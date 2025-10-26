저널링과 정신 건강을 위한 최고의 저니(Journey) 대체 앱 10선

레딧 사용자가 일기 쓰기에 대한 생각을 공유했습니다:

저는 2010년 처음 치료를 받던 시절, 정신 건강을 위해 시작했습니다! 시간이 지나면서 주변에서 제 말을 들어주는 사람이 없다고 느낄 때 생각을 털어놓는 수단으로 변모했죠…

그들의 메시지 첫 장이 우리 마음에 깊이 새겨졌습니다. 특히 자신의 생각과 마주할 여유조차 없는 빠르게 돌아가는 세상에서, 저널링은 조용히 자기 성찰, 정신 건강 추적, 감정 처리의 가장 강력한 tools 중 하나로 자리 잡았습니다.

Journey와 같은 플랫폼은 수천 명의 사람들에게 일기 쓰기를 쉽게 접근하고 꾸준히 할 수 있도록 돕습니다. 하지만 여러분이 이곳을 찾았다면, 아마도 다른 무언가를 찾고 계실 것입니다. Journey가 다소 경직되어 느껴지거나, 프라이버시가 걱정되거나, 단순히 자신의 개인적인 리듬에 더 잘 맞는 tool을 원하실 수도 있습니다.

기분 추적, 힘든 날에 대한 성찰, 디지털 저널링의 기본 기능 시작 등 어떤 단계에 있든 여러분의 필요에 맞는 최고의 tools을 회의했습니다!

Journey 대안 서비스 한눈에 보기

Journey가 더 이상 잘 맞지 않는다면, 더 많은 프라이버시, 심층적인 정신 건강 tools, 또는 단순히 더 매끄러운 글쓰기 경험을 제공하는 유사한 제품들이 많이 있습니다. ⤵️

tool 키 기능 가장 적합한 가격* ClickUp – 문서, 작업, 알림, 습관 관리– 저널링 템플릿– AI 인사이트 (ClickUp Brain)– 기분 추적– 목표 대시보드 올인원 저널링, 습관 추적, 작업 관리, 생산성 향상을 원하는 분들을 위한 솔루션 Free Plan; 맞춤형 가격 책정 가능 Day One – 암호화된 개인 일기장 – '오늘의 추억' 프롬프트 – 음성, 사진, 달력 입력 지원 멀티미디어를 활용한 아름답게 디자인되고 보안을 갖춘 성찰적 저널링을 원하는 사용자들을 위한 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $2.92부터 시작합니다 펜주 – 타임 캡슐 기능 – 선(禪) 글쓰기 모드 – 감정 패턴 추적을 위한 태그 보안과 프라이버시를 최우선으로 하는 일기 작성과 장기적인 자기 성찰을 원하는 작가들을 위한 솔루션 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 연간 $19.99부터 시작합니다 Diarium – 타임라인 및 추억 태깅 – 미디어 풍부한 입력 – 날씨, 위치, 피트니스 연동 위치 및 감정 인식 일기 기능을 통한 심층적인 생활 추적을 원하는 사용자 Free Plan 이용 가능; 맞춤형 가격 책정 Grid Diary – 프롬프트 기반 저널링 – 9-grid 만다라 레이아웃 – 맞춤형 습관 추적 시스템 구조화된 질문 기반 저널링을 원하는 초보자 및 성찰적 작가들을 위한 유료 플랜은 월 $2.99부터 시작됩니다 Reflectly – AI 생성 프롬프트 – 기분 그래프 작성 – 마음챙김 도전 과제 AI의 도움을 받아 매일 감정 점검과 성찰적 글쓰기를 원하는 사용자 Free Plan 이용 가능; 인앱 구매 Daylio – 아이콘을 활용한 기분 기록 – '픽셀로 보는 한 해' 시각적 보고 – 목표 추적 기능이 있는 간결한 글쓰기 초미니멀한 시각적 저널링과 습관 추적을 원하는 분들을 위한 Free 여행 일기 – 여행 지도 및 사진 기록 – 인쇄용 저널 – 공유 가능한 온라인 챕터 시각적 스토리텔링과 물리적 기념품으로 자기 성찰적 여정을 기록하고자 하는 여행자들을 위한 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $13.99부터 시작합니다 Dabble Me – 이메일 저널링 – 과거 입력 회상 – Spotify 연동 이메일 기반의 단순하고 향수를 불러일으키는 일기 쓰기를 선호하는 사용자 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $4부터 시작합니다 Evernote – AI 기반 노트 검색 – 웹 클리퍼 – 미디어 텍스트 변환 – 생산성 + 저널링 하이브리드 연구, 생산성, 미디어 중심의 성찰을 일기와 결합하는 작가들 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $14.99부터 시작합니다

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 절차를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 믿으셔도 좋습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

🧠 재미있는 사실: 1980년대 후반, 심리학자 제임스 페네베이커는 표현적 글쓰기 기법을 소개했습니다. 이는 철자, 문법, 다듬기에 신경 쓰지 않고 가장 깊은 생각과 감정을 자유롭게 적어내는 방법입니다. 순수하고 여과되지 않은 감정 해방이죠

왜 저니 대안을 선택해야 할까요?

Journey를 한동안 사용해 오셨다면, 다음과 같은 일반적인 한도들에 공감하실 수 있을 거예요 👇

*한도의 프라이버시 기능: Journey는 Google Drive를 통해 데이터를 저장합니다. 로컬 저장소, 종단 간 암호화 또는 일기 입력에 대한 완전한 통제를 원한다면 이상적이지 않습니다

경직된 사용자 인터페이스: 앱이 다소 구식이나 복잡하게 느껴져 글쓰기 흐름을 방해하며 다양한 일기 작성 스타일에 잘 적응하지 못합니다

핵심 기능 유료화: 동기화, 백업, 미디어 업로드 같은 핵심 tools은 구독 서비스 뒤에 잠겨 있어 무료 버전은 체험판 같은 느낌을 줍니다

정신 건강 기능의 부족: Journey는 다른 앱들이 도입하기 시작한 CBT 기반 프롬프트, 기분 추적, 정신 건강 분석과 같은 기능을 제공하지 않습니다

심층 맞춤형 불가:* 폰트 스타일, 테마, 레이아웃을 크게 변경할 수 없습니다. 저널을 완전히 나만의 것으로 만들고 싶다면 이는 결정적인 단점이 될 수 있습니다

최소한의 오프라인 지원: 인터넷 연결 없이 입력에 접근하는 기능이 한도여서, 이동 중에도 일기를 쓰고 싶다면 불편할 수 있습니다

👀 알고 계셨나요? 거의 2,000년 전, 마두보(馬杜甫)라는 사람이 황제를 위한 의식을 치르기 위해 태산(泰山)으로 등산하며 여행 일기를 썼습니다. 당시에는 황제만이 '역사를 기록'할 수 있었지만, 마두보의 일기는 고대 중국의 일상생활을 생생히 전해주었습니다!

저니 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

새로운 디지털 일기장이 될 다른 저널링 앱 앱을 탐색할 때 주목해야 할 점은 다음과 같습니다 👇

데이터 제어*: 데이터를 로컬에 저장하거나 선호하는 클라우드 서비스를 선택할 수 있는 옵션을 찾아보세요. 이를 통해 자신의 정보에 대한 통제권을 확보할 수 있습니다

오프라인 접근 : 앱에서 오프라인 저널링이 가능한지 확인하세요. 인터넷 연결 없이 작성한 내용을 나중에 동기화할 수 있습니다

음성 인식 기능 : 핸즈프리 저널링을 위해 안정적인 텍스트 인식 기능을 갖춘 앱을 찾아보세요

기분 및 습관 추적*: 통합된 기분 추적 및 습관 형성 tools를 제공하는 앱을 찾아보세요. 이는 자기 성찰과 개인적 성장에 도움이 될 수 있습니다

데이터 내보내기: 백업이나 마이그레이션을 위해 앱에서 PDF, DOCX, Markdown 등 다양한 형식으로 입력을 내보낼 수 있는지 확인하세요

🧠 일기의 예술과 과학: ClickUp 창립자 제브 에반스가 일기가 어떻게 그를 더 차분하고, 마음챙김을 실천하며, 회복탄력성을 키우는 데 도움이 되었는지 공유합니다: 저는 십대 초반부터 일기를 써왔지만, 지난 10년간 이를 매일의 습관으로 만들었습니다. 저는 하루에 두 번 일기를 쓰며 내 일과 개인 생활 모두에 대한 목표, 의도, 집중 분야를 설정합니다. 이는 저에게 매우 소중한 습관으로 입증되었습니다. 매일 아침 일기를 쓸 때면, 먼저 전날의 내용을 다시 읽어 그날의 일과 배운 교훈을 되새깁니다. 매일 일기를 쓰면서 생각을 더 잘 정리하고, 결정을 내리며, 전반적으로 의도적으로 살아갈 수 있다는 것을 깨달았습니다.

최고의 저니 대안들

Journey가 훌륭한 일기 작성 경험을 제공하지만, 여러분의 목표에 더 잘 부합할 수 있는 독특한 기능과 장점을 제공하는 다른 앱들도 있습니다. 이제 그 기능들을 자세히 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (하나의 맞춤 설정 가능한 작업 공간에서 일기 쓰기, 습관 추적, 일일 플랜에 최적)

ClickUp 문서로 자유롭게 커스터마이징 가능한 일기 입력 작성하기

생각을 정리하고 습관을 추적하며 일상을 관리할 수 있는 단일 앱을 원한다면, ClickUp이 시작하기에 탁월한 선택이며 종종 가장 적합한 솔루션입니다!

문서에서 마음껏 일기를 써보세요, 메모장에서 마음껏 일기를 써보세요

이러한 유연성의 핵심은 ClickUp Docs입니다. 깔끔하고 방해받지 않는 글쓰기 스페이스에서 일기 형식의 입력을 작성할 수 있습니다. 매일의 성찰을 기록하거나, 감사 불릿 저널을 유지하거나, 깊이 생각할 필요가 있을 때 긴 입력을 작성하는 데 활용할 수 있습니다.

ClickUp Docs 내에서 체크리스트, 헤더, 무제한 리치 텍스트 형식으로 일기 입력을 체계적으로 정리하세요

Docs의 차별점은 원하는 방식으로 글을 정리할 수 있다는 점입니다. 예시: 다양한 기분에 따른 폴더, 반복되는 주제에 태그, 그리고 일기 입력을 할당이나 달력 이벤트와 연결할 수도 있습니다.

🎯 빠른 팁: ClickUp 문서에서 형식을 빠르게 하고 싶으신가요? 블록 왼쪽의 드래그 핸들(⋮⋮)을 클릭하면 블록 옵션 메뉴가 열립니다. ClickUp Docs로 콘텐츠를 빠르게 형식하세요 여기서 바로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: Turn into → 제목, 목록, 인용문, 배너 또는 코드 블록

색상 블록 → 텍스트나 배경에 색상을 추가하세요

복제* → 한 번의 클릭으로 블록 복제

블록 링크 복사* → 블록을 직접 공유하거나 링크하기

삭제* → 번거로움 없이 전체 블록 제거

메모장으로 손쉽게 일기 쓰기

ClickUp 메모장을 회의해 보세요 — 생각, 아이디어, 성찰을 담아낼 당신의 새로운 즐겨찾기 공간!

파티를 플랜하거나 함께 일기를 쓰세요, ClickUp 메모장이 모두 해결해 드립니다

방법은 다음과 같습니다:

언제든 무엇이든 기록하세요:* 스티커 노트 없이도 일상의 작은 성취, 걱정거리, 혹은 기발한 아이디어를 빠르게 포착하세요

손쉬운 정리: 날짜별 또는 주제별로 노트를 분리하여 작성하면, 혼란 속에서 생각이 사라지지 않습니다

*기기 간 동기화: 노트북에서 일기 입력을 시작하고 휴대폰에서 완료하세요—노트 내용이 어디를 가든 함께합니다

노트에서 실행으로: 성찰 내용을 손쉽게 작업이나 알림으로 전환하여 통찰을 실질적인 진행으로 이어지게 합니다

습관을 작업으로 전환하세요

또한 ClickUp 작업은 습관 추적과 개인 루틴 관리에 완벽한 기능을 제공합니다. 일기 쓰기, 명상, 수분 섭취, 기분 추적 같은 활동에 반복 작업을 설정할 수 있어 ClickUp을 이상적인 디지털 플래너로 만들어줍니다.

ClickUp 작업으로 일상의 습관과 루틴을 추적하세요

각 작업에는 ClickUp 사용자 지정 필드를 설정할 수 있어 매일 기분, 에너지 수준 또는 스트레스 정도를 평가하고 시간이 지남에 따라 패턴을 파악할 수 있습니다. 작업을 달력, 목록 또는 타임라인 형태로 볼 수 있어 일관성을 쉽게 확인할 수 있습니다. 목록에서 항목을 체크하는 데서 만족감을 느낀다면, 이 설정은 매우 동기 부여가 될 수 있습니다.

AI에게 일기 쓰기 프롬프트를 요청하세요

이 강력한 플랫폼에 더해, AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain이 플랫폼에 직접 통합되어 있습니다.

ClickUp Brain에 반성할 수 있는 프롬프트를 생성하거나, 일기 입력을 요약하거나, 심지어 일기와 작업 전반에 걸친 패턴을 파악하도록 요청할 수 있습니다. 응답 내용을 문서로 이동하거나 작업으로 생성하는 것도 가능합니다.

ClickUp Brain으로 성찰적 프롬프트 생성 및 일기 트렌드 분석

ClickUp은 개인적 성장과 일상적 생산성을 손쉽게 결합합니다. 여러 할 일 목록 앱, 디지털 저널, 목표 및 습관 추적기를 번갈아 사용할 필요 없이, 모든 것이 연결된 단일 공간을 제공합니다.

💡 추가 팁: 저널링은 반드시 한 가지 방식으로만 할 필요는 없습니다. 출퇴근길에 생각을 적고 싶다면 필기로, 타이핑이 가능하다면 음성으로 기록하는 등 다양한 방법이 있습니다. 방법은 다음과 같습니다: ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 쉐어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 파일, 문서, 첨부 파일을 위치해 보세요

Talk to Text 기능을 활용해 음성으로 질문하고, 받아쓰기를 하며, 일기 작성을 명령어처럼 하세요—어디서나 손을 사용하지 않고도 가능합니다

단일 컨텍스트 솔루션으로 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 프리미엄 외부 AI 모델을 활용하세요 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요—진정으로 당신을 이해하는 AI 슈퍼 앱입니다. AI tool 과다 사용을 버리고 , 음성으로 일기를 쓰고, 노트 등을 작성하는 등 다양한 작업을 수행하세요. ClickUp Brain MAX의 Talk to Text 기능으로 아이디어를 기록하고 감정을 공유하세요

일기 쓰기 템플릿으로 시작해 보세요

아침 체크인이나 저녁 성찰과 같이 마음에 드는 구조를 찾았다면, 미리 만들어진 ClickUp 템플릿이나 사용자 정의 가능한 템플릿을 사용할 수도 있습니다.

예를 들어, ClickUp 데일리 노트 템플릿은 생각을 빠르게 기록하고, 노트를 작성하며, 진행 상황을 추적하고, 성찰을 행동으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 달력 보기를 활용하면 마감일과 일정을 한눈에 파악하며 일상 생활을 플랜할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 데일리 노트 템플릿으로 빠른 메모를 추가하고, 진행을 추적하며, 하루를 돌아보세요.

ClickUp 최고의 기능

빠른 노트 작성: ClickUp 메모장으로 순간적인 생각을 기록하고 언제 어디서나 접근하세요.

보안 자기 성찰: 자동화된 반복 작업을 통해 개인 공간을 설정하여 꾸준한 일기 쓰기 습관을 형성하세요

개인 성장 추적: ClickUp Goals에서 측정 가능한 목표를 설정하여 정신 건강 여정을 모니터링하세요. ClickUp Goals에서 측정 가능한 목표를 설정하여 정신 건강 여정을 모니터링하세요.

적시 알림: ClickUp 알림 기능을 통해 키 저널링 순간을 알려주는 알림으로 성찰을 꾸준히 이어가세요. ClickUp 알림 기능을 통해 키 저널링 순간을 알려주는 알림으로 성찰을 꾸준히 이어가세요.

시각적 진행 추적: ClickUp 대시보드로 정신 건강 목표를 모니터링하세요. 상세한 시각적 작업량 분석과 건강 점검을 제공합니다.

ClickUp의 한도

이 tool은 처음 사용하는 사용자에게 초기 학습 곡선이 있을 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 사용자는 이렇게 말합니다:

몇 년 전 직장에서 ClickUp을 사용하기 시작했고, 이후로도 계속해서 활용해 왔습니다. 개인적으로도 일기장, 건강 기록장 등 정말 모든 용도로 사용하고 있죠. 일단 익숙해지면 가능성은 무궁무진하며 정말 놀라운 tool입니다.

몇 년 전 직장에서 ClickUp을 사용하기 시작했고, 이후로도 계속해서 활용해 왔습니다. 개인적으로도 일기장, 건강 기록장 등 정말 모든 용도로 사용 중입니다. 일단 익숙해지면 가능성은 무궁무진하며 정말 놀라운 tool입니다.

2. Day One (개인 일기 작성과 맥락적 기억력 향상에 최적)

via Day One

2011년 Bloom Built에서 출시된 Day One은 체계적이고 개인 성찰을 통해 정신 건강을 지원하는 저널링 앱으로 발전했습니다. '오늘의 추억' 기능은 사진, 음성 또는 위치 데이터와 함께 과거 입력을 재조명하여 사용자에게 감정적 성장과 삶의 패턴을 되돌아보도록 프롬프트를 제공합니다. 이는 삶의 순간들을 깊이 있게 기록하고 되새길 수 있는 보안하고 성찰적인 공간을 찾는 이들에게 훌륭한 Journey 대안이 됩니다.

이 tool의 음성 인식 기능으로 말한 생각을 바로 텍스트 입력으로 기록할 수 있습니다. 무제한 일기 작성, 사진, 비디오, 음성 녹음, 손글씨 노트, 그림으로 일기를 풍부하게 꾸밀 수 있습니다.

Day One의 주요 기능

오늘 생성하기 달력 이벤트와 미디어를 결합한 보기를 통해 종합적인 일일 마음챙김 실천을 경험하세요

순간적인 생각을 보존하기 위해 음성-텍스트 변환 또는 오디오 입력을 활용하세요. 이동 중에도 감정을 처리하기에 이상적입니다.

'이번 주에 배운 교훈은 무엇인가요?'와 같은 선별된 질문으로 성찰적 글쓰기를 촉발하세요

Day One의 한도

사용자들은 수동으로 설정한 위치가 시간이 지남에 따라 단일 지점으로 이동하는 등 위치 업데이트가 일관되지 않은 현상을 종종 경험합니다.

Day One 가격 정책

Free

프리미엄: 월 $2.92 (연간 결제)

Day One 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Day One에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면,

시작하는 건 간단하고, 바로 쓸 수 있는 입력이 준비되어 있습니다. 적게든 많이든 적어보세요, 그게 다예요! 게다가 일기 쓰기 '연속 기록'도 추적해줍니다(저는 67행 연속이에요!).

시작하는 건 간단하고, 바로 쓸 수 있는 입력이 준비되어 있습니다. 적게 쓰든 많이 쓰든, 그만하면 됩니다! 게다가 일기 쓰기 '연속 기록'도 추적해 줍니다(저는 67일 행 연속 기록 중이에요!).

🌷 마음챙김 팁: 머릿속에서 맴돌거나 감정에 휩쓸릴 때, 잠시 멈추고 W. A. K. E. 를 실천하세요: W: 관찰자 (‘지금 내 안에서 무슨 일이 일어나고 있을까?’)

A: 허용하기 (‘이것을 잠시 여기에 두어도 될까?’)

K: Know (‘소음 너머 진실은 무엇인가?’)

E: 참여 (‘가장 의식적인 다음 행동은 무엇인가?’)

3. 펜주(Penzu) (버전 기록 기능을 통한 정신 건강 통찰력 재검토가 가능한 저널링에 최적)

via Penzu

프라이버시를 최우선으로 하는 온라인 저널링 플랫폼인 펜주(Penzu)는 꾸준한 글쓰기를 통해 감정을 처리하고 스트레스를 줄일 수 있는 보안을 갖춘 스페이스를 제공합니다. '타임 캡슐' 기능을 통해 사용자는 자신의 미래 모습에게 입력을 이메일로 보낼 수 있어, 개인적 성장에 대한 장기적인 성찰을 장려하며 즉각적인 저널링에 초점을 맞춘 저니(Journey)와 차별화됩니다.

더욱 맞춤화되고 성찰적인 경험을 위해, 이 tool은 일기 및 입력 태깅, 리치 텍스트 형식, 검색 필터, 과거 입력의 체계적인 탐색을 지원합니다. 또한 'Looking Glass' 기능이 있어 이메일로 과거 입력을 전송해 줍니다(예: '3년 전에 쓴 내용입니다'). 이를 통해 여러분의 일기 쓰기 여정을 엿볼 수 있습니다.

펜주에서는 모든 저널이 기본값으로 개인으로 설정되며, 무료 사용자를 위한 선택적 기본 잠금(이중 비밀번호)과 프로 계정을 위한 군용 등급 256비트 AES 암호화를 제공합니다.

Penzu의 주요 기능

방해받지 않는 글쓰기 스페이스를 위한 '젠 모드'를 활성화하여 감정적 일기 작성 중 집중력을 높여보세요

개인 사진, 저널 커버, 테마, 폰트, 색상으로 저널을 맞춤형 설정하세요

일관된 일기 습관을 기르기 위해 맞춤형 이메일 알림(매일/매주)을 설정하세요

Penzu의 한도

이 tool은 사진 크기 조정 및 페이지 색상 변경과 같은 한도의 맞춤형 옵션을 제공합니다

펜주 가격 정책

Free Forever

Pro: 연간 $19.99

Pro+: 연간 $4.16

펜주(Penzu) 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 펜주(Penzu)에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

트러스트파일럿 리뷰에 따르면:

펜주(Penzu)는 속마음을 털어놓고 하루를 기록하며, 다른 사람이 모르는 사이에 노트에 메모를 남기기에 좋습니다.

펜주(Penzu)는 속마음을 털어놓고 하루를 기록하며, 다른 사람이 모르게 노트에 메모를 남기기에 좋습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 목표 추적을 위해 물리적 일기를 사용하는 사람은 단 12%에 불과하며, 놀랍게도 38%는 전혀 추적하지 않습니다. 하지만 목표를 더 정확하고 쉽게 추적할 수 있다면 어떨까요? 플래너의 체계성과 자동화의 힘을 결합한 ClickUp을 만나보세요. 작업 설정과 마감일 관리부터 시각적 대시보드로 진행 추적까지, ClickUp은 체계적인 관리와 집중력을 유지하도록 돕습니다. AI 기반 알림과 자동화된 워크플로우로 중요한 마일스톤을 다시는 놓치지 않을 것입니다. 💫 실제 결과: ClickUp 사용자들은 생산성이 2배 증가했다고 보고합니다

4. Diarium (위치 기반 저널링과 심층 기억 추적에 최적)

via Diarium

2017년부터 진화해 온 디어리엄은 크로스 디바이스 저널링의 핵심 도구로, 다양한 미디어 형식 추가, 다중 스타일링, 핸즈프리 텍스트 입력을 지원합니다.

달력 이벤트, 날씨, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook, Last.fm 등의 서비스에서 데이터를 자동으로 가져와 일기 입력에 맥락을 풍부하게 추가할 수 있습니다. 또한 음성 인식 기능을 활용한 음성 입력으로 손쉽게 핸즈프리 일기 쓰기가 가능합니다.

Diarium의 주요 기능

수면 질이나 창의적 순간 같은 독특한 습관을 추적할 수 있는 맞춤형 트래커 태그를 디자인하고 개인화된 그래프로 확인하세요

특별한 프롬프트로 연중 기념일을 축하하고 일정에 독특한 의미를 더하세요

추가적인 프라이버시를 위해 비밀번호, PIN, 지문, Touch ID, Face ID 또는 Windows Hello로 앱을 잠그세요

Diarium의 한도점

사용자들은 Chrome에서 파일 업로드 문제를 겪는 경우가 있으며, 프리미엄 크로스 플랫폼 지원 주장에 반해 수동적인 휴대폰 업데이트가 필요할 수 있습니다

Diarium 가격 정책

Free Forever

유료 버전: 맞춤형 가격 정책 (앱 내 구매 가능)

Diarium 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 디아리움에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 사용자가 말하길,

저는 디아리움을 1년 동안 사용해 왔는데 정말 마음에 듭니다. 저니나 저널릿 같은 다른 저널 앱들을 시도해 본 후에 이 앱을 찾게 되었죠. 이 앱이 최고예요. 연간 구독료를 내는 대신 앱을 구매할 수 있다는 점이 특히 좋습니다. 매월 말에 모든 오디오 노트를 휴대폰에 다운로드하고 입력들을 워드 파일로 내보내서 데이터를 보존하고 있습니다.

저는 1년 동안 디아리움을 사용해 왔는데 정말 마음에 듭니다. 저니나 저널릿 같은 다른 저널 앱을 사용해 본 후에 이 앱을 찾게 되었죠. 이 앱이 최고예요. 연간 구독료를 내는 대신 앱을 구매할 수 있다는 점이 특히 좋습니다. 매월 말에 모든 음성 노트를 휴대폰에 다운로드하고, 입력 내용을 워드 파일로 내보내서 데이터를 보존하고 있습니다.

5. Grid Diary (작가의 블록 극복을 위한 프롬프트 기반 저널링에 최적)

via Grid Diary

Grid Diary의 3×3 그리드 레이아웃(중앙 셀에 날짜/기분 기록)은 한 입력에 여덟 가지 프롬프트를 간결한 형식으로 정리해 글쓰기 블록을 줄이고 입력을 집중력 있게 유지하는 데 이상적입니다.

일기장과 플래너의 하이브리드 형태로 설계되어 일일, 주간, 월간, 연간 입력 템플릿과 습관 형성을 통해 시간에 따른 진전을 추적할 수 있습니다.

이 앱은 아침 감사 기록과 성공 일지부터 불릿 저널링, 실현 일지 등 여러분만의 독특한 저널링 스타일에 맞춰집니다. 심지어 기분, 날씨, 활동 데이터(헬스킷을 통해), 단계 또는 에너지 메트릭을 기록하여 각 입력에 실제 생활 맥락을 더할 수도 있습니다.

Grid Diary의 주요 기능

9칸 그리드 구조의 만다라 레이아웃을 디자인하여 마인드 맵처럼 생각을 시각화하고 더 깊은 성찰을 이끌어내세요

질문 라이브러리를 활용한 프롬프트 저널링으로 창의성을 자극하고 개인적 성장을 추적하세요

일상 습관과 루틴을 모니터링하는 체크인 시스템을 구축하여 일관성, 마음챙김, 자기 관리를 강화하세요

Grid Diary의 한도

일부 사용자들은 저장 기능이 불안정해 과거 일기장까지 포함해 자주 입력을 잃어버렸으며, 효과적인 지원 대응도 없었다고 말합니다

Grid Diary 가격 정책

프로: 월 $2.99, 3일 무료 체험판

프리미엄: 연간 $22.99, 14일 무료 체험판

Grid Diary 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Grid Diary에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Google Play 리뷰에 따르면,

정말 좋습니다. 감사 일기 쓰기에 정말 좋습니다. 무료 버전도 앱 사용 경험을 훼손하지 않을 만큼 충분한 기능을 제공합니다. 선택 가능한 프롬프트가 도움이 됩니다. 생각을 정리하는 느낌을 주는 형식이 훌륭합니다. 그리드 자체를 재배열할 수 있어 원하는 순서로 설정할 수 있었다면 완벽했을 텐데요. 그래도 큰 문제는 아닙니다. 확실히 추천합니다.

정말 좋아요. 감사 일기 쓰기에 정말 좋습니다. 무료 버전도 앱 사용 경험을 훼손하지 않을 만큼 충분한 기능을 제공합니다. 선택할 수 있는 프롬프트가 도움이 됩니다. 생각을 정리하는 느낌을 주는 형식이 훌륭합니다. 그리드 자체를 재배열할 수 있어 원하는 순서로 설정할 수 있었다면 완벽했을 텐데요. 그래도 큰 문제는 아닙니다. 확실히 추천합니다.

🧠 재미있는 사실: 한스 S. 슈뢰더가 주도한 연구에서 뇌파(EEG)를 이용해 뇌 활동을 관찰했습니다. 연구진은 걱정거리에 대해 글을 쓰는 행위가 중립적인 주제에 대해 글을 쓰는 경우에 비해 뇌의 '오류 관련 음극성(ERN)' 신호—걱정이나 산만함으로 트리거되는 급격한 전기적 저하—를 현저히 감소시킨다는 사실을 발견했습니다.

6. Reflectly (자기인식 향상을 위한 /AI 기반 기분 추적에 최적)

via Reflectly

리플렉트리는 스마트폰이나 태블릿에서 친근한 AI 친구처럼 작동하는 일기 앱으로, AI가 제안하는 프롬프트와 질문을 통해 매일 감정을 기록하도록 돕습니다. 시간에 따른 기분을 추적하고 흥미로운 시각적 그래프와 추세 데이터를 제공하여 감정 패턴과 트리거를 이해하는 데 도움을 줍니다.

이 앱은 또한 긍정 심리학의 요소를 통합하여, 감사와 마음챙김에 초점을 맞춘 일일 연습, 명언, 긍정적 확언, 자기계발 팁 등을 통해 여러분의 정신 건강 여정을 지원하고 긍정적인 사고방식을 강화합니다.

꾸준한 일기 쓰기를 장려하기 위해 연속 기록과 보상 같은 게임화 요소를 제공하여 일기 습관을 꾸준히 유지할 수 있도록 돕습니다.

리플렉트리의 최고의 기능들

과거 입력을 기반으로 한 맞춤형 /AI 프롬프트를 받아 더 깊은 감정 탐구를 경험하세요

기분 상관관계 그래프를 보기 위해 몇 주에 걸쳐 활동과 연결된 감정을 파악하는 추세를 확인하세요

매일의 마음챙김 과제(예: 긍정적 선언)를 완료하여 긍정적인 사고방식을 구축하세요

Reflectly의 한도점

사용자들은 업데이트 후 앱의 빈번한 충돌과 생체 인식 오류가 발생한다고 보고하며, 여러 항목을 입력했음에도 프로필에 데이터가 전혀 표시되지 않는다고 합니다

리플렉트리 가격 정책

Free (앱 내 구매 포함)

리플렉트리 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Reflectly에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Google Play 사용자는 이렇게 말합니다

전반적으로 매우 좋습니다. 무료인 '기본' 저널링 기능은 매일 다양한 질문을 제시하며 긍정적인 마음을 유지하는 팁을 제안합니다. '프리미엄' 기능은 저널 본문에 100문자 이상 입력 가능(기본판은 불가)하며 더 개인화된 통찰을 제공합니다. 개인적으로는 프리미엄이 필요하지 않다고 생각하며, 계속해서 구매를 권유하지도 않습니다. 정말 마음에 듭니다!

전반적으로 매우 좋습니다. 무료인 '기본' 저널링 기능은 매일 다양한 질문을 제시하며 긍정적인 마음을 유지하는 팁을 제안합니다. '프리미엄' 기능은 저널 본문에 100문자 이상 입력 가능(기본판은 불가)하며 더 개인화된 통찰을 제공합니다. 개인적으로는 프리미엄이 필요하지 않다고 생각하며, 계속해서 구매를 권유하지도 않습니다. 정말 마음에 듭니다!

친절한 팁: 당장 누구와도 생각을 공유하고 싶지 않다면, AI를 활용해 보세요. 간단히 이렇게 물어보세요: ‘지금 [감정]을 느끼고 있어요. 판단 없이, 표면 아래에 숨겨진 원인을 함께 풀어볼 수 있을까요?’

7. Daylio (최소한의 글쓰기로 기분 추적하기에 최적)

via Daylio

Daylio는 시각적 아이콘 기반 인터페이스로 일기를 작성합니다. 긴 입력을 쓰지 않고도 기분을 기록하고 미리 설정된 활동을 선택할 수 있습니다. 이를 통해 기분 기록이 아이콘과 연속 기록 도전과제를 활용한 휴대폰 속 재미있는 게임으로 변모합니다.

사용자 맞춤형 목표(예: '8시간 수면' 또는 '산책하기')를 설정하고 일일 연속 기록 및 알림으로 추적할 수 있습니다. 앱은 기분과 일상 활동 간의 패턴을 자동으로 분석하여 이해하기 쉬운 차트와 통계로 제공함으로써 개별 습관이 정신 건강에 미치는 영향을 파악하도록 돕습니다.

Daylio 최고의 기능

'Year in Pixels' 히트맵 스타일 보기로 한 해를 한눈에 살펴보세요

목표와 습관을 연속 기록과 알림으로 추적하여 시간이 지남에 따라 일관성을 구축하세요

세부적인 감정 개요가 포함된 연간 기분 보고서를 생성하여 치료사와 공유하세요

Daylio의 한도

일부 사용자는 자정 이후 저장된 입력들이 기록되지 않아 연속 기록 진행도가 사라진다고 보고합니다

Daylio 가격 정책

Free

Daylio 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Daylio에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 사용자가 말하길,

저는 2018년부터 사용하기 시작했고 하루에 여러 번 시간 추적했습니다. 지금은 일기처럼 활용합니다. 모든 것을 기록한 후 간단한 글을 쓰거나 첨부 파일을 추가하죠. 나중에 그 기억들이 되살아나 그 이후로 얼마나 성장했는지 확인할 수 있을 때 정말 좋습니다.

저는 2018년부터 사용하기 시작했고 하루에 여러 번 시간 추적했습니다. 지금은 일기처럼 활용합니다. 모든 것을 기록한 후 간단한 글을 쓰거나 첨부 파일을 추가하죠. 나중에 그 기억들이 되살아나면서 그때부터 얼마나 성장했는지 확인할 수 있을 때 정말 좋습니다.

🧠 유용한 팁: 리더가 왜 일기를 써야 할까요? 연구에 따르면 탁월한 리더들은 성찰할 시간을 갖습니다. 그들의 성공은 매일 자신만의 독특한 관점을 활용하여 의사 결정과 의미 부여에 반영하는 능력에 의존합니다.

8. 여행 일기 (인쇄된 기념품과 함께 여행 이야기를 담기에 최적)

via Travel Diaries

일반적인 일기 앱과 달리, Travel Diaries는 여행 기록을 위해 특별히 설계되었습니다. 사용자는 날짜, 여행지 또는 일정별로 정리된 입력으로 체계적인 여행 일기를 작성할 수 있습니다.

실제 여행 잡지처럼 구성된 일기장은 텍스트, 사진, 지도를 우아하게 조합한 스크롤 가능한 디지털 다이어리로, 마치 큐레이션된 여행 이야기처럼 느껴집니다. 일들을 온라인에 저장하거나 실제 책으로 제작해 홈으로 배송받을 수도 있습니다.

지오태그를 추가하고 인터랙티브 지도에 위치를 핀하여 경로를 시각적으로 추적하고, 각 입력에 풍부한 공간적 맥락을 부여해 발생 장소를 보여주세요. 일기를 개인으로 보관하거나, 선택한 친구나 가족과 공유하거나, 여행 인플루언서라면 여행 블로그로 공개 게시할 수 있습니다.

여행 일기의 최고의 기능들

여행 핀 기능을 통해 인터랙티브 지도에 여행 경로를 표시하고 방문한 모든 장소를 기록하세요

전체 일기장이나 개별 장을 온라인 블로그로 게시하여 여행 이야기를 선택적으로 공유하세요

디지털 일기를 전문적으로 인쇄된 책으로 변환하여 여러분의 모험을 담은 실물 기념품을 만들어 보세요

여행 일기의 한도

일부 사용자는 오프라인 사용 불가 및 재연결 시 동기화 옵션 부재를 보고 있습니다

여행 일기 가격 정책

Free Forever

기본 : 사용자당 월 $13.99

온라인 : 사용자당 월 $39.99

인쇄: 사용자당 월 $69.99

여행 일기 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 여행 일기장에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

트러스트파일럿 사용자는 이렇게 말합니다:

지금까지 이 회사에서 다섯 권의 일기장을 주문했습니다. 책의 크기는 광택이 나는 작은 사이즈로, 제 책장에 딱 맞는 크기입니다. 정말 우아해 보입니다. 휴가 기간이 늘어남에 따라 계속 주문할 예정입니다.

지금까지 이 회사에서 다섯 권의 일기장을 주문했습니다. 책의 크기는 광택이 나는 작은 사이즈로, 제 책장에 딱 맞는 크기입니다. 정말 우아해 보입니다. 휴가가 늘어남에 따라 계속 주문할 예정입니다.

9. Dabble Me (추억 보존을 위한 이메일 기반 일기 작성에 최적)

via Dabble Me

Dabble Me는 오픈소스 저널링 앱으로, 매일 이메일로 당신의 하루를 간단한 답장으로 되돌아보도록 안내합니다.

전용 앱 없이도 가볍게 일상의 이벤트를 기록할 수 있어 이메일 선호자들에게 매력적입니다. 또한 이메일 발송 주기를 일간에서 월간까지 조절할 수 있어 저널링 리듬을 자유롭게 관리할 수 있습니다.

과거 동일 날짜의 입력을 통해 즐거운 추억을 되살리며, 시간에 따른 성장, 변화, 패턴을 돌아보고 향수를 자극하는 감정적 연결을 더할 수 있습니다. 이 tool은 미니멀리즘 철학을 따르므로 연속 기록, 목표, 화려한 대시보드를 강요하지 않습니다. 생산성 추적보다는 평화로운 자기 성찰을 위해 설계되었습니다.

Dabble Me 주요 기능

스포티파이 트랙을 입력에 삽입하여 음악적 차원을 더하세요

OhLife, Ahhlife, Trailmix.life 등의 서비스에서 과거 입력 기록을 붙여넣기하여 일기 기록 이력을 통합하세요.

'여행'이나 '가족' 같은 키워드로 입력들을 태그하여 일기를 손쉽게 정리하고 검색하세요.

Dabble Me 한도

맞춤형 기능들이 제한적이어서, 더 많은 통제권을 원하는 사용자에게 개인화 측면에서 한도가 있을 수 있습니다.

Dabble Me 가격 정책

Free Forever

프로: 월 $4

Dabble Me 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

💡 전문가 팁: 10~15분 타이머를 설정하고 머릿속을 주기적으로 맴도는 모든 것을 적어보세요. 정리하거나 편집하거나 맞춤법을 걱정하지 마세요. 무작위 생각, 걱정, 작업, 아이디어, 좌절감, 기억해야 할 것들, 생각나는 사람들 등 말 그대로 모든 것을 브레인 덤프로 쏟아내세요. 목표는 정신적 부담을 마음에서 종이로 옮기는 것입니다.

10. 에버노트 (생산성을 위한 고급 노트 작성에 최적)

via Evernote

에버노트는 스마트 검색과 작업 관리 기능을 통해 일기 쓰기를 향상시켜, 정신 건강 목표에 집중하고 시간이 지남에 따라 생산성을 높이는 데 도움을 줍니다. 입력 내용을 더욱 다채롭게 만들기 위해 어떤 형식으로도 일기를 작성할 수 있습니다—타자 입력, 음성 입력, 첨부 파일, 손글씨 노트 스캔, 사진 삽입 등이 가능합니다.

개인 일기, 감사 일기, 여행 일기, 일 일기 등 별도의 일기를 관리하고 싶다면, 에버노트를 사용해 노트북, 태그, 스택을 통해 일기 입력들을 체계적으로 분류해 정리할 수 있습니다.

이 tool의 강력한 검색 기능으로 손글씨 노트, PDF, 이미지 등 다양한 형식의 과거 일기 입력도 쉽게 찾을 수 있습니다.

에버노트의 최고의 기능들

AI 기반 검색을 활용하여 자연어 질문을 입력하면 노트, PDF, 이미지, 필기 내용에서 추출된 답변을 얻을 수 있습니다.

50개 이상의 언어를 지원하는 AI Transcribe로 미디어 파일을 자동으로 편집 가능한 텍스트로 변환하세요.

테이블, 체크리스트, 코드 블록 등 풍부한 형식으로 노트에 맞춤형 설정을 적용하세요.

Evernote의 한도

일부 사용자들은 무료 버전 팝업이 자주 나타나며, 유료 업그레이드를 권유하고 단일 기기 동기화 한도가 있다고 보고합니다.

Evernote 가격 정책

Free Forever

개인 : 사용자당 월 $14.99

프로페셔널 : 사용자당 월 $17.99

기업: 맞춤형 가격

에버노트 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (8,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 에버노트에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자는 이렇게 말합니다

저는 타이핑한 노트, 웹사이트 클리핑, PDF 파일, 사진 등 거의 모든 것을 에버노트 계정에 저장할 수 있습니다. 특히 웹 클리퍼와 '이메일로 받은 편지함 보내기' 기능이 제게 매우 유용합니다.

저는 타이핑한 노트, 웹사이트 클리핑, PDF 파일, 사진 등 거의 모든 것을 에버노트 계정에 저장할 수 있습니다. 특히 웹 클리퍼와 '이메일로 받은 편지함 보내기' 기능이 제게 매우 유용합니다.

ClickUp으로 생각에 안전한 홈을 마련하세요

일기의 아름다움은 완벽함을 요구하지 않는다는 점입니다. 단지 현재에 집중하기만 하면 됩니다. 그리고 그 집중을 진정으로 지원하는 공간을 찾고 계셨다면, ClickUp이 바로 그곳일 수 있습니다.

ClickUp 문서를 통해 감사 목록, 일일 점검, 혹은 길고 거침없는 마음 속 생각 정리까지, 깔끔하고 맞춤 설정 가능한 성찰 스페이스를 확보하세요.

ClickUp 작업은 기분 추적과 습관 루프 기능을 통해 일상에 저널링을 통합하고 목표 달성을 돕습니다.

막힐 때는 ClickUp Brain이 깊이 있는 프롬프트, 성찰 주제, 요약까지 제공하여 내면의 진짜 모습을 이해하도록 돕습니다. 이동 중에도 빠르게 생각을 정리할 수 있는 ClickUp Notepad는 조용히 적고 숨 쉴 수 있는 스페이스입니다.

모든 일기 작성 요구를 충족하는 단일 플랫폼. 지금 ClickUp에 가입하세요!