고급 언어 모델을 위한 최고의 Mistral AI 대안

미스트랄 AI는 프랑스에서 가장 주목받는 기술 스타트업 중 하나로 부상했으며, 종종 유럽의 오픈AI 대응 솔루션으로 여겨집니다. 미스트랄 AI는 "모든 이의 손안에 프론티어 AI"라는 모토를 훌륭히 실현했지만, 사용자들은 응답이 항상 정확하거나 사실적이지 않다고 지적합니다.

이는 AI 기술이 이미 다양한 산업 분야에서 일하고 있는 사람들에게 도움을 준 정도를 훼손하지 않습니다. 최근 맥킨지 연구에 따르면 직원들은 경영진이 생각하는 것보다 훨씬 더 적극적으로 /AI 활용에 열려 있습니다.

다양한 일 방식을 이해하는 스마트한 다국어 AI 어시스턴트를 활용하는 것이 중요한 이유입니다.

이 글에서는 글쓰기, 정보 분석, 일상 작업 간소화에 도움이 되는 미스트랄 AI의 최고의 대안 몇 가지를 살펴보겠습니다.

🤔 알고 계셨나요? 액센츄어 연구에 따르면, 미국 일의 40% 이상이 생성형 AI로 증강, 자동화 또는 재창조될 수 있습니다. 이러한 변화는 법률, 은행, 보험, 자본 시장 분야에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 그 다음으로 소매, 여행, 의료, 에너지 분야가 팔로워로 뒤따를 것입니다.

주요 미스트랄 AI /AI 대안 한눈에 보기

최신 기술 기반 최고의 Mistral AI 대체 솔루션을 키 기능, 처리 속도, 다중 모드 지원 능력, 가격, 사용자 평가를 기준으로 비교하여 적합한 선택을 돕는 간략한 비교표를 제공합니다.

최신 기술 기반 최고의 Mistral AI 대체 솔루션을 키 기능, 처리 속도, 다중 모드 지원 능력, 가격, 사용자 평가를 기준으로 비교하여 적합한 선택을 돕는 간략한 비교표를 제공합니다.

미스트랄 /AI 대안을 선택해야 하는 이유

Mistral AI 같은 tools은 글쓰기나 추론 작업을 충분히 잘 처리할 수 있지만, 프로젝트나 문서 외부에서 작동합니다. 이는 끝없는 복사 작업, 탭 전환, 동일한 맥락을 반복해서 설명해야 하는 번거로움을 의미합니다.

결과는? 파편화된 데이터, 더딘 프로젝트 진행, 그리고 항상 한 단계 늦은 느낌을 받는 팀들입니다.

크기가 작기 때문에 Mistral 7B는 특히 더 큰 모델과 비교할 때 복잡한 추론이나 미묘한 대화에서 깊이가 부족한 경우가 있습니다.

미스트랄 AI 사용자의 솔직한 의견은 많은 이들이 겪는 어려움을 반영합니다. 안타깝게도 문제는 여기서 그치지 않습니다.

이 /AI 플랫폼은 또한 다음과 같은 일반적인 문제에 직면해 있습니다:

복잡한 추론과 미묘한 대화에서 어려움을 겪으며, 특히 고급 문제 해결이나 다단계 논리를 처리할 때 더욱 두드러집니다

다른 언어 모델에서 발견되는 창의성이 부족하며, 장황하거나 일반적인 응답을 생성하는 경향이 있습니다

코드 작업 및 기술적 답변의 정확도가 낮아, 사용 가능한 결과를 얻기 위해 더 상세한 프롬프트가 필요합니다

다국어 성능의 한도이며, 우크라이나어와 같은 언어에서 출력 품질이 떨어진다는 사용자의 의견이 있습니다

이러한 한계점들로 인해 많은 팀들이 현재 미스트랄 AI의 대안을 모색하고 있으며, 이를 통해 AI 워크플로우에 더 깊은 통찰력, 정밀도 및 강력한 다국어 기능을 도입하고자 합니다.

사용할 최고의 미스트랄 /AI 대안들

목표는 단순히 미스트랄을 대체하는 데 그치지 않습니다. 매일의 업무 방식에 더 잘 맞는 방식으로 AI를 활용해 생산성을 높이는 데 있습니다. 더 명확한 답변, 더 강력한 언어 지원, 혹은 프로젝트를 처리할 때 더 직관적으로 느껴지는 어시스턴트가 필요할 수 있습니다.

아래에서는 여러분과 같은 사용자들이 선택하는 최고의 미스트랄 AI 대안 몇 가지를 검토해 보았습니다.

1. ClickUp (프로젝트 관리, 문서, 워크플로우에 AI를 직접 통합하는 데 최적)

ClickUp Brain을 활용해 흩어진 지식을 몇 초 만에 실행 가능한 통찰력으로 전환하세요

대부분의 AI 도구는 일을 더 쉽게 만들어 준다고 약속하지만, 현실은 이렇습니다: 이미 복잡한 스택 속에 또 하나의 연결되지 않은 앱에 불과한 경우가 많습니다. 텍스트 생성을 위한 tool, 회의 회의록 요약하다 tool, 그리고 별도의 플랫폼으로 작업을 관리할 수 있습니다. 이렇게 흩어진 맥락과 고립된 tool들의 얽힘은 업무 확산(work sprawl)을 초래하며, 팀의 생산성과 잠재력에 막대한 손실을 끼칩니다.

ClickUp은 차별화된 접근 방식을 제공합니다.

ClickUp Brain은 또 다른 독립형 tool에 AI를 억지로 끼워 넣는 대신, 여러분의 일이 이루어지는 기존 시스템 내부에서 바로 작동합니다. 여러분의 작업, 문서, 채팅, 보고서가 모두 연결된 상태를 유지하며, AI는 이미 모든 프로젝트의 맥락을 파악하고 있습니다.

어떻게 일하는지 살펴보겠습니다.

ClickUp Brain을 통해 AI를 여러분이 일하는 곳에서 활용하세요

ClickUp Brain을 무료로 사용해 보세요 프로젝트 스레드를 즉시 요약하고 싶으신가요? ClickUp Brain을 활용하세요

ClickUp Brain은 ClickUp에 바로 통합되어 있으므로 아이디어를 구상하거나 다음 단계를 계획할 때 tools 간 전환이 필요하지 않습니다.

ClickUp Brain을 사용하면 작업을 열고 일주일 분량의 댓글을 깔끔한 업데이트로 즉시 요약할 수 있습니다. 프로젝트 개요를 작성하거나, 긴 메시지를 정리하거나, 심지어 다른 어조에 맞게 콘텐츠를 재작성할 수도 있습니다. ClickUp Brain의 '연결된 AI' 기능은 마치 이미 여러분의 프로젝트를 알고 있는 누군가가 다음 단계를 귀에 속삭여 주는 것과 같습니다.

💯 이렇게 해보세요: 새 프로젝트를 시작할 때 ClickUp Brain에 "과거 출시 사례를 바탕으로 키 위험 요소를 요약하다"와 같은 간단한 프롬프트를 입력하세요. 기존 문서 및 작업에서 인사이트를 추출하여 시작점을 제공합니다.

그리고 한 단계 더 발전된 ClickUp Brain MAX가 있습니다:

통합 기업 검색: Google Workspace, GitHub, Figma 등의 tools와 연결되어 시맨틱 검색을 통해 파일, 작업, 대화를 검색하고 불러올 수 있습니다

음성 인식 텍스트 변환: /AI 기반 /AI 기반 음성 인식 텍스트 변환 기능을 지원하여 40개 언어로 음성 명령어를 통해 작업 생성, 달력 업데이트, 일 할당, 문서 초안 작성 등을 수행할 수 있어 일상적인 프로세스를 가속화합니다

통합 AI 플랫폼: Gemini, ChatGPT, DeepSeek, Claude 등 프리미엄 AI 모델을 한곳에서 제공합니다. 이는 Gemini, ChatGPT, DeepSeek, Claude 등 프리미엄 AI 모델을 한곳에서 제공합니다. 이는 AI 도구 분산 없이 코딩, 글쓰기, 자동화, 분석을 위한 다양한 AI tools에 접근할 수 있음을 의미합니다

ClickUp Brain 내에서 LLM을 전환하여 AI 경험을 맞춤 설정하세요

상황 인식 AI 응답: *ClickUp의 심층 작업 그래프를 활용하여, 브레인 맥스는 작업, 문서, 회의 및 연결 앱의 맥락에 기반한 AI 출력을 제공합니다

📌 예시: 크리에이티브 디렉터가 새로운 광고 캠페인을 위한 브레인스토밍 세션을 진행합니다. Brain Max를 사용하면 팀이 회의실을 떠나기도 전에 모든 아이디어가 포착되어 주제별로 분류되고, 카피라이터, 디자이너, 미디어 플래너를 위한 작업으로 전환됩니다. Brain Max를 사용하는 팀은 매주 1.1일의 일 시간을 절약하고, 수동 타이핑보다 4배 빠르게 작업을 완료하고, 소프트웨어 비용을 최대 88%까지 절감한다고 보고합니다.

🎥 ClickUp Brain을 활용해 워크플로우 전반의 tools에서 생산성을 극대화하고 인사이트를 도출하는 방법을 확인하세요:

clickUp Docs에서 아이디어를 모양으로 만드세요*

ClickUp Docs를 통해 실시간 코멘트와 편집으로 제안서 협업하기

ClickUp 문서들은 공간이 절대 부족하지 않은 공유 노트북과 같습니다.

작은 시작부터 가능합니다. 프로젝트 아이디어를 간단히 적어두기만 해도, 표와 이미지, 작업 링크가 포함된 완전한 전략으로 성장하는 모습을 지켜볼 수 있습니다. 특별한 점은 모든 요소가 연결된다는 것입니다. 문서 내 노트가 즉시 작업으로 전환될 수 있으며, 필요한 부분에 바로 피드백을 달도록 팀원을 태그할 수 있습니다.

📌 예시: 데이터 사이언스 리더가 Docs에서 언어 모델 미세 조정 플랜을 작성합니다. 한 번의 클릭으로 모델 훈련 단계가 엔지니어와 ML 운영 전문가에게 할당된 작업으로 전환되며, 각 작업에는 마감일과 풍부한 맥락의 코멘트가 포함되어 추가 스프린트 계획 회의 없이도 원활한 협업이 가능합니다.

clickUp 작업으로 일을 명확하고 실행 가능하게 유지하세요*

*ClickUp 작업으로 작업 의존성을 추적하여 프로젝트 지연을 방지하세요

ClickUp 작업은 다음에 정확히 무엇을 해야 하는지 알려주는 작은 이정표와 같습니다. 각 작업에는 토론, 첨부 파일, 진행 상황 업데이트를 포함할 수 있어 작업 현황을 항상 파악할 수 있습니다.

작업 스타일에 맞춰 작업을 맞춤 설정하세요. 색상별 우선순위 지정, 반복 알림, 큰 목표를 하위 작업으로 분할하는 등 원하는 방식으로 구성할 수 있습니다. 모든 것이 팀원들에게 가시적으로 표시되므로 누락되는 일이 없습니다.

💡 프로 팁: 긴 작업 스레드를 요약하도록 ClickUp Brain에 요청해 보세요. 시간을 절약하고 신규 팀이 이미 결정된 사항을 이해하는 데 도움이 됩니다.

ClickUp 자동화 기능으로 반복 작업을 자동화하세요

ClickUp 자동화로 AI 생성 상태 업데이트를 자동으로 트리거하세요

ClickUp 자동화는 배경에서 조용히 일을 처리해 주는 든든한 조력자입니다. 한 번 설정해 두기만 하면, 일상적인 업데이트, 작업 할당, 상태 변경이 여러분이 손가락 하나 까딱하지 않아도 자동으로 이루어지는 모습을 지켜보게 됩니다.

AI 빌더를 사용하면 자동화하고 싶은 작업을 간단히 설명하기만 하면 ClickUp이 설정해 줍니다. 새 작업 자동 할당부터 프로젝트 상태 업데이트까지, 자동화 기능이 추진력을 유지해 주므로 의미 있는 일에 집중할 수 있습니다.

📌 예시: 에이전시나 팀은 ClickUp 자동화 기능을 활용해 신규 클라이언트 요청을 즉시 적합한 계정 관리자에게 할당할 수 있습니다. 마감일과 후속 조치 알림이 자동 생성되어 수동 분류 없이도 모든 클라이언트가 적시에 대응받을 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

프로젝트 맥락을 이해하는 /AI로 문서나 작업을 작성, 요약하고 편집하세요

개인 AI 비서 Brain Max로 작업 생성 및 보고를 자동화하여 프로젝트 업데이트를 가속화하세요

전체 작업 공간에서 즉각적인 답변과 심층 검색을 경험하세요

원활한 온보딩을 위해 관련 표준 운용 절차 (SOP), 과거 학습 내용 또는 클라이언트 데이터를 확인하세요

실시간 번역 및 요약 기능으로 다국어 팀을 지원하세요

ClickUp의 한도

Brain Max와 같은 고급 AI 기능은 유료 플랜이 필요할 수 있습니다

복잡한 자동화 설정은 구성하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

지속적인 신규 기능 및 업데이트 출시를 통해 팀의 사용자 경험 개선 의지를 확인할 수 있습니다. 특히 눈에 띄는 추가 기능은 AI 도구인 ClickUp Brain입니다. 일상적인 프로세스를 자동화하고 지능적인 제안을 제공함으로써 업무 및 프로젝트 관리 방식을 혁신적으로 변화시켜 상당한 시간과 노력을 절약해 주었습니다.

clickUp Brain으로 흩어진 tools와 프로젝트 리소스를 연결해 더 원활한 워크플로우를 구축하는 방법을 시각적으로 안내합니다:*

2. OpenAI GPT-4 (정확하고 다재다능한 AI 응답에 최적)

via ChatGPT

대규모 언어 모델 분야에서 GPT-4는 여전히 많은 tools가 따라잡으려 애쓰는 기준을 세웠습니다. 그 성공 비결은 맥락을 진정으로 이해하는 상대와 깊이 있는 대화를 나누는 듯한 느낌을 주기 때문입니다.

개발자, 데이터 과학자 및 비즈니스를 위한 Mistral AI 대안으로, GPT-4는 글로벌 프로젝트를 위해 더 깊은 추론 능력, 더 넓은 지식 기반 및 향상된 다국어 지원을 제공합니다.

OpenAI GPT-4의 최고의 기능들

소형 모델보다 더 깊이 있고 미묘한 차이로 복잡한 작업을 처리하세요

고급 데이터 분석, 코드 및 문제 해결을 지원합니다

GPT-4o와 같은 모델을 통해 실시간 일의 더 빠른 처리 속도를 제공합니다

국제 팀을 위한 광범위한 다국어 지원을 제공하는 제공자

프로젝트, 맞춤형 GPT, 다양한 LLM 에이전트를 통한 커스터마이징을 지원합니다

OpenAI GPT-4의 한도점

일부 대안에 비해 비용이 높음

매우 전문적이거나 특수한 쿼리에 대해 가끔 발생하는 부정확성

OpenAI GPT-4 가격 정책

Free

추가 : 사용자당 월 $20

Pro: 사용자당 월 200달러

OpenAI GPT-4 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (840개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (220개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 OpenAI GPT-4

이 G2 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

사람이 며칠 걸릴 일을 단 몇 분 만에 완료할 수 있습니다. 채팅 내용을 기억하므로 특정 정보를 여러 번 수정해야 할 때 효율적인 tool입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 3분의 1이 AI 도입을 고려하는 주요 이유로 기술 역량 개발을 꼽았습니다. 예를 들어, 비기술 직원이 웹페이지용 코드 스니펫을 만들고 싶어 할 때를 상상해 보세요. AI가 작업에 대한 맥락을 더 많이 이해할수록, 그 도움은 더 스마트하고 유용해집니다. 바로 여기서 ClickUp AI가 두각을 나타냅니다. 일을 위한 모든 것 앱으로서, 이미 여러분의 프로젝트를 이해하고 각 단계를 안내해 줄 뿐만 아니라 코드 스니펫까지 생성해 줍니다.

3. Claude (자연스럽고 인간 같은 대화에 최적)

via Claude

"어떤 지원이나 문제를 처리하려 할 때, 진짜 사람 대신 챗봇과 대화하거나 듣는 것에 지친 분들 계신가요?" 이 레딧 댓글은 AI 도구가 기계적이거나 냉담하게 들릴 때 많은 사람들이 느끼는 감정을 요약합니다.

하지만 클로드는 다릅니다. Anthropic이 개발한 클로드는 대화가 자연스럽게 느껴지도록 하는 데 주력합니다. 마치 당신이 묻는 내용을 진정으로 이해하는 사람과 대화하는 듯한 느낌을 주죠.

미스트랄 AI 대안을 찾는 모든 분께, 클로드는 사려 깊은 추론, 데이터 분석, 다국어 대화 처리 능력으로 두각을 나타냅니다. 대부분의 클로드 리뷰는 이를 수행하면서도 인간적인 감성을 잃지 않는다고 평가합니다.

Claude의 주요 기능

대본이 아닌 대화처럼 느껴지는 자연스럽고 인간적인 응답을 제공합니다

고급 추론을 통해 데이터 분석, 코드 작업 및 심층 연구를 지원하세요

다양한 작업 복잡성에 맞춰 여러 AI 모델(하이크, 소넷, 오푸스)을 제공합니다

팀 중심 기능과 문서 관리 로 협업을 활성화하세요

기존 tools와 연결하여 워크플로우에 더욱 원활하게 통합하세요

Claude의 한도

내장된 이미지 또는 비디오 생성 tools의 부재

긴 작업을 완전히 완료하려면 더 많은 메시지 교환이 필요할 수 있습니다

Claude 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 $20

팀: 사용자당 월 $25

최대: 사용자당 월 $100

기업: 맞춤형 가격

Claude 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (55개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

사용자들이 클로드에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰에서 확인된 내용:

클로드는 마치 매우 똑똑한 실제 사람과 대화하는 듯한 느낌을 줍니다. 현실적이고 제 쿼리에 솔직하게 답변해 주죠. 대부분 정확한 답변을 얻을 수 있습니다.

👀 재미있는 사실: 연구에 따르면, LLM(대규모 언어 모델)의 지시에 "단계별로 생각해보자"라는 간단한 문구를 추가하면 수학부터 전략적 추론에 이르는 작업의 범위에서 출력 정확도가 3배 이상 향상될 수 있습니다 .

4. Google DeepMind Gemini (다중 모달 AI 및 심층 추론에 최적)

via Gemini

Gemini는 마치 조용한 조력자처럼, 당신이 주는 거의 모든 것을 처리할 수 있습니다. 텍스트에 한도가 없습니다. 이미지, 오디오, 심지어 비디오까지 가져올 수 있으며, 여전히 이해하고 신중하게 응답할 방법을 찾아냅니다.

최근에는 국제 수학 올림피아드에서 6개 문제 중 5개를 해결하며 복잡한 과제를 얼마나 잘 해결하는지 보여주었습니다. Gemini의 특별한 점은 사용자와 함께 일하는 방식입니다. 연구 논문을 검토하거나, 언어를 번역하거나, 방대한 정보 집합에서 통찰력을 도출할 때도 차분하고 안정적이며 신뢰할 수 있습니다.

이미 Gmail, Docs 또는 기타 Google tools를 사용 중이라면, Gemini는 별도의 노력 없이도 자연스럽게 통합됩니다.

Google DeepMind Gemini의 주요 기능

텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 형식의 콘텐츠를 처리하고 생성하세요

딥 싱크 모드로 고급 추론 및 다단계 문제 해결을 처리하세요

글로벌 팀과 프로젝트를 위한 강력한 다국어 지원을 제공자

Gmail, Docs, Sheets, Meet 등 Google Workspace tools와 원활하게 통합하세요

/AI 에이전트 워크플로우 및 전문 데이터 분석을 위한 맞춤형 AI 어시스턴트(젬) 제공

Google DeepMind Gemini의 한도

때때로 부정확한 인용이나 오래된 실시간 데이터를 생성할 수 있습니다

복잡한 프롬프트에 대한 다중 모달 이미지 생성은 여전히 발전 중입니다

Google DeepMind Gemini 가격 정책

Free

google AI Pro: *월 $19.99/사용자당

google AI Ultra: *사용자당 월 $249.99

Google DeepMind Gemini 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 Google DeepMind Gemini에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

Gemini는 우리 워크플로우의 핵심이 되었습니다. 시간이 지남에 따라 응답 품질이 크게 향상되었으며, 특히 최신 2.5 Flash 모델에서 두드러집니다. Vertex AI와의 파일 인덱스 연동도 만족스럽습니다. 통합이 원활하고 모델이 지시를 잘 따르며 정확한 결과를 제공합니다.

5. Llama (Meta AI) (확장성 있는 오픈 AI 개발에 최적)

via Meta

* 메타 대변인 라이언 대니얼스는"개발자 커뮤니티와 파트너들의 피드백을 지속적으로 경청하여 모델과 기능을 더욱 개선하고 있으며, 커뮤니티와 함께 일하여 지속적으로 개선하고 그들의 값을 잠금 해제해 나가기를 기대합니다"라고 말했습니다.

바로 그 개방성이 Llama의 매력 포인트입니다. 더 많은 통제권을 원하는 개발자와 비즈니스를 위해 설계된 Llama 4는 텍스트와 시각 자료를 모두 이해하는 다중 모달 기능을 제공하면서도 빠르고 비용 효율적입니다.

확장성을 위해 설계되어, 무거운 인프라 요구 없이 AI 애플리케이션을 실험하고 테스트하며 배포하기가 더 쉬워집니다. 또한 Llama를 둘러싼 커뮤니티는 빠르게 성장 중이며, 메타의 생태계는 챗봇부터 문서 분석, 고급 에이전트 추론 tools까지 모든 것을 지원합니다 .

라마의 주요 기능

텍스트 및 시각적 인텔리전스를 갖춘 기본적으로 다중 모달 모델을 제공합니다

긴 문서 분석을 위한 업계 최고의 컨텍스트 창 제공

효율적인 추론 및 배포를 통한 비용 효율적인 확장 지원

AWS와 같은 플랫폼과 통합하여 구축 및 테스트를 간소화하세요

협업과 혁신을 위한 대규모 오픈소스 커뮤니티를 지원하세요

라마의 한도점

일부 고급 모델(예: Behemoth)은 아직 프리뷰 단계에 있습니다

완벽한 맞춤형 및 배포를 위해서는 더 많은 기술적 전문성이 필요할 수 있습니다

라마 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정*

라마 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (145개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 Llama에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

메타 라마 3는 자연어 이해 및 응답 능력이 탁월하여 대화를 부드럽고 자연스럽게 만듭니다. 이전 버전의 라마보다 정확도가 높아 관련성 높은 답변을 제공함으로써 생산성과 사용자 경험을 향상시킵니다. 또한 개발 애플리케이션과 통합됩니다.

👀 재미있는 사실: "인공 지능(artificial intelligence)"이라는 용어는 1956년 다트머스 대학에서 열린 여름 워크숍에서 처음 만들어졌습니다. 연구자들은 기계가 "생각할 수 있는" 가능성을 탐구했습니다

6. Cohere (기업용 개인 AI 솔루션에 최적)

via Cohere

"GPT 어시스턴트 API보다 코히어를 훨씬 더 즐기고 있어요… 더 빠르고, 일관된 결과를 제공하며, 인용도 정확하니까요"라고 한 레딧 사용자가 실제 AI 배포 사례를 논의하며 공유했습니다. 이러한 의견은 많은 팀이 코히어로 전환하는 이유를 반영합니다.

보안성과 맞춤화가 필요한 비즈니스용 AI를 위해 설계된 Cohere는 다국어 생성 모델, 강력한 검색 tools, 복잡한 기업용 사례에 맞춤화된 AI 작업 공간을 통합합니다.

문서 분석부터 AI 기반 어시스턴트까지, Cohere는 독점 데이터로 모델을 미세 조정하면서도 엄격한 데이터 프라이버시를 유지하는 능력으로 두각을 나타냅니다.

Cohere의 주요 기능

고성능 Command 모델로 다국어 텍스트 생성

Embed 및 Rerank을 통해 정확한 다중 모드 검색과 의미적 순위 지정 기능을 제공합니다

검색 강화 생성(RAG)을 통해 독점 기업 데이터로 모델을 미세 조정하세요

VPC, 클라우드 또는 온프레미스 환경을 통한 보안하고 개인 배포를 제공합니다

현대적인 팀을 위한 맞춤형 AI 작업 공간 North로 기업 협업을 활성화하세요

Cohere의 한도

고급 맞춤형 설정을 위해서는 기술적 전문성이 필요합니다

표준화된 가격 정책에 대한 공개 정보의 한도가 있습니다

코히어 가격 정책

맞춤형 가격 책정*

코히어 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (20개 이상의 리뷰)

👀 재미있는 사실: 2011년 퀴즈쇼 '제퍼디!'에서 우승한 것으로 유명한 IBM의 왓슨(Watson)은 이후 의료 분야에서 의사들의 암 진단 및 치료 권고 지원을 위해 활용되었습니다.

7. Hugging Face (오픈소스 AI 협업 및 NLP 프로젝트에 최적)

Hugging Face를 통해

허깅 페이스는 직관적인 인터페이스를 갖춘 AI 개발자들을 위한 친근한 커뮤니티 카페 같은 느낌입니다. 사람들이 모델, 아이디어, tools를 자유롭게 공유하며 서로 배우고 창조하는 공간입니다. 여기에서 길을 찾는 데 기술 고수가 될 필요는 없습니다.

컴퓨터에 언어를 이해하도록 가르치거나, 음성 비서를 만들거나, 단순히 AI가 무엇을 할 수 있는지 탐구하려는 경우, Hugging Face는 시작하기에 따뜻한 스페이스를 제공합니다.

Hugging Face의 주요 기능

100만 개 이상의 오픈소스 모델, 데이터셋 및 AI 애플리케이션에 대한 접근을 제공하여 신속한 프로토타이핑을 지원합니다

NLP, 음성, 비전 및 다중 모달 작업을 위한 사전 훈련된 트랜스포머 모델 제공

스페이스를 통한 AI 데모 배포 및 공유로 협업 개발을 활성화하세요

모델 훈련 및 미세 조정을 위해 PyTorch 및 TensorFlow와 같은 ML 라이브러리와 원활한 통합을 지원합니다

SSO, 감사 로그, 세분화된 접근 제어와 같은 기능을 통해 안전한 AI 개발을 위한 엔터프라이즈급 tools를 제공합니다

Hugging Face의 한도

대규모 모델 실행을 위해 높은 컴퓨팅 리소스가 필요합니다

모델 아키텍처 및 결과에 대한 한도 시각화 tools

Hugging Face 가격 정책

Pro: 사용자당 월 $9

팀: 사용자당 월 $20

기업: 사용자당 월 $50

Hugging Face 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 허깅 페이스에 대해 말하는 것

이 가트너 피어 인사이트 리뷰에서 공유된 내용:

이 플랫폼은 광범위한 사전 훈련 모델 및 NLP 라이브러리를 제공하여 개발에 필요한 시간과 노력을 절감합니다. 특히 PyTorch 및 TensorFlow와 같은 라이브러리와 놀라운 통합성을 보여주는 점이 효과적이었습니다.

8. Microsoft Azure AI (확장 가능하고 기업용으로 준비된 AI 솔루션에 최적)

Microsoft를 통해

"Azure의 다른 서비스와 마찬가지로, 자신이 무엇을 하는지 알고 서비스를 사용하는 이유를 이해한다면 원하는 결과를 얻을 수 있습니다." 이 레딧 댓글은 Microsoft Azure AI를 완벽하게 요약합니다. 이는 플러그 앤 플레이 방식의 마법 지팡이가 아니라, 목표를 이해하는 팀에게 보상을 주는 강력하고 신뢰할 수 있는 플랫폼입니다.

Azure AI는 데이터 보안과 규정 준수를 유지하면서 대규모로 지능형 애플리케이션을 개발하려는 비즈니스를 위해 설계되었습니다. Vodafone과 McDonald’s와 같은 비즈니스들은 Azure AI를 활용하여 HR 챗봇 구축부터 지식 마이닝 및 대규모 고객 지원 강화에 이르기까지 더욱 개인화되고 효율적인 경험을 창출해 왔습니다.

Microsoft Azure AI의 주요 기능

OpenAI의 최신 GPT 시리즈를 포함한 다양한 모델의 선택을 통합된 API로 배포하세요

Azure AI Foundry 및 에이전트 툴체인을 사용하여 AI 애플리케이션을 맞춤형으로 만드세요

내장된 보안 및 안전 보호 장치로 데이터를 보호하고 규정 준수를 보장하세요

Azure AI Search로 고급 검색 및 검색 기능을 활용하세요

대규모 애플리케이션 성능 모니터링 및 최적화

Microsoft Azure AI의 한도

복잡한 설정을 위한 숙련된 엔지니어 필요

기능 및 이용 가능 여부는 지역에 따라 다를 수 있습니다

모델 미세 조정은 시간이 지남에 따라 비용이 많이 들 수 있습니다

Microsoft Azure AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정*

Microsoft Azure AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (2,090개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,920개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Microsoft Azure AI

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

Microsoft Azure는 단순한 앱 호스팅부터 고급 AI 및 머신러닝 솔루션에 이르기까지 비즈니스 요구를 지원하는 포괄적인 클라우드 서비스 제품군으로 두각을 나타냅니다. 광범위한 데이터 센터 네트워크를 통한 글로벌 커버리지는 지역 간 고가용성, 낮은 지연 시간 및 규정 준수를 보장합니다.

9. 퍼플렉시티 /AI (실시간 연구 및 다중 모델 AI 검색에 최적)

via Perplexity

현재 미국인의 3분의 1 이상이 일이나 학업 프로젝트 연구를 위해 AI tools를 활용합니다. 이 증가하는 추세는 AI가 정보를 찾고 복잡한 주제를 이해하는 데 있어 신뢰할 수 있는 동반자가 되었음을 보여줍니다. 다양한 옵션 중에서도 퍼플렉시티 AI는 실시간 연구를 위한 가장 신뢰할 수 있는 tools 중 하나로 두각을 나타냅니다.

정적인 채팅봇과 달리, 퍼플렉시티는 채팅 중 실시간으로 웹을 검색하여 답변을 지원하는 최신 인용 정보를 가져옵니다.

데이터 분석, 연구 논문 작성, 프레젠테이션 준비 등 어떤 작업을 하든 GPT-4 Omni, Claude 3, Grok, DeepSeek R1 등 다양한 AI 모델을 한곳에서 활용할 수 있습니다.

PDF, CSV 또는 이미지를 업로드하면 몇 초 만에 요약과 인사이트를 얻을 수 있습니다. 팀을 위한 협업 스페이스를 통해 연구 중심 프로젝트에서 결과를 공유하고 모든 구성원이 동일한 방향으로 진행되도록 쉽게 조정할 수 있습니다.

퍼플렉시티 AI의 주요 기능

모든 답변에 인용 출처를 표시하며 실시간으로 웹 검색을 수행하세요

GPT-4, Claude, Grok, DeepSeek 등 다양한 AI 모델 간 전환이 가능합니다.

PDF, CSV, 이미지 및 텍스트 파일을 업로드하여 신속하게 요약하고 분석하세요.

스페이스에서 팀원과 협업하고 일관된 응답을 위한 맞춤형 지침을 설정하세요

Albato 및 Boost Space와 같은 통합을 통해 800개 이상의 생산성 tools와 연결하세요.

퍼플렉시티 AI의 한도

팀 협업에는 공유 채팅과 고급 보고 기능이 부족합니다

공개 이미지 URL은 계속 접근 가능하여 보안 문제를 야기합니다

기업 가격은 유사한 대안보다 높습니다

퍼플렉시티 AI 가격 정책

Free

프로 : 사용자당 월 $20

기업 프로: 사용자당 월 $40

퍼플렉시티 AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (45개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

사용자들이 퍼플렉시티 AI에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰에서 공유한 내용:

저는 매일 사용하며 매우 다양한 업무 환경에 맞춰 수많은 컬렉션을 생성했습니다. 이는 제 다변화된 업무의 일상적 정리에 큰 도움이 됩니다. 놀라운 효과를 발휘하며, 관련 대규모 언어 모델(LLM)의 추가 발전으로 그 가치가 더욱 높아질 것으로 기대합니다.

10. AI21 Labs Jurassic-2 (장문 사실 양식 콘텐츠 생성에 최적)

특히 정확성이 매우 중요한 긴 보고서나 상세한 문서를 작성할 때처럼, 안정적이고 의존성이 있는 AI tool이 필요한 경우가 있습니다.

바로 여기에 AI21 Labs의 Jurassic-2가 등장합니다. 이 도구는 개인과 팀이 주제를 잘 아는 사람이 직접 작성한 것처럼 들리는 명확하고 세련된 콘텐츠를 작성할 수 있도록 설계되었습니다.

쥬라식-2는 방대하고 복잡한 글도 사실 관계를 추적하지 않고 처리할 수 있습니다. 또한 여러 언어를 이해하며, 많은 예시를 미리 제공하지 않아도 사용자의 지시를 따릅니다. 비즈니스들은 전문 보고서, 기술 가이드, 또는 단순히 잘 구성된 글을 작성할 때 수시간을 편집에 할애하지 않으려는 경우 이 도구를 자주 활용합니다.

AI21 Labs Jurassic-2의 주요 기능

비즈니스 및 기술 활용 사례에 맞춤화된 장문, 사실적이며 일관성 있는 콘텐츠 생성

제로샷 명령어 팔로워를 활용하여 더 자연스러운 프롬프트 처리를 구현하세요

글로벌 콘텐츠 생성을 위한 다국어 기능 활용

요약하다, 의역, 문법 교정을 위한 Wordtune과 같은 작업별 API를 활용하세요.

대형 경쟁 모델 대비 지연 시간 감소 및 비용 최적화 달성

AI21 Labs Jurassic-2의 한도

이미지 또는 다중 모달 기능이 내장되지 않은 텍스트 생성 기능으로만 한도

미세 조정 옵션은 추가적인 전문 지식과 자원이 필요합니다.

AI21 Labs Jurassic-2 가격 정책

맞춤형 가격 책정*

AI21 Labs Jurassic-2 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

우리가 소개한 것들 외에도 다른 옵션을 계속 탐색 중이라면, 전문적인 작업을 처리하는 능력으로 주목받고 있는 몇 가지 다른 AI tools를 소개합니다:

Writer (Palmyra Models)*: 미세 조정된 모델, 기업급 프라이버시, 일관된 커뮤니케이션을 위한 스타일 가이드를 제공합니다

Dust: 팀의 워크플로우에 맞춰 조정되는 맞춤형 /AI 어시스턴트 구축을 위해 설계되었습니다

Jasper AI: 광고 카피, 블로그 콘텐츠, 브랜드 메시지를 생성하며 에이전시 및 콘텐츠 팀을 위한 협업 기능을 제공합니다

컨텍스트 인식 AI를 경험해 보세요: ClickUp을 사용해 보세요

우리는 각기 글쓰기, 플랜, 사고 속도를 높이는 방법을 제공하는 인상적인 AI tools들을 살펴보았습니다.

하지만 현실은 이렇습니다: 미스트랄 AI를 포함한 대부분의 tools은 여전히 별도의 앱처럼 느껴져 워크플로우에 억지로 끼워 넣어야 합니다. 이는 지속적인 작업 전환과 동일한 세부사항을 반복 입력해야 함을 의미합니다.

ClickUp은 다릅니다. 단순한 AI 챗봇이나 문서 생성기가 아닌, 여러분의 일이 이미 존재하는 곳—프로젝트, 작업, 문서—에 AI를 직접 배치합니다.

ClickUp Brain과 ClickUp Brain Max를 사용하면 단순히 텍스트를 생성하는 것을 넘어, 전체 워크플로우를 자동화하여 아이디어를 실행 가능한 플랜으로 전환하며 작업 공간을 벗어나지 않고도 완전한 맥락 속에서 답변을 얻을 수 있습니다.

