Brain MAX로 더 깊은 자동화, 프로젝트 인텔리전스, 스마트한 작업 관리를 위한 강력한 AI tools 세트를 활용하세요

대화를 작업으로 전환: ClickUp의 음성 입력 기능을 통해 아이디어, 실행 항목 또는 간단한 업데이트를 이동 중에도 말로 입력하세요 ClickUp의 음성 입력 기능을 통해 아이디어, 실행 항목 또는 간단한 업데이트를 이동 중에도 말로 입력하세요

전문적인 콘텐츠 생성: ClickUp Brain의 AI Writer for Work를 활용해 이메일, 회의 아젠다, 보고서 또는 프로젝트 업데이트 초안을 작성하세요

몇 초 만에 답변 찾기: *ClickUp 엔터프라이즈 검색으로 작업, 문서, 채팅, 프로젝트 전반에 걸쳐 필요한 정확한 정보를 즉시 찾아보세요

회의 내용을 손쉽게 기록하세요: *ClickUp AI 노트테이커로 논의 내용을 녹음, 필사, 요약한 후 키 사항을 실행 가능한 작업으로 전환하세요

번거로운 업무 위임: 사용자 정의 가능한 사용자 정의 가능한 ClickUp AI 자동화 에이전트를 활용하여 특정 요구사항에 따라 작업을 모니터링하고, 상태를 업데이트하며, 알림을 전송하세요

ClickUp 장점

작업, 문서, 채팅, 화이트보드, 대시보드, 목표를 하나의 작업 공간에 통합합니다

한 번의 클릭으로 알림을 연기하거나, 재조정하거나, 위임하거나, 작업으로 전환할 수 있습니다

글쓰기, 플랜, 작업 자동화를 위한 포괄적인 AI tools를 제공합니다

목록, 보드, 캘린더, 간트 차트, 타임라인 등 유연한 프로젝트 보기 제공

ClickUp의 단점

다양한 기능으로 인해 신규 사용자에게는 학습 곡선이 가파릅니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,300개 이상의 리뷰)

여러 우선순위 관리를 위한 탁월한 이유

ClickUp의 포괄적인 기능 세트는 개인과 팀이 작업을 효율적으로 정리하고 시각화하며 우선순위를 정할 수 있도록 지원합니다.

긴급, 중요, normal, 낮음 등 네 가지 명확한 우선순위 표시를 제공합니다. 이를 통해 팀 모두가 즉시 처리해야 할 작업과 나중에 처리할 수 있는 작업을 즉시 파악할 수 있습니다.

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌:

가장 마음에 드는 점은 끊임없이 추가되는 새로운 기능과 개선 사항입니다. ClickUp은 단순한 프로젝트 관리 도구가 아닌 완료된 생산성 플랫폼입니다. 저는 매일 티켓팅 시스템으로, 클라이언트 커뮤니케이션에, 그리고 복잡한 워크플로우를 구성하는 데 사용합니다. AI 기능은 진정한 하이라이트입니다 – 콘텐츠를 더 빠르게 찾고, 작업 우선순위를 정하며, 프로젝트 전반에 걸쳐 맥락을 유지하는 데 도움을 줍니다. 뷰부터 자동화에 이르기까지 모든 것을 맞춤형으로 설정할 수 있는 유연성 덕분에 제 작업 방식에 완벽하게 맞습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 50%는 특정 요일을 관리자 업무와 집중 일로 구분해 시간을 관리하지만, 작업을 자동화하거나 위임한다고 답한 비율은 22%에 불과합니다. 수동적인 시간 관리는 도움이 되지만, 여전히 집중 일을 방해하는 반복적인 작업을 없애주지는 못합니다. ✔️ ClickUp의 달력, 타임 블로킹, AI 에이전트가 함께 작동하여 여러분의 시간을 보호합니다. 반복 작업을 자동으로 스케줄링하고, 우선순위에 따라 작업을 이동하며, 알림을 트리거하여 일주일이 저절로 흘러가게 하세요. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하며 일 효율성을 12% 향상시켰습니다.

2. Asana (유연한 크로스-기능적 프로젝트 관리에 최적)

via Asana

Asana는 이메일, 모바일 푸시, 데스크톱 알림을 통해 알림을 설정할 수 있는 작업 관리 소프트웨어입니다. 일회성 마감일 알림이든 정기 작업에 대한 반복 알림이든, 알림이 발송되는 시기와 빈도를 맞춤형으로 설정하세요.

특정 팀 회원에게 알릴 수 있으며, 프로젝트 단계에 따라 알림을 설정하거나 의존성이 변경될 때 알림을 트리거할 수 있습니다. 시각적 프로젝트 보드, 타임라인, 달력 보기를 통해 기존 워크플로우와 통합됩니다.

자동화 기능은 맞춤형 규칙을 통해 작업을 할당하고, 상태를 업데이트하거나 알림을 발송함으로써 업무를 더욱 효율적으로 관리합니다. Microsoft Teams 및 Google 캘린더와 같은 tool과 연결되어 작업 공간 전환 없이도 알림의 흐름이 원활하게 이루어집니다.

Asana 키 기능

복잡한 일을 세분화하고 작업 주문을 관리하기 위해 작업 의존성과 하위 작업을 설정하세요

역할, 마감일, 우선순위를 할당하고 효과성을 위해 사용자 정의 가능한 필드로 작업을 관리하세요

드래그 앤 드롭의 간편함으로 업무량과 자원 배분을 동적으로 관리하세요

프로젝트와 작업에 재사용 가능한 템플릿을 생성하여 최고의 실행 방식을 표준화하세요

반복적인 작업을 처리하기 위해 AI 워크플로우를 구축하거나 템플릿화된 AI 에이전트를 설정하세요

Asana 장점

정기적인 작업과 점검에 대한 알림을 팀에 제공하여 일관성을 유지하도록 돕습니다

알림이 대부분의 독촉을 처리하므로 관리자의 후속 조치 부담을 줄여줍니다

원격 및 분산 팀을 지원하여 시간대에 관계없이 모든 구성원이 최신 정보를 공유할 수 있도록 합니다

Asana의 단점

한도된 외부 접근 권한: 협업자는 작업만 볼 수 있으며, 입력하거나 작업 시간을 추적할 수 없습니다

고급 기능은 유료 버전에서만 이용 가능하며, Asana 대안들과는 다릅니다

소규모 팀이 설정하기는 어렵습니다

Asana 가격 정책

Free

스타터: 월 $13.49/사용자당

고급: $30.49/월(사용자당)

기업: *맞춤형 가격

기업+: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (12,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,500개 이상의 리뷰)

여러 우선순위 관리를 위한 탁월한 이유

Asana는 여러 프로젝트를 관리하는 데 신뢰할 수 있습니다. 긴급도, 중요도, 마감일별로 작업을 정리하고 우선순위를 정할 수 있는 작업 공간을 제공합니다. 또한 사용자 정의 가능한 우선순위 매트릭스와 자동화된 알림 기능으로 업무량을 균형 있게 관리하고 마감일을 놓치는 일을 방지할 수 있습니다.

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 공유합니다:

아사나의 가장 큰 장점은 협업 기능, AI 활용, 무료 교육 서비스, 사용자 인터페이스, 지원팀, 단순성, 사용 편의성 등입니다… 반면 가장 큰 단점은 의미 있는 업데이트 및 기능 구현 속도, 극히 제한된 자동화 기능, 기업 간 일 공유 시 실용성 부족 등입니다.

🔍 알고 계셨나요? 연구에 따르면 사람들은 모호한 목표('내일 나에게 상기시키')보다 시간 기반 알림 ('오전 7시에 나에게 상기시키')을 설정할 때 목표를 더 잘 수행하는 것으로 나타났습니다. 구체적인 표현은 뇌가 이를 마감 시간처럼 인식하도록 만듭니다.

3. Trello (시각적 작업 관리 및 우선순위 설정에 최적)

via Trello

Trello는 작업 추적을 간편하게 해주는 시각적 칸반 보드를 중심으로 구축된 무료 프로젝트 관리 소프트웨어입니다. 작업별 카드를 생성하고, 사용자 정의 가능한 목록(할 일, 진행 중, 완료됨)을 통해 이동시키며, 모든 작업의 진행 상태를 한눈에 확인할 수 있습니다.

이 플랫폼은 마감일 알림, 카드 할당, 활동 업데이트를 통해 알림을 처리하므로 팀원들이 항상 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

더 많은 기능이 필요한 팀을 위해 Trello는 유료 플랜에서 캘린더 및 타임라인 보기를 제공합니다. 또한 Slack, Google Drive 및 다양한 시간 추적 앱과 연동되는 방대한 파워업 라이브러리를 제공합니다.

Butler(트렐로의 자동화 tool)는 규칙 기반 작업을 설정해 수동 일을 줄일 수 있습니다. 예를 들어 특정 조건이 충족되면 카드를 자동으로 이동하거나 프로젝트 우선순위에 따라 알림을 보낼 수 있습니다.

Trello 키 기능

마감일, 첨부 파일, 체크리스트, 담당자를 포함한 상세한 카드를 생성하여 작업을 체계적으로 관리하세요

댓글, 멘션, 실시간 활동 로그 등 크로스-기능적 협업 기능을 활용하세요

맞춤형 라벨과 필터를 추가하여 대규모 보드를 더 쉽게 정리하고 우선순위를 지정하세요

확장된 라이브러리의 다양한 프로젝트 추적 템플릿을 활용하여 반복되는 작업을 표준화하세요

Trello 장점

모바일 및 데스크탑 접근을 지원하여 실시간 업데이트와 함께 이동 중에도 일을 처리하세요

파워업 기능을 통한 광범위한 통합(200개 이상)으로 Google 캘린더 및 기타 tools에 알림 설정

Trello의 단점

파워업 추가 시에만 보고 및 대시보드 기능의 한도 이용 가능

동시에 추적할 수 있는 프로젝트 수에 제한이 있음; 프로젝트 간 전환이 어렵습니다

대규모 또는 복잡한 프로젝트를 진행하는 팀에게는 이상적인 솔루션이 아닙니다

Trello 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 $6

프리미엄: 월 $12.5/사용자당

기업: *맞춤형 가격

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (13,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,600개 이상의 리뷰)

여러 우선순위 관리를 위한 탁월한 이유

Trello는 사용자 정의 가능한 칸반 보드를 통해 작업에 대한 명확한 시각적 개요를 제공하여 긴급성과 중요도에 따라 일의 순서를 재조정하고 우선순위를 지정할 수 있게 합니다.

게다가 버틀러와 통합 기능을 통해 AI 기반 프로젝트 실행을 지원하여 팀이 가장 중요한 작업에 집중할 수 있도록 돕습니다.

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자의 후기를 소개합니다:

간결함과 유연성. 시작하기 쉽고, 프로젝트 관리부터 지식 기반, 달력 등에 이르기까지 다양한 시나리오를 지원합니다… 사용자 계정 관리가 어려울 수 있습니다. 클라이언트 사용자가 가입 방법을 잊어버려 로그인이나 알림 수신이 불가능한 경우가 종종 있습니다.

간결함과 유연성. 시작하기 쉽고, 프로젝트 관리부터 지식 기반, 달력 등에 이르기까지 다양한 시나리오를 지원합니다… 사용자 계정 관리가 어려울 수 있습니다. 클라이언트 사용자가 가입 방법을 잊어버려 로그인이나 알림 수신이 불가능한 경우가 종종 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 최초의 디지털 알림 기능은 1980년대 후반 Psion Organizer와 같은 초기 개인용 디지털 어시스턴트 (PDA)와 이후 PalmPilot에 등장했습니다. 사람들이 손에 쥘 수 있는 기기가 약속을 기억해 준다는 사실에 놀라움을 금치 못했습니다.

기타 주목할 만한 멘션

이 tools들은 상위 3개 알림 앱에는 포함되지 않았지만, 프로젝트 관리 효율을 높이는 데 활용할 수 있습니다:

Monday: 마감일이 다가오는 등 특정 트리거에 기반해 알림 리마인더를 설정할 수 있는 자동화 기능을 제공합니다

Wrike: 자동화된 자동화된 타임시트 알림 기능을 제공하여 팀원들이 기록을 제때 제출하도록 지원함으로써 회의, 급여 지급, 청구 및 보고 마감일을 정확히 준수할 수 있도록 합니다

Hive: 회의 알림, 메시지, 작업 할당, @멘션에 대한 음성 알림을 제공하여 중요한 커뮤니케이션에 긴급성을 더합니다

💡 프로 팁: 반복적인 일상 업무를 직접 처리할 필요가 있을까요? ClickUp에서 AI 자동화 에이전트를 설정해 대신 처리하게 하세요! 사전 구축된 자동화 에이전트(주간 보고서 에이전트, 팀 스탠드업 에이전트 등)를 활성화하거나, 코딩 없이 구축 가능한 빌더로 맞춤형 자동화 에이전트를 직접 만들어 보세요. 이 비디오에서 시작하는 방법을 알려드립니다!

여러 우선순위를 효과적으로 관리하는 방법 (팁 + 최고의 실행 방식)

모든 것이 급하게 느껴질 때, 무엇에 먼저 주의를 기울여야 할지 판단하기 어렵습니다. 이를 해결하는 몇 가지 최고의 실행 방식을 소개합니다.

사후 분석 알림 활용: 위험 지점에 연동된 알림 설정. 인스턴스로, 어떤 의존성이 24시간 이상 지연될 경우 트리거되는 알림을 생성할 수 있습니다

'알림 중첩' 방식 도입: 세 가지 핵심 점검 시점에 알림을 계속 중첩하세요: 작업 생성 시, 작업 진행률 50% 완료됨 시, 마감일 임박 시

실패 방지 위임 프레임워크 활용: 작업에 자동 알림을 연결하여 진행이 지연될 경우(예: 2일 동안 상태 변경 없음) 즉시 알려줍니다

이중 채널 알림 적용: *할 일 목록에서 긴급 알림(모바일 푸시)과 비긴급 알림(이메일 또는 앱 내 알림)을 분리하세요

🧠 재미있는 사실: 디지털 알림은 의학 분야에서도 검증되었습니다. 임상 시험에서 매일 약 복용을 알리는 SMS 알림을 받은 환자들은 치료 플랜 준수율이 최대 두 배까지 높아졌습니다.

알림: ClickUp을 선택하세요

결국 알림과 알림은 워크플로우를 통제하면서도 부담감을 느끼지 않도록 하는 것입니다. Asana와 Trello가 테이블에 탄탄한 기능을 제공하지만, ClickUp은 한 단계 더 나아갑니다.

ClickUp은 AI 기반 알림, 자동화 기능, 사용자 정의 가능한 알림을 제공하여 여러분의 일 방식에 맞춰 조정됩니다. 데스크탑, 모바일, 브라우저 간 알림을 동기화하여 어떤 것도 놓치지 않도록 합니다. 또한 알림을 보내는 동시에 우선순위를 조정하고, 작업을 자동 할당하며, 모든 구성원이 동일한 페이지에 있도록 합니다.

프로젝트 작업, 문서, 보고서, 팀 커뮤니케이션까지 AI 기반 단일 플랫폼에서 관리되는 ClickUp은 업무 분산을 줄여 여러분이 필요로 하는 유일무이한 통합 AI 작업 공간이 됩니다!

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅