화면 녹화 및 팀 커뮤니케이션을 위한 최고의 Zight 대체 솔루션 11선

단순한 화면 녹화 파일 업로드에 3분이나 기다려 본 적 있나요? 네, 저희도 마찬가지입니다. 바로 이 지점에서 Zight(구 CloudApp)는 바로 가기가 아닌 속도 저하 요인으로 느껴지기 시작합니다. 느린 업로드, 심층 편집 기능 부재, 원활하지 않은 팀 협업 등 한도를 경험하셨을 겁니다. 저희도 잘 알고 있습니다.

그래서 저희가 강력한 Zight 대안 목록을 정리했습니다. 팀이 빠른 작업 안내를 캡처하고 공유할 신뢰할 수 있는 화면 녹화 tools가 필요하다면, 이 tools들이 그 역할을 완료할 수 있습니다.

(스포일러 경고: Zight가 제공하는 기능을 훨씬 뛰어넘는 ClickUp 같은 강력한 앱들도 포함했습니다.)

👀 알고 계셨나요? 원격 근무자들은 음성 통화보다 비디오 통화를 사용할 때 작업 공간과의 연결이 87% 더 높아진다고 합니다. 짧은 비디오 클립을 만드는 것이 더 개인적이고 부담스럽지 않기 때문이죠.

왜 Zight 대안을 선택해야 할까요?

Zight는 기본적인 화면 녹화 애플리케이션으로 적합할 수 있지만, 워크플로우가 확대되거나 팀에 더 많은 기능이 필요해지면 한도가 드러납니다.

더 나은 대안을 고려해야 할 몇 가지 이유는 다음과 같습니다:

느린 업로드 속도: 녹화 파일 업로드에 몇 분이 소요되며, 특히 HD 화질로 비디오 녹화하거나 웹캠과 화면을 동시에 사용할 때 더욱 그렇습니다. 이는 녹화 파일 업로드에 몇 분이 소요되며, 특히 HD 화질로 비디오 녹화하거나 웹캠과 화면을 동시에 사용할 때 더욱 그렇습니다. 이는 녹화 파일을 즉시 공유해야 하는 신속한 팀 작업 속도를 저하시킬 수 있습니다

한도 편집 기능: *다중 클립 트리밍, 타임라인 보기, 오버레이/콜아웃/전환 효과 추가 기능이 부족합니다. 녹화 중 실수를 하면 재녹화하거나 다른 앱으로 수정하는 방법밖에 없습니다

비디오 내 댓글 기능 없음: 시간 표시 댓글이나 공동 검토를 지원하지 않습니다. 팀원들은 비디오의 특정 부분에 반응하거나 인라인으로 피드백을 남길 수 없습니다

공유 옵션 한도: 보안 공유가 어렵습니다 , 비밀번호 보호, 유효 기간 설정, 팀 또는 개인별 접근 제한 옵션이 거의 없습니다

저장소 한도와 라이브러리 관리: 프로젝트별 파일 그룹화, 내부/외부 클립 라벨링, 동일 녹화물의 버전 추적이 불가능합니다

통합 한도: Chrome 및 Slack 통합은 제공하지만 ClickUp, Notion, Microsoft Teams 같은 tools와의 심층적 연결은 부족합니다. 작업 내 녹화 내용 삽입이나 사용자 정의 워크플로우 기반 자동 공유가 불가능합니다

한눈에 보는 최고의 Zight 대안들

여러분의 요구에 맞는 최적의 tool을 비교하고 선택할 수 있도록, 주요 Zight 대체 tool의 키 기능, 이상적인 사용 사례 및 가격 정보를 간략한 개요로 소개합니다.

tool 이름 키 기능 에 가장 적합한 가격* ClickUp 내장형 Clip 녹화, Brain 트랜스크립션, Brain MAX 기반 AI 요약, 문서 및 작업 임베딩 녹화, 협업, 비동기 일에 대한 올인원 솔루션을 원하는 Teams을 위한 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 가격 책정 Loom 즉시 화면 및 웹캠 녹화, 라이브 리와인드, AI 요약 및 챕터 기능, 분석 기능이 탑재된 고화질 뷰어 비동기 커뮤니케이션, 빠른 워크스루, 신속한 피드백 루프 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $18부터 시작 Snagit 스크롤 스크린샷, 템플릿, GIF 생성, 주석 추가 및 빠른 공유 기능 상세 시각 자료 및 가이드 (비디오 비중이 높지 않은 워크플로우) Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $39부터 시작 (연간 결제 기준) Droplr 스크린샷, 녹화, 짧은 링크를 통한 파일 공유, 편집, 보안 공유 내장된 제어 기능을 통한 빠른 화면 캡처 및 파일 공유 유료 플랜은 월 $8부터 시작됩니다; 기업 맞춤형 가격 책정 Vidyard 맞춤형 비디오 홍보, /AI 아바타 비디오, CTA 및 오버레이, 분석 도구, CRM 연동 비디오 기반 참여가 필요한 영업 팀 및 마케팅 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜 월 $59부터 시작; 기업용 맞춤형 가격 책정 Veed.io AI 도구(자막, 배경 제거, 아바타, 번역)를 활용한 브라우저 기반 편집 브라우저에서 완성도 높은 비디오가 필요한 제작자 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $12부터 시작합니다 Bandicam 스트리머와 제작자는 무료이며 고도로 맞춤 설정 가능한 tools를 원합니다 긴 세션이나 게임플레이 녹화를 하는 Windows 사용자 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 연간 $33.26부터 시작합니다 Camtasia 4K 화면 캡처, 풍부한 타임라인 편집, 자산 라이브러리, 퀴즈/자막 기능 전문적인 튜토리얼, 인터랙티브한 요소가 가미된 교육용 비디오 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 연간 $179.88부터 시작됩니다 OBS Studio 오픈소스, 다중 장면 녹화 및 라이브 스트리밍, 오디오 필터, 단축키 무료이며 고도로 맞춤 설정 가능한 tools를 원하는 스트리머 및 제작자 무료이며 오픈 소스입니다 ScreenPal 화면 및 웹캠 녹화, 비디오 에디터, 무제한 호스팅 빠른 녹화 및 편집이 필요한 개인 제작자, 교육자 및 소규모 팀을 위한 솔루션 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $4부터 시작 (연간 결제 기준) Wistia 맞춤형 비디오 플레이어, 마케팅 CTA/양식, 히트맵, 분석 도구 브랜드 비디오 호스팅에 주력하는 마케팅 팀 및 비즈니스로 구성된 기업 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $19부터 시작(연간 결제 기준)

사용하기에 가장 좋은 Zight 대안

Zight가 제공하는 기능을 뛰어넘는 몇 가지 스마트 기능을 통해 화면을 캡처하고 메시지를 몇 초 만에 공유할 수 있는 tools 목록입니다.

1. ClickUp (내장형 화면 녹화, 문서화 및 작업 관리 기능을 원하는 팀에 최적)

ClickUp Clips로 화면 녹화 캡처, 임베드 및 공유하기

버그를 발견하거나 해결 방법을 찾았을 때, 혹은 복잡한 스프레드시트를 누군가에게 설명해야 할 때가 있습니다. 설명을 위해 메시지를 입력하기 시작하지만 열 줄쯤 쓰다 멈추게 되죠. 말로 설명하는 것보다 직접 보여주는 게 훨씬 쉬울 텐데.

ClickUp Clip은 화면 공유를 워크플로우에 통합하여 이를 손쉽게 구현합니다.

녹화 버튼을 클릭하기만 하면 브라우저 탭, 전체 화면 또는 특정 창 을 즉시 녹화할 수 있으며, 선택적으로 음성 해설도 추가할 수 있습니다.

ClickUp Clips로 화면 비디오에 접근하고 녹화하세요

디자인 피드백을 제공하거나, 대시보드 사용법을 설명하거나, 보고서에서 이상한 점을 지적할 때, 녹화 버튼을 누르고 설명을 덧붙인 후 필요하면 비디오를 편집하여 작업 중인 태스크에 바로 첨부할 수 있습니다.

ClickUp 문서, 하위 작업, 채팅 또는 댓글 등 팀이 컨텍스트가 필요한 모든 곳에 첨부 파일로 첨부할 수도 있습니다.

clickUp을 사용하면 불필요한 업무 분산을 방지할 수 있습니다. 별도의 tool이 필요하지 않으며, 업로드나 탭 전환 없이 일과 직접 연결된 명확한 커뮤니케이션만 가능합니다. *

ClickUp Brain으로 모든 Clip이 타임스탬프 포함 자동으로 텍스트로 변환됩니다. 이제 시각적 설명과 완전한 텍스트 버전을 모두 확보하세요. 읽기를 선호하거나, 나중에 참조할 내용이 필요하거나, 비디오에서 노트를 작성하거나, 전체 Clip을 다시 보지 않고 언급한 특정 내용을 검색하려는 모든 분에게 완벽합니다.

클릭Up Brain으로 Clip 바로 옆에 AI 트랜스크립트를 보기를 하세요

ClickUp Clips와 ClickUp Brain을 결합하면 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있습니다—빠르고 시각적인 업데이트와 검색 가능하며 실행 가능한 대본을 제공합니다. 이는 더 매끄럽고 스마트한 커뮤니케이션 방식이며, 한번 사용해 보면 다시 돌아가기 어렵습니다.

ClickUp Brain이 화면 녹화 내용을 어떻게 텍스트로 변환하는지 보여주는 간단한 YouTube 비디오 데모입니다.

Clip을 녹화하고 공유하면 협업이 훨씬 쉬워집니다. ClickUp은 프로젝트 관리와 협업 tools을 결합하여 원격, 하이브리드 또는 비동기 팀을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

하루를 마무리하며 아이디어를 정리해 공유하면, 다른 사람이 다음 날 첫 업무로 바로 이어받을 수 있습니다. 이러한 비동기적 리듬은 작업이 진행되는 바로 그곳에 비디오부터 대본, 피드백까지 모든 것이 저장되므로 맥락을 놓치지 않고 모두가 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

마지막으로, ClickUp의 SyncUps는 플랫폼을 벗어나지 않고도 대면 협업, 화면 공유, 작업 연결이 가능한 실시간 비디오 회의입니다. 이를 통해 SyncUps를 녹화하고, 녹화본을 클립 허브에서 확인하며, 팀원과 공유하거나 의견을 나눌 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

작업 자동화: Clip 업로드 즉시 검토자 지정, 작업 상태 변경 또는 관찰자 추가를 통해 ClickUp 자동화로 시간을 절약하고 수동 노력을 줄이세요.

가상 브레인스토밍: Clip을 검토한 후 Clip을 검토한 후 ClickUp 화이트보드를 활용해 프로세스를 지도하거나 다음 단계를 브레인스토밍하여 팀이 향후 진행 방향에 대해 의견을 통일하세요.

진행 상황 추적: Clip, 표시된 업데이트 또는 보류 중인 승인으로 작업을 표시하고, Clip, 표시된 업데이트 또는 보류 중인 승인으로 작업을 표시하고, ClickUp 대시보드를 통해 완료됨과 주의가 필요한 작업의 실시간 개요를 파악하세요.

동적 문서화: 녹취된 Clip을 녹취된 Clip을 ClickUp 문서와 연동하여 실시간 업데이트되는 지식 베이스, 온보딩 가이드 또는 클라이언트용 업데이트 자료를 생성하세요.

ClickUp의 한도

확장된 기능 세트는 처음 사용하는 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,490개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

ProductHunt 리뷰를 소개합니다:

Brain MAX는 판도를 바꾸는 혁신입니다! ClickUp은 생산성의 한계를 계속해서 넓혀가고 있으며, 이번 혁신은 그 수준을 한 단계 더 끌어올렸습니다. 단순한 작업 관리가 아닌, 더 스마트한 워크플로우 잠금 해제, 신속한 의사 결정, 팀을 위한 진정한 명확성을 제공합니다. 이 기술이 우리의 일 방식을 어떻게 재편할지 기대됩니다!

Brain MAX는 판도를 바꾸는 혁신입니다! ClickUp은 생산성의 한계를 계속해서 넓혀가고 있으며, 이번 혁신은 그 수준을 한 단계 더 끌어올렸습니다. 단순한 작업 관리가 아닌, 더 스마트한 워크플로우 잠금 해제, 신속한 의사 결정, 팀을 위한 진정한 명확성을 제공합니다. 이 기술이 우리의 일 방식을 어떻게 재편할지 기대됩니다!

💡 추가 혜택: 화면 녹화 및 팀 협업을 한 단계 업그레이드하고 싶으신가요? ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 쉐어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 다음 회의나 프로젝트 업데이트에 필요한 파일, 문서 또는 첨부 파일을 빠르게 찾아보세요.

Talk to Text를 사용하여 질문을 하거나, 회의 노트를 음성으로 기록하거나, 어디서나 손을 사용하지 않고 음성으로 일을 명령어처럼 사용하세요.

ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 프리미엄 외부 AI 모델을 활용하세요. 단일하고 컨텍스트 기반이며 기업 환경에 즉시 적용 가능한 솔루션으로 구현됩니다. ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요—여러분의 일을 이해하는 진정한 AI 슈퍼 앱입니다. AI 도구 과다 사용을 줄이고, 음성으로 일을 완료하고, 문서를 생성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요.

Loom은 몇 번의 클릭만으로 화면, 음성, 카메라를 캡처할 수 있는 화면 녹화 및 비디오 커뮤니케이션 플랫폼입니다. 명확성이 우선시되는 비동기 커뮤니케이션과 클라이언트 확인 작업에 이상적입니다.

이 tool을 사용하면 팀에게 비디오를 신속하게 녹화 및 전송하여 즉각적인 공유와 빠른 피드백이 가능합니다. 기본 기능이 필요한 개인 사용자를 위한 무료 버전도 제공됩니다. 데스크톱 앱, 화면 녹화용 Chrome 확장, 모바일 버전을 통해 어디서든 고품질 비디오를 제작할 수 있습니다.

Loom을 사용하면 가상 배경, 카메라 프레임, 선명한 음질을 위한 잡음 제거 기능 등 개인화된 터치를 추가할 수 있으며, 별도의 편집 tools 없이도 가능합니다. Loom HQ를 통해 여러 기기에서 녹화물을 손쉽게 정리하고 태그 지정하며 검색할 수 있습니다.

Loom의 주요 기능

라이브 리와인드 기능을 통해 녹화 중 실수를 수정하세요. 새로 촬영할 필요 없이 일시 정지하고 되감아 수정할 수 있습니다.

Business+ AI 플랜에서 제공하는 AI tools로 녹화 후 자동으로 제목, 챕터, 요약 및 CTA 생성

Loom HQ의 중앙 집중식 작업 공간에서 폴더 지원 및 팀 접근 제어 기능을 통해 녹화물을 관리하고 태그 지정하세요.

Loom의 한도

작업 관리자나 wiki 같은 tools와 깊이 통합되지 않습니다.

Loom 가격 정책

스타터

비즈니스: 사용자당 월 $18

Business+ AI: 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

Loom 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (2100개 이상의 리뷰)

Cpaterra: 4.7/5 (450개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Loom에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 소개합니다:

저는 고객을 위한 영업 데모와 튜토리얼 녹화에 Loom을 사용해 왔습니다. 또한 영업 팀 활동 관련 이메일 등에 비디오를 첨부해야 할 때도 매우 유용합니다. 고객이 클릭하면 몇 분 전에 녹화한 비디오를 바로 볼 수 있기 때문입니다.

저는 고객을 위한 영업 데모와 튜토리얼 녹화에 Loom을 사용해 왔습니다. 또한 영업 팀 활동 관련 이메일 등에 비디오를 첨부해야 할 때도 매우 유용합니다. 고객이 클릭하면 몇 분 전에 녹화한 비디오를 바로 볼 수 있기 때문입니다.

📚 추천 읽기: 최고의 Loom 대체 솔루션 및 경쟁사

3. Snagit (주석이 포함된 상세한 시각 자료 캡처에 최적)

via Snagit

Snagit은 기본적인 화면 녹화 및 화면 캡처 기능 외에도 선택적 전체 화면, 특정 영역, 메뉴, 긴 웹페이지 캡처를 위한 파노라마 스크롤링 등 다양한 캡처 모드를 제공합니다.

내장된 OCR(텍스트 추출) 기능으로 이미지에서 직접 편집 가능한 텍스트를 추출하여 콘텐츠 재활용을 용이하게 합니다. 캡처 후 Snagit 에디터를 통해 화살표, 설명문, 테두리 등으로 스크린샷에 주석을 달거나 흐림 효과, 단순화 효과 등을 적용할 수 있습니다.

Smart Move tool은 UI 요소를 감지하여 이동 또는 제거할 수 있게 함으로써 편집 효율성을 한층 높입니다. Snagit의 콘텐츠 라이브러리는 검색 가능한 메타데이터, 태그, 필터 및 크로스 플랫폼 호환성을 통해 캡처 내용을 체계적으로 정리하며, PNG, MP4부터 PDF, WebP에 이르기까지 다양한 형식으로 내보내기를 지원합니다.

Snagit의 주요 기능

Snagit에서 녹화 내용을 바로 애니메이션 GIF로 변환하여 키 단계를 강조하고 업데이트를 신속하게 공유하세요

사전 제작된 템플릿을 활용하여 시각적 콘텐츠나 튜토리얼을 더 빠르게 제작하세요. 레이아웃을 수동으로 디자인할 필요 없이

캡처한 내용을 이메일, 온라인 협업 tools 또는 클라우드 스토리지 플랫폼에 직접 업로드하여 즉시 공유하세요

Snagit의 한도

Snagit의 일부 경쟁사와 달리 작업 또는 프로젝트 통합 기능이 부족하여, 다른 플랫폼을 사용하지 않고는 캡처 내용을 작업 항목과 연계하기 어렵습니다

Snagit 가격 정책

무료 체험판*

개인용: $39/사용자 (연간 청구)

비즈니스: $48/사용자 (연간 청구)

*기업: 맞춤형 가격

Snagit 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (5600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (490개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Snagit에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Snagit을 사용하면 전문적인 스크린샷과 캡처를 생성하여 동료들과 공유할 수 있습니다. 특히 스크롤하면서 웹페이지를 캡처하는 기능이 마음에 드는데, 필요한 모든 콘텐츠를 한 장의 이미지로 기록할 수 있기 때문입니다.

Snagit을 사용하면 전문적인 스크린샷과 캡처를 생성하여 동료들과 공유할 수 있습니다. 특히 스크롤하면서 웹페이지를 캡처하는 기능이 마음에 드는데, 필요한 모든 콘텐츠를 한 장의 이미지로 기록할 수 있기 때문입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 23%는 자신의 피드백이 무시되거나 반영되지 않는다고 느끼며, 8%는 의견을 내는 것이 무의미하다고 생각합니다. 이는 도전자 안전성(현 상태를 두려움 없이 질문하거나 도전할 수 있는 자신감)의 격차를 시사합니다. 피드백이 무산되면 직원들은 빠르게 이탈하고 혁신은 정체됩니다. 생각을 표현하기 어려운 분들을 위해 ClickUp의 Brain MAX는 텍스트 입력 기능을 제공합니다. 자연스럽게 말하기만 하면 Brain MAX가 메시지를 다듬어 아이디어를 명확하고 효과적으로 전달해 드립니다!

📚 추천 읽기: 워터마크 없는 최고의 무료 화면 녹화 tools

4. Droplr (빠른 화면 캡처 및 파일 공유에 최적화, 스마트 링크 추적 및 내장형 클라우드 호스팅 제공)

via Droplr

Droplr는 원격 및 하이브리드 팀을 위해 설계된 클라우드 기반 스크린샷, 파일 공유, 화면 녹화 및 스니핑 tool입니다. 주석이 달린 스크린샷을 캡처하고, 화면 비디오(GIF 및 HD MP4 포함)를 녹화하며, 클립보드에 복사되는 자동 생성된 짧은 링크를 통해 즉시 공유할 수 있습니다.

이 플랫폼은 생성한 파일을 Droplr 클라우드 라이브러리에 보안을 유지하며 저장하여 시각적 커뮤니케이션을 체계적으로 관리합니다. 이를 통해 자산을 쉽게 검색, 관리 및 재사용할 수 있습니다. 비밀번호 보호 및 링크 만료 기능을 통해 공유 콘텐츠의 보기 권한과 기간을 제어할 수 있습니다.

또한 Droplr는 최대 10GB 용량의 간편한 드래그 앤 드롭 파일 업로드, 클라우드 스토리지, 민감한 정보 보호를 위한 모자이크 처리 기능, 다양한 주석 tools를 지원하며, 내장된 링크 단축기로 채널 간 콘텐츠 배포를 간소화합니다.

Droplr의 주요 기능

스크롤 캡처를 활용해 웹사이트나 문서 전체를 단일 이미지로 캡처한 후 손쉽게 주석을 추가하세요

Mac, Windows, Chrome, iOS, Android에서 이용 가능하며 Slack, Gmail, Jira, Trello, Adobe 제품군, Microsoft Teams 등과 연동됩니다

공유 링크 보기 빈도를 파악하여 커뮤니케이션 워크플로우를 최적화하세요

Droplr의 한도

출력 품질은 1080p로 제한되며 해상도나 비트레이트를 조정할 수 없습니다

Droplr 가격 정책

무료 체험판*

Pro Plus: 사용자당 월 $8

팀: 사용자당 월 $9

기업: 맞춤형 가격

Droplr 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (390개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Droplr에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 소개합니다:

Droplr는 고객과 클라이언트에게 내 브랜드 링크로 파일과 PDF를 손쉽게 공유할 수 있게 해줍니다.

Droplr는 클라이언트와 고객에게 내 브랜드 링크로 파일과 PDF를 손쉽게 공유할 수 있게 해줍니다.

📚 더 알아보기: 맥용 최고의 화면 녹화 프로그램

5. Vidyard (영업 또는 마케팅 팀, 맞춤형 비디오 메시지를 전송하고 시청자 참여도를 추적하는 데 최적)

via Vidyard

Vidyard는 고객 여정 전반에 걸쳐 높은 전환율을 유도하는 접점으로 비디오를 변환하는 화면 녹화 tool입니다. /AI 생성 스크립트, 브랜드화된 비디오 hub, 행동을 촉진하는 인터랙티브 CTA 등의 기능을 제공합니다.

HubSpot, Marketo, Pardot 같은 마케팅 자동화 플랫폼은 물론 Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, iMovie 같은 인기 비디오 에디터와도 손쉽게 연동되어 고급 맞춤형이 가능합니다.

대규모로 맞춤형 클라이언트 발굴 비디오를 제작하고, 비디오 내에 명확한 다음 단계를 직접 삽입하며, 모든 성과 데이터를 CRM 또는 마케팅 플랫폼에 연동할 수 있습니다. Vidyard는 보기 추적, 성능 최적화, 모든 비디오 측정 가능화를 위한 인프라를 제공합니다.

Vidyard의 주요 기능

최대 4K 해상도로 광고 없이 스트리밍하며, 즉시 임베딩 및 완벽한 SEO 지원으로 콘텐츠를 빠르고 고품질로 호스팅하세요

Salesforce, HubSpot 등과의 연동을 통해 피드 비디오 성과를 CRM 시스템에 통합하세요

AI 아바타를 활용해 대외 소통에 개인적인 얼굴을 더하세요. 약 90초 만에 훈련시키고 고화질로 배포할 수 있습니다

Vidyard의 한도

자동 생성된 대본이나 회의 요약과 같은 협업 기능이 누락되었습니다

Vidyard 가격 정책

Free

스타터: 월 $59/사용자당

Teams: 맞춤형 가격

기업: 맞춤형 가격

Vidyard 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)

Vidyard에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

잠재 고객이나 클라이언트에게 빠르게 비디오를 녹화하여 보낼 수 있는 기능이 마음에 듭니다. 이는 이메일과는 차별화된 깊은 연결을 형성해줍니다. 또한 GIF 썸네일과 함께 제공되는 직접 링크 덕분에 수신자가 쉽게 볼 수 있다는 점도 매우 만족스럽습니다.

잠재 고객이나 클라이언트에게 빠르게 비디오를 녹화하여 보낼 수 있는 기능이 마음에 듭니다. 이는 이메일과는 차별화된 깊은 연결을 형성해줍니다. 또한 GIF 썸네일과 함께 제공되는 직접 링크 덕분에 수신자가 쉽게 볼 수 있다는 점도 매우 만족스럽습니다.

👀 유용한 팁: 시청자가 계속 시청해야 하는 이유를 즉시 알 수 있도록 첫 15초 안에 키 내용을 전달하세요. 해결하려는 문제를 제시하고, 해결책을 암시하며, 최종 결과물의 간략한 미리보기를 보여주세요. 명확한 시각 자료나 화면 텍스트로 메시지를 강조하고, 시작부터 톤과 속도로 시청자의 관심을 사로잡으세요.

📚 추천 자료: 최고의 Vidyard 대안 솔루션

Veed.io는 브라우저 기반 비디오 편집 도구로, 튜토리얼 비디오, 소셜 미디어 릴, 내부 프레젠테이션 자료 제작을 지원하는 툴킷을 통해 비디오 녹화부터 최종 편집까지 모든 것을 처리하고자 하는 제작자를 위해 설계되었습니다.

자동 자막 생성, 오디오 번역, 깔끔한 대본 출력 기능을 활용하고, 불필요한 말, 잡음, 어색한 침묵을 제거하는 정리 tools로 오디오를 선명하고 전문적으로 다듬으세요. 배경 제거, 그린스크린(크로마 키), 매직 컷(침묵 자동 트리밍), 시선 교정 등의 기능을 사용해 비디오를 더욱 완성도 있게 마무리하세요.

포괄적인 스톡 미디어 라이브러리는 수백만 개의 로열티 프리 비디오 및 오디오 트랙을 제공하며, 팀 협업 기능을 통해 여러 사용자가 실시간으로 편집하거나 검토할 수 있습니다.

Veed.io의 주요 기능

텍스트 아이디어를 즉시 비디오로 제작하는 Video GPT를 활용하세요. 프롬프트를 음성 해설, 스톡 영상, 자동 생성 장면이 포함된 완성된 비디오로 변환해 줍니다.

스크립트에서 말하는 머리 비디오 제작을 위한 자동 생성 자막(사용자 정의 스타일링), 텍스트 음성 변환, AI 음성 복제, AI 아바타 기능 제공

리사이저, 압축기, 화면비 설정, 사전 제작된 템플릿, 브랜드 키트 등 소셜 미디어 친화적 기능으로 브랜드 비주얼을 맞춤 설정하세요.

Veed.io의 한도점

느리거나 불안정한 인터넷은 지연이나 버퍼링의 결과로 이어질 수 있습니다

Veed.io 가격 정책

Free

기본: 사용자당 월 $12

프로: 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

Veed.io 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (1300개 이상의 리뷰)

Capterra: 3. 2/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Veed.io에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Veed에서 가장 유용하다고 생각하는 점은 tool 레이아웃 디자인, 반응성, 그리고 기능의 품질입니다. tools는 매우 직관적이고 탐색 및 사용이 쉽습니다. 타임라인에서 변경 사항을 적용하면 즉시 반영되며 지연이 없습니다. 전반적인 기능 품질이 뛰어나고, 예상대로 작동하며 오류가 없습니다.

Veed에서 가장 유용하다고 생각하는 점은 tool 레이아웃 디자인, 반응성, 그리고 기능의 품질입니다. tools는 매우 직관적이고 탐색 및 사용이 쉽습니다. 타임라인에서 변경 사항을 적용하면 즉시 반영되며 지연이 없습니다. 전반적인 기능 품질이 뛰어나고, 예상대로 일하며 오류가 없습니다.

📚 추천 읽기: 최고의 Veed.io 대안

👀 유용한 팁: 화면 녹화물을 자를 때는 키 동작 영역에 확대하여 방해 요소를 제거하는 데 집중하세요. 이렇게 하면 시청자의 시선을 중요한 세부사항에 집중시키고 비디오가 세련되고 전문적으로 보이게 합니다.

7. Bandicam (고해상도 화면 활동 녹화에 최적, 특히 소프트웨어 데모나 게임플레이 플레이스루에 적합)

via Bandicam

Bandicam은 성능 저하를 최소화하면서 고품질 녹화가 필요한 Windows 사용자의 게임 및 화면 녹화 프로그램입니다. 장시간 세션과 리소스 집약적인 화면 캡처를 처리하도록 설계되어 게임 플레이, 튜토리얼 진행 과정 또는 1시간 분량의 데모를 녹화할 수 있습니다.

세 가지 녹화 모드를 제공합니다: 데스크탑/애플리케이션 활동을 위한 화면 녹화, 게임 녹화(DirectX/OpenGL/Vulkan 콘텐츠에 최적화), 그리고 장치 녹화(HDMI 또는 캡처 카드를 통한 웹캠, 콘솔, 스마트폰 등 외부 소스용).

Nvidia NVENC, Intel Quick Sync, AMD APP을 활용한 하드웨어 가속 인코딩으로 CPU 사용량 감소와 파일 크기 축소 효과를 보장하며 부드러운 성능을 제공합니다.

Bandicam 최고의 기능

사전 설정된 시간/기간에 자동으로 녹화를 시작/중지하거나, 시간 또는 파일 크기 한도에 따라 중지하여 과도하게 큰 파일을 방지하세요.

MP4 또는 AVI로 비디오를 녹화하고, BMP/PNG/JPG로 스크린샷을 캡처하며, 오디오 전용 MP3/WAV로 추출까지 가능합니다.

화면 녹화 중 화살표, 하이라이트, 모양 등 실시간 그리기 tools로 직접 화면에 주석을 달아보세요.

Bandicam의 한도

Windows 전용으로 macOS를 지원하지 않아 혼합 플랫폼 환경에서의 사용에 한도가 있습니다.

Bandicam 가격 정책

Free

개인용: 연간 : $2.78/사용자/월 Bandicam + Bandicut : 1인 기준 $49.97 (연간 결제)

연간 : $2.78/사용자/월

Bandicam + Bandicut : 개인 1인 기준 연간 49.97달러

비즈니스 및 교육용 라이선스 연간: $49.46 Bandicam + Bandicut: $79.74 (연간 청구)

연간: $49.46

Bandicam + Bandicut: $79.74 (연간 결제)

연간 : $2.78/사용자/월

Bandicam + Bandicut: 개인 1인 기준 연간 49.97달러

연간: $49.46

Bandicam + Bandicut: $79.74 (연간 결제)

Bandicam 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Bandicam에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Bandicam은 사용자 친화적인 인터페이스와 고품질 비디오 캡처 기능을 갖춘 신뢰할 수 있는 화면 녹화 소프트웨어입니다. 제가 즐겨찾기하는 기능은 오디오를 별도로 저장하는 것, 화면의 특정 영역만 캡처하는 것, 그리고 단축키를 쉽게 관리하는 것입니다.

Bandicam은 사용자 친화적인 인터페이스와 고품질 비디오 캡처 기능을 갖춘 신뢰할 수 있는 화면 녹화 소프트웨어입니다. 제가 즐겨찾기하는 기능은 오디오를 별도로 저장하는 것, 화면의 특정 영역만 캡처하는 것, 그리고 단축키를 쉽게 관리하는 것입니다.

👀 알고 계셨나요? 유비소프트 개발자들은 버그 리포터 시스템을 통해 버그를 제출하기 전에, 버그 발생 장면을 화면 캡처 비디오로 녹화하여 보고할 것을 플레이어들에게 권장합니다. 이를 통해 문제 재현 및 진단이 훨씬 효율적으로 이루어집니다.

8. Camtasia (고급 편집, 전환 효과, 보이스오버 기능을 활용한 전문적인 비디오 튜토리얼 제작에 최적)

via Camtasia

Camtasia를 사용하면 단일 창 애플리케이션의 화면을 녹화하고, AI 노이즈 제거 기능을 활용해 깨끗한 오디오를 구현하며, 고급 커서 효과(렌즈, 그라데이션, 버스트 클릭 등)를 적용할 수 있습니다. 또한 SmartFocus를 통해 화면 컨텍스트에 따라 자동으로 확대/축소 및 이동 효과를 추가할 수 있습니다.

Camtasia 최고의 기능

전체 또는 부분 화면을 최대 4K 및 60fps로 녹화하며, 카메라, 시스템 오디오, 마이크, 마우스 움직임, 클릭 강조 표시 및 키 입력을 캡처합니다

방대한 템플릿, 테마, 로열티 프리 음악 및 시각적 자산 라이브러리에서 선택하세요

자막, 100개 이상의 언어로 된 자막, 퀴즈, 내장된 질문과 같은 인터랙티브 요소를 추가하세요

Camtasia의 한도

직관적인 인터페이스도 여러 도구 세트 간 토글 시 부담스러울 수 있습니다

Camtasia 가격 정책

Free

에센셜: $179.88/사용자 (연간 청구)

Create: $249/사용자 (연간 청구)

Pro: $499/사용자 (연간 청구)

비즈니스 : $198.99 (연간 청구)

기업용: 맞춤형 가격

Camtasia 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (1590개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (440개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Camtasia에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 소개합니다:

저는 비디오 강좌 제작을 즐겼으며 Camtasia의 대부분의 기능을 활용했습니다. 메모리 RAM 크기가 매우 낮았음에도 불구하고, 최종적으로는 훌륭하고 부드러운 결과물을 얻을 수 있었습니다.

저는 비디오 강좌 제작을 즐겼으며 Camtasia의 대부분의 기능을 활용했습니다. 메모리 RAM 크기가 매우 낮았음에도 불구하고, 최종적으로는 훌륭하고 매끄러운 결과물을 얻을 수 있었습니다.

🧠 재미있는 사실: 세계 최장 무중단 라이브 스트림은 268시간(11일 이상) 동안 진행되었으며, 한 남성이 자신의 일상을 모두 기록하는 기능을 하였습니다.

📚 더 알아보기: 화면 녹화를 위한 최고의 Camtasia 대안

9. OBS Studio (무료 오픈소스 솔루션으로 화면 녹화 및 라이브 스트리밍에 대한 높은 제어력을 필요로 하는 팀에 최적)

oBS Studio를 통해

OBS Studio는 라이브 스트리밍과 고급 녹화를 위해 구축된 오픈소스 플랫폼입니다. 화면 캡처, 웹캠 피드, 이미지, 텍스트, 브라우저 창 등 다양한 소스를 포함하는 무제한 장면을 생성할 수 있습니다.

내장 오디오 믹서는 노이즈 게이트, 노이즈 억제, 게인 제어 등 소스별 필터를 제공합니다. 또한 스튜디오 모드를 사용하면 장면을 실시간으로 전환하기 전에 미리 볼 수 있어 매끄럽고 전문적인 방송이 가능합니다.

이 tool을 사용하면 장면 전환, 스트림 또는 녹화 시작/중지, 오디오 소스 음소거 등 거의 모든 작업에 단축키를 설정하여 워크플로우 효율성을 높일 수 있습니다.

OBS Studio 최고의 기능

워크플로우에 맞게 패널을 재배치하여 개인화되고 체계적인 작업 공간을 구성하세요

YouTube, Twitch, Facebook Live 또는 자체 RTMP 서버와 같은 플랫폼에 원활하게 스트리밍하세요

고성능 실시간 비디오/오디오를 캡처 및 믹싱하고 최소한의 지연 시간으로 라이브 콘텐츠를 제작하세요

OBS Studio의 한도

하드웨어 및 설정에 따라 장시간 세션에서 프레임 드롭이나 오류가 발생할 수 있습니다

OBS Studio 가격 정책

Free

OBS Studio 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (1000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 OBS Studio에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Open Broadcaster Software가 최고의 전체 화면 녹화 기능과 추가 가능한 다중 카메라를 제공한다는 점이 정말 마음에 듭니다.

Open Broadcaster Software가 최고의 전체 화면 녹화 기능과 추가 가능한 다중 카메라를 제공한다는 점이 정말 마음에 듭니다.

📚 더 알아보기: 화면 녹화를 위한 최고의 OBS 대안

10. ScreenPal (정교한 화면 녹화 및 편집이 쉬운 비디오 제작 및 공유에 최적)

via ScreenPal

ScreenPal은 크로스 플랫폼 화면 녹화 및 에디터 도구(원래 Screencast-O-Matic에서 개발)로, 계정 생성 없이도 워터마크 없이 화면, 웹캠 또는 둘 다를 동시에 캡처할 수 있습니다.

이 tool은 Windows, macOS, iOS, Android, 크롬북은 물론 웹 브라우저에서도 일하므로, 무거운 소프트웨어 설치 없이도 녹화나 주석 추가가 가능합니다. 도구 모음에서 바로 녹화기를 실행하거나 브라우저의 원클릭 버튼을 통해 화면 캡처를 빠르고 손쉽게 수행할 수 있습니다.

ScreenPal은 음성-텍스트 자막, 150개 이상의 언어로 자동 비디오 번역, AI 생성 비디오 제목·요약·챕터 등 AI tools도 제공합니다.

ScreenPal 주요 기능

통합 에디터를 통해 트리밍, 자르기, 속도 조절, 텍스트/모양 레이어링, 전환 효과 삽입, 오버레이, 음악 추가, 심지어 애니메이션 효과까지 적용하세요.

퀴즈, 설문조사, 평가를 비디오에 직접 삽입하여 이해도를 확인하고 콘텐츠를 상호작용형으로 만드세요.

무제한 비디오 저장, 폴더 또는 채널 생성, 어디서나 임베드, 프라이버시/비밀번호 설정, 게시 일정 관리, 분석 인사이트 확보

ScreenPal의 한도

웹에 크게 의존성이 있는 tool인 만큼, 데스크탑 전용 에디터에 비해 길거나 복잡한 녹화 시 지연되거나 불안정해질 수 있습니다.

ScreenPal 가격 정책

Free

디럭스: 월 $4 (연간 결제)

최대: 월 $10 (연간 결제)

팀 비즈니스: 사용자당 월 $8 (연간 결제)

ScreenPal 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 ScreenPal에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

ScreenPal은 교사와 학생 사용자에게 친숙한 직관적인 인터페이스로 높이 평가합니다. 짧은 학습 곡선 덕분에 번거로움 없이 빠르게 숙달되어 플랫폼을 효과적으로 활용할 수 있습니다.

ScreenPal은 교사와 학생 사용자를 위해 설계된 직관적인 인터페이스로 높이 평가합니다. 짧은 학습 곡선 덕분에 번거로움 없이 빠르게 숙달되어 플랫폼을 효과적으로 활용할 수 있습니다.

11. Wistia (고품질 마케팅 비디오 호스팅, 맞춤형 설정 및 분석에 최적)

via Wistia

Wistia는 브랜딩과 리드 생성에 중점을 두고 비즈니스가 비디오 콘텐츠를 제작, 호스팅, 분석할 수 있도록 설계된 동영상 마케팅 플랫폼입니다. 기본 호스팅 외에도 맞춤형 플레이어 옵션, /AI 기반 더빙을 통한 다국어 지원, 고급 분석 기능, 유연한 조직 tools를 제공합니다.

이 플랫폼에는 Turnstile 이메일 수집 양식과 같은 내장형 리드 생성 기능이 포함되어 비즈니스가 비디오에서 직접 시청자 정보를 수집할 수 있습니다. 성장에 집중하는 마케터를 위해 Wistia의 도구 키트에는 실시간 Q&A 및 설문 기능이 포함된 웨비나 호스팅, 통합 리드 생성 양식, 지능형 SEO 기능이 포함됩니다.

Wistia 최고의 기능

HubSpot, Marketo, Pardot 및 기타 marketing tools와의 연동을 통해 워크플로우를 자동화하세요.

폴더, 태그, 필터를 활용해 내부적으로 체계적으로 정리하여 비디오 라이브러리를 깔끔하고 검색 가능하게 유지하세요.

상세한 시청자 참여도 그래프와 개별 행동 인사이트를 통해 성과를 분석하세요.

Wistia의 한도

심층적인 플레이어 맞춤형에는 CSS/JavaScript 기술 또는 전담 개발자 시간이 필요합니다.

Wistia 가격 정책

Free

추가 혜택: 월 $19 (연간 결제)

프로: 월 $79 (연간 결제)

고급: $319/월 (연간 결제)

Wistia 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (900개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Wistia에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Wistia는 매우 사용자 친화적입니다. 직관적인 인터페이스, 쉽게 찾을 수 있는 컨트롤, 직관적인 구성으로 신규 사용자가 편집 tools를 익히는 데도 시간이 거의 걸리지 않습니다. 당사 기술 스택에 통합하기에도 간편합니다.

Wistia는 매우 사용자 친화적입니다. 직관적인 인터페이스, 쉽게 찾을 수 있는 컨트롤, 직관적인 구성으로 신규 사용자가 편집 tools를 익히는 데도 시간이 거의 걸리지 않습니다. 당사 기술 스택에 통합하기에도 간편합니다.

📚 더 알아보기: 업무 환경에서 협업 향상 방법

ClickUp으로 화면 녹화, 편집 및 협업하기

따라서 Zight가 업무 속도를 늦추거나 기대에 미치지 못한다면, 더 나은 대안이 있습니다.

일부 tools는 신속한 피드백을 위해 설계되었습니다. 다른 tools들은 비디오 생성 및 공유를 손쉽게 만들어줍니다. 여기서 목록에 있는 tools들은 기본 기능을 넘어, Zight 사용 시 겪었을 법한 문제점들을 정확히 해결해줍니다.

팀이 일하는 바로 그곳에서 비디오를 녹화하고, 편집하며, 정리하고 심지어 자막까지 생성할 수 있는 통합 솔루션을 원한다면 ClickUp을 진지하게 고려해볼 만합니다. 여러 tool 간 번거로운 전환 없이 모든 작업을 한곳에서 처리할 수 있습니다.

