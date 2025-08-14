대행사, SaaS 및 프리랜서를 위한 최고의 클라이언트 포털 예시

클라이언트 포털은 클라이언트를 위한 VIP 라운지와 같습니다. 클라이언트는 세련되고 안전하며 항상 사용 가능한 작업 공간에서 제품 및 서비스 업데이트를 확인하고, 비디오 자습서를 시청하고, 검색 막대를 사용하여 문서를 찾고, 지원을 요청하는 메시지를 보낼 수 있습니다. 클라이언트는 항상 최신 정보를 파악하고 있다고 느끼게 되며, 수신함으로 메시지가 넘쳐나는 것을 방지할 수 있습니다.

고객의 72%는 셀프 서비스 포털을 사용해 본 적이 있습니다.

그리고 고객에게 세심한 배려를 보여주기 위해 처음부터 포털을 구축하거나 개발 팀을 고용할 필요는 없습니다. 오늘날의 노코드 툴을 사용하면 최소한의 노력으로 전체 클라이언트 관리 경험을 향상시키는 브랜드 고객 포털을 매우 쉽게 만들 수 있습니다.

이 가이드에서는 다음과 같은 내용을 확인할 수 있습니다:

고객 셀프 서비스 포털이 실제로 무엇인지에 대한 집중 강좌

최고의 셀프 서비스 고객 포털 예시(및 그 효과)를 살펴보세요

ClickUp의 스마트 클라이언트 포털 소프트웨어를 사용하여 자신만의 고객 서비스 포털을 구축하는 방법 안내

고객은 고객 지원 팀이 보내는 산발적인 이메일과 미완성된 업데이트보다 더 나은 서비스를 받을 자격이 있습니다. 이를 실현해 보세요!

클라이언트 포털이란 무엇일까요?

클라이언트 포털은 여러 클라이언트가 서비스 또는 프로젝트와 관련된 정보, 문서 및 커뮤니케이션에 액세스할 수 있는 안전한 셀프 서비스 인터페이스입니다. 24시간 연중무휴로 운영되는 디지털 프론트 데스크라고 생각하면 됩니다.

주요 기능은 다음과 같습니다. 온보딩 워크플로우 : 양식, 체크리스트 또는 웰컴 키트를 제공하여 클라이언트 참여를 촉진하세요

문서 공유 : 계약서, 디자인, 보고서 및 청구서를 체계적으로 업로드하세요

작업 추적 : 프로젝트 타임라인, 마일스톤 및 할당된 작업을 한 곳에서 표시

커뮤니케이션 도구 : 채팅 또는 댓글 스레드를 중앙 집중화하여 이메일 교환을 줄입니다

청구 및 결제: 청구서를 공유하고, 결제 상태를 모니터링하거나, 결제 게이트웨이와 통합하세요

훌륭한 클라이언트 포털을 만드는 기능

고객의 88%는 좋은 고객 서비스를 경험한 경우 해당 브랜드에서 다시 구매할 가능성이 높다고 응답했습니다.

고객 셀프 서비스 포털이 가장 큰 차별화 요소가 될 수 있습니다.

커뮤니케이션에서 문서에 이르기까지 모든 것이 중앙 집중화되고 투명하기 때문에 팀은 관리에 드는 시간을 줄일 수 있습니다. 클라이언트는 자신감과 배려를 느끼게 됩니다. 고객에게 물어보면, 매끄럽고 브랜드가 돋보이는 셀프 서비스 고객 포털에 대해 "우리는 준비가 되어 있습니다"라는 마법 같은 느낌이 든다고 말할 것입니다

훌륭한 고객 포털의 특징은 다음과 같습니다.

맞춤형 브랜딩 : 로고, 색상 및 폰트를 추가하여 브랜드의 확장처럼 느껴지는 친숙한 스페이스를 만드세요

사용자 권한 : 고객에게 필요한 정보만 제공하세요

모바일 접근성 : 약 : 약 80%의 소비자는 속도, 편의성, 지식이 풍부한 지원, 친절한 서비스가 긍정적인 고객 경험에 가장 중요한 요소라고 응답했습니다. 휴대폰에서 클라이언트 포털을 사용할 수 있으면 이러한 모든 요소를 쉽게 충족할 수 있습니다. 클라이언트가 이동 중에도 지원에 문의하거나, 업데이트를 확인하거나, 파일을 업로드할 수 있도록 하세요

알림 및 경고 : 자동 알림, 상태 변경 및 새로운 업로드로 모든 사람에게 최신 정보를 전달하세요

버전 관리 : "Final_v3_revised. pdf"와 같은 혼란이 더 이상 없습니다. 버전 관리를 통해 클라이언트는 최신 버전의 파일을 손쉽게 확인할 수 있습니다

감사 추적: 누가, 언제, 어떤 정보를 접근했는지 확인하여 모든 관련자에게 투명성을 유지합니다

👀 알고 계십니까? 오늘날 우리가 알고 있는 클라이언트 포털의 개념은 법률 업계에서 깊은 뿌리를 두고 있습니다. 법률 회사는 기밀 문서를 공유하고 클라이언트와 사건의 상태를 전달하기 위해 안전하고 체계적이며 투명한 방법을 가장 먼저 요구한 분야 중 하나입니다. 이러한 요구는 기존의 이메일이나 종이 기반 시스템으로는 적절하게 해결할 수 없었습니다. 이러한 요구로 인해 문서 교환, 사례 업데이트 및 효율적인 커뮤니케이션을 위한 안전한 디지털 스페이스 역할을 하는 초기 클라이언트 포털이 생성되었습니다. 이러한 포털은 법률 윤리 요구 사항에 따라 엄격한 기밀을 유지하는 데 도움이 되었습니다.

최고의 클라이언트 포털 예시

이제 이러한 셀프 서비스 포털 기능을 구현하는 실제 클라이언트 포털 소프트웨어를 살펴보겠습니다. 올인원 워크 허브부터 초고도 전문화된 고객 관리 도구까지, 최고의 고객 셀프 서비스 포털이 실제로 어떻게 작동하는지 확인해보세요.

1. ClickUp – 클라이언트 관리를 위한 모든 것을 갖춘 앱

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 ClickUp을 사용하여 작업 및 결과물을 공동 작업할 수 있는 클라이언트 포털을 만드세요

작업 목록을 표시하는 것 이상의 기능을 갖춘 클라이언트 포털을 찾고 있다면, 일하기 위한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp이 최적의 솔루션입니다. 이 앱은 단순한 클라이언트 프로젝트 관리 앱이 아닙니다. 작업 추적, 문서 공유, 실시간 채팅, 자동화 및 클라이언트 커뮤니케이션을 하나의 세련된 경험으로 결합한 클라이언트 포털이자 올인원 워크 허브입니다.

ClickUp의 차별점은 무엇일까요? 타의 추종을 불허하는 유연성입니다. 모든 작업 공간을 클라이언트의 특정 요구 사항과 팀의 업무 스타일에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 크리에이티브 승인을 추적하는 브랜딩 대행사, 신규 클라이언트를 온보딩하는 SaaS 팀, 보안 파일을 공유하는 법률 회사 등 ClickUp은 모든 워크플로우에 맞게 조정할 수 있습니다.

클라이언트에게 세분화된 권한을 가진 게스트 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 목록, 보드, 문서와 같은 공유 ClickUp 보기를 통해 실시간 클라이언트 협업을 진행할 수 있으며, 맞춤형 ClickUp 대시보드는 KPI 및 진행 상황을 시각적이고 클라이언트 친화적인 형식으로 표시합니다.

ClickUp을 통해 우리는 한 단계 더 나아가 클라이언트가 성능, 점유율 및 프로젝트를 실시간으로 액세스하고 모니터링할 수 있는 대시보드를 만들었습니다. 이를 통해 클라이언트는 특히 다른 국가, 때로는 다른 대륙에 위치해 있는 팀과도 연결되어 있다고 느낄 수 있습니다.

입력 사항이나 승인을 수집해야 합니까? ClickUp 양식은 응답을 마감일, 담당자 및 자동화 기능과 함께 실행 가능한 작업으로 직접 피드하여 작업을 진행할 수 있도록 합니다.

클라이언트 포털에 ClickUp 양식을 통합하여 고객 문제 및 피드백을 추적하고 실행 가능한 작업으로 전환하세요

ClickUp 문서를 사용하면 세련된 클라이언트 wiki, 온보딩 가이드 또는 프로젝트 로드맵을 만들고, 이를 작업 및 마일스톤에 직접 연결할 수 있습니다.

클라이언트와 실시간으로 ClickUp 문서를 편집하여 원활하게 협업하세요. @멘션 및 할당된 댓글로 피드백을 수집하세요

내장된 댓글을 통해 컨텍스트가 그대로 유지되고, 내장된 ClickUp 채팅 또는 이메일 통합 기능을 통해 고객과의 대화가 원활하게 진행됩니다.

여러 클라이언트를 동시에 관리하는 대행사, 컨설턴트 또는 프리랜서의 경우, ClickUp의 프로젝트 계층 구조를 사용하면 일관된 구조를 유지하면서 업무 흐름을 분리할 수 있습니다.

AI 기반 요약, 요약 또는 다음 단계에 ClickUp Brain을 추가하면 클라이언트 포털이 클라이언트가 좋아할 만한 원활한 브랜드 경험으로 바뀝니다.

ClickUp Brain의 AI 지원을 통해 클라이언트에게 제공할 상태 업데이트, 브리핑, 문서 등을 생성하세요

반복적인 업데이트나 상태 변경을 자동화해야 합니까? 코드가 필요 없는 ClickUp 자동화를 사용하면 작업을 자동으로 실행하는 맞춤형 규칙을 설정할 수 있어 프로젝트 조정 시간을 절약할 수 있습니다.

자동 후속 조치, 작업 완료 시 상태 변경, 양식 제출 시 소유자 할당 등을 생각해보세요.

클라이언트의 새로운 양식 응답이 도착하면 알려주는 맞춤형 ClickUp 자동화를 설정하세요

많은 클라이언트를 관리하는 경우 ClickUp을 경량 CRM으로 사용할 수 있습니다. 강력한 사용자 정의 필드를 통해 통화, 결과물, 갱신 날짜 등 모든 클라이언트 세부 정보를 하나의 통합된 스페이스에 중앙 집중화할 수 있습니다.

📮ClickUp Insight: 직원의 30%는 자동화를 통해 주당 1~2시간의 시간을 절약할 수 있다고 생각하며, 19%는 집중적인 심층 업무에 3~5시간의 시간을 할애할 수 있게 될 것이라고 추정합니다. 작은 시간 절약도 쌓이면 큰 차이가 됩니다: 주당 2시간을 절약하면 연간 100시간 이상을 절약할 수 있으며, 이 시간은 창의성, 전략적 사고, 또는 개인적 성장에 할애할 수 있습니다. 💯 ClickUp의 AI 에이전트와 ClickUp Brain을 사용하면 동일한 플랫폼에서 워크플로우를 자동화하고, 프로젝트 업데이트를 생성하고, 회의 노트를 실행 가능한 다음 단계로 전환할 수 있습니다. 추가 도구나 통합이 필요하지 않습니다. ClickUp은 업무의 자동화 및 최적화에 필요한 모든 것을 한 곳에서 제공합니다. 💫 실제 결과: RevPartners는 세 가지 도구를 ClickUp으로 통합하여 SaaS 비용을 50% 절감했습니다. 더 많은 기능, 더 긴밀한 협업, 관리 및 확장이 더 쉬운 단일 정보 소스를 갖춘 통합 플랫폼을 확보한 것입니다.

2. Notion – 창의적인 협업을 위한 시각적 wiki 포털

notion을 통해

디자인 스튜디오, 콘텐츠 팀 및 개인 제작자에게 적합한 Notion을 사용하면 디지털 무드 보드처럼 보이며 워크플로우 허브처럼 기능하는 놀랍도록 간단한 클라이언트 포털을 구축할 수 있습니다. 진행 상황을 공유하거나, 창의적인 피드백을 정리하거나, 중요한 링크를 남기거나, Notion을 사용하면 모든 것이 직관적으로 가능합니다.

드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 누구나 코드나 번거로운 작업 없이 포털을 디자인할 수 있습니다. 콘텐츠 달력, 수정 추적기, 리소스 라이브러리가 필요하십니까? 모듈식 블록 기반 구조를 통해 모든 것을 한 페이지에서 만들고, 권한을 맞춤 설정하고, 깔끔한 링크로 클라이언트를 초대할 수 있습니다. 클라이언트는 가입할 필요가 없으며, 학습도 전혀 필요하지 않습니다.

클라이언트 포털 도구로서 Notion의 주요 기능은 다음과 같습니다.

토글 리스트, 칸반 보드 및 데이터베이스로 페이지를 공유하세요

Google Docs, Loom 비디오, Figma 파일 등을 삽입하여 전체 컨텍스트를 확인하세요

각 클라이언트가 볼 수 있는 내용을 제어하기 위해 권한을 설정하세요

기성 클라이언트 포털 템플릿을 사용하여 온보딩 흐름, 피드백 양식 및 리소스 허브를 디자인하세요

댓글과 멘션을 통해 실시간으로 협업하세요

Notion은 기능과 미적 감각이 모두 중요하고, 클라이언트도 두 가지를 모두 기대하는 경우에 이상적입니다.

🧠 재미있는 사실: 개인화는 심리학에 기반을 둔 강력한 설득 수단입니다. 그의 저서 Influence: The Psychology of Persuasion에서 로버트 시알디니 박사는 호감, 커밋, 상호성과 같은 원칙을 설명합니다 . 이러한 원칙은 포털이 클라이언트에 맞춤화된 느낌을 줄 때 모두 활성화됩니다. 클라이언트가 스페이스에 자신의 이름, 로고 또는 워크플로우가 반영되어 있는 것을 보면 소유권과 참여 의식이 트리거됩니다. 이러한 정서적 연결은 협업을 원활하게 하고, 피드백을 더 빠르게 하며, 고객 충성도를 강화합니다.

3. HoneyBook – CRM과 클라이언트 포털이 만나다

honeyBook을 통해

솔로프러너, 크리에이티브, 이벤트 기획자, 사진작가, 라이프 코치, 디자이너와 같은 서비스 전문가를 위해 설계된 Honeybook은 사용자 친화적이고 직관적인 클라이언트 포털을 제공합니다. 이 플랫폼은 CRM, 프로젝트 추적, 청구서 발행, 제안서, 일정 관리까지 하나의 시스템에 통합하여 소프트웨어가 아닌 컨시어지 서비스와 같은 느낌을 제공합니다.

클라이언트는 계정이 없어도 계약을 보고, 서명하고, 설문지에 응답하고, 결제를 제출할 수 있는 세련된 링크를 받습니다. 보거나 서명한 내용을 모두 확인할 수 있으며, 클라이언트를 다음 단계로 진행시키는 자동화된 워크플로우도 이용할 수 있습니다.

HoneyBook은 또한 커뮤니케이션을 간소화합니다. 브랜드 템플릿을 만들고, 자동 알림을 보내고, 휴대폰에서 모든 것을 관리할 수 있습니다.

클라이언트 포털 앱인 Honeybook의 주요 기능은 다음과 같습니다.

제안서, 청구서, 계약서 등을 포함한 브랜드화된 포털을 구축하세요

후속 조치, 클라이언트 온보딩 작업 및 알림을 자동화하세요

통화 예약, 결제 수집, 리드 캡처 등을 원활하게 진행하세요

템플릿을 재사용하여 시간을 절약하고 일관성을 유지하세요

모바일 또는 데스크탑을 통해 클라이언트 흐름을 쉽게 관리하세요

💡 프로 팁: 온보딩 프로세스를 템플릿으로 만들어 각 클라이언트가 동일한 최고 수준의 경험을 할 수 있도록 하세요. ClickUp에서는 전체 작업 목록, 타임라인, 문서 및 양식을 재사용 가능한 템플릿으로 저장할 수 있습니다. 이를 통해 일관성을 유지하고 설정 시간을 절약하며, 새로운 팀 회원이 빠르게 적응할 수 있도록 도울 수 있습니다. 클라이언트는 흩어진 체크리스트 대신 세련되고 원활한 환영을 받게 됩니다. 확장 가능한 서비스 제공을 위한 필수 도구로 생각해보세요.

4. SuiteDash – 풀서비스 클라이언트 포털 플랫폼

suiteDash를 통해

SuiteDash는 로그인부터 청구서, LMS에 이르기까지 클라이언트 여정의 모든 부분을 완벽하게 제어하고자 하는 대행사, 컨설턴트, 법률 회사 및 중견 기업과 같은 서비스 기반 비즈니스를 위해 설계되었습니다.

단일 클라이언트 관리 도구로 브랜드 대시보드, 맞춤형 파이프라인, 게이트 콘텐츠, 내부 채팅, 전자 서명, 자동화된 고객 온보딩 흐름 등을 만들 수 있습니다.

이 도구는 클라이언트 포털을 위한 프로젝트 관리 도구 그 이상입니다. 이 비즈니스 서비스 허브를 지식 기반 소프트웨어, 코스 제공 플랫폼, CRM 및 인보이스 발행 시스템으로 사용할 수 있습니다. 클라이언트 또는 팀별로 모듈을 제한할 수도 있습니다. 파워 유저에게 완전한 자유를 제공하는 고객 지원 도구이지만, 제대로 사용하려면 약간의 사전 설정이 필요합니다.

고객 지원을 위한 Suitedash의 주요 기능은 다음과 같습니다.

브랜드가 반영된 대시보드를 디자인하고 필요에 따라 액세스를 제한하세요

내장된 CRM으로 파이프라인을 구축하고 클라이언트 거래 를 추적하세요

전자 서명, 청구서, 제안서 및 클라이언트 작업을 관리하세요

내장형 LMS를 활용해 교육 과정이나 온보딩을 시작하세요

보안 메시지를 전송하고 개인화된 로그인 경험을 만드세요

SuiteDash는 더 높은 클라이언트 만족도를 위해 완전한 브랜드화 된 엔드 투 엔드 포털 경험을 원하는 팀 및 파워 사용자에게 가장 적합합니다.

5. 클라이언트 포털 – 간단한 WordPress 기반 포털

클라이언트 포털을 통해

이미 WordPress 사이트를 운영 중이고 유지 관리가 쉽지만 전문적인 기능을 원하십니까? Client Portal은 웹사이트를 안전한 클라이언트 영역으로 변환하는 스마트하고 가벼운 플러그인입니다. 올인원 도구의 불필요한 기능 없이 모든 것을 제어하고 싶은 프리랜서, 소규모 대행사 및 디자이너를 위해 맞춤 제작되었습니다.

매력적인 점은 무엇일까요? 클라이언트에게 사용 방법을 가르칠 필요가 없습니다. 클라이언트에게 개인 링크를 보내기만 하면 됩니다. 클라이언트는 깔끔한 맞춤형 브랜드 페이지로 이동하여 결과물을 보고, 진행 상황을 추적하고, 파일을 다운로드할 수 있습니다. 클라이언트가 볼 수 있는 내용과 시기를 결정할 수 있으며, 자체 호스팅이므로 데이터와 디자인을 완전히 제어할 수 있습니다.

설정이 간단하고, 한 번만 결제하면 됩니다. 심층적인 자동화 기능이나 라이브 채팅은 없지만, 그게 바로 이 제품의 장점입니다. 최소한의 기능만 제공하도록 설계되었기 때문입니다. 이미 WordPress를 좋아하는 크리에이티브 전문가들에게 완벽한 포털 동반자입니다.

이 WordPress 기반 클라이언트 포털의 주요 기능은 다음과 같습니다.

기존 WordPress 사이트에 쉽게 설치할 수 있습니다

개별 클라이언트 허브를 맞춤화하고 브랜드화하세요

파일 가시성 및 업데이트에 대한 액세스 권한 설정

한 번만 결제하고 월별 SaaS 비용을 절약하세요

설정을 가볍고 안전하게 유지하고 제어할 수 있습니다

이 도구는 단순성, 제어 및 구독이 필요 없는 설정을 원하는 WordPress 기반 팀에 적합합니다.

이제 도구를 준비했으니, 고객을 만족시키고 비즈니스를 번창하게 하는 클라이언트 포털을 구축하는 단계를 살펴보겠습니다.

클라이언트 포털을 단계별로 구축하는 방법

클라이언트 포털을 구축하는 것은 기술 집약적인 프로젝트처럼 들릴 수 있지만, ClickUp과 같은 도구를 사용하면 의외로 간단합니다. 핵심은 포털이 달성하고자 하는 목표를 파악하고 그 비전을 지원하기 위해 올바른 빌딩 블록을 사용하는 것입니다.

1단계: 사용 사례를 명확히 하는 것부터 시작하세요

새로운 클라이언트를 유치하고 계십니까? 실시간 프로젝트 업데이트를 공유하고 계십니까? 서비스 요청을 추적하고 계십니까? 요구 사항을 명확하게 파악할수록 가장 큰 병목 현상을 실제로 해결하는 포털을 쉽게 설계할 수 있습니다.

클라이언트가 가장 어려워하는 부분이 무엇인지 생각해보세요. 타임라인을 지키는 것입니까? 디자인 승인입니까? 제 시간에 피드백을 보내는 것입니까? 귀하의 답변이 구축 방법을 결정합니다.

2단계: 적합한 플랫폼 선택

훌륭한 포털은 내부 팀에게만 유용할 뿐 아니라 클라이언트에게도 직관적으로 느껴집니다. 모든 클릭은 혼란이 아닌 명확성을 향해 안내해야 합니다. 깔끔한 레이아웃, 명확한 설명, 적절한 수준의 액세스 권한을 통해 클라이언트가 압도되지 않고 권한을 행사할 수 있도록 하세요

팀의 요구 사항과 클라이언트의 기대에 부합하는 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다. 비즈니스에서 프로젝트, 문서, 승인, 피드백 등 여러 가지 업무를 동시에 처리해야 하는 경우 ClickUp과 같은 강력한 올인원 플랫폼이 이상적입니다.

ClickUp 프로젝트 관리 도구를 사용하면 작업, 타임라인, 문서 및 클라이언트 워크플로우를 하나의 통합된 스페이스에 지도처럼 표시할 수 있어 컨텍스트 전환의 혼란을 줄이고 가시성을 높일 수 있습니다. 고급 로드맵부터 일일 할 일 목록에 이르기까지, 팀은 클라이언트 작업의 계획, 추적 및 전달을 완벽하게 제어할 수 있습니다.

여러 ClickUp 보기에서 클라이언트와 제품 업데이트, 공지 사항, 문제 해결 상태 등을 공유하세요

Micro의 시스템 전문가 Stefani DiGiovanni는 다음과 같이 말합니다:

고객 포털을 찾고 있던 중 ClickUp을 발견했습니다. 그 당시에는 이 소프트웨어가 훨씬 더 많은 기능을 제공하여 우리 회사의 가상 사무실이 될 줄은 전혀 몰랐습니다. 이 소프트웨어는 여러 다른 소프트웨어와 비용을 대체하고, 우리 팀의 각 프로세스 유형에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 저는 개인적으로도, 업무용으로도 사용하고 있으며, 다른 사람들도 이 소프트웨어를 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다. 평생 ClickUp을 사용할 겁니다!

이 직접적인 경험은 올바른 도구가 중요한 이유를 요약해줍니다. 최고의 클라이언트 포털 플랫폼은 원활한 협업과 고객 만족을 잠금 해제합니다.

📮 ClickUp Insight: 평균적인 전문직 종사자는 하루에 30분 이상을 업무 관련 정보 검색에 소비합니다. 이는 1년에 120시간 이상이 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일들을 뒤지는 데 낭비되는 것입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이러한 상황을 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. 몇 초 만에 적절한 문서, 대화, 작업 세부 정보를 표시하여 즉각적인 인사이트와 답변을 제공하므로 검색을 중단하고 바로 일을 시작할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀은 ClickUp을 사용하여 오래된 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상, 1년에 1인당 250시간 이상의 시간을 절약했습니다. 매 분기마다 1주일 분의 생산성을 추가로 확보할 수 있다면 팀이 어떤 성과를 달성할 수 있을지 상상해보세요!

3단계: 포털 구축

ClickUp에서 클라이언트 포털을 구축하는 방법은 다음과 같습니다.

각 클라이언트에 전용 폴더를 만들어 프로젝트, 타임라인 및 진행 중인 결과물을 한 곳에서 관리할 수 있습니다

작업을 별개의 단계, 서비스 또는 작업 범주로 분류하여 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있는 목록을 사용하여 워크플로우를 구성하세요

ClickUp 문서 를 사용하여 계약서, 브리핑, 회의 노트 및 온보딩 키트를 저장하고, 모든 내용을 실시간으로 액세스할 수 있습니다

우선순위, 마감일, 담당자 및 사용자 지정 필드를 사용하여 ClickUp 작업을 할당하여 프로젝트 단계, 청구 상태 또는 승인 수준과 같은 특정 세부 정보를 추적하세요 ClickUp 작업을 할당하여 프로젝트 단계, 청구 상태 또는 승인 수준과 같은 특정 세부 정보를 추적하세요

상세 사용자 정의 필드가 포함된 ClickUp 작업을 생성하여 온보딩부터 장기적인 관계 구축에 이르기까지 클라이언트 관계를 관리하세요

ClickUp 대시보드를 통해 프로젝트 상태를 시각화하세요 작업 상태, 업무량, 클라이언트 SLA 및 예정된 마감일을 보여주는 카드와 차트를 추가하여 팀과 클라이언트 모두에게 실시간 가시성을 제공하세요

ClickUp 양식을 사용하여 입력을 수집하고, 제출 내용(지원 티켓, 자산 요청, 피드백 등)을 실행 가능한 작업으로 자동 변환하세요

ClickUp 자동화를 통해 일상적인 업데이트를 자동화하세요. 마감일 또는 양식 응답에 따라 상태 변경을 트리거하거나, 알림을 보내거나, 작업을 자동으로 할당할 수 있습니다

이러한 빌딩 블록을 함께 사용하면 ClickUp 작업 공간을 전략적이고 단순한, 원활하게 작동하는 클라이언트용 포털로 바꿀 수 있습니다.

ICM. S (Accenture의 일부)의 비즈니스 단위 관리자 Davide Mameli도 같은 의견입니다.

클라이언트는 프로젝트와 관련된 티켓을 생성할 수 있으며, 팀 리더는 신속하게 응답하고 작업을 위임할 수 있습니다. 이를 통해 이메일을 주고받는 데 소요되는 시간을 크게 절약하고 더 나은 클라이언트 경험을 제공할 수 있습니다. 또한 이 도구는 매우 사용자 친화적이기 때문에 클라이언트를 ClickUp에 쉽게 등록할 수 있습니다.

4단계: 템플릿을 사용하여 설정을 빠르게 진행하세요

클라이언트를 등록하거나, 프로젝트를 시작하거나, 업데이트를 보낼 때마다 매번 처음부터 시작하지 마세요.

ClickUp 고객 온보딩 템플릿은 새로운 클라이언트 여정을 단계별로 지도에 표시할 수 있는 기성 워크플로우를 제공합니다. 결과물을 정의하거나, 타임라인을 만들거나, 작업을 할당할 때, 이 템플릿을 사용하면 일관성을 유지하고 반복적인 설정 시간을 절약할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 온보딩 템플릿을 사용하여 고객 온보딩을 간소화하고 긍정적인 고객 경험을 제공하세요

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

맞춤형 작업 목록으로 온보딩 여정을 지도에 표시하세요

내부 팀에 책임과 마감일을 할당하세요

작업에 클라이언트 문서, 계약서 및 환영 자료를 삽입하세요

양식을 만들어 클라이언트 정보 또는 피드백을 한 곳에서 수집하세요

고유한 클라이언트 워크플로우를 반영하도록 상태 및 보기를 맞춤 설정하세요

댓글과 태그를 사용하여 진행 상황을 추적하고 클라이언트 커뮤니케이션을 중앙 집중화하세요

반복적인 프로젝트나 고정 고객을 보유한 경우, 이 접근 방식은 판도를 바꿀 수 있습니다!

5단계: CRM으로 클라이언트 정보 중앙 집중화

고객 서비스 리더의 70%는 회사 내 단일 정보 소스를 신뢰합니다.

클라이언트를 포털에 초대하기 전에, 클라이언트에게 서비스를 제공하는 데 필요한 모든 것이 중앙에 저장되어 있고 쉽게 접근할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 여기에는 연락처, 서비스 기록, 온보딩 진행 상황 및 거래 타임라인이 포함됩니다.

ClickUp CRM은 사용자 지정 가능한 파이프라인, 프로필 보기 및 작업 공간 전체에 걸친 통합 기능을 제공하여 이러한 작업을 쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다.

리드 확보부터 온보딩, 지속적인 계정 관리에 이르기까지 클라이언트 관계의 모든 단계에 ClickUp CRM 솔루션을 활용하세요

이것을 사용하여:

클라이언트 정보, 노트 및 커뮤니케이션을 한 곳에서 통합하세요

프로젝트 작업과 함께 온보딩, 결과물 및 갱신을 추적하세요

CRM 항목을 문서, 댓글 및 워크플로우에 직접 연결하세요

각 클라이언트에 계정 소유자 및 단계를 할당하세요

외부 CRM 도구의 필요성을 없애고 완전한 제어를 확보하세요

5명의 클라이언트를 관리하든 50명의 클라이언트를 관리하든, ClickUp CRM은 일관된 서비스를 제공할 수 있도록 도와드립니다.

6단계: 액세스 공유 및 클라이언트 안내

최고의 포털도 클라이언트가 사용 방법을 모르면 무용지물이 될 수 있습니다. 설정이 완료되면 게스트 액세스 권한으로 클라이언트를 초대하고 필수 사항을 안내하세요.

고객은 업데이트를 어디에서 확인합니까? 문서를 업로드하거나 피드백을 남기려면 어디로 가야 합니까? 화면으로 녹화한 간단한 ClickUp Clip의 안내 또는 간단한 환영 가이드를 통해 처음 사용하는 사용자도 자신감 있는 협력자로 변신할 수 있습니다.

ClickUp Clips를 사용하여 클라이언트 포털 안내 또는 데모 비디오를 쉽게 녹화하세요

목표는 모든 상호 작용을 원활하게 만들어 고객이 첫날부터 계속 참여하고 좋은 인상을 받을 수 있도록 하는 것입니다.

ClickUp: 클라이언트가 챔피언으로 변신하는 곳

클라이언트 관계가 원활하면 타임라인, 피드백, 결제 등 모든 것이 더 빠르게 진행됩니다. 잘 구축된 클라이언트 포털이 바로 이러한 효과를 제공합니다.

단일 대시보드에 타임라인을 표시하는 것부터 클라이언트용 문서, 양식 및 메시지를 하나의 작업 공간에서 정리하는 것에 이르기까지, 클라이언트 포털은 협업에서 추측을 없애줍니다. ClickUp과 같은 앱을 사용하면 "클라이언트를 위한 프로젝트 관리 도구"를 넘어서는 기능을 활용할 수 있습니다. 직접 지원에서 셀프 서비스 옵션에 이르기까지, 클라이언트가 실제로 즐겁게 사용할 수 있는 완벽한 경험 허브를 제공합니다.

온라인 토론 포럼에서 흩어진 스레드와 놓친 후속 조치를 처리하는 데 지쳤다면, 이제 모든 것을 한 곳으로 통합할 때입니다.

ClickUp에 무료로 가입하고 당신만큼 열심히 일하는 클라이언트 포털을 구축하세요.