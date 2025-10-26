더 스마트한 일정 관리와 개인 생산성을 위한 최고의 마틴 AI 대안 10선

마틴 AI 같은 tools은 급작스러운 일정 변경으로부터 사용자를 보호합니다. 그러나 일부 사용자는 실제 우선순위에 맞추기 위해 수동으로 이벤트를 조정해야 할 정도로 일정 제안이 다소 경직되었다고 느낍니다.

다른 사용자들은 통합 기능이 한도라 일상적으로 사용하는 모든 tool과 연결하기 어렵다고 느끼며, 결국 여러 다른 tool에서 정보를 찾아내고 작업을 연결하는 데 시간을 낭비하며 일 분산으로 소중한 시간을 잃게 됩니다.

이제 생산성 tool에서 정말 중요한 것이 무엇인지 고려하며 대안을 찾아볼 때입니다. 더욱 강화된 데이터 보안, 막판에 발생하는 문제를 방지하는 스마트 검증 단계, 또는 스마트한 작업 관리 기능을 원하시든, 여러분의 사용 사례에 맞는 tool을 찾을 수 있을 것입니다.

이 블로그에서는 여러분의 일 방식에 맞춰진 최고의 Martin AI 대안을 살펴보겠습니다. 🚀

왜 마틴 /AI 대안을 선택해야 할까요?

마틴 AI는 단순함으로 호평을 받았지만, 고급 사용자가 필요로 하는 수준을 제공하지는 못합니다. 마틴 AI 대안으로 전환을 고려해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

복잡한 자동화 제한: 단순한 할 일 목록과 직관적인 작업에 최적화되어 있으며, 다층적 또는 논리 중심 워크플로우에서는 종종 한계가 있습니다

초기 단계 느낌: 사용자들은 이 경험을 생산 환경에 적합한 tool라기보다는 알파 또는 초기 베타 버전과 더 가깝다고 묘사합니다

*버그 발생: 핵심 기능이 예측 불가능하게 동작하며 오류 발생 및 일상적인 사용 방해

*신뢰성 문제: /AI 통화 같은 고성능 기능이 종종 예상대로 일하지 않아 업무용으로 신뢰하기 어렵습니다

사용자 피드백에 크게 의존: 지속적인 개발은 초기 사용자들의 문제 보고와 실시간 제품 방향 설정에 의존합니다

👀 알고 계셨나요? 1974년부터 1980년 사이, AI 필드는 ‘인공지능 겨울(AI Winter)’이라 불리는 첫 번째 큰 위기를 겪었습니다. 초기 연구의 기대에 못 미치는 성과와 실망스러운 결과로 인해 자금 지원, 대중의 이자, 정부 지원이 급격히 감소했습니다.

마틴 /AI 대안 한눈에 보기

심층 분석을 진행하기 전에, 주요 Martin AI 대안을 비교해 보겠습니다.

tool 가장 적합한 분야 주요 기능 가격* ClickUp AI 기반 자동화 및 협업으로 일 관리팀 크기: 개인, 중소 규모 팀, 중견기업 AI 글쓰기, 작업 요약하다, 맞춤형 자동화, 문서 및 채팅과 같은 AI 협업 tools , 프로젝트 일정 관리, 개인별 후속 조치, 프로젝트 시각화 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 설정 가능 Jasper AI 기반 마케팅 및 콘텐츠 생성 팀 크기: 마케팅 팀, 콘텐츠 에이전시, 브랜드 전략가 콘텐츠 생성, 마케팅 활용 사례를 위한 /AI 템플릿, 어조 맞춤 설정, 브랜드 음성 메모리, 다국어 지원 유료 플랜은 사용자당 월 69달러부터 시작합니다 Microsoft Copilot Studio Microsoft 생태계 내에서 맞춤형 코파일럿 구축 팀 크기: Enterprise 사용자, Microsoft 365 도입 기업, IT 팀 자연어 프롬프트 생성, Power Platform 통합, 실시간 응답 제어, 적응형 카드, 자동화 플로우 사용량 기반 결제 옵션 또는 연간 $200 청구 Notion /AI Notion 내에서 생산성과 문서화 향상팀 크기: 지식 근로자, 팀 협업자, 개인 생산성 사용자 상황 인식 요약, 노트 정리, 페이지 내 Q&A, 작업 제안, 회의 인사이트 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작 NotebookLM AI 지원 연구 및 지식 관리 팀 크기: 연구원, 분석가, 학술 팀 문서 기반 Q&A, 출처 기반 인용, 노트 통합, 주제 연결, 쿼리 기반 요약하다 Free Plan 제공; 맞춤형 가격 책정 Celoxis 기업용 프로젝트 포트폴리오 관리 팀 크기: PMO, 운영 책임자, 기업 팀 맞춤형 대시보드, 프로젝트 상태 추적, 시간 및 자원 관리, 업무량 시각화, 재무 예측 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작합니다(연간 결제 기준) STAN AI 실시간 경영진 대시보드 및 AI 인사이트 팀 크기: 의사 결정권자, 비즈니스 분석가, 최고 경영진 실시간 데이터 스트리밍, KPI 모니터링, 예측 분석, 맞춤형 데이터 파이프라인, 크로스-tool 통합 맞춤형 가격 책정 젠데스크 AI AI 기반 고객 지원 자동화 팀 크기: 고객 지원 팀 및 서비스 중심 기업 AI 티켓 분류, 의도 감지, 자동 응답, 답변 제안, 에스컬레이션 예측 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $69부터 시작합니다 Qodo 노코드 AI 워크플로우 및 자동화 팀 크기: 제품 팀, 내부 운영팀, 자동화 담당자 드래그 앤 드롭 인터페이스, 챗봇 빌더, GPT tool 통합, 조건 트리거, 지식베이스 업로드 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 38달러부터 시작합니다 My AskAI 문서에서 맞춤형 AI Q&A 어시스턴트 생성팀 크기: 컨설턴트, 교육자 및 고객 대응 팀 문서 수집, 스마트 Q&A 생성, 챗봇 임베딩, 맞춤형 브랜딩, 분석 대시보드 무료 체험판 가능; 유료 플랜은 월 $149부터 시작합니다

사용할 최고의 마틴 /AI 대안들

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식

마틴 /AI는 그 잠재력으로 상당한 이자를 불러일으켰습니다. 하지만 너무 기본적이라고 느껴진다면, 믿을 만한 대안이 많이 있습니다.

몇 가지를 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (AI 기반 자동화 및 협업 기능을 통한 일 관리에 최적)

ClickUp AI Knowledge Manager로 작업, 팀 진행 상황 등에 대한 통찰력을 얻으세요

팀이 글쓰기, 노트 작성, 일정 관리, 브레인스토밍을 위해 여러 AI tools를 동시에 사용해야 하는 시대에, ClickUp은 AI 확산(AI sprawl )—연결되지 않은 AI 앱을 너무 많이 사용함으로써 발생하는 분산 현상—을 방지함으로써 차별화됩니다.

브레인스토밍을 위한 Martin, 회의 노트를 위한 Otter.ai, 스케줄링을 위한 Google 캘린더 같은 별도의 tools에 의존하는 대신, ClickUp은 모든 것을 한곳에 통합합니다.

clickUp은 *프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트한 일을 지원합니다.

ClickUp Brain은 작업 공간을 완전한 AI 지원 엔진으로 변환합니다. 작업의 맥락, 추구하는 목표, 관리 중인 프로젝트, 의존하는 문서를 이해합니다.

자연어로 ClickUp Brain에 프롬프트를 보내어 작업 공간에서 정보를 수집하세요

Brain의 AI Knowledge Manager는 작업, 문서, 채팅에서 정보를 추출하여 전체 맥락을 담은 즉각적이고 정확한 답변을 제공합니다. 요약, 의사 결정 기록 또는 특정 번호 생성을 요청하면 몇 초 만에 답변을 얻을 수 있습니다.

또한 AI 프로젝트 관리자는 자동으로 타임라인을 생성하고, 작업을 할당하며, 위험을 예측하고, 프로젝트 업데이트를 요약합니다. 예를 들어 제품 출시를 관리 중이라면 마케팅 타임라인 생성, 팀 가용성에 따른 작업 할당, 위험한 마감일 표시를 프롬프트할 수 있습니다.

작업 인사이트와 요약 정보를 작업 공간에서 추출하고, 복잡한 워크플로를 정의하며, ClickUp Brain으로 프로젝트 계획을 수립하세요

콘텐츠 및 커뮤니케이션 중심 역할을 위해, AI Writer는 몇 개의 노트만으로 블로그 포스트, 브리프 또는 캠페인 플랜의 초안을 생성할 수 있습니다. 이 AI 개인 비서는 사용자의 역할에 맞춰 반응하므로 모든 답변이 맞춤형으로 제공됩니다.

ClickUp Brain을 통해 아이디어를 브레인스토밍하고, 콘텐츠를 생성하며, 초안을 다듬어 보세요

반복 일을 없애기 위해 ClickUp 자동화 에이전트를 활용하세요. 팀과 요구사항에 맞춰 AI 어시스턴트를 직접 설계할 수 있습니다. 사전 구축된 에이전트와 달리, 맞춤형 에이전트를 사용하면 ClickUp 내에서 트리거, 조건, 동작을 직접 정의할 수 있습니다

예를 들어, 개발자가 기능을 '테스트 준비 완료'로 표시할 때마다 맞춤형 에이전트가 해당 기능을 QA 엔지니어에게 할당하고 작업 상태를 업데이트하도록 트리거를 생성할 수 있습니다.

코드 없이도 ClickUp의 자동화 에이전트를 설정하여 활동을 모니터링하고 지시에 따라 실행하세요

팀이 ClickUp 외부의 tools도 사용한다면 , Brain MAX가 모든 tools를 연결해주는 AI 데스크톱 앱입니다.

작업 공간과 통합 tools를 가로질러 검색하고, GPT, Gemini, Claude 같은 프리미엄 외부 AI 모델을 활용할 수 있으며, Talk to Tex를 통해 음성으로 일에 질문하고, 음성 입력하고, 명령어 사용할 수 있습니다. 어디서든 손을 사용하지 않고도 가능합니다.

이 비디오를 시청하여 자세히 알아보기: *

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

일부 사용자는 확장된 기능과 맞춤형 옵션으로 인해 학습 곡선이 가파르다고 느낍니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 자신의 경험을 이렇게 표현했습니다:

ClickUp은 제가 사용해 본 프로젝트 관리 도구 중 단연 가장 유연하고 강력한 도구입니다. WRKSTN의 창립자로서 저는 에이전시와 크리에이티브 팀의 업무 효율화를 돕고 있으며, ClickUp은 그 핵심입니다. 작업 유형부터 자동화에 이르기까지 모든 것을 맞춤형으로 설정할 수 있는 기능과 대시보드, 양식, 그리고 이제 ClickUp Brain과 같은 tools을 결합하면 어떤 워크플로우에도 확장 가능하고 효율적인 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한 플랫폼이 계속해서 빠르게 진화하는 점이 정말 마음에 듭니다.

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 29%는 병목 현상이 너무 늦게 발견된다고 답했지만, 이를 방지하기 위해 자동화된 상태 보고서를 사용하는 비율은 12%에 불과합니다. 지연에는 대가가 따릅니다. 작업이 문제로 지적될 때쯤이면 이미 후속 작업의 진행을 블록하고 있는 경우가 많습니다. 솔직히 말해서? 병목 현상은 크게 시작되지 않습니다—보이지 않는 상태에서 시작됩니다. ClickUp Brain은 실시간으로 의존성을 선제적으로 추적하고, 업데이트를 모니터링하며, 위험 요소를 표시하는 데 도움을 줍니다. 작업이 중단되거나 마감일이 변경되거나 업무량이 급증할 때 즉시 상태 보고서를 생성하고 스마트 알림을 설정하세요. 💫 실제 결과: Finastra는 ClickUp의 통합 작업 공간 덕분에 협업이 30% 향상되고 시장 진출(GTM) 효율성이 40% 증가했습니다.

2. Jasper (AI 기반 마케팅 및 콘텐츠 생성 최적)

via Jasper

Martin AI가 광범위한 어시스턴트 기능을 처리하는 반면, Jasper AI는 글쓰기 및 커뮤니케이션 요구 사항을 충족하는 데 중점을 둡니다. Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor 및 AI 콘텐츠 작성기 템플릿과 같은 키 tools를 통해 Martin AI가 전문적으로 다루지 않는 유형의 작업을 처리할 수 있습니다.

Jasper Chat은 아이디어를 브레인스토밍하고 수정하거나 확장할 수 있으며, 브랜드 보이스 기능으로 톤과 스타일의 일관성을 보장합니다. 또한 워크플로우 기능은 매번 프롬프트를 재설정하지 않고도 초안을 정의된 단계별로 진행할 수 있게 도와주며, 문서 에디터는 협업 작성, 공동 편집 또는 다양한 형식의 콘텐츠 다듬기를 가능하게 합니다.

회의, 후속 조치 또는 복잡한 작업 의존성을 자동화하지는 않지만, 콘텐츠 중심 역할의 대부분 요구사항을 충족시킵니다.

Jasper의 최고의 기능

Jasper Audiences 로 목표 캠페인을 실행하고, 모든 메시지를 세밀하게 조정하세요

Jasper Studio와 Canvas를 활용해 AI로 작업을 자동화하세요 . 장문 콘텐츠 생성부터 아이디어의 시각적 구성까지 가능합니다

내장된 서퍼 SEO 통합으로 SEO 최적화를 통해 더 나은 가시성을 확보하세요

Jasper의 한도

이미지 제작자는 기본적이며, 다른 AI tools처럼 사실과 데이터 포인트를 허위로 생성합니다

Jasper 가격 정책

Pro: 월 69달러/좌석

비즈니스: 맞춤형 가격

재스퍼 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.8/5 (1,840개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 재스퍼에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 리뷰에서는 이렇게 표현했습니다:

내 목소리 톤으로 높은 전환율을 자랑하는 영업 팀 문구를 작성합니다. 문구가 정말 제 말투처럼 들립니다. 예전에는 며칠 동안 고민하고 미루던 이메일, 소셜 게시물, 광고를 몇 분 만에 작성할 수 있습니다. 모든 힘든 작업을 대신해 주니 카피라이터를 고용할 필요가 없습니다.

👀 알고 계셨나요? 1956년 앨런 뉴웰, 허버트 사이먼, J. C. 쇼는 최초의 AI 프로그램인 Logic Theorist를 개발했습니다. 이 프로그램은 '인공지능(AI)'이라는 용어 자체를 정립하는 데 기여하며 인공 지능의 탄생을 알렸습니다.

📚 함께 읽기: 최고의 재스퍼 AI 대안 및 경쟁사

3. Microsoft Copilot Studio (Microsoft 생태계 내에서 맞춤형 코파일럿 구축에 최적)

via Microsoft Copilot Studio

Microsoft 코파일럿 스튜디오는 기술 전문성이 거의 없어도 전문가들이 AI 기반 에이전트를 구축하고 배포할 수 있는 로우코드 플랫폼입니다. 마틴 AI가 자율적 작업 실행과 통합에 중점을 두는 반면, 코파일럿 스튜디오는 Microsoft 생태계의 강점을 더합니다.

내부 tools에 대한 1,500개 이상의 사전 구축된 커넥터, 지식 소스를 통한 직접적인 답변 근거 제공, Microsoft Purview를 통한 기업급 거버넌스를 활용할 수 있습니다.

이 솔루션은 자연어 프롬프트와 시각적 대화 흐름을 통해 작동하며, 주제(Topics), 슬롯 채우기(Slot Filling), 엔티티(Entities) 등의 구성 요소로 지원됩니다. 이는 개발 경험이 없는 사용자도 구조화되고 맥락을 인식하는 AI 에이전트를 생성할 수 있음을 의미합니다. 이 에이전트는 워크플로우 자동화, 데이터 검색, 다단계 대화를 수행할 수 있습니다

Microsoft Copilot Studio의 주요 기능

언어 모델, 지시사항, 지식, 액션, 입력값, 트리거를 활용하여 다단계 작업 처리를 위한 자율적 어시스턴트를 생성하세요

고급 프롬프트 및 플러그인 관리를 활용하여 생성형 AI 프롬프트 템플릿을 설계하고 테스트하세요

SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow 등 1,000개 이상의 사전 구축된 시스템 커넥터로 워크플로우를 간소화하세요

Microsoft Copilot Studio의 한도

Excel 내에서 부정확한 결과를 생성하여 사용자가 동일한 질문을 여러 쿼리로 재구성하게 만듭니다

Microsoft Copilot Studio 가격 정책

사용량 기반 결제 옵션

Copilot Studio: 연간 결제 시 월 25,000 Copilot 크레딧 기준 $200.00

Microsoft Copilot Studio 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Microsoft Copilot Studio에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

실제 사용자의 짧은 후기:

코파일럿은 복잡한 작업과 분석을 도와주어 수 시간의 시간을 절약해 주었고, 이전보다 더 많은 것을 클라이언트에게 제공할 수 있는 제공자가 되었습니다.

📚 추천 자료: 최고의 Microsoft Copilot 대체 솔루션 및 경쟁사

4. Notion AI (Notion 내 생산성 및 문서 작업 향상에 최적)

via Notion

Notion 워크스페이스에서 작업하는 바쁜 비동기 팀에게 Notion AI는 일상적인 작업 관리에 편리합니다. 물론 Martin AI처럼 달력 관리나 이메일 자동 후속 조치를 위해 설계된 것은 아닙니다. 하지만 가장 큰 과제가 체계적인 관리와 문서 작업을 빨리 완료하는 것이라면 Notion AI가 도움이 될 수 있습니다.

회의 노트 작성에 AI를 활용하여 산발적인 브레인스토밍 세션을 간결한 요약으로 전환할 수 있습니다. 긴 문서를 헤매며 고생할 때는 /ask AI 명령어로 키 포인트를 추출하도록 프롬프트하기만 하면 됩니다.

Notion 에디터 내에서 원활하게 작동하여 앱 전환 없이도 어조 조정, 문법 수정, 콘텐츠 번역, 복잡한 노트 재구성 등이 가능합니다. AI는 작업 공간 내에서 컨텍스트를 인식하므로 출력 생성 시 기존 페이지와 연결된 문서에서 직접 정보를 가져옵니다.

Notion AI 최고의 기능

콘텐츠 분류, FAQ 생성, 검색 가능한 지식 기반 구축

Notion AI의 텍스트 생성기로 블로그 게시물, 이메일 또는 프로젝트 설명과 같은 콘텐츠를 생성하세요

문맥을 유지한 채 서로 다른 언어 간 텍스트를 번역하세요

Notion AI의 한도

일부 자동화 기능은 예측 불가능하게 작동합니다. 예를 들어 반복 페이지 생성이 자동화를 트리거하지 않는 경우가 있습니다

Notion AI 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 24달러

기업: 맞춤형 가격

Notion AI 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (7,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 리뷰어에 따르면:

Notion AI는 정말 놀라워요! 이제 브레인스토밍이나 회의 회의록 요약하다, 글 다듬기, 글의 어조 변경을 위해 앱을 왔다 갔다 할 필요가 없어요. AI가 대신 해주고 모든 게 한곳에 있으니까요.

👀 알고 계셨나요? 생성형 AI는 1조 달러 규모의 변화를 이끌고 있습니다. 맥킨지 보고서에 따르면, 생성형 AI 애플리케이션은 매년 전 세계 경제에 최대 4.4조 달러를 추가할 수 있습니다.

📚 추천 읽기: 최고의 Notion AI 대안 및 경쟁사

5. NotebookLM (AI 지원 연구 및 지식 관리에 최적)

via NotebookLM

NotebookLM은 Google의 연구 및 요약 tool로, 사용자가 업로드한 콘텐츠에서 정보를 신속하게 추출합니다. PDF, 전략 문서, 인터뷰 기록, 이사회 프레젠테이션 자료 등 업로드한 자료만을 기반으로 작동하며, 정보의 이해와 체계적 정리를 지원합니다.

문서를 입력하면 질문을 하거나 요약본을 요청하거나, 이미 '알고 있는' 내용을 바탕으로 새로운 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. 또한 AI로 생성된 모든 통찰력에 대해 원본 파일과 위치로 연결된 인라인 인용 기능을 제공합니다.

관련 문서를 노트북으로 그룹화하여 팀, 프로젝트, 스프린트 또는 목표별로 콘텐츠를 관리할 수도 있습니다.

Martin AI가 워크플로우 자동화에 중점을 두는 반면, NotebookLM은 지식 작업에 특화되어 있습니다. 이는 데이터에서 의미와 연결을 추출해야 하는 연구원, 전략가, 콘텐츠 중심 팀에 적합합니다.

NotebookLM의 주요 기능

마인드 맵 으로 복잡한 주제를 탐색하고 노트북 내 연결 관계를 발견하세요.

50개 이상의 언어로 학습 가이드, 요약, 채팅 응답 등 다양한 출력을 생성하세요.

PDF 및 이미지를 분석하여 지식을 확장할 수 있는 보완 자료에 대한 자동 제안을 받아보세요.

NotebookLM의 한도

때로는 답변이 너무 일반적이거나 표면적으로 느껴질 수 있습니다. 특히 기술적인 내용을 다룰 때 더욱 그렇습니다.

NotebookLM 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

NotebookLM 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📖 추천 읽기: 노트 필기에 최적화된 NotebookLM 최고의 대안들

6. Celoxis (기업급 프로젝트 포트폴리오 관리에 최적)

via Celoxis

셀록시스(Celoxis) 는 다단계 프로젝트를 관리하는 기업을 위한 프로젝트 및 포트폴리오 관리 플랫폼입니다 . 자동 스케줄링, 프로젝트 간 의존성 , 핵심 경로 분석이 적용된 간트 차트를 활용하여 내장된 용량 계획, 기술 기반 필터링, 실시간 업무량 균형을 통해 자원을 관리할 수 있습니다 .

마틴 AI가 자동화에 중점을 두는 반면, 셀록시스는 자연어 쿼리를 위한 AI 어시스턴트인 렉스를 제공합니다. 마틴 AI와 마찬가지로 위험 요소 파악, 자원 재조정, 타임라인 예측, 인력 배치 플랜 수립 등을 요청할 수 있습니다. 차이점은 렉스가 셀록시스 대시보드와 직접 연동되어 즉각적인 상황별 데이터를 제공한다는 점입니다.

이 플랫폼은 내장된 예산 관리, 수익 예측, 마진 추적 및 맞춤형 KPI 보고 기능도 제공합니다. 이러한 고급 플랜, /AI 기반 의사 결정 및 재무 통제 기능의 조합은 대규모 프로젝트에 적합한 선택입니다.

셀록시스의 최고의 기능들

웹 양식, 이메일, 스프레드시트를 통해 프로젝트 접수를 자동화하고, 요청 우선순위를 지정하는 맞춤형 순위 지정 로직을 적용하세요.

자원 가용성, 작업 의존성, 지연 및 우선순위에 따라 조정되는 고급 스케줄링으로 동적인 프로젝트 플랜을 수립하세요.

확률, 영향도 및 맞춤형 위험 매개변수를 평가하는 시각적 대시보드를 활용하여 위험을 관리하세요.

Celoxis의 한도점

모바일 최적화 웹 인터페이스는 제공되지만, 셀록시스는 네이티브 모바일 앱을 제공하지 않아 이동 중에도 작업을 관리해야 하는 사용자에게는 한도가 될 수 있습니다.

Celoxis 가격 정책

Core: 사용자당 월 $10 (연간 결제)

에센셜: 사용자당 월 25달러 (연간 결제)

프로페셔널: 사용자당 월 35달러 (연간 결제)

비즈니스: 사용자당 월 45달러 (연간 결제)

기업: 맞춤형 가격

셀록시스 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (360개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (310개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 셀록시스(Celoxis)에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자가 공유한 피드백:

셀록시스는 작업 플랜 및 자원 할당부터 타임시트와 맞춤형 보고에 이르기까지 모든 것을 처리하는 포괄적인 프로젝트 관리 환경을 제공합니다. 직관적인 간트 차트, KPI 추적에 큰 장점이 되는 실시간 대시보드, 그리고 프로젝트 프로세스를 회사 운영과 연계하는 데 도움이 되는 맞춤형 워크플로우를 자랑합니다.

🧠 재미있는 사실: 1966년 MIT 교수 조지프 바이젠바움은 세계 최초의 챗봇인엘리자를 개발했습니다. 심리 치료사로 설정된 엘리자는 사용자 입력에 간단한 규칙을 적용해 대화를 모방했습니다. 피그말리온의 엘리자 두리틀에서 이름을 딴 이 봇은 현대 AI 모델이 등장하기 훨씬 전부터 언어만으로 지능을 모방할 수 있음을 보여주었습니다.

7. STAN AI (실시간 경영진 대시보드 및 AI 인사이트에 최적)

via STAN AI

부동산 및 커뮤니티 협회 관리자를 위해 특별히 개발된 STAN AI는 Martin AI의 틈새 시장 대안입니다. 일반적인 프로젝트 자동화 대신, 주민 커뮤니케이션과 서비스 요청에 중점을 둡니다.

Textbot, 이메일, 웹 채팅, 음성으로 구성된 AI tool 모음으로, 거주자 메시지에 즉시 응답하고 편의시설 예약을 처리하며 유지보수 요청을 인력 개입 없이 처리합니다.

이 AI 가상 비서는 Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS 등 기존 부동산 관리 소프트웨어와 연동됩니다. 입주자는 계정 정보 확인, 시설 예약 일정 관리, 서비스 요청 제출을 직접 할 수 있으며, STAN이 이를 PMS로 전달하고 입주자에게 상태 정보를 지속적으로 알려줍니다.

STAN /AI의 최고의 기능들

STAN Turbo의 AI 엔진으로 600개 이상의 워크플로우 통합을 구성하고 Google 리뷰 응답과 같은 반복 작업을 자동화하세요.

화이트 라벨 옵션을 통해 챗봇 외관을 맞춤형으로 설정하여 회사 브랜딩과 일치시키세요.

AI 페르소나, 이모지, 상황별 해석, 다중 채널 커뮤니케이션 등의 기능을 활용하세요.

STAN AI의 한도점

설정 과정이 시간이 많이 소요됩니다

STAN AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

STAN AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

STAN AI에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

STAN AI를 설정하고 거주자들에게 이를 교육시키면, 매일 수신되는 전화 및 이메일 양을 줄이는 데 매우 유용할 수 있습니다.

8. Zendesk AI (AI 기반 고객 지원 자동화에 최적)

via Zendesk

Zendesk AI(흔히 AI Copilot이라 불림)는 Zendesk Resolution Platform에 통합되어 있습니다. Martin AI와 마찬가지로 실시간 제안 및 자동화로 워크플로우를 가속화합니다. 다만 Martin이 범용적인 반면, Zendesk AI는 고객 지원에 특화되어 있습니다.

이 도구는 티켓의 감정, 언어, 의도를 분석하여 즉시 답변, 조치 또는 지식 문서를 제안합니다. 지능형 분류 기능은 요청을 자동으로 분류하고 긴급도나 주제별로 라우팅하여 응답 시간을 단축합니다.

상위 플랜을 선택하면 티켓을 요약하는 기능, 감정 예측, 그리고 과거 트렌드 기반 매크로 제안 등의 기능을 이용할 수 있습니다.

Zendesk AI의 최고의 기능

/AI 기반 제안 기능으로 상담원을 지원하세요: - 자동 응답 초안 생성 - 답변 재구성 - 어조 조정

생성형 AI 검색 및 의미 기반 검색 기능으로 고객 맞춤형 셀프 서비스를 개선하세요

실시간 분석 및 인사이트를 활용하여 티켓 동향과 고객 감정을 모니터링하고 서비스 워크플로우를 최적화하세요.

Zendesk AI의 한도

관리자 설정은 특히 고급 워크플로우나 자동화 규칙을 설정할 때 다소 복잡하거나 직관적이지 않게 느껴질 수 있습니다.

Zendesk AI 가격 정책

무료 체험판

고객 지원 지원팀: 사용자당 월 $25 스위트 팀: 사용자당 월 $69 스위트 프로페셔널: 사용자당 월 $149 스위트 Enterprise: 사용자당 월 $219

젠데스크 AI 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (6,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (4,060개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zendesk AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

실제 사용자의 짧은 후기:

젠데스크는 제가 지금까지 사용해 본 티켓 관리 tool 중 가장 관리하기 쉬운 tool 중 하나입니다. 옵션 탐색, 대시보드, 통합 확장 기능을 통한 파트너 호출, AI를 활용한 티켓 요약 등 모든 작업이 매우 쉽고 이해하는 데 1분도 걸리지 않습니다. 사무실 환경에서의 성능은 확실히 우수하며 환경도 보안이 보장됩니다.

9. Qodo (노코드 AI 워크플로우 및 자동화에 최적)

via Qodo

마틴 AI와 마찬가지로 Qodo AI는 자동화를 통해 일을 가속화하지만, 코드 품질과 배포 파이프라인에 중점을 둡니다. IDE 또는 CI 파이프라인 내에서 바로 코드 생성, 테스트 생성, 풀 리퀘스트 피드백을 위한 Qodo Gen, Qodo Merge, Qodo Command를 제공합니다.

에이전트 프레임워크를 통해 CI/CD, 문제 분류 또는 기술적 부채 추적을 위한 다단계 에이전트를 생성할 수 있습니다. 터미널, webhook 또는 웹 UI에서 에이전트를 실행할 수 있습니다. 이는 소프트웨어 개발 프로세스에 AI를 통합하려는 팀에게 Qodo AI를 훌륭한 선택지로 만듭니다.

Qodo 최고의 기능

Qodo 에이전트가 IDE, 터미널 또는 Git 플랫폼 내에서 실행되므로 원활하게 협업하세요.

Qodo Command로 AI 워크플로우 자동화를 맞춤형으로 설정하여 고유한 작업 자동화를 위한 에이전트를 구축하고 조정하세요.

인기 IDE(VSCode, JetBrains), Git 플랫폼 및 기타 tools와의 통합 기능을 통해 기존 스택과 손쉽게 연동하세요.

Qodo의 한도

사용자들은 테스트 케이스를 일시키기 위해 여러 번 시도해야 한다고 불평합니다.

Qodo 가격 정책

개발사: Free

Teams: 사용자당 월 38달러

기업: 맞춤형 가격

Qodo 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Qodo에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Qodo는 내 코드의 맥락을 지능적으로 이해하며 프로젝트별 미묘한 차이를 파악해 큰 차이를 만들어냅니다. 구문 파악이나 기능명 기억에 소요되는 시간을 줄여 속도와 코드 품질을 동시에 향상시킵니다.

10. My AskAI (문서 기반 맞춤형 AI Q&A 어시스턴트 생성 최적)

via My AskAI

My AskAI는 SMS, 채팅, 이메일, WhatsApp 및 Intercom, Slack, Zendesk 같은 tools 전반에 걸쳐 고객 지원을 자동화합니다. Martin AI처럼 자체 콘텐츠로 훈련시킬 수 있지만, AskAI는 옴니채널 커버리지에 더 중점을 둡니다.

이 도구는 귀사의 지식 기반, 도움말 문서, 웹사이트를 학습한 후 질문에 즉시 답변합니다. 필요 시 AI 자동화 tool은 인간 상담원에게 원활하게 업무를 인계하므로 신뢰성을 저하시키지 않습니다.

내장된 대화 분석 기능으로 반복되는 문제점, 버그 또는 트렌드 질문에 대한 통찰력을 제공합니다.

My AskAI 최고의 기능

문서, FAQ 또는 지식 기반으로 tool을 훈련시켜 자주 묻는 질문에 대한 답변을 자동화하세요

PDF, 웹 페이지, 데이터베이스, 클라우드 스토리지 등 다양한 데이터 소스를 가로질러 검색하여 정확한 정보 검색을 수행하세요

민감한 정보는 승인된 사용자만 볼 수 있도록 맞춤형 접근 제어 기능을 통해 답변을 공유하세요

My AskAI의 한도

사용자들은 내부 문서 업로드 관련 문제를 호소합니다

My AskAI 가격 정책

무료 체험판

Pro: 월 149달러

기업: 맞춤형 가격

My AskAI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.5/5 (80개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 My AskAI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 리뷰어가 남긴 평가를 확인해 보세요:

저는 여러 중소기업과 일하는데, 이는 온보딩 프로세스를 개선할 수 있는 빠르고 쉬운 방법입니다. 온보딩 관련 문서를 신속하게 연결할 수 있어 신규 팀 회원이 파일을 일일이 검색하지 않고도 질문하고 답변을 찾을 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 1981년 일본은 '제5세대 컴퓨터 프로젝트'라는 야심찬 계획을 시작하여 인간과 유사한 추론 및 대화 능력을 갖춘 컴퓨터 개발에 8억 5천만 달러를 투자했습니다.

ClickUp을 당신의 AI 생산성 파트너로 삼으세요

다른 마틴 AI 대안들이 일정 관리, 문서 작성, 알림 등 특정 기능에 집중하는 반면, ClickUp은 모든 것을 하나의 앱에 통합합니다.

AI 기반 프로젝트 관리자는 작업을 업데이트하고 알림을 설정하며 진행 상황을 추적하는 한편, 지식 관리자는 질문에 즉시 답변합니다.

또한 AI Writer는 다양한 기기에서 콘텐츠 초안 작성, 편집, 요약 작업을 지원합니다. 여기에 맞춤형 에이전트와 문서, 달력, 알림, 뷰 같은 tool을 결합하면 여러분과 팀을 위한 완료된 작업 공간을 구축할 수 있습니다.

