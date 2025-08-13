2025년 최고의 Anthropic AI 대안 및 경쟁 제품 10가지

AI는 전기 이후 가장 혁신적인 기술이 될 것입니다.

그리고 이미 그 약속을 실천하고 있습니다.

약 72%의 전문가들은 AI가 정보 검색 속도를 높이는 데 도움이 된다고 응답했으며, 66%는 AI가 전반적인 생산성을 높인다고 응답했습니다.

많은 전문가들이 Anthropic에서 개발한 Claude AI를 예의 바르고 안전에 민감하며 신중하게 제한된 AI 어시스턴트로 신뢰하고 있습니다. 하지만 솔직히 말해서, 때로는 너무 신중할 때도 있습니다.

Anthropic의 윤리적 AI에 대한 커밋먼트는 칭찬할 만하지만, 더 넓은 AI 환경은 어떨까요? 고급 AI 기능, 더 유연한 배포 옵션, 그리고 "죄송합니다, 도와드릴 수 없습니다"라는 응답이 적은 야심 찬 경쟁자들이 많습니다.

더 맞춤화되고 직접적인 응답이 필요한 경우 팀이 이 솔루션을 선호할 수 있습니다. 또는 복잡하고 대량의 워크플로우를 문제없이 처리하기 위해 이 솔루션을 선호할 수도 있습니다.

콘텐츠를 생성하거나, AI 기반 제품을 구축하거나, 특정 요구 사항에 맞는 여러 AI 모델을 찾고 있든, 이 가이드에서는 사용 가능한 최고의 Anthropic 대안을 소개합니다.

Anthropic AI 대안을 선택해야 하는 이유

Anthropic은 윤리적 정합성 및 투명성 등 AI 플랫폼으로서 많은 장점을 가지고 있습니다. 그러나 조직이 AI 스페이스에서 대안을 고려할 수 있는 몇 가지 이유가 있습니다.

더 광범위한 기능 필요: 일부 다른 옵션은 텍스트, 이미지, 음성 등 다중 모드 입력을 지원하여 워크플로우에서 AI를 사용할 수 있는 방법을 확대합니다

더 나은 가격 또는 오픈 소스 유연성: 오픈 소스 또는 경쟁력 있는 가격의 도구는 스타트 업과 소규모 팀에 결과물의 품질을 저하시키지 않고 더 많은 자유를 제공합니다

기존 도구와의 손쉬운 통합: 많은 Anthropic 대안은 인기 있는 플랫폼에 연결될 수 있도록 설계되어, 현재 사용 중인 기술 스택에 AI 기술을 더 쉽게 추가할 수 있습니다

더 많은 제어 및 맞춤 설정: 일부 AI 플랫폼은 전문적인 도구 또는 제품을 구축하는 팀을 위해 더 심층적인 API 액세스, 모델 교육 옵션 및 확장성 기능을 제공합니다

강화된 규정 준수 및 데이터 보안: 특정 AI 제공자는 업계 규정을 더 잘 준수하고 엔터프라이즈급 보호 기능을 제공합니다

사용 제한이 적습니다. 일부 대안은 더 높은 사용 한도 또는 메시지 제한이 없으므로 긴 세션이나 집중적인 연구 워크플로우에 더 적합합니다

기술적 사용 사례에 특화: 고급 코딩, 데이터 과학 또는 R&D를 위해 구축된 도구는 Anthropic의 일반적인 접근 방식을 뛰어넘습니다

👀 알고 계십니까? 대규모 언어 모델(LLM)과 같은 최신 AI 모델은 수백 페이지에 달하는 텍스트에 해당하는 최대 200,000개의 토큰으로 구성된 컨텍스트 창을 처리할 수 있어, 매우 긴 문서나 대화를 이해하고 이에 기반한 응답을 생성할 수 있습니다. 이 기능은 법률, 과학 연구 및 복잡한 데이터 분석 분야의 애플리케이션을 변화시키고 있습니다.

Anthropic AI의 대안 한눈에 보기

이 게시물에서 다루는 각 Anthropic AI 대안의 사용 사례와 기능을 간략하게 소개합니다.

Tool 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 문서, 작업, 자동화, 스탠드업 및 멀티 모델 액세스(Claude, GPT, Gemini, DeepSeek)를 통한 AI 기반의 생산성 하나의 작업 공간에서 프로젝트, 콘텐츠 및 지식을 관리하는 소규모 팀부터 기업 팀까지 무료 플랜 이용 가능, 기업용 맞춤형 가격 책정 OpenAI GPT-4 고급 텍스트 및 코드 생성, 메모리 및 명령이 포함된 GPT, 다중 모드 입력(이미지, 음성, 파일) 콘텐츠, 자동화 및 분석 워크플로우를 만드는 개인부터 기업 팀까지 무료 플랜 이용 가능 (GPT-3. 5); 유료 플랜은 월 $20부터 시작; 기업용 맞춤형 가격 Google Gemini 다중 모드 LLM, Google 작업 공간 앱과 통합, 강력한 요약, 문서 지원 및 이미지 분석 Google Workspace 도구 및 AI 코파일럿을 사용하는 개인 및 중규모 팀 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 19.99달러부터, 기업용 맞춤형 가격 책정 Microsoft Copilot Microsoft 365 (Word, Excel, Teams)에 AI가 내장되어 있으며, Microsoft Graph와 통합되고 GitHub Copilot을 통한 코딩을 지원합니다 콘텐츠, 회의 및 개발을 위해 Microsoft 생태계에서 일하는 소규모 팀부터 기업 팀까지 유료 플랜은 사용자당 월 30달러부터 시작하며, 기업을 위한 맞춤형 가격도 제공됩니다 IBM Watsonx 코드, 언어 및 지리 공간 작업을 위한 기초 모델, 모델 거버넌스 도구, AI 설명 가능성 및 신뢰 프레임워크 산업별 사용 사례에 대해 보안, 규정 준수 및 관리가 필요한 대기업 무료 체험판 사용 가능, 기업용 맞춤형 가격 책정 Perplexity AI 인용이 포함된 실시간 AI 기반 검색, 웹 액세스가 가능한 프로 검색 정확하고 투명한 답변을 빠르게 필요로 하는 개인, 연구자, 분석가 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 20달러부터, 기업용 맞춤형 가격 책정 Hugging Face 오픈소스 모델 호스팅, 훈련, 배포 (Transformers, Diffusers); 300,000개 이상의 모델에 대한 액세스; 추론 엔드포인트 및 AutoTrain NLP 및 비전 모델을 구축하거나 맞춤화하는 개발자 및 ML 팀 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 9달러부터, 기업용 맞춤형 가격 책정 Mistral AI 오픈 웨이트 모델(Mistral-7B, Mixtral); 빠른 추론, 자체 호스팅 지원, 추론 및 효율성에 최적화됨 경량 오픈 모델을 배포하는 ML 엔지니어 및 AI 인프라 팀 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 14.99달러부터, 기업용 맞춤형 가격 책정 Cohere RAG 지원 언어 모델, 명령어 시리즈, 다국어 임베딩, 모델 API, 의미 검색 도구 맞춤형 LLM 애플리케이션을 개발하는 중대형 AI/ML 팀 무료 체험판 사용 가능, 기업용 맞춤형 가격 책정 Amazon Bedrock Anthropic, Cohere, Mistral, Meta 및 Amazon Titan의 모델에 액세스할 수 있는 완전 관리형 서비스로, AWS 에코시스템과 통합됩니다 AWS 인프라 내에서 생성형 AI 앱을 구축하는 엔터프라이즈 팀 무료 체험판 사용 가능, 기업용 맞춤형 가격 책정

사용할 수 있는 최고의 Anthropic 대안

자세한 내용을 살펴보세요. 이 기사를 읽으시면 귀하의 업무에 가장 적합한 AI 솔루션을 찾을 수 있을 것입니다!

1. ClickUp (AI 기반 생산성 및 협업에 가장 적합)

ClickUp Brain을 사용하여 LLM 간 전환 콘텐츠 생성에서 코딩에 이르기까지 적절한 작업에 적합한 LLM에 ClickUp Brain을 사용하여 액세스하세요

아마도 당신은 세 가지 플랫폼에서 스프린트 계획, 작업 의존성, 버그 추적을 동시에 처리하는 개발자일 것입니다. 또는 데이터 세트를 정리하고, 실험을 자동화하고, 팀과 협력하면서 정신을 잃지 않고 (또는 파일을 잃지 않고) 일하는 AI 연구원일 수도 있습니다. 실제 워크플로우를 관리하고, 운영을 자동화하며, 일상 업무 시스템에 깊이 통합되는 무언가가 필요합니다.

일하는 데 필요한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp을 만나보세요. 멀티태스킹이 가능한 AI 기반의 업무 환경을 위해 만들어진 생산성 명령 센터입니다. Anthropic의 대안으로 ClickUp의 가장 큰 장점은 무엇일까요? 프로젝트 관리 기능, 작업 관리, 채팅을 한 곳에서 결합한 것으로, 세계에서 가장 일관된 업무 AI로 구동됩니다.

Anthropic AI는 구조화된 대화와 윤리적 가이드라인에 탁월하지만, ClickUp은 팀이 생성적이고 능동적인 AI를 통해 실제로 일을 완료할 수 있도록 지원합니다(단순히 논의만 하는 것이 아닙니다!).

ClickUp Brain을 통해 지구상에서 가장 강력하고 컨텍스트를 인식하는 AI 모델을 작업 공간으로 직접 가져오세요

ClickUp의 컨텍스트 인식 AI 기능의 핵심은 ClickUp Brain입니다. 이 기능을 사전 예방적인 AI 운영 관리자로 생각해보세요. 작업 업데이트를 요약하고, 콘텐츠(간단한 이메일에서 복잡한 프로젝트 보고서에 이르기까지)를 생성하며, 작업의 우선 순위를 자동으로 지정하고, ClickUp 작업 공간 및 연결된 앱의 실시간 컨텍스트를 기반으로 팀 워크플로우를 안내합니다. 반복적인 작업을 자동화하기 위해 프로젝트 관리 소프트웨어와 AI 어시스턴트를 전환할 필요가 없습니다.

이 솔루션이 더욱 강력한 이유는 단일 대규모 언어 모델에 묶이지 않는다는 점입니다. 대신 플랫폼 내에서 GPT, Anthropic의 Claude, DeepSeek, Gemini 등 최상위 LLM 사이를 자유롭게 전환할 수 있습니다.

따라서 Anthropic AI의 사려 깊고 신중한 어조를 높이 평가하지만, 다양한 유형의 작업에 더 빠르고 창의적인 것으로 자유롭게 토글할 수 있는 기능을 원한다면 두 가지를 모두 사용할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 컨텍스트를 전환하지 않고도 창의성, 어조 및 기술적 정확성을 완벽하게 제어할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 자연어 프롬프트로 맞춤형 AI 자동화를 구축하세요

대화형인 Anthropic과 달리 ClickUp AI는 구축을 위해 설계되었습니다. ClickUp 자동화 엔진을 사용하면 한 줄의 코드도 작성하지 않고도 맞춤형 워크플로우를 만들 수 있습니다.

마감일이 변경되면 작업이 자동으로 이동되기를 원하십니까? 가용성에 따라 팀 회원을 할당하고 싶으신가요? 진행 상황이 진행되면 프로젝트 업데이트를 트리거하고 싶으신가요? 자연어 명령어를 사용하여 100가지 이상의 워크플로우를 자동화할 수 있으므로 AI를 실제 비즈니스 로직에 쉽게 맞출 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp Autopilot Agents를 교육하여 수신 요청의 우선 순위 지정, 게시 전 콘텐츠 검토, 채팅에서 FAQ에 답변, 우선순위에 따라 팀원에게 작업을 전달하는 등 프로젝트 작업을 처리할 수 있습니다. 맞춤형 트리거와 자연어 명령을 사용하는 이 코드 없는 에이전트는 AI 프로젝트 코디네이터처럼 작동하여 팀이 매주 수작업으로 하는 바쁜 업무를 줄여줍니다. ClickUp Autopilot 에이전트를 사용해 작업을 빠르게 진행하세요

작업 관리 및 워크플로우 자동화 외에도 ClickUp은 보다 효과적인 사고를 돕습니다. 어떻게?

AI 기반 작업 관리 시스템은 할 일을 정리할 뿐 아니라, 사용자의 습관, 마감일, 업무량을 바탕으로 주의가 필요한 사항을 예측합니다

ClickUp의 AI 달력을 사용하면 대량의 작업을 관리 가능한 단위로 분할하고, 잠재적인 장애 요소를 강조 표시하고, 가장 생산적인 시간에 따라 심층적인 작업 세션을 추천할 수도 있습니다

ClickUp은 또한 팀이 쉽게 액세스, 사용 및 구축할 수 있도록 지식을 구조화합니다

빠르게 성장하는 스타트업, 여러 시간대에 걸쳐 협업하는 연구팀, AI 협업을 원하는 비즈니스 등 플랫폼을 통해 인사이트를 놓치지 않고 업무의 중복을 방지할 수 있습니다. 이 플랫폼은 신경망처럼 사람, 리소스, 정보를 연결하여 전체 워크플로우에 걸쳐 실시간으로 명확한 정보와 AI 기반의 지침을 제공합니다.

💡 프로 팁: 데스크탑 AI 컴패니언인 ClickUp Brain MAX를 Talk to Text 와 함께 사용하면 매주 몇 시간의 시간을 절약할 수 있습니다. 업데이트, 명령어 또는 작업 설명을 워크플로우에 직접 음성으로 입력하세요. 내장된 AI는 음성 입력을 텍스트로 변환하고 다듬어(타이핑보다 최대 4배 빠름) 프로젝트 컨텍스트와 @멘션을 지능적으로 인식하며, 말한 아이디어를 구조화된 작업이나 문서로 변환할 수도 있습니다. ClickUp Brain MAX의 Talk to Text를 사용하여 아이디어를 캡처하고, 지침을 공유하고, 작업을 4배 더 빠르게 완료하세요

Brain MAX에 대해 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청하세요.

ClickUp의 주요 기능

자연어 질문을 사용하여 작업 공간 내에서 중요한 문서, 작업, 멘션 및 댓글을 쉽게 검색할 수 있습니다

ClickUp의 Enterprise AI Search를 사용하여 Google Drive, GitHub, Slack 등 연결된 앱에서 파일, 메시지 및 인사이트를 검색하세요

ClickUp Brain으로 한 번의 클릭으로 업데이트, 상태 보고서 및 작업 요약을 생성하세요

기술 문서부터 마케팅 자료에 이르기까지 원하는 톤과 스타일로 완벽한 콘텐츠를 생성하세요

AI 템플릿을 만들어 매일 하는 일을 한 발 앞서 시작하세요

ClickUp의 SOC 2, GDPR 및 HIPAA 데이터 보안, 역할 기반 권한, 감사 추적 및 민감한 데이터의 안전한 취급을 통해 운영의 안전과 보안을 보장하세요

ClickUp의 1000개 이상의 통합 기능을 통해 협업을 위한 중앙 신경계를 구축하세요

ClickUp의 한도

사용자는 더 복잡한 워크플로우를 설정할 때 학습 곡선이 더 가파를 수 있습니다

모바일 환경에서는 데스크탑 버전의 기능을 모두 사용하지 못할 수도 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 리뷰 및 평가

G2 : 4.7/5 (10,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

ClickUp은 말 그대로 당사의 시청각 제작 회사인 Onix Medios의 두 번째 디지털 두뇌와도 같은 존재입니다. 제가 가장 좋아하는 점은 맞춤 설정 수준입니다. 자신의 생각과 일하는 방식에 딱 맞는 조직 체계를 구축할 수 있습니다 제 파트너와 저는 7년 이상 ClickUp을 사용해 온 친구의 추천으로 3~4년 동안 이 서비스를 사용하고 있습니다 […] 또한 ClickUp이 지속적으로 발전하고 있다는 점이 매우 마음에 듭니다. 새로운 기능, 더 나은 통합, 그리고 이제 인공 지능을 통해 프로세스를 더욱 최적화하고 자동화할 수 있는 많은 기회가 열리고 있습니다. 스타트 업처럼 생동감 있고 끊임없이 변화하고 있습니다.

2. OpenAI GPT-5 (고급 문제 해결에 가장 적합)

openAI를 통해

GPT-5는 2025년 8월에 출시된 OpenAI의 가장 진보된 언어 모델입니다. 고급 자연어 처리(NLP)에 탁월하며, 고품질의 텍스트 생성, 코딩 지원 및 긴 문맥 추론 기능을 제공합니다.

OpenAI의 API를 통해 액세스할 수 있어 챗봇, 쓰기 보조 도구 및 데이터 해석 도구를 쉽게 구축할 수 있습니다. 이 생태계는 개발자 친화적인 기능과 명확한 가격 옵션을 제공합니다. GPT-5는 또한 텍스트, 이미지 및 음성을 처리할 수 있는 강력한 다중 모드 기능을 제공하므로 이미지에 캡션을 달고, 시각적 콘텐츠를 분류하고, 차트를 해석할 수도 있습니다.

마케팅, 디자인, 제품 또는 지원 등 다양한 미디어를 사용하는 팀에 적합한 다목적의 고성능 솔루션입니다.

OpenAI GPT-5의 최고의 기능

복잡한 프롬프트의 미묘한 차이를 이해하여 컨텍스트에 더 적합한 맞춤형 응답을 제공합니다

매우 긴 대화(최대 ~256,000 토큰)에서도 대화 컨텍스트를 유지합니다

이전 모델에 비해 환각 현상이 적고 편향성이 감소된 더 빠르고 정확한 출력을 제공합니다

최대 25,000자까지 긴 입력을 처리하면서 일관되고 관련성 높은 응답을 유지합니다

OpenAI GPT-5의 한도

보안 연구원들이 GPT-5를 빠르게 탈옥하는 데 성공하면서 안전에 대한 우려가 제기되고 있습니다

강력한 벤치마크에도 불구하고, 초기 사용자들은 몇 가지 수학/지리 오류가 있다고 보고했습니다

OpenAI GPT-5 가격 (ChatGPT를 통해)

Free

플러스 : $20/월

Pro : $200/월

팀 : 사용자당 월 30달러

Enterprise: 맞춤형 가격

OpenAI GPT-5 리뷰 및 평가

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 OpenAI GPT-4에 대해 어떻게 말하고 있나요?

레딧 리뷰 에 따르면:

🧠 재미있는 사실: GPT가 등장하기 전에는 ELIZA (1960년대)와 ALICE (1990년대)와 같은 챗봇이 규칙 기반 스크립트를 사용하여 대화를 모방했습니다. 당시에는 획기적이었지만, 오늘날 AI 모델이 제공하는 동적인 응답 생성 기능은 부족했습니다.

3. Google Gemini AI (실시간 데이터 처리 및 분석에 가장 적합)

google Gemini를 통해

Anthropic AI와 달리 Google Gemini의 플랫폼은 다중 모드 기능을 결합하여 텍스트, 이미지 및 오디오와 원활하게 상호 작용할 수 있습니다. Google의 생태계와 깊이 통합되어 이미 Google 서비스를 사용하고 있는 비즈니스에 자연스럽게 적합합니다.

Gemini는 Google Docs, 스프레드시트, 슬라이드 등 친숙한 플랫폼에서 콘텐츠를 생성, 편집 및 분석하여 워크플로우를 최적화하고 여러 도구의 필요성을 줄여줍니다. 또한 세련된 이메일 초안을 작성하고 AI를 통해 생산성을 높이는 데이터 기반 분석을 수행합니다.

확장성과 엔터프라이즈급 보안에 중점을 둔 Gemini는 지능적이고 안전한 AI 기술을 찾는 기업에 서비스를 제공합니다.

Google Gemini AI의 주요 기능

텍스트, 이미지 및 오디오를 생성하고 100개 이상의 언어로 번역하세요

Google 검색을 통해 실시간 정보에 액세스하여 최신 데이터를 기반으로 한 최신 관련 응답을 제공하세요

Google의 방대한 지식 그래프를 활용하여 사람, 장소, 이벤트 등 다양한 영역에 대해 사실에 기반한 구조화된 답변을 제공하세요

Gmail, 문서, 스프레드 시트, 프레젠테이션과 원활하게 통합되어 워크플로우에서 직접 스마트한 제안, 자동 요약, 데이터 인사이트 및 콘텐츠 생성을 제공합니다

전체 Google 생태계에서 엔터프라이즈급 자동화를 지원합니다

Google Gemini AI의 한도

훈련 데이터에 존재하는 편견을 반영할 수 있으며, 이로 인해 문화에 대한 이해가 제한되거나 관점이 왜곡될 수 있습니다

Google Gemini AI 가격

Gemini Free

Gemini Advanced : 월 19.99달러(Google One AI Premium에 포함)

Gemini Business : 사용자당 월 24달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Google Gemini AI 리뷰 및 평가

G2 : 4.4/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Google Gemini AI에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

텍스트만 처리하는 기존의 챗봇과 달리 Gemini는 텍스트, 이미지, 오디오 및 비디오를 원활하게 이해하고 처리할 수 있습니다

텍스트만 처리하는 기존의 챗봇과 달리 Gemini는 텍스트, 이미지, 오디오 및 비디오를 원활하게 이해하고 처리할 수 있습니다

4. Microsoft Copilot (Microsoft 생태계에서 AI 기반 생산성에 가장 적합)

microsoft Copilot을 통해

현재 시장에서 가장 인기 있는 AI 앱 중 하나인 Microsoft Copilot은 Microsoft 생태계에 깊이 통합되어 있습니다. 이 앱은 작업을 자동화하고 Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams 및 Bing 검색 엔진을 비롯한 다양한 애플리케이션에서 지능형 지원을 제공합니다.

Word에서 Copilot은 기존 데이터를 기반으로 콘텐츠를 제안하여 문서 초안을 작성하는 데 도움을 줍니다. Excel에서는 복잡한 수식 없이도 추세를 분석하고 시각화 자료를 생성합니다. Copilot은 Microsoft 365와 통합되어 원활한 협업을 지원하며, 최고의 보안 및 규정 준수 기능도 제공합니다. 이러한 조합으로 Anthropic AI의 강력한 대안이 되고 있습니다.

Microsoft Copilot의 주요 기능

코드 스니펫을 생성하고, 기능을 자동 완성하기 위한 제안을 받고, 여러 언어에서 디버깅을 수행하세요

작업 자동화, 콘텐츠 생성, 데이터 분석, Microsoft 앱 전반에 걸친 협업 강화

스레드를 요약하고, 응답을 제안하고, 아젠다를 생성하여 이메일을 관리하세요

Visual Studio Code 및 GitHub와 같은 도구와 통합하여 더 스마트한 워크플로우를 구현하세요

Copilot Studio를 통해 문서, 인사이트 및 워크플로우 최적화를 위한 맞춤형 에이전트를 활성화하세요

Microsoft Copilot의 한도

Microsoft 365 생태계 내의 사용자에게 가장 적합하며, 크로스 플랫폼 호환성을 제한합니다

맞춤형 및 고급 기능에 대한 학습 곡선이 가파르다

Microsoft Copilot 가격

Microsoft Copilot: 무료

Microsoft Copilot Pro: 월 20달러

Microsoft 365 Copilot: 월 31.50달러

Microsoft Copilot 리뷰 및 평가

G2 : 4.4/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Microsoft Copilot에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

아이디어를 빠르게 생성하고, 이메일 초안을 작성하며, 긴 문서를 요약하기도 합니다. 반복적인 작업을 처리할 수 있는 비서가 있는 듯한 느낌이라, 더 중요한 일에 집중할 수 있습니다. Office 도구와 통합되어 앱을 너무 많이 전환하지 않고도 쉽게 작업할 수 있습니다.

5. IBM Watson (워크플로우 최적화 및 생산성 향상에 가장 적합)

iBM Watson을 통해

IBM Watsonx는 생성형 AI를 주요 비즈니스 워크플로우에 통합하여 다양한 기능의 생산성을 높이기 위해 설계된 AI 제품군입니다. 오픈 소스 모델, 자체 모델, 기존 모델 등 필요에 맞는 AI 모델을 유연하게 선택할 수 있습니다.

개인 데이터를 사용하여 기초 모델을 미세 조정, 프롬프트 조정 또는 조정할 수 있으며, 클라우드, 온프레미스 또는 하이브리드 설정을 통해 적합하다고 판단되는 방식으로 배포할 수 있습니다.

Anthropic AI와 마찬가지로 Watsonx는 책임감 있는 AI에 중점을 두고, 신뢰할 수 있는 데이터와 관리된 프로세스를 기반으로 결과를 생성한다는 점에서 두각을 나타내고 있습니다. 개방적이고 투명한 AI 기술과 강력한 보안 제어 기능으로 규정 준수가 쉬워지고, 특히 금융, 의료, 정부 등 규제가 엄격한 산업에서 책임감 있는 AI 배포가 보장됩니다.

IBM Watson의 주요 기능

고객 피드백에서 센서 로그에 이르기까지 테라바이트 규모의 구조화 및 비구조화 데이터를 분석하여 트렌드를 파악하고, 이상 징후를 감지하고, 예측 인사이트를 도출하세요

Scikit-learn, XGBoost, TensorFlow 등 친숙한 프레임워크를 사용하여 머신 러닝 모델을 구축, 훈련 및 배포하여 작업을 자동화하고 예측을 수행하세요

모델 교육을 맞춤화하여 IBM Watson Assistant 모델에 귀사의 비즈니스 데이터를 통합하세요

IBM의 NLP 및 ML 툴킷을 사용하여 생명 과학의 게놈 시퀀싱 분석, 금융 서비스의 사기 감지, 법률 업무의 계약 위험 평가 등 산업별 작업에 사전 구축된 AI 기능을 활용하세요

IBM Watson의 한도

IBM의 기초 모델(예: Granite 시리즈)은 GPT-4 또는 Claude 3와 같은 광범위한 모델보다 오픈 도메인 기능이 적어 기업 애플리케이션에 더 세밀하게 조정되어 있습니다

OpenAI 또는 Hugging Face에 비해 IBM Watson은 커뮤니티가 더 제한적이어서 플러그 앤 플레이 통합, 튜토리얼 및 커뮤니티 중심의 혁신이 더 적을 수 있습니다

IBM Watson 가격

Lite : 무료

추가 혜택: 월 $140부터 시작됩니다

Enterprise: 맞춤형 가격

IBM Watson 리뷰 및 평가

G2 : 4.5/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

IBM Watson에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있나요?

G2 사용자의 의견은 다음과 같습니다.

팀이 자신 있게 AI를 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 오픈 소스의 유연성, 엔터프라이즈급 거버넌스, 내장된 기본 모델이 결합되어 실제 AI 개발에 매우 강력한 성능을 발휘합니다.

👀 알고 계십니까? 생성 AI가 생산성에 미치는 영향으로 인해 매년 세계 경제에 2조 6천억 달러에서 4조 4천억 달러의 가치가 추가될 수 있습니다.

6. Perplexity AI (AI 기반 연구 및 콘텐츠 검색에 가장 적합)

perplexity AI를 통해

Perplexity AI의 Deep Research는 Anthropic AI의 최고의 대안 중 하나로 자주 언급됩니다. Perplexity에 질문을 하면, 답변을 제공하는 것뿐만 아니라 그 답변을 작성하는 데 사용된 웹 검색 결과 및 문서에 대한 링크도 함께 제공합니다. 정확성에 중점을 두고 있어 학계 및 시장 조사자들이 실행 가능한 인사이트를 도출하는 데도 도움이 됩니다.

심층적인 기업 맞춤형 설정이나 개인 데이터 통합 기능은 부족하지만, 속도, 사용 편의성, 근거에 기반한 응답을 통해 지식 근로자와 호기심 많은 사람 모두에게 유용한 도구로 자리매김했습니다.

Perplexity AI의 주요 기능

학술 저널, 뉴스 매체, 포럼, 신뢰할 수 있는 웹사이트에서 직접 추출한 실시간 인용 답변을 통해 연구를 가속화하세요

수십 개의 탭을 일일이 살펴보지 않고도 시장 동향, 기술 표준, 신흥 기술 등 복잡한 주제를 즉시 탐색할 수 있습니다

더 깊은 탐색을 안내하고 겉보기에 관련이 없는 개념을 연결하기 위해 후속 질문을 자동으로 제안합니다

수 시간의 수동 검색을 몇 분의 고품질 소스 인사이트로 전환하여 팀의 효율성을 높일 수 있습니다. 특히 분석가, 전략가 및 콘텐츠 제작자에게 유용합니다

Perplexity AI의 한도

기존 웹 콘텐츠를 기반으로 답변을 제공하는 방식이므로 독창적인 사고나 창의적인 문제 해결이 필요한 작업에는 적합하지 않습니다

Perplexity AI 가격

무료 : 일일 쿼리 수 제한

Pro : $20/월

팀 및 Enterprise: 맞춤형 가격

Perplexity AI 리뷰 및 평가

G2 : 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (리뷰가 충분하지 않습니다)

Perplexity AI에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

훌륭한 답변, 웹 검색 기능, 비디오 검색 기능 등 모든 것이 훌륭합니다. 이 모든 놀라운 기능과 뛰어난 유연성, PDF 파일 업로드 기능 등, 그리고 그 파일에서 질문을 할 수 있는 기능도 정말 좋습니다.

7. Hugging Face (사용자 정의 가능한 오픈 소스 AI 개발 및 배포에 가장 적합)

hugging Face를 통해

이 플랫폼은 오픈 소스 모델(BERT, GPT-4 등)과 미세 조정을 위한 협업 도구를 통해 AI를 민주화하는 개방형 커뮤니티 기반 플랫폼입니다. Hugging Face는 허브와 툴킷의 역할을 모두 수행하여, 사용자의 요구에 맞는 AI 모델을 구축, 훈련 및 배포할 수 있도록 지원합니다.

예를 들어, 의료 회사에 AI 어시스턴트가 필요한 경우, 의료 용어를 이해하도록 모델을 미세 조정할 수 있습니다.

개발 팀은 플랫폼에서 직접 협업하여 다양한 모델을 테스트한 후 프로덕션 애플리케이션에 통합할 수 있습니다.

Hugging Face의 주요 기능

텍스트 생성 및 이미지 인식 등 다양한 AI 작업에 사용할 수 있는 수천 개의 사전 훈련된 모델에 액세스하세요

광범위한 인프라를 설정하지 않고 AI 데모를 구축하고 선보일 수 있습니다

구현 과제에 대한 코드, 모델 및 솔루션을 공유하는 AI 연구원들과 연결하세요

Model Hub와 PyTorch/TensorFlow와의 통합을 통해 맞춤형 솔루션을 구축하세요

Hugging Face의 한도

플랫폼의 기능을 완전히 활용하려면 기술적 전문 지식이 필요합니다

무료 등급은 자체 AI 모델 훈련을 위한 계산에 한도가 있습니다

Hugging Face 가격 정책

HF Hub: 무료

Pro 계정: 월 9달러

Enterprise Hub: 사용자당 월 20달러부터 시작

Hugging Face 리뷰 및 평가

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Hugging Face에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있나요?

G2 사용자의 의견:

매일 다양한 인공 지능 도구를 보여주고, 무료로 사용해 볼 수 있으며, 원하는 기능인지 확인할 수 있습니다.

📖 또한 읽기: 최적의 결과를 위한 효과적인 LLM 평가 수행 방법

8. Mistral AI (사용자 지정 가능한 AI 솔루션 구축에 가장 적합)

mistral AI를 통해

투명성과 신뢰에 중점을 둔 Mistral AI는 오픈 소스 AI 및 AI 정책에 대한 견고한 글로벌 기여자입니다.

고성능 AI와 지속 가능성을 결합하여 신생 기업과 친환경 기업에 이상적인 에너지 효율적인 모델을 제공합니다. Mistral은 윤리적이고 지속 가능한 AI 관행에 중점을 두고 책임감 있는 방식으로 필드를 발전시키기 위해 지속적으로 노력하는 것으로 유명합니다.

온프레미스, 클라우드, 엣지 디바이스 등 다양한 환경에 배포할 수 있는 맞춤형 엔터프라이즈급 AI 모델을 제공합니다. 또한, 직관적인 사용자 경험을 보장하면서 원활한 배포 및 솔루션 제공을 위해 최고의 AI 엔지니어들이 직접 지원하는 실무 지원도 제공합니다.

Mistral AI의 주요 기능

기사 및 블로그에서 시 및 스크립트와 같은 창의적인 콘텐츠에 이르기까지 다양한 텍스트를 생성하세요

지능형 챗봇과 가상 비서를 통해 고객 문의에 대응하고, 워크플로우를 자동화하며 , 사용자 참여를 개선하세요

텍스트의 감정을 분석하고, 스팸 감지 등 카테고리로 분류하고, 브랜드 감정을 모니터링하세요

번역 및 현지화 작업에 다국어 기능을 사용하세요

Mistral AI의 한도

신생 업체로서, 기존 제공자에 비해 커뮤니티와 생태계가 작기 때문에 사용 가능한 리소스와 타사 통합이 제한될 수 있습니다

Mistral AI 가격

Free

장점: $14.99/월

팀: 월 24.99달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Mistral AI 리뷰 및 평가

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Mistral AI에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰에서 직접 인용:

70억 개의 매개변수를 갖춘 이 모델은 그 크기에 비해 뛰어난 결과를 보여줍니다. 코딩 보조 도구 또는 요약 도구로 매우 유용합니다.

💡 프로 팁: AI 시스템을 워크플로우에 통합할 때 데이터 품질과 전처리를 우선으로 생각하세요. 고품질의 잘 구조화된 데이터는 다양한 AI 모델의 성능을 크게 향상시키고 환각이나 편향과 같은 오류를 줄여줍니다. 사전에 데이터 정리 및 라벨링에 시간을 투자하면 리소스를 절약하고 AI 기반 인사이트 및 자동화의 정확성을 높일 수 있습니다.

9. Cohere AI (대규모 자연어 이해에 가장 적합)

cohere AI를 통해

Cohere는 텍스트 생성, 의미 검색 및 워크플로우 자동화를 위한 사용자 친화적인 API를 통해 NLP 통합을 간소화합니다.

개발자는 Anthropic AI가 제공하지 않는 심층적인 AI 지식 없이도 애플리케이션에 NLP 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다. 이러한 통합의 단순성은 다양한 비즈니스 기능에 AI 기반 솔루션의 배포 속도를 높입니다.

또한, 기업 요구 사항에 중점을 두어 고객 지원 및 콘텐츠 생성을 위한 안전하고 확장 가능한 솔루션을 보장합니다. Cohere는 안전성과 접근성의 균형을 갖추고 있어 Anthropic과 같은 가파른 학습 곡선 없이 AI를 신속하게 도입하고자 하는 기업에 실용적인 선택입니다.

Cohere AI의 주요 기능

100개 이상의 언어를 사용하여 다양한 시장에서 커뮤니케이션, 고객 지원, 감성 분석 및 콘텐츠 생성을 용이하게 하세요

독점 데이터를 사용하여 검색, 분류 및 검색 작업을 미세 조정하세요

Cohere의 NLP 기능을 활용하여 실시간 요약, 주제 추출 및 텍스트 분류를 수행하여 팀이 연구, 콘텐츠 태그 지정 및 검토 워크플로우를 자동화할 수 있도록 지원합니다

Cohere AI의 한도

데이터 분석이나 자동화와 같은 비대화형 AI 작업에 대한 집중도 감소

더 광범위한 엔터프라이즈 솔루션을 위해서는 추가 통합이 필요합니다

Cohere AI 가격

맞춤형 가격

Cohere AI 리뷰 및 평가

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

10. Amazon Bedrock (Gen AI 애플리케이션 구축에 가장 적합)

amazon Bedrock을 통해

완전 관리형 서비스인 Amazon Bedrock은 API를 통해 Amazon 및 기타 주요 AI 기업의 기초 모델(FM)을 제공합니다. 다양한 FM 중에서 사용 사례에 가장 적합한 모델을 선택할 수 있습니다.

Amazon Bedrock의 서버리스 경험을 통해 서비스를 빠르게 시작하고 FM을 실험하고, Anthropic AI에는 없는 자체 데이터로 FM을 맞춤화할 수 있습니다. AWS 도구 및 기능을 사용하여 모델을 애플리케이션에 원활하게 통합 및 배포할 수 있습니다.

Bedrock의 에이전트는 독점적인 지식에서 최신 답변을 제공하고 다양한 작업을 처리하는 Gen AI 앱을 쉽게 만들 수 있도록 해줍니다.

Amazon Bedrock의 주요 기능

텍스트 애플리케이션, 시각적 콘텐츠, 안전한 AI 등 다양한 사용 사례에 적합한 여러 모델에 액세스하세요

AWS Bedrock의 서버리스 아키텍처를 활용하여 인프라 관리 부담을 완전히 제거하세요

AWS 네트워크를 통해 전 세계적으로 애플리케이션을 배포하세요

Amazon Bedrock의 한도

Bedrock은 현재 훈련이 아닌 모델 추론에 중점을 두고 있습니다. 프롬프트 엔지니어링 또는 검색 강화 생성(RAG)을 통해 모델을 맞춤화할 수 있지만, 일부 Anthropic 또는 오픈 소스 모델 파이프라인에서와 같이 Bedrock 내에서 직접 기초 모델을 미세 조정할 수는 없습니다

특히 Bedrock을 Amazon SageMaker, RDS 또는 Lambda와 같은 서비스와 결합하는 경우 다층 청구에 직면할 수 있습니다

Amazon Bedrock 가격

맞춤형 가격

Amazon Bedrock 리뷰 및 평가

G2 : 4.4/5 (35개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Amazon Bedrock에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

AWS Bedrock이 제공하는 API를 사용하기 위해 문서가 매우 잘 정리되어 있는 점이 정말 마음에 들었습니다. 이 회사는 자체 모델뿐만 아니라 Meta와 같은 다른 회사의 모델도 제공하고 있습니다. API이므로 AWS 플랫폼에서도 매우 쉽게 사용할 수 있습니다.

ClickUp으로 전환하세요: 최고의 Anthropic AI 대안

적합한 Anthropic AI 대안을 선택하면 팀의 운영을 크게 개선할 수 있습니다. 소개된 각 도구는 프로젝트를 간소화하고, 커뮤니케이션을 강화하며, 생산성을 높이는 고유한 기능을 제공합니다.

그러나 ClickUp Brain은 자동화, 콘텐츠 생성 및 AI 기반 인사이트를 위해 Anthropic AI의 강력한 대안을 찾는 비즈니스, AI 연구자, 개발자 및 조직을 위한 최고의 플랫폼으로 돋보입니다.

고급 인공 지능 모델과 지능형 시스템을 활용하여 ClickUp은 팀이 작업을 관리하고, 협업하고, 워크플로우를 최적화하는 방식을 변화시킵니다. 모든 것은 데이터 보안과 원활한 통합에 중점을 두고 진행됩니다.

