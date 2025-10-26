2025년에도 사용해볼 만한 맥용 무료 비지오 대체 프로그램 10선

플로우차트, 조직도, 네트워크 다이어그램 등 다양한 시각화 tools를 제공하는 Microsoft Visio는 엔지니어, 디자이너, 프로젝트 관리자들이 선호하는 다이어그램 tool이었습니다. 강력하고 유연하며 복잡한 아이디어를 명확한 시각 자료로 전환하는 데 탁월합니다.

하지만 한 가지 큰 단점이 있습니다—Visio는 macOS용으로 제작되지 않았습니다. Mac 사용자라면 이 프로그램을 사용하려면 듀얼 부팅 설정, 원격 데스크톱, 외부 플러그인 같은 일회용 우회 방법을 고생하며 적용해야 합니다. 이상적인 방법은 아닙니다.

그렇다면 Mac 사용자는 어떻게 해야 할까요? Mac용 무료 Visio 대체 프로그램 중 상당수가 유사하거나 더 나은 기능을 제공합니다. 본 글에서는 다이어그램 생성, Visio 파일 열기, 원활한 일 가능이 가능한 최고의 Mac용 Visio 대체 프로그램을 소개합니다.

복잡한 시스템 아키텍처를 설계하든, 단순히 팀 조직도를 작성하든, 여러분의 워크플로우에 맞는 Mac용 Visio 대안이 여기에 있습니다(추가 설치 불필요).

한눈에 보는 Mac용 최고의 Visio 대체 프로그램 10선

Mac용 최고의 Visio 대체 프로그램 가격, 기능 및 구조를 미리 살펴보세요:

tools 가장 적합한 키 기능 가격* ClickUp 모든 크기의 팀이 AI 기반 협업 화이트보드, 마인드 맵, 다이어그램 템플릿을 한곳에서 필요로 합니다 화이트보드, 마인드 맵, 디자인 및 프로토타이핑 템플릿, ClickUp Brain 및 Brain Max 내장 AI Free Plan, 기업용 맞춤 설정 OmniGraffle 신속한 프로토타이핑과 자동화된 워크플로우가 필요한 기업 벡터 그래픽 편집, 사용자 정의 가능한 템플릿, 워크플로우 자동화, 신속한 프로토타이핑 Free 체험판; 유료 버전 $149.99부터 Diagrams.net 협업 기능을 갖춘 웹 기반 다이어그램 tools를 찾는 중대형 소프트웨어 기업 협업 tools, UML 다이어그램, 네트워크 다이어그램, 조직도용 디자인 템플릿 Free; 유료 버전 월 $37부터 ConceptDraw DIAGRAM 복잡한 시각화 tools가 필요한 대규모 소프트웨어 기업 동적 커넥터, 복잡한 시각화, ConceptDraw Office tools와의 통합 무료 체험판; 유료 플랜 $199부터 루시드차트 기술적 다이어그램 작성 및 인프라 시각화가 필요한 기업 AI 다이어그램 및 마인드 맵 생성, 실시간 협업, 인프라 시각화 Free; 유료 버전: 사용자당 $10부터 리브레오피스 드로우 기술 레이아웃과 상세 회로도를 다루는 프리랜서 및 소규모 비즈니스 3D 일러스트레이션, 크로스 플랫폼 협업, 커넥터 및 레이어링 기능 Free Forever Edraw Max 과학적 일러스트레이션을 일하는 디자인 팀 및 스타트업 SWOT 분석, 차트 분석, 다이어그램 및 마인드 맵 생성 유료 버전: $45.99부터 MindNode 복잡한 마인드 맵과 협업 브레인스토밍이 필요한 개인 및 중소 비즈니스 시각적 태그, 접을 수 있는 브랜치, 집중 모드 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜 월 $2.99부터 Creately 노코드 워크플로우를 활용해 다중 마케팅 캠페인을 시각화하는 마케팅 및 크리에이티브 에이전시 코딩 없이 워크플로우 자동화, 사용자 정의 규칙 및 수식, 폴더 패널을 통한 스마트한 정리 기능 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $8부터 플라잉 로직 고급 추론 및 프로토타이핑이 필요한 자동차 및 기계 제조 기업 인과 관계 모델링, 동적 시스템 시뮬레이션, 내장된 논리 게이트 및 연산자 월 $24부터 유료

Mac용 Visio 대체 프로그램에서 무엇을 찾아야 할까요?

Mac용 Visio 대체 프로그램을 선택하는 것은 단순히 macOS 호환성만을 고려하는 것이 아닙니다. 기능, 사용 편의성, 협업 측면에서 모든 요건을 충족하는 tool이 필요합니다.

다음은 다이어그램 tool이 여러분의 비전을 따라잡을 수 있도록 보장하는 필수 기능입니다:

직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스 : 깔끔한 드래그 앤 드롭 인터페이스로 다이어그램, 플로우차트, 조직 차트 작성이 손쉬운 Mac용 Visio 대안을 찾아보세요. 매뉴얼이나 IT 학위가 필요 없습니다.

풍부한 템플릿 라이브러리와 다이어그램 예시: 내장 템플릿과 미리 준비된 다이어그램 예시 (플로우차트, 마인드 맵, 조직도, 네트워크 다이어그램 등)로 더 빠르게 시작하고 시각적 일관성을 유지하세요

완벽한 Visio 파일 호환성 : tool에서 .vsd 및 .vdx 형식을 지원하여 Visio 파일을 열거나 편집하고 내보낼 때 이상한 형식이 발생하지 않도록 하세요.

실시간 협업 기능 : 여러 사용자가 함께 다이어그램에 댓글을 달고 공동 편집하며 업데이트할 수 있는 플랫폼을 선택하세요—원격 팀과 "방금 연락했어" 같은 순간에 이상적입니다

스마트 시각화 기능 : 그리드 맞춤, 자동 정렬, 스마트 가이드를 제공하는 tools를 찾아보세요. 이러한 형식 도우미들은 모든 요소를 깔끔하게 정리하고 발표 준비를 완벽하게 해줍니다.

강력한 보안 및 접근 제어 : 특히 민감한 정보를 다루는 경우, Mac용 Visio 대체 솔루션은 암호화된 공유, 사용자 권한 설정, GDPR과 같은 프라이버시 기준 준수를 포함해야 합니다.

넉넉한 무료 플랜: 무제한 다이어그램, 내보내기 tools, 키 디자인 옵션 등 핵심 기능을 갖춘 무료 버전을 찾아보세요. 유료화 장벽에 즉시 부딪히지 않고도 자유롭게 제작하고 공유할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 직원의 30%는 원격 협업이 대면 협업보다 낫다고 생각하며, 50%는 차이가 없다고 답했습니다. 이러한 변화는 디지털 tools가 위치를 덜 중요하게 만들었음을 보여줍니다. 이를 통해 팀은 어디서든 프로세스 매핑과 같은 시각적 작업을 효과적으로 소통하고 관리할 수 있게 되었습니다.

Mac용 최고의 Visio 대체 프로그램

자, 이제 Mac용 Visio 대체 프로그램을 선택하는 데 도움이 되도록 기능, 한도 및 그 사이의 모든 것을 살펴보겠습니다. 앞서 언급한 필수 요소를 기억하세요!

ClickUp (프로젝트 관리 및 협업 다이어그램 작성에 최적)

ClickUp으로 플로우차트와 마인드 맵을 통해 아이디어를 브레인스토밍하고 시각화하세요

강력한 다이어그램 tools과 포괄적인 프로젝트 관리 기능을 결합한 Mac 사용자용 Visio 대안을 찾고 계신가요?

ClickUp , 일을 위한 모든 것 앱, 아이디어에서 마인드 맵을 생성하고, 워크플로우를 다이어그램으로 시각화하며, 정확한 플로우차트를 구축하고, 사용자 친화적인 협업 환경에서 프로세스 프로토타입을 만들 수 있도록 도와줍니다.

여러 앱을 오가며 작업할 필요 없이, 팀이 일하는 바로 그 자리에서 아이디어를 구상하고, 구축하고, 실행하세요.

복잡한 시스템을 지도하든, 다음 큰 아이디어를 스케치하든, 빠르고 시각적이며 여러분의 필요에 맞춰 확장되도록 설계되었습니다.

ClickUp 화이트보드로 아이디어를 브레인스토밍하세요

실시간으로 맞춤형으로 디자인하고, 플랜하고, 협업할 수 있는 디지털 캔버스를 상상해 보세요. 바로 ClickUp 화이트보드입니다.

화이트보드를 활용해 플로우차트, 조직도, 시스템 맵, 마인드 맵을 처음부터 제작하거나, 미리 준비된 모양과 템플릿을 사용하세요. 항목을 쉽게 드래그 앤 드롭하고 연결하여 프로세스를 개요화하거나 아이디어를 스케치하거나 시각적으로 프로토타입을 플랜하세요.

🎥 화이트보드를 활용해 팀과 협업하는 방법을 확인하세요:

정적이고 고립된 Visio와 달리, ClickUp 화이트보드는 화이트보드 요소를 ClickUp 작업과 연결하여 브레인스토밍 세션을 바로 실행으로 전환할 수 있게 합니다.

예를 들어 새로운 온보딩 프로세스를 플랜 중이라고 가정해 보세요. ClickUp 화이트보드를 열고 플로우차트 모양을 사용해 각 단계를 지도하세요. 팀 피드백을 위한 스티커 노트를 추가하고, 워크플로우를 보여주기 위해 단계들을 화살표로 연결하세요. 각 단계를 작업으로 변환하여 팀에게 할당할 수도 있습니다.

마인드 맵으로 연결 관계를 정리하고 시각화하세요

화이트보드에서 브레인스토밍 세션을 마친 후에는 ClickUp 마인드 맵으로 아이디어를 정리하고 다듬어 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다.

무미건조한 Visio 다이어그램과 달리, 이 지도는 동적이고 상호작용하며 여러분의 워크플로우와 완벽하게 통합됩니다.

ClickUp 마인드 맵으로 워크플로우와 개념을 지도하세요

빈 마인드맵으로 자유롭게 브레인스토밍을 시작하거나, 작업 기반 모드를 활용해 기존 프로젝트를 시각화하세요. 제품 기능 설계, 콘텐츠 워크플로우 플랜, 프로토타이핑, 전체 프로젝트 단계 구성에 이상적입니다.

노드를 드래그하여 연결하고, 의존성을 추가하며, 브랜치를 실행 가능한 작업으로 직접 변환할 수도 있습니다.

ClickUp 프로젝트 네트워크 다이어그램 템플릿

아이디어와 플랜을 시각화할 방법을 모르겠다면, ClickUp에서 제공하는 무료 맞춤형 템플릿을 활용해 보세요.

예시, ClickUp 프로젝트 네트워크 다이어그램 템플릿을 사용하면 프로젝트 워크플로우의 연결 관계, 아이디어 및 의존성을 지도할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 네트워크 다이어그램으로 설계 작업 내 의존성과 연결 관계를 파악하세요

상호 의존적인 작업을 한 곳에서 시각화하고, 마감일과 진행을 모니터링하며, 이에 맞춰 자원을 할당하세요. ClickUp의 협업 기능을 통해 네트워크 다이어그램을 실시간으로 손쉽게 공유하고 업데이트할 수 있습니다.

아이디어 구상과 다이어그램 생성을 위해 ClickUp AI를 사용해 보세요

또한 ClickUp Brain을 사용하면 다이어그램을 직접 생성할 수도 있습니다.

단순한 데이터 포인트, 관계 또는 프로세스 설명을 플로우차트, 네트워크 다이어그램, 마인드 맵과 같은 전문적인 다이어그램으로 변환할 수 있습니다. 수작업으로 디자인하는 데 드는 시간을 절약하고 정확성과 일관성을 보장합니다.

ClickUp Brain을 사용해 이동 중에도 마인드맵을 생성하세요

또한 프로토타입의 부족한 부분을 파악하고, 작업 진행 상황을 요약하며, 자동 스탠드업, 하위 작업 생성기, 상황별 Q&A를 제공합니다. 멋지지 않나요?

이제 중요한 질문은, MacBook에서 ClickUp을 모든 기능을 활용해 사용할 수 있을까요?

네!

Mac, iOS 또는 Windows 기기에서 ClickUp을 다운로드하여 어디서나 일에 접근하세요. 모바일이나 데스크탑에서 사용하거나, Chrome 확장 또는 이메일 애드온으로 추가하세요. 어떤 방식으로 사용하든 ClickUp의 기능은 동일하게 원활하고 유연하게 작동합니다.

💡 추가 혜택: 다음과 같은 작업을 원하신다면: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹에서 다이어그램, 프로젝트 파일 또는 프로세스 문서를 즉시 검색하세요

Talk to Text를 사용하여 질문하고, 음성으로 노트를 작성하며, 어디서든 핸즈프리로 음성으로 워크플로우를 관리하세요

ChatGPT, Claude, Gemini 등 수십 개의 분리된 AI tools를 단일한 맥락 기반의 기업용 시각적 협업 및 생산성 솔루션으로 통합 활용하세요 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요 — 작업 공간에 바로 통합되어 여러분의 일을 진정으로 이해하는 맥용 컨텍스트 AI 슈퍼 앱입니다. 여러 AI tools를 번갈아 사용하는 번거로움은 이제 그만: 음성으로 다이어그램 아이디어를 브레인스토밍하고, 프로세스 지도를 생성하며, 문서를 작성하고, 작업을 할당하는 등 모든 작업을 한 곳에서 수행하세요.

ClickUp 최고의 기능

대규모 프로젝트를 관리 가능한 단위로 분할하고, 의존성을 시각화하며, 생각을 계층적으로 정리하세요

다양한 다이어그램 캔버스, 드래그 앤 드롭 요소, 자유형 그리기 tools 중에서 선택하여 필요에 맞는 다이어그램을 구축하세요

팀과 실시간으로 일하고, 디자인에 주석을 달고, 의견을 남기며, 다이어그램이나 화이트보드에서 바로 작업을 할당하세요

Figma, Canva 같은 tools와 연동하여 효율적인 디자인 워크플로우를 구축하세요

다이어그램을 작업, ClickUp 문서 및 기타 프로젝트 요소와 연결하여 원활한 워크플로우 관리를 실현하세요

대화형 간트 차트를 활용하여 프로젝트 타임라인, 의존성 및 진행 상황을 시각화하세요. 이는 프로젝트 플랜 수립과 자원 배분에 도움이 됩니다

ClickUp 채팅으로 팀과 협업하여 대화를 즉시 작업으로 전환하고, AI로 논의를 요약하며, 다이어그램 또는 프로세스 매핑 작업 공간을 떠나지 않고도 프로젝트 업데이트를 신속히 파악하세요

ClickUp의 한도

일부 사용자는 다양한 기능이 다소 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 고객들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

TrustRadius 리뷰에 따르면:

주요 디자인 프로젝트부터 간단한 할 일 목록까지, 우리는 ClickUp으로 업무를 처리합니다. 전사적으로 사용되며 진행 상황과 실행이 필요한 진행 중인 작업을 확인하는 과제 관리 문제를 해결합니다.

💡 전문가 팁: 각 작업에 대한 설명을 추가하여 완료를 위해 정확히 수행해야 할 작업을 설명하세요. 작업 설명 상자에 슬래시 (/) 를 입력한 후 테이블, 배너, 템플릿 등을 선택하여 지침을 빠르게 구성하세요.

2. OmniGraffle (신속한 프로토타이핑에 최적)

via OmniGraffle

긴급 출시를 위한 신속한 프로토타이핑이 필요하신가요? 애플 사용자를 위해 특별히 제작된 OmniGraffle은 Visio와 동등한 수준의 강력한 다이어그램 소프트웨어로, 창의적인 제어력을 바탕으로 플로우차트, 와이어프레임, 데이터 흐름도, 마인드 맵을 디자인할 수 있습니다.

픽셀 단위의 완벽한 레이아웃을 생성하고, 프로토타이핑 템플릿을 맞춤형으로 설정하며, 빠른 다이어그램 작성을 위한 모양 라이브러리를 활용할 수 있습니다. 이 Mac용 플로우차트 소프트웨어는 벡터 편집, 모양 결합, 스크립팅을 통한 워크플로우 자동화 같은 고급 기능도 포함합니다.

OmniGraffle 최고의 기능

AppleScript 및 JavaScript를 통해 디자인 작업을 자동화하세요

최근 문서와 함께 모든 스텐실 및 템플릿 컬렉션에 접근하세요

직관적인 인터페이스로 요소를 손쉽게 드래그 앤 드롭하세요. 스마트 가이드, 스냅, 정렬 기능을 지원하여 깔끔한 다이어그램을 완성할 수 있습니다.

베지어 곡선, 모양 결합, 점 편집과 같은 고급 tools로 벡터 그래픽, 커넥터 및 레이어를 편집하세요

드래그 앤 드롭 노드, 커넥터, 레이어드 캔버스를 활용한 마인드 맵 tool로 활용하세요

OmniGraffle의 한도

사용자 인터페이스는 다른 Visio 대체 프로그램들만큼 직관적이지 않습니다

이 다이어그램 tool은 Mac만 지원하므로, 나중에 Windows로 전환할 경우 문제가 될 수 있습니다.

OmniGraffle 가격 정책

v7 스탠다드 라이선스: $149.99

v7 Pro 라이선스: $249.99

OmniGraffle 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 고객들은 OmniGraffle에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 말:

타이포그래피 제어 기능이 뛰어나며, 오브젝트 지향 다이어그램 작성 기능은 동일한 다이어그램을 다양한 상황에 맞게 여러 버전으로 생성하는 데 매우 강력합니다. 또한 우수한 가져오기 및 내보내기 옵션을 제공하며, Mac, iPhone, iPad 간 일하기에 탁월합니다. OmniGraffle은 강력한 다이어그램 tool이지만 고급 워크플로우에는 몇 가지 눈에 띄는 단점이 있습니다. 실시간 데이터 소스를 지원하지 않으며 차트 작성 기능이 상당히 취약합니다. 게다가 계층적 또는 관계형 데이터 구조를 가져오거나 내보내는 기능이 부족하여 정교한 정보 일에 큰 한도가 될 수 있습니다.

타이포그래피 제어 기능이 뛰어나며, 객체 지향 다이어그램 작성 기능은 동일한 다이어그램을 다양한 상황에 맞게 여러 버전으로 생성하는 데 매우 강력합니다. 또한 우수한 가져오기 및 내보내기 옵션을 제공하며, Mac, iPhone, iPad 간 일하기에 탁월합니다. OmniGraffle은 강력한 다이어그램 tool이지만, 고급 워크플로우에는 몇 가지 주목할 만한 단점이 있습니다. 실시간 데이터 소스를 지원하지 않으며 차트 작성 기능이 상당히 취약합니다. 게다가 계층적 또는 관계형 데이터 구조를 가져오거나 내보내는 기능이 부족하여 정교한 정보 일에 큰 한도가 될 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 현대식 맥북은 달 착륙을 가능케 한 아폴로 유도 컴퓨터보다 백만 배 이상 빠릅니다! 아폴로 컴퓨터가 0.043MHz 속도에 RAM 4KB로 작동했던 반면, 오늘날의 맥은 3GHz 이상의 멀티코어 프로세서와 최대 128GB RAM을 자랑합니다. 이는 /AI 모델 실행, 3D 시뮬레이션, 심지어 영화 전체 렌더링까지 가능할 만큼 강력한 성능입니다.

3. Diagrams.net (웹 기반 다이어그램 제작에 최적)

비지오는 Microsoft 기술 스택과 완벽하게 통합되지만, Google Workspace 같은 다른 tools과의 동기화는 쉽지 않습니다. 확장이나 애드온이 필요하기 때문에 편의성을 완전히 상실하게 됩니다.

그러나 Diagrams.net(구 Draw.io)은 상상할 수 있는 거의 모든 다이어그램 및 차트 유형을 지원합니다. 파일을 클라우드에 저장하거나 기기에 직접 다운로드하여 외부로 공유할 수 있습니다.

매우 가볍고 브라우저에서 바로 일합니다. Mac에 다운로드할 수도 있습니다.

Diagrams.net 최고의 기능

다양한 다이어그램 유형을 생성하세요 : - 플로우차트 - UML 다이어그램 - 네트워크 다이어그램 - 조직도

클라우드 스토리지 옵션을 통해 어디서나 다이어그램에 접근하세요. Google Drive, OneDrive, Dropbox, GitHub 같은 플랫폼과 원활하게 연동됩니다.

직관적인 드래그 앤 드롭 기능으로 조직도를 효율적으로 설계하여, 사용자 정의 가능한 모양과 연결선으로 완료됩니다.

마인드 맵 기능 및 기타 데이터 시각화 tools를 활용하여 아이디어를 효과적으로 브레인스토밍하고 개념과 상호 연결성을 개요화하세요.

공유 커서를 통해 팀원과 함께 플로우차트 및 디자인 작업을 협업하세요

Diagrams.net의 한도

이 MS Visio 대체 프로그램은 EER 다이어그램을 그리는 데 필수적인 기호가 충분하지 않습니다.

UI는 다른 다이어그램 소프트웨어보다 덜 매끄럽습니다

Diagrams.net 가격 정책

클라우드: 스탠다드: 무료 어드밴스드: 월 37달러

표준: 무료

고급: 월 37달러

데이터 센터: 최대 500명 사용자: $6,250 최대 1000명 사용자: $9,500 최대 2000명 사용자: $13,000 최대 3000명 사용자: $13,500 최대 4000명 사용자: $13,750

최대 500명 사용자: $6,250

최대 1000명 사용자: $9,500

최대 2000명 사용자: $13,000

최대 3000명 사용자: $13,500

최대 4000명 사용자: $13,750

표준: 무료

고급: 월 37달러

최대 500명 사용자: $6,250

최대 1000명 사용자: $9,500

최대 2000명 사용자: $13,000

최대 3000명 사용자: $13,500

최대 4000명 사용자: $13,750

Diagrams.net 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

실제 맞춤형 고객들은 Diagrams.net에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

저는 이 tool을 휴대용 tool로 활용해 모든 소프트웨어의 프로토타입을 제작합니다. 설치 없이도 수많은 유용한 기능을 제공하는 가장 간편한 tool입니다. 그래서 저에게 매우 사용자 친화적이고 큰 도움이 됩니다. 그 목적과 장점이 마음에 듭니다.

저는 이 tool을 휴대용 tool로 활용해 모든 소프트웨어의 프로토타입을 제작합니다. 설치 없이도 수많은 유용한 기능을 제공하는 가장 쉬운 tool입니다. 그래서 저에게 사용자 친화적이고 매우 유용합니다. 그 목적과 장점이 마음에 듭니다.

4. ConceptDraw DIAGRAM (소프트웨어 개발자와 IT 팀에게 최적)

via ConceptDraw DIAGRAM

IT 프로젝트의 약 71%가 실패하는 이유는 코드 품질이 나쁘기 때문이 아니라, 팀이 타임라인을 정확히 예측하거나 장애물을 미리 예상하지 못하기 때문입니다.

ConceptDraw와 같은 신뢰할 수 있는 다이어그램 및 마인드맵 tool은 개발 단계를 계획하고, 워크플로우 다이어그램을 생성하며, 잠재적 문제를 조기에 발견하는 데 도움을 줍니다.

기본적인 시각화 기능 이상의 것이 필요한 IT 전문가를 위해 특별히 설계되었습니다. 네트워크 다이어그램, 소프트웨어 아키텍처, 시스템 워크플로우를 위한 tools를 제공하며, ConceptDraw Office 제품군과 직접 연동되어 다이어그램 작성, 마인드 맵, 프로젝트 플랜을 한곳에서 통합합니다.

MacOS와 Windows에서 원활하게 실행되어 크로스 플랫폼 기술 팀을 위한 필수 Mac용 Visio 대안입니다.

ConceptDraw DIAGRAM 주요 기능

정밀한 제어 기능으로 플로우차트, 네트워크 다이어그램, 엔지니어링 회로도 같은 복잡한 시각화 자료를 디자인하세요

Visio 파일 및 PDF, SVG, 이미지 파일 등 다른 형식을 내보내고 가져와 원활한 호환성을 확보하세요

ConceptDraw Office tools(MINDMAP 및 PROJECT)와 통합하여 브레인스토밍, 플랜, 실행에 이르는 통합 워크플로우를 구현하세요

고급 스타일 옵션, 동적 커넥터, 레이어, 스마트 오브젝트로 다이어그램을 맞춤형으로 설정하여 명확성과 시각적 효과를 높여보세요

ConceptDraw DIAGRAM 한도

모든 템플릿이 교차 위 또는 교차 아래 표현을 허용하는 것은 아닙니다

해당 소프트웨어는 클라우드 기반이나 웹 기반이 아니므로, 반드시 기기에 다운로드해야 합니다

ConceptDraw DIAGRAM 가격 정책

ConceptDraw OFFICE 11: $499

ConceptDraw DIAGRAM 18: $199

ConceptDraw MINDMAP 16: $199

ConceptDraw 프로젝트 15: $299

ConceptDraw MINDMAP 16 & 프로젝트 15: $399

ConceptDraw DIAGRAM 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 고객들은 ConceptDraw DIAGRAM에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

Visio의 Mac용 대안으로 멋진 다이어그램은 물론 평면도 및 기타 그래픽을 생성할 수 있습니다. 인터페이스의 일부 요소는 제가 익숙했던 Visio만큼 직관적이지 않습니다. 또한 이 제품은 Mac OS의 새 버전이 나올 때마다 업그레이드가 필요합니다.

Visio의 Mac용 대안으로 멋진 다이어그램은 물론 평면도 및 기타 그래픽을 생성할 수 있습니다. 인터페이스 일부는 제가 익숙했던 Visio만큼 직관적이지 않습니다. 또한 이 제품은 Mac OS의 새 버전과 함께 업그레이드가 필요합니다.

👀 알고 계셨나요? 직원들의 64%가 협업 문제로 주당 최소 3시간을 낭비하며, 5명 중 1명은 그 시간이 6시간으로 늘어납니다! 비지오가 Microsoft Teams와 연동되긴 하지만, 실시간 피드백과 유연성이 필요한 빠르게 진행되는 창의적 프로젝트에서는 제한된 협업 기능으로 인해 종종 부족함을 느끼게 됩니다.

5. 루시드차트 (기술 다이어그램 및 인프라 시각화에 최적)

via Lucidchart

제품 개발 및 기타 기술 프로젝트와 같은 전문 일의 경우, macOS를 선호하는 사용자가 무려 33%에 달합니다. 이는 macOS의 속도와 유닉스 기반 아키텍처 덕분입니다. Lucidchart는 Windows와 Apple 기기 모두와 원활하게 연동되어 이러한 장점을 제공합니다.

모든 기기에서 실시간 협업이 가능하며, AWS, Azure, Jira, Google Workspace와 같은 tools와의 원활한 연동, 그리고 Visio 다이어그램을 마찰 없이 가져와 편집할 수 있는 기능을 제공합니다.

게다가 Lucidchart의 AI 기반 다이어그램 생성 기능과 방대한 템플릿 라이브러리는 기술 전문가와 시각적 사고자 모두에게 이상적인 플랫폼입니다.

루시드차트 최고의 기능

/AI 프롬프트로 다이어그램을 생성하여 빠른 플로우차트, 시퀀스 다이어그램, 클래스 다이어그램, 엔티티 관계 다이어그램을 만드세요

동시 편집, 코멘트, 공유 기능을 통해 팀 회원과 실시간 협업하여 생산성과 팀워크를 향상시키세요

Visio 파일을 보기를 하고 Google Workspace, MS Office, Jira, Salesforce, GitHub, Slack과 같은 인기 플랫폼과 원활하게 연동하여 tools 간 원활한 워크플로우를 보장합니다

Excel에서 인력 지도 및 플로우차트를 생성하여 소프트웨어로 가져오세요

Microsoft Visio, draw.io, Gliffy, OmniGraffle 등 다양한 출처의 파일을 가져오고 내보내며, 서로 다른 다이어그램 tools 간 원활한 전환과 협업을 지원합니다

플로우차트, 네트워크 다이어그램, UML 다이어그램, 조직도용 확장 모양 및 템플릿 라이브러리로 다이어그램을 맞춤형 설정하세요

루시드차트 한도

빠른 action tools를 사용하면 가끔 오브젝트를 이동하기가 다소 어려울 수 있습니다

이 Microsoft Visio 대체 프로그램으로는 브랜드화된 워크플로우 프로필을 생성할 수 없습니다

루시드차트 가격 정책

Free

개인용: $9

팀 : 사용자당 $10

기업: *맞춤형 가격

루시드차트 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (6,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 고객들은 Lucidchart에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스, 템플릿의 범위, 원활한 실시간 협업 기능이 마음에 듭니다. 이를 통해 분산된 팀 간에도 브레인스토밍과 시스템 설계가 쉬워집니다. Google Drive, Jira, Microsoft 365 같은 tools와의 통합도 워크플로우를 크게 간소화합니다.

직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스, 템플릿의 범위, 원활한 실시간 협업 기능이 마음에 듭니다. 이를 통해 분산된 팀 간에도 브레인스토밍과 시스템 설계가 쉬워집니다. Google Drive, Jira, Microsoft 365 같은 tools와의 통합도 워크플로우를 크게 간소화합니다.

6. 리브레오피스 드로우 (프리랜서 그래픽 디자이너 및 소규모 비즈니스에 최적)

via LibreOffice Draw

LibreOffice Draw가 Visio와 차별화되는 점은 완전히 무료이며 오픈소스임에도 불구하고 VSD 파일을 포함한 형식의 범위를 지원하고 macOS, Windows, Linux에서 원활하게 실행된다는 것입니다.

3D 오브젝트, 커넥터, 레이어링, 맞춤형 모양 등 다양한 tools를 갖춘 Draw는 무료임에도 불구하고 그 가치를 훨씬 뛰어넘는 성능을 보여줍니다. 학생, 프리랜서 또는 독점적인 생태계에 얽매이지 않으면서도 기본에서 중간 수준의 다이어그램 제작 기능이 필요한 분이라면, Visio를 대체할 이상적인 도구입니다.

LibreOffice Draw 주요 기능

직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스로 간단한 스케치부터 복잡한 다이어그램까지 모든 것을 제작하세요. 기술적 레이아웃과 상세한 회로도에 적합합니다

내장된 모양, 연결선 및 레이어링 기능을 활용하여 플로우차트, 조직도 및 3D 일러스트레이션을 디자인하세요

Microsoft Visio 및 기타 앱 파일을 포함한 다양한 형식으로 디자인을 가져오고 내보내며, 원활한 크로스 플랫폼 협업을 실현하세요

크기 조정, 그룹화, 곡선 조정 및 맞춤형 오브젝트 생성 tools를 사용하여 요소를 정밀하게 편집하세요

LibreOffice Draw의 한도

인터페이스가 투박하고 다소 구식입니다

이 다이어그램 tools는 미리 정의된 모양을 많이 제공하지 않습니다

LibreOffice Draw 가격 정책

Free Forever

LibreOffice Draw 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.3/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 LibreOffice Draw에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

무료 오픈소스 드로잉 소프트웨어로, 비용 없이 다운로드 및 사용이 가능합니다. 다른 드로잉 파일 형식과 호환되어 협업과 정보 교환을 용이하게 합니다. 그래픽, 다이어그램, 플로우차트 및 기타 이미지 제작을 위한 다양한 효과적인 tools를 포함하고 있습니다. LibreOffice 생산성 제품군의 일부로, Writer 및 Calc와 같은 제품군 내 다른 프로그램과 쉽게 통합됩니다. 직관적인 인터페이스와 온라인에서 이용 가능한 방대한 번호의 리소스 및 튜토리얼을 갖춘 접근성 높고 사용하기 쉬운 소프트웨어입니다. *

무료 오픈소스 드로잉 소프트웨어로, 비용 없이 다운로드 및 사용이 가능합니다. 다른 드로잉 파일 형식과 호환되어 협업과 정보 교환을 용이하게 합니다. 그래픽, 다이어그램, 플로우차트 및 기타 이미지 제작을 위한 다양한 효과적인 tools를 포함합니다. LibreOffice 생산성 제품군의 일부로, Writer 및 Calc와 같은 제품군 내 다른 프로그램과 쉽게 통합됩니다. 직관적인 인터페이스와 온라인에서 이용 가능한 방대한 번호의 리소스 및 튜토리얼을 갖춘 접근성 높고 사용하기 쉬운 소프트웨어입니다. *

🧠 재미있는 사실: Visio보다 훨씬 이전인 1980년대, 애플은 MacPaint와 HyperCard를 선보이며 사용자가 시각적 콘텐츠를 만들고 정리할 수 있게 했습니다. 이 tools들은 오늘날 많은 다이어그램 애플리케이션의 토대를 마련했습니다.

7. Edraw Max (디자인 프로젝트 및 과학적 일러스트레이션에 최적)

via Edraw Max

Visio는 Mac과의 호환성 문제 외에도 템플릿 다양성과 사용 편의성 측면에서 한도가 있습니다. Edraw Max는 AI 기반 다이어그램 작성 기능, 직관적이고 재미있는 인터페이스, macOS와 Windows를 원활하게 지원하는 장점을 제공합니다.

이 워크플로우 다이어그램 소프트웨어의 AI tools는 구조 자동 생성, 텍스트 추출, 레이아웃 제안까지 지원하여 수작업 시간을 대폭 절감합니다. 광범위한 즉시 사용 가능한 템플릿과 심볼을 제공하므로 업종에 관계없이 즉시 작업을 시작할 수 있습니다.

Edraw Max 주요 기능

AI 기반 tools를 활용해 차트를 분석하고 텍스트를 추출하여 손쉽게 다이어그램을 생성하고 마인드 맵을 제작하세요

시각화 tools와 간트 차트를 활용해 SWOT 분석을 수행하고 프로젝트 타임라인을 생성하세요

클라우드 기반 작업 공간에서 팀원과 실시간 협업하여 무한한 캔버스 위에서 원활한 팀워크와 공동 생성을 실현하세요

VSDX, PDF, Word, Excel 등 다양한 형식의 파일을 가져오고 내보내며 호환성과 공유 편의성을 보장합니다.

다양한 템플릿과 심볼을 활용하여 빠르고 전문적인 다이어그램을 제작하세요

Edraw Max의 한도

복잡한 의존성을 다룰 때 배선도는 복잡해지고 수동 조정이 필요합니다

Edraw Max 가격 정책

개인 반기별 플랜: $79

개인 영구 플랜: $245

영구 번들 플랜: $390

팀용: 사용자당 연간 $119 (연간 결제)

비즈니스용: 맞춤형 가격 책정

학생 대상: 68달러부터 시작

교육자 분들을 위한: 맞춤형 가격 정책

Edraw Max 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 10%만이 일을 배정하기 위해 역량 매트릭스를 사용하지만, 44%는 작업을 강점과 목표에 맞추려 노력한다고 답했습니다. 적절한 tools가 없다면 대부분의 관리자는 데이터가 아닌 당장의 상황에 기반해 결정을 내릴 수밖에 없습니다. 바로 여기에 스마트 어시스턴트가 필요한 이유입니다! ClickUp Brain은 과거 일 기록, 태그된 기술, 학습 목표까지 분석하여 작업 배정을 추천합니다. 이를 통해 숨겨진 강점을 발견하고, 단순히 가능한 사람이 아닌 해당 업무에 가장 적합한 인재를 찾아낼 수 있습니다. 💫 실제 결과: Atrato는 ClickUp의 업무량 관리 덕분에 제품 개발 속도가 30% 빨라지고 개발자의 과로가 20% 감소했습니다.

8. MindNode (브레인스토밍 및 일정 플랜에 최적)

via MindNode

Microsoft Visio는 구조를 위해 만들어졌습니다. 하지만 창의적인 일과 개인 계획을 지원하는 다재다능한 tool이 필요하다면 MindNode가 이상적인 대안입니다. 브레인스토밍 세션, 프로젝트 플랜, 심지어 여행 일정까지 아이디어를 포착하고 연결하도록 설계된 더 유연하고 직관적인 대안입니다.

드래그 앤 드롭으로 자유로운 생각을 체계적인 플랜으로 전환하고, 집중 모드로 방해 요소를 제거하며, Apple 알림과 작업 동기화까지 가능합니다.

MindNode의 주요 기능

마인드 맵에 작업, 우선순위, 알림을 직접 추가하여 생각을 행동으로 전환하세요

직관적인 마인드 맵으로 아이디어를 시각화하고, 협업으로 브레인스토밍하며 생각을 정리하고 다듬어 보세요

시각적 태그를 사용하여 생각을 분류하고 더 많은 맥락을 추가하세요

마인드맵 구조가 너무 복잡해지면 일부를 숨길 수 있습니다

테마, 스티커, 접을 수 있는 브랜치로 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요

MindNode Draw 한도

사용자 지정 단축키를 설정할 수 없으며, 제공되는 단축키는 상당히 한도입니다

노드는 수평 방향으로만 추가할 수 있습니다

MindNode Draw 가격

Free

MindNode Plus: 월 $2.99

MindNode Draw 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 고객들은 MindNode에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

생각과 개요를 정리하는 건 정말 쉽습니다. iCloud를 통해 완벽하게 통합되어 있어 개인 기기 어디서든 접근하고 검토할 수 있어 작업 흐름을 유지할 수 있죠. MindNode의 시각적 표현은 미니멀리즘을 추구하며 화면을 복잡하게 만들지 않는 점이 마음에 듭니다. 아이디어 구조화를 돕는 시각적 템플릿을 제공하죠.

생각과 개요를 정리하는 건 정말 쉽습니다. iCloud를 통해 완벽하게 통합되어 있어 개인 기기 어디서든 접근하고 검토할 수 있어 작업 연속성을 유지할 수 있죠. MindNode의 시각적 표현은 미니멀리즘을 추구하며 화면을 복잡하게 만들지 않는 점이 마음에 듭니다. 아이디어 구조화를 돕는 시각적 템플릿을 제공하죠.

9. Creately (마케팅 및 기타 창의적 캠페인 기획에 최적)

via Creately

Creately는 원활한 팀워크를 위해 설계되었습니다. Windows 전용인 Visio와 달리 Creately는 Mac, Windows 및 모든 브라우저에서 손쉽게 일합니다. Visio 파일 가져오기 및 내보내기를 지원하므로 Microsoft Visio를 계속 사용하는 동료들과도 쉽게 협업할 수 있습니다.

강력한 다이어그램 작성 및 협업 기능 외에도 데이터베이스를 맞춤형으로 설정하고, 상황에 맞는 시각 자료를 생성하며, 클라이언트별 보기에 접근할 수 있습니다. 실시간 협업 기능과 무료 Visio 뷰어를 갖춘 이 도구는 다재다능한 Mac용 Visio 대안입니다.

Creately 최고의 기능

코딩 없이도 복잡한 프로세스를 간소화하는 노코드 워크플로우 자동화를 설정하세요

복잡한 플로우차트부터 기본적인 플로우차트, 마인드 맵, 조직 차트 등 다양한 템플릿을 활용하세요

여러 작업 흐름, OKR, 목표 정렬 및 역할 기반 접근을 위한 규칙과 수식을 맞춤형으로 설정하세요

폴더 패널과 간편한 커넥터 배치로 스마트한 구성 기능을 활용하여 명확하고 전문적인 다이어그램을 제작하세요

Slack, Google Drive, Confluence 및 Mac용 생산성 앱을 통합하세요

Creately의 한도

Creately는 복잡한 프로젝트를 처리할 수 있지만 처리 속도가 느려집니다

사용자들은 인터페이스가 휴대폰에 잘 최적화되지 않았다고 보고합니다

Creately 가격 정책

Free

개인용: 사용자당 월 $8

팀: 사용자당 월 $8

비즈니스: 월 $149

기업: 맞춤형 가격

Creately 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (1,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 고객들은 Creately에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 글:

Creately의 직관적인 인터페이스는 초보자도 쉽게 다이어그램과 시각적 콘텐츠를 만들 수 있게 합니다. Creately가 제공하는 다양한 템플릿 덕분에 시간을 많이 절약할 수 있어 마음에 듭니다. 또 다른 장점은 다양한 tools와의 연동 기능입니다. 다만 많은 템플릿이 제공되지만 각 템플릿에 대한 커스터마이징 옵션이 제한적이라는 점이 큰 문제점입니다. 가끔 작은 지연 현상이 발생하기도 했는데, 이는 제 네트워크 환경 때문일 수도 있습니다.

Creately의 직관적인 인터페이스는 초보자도 쉽게 다이어그램과 시각적 콘텐츠를 만들 수 있게 합니다. Creately가 제공하는 다양한 템플릿 덕분에 시간을 많이 절약할 수 있어 마음에 듭니다. 또 다른 장점은 다양한 tools와의 연동 기능입니다. 다만 많은 템플릿이 제공되지만 각 템플릿별 커스터마이징 옵션이 제한적이라는 점이 큰 단점으로 느껴집니다. 가끔 작은 지연 현상이 발생하기도 했는데, 이는 제 네트워크 환경 때문일 수도 있습니다.

10. 플라잉 로직 (기계 프로토타이핑에 최적)

via Flying Logic

기계적 프로토타이핑 측면에서 Visio는 한계가 있습니다. 실시간 논리 모델링, 인과관계 시뮬레이션, 아이디어 발전에 따른 다이어그램의 동적 적용 기능이 부족합니다. 이러한 용도에는 Flying Logic이 더 나은 대안입니다.

프로세스 모델링, 결과 분석, 의사 결정의 파급 효과를 실시간으로 시각적으로 시뮬레이션하는 데 도움을 줍니다. macOS에 대한 완벽한 지원 외에도, 인과 관계 및 의존성 기반 다이어그램에 대한 독특한 접근 방식 덕분에 복잡한 문제 해결, 플랜 및 근본 원인 분석에 이상적입니다.

플라잉 로직의 주요 기능

논리 기반 다이어그램을 사용하여 원인과 결과 관계를 모델링하세요. 다이어그램은 구축 과정에서 자동으로 조정됩니다

실시간 업데이트, 시각적 흐름 재계산, 아이디어를 대화식으로 테스트할 수 있는 기능을 통해 동적 시스템을 시뮬레이션하세요

근본 원인 분석, 프로젝트 계획 수립, 기계 프로토타이핑과 같은 작업에 대한 고급 추론 및 계획 수립을 지원합니다

PDF, PNG, OPML 등의 형식으로 다이어그램을 내보내 쉽게 공유하고 문서화하세요

내장된 논리 게이트와 연산자를 사용하여 구조화된 의사 결정 기반 워크플로우를 생성하세요

제약 이론(TOC) 및 중요 사슬 프로젝트 관리(CCPM)와 같은 계획 방법론과 통합하세요

플라잉 로직의 한도 사항

이 플랫폼은 논리 기반 접근 방식 때문에 학습 곡선이 가파릅니다

현대적이고 시각적으로 세련된 tools들에 비해 인터페이스가 다소 구식이라는 느낌이 듭니다

플라잉 로직 가격 정책

개인용: 월 $10

기업: *맞춤형 가격

플라잉 로직 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 없습니다

Capterra: 리뷰가 없습니다

실제 고객들은 플라잉 로직에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 리뷰어의 말:

저는 Mac용 Flying Logic을 정말 좋아합니다(PC 버전이 있는지 확실하지 않음). CRT(사고 구조도)와 다른 thinking tools를 이해합니다. 모든 요소를 수동으로 이동시키며 시간을 낭비할 필요가 없어 모든 것이 논리적으로 연결됩니다.

저는 Mac용 Flying Logic을 정말 좋아합니다(PC 버전이 있는지 확실하지 않음). CRT(사고 구조도)와 다른 thinking tools를 이해합니다. 모든 요소를 수동으로 이동시키며 시간을 낭비할 필요가 없어 모든 것이 논리적으로 연결됩니다.

복잡한 다이어그램과 경직된 워크플로우를 대체하고, ClickUp으로 더 나은 시각화를 구현하세요

소개한 모든 Visio 대체 프로그램은 Mac에서 다이어그램 제작에 강력한 기능을 제공하지만, 각각 장단점이 있습니다. 일부는 플로우차트 제작에는 탁월하지만 작업 통합 기능이 부족합니다. 다른 프로그램들은 마인드 맵 제작에는 뛰어나지만 협업 유연성이 떨어집니다. 몇몇은 훌륭한 템플릿을 제공하지만 팀 규모에 따라 확장성이 좋지 않습니다.

빠르고 유연하며 워크플로우와 깊이 연결되는 강력한 다이어그램 솔루션을 원한다면 ClickUp을 선택하세요.

화이트보드에서의 브레인스토밍부터 마인드 맵으로 아이디어 정리, 시각적 자료를 실행 가능한 작업으로 전환하는 것까지, ClickUp이 모든 것을 한곳에서 제공합니다.

Do tool을 전환하지 않고도 복잡한 시스템을 지도하고, 프로토타입을 플랜하며, 작업을 완료하고, 실시간으로 협업할 수 있습니다.

지금 ClickUp에 가입하고 더 스마트하고 간편한 시각적 일로 아이디어를 현실로 만들어 보세요.