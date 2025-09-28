브레인스토밍 및 아이디어 매핑을 위한 11가지 Free 로터스 다이어그램 템플릿

최초의 로터스 다이어그램은 1970년대 일본 경영 컨설턴트 야스오 마쓰무라( Yasuo Matsumura) 에 의해 개발되었습니다. 당시 유행하던 마인드 맵 및 기타 창의성 기법에서 영감을 받은 그는 팀이 체계적인 방식으로 중심 아이디어를 확장하기 쉬운 구조화된 브레인스토밍 방법을 설계하고자 했습니다.

이것이 바로 로터스 다이어그램의 매력입니다. 중앙에 하나의 아이디어를 두고 시작하면, 그것이 조직화된 가능성의 군집으로 펼쳐집니다. 대개 막연한 개념으로 시작된 것이 제대로 추적할 수 있는 연결의 지도로 변모합니다.

이 가이드에서는 창의적 영감, 체계적인 사고, 팀 협업을 위한 ClickUp 및 기타 무료 로터스 다이어그램 템플릿을 살펴보겠습니다.

로터스 다이어그램 템플릿이란 무엇인가요?

로터스 다이어그램 템플릿은 아이디어, 개념 또는 작업을 명확하고 계층적인 방식으로 구조화하는 시각적 브레인스토밍 및 구성 tool입니다.

연꽃 모양을 닮았다고 해서 이름이 붙여졌으며, 중심 아이디어를 중심으로 관련 아이디어와 개념들이 연결된 층으로 둘러싸여 있습니다.

이 다이어그램은 일반적으로 3×3 격자로 구성되며, 중앙 셀은 주요 아이디어를 나타내고 주변 8개의 셀은 하위 아이디어를 나타냅니다. 그런 다음 각 하위 아이디어는 또 다른 3×3 격자(또 다른 연꽃)의 중심이 될 수 있습니다.

좋은 로터스 다이어그램 템플릿의 조건은 무엇인가요?

아이디어 지도를 시작하기 전에, 강력한 로터스 다이어그램 템플릿과 취약한 템플릿을 구분하는 요소를 알아야 합니다:

사용하기 쉬움: 적절한 스페이스, 정렬, 테두리, 색상 코드, 아이콘 등을 통해 주요 아이디어, 부차적 아이디어, 확장 아이디어를 쉽게 구분할 수 있도록 도와줍니다.

구조화된 확장: 레이아웃을 깨지 않고 더 많은 꽃잎(하위 아이디어 계층)을 추가할 수 있으며, 단순한 브레인스토밍(단일 연꽃)부터 상세한 플랜(복수 꽃잎)까지 모두 효과적으로 일합니다

*노트 스페이스: 키워드나 간단한 스케치를 위한 충분한 공간과 긴 노트나 스티커 태그를 위한 여백을 제공합니다

시각적 구성: 깔끔한 선, 대칭 구조, 선택적 색상 코딩으로 연결 관계와 계층 구조를 한눈에 쉽게 파악할 수 있습니다

가이드 프롬프트: 초보자가 '주요 아이디어'나 '실행 단계' 같은 라벨로 다이어그램을 지나치게 복잡하게 만들지 않고 생각을 구조화하는 데 도움을 줍니다

👀 알고 계셨나요? '브레인스토밍'이라는 용어는 1940년대로 거슬러 올라가며, 광고 전문가 알렉스 F. 오스본이 1953년 저서 Applied Imagination에서 처음 사용했습니다. 그는 창의성을 촉진하기 위해 '양을 추구하라'와 '비판을 유보하라' 같은 규칙을 강조했습니다.

로터스 다이어그램 템플릿 개요

이 블로그에 소개된 모든 로터스 다이어그램 템플릿을 요약한 테이블입니다:

로터스 다이어그램 템플릿

ClickUp은 또한 이러한 tools들을 단일 워크플로로 통합한 1,000개 이상의 템플릿을 제공합니다. 이 템플릿들은 기법을 플랜 단계를 넘어 확장하고 실행 단계와 직접 연결합니다.

시작하는 데 도움이 될 다른 로터스 다이어그램 템플릿을 살펴보세요 👇

1. Visual Paradigm의 연꽃 브레인스토밍 템플릿

표면적인 아이디어를 넘어설 필요가 있는 팀을 위해, 로터스 블로섬 브레인스토밍 템플릿은 하나의 중심 주제를 여러 층위의 하위 아이디어로 확장할 수 있는 구조화된 그리드를 제공합니다. 폭과 깊이를 동시에 추구하도록 유도함으로써, 팀이 간과할 수 있는 아이디어를 발견하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿 활용 방법:

중앙에 핵심 아이디어를 두고 주변에 키 주제별 블록 8개를 추가하세요

브랜치를 추가 하위 블록으로 전환하여 시각적인 '꽃'을 만들어 모든 개념에 대한 심층적인 탐구를 촉진하세요

색상 코드 그리드 레이아웃을 사용하여 아이디어가 어떻게 연결되고, 확장되며, 분기되는지 확인하세요

✅ 추천 대상: 신규 기능을 지도하는 제품 전략 담당자 또는 다단계 학습 프레임워크를 설계하는 교육자

💡 전문가 팁: ClickUp 마인드 맵에서는 단순한 시각화를 넘어선 로터스 다이어그램을 구축할 수 있습니다. 빈 캔버스에서 자유롭게 브레인스토밍을 시작하거나, 작업 기반 맵을 선택해 각 브랜치를 실행 가능한 항목과 즉시 연결하세요. 최고의 마인드맵 예시에서 영감을 얻어 작업 간 의존성을 설정하고, 드래그 앤 드롭으로 우선순위를 재조정하며, 더 큰 목표까지 워크플로우를 추적할 수 있습니다. 클릭업 마인드 맵으로 브레인스토밍을 하고, 작업을 연결하며, 워크플로우를 시각적으로 우선순위화하세요

2. Conceptboard의 로터스 다이어그램 템플릿

Conceptboard의 로터스 다이어그램 템플릿은 업무 논의에 처음부터 명확한 구조를 부여합니다. 보드를 열고 팀을 초대하여 중심 사각형에 주요 주제를 배치하세요. 그로부터 첫 번째 고리에는 여덟 가지 초기 아이디어가 채워집니다. 각각의 아이디어는 다음 고리에서 더 깊은 사고의 발판이 됩니다.

이 템플릿 활용 방법:

중복되거나 결합 가능한 아이디어를 식별하여 더 강력한 개념을 도출하세요

예상치 못한 아이디어가 새로운 가능성을 불러일으키도록 하여, 주요 초점을 중심으로 24가지의 완전히 다른 옵션 세트를 생성하는 데 도움을 드립니다

템플릿을 PDF로 내보내 그룹 검토를 위해 인쇄하세요

✅ 추천 대상: 체계적인 참여가 필수적인 가상 브레인스토밍 세션을 진행하는 워크숍 진행자

🧠 재미있는 사실: 6-3-5 브레인라이팅 기법은 단 30분 만에 108개의 아이디어를 생성할 수 있습니다! 1968년 베른트 로어바흐가 고안한 이 방법은 6명이 5분마다 3가지 아이디어를 적고, 서로의 종이를 교환하며 빠르게 창의성을 발전시키는 방식으로 일합니다.

3. 화이트보드 팀의 로터스 다이어그램 템플릿

화이트보드 팀의 로터스 다이어그램 템플릿은 단일 아이디어를 가능성의 네트워크로 확장시켜 창업자에게 이상적입니다. 중심 사각형에 핵심 주제를 작성하여 시작하세요. 주변 블록들은 초기 아이디어를 도출하는 프롬프트 역할을 하며, 각 아이디어는 보드가 관련 개념으로 가득 찰 때까지 바깥쪽으로 확장될 수 있습니다.

이 템플릿 활용 방법:

보드의 각 섹션에 다른 색상을 지정하여 아이디어 클러스터를 시각적으로 구분하세요. 다이어그램이 확장될수록 연결 관계를 더 쉽게 따라갈 수 있습니다

생각의 흐름을 유지하기 위해 자유롭게 스티커 노트를 추가, 이동 또는 병합하고, 공간 제약 없이 작업할 수 있는 무제한 캔버스 공간을 활용하세요

보드 tools를 활용하여 중복을 정리하고, 독특한 아이디어를 강조하며, 실행 가능한 다음 단계를 명확하게 지도하세요

✅ 추천 대상: 분산된 팀과 함께 빠른 스프린트 플랜 브레인스토밍을 진행하는 스타트업 창업자

💡 전문가 팁: 다이어그램이 피드백이나 그룹 의견이 필요한 단계에 도달하면 ClickUp 화이트보드와 같은 협업 설정으로 전환하세요. 화이트보드는 동일한 캔버스에서 모양, 스티커 메모, 연결선, 내장된 작업을 결합할 수 있는 브레인스토밍 tool입니다. ClickUp 화이트보드를 통해 로터스 다이어그램에서 협업하고, 시각화하고, 작업을 삽입하세요

4. Figma의 로터스 다이어그램 템플릿

Figma(FigJam) 로터스 다이어그램 템플릿은 디자인 일만큼이나 역동적인 브레인스토밍 세션을 원하는 크리에이티브 팀을 위해 제작되었습니다. 인터랙티브 레이아웃으로 실시간 협업이 용이하며, 시각적 구조는 창의적 흐름을 한도 없이 열어주면서 아이디어를 체계적으로 정리해 줍니다.

이 템플릿은 제품 기획, 브랜드 아이디어 구상 또는 캠페인 플랜에 완벽합니다.

이 템플릿 활용 방법:

이모지 반응, 투표, 커서 채팅과 같은 인터랙티브 기능으로 참여도를 높여보세요

팀이 실시간으로 아이디어를 분류하고, 그룹화하며, 우선순위를 정하도록 지원하세요

태그 클러스터를 생성하고, 우선순위를 투표하기 위한 빠른 설문을 진행하며, 후속 작업을 디자인 또는 프로젝트 보드에 바로 추가하세요

✅ 추천 대상: 디자인 스프린트를 진행하는 UX 연구원 및 제품 디자이너로 브레인스토밍 통찰력이 필요한 분들

5. ClickUp 브레인스토밍 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브레인스토밍 템플릿으로 아이디어를 체계적으로 정리하고 다듬으세요

ClickUp 브레인스토밍 템플릿은 실제 작업에 연꽃 스타일 프레임워크를 적용합니다. 아이디어는 브레인덤프 단계에서 시작하여 아이디어 창출으로 브랜치되고, 브리핑 단계를 거쳐 실행 단계에서 마무리됩니다. 이는 연꽃 다이어그램이 키 개념 하나에서 출발해 다층적인 정교화 단계로 사고를 확장해 나가는 방식을 반영합니다.

이 템플릿 활용 방법:

ClickUp 작업을 활용하여 소유자, 긴급도, 마감일을 할당하고, 각 아이디어가 적절히 분류되어 우선순위 설정이 용이하도록 하세요

ClickUp 자동화를 설정하여 가장 강력한 아이디어를 승리한 솔루션으로 자동 강조 표시하세요

문제 정의, 자원, 소유권을 추적하기 위해 사용자 지정 필드를 적용하세요

✅ 추천 대상: 기능 로드맵을 수립하는 제품 관리자 또는 크로스팀 아이디어 세션을 진행하는 디자인 리더

💡 전문가 팁: 어떤 다이어그램은 시작하기 어렵거나, 뻔한 아이디어를 채운 후 막힐 때가 있습니다. 그럴 땐 ClickUp 내 AI 파트너인 ClickUp Brain을 활용하세요. 빈 클러스터를 응시하고 있다면, 이는 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. ClickUp Brain으로 로터스 다이어그램에 새로운 아이디어 브랜치와 꽃잎을 추가하세요

6. ClickUp 브레인스토밍 아이디어 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브레인스토밍 아이디어 템플릿으로 교육 단위를 구조화하고 확장하세요

교육 단위 플랜이나 신규 과정 설계 시, ClickUp 브레인스토밍 아이디어 템플릿은 단일 주제를 체계적인 브랜치로 전환합니다. 재생 에너지와 같은 하나의 초점으로 시작하세요. ClickUp 양식을 통해 아이디어와 세부 내용을 수집하고, 각 제출물이 주제 영역, 우선순위, 목표 결과 필드가 포함된 아이디어 마스터 목록에 자동으로 반영되는 것을 확인하세요.

템플릿의 브레인스토밍 플랫폼 내에서 아이디어가 펼쳐지며, 이를 모듈, 프로젝트, 평가와 같은 범주로 그룹화하고 MoSCoW 단계( 필수, 권장, 가능, 검토 대상)로 분류할 수 있습니다.

이 템플릿 활용 방법:

아이디어, 개념, 제안 또는 잠재적 해결책을 입력하기 위해 드래그 앤 드롭 스티커 노트를 사용하세요

색상 코딩이나 공간 배치를 활용해 관련 아이디어를 그룹화하여 주제와 패턴을 식별하세요

우선순위가 지정된 각 아이디어에 대해 단계, 자원, 소유자 및 타임라인을 명시한 상세한 실행 플랜을 수립하십시오

✅ 이상적인 대상: 여러 주에 걸친 수업 플랜을 설계하는 교사 또는 핵심 과목을 세부 단위로 구성하는 커리큘럼 코디네이터

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 11%가 AI 를 주로 브레인스토밍과 아이디어 구상에 활용합니다. 그런데 이 훌륭한 아이디어들은 이후 어떻게 될까요? 바로 이때 ClickUp 화이트보드와 같은 AI 기반 화이트보드가 필요합니다 . 이를 통해 브레인스토밍 세션에서 나온 아이디어를 즉시 작업으로 전환할 수 있습니다. 개념을 설명하기 어려울 때는 AI 이미지 생성기에 프롬프트를 입력해 시각적 자료를 생성해 보세요. 아이디어 구상부터 시각화, 실행까지 더 빠르게 진행할 수 있는 일용 모든 것 앱입니다!

7. ClickUp 아이디어 구상 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 아이디어 화이트보드 템플릿으로 창의적인 아이디어를 시각화하고 체계적으로 정리하세요

브레인스토밍은 대개 아이디어가 쏟아져 나오며 시작되지만, 체계가 없으면 순식간에 사라질 수 있습니다. 그래서 ClickUp 아이디어 화이트보드 템플릿은 교육자와 비즈니스 전문가를 위해 연꽃 다이어그램처럼 고도로 맞춤 설정 가능한 보드에 아이디어를 모아 줍니다.

중심 주제를 시작으로, 프로세스, 제품 또는 사람과 같은 범주로 외부로 브랜치하여 추적 및 확장이 용이한 방식으로 클러스터를 형성합니다.

이 템플릿 활용 방법:

아이디어 도식 보기 를 사용하여 아이디어를 브레인스토밍하고 문제에 대한 잠재적 해결책을 시각화하세요

테마를 구성하기 위해 모양을 드롭하고, 관련 생각을 연결하기 위해 화살표를 스케치하며, 참조용 문서를 삽입하거나 아이디어를 ClickUp 작업에 바로 연결하세요

'댓글 할당'으로 팀 태그 지정하고 영향도, 우선순위 같은 사용자 지정 필드를 추가하세요

✅ 추천 대상: 디자인 스프린트를 진행하는 제품 관리자 또는 복잡한 아이디어에 대한 협업 워크숍을 이끄는 교사

💡 보너스: 가장 스마트한 tools를 활용하여 로터스 템플릿으로 브레인스토밍 세션의 잠재력을 잠금 해제를 해보세요: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 영감, 참고 자료, 과거 브레인스토밍 노트를 몇 초 만에 찾아보세요

Talk to Text 기능을 활용하여 아이디어를 말로 표현하고, 브레인스토밍 세션을 녹음하거나, 워크플로우에 명령어를 내세요—완전히 핸즈프리로, 창의력이 떠오르는 그 순간 어디서든 가능합니다

ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 프리미엄 AI tools를 단일한 컨텍스트 기반의 기업용 솔루션으로 활용하세요 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요 — 창의적 프로세스를 진정으로 이해하는 컨텍스트 기반 작업 AI 데스크톱 앱입니다. AI 도구 과다 사용을 버리고 브레인스토밍, 아이디어 관리, 로터스 템플릿을 한곳에 모아보세요.

8. ClickUp 마인드 맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마인드맵 템플릿으로 진화하는 아이디어를 유연하게 지도하고 연결하세요

ClickUp 마인드 맵 템플릿은 핵심 아이디어를 포착하고 이를 연결된 사고로 확장하는 명확한 방법을 제공합니다. 중앙의 불빛 모양은 핵심 주제를 고정시키고, 여기서 색상 코드화된 가지들이 하위 아이디어와 입력 사항으로 퍼져 나갑니다. 각 브랜치는 쉽게 확장, 축소 또는 재배열할 수 있어 사고가 발전함에 따라 지도를 재구성할 수 있습니다.

이 템플릿 활용 방법:

보드에서 직접 ClickUp 작업을 생성하고 아이디어에 연결하세요

펜 tool로 빠르게 노트 작성을 하고, 피드백을 기록하기 위해 스티커 메모를 추가하며, 명확성을 위해 텍스트 블록을 넣거나 브레인스토밍을 지원하는 이미지를 업로드하세요

지도와 함께 구축된 간단한 워크플로우, 플로우차트 또는 타임라인을 통해 자유형 브레인스토밍과 구조화된 플랜 사이를 손쉽게 전환하세요

✅ 추천 대상: 캠페인 아이디어나 창의적 방향성을 정리하는 디자이너 및 마케터

📘 자세히 보기: 가상 화이트보드가 크리에이티브 에이전시를 어떻게 강화하는가

9. ClickUp Squad 브레인스토밍 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp Squad 브레인스토밍 템플릿으로 창의적인 제안을 시각화하고 협업하여 그룹화하세요

ClickUp Squad 브레인스토밍 템플릿은 팀을 하나로 모으고, 목표를 명확히 하며, 동기를 이해하고, 팀이 하나의 단위로 더 효과적으로 일할 수 있도록 돕는 tool을 찾는 팀 리더를 위해 제작되었습니다.

다음 9가지 키 논의 영역 중 하나 이상에 집중할 수 있습니다:

팀 합의*: 팀이 협력하는 방식 팀 건강: 개인의 웰빙 팀 리듬: 팀 역학 개선 팀 커뮤니케이션: 커뮤니케이션 방법 및 키 정보 공유 팀 회의: 회의 일정, 위치 및 참석자 팀 워크플로우: 효율성 향상을 위한 워크플로우 조정 팀 의사결정: 의사결정 과정 팀 역할: 개인별 책임 팀 리소스*: 팀이 사용할 tools 및 자료

시작할 주제를 하나 선택하거나 하나씩 차례로 진행하세요. 각 팀원들에게 포스트잇을 가져와 아이디어를 적고 주제 보드에 붙이도록 요청하세요. 이 활동은 다양한 관점을 효과적으로 도출하고 생산적인 토론을 촉진하는 데 크게 도움이 될 수 있습니다.

이 템플릿 활용 방법:

모든 팀 회원이 아이디어를 제안하고 화이트보드 tool에 추가하도록 장려하여 상호작용형 브레인스토밍 환경을 조성하세요

가장 유망한 아이디어를 선택하여 추진하고, 필요에 따라 결합하거나 다듬어 나가세요

선택된 아이디어를 기반으로 작업을 할당하고, 실행을 보장하기 위해 마감일과 책임을 설정하세요

✅ 이상적인 대상: 자유롭게 브레인스토밍할 수 있는 중앙 스페이스가 필요한 제품 스쿼드, 디자인 팀 및 크로스-기능 그룹

⚡ 템플릿 아카이브: Zoom 및 ClickUp에서 공유 가능한 Free 화이트보드 템플릿

10. ClickUp 비즈니스 브레인스토밍 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비즈니스 브레인스토밍 템플릿으로 아이디어를 정리하고, 팀의 창의성을 동기화하며, 요구 사항의 우선순위를 정하세요

위대한 아이디어는 항상 체계에서 비롯됩니다. ClickUp 비즈니스 브레인스토밍 템플릿은 팀의 창의성을 네 가지 관점으로 체계화합니다: 우리가 사랑하는 것, 우리가 아는 것, 사람들이 필요로 하는 것, 그리고 그들이 기꺼이 지불할 만한 것.

브레인스토밍 보드를 활용해 고수준의 기회를 도출한 후, 각 아이디어를 연꽃 기법으로 세분화하여 하위 아이디어와 혁신적인 관점을 탐구하세요.

이 템플릿 활용 방법:

팀 회원들에게 아이디어를 포스트잇에 적어 공유하도록 요청하세요. 포스트잇은 일관성을 위해 맞춤형 및 복제가 가능합니다

각 스티커 노트를 보드 상의 적절한 카테고리나 섹션으로 클릭하여 드래그하세요

아이디어를 실행 가능한 작업으로 전환하세요: 스티커 노트를 클릭하고, 변환을 선택한 후 작업을 선택하고, 작업으로 변환을 클릭하세요

✅ 추천 대상: 새로운 솔루션을 위한 체계적인 브레인스토밍을 주도하는 혁신 팀

📚 더 알아보기: 프로세스 매핑 예시 및 전략

11. ClickUp 혁신 아이디어 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 혁신 아이디어 관리 템플릿으로 연구 제안을 체계적으로 수집, 평가 및 개선하세요

ClickUp 혁신 아이디어 관리 템플릿은 연구팀이 제안을 수집하고 공정하게 평가할 수 있는 전용 시스템을 제공합니다. 이후 가장 강력한 아이디어를 실행으로 이끌어내는데, 마치 하나의 개념을 가지치기하여 브랜치화하여 확장하고 각 측면을 검토하며 팀을 가장 유망한 방향으로 안내하는 로터스 다이어그램과 같습니다.

모든 아이디어는 아이디어 입력 양식(ClickUp Forms를 통해)에서 시작됩니다. 직원, 파트너, 심지어 투자자까지 자신의 개념을 제출할 수 있습니다. 제출된 아이디어는 ClickUp에서 작업으로 전환되며, 비용, 연구자, 검토자, 영향도, 유형 등의 사용자 지정 필드가 포함됩니다. 이는 모든 제안이 명확하고 비교 가능한 데이터와 함께 프로세스에 진입함을 의미합니다.

이 템플릿 활용 방법:

아이디어를 신규 아이디어, 연구, 평가, 보류, 승인, 또는 기각 과 같은 상태로 이동시키세요

상태 보드 보기 를 사용하여 아이디어의 상태가 변경될 때마다 해당 열로 드래그하여 아이디어를 추적하세요

출시 일정 타임라인 보기로 전환하여 승인된 각 아이디어의 출시 예정 시기를 확인하세요. 부서별로 그룹화되고 영향도에 따라 색상 코딩되어 표시됩니다

✅ 추천 대상: 우선순위 설정 전에 새로운 개념을 포착하고 확장하고자 하는 R&D 리더

ClickUp으로 브레인스토밍에서 실행까지

로터스 다이어그램은 아이디어 정리에 탁월하지만, 진정한 힘은 후속 일과 연결될 때 발휘됩니다. 독립형 템플릿은 가능성을 도식화하는 데 도움이 되지만, 이를 자동으로 작업, 우선순위 또는 다음 단계로 전환해주지는 않습니다.

이를 위해서는 ClickUp이 필요합니다.

이 플랫폼 내에서 마인드 맵으로 로터스 다이어그램을 스케치하고, 화이트보드에서 팀과 협업한 후 ClickUp Brain에 아이디어 제안, 누락된 세부사항 채우기, 시각 자료 생성까지 요청하세요. 다이어그램의 모든 브랜치는 작업과 직접 연결되므로 계획과 실행 사이에서 아무것도 놓치지 않습니다.

로터스 다이어그램 템플릿으로 생각을 정리해 왔다면, 다음 단계는 그 아이디어를 실행 가능한 것으로 만드는 것입니다.

👉 지금 바로 ClickUp을 무료로 체험해 보세요. 브레인스토밍이 얼마나 빠르게 실질적인 진행으로 이어지는지 확인하실 수 있습니다.