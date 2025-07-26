더 스마트한 일정 관리 및 생산성을 위한 SavvyCal의 10가지 최고의 대안

회의 요청, 여러 달력, 시간대를 동시에 처리하고 계십니까? 예산이나 기능 면에서 SavvyCal이 더 이상 귀하의 요구를 충족하지 않는다면, 귀하만 그런 것이 아닙니다.

적합한 시간 관리 솔루션을 찾는 것은 시간이 많이 소요될 수 있지만, 우리는 이를 더 쉽게 만들었습니다.

이 블로그에서는 주요 기능, 가격 및 사용자 리뷰와 함께 최고의 SavvyCal 대안을 소개하여 다음 일정 관리 도구를 선택하는 데 도움을 드립니다.

스포일러 경고: 그 중 하나는 모든 기능을 제공합니다. 네, 바로 ClickUp 입니다. 🧠📅

이 10가지 대안을 선택해야 하는 이유

SavvyCal은 견고한 일정 관리 도구이지만 완벽하지는 않습니다. 팀이 이러한 대안을 찾기 시작하는 주요 이유는 다음과 같습니다.

느린 실시간 일정 관리: 회의에 액세스하거나 일정을 예약할 때 지연이 발생하여 빠른 예약이 필요한 팀의 업무 속도가 느려집니다

비용이 많이 들 수 있습니다: 사용자당 요금제이며 영구 무료 플랜이 없는 SavvyCal은 팀이 성장함에 따라 비용이 빠르게 증가할 수 있습니다. 특히, 운영 비용을 낮게 유지하려는 경우 더욱 그렇습니다

제한된 기본 통합: Google 캘린더와 같은 기본 기능은 지원하지만, SavvyCal의 직접 통합 옵션은 제한적이거나 복잡할 수 있습니다. 틈새 앱을 정기적으로 사용하는 팀의 경우, 복잡한 해결 방법이 유일한 옵션입니다

경직된 팀 일정 관리 기능: SavvyCal의 달력 오버레이를 채택하면 유연성이 향상되지만, 그 정도는 그리 크지 않습니다. 생산적인 워크플로우에 필수적인 라운드 로빈 일정 관리, 통합 사용 가능 시간, 동적 예약 링크와 같은 기능이 부족합니다

사용량이 적거나 소규모 팀에는 적합하지 않음: 유사한 기능을 제공하는 경쟁사보다 가격이 높은 SavvyCal은 소규모 비즈니스에는 비효율적입니다. 또한, 가끔씩만 일정을 예약하는 전문가를 위한 무료 플랜이 없기 때문에 1인 기업가나 독립 컨설턴트에게는 적합하지 않습니다.

🧠 재미있는 사실: 연구에 따르면, 팀은 회의 및 이메일 응답의 비효율성으로 인해 매주 이틀의 근무 시간을 낭비하고 있을 수 있습니다.

SavvyCal 대안 서비스 한눈에 보기

Tool 최고의 기능 주요 사용 사례 가격 ClickUp – 달력, 작업, 문서 및 채팅을 결합 – AI 일정 예약, 노트 작성 및 요약 – 다양한 템플릿 단일 플랫폼에서 엔드 투 엔드 프로젝트 및 회의 관리를 원하는 팀 영원히 무료, 기업용 맞춤 설정 가능 Calendly – 개인화된 예약 링크 – 초대자 경로 안내 – 스마트한 이용 가능 여부 확인 컨설턴트, 채용 담당자 및 영업 팀이 클라이언트 회의를 자동화합니다 무료; 사용자당 월 $12부터 시작하는 유료 플랜 Motion – AI가 회의 + 작업을 자동으로 예약 – 동적인 심층 작업 블록 – 실시간 달력 재구성 자동화된 일일 계획이 필요한 바쁜 전문가 사용자당 월 49달러부터 시작하는 유료 플랜 Doodle – 시간대 그룹 설문 조사 – 익명 투표 옵션 – 응답 추적을 위한 관리자 대시보드 HR, 이벤트 기획자, 대규모 또는 유연한 회의를 조정하는 학계 그룹 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $14.95부터 SimplyMeet. me – QR 코드 예약 – 유료 예약 지원 – 간단하고 모바일 친화적인 대시보드 코치, 치료사, 클라이언트와 예약하는 개인 전문가 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $11.99부터 Acuity – 맞춤형 일정 페이지 – 접수 양식 + 청구서 발행 – 클라이언트 결제 워크플로우 미용실, 클리닉, 컨설턴트 등 서비스 기반 비즈니스 사용자당 월 20달러부터 시작하는 유료 플랜 Zoho Bookings – 심층적인 Zoho CRM 통합 – 맞춤형 이벤트 유형 + 간단한 자동화 – 클라이언트 셀프 서비스 포털 리드에서 회의에 이르는 라이프사이클을 위해 Zoho 생태계를 사용하는 팀 무료; 사용자당 월 $8부터 시작하는 유료 플랜 OneCal – 다중 달력 동기화 – 제목 마스킹 및 브랜딩 – 시간대 스마트 예약 여러 개인 및 업무 계정을 관리하는 전문가 사용자당 월 6달러부터 시작하는 유료 플랜 Cal. com – 완전한 오픈 소스 + 자체 호스팅 – 모듈형 플러그인 마켓플레이스 – 네이티브 API를 통한 리드 라우팅 일정을 완벽하게 제어하고자 하는 개발자 및 기술 팀 무료; 사용자당 월 $15부터 시작하는 유료 플랜 YouCanBookMe – 스마트 예약 제안 – 양식의 조건부 논리 – 달력 + CRM과의 긴밀한 통합 달력 동기화, 자동 예약 및 맞춤형 양식 로직이 필요한 팀 무료; 사용자당 월 $9부터 시작하는 유료 플랜

사용할 수 있는 최고의 SavvyCal 대안

SavvyCal의 한계를 극복하고 우수한 일정 관리 기능을 활용할 준비가 되셨나요? 시장에서 가장 인기 있는 대안을 소개합니다.

1. ClickUp (올인원 생산성 및 일정 관리에 가장 적합)

회의 확인, 시간대 혼동, 팀 일정 링크로 끝이 없는 이메일에서 벗어나고 싶으신가요? ClickUp을 만나보세요 —일하는 모든 것을 위한 앱으로, 일정을 잡는 번거로움을 원활하고 효율적인 계획으로 바꿔드립니다.

ClickUp 달력으로 더 스마트하게 플랜을 세우세요

ClickUp 달력을 사용하여 작업, 이벤트 및 목표에 따라 완벽한 일정을 계획하세요

ClickUp 달력은 전문가처럼 회의를 구성하기 위한 필수 시각적 플래너입니다. 생동감 넘치는 레이아웃으로 이벤트를 쉽게 찾아보고 기억할 수 있습니다. 가장 좋은 점은 무엇일까요? 생성한 모든 작업에 대한 시간을 자동으로 블록으로 지정하므로, 계속 일정을 수정할 필요 없이 일정이 자동으로 진행됩니다.

프로젝트를 계획하고, 반복되는 이벤트를 예약하고, 모든 것을 일, 주 또는 타임라인 형식으로 볼 수 있습니다.

드래그 앤 드롭으로 일정을 재조정하고, 팀별로 필터링하고, 실행 가능한 항목을 만들 수 있습니다. 이 모든 것이 한 화면에서 가능합니다. 이를 통해 모든 온라인 회의에 즉각적인 추진력이 더해집니다.

💡 프로 팁: 리소스 허브에서 미리 디자인된 몇 가지 일정 플랜을 준비해 두면 시간을 절약할 수 있습니다. 이렇게 하면 타임라인 설정 지연 없이 새로운 프로젝트가 시작될 때 바로 작업을 시작할 수 있습니다.

회의와 함께 작업을 최적화하는 방법에 대해 궁금하십니까? ClickUp에는 이를 위한 전용 솔루션도 있습니다!

ClickUp 작업으로 회의를 실행으로 옮기세요

ClickUp Tasks를 사용하여 회의 후 명확한 소유권 및 진행 상황 추적을 통해 요청을 실행 가능한 작업으로 전환하세요

ClickUp Tasks는 회의 전, 회의 중, 회의 후 대화를 행동으로 옮기는 도구입니다.

우선순위, 마감일 및 의존성을 조정할 수 있으므로 결과물을 항상 최우선으로 처리할 수 있습니다. 문서를 첨부하고, 하위 작업을 연결하고, 예약된 작업에 실시간 댓글을 추가하여 컨텍스트를 최대한 활용하세요.

비즈니스가 청구 및 프로젝트 시간으로 운영되는 경우 ClickUp의 시간 추적을 통해 모든 노력을 세밀하게 측정할 수 있습니다. 또한 조건부 상태 업데이트, 파일 이동 및 즉각적인 알림과 같은 스마트한 자동화 기능으로 추가 작업 없이 업무를 원활하게 진행할 수 있습니다.

AI를 사용하여 ClickUp Brain으로 회의를 더 빠르게 계획하세요

ClickUp Brain으로 회의 요약 작성, 키 문서 검색, 실행 사항 설정 등 다양한 작업을 수행하세요

예약 링크만 필요한 경우 SavvyCal이 현명한 선택입니다. 그러나 직장에서 하는 다른 모든 일과 일정이 분리되어 있는 것이 지겨운 경우 ClickUp Brain이 더 현명한 선택입니다.

ClickUp은 단순한 일정 관리 도구가 아닙니다. 풀스택 AI 회의 작업 공간입니다. ClickUp Brain을 사용하면 팀이 이미 프로젝트와 작업을 관리하고 있는 동일한 작업 공간에서 아젠다를 생성하고, 관련 문서를 검색하고, 작업 항목을 할당하고, 토론을 자동으로 요약할 수 있습니다.

빠른 동기화를 계획하거나 클라이언트 프레젠테이션을 준비하고 있든, ClickUp Brain은 몇 초 만에 모든 것을 준비해줍니다. 작업 공간의 컨텍스트를 이해하고, 이전 회의의 노트를 가져오고, 물어봐야 할 적절한 질문까지 제안합니다.

회의 전에 분위기를 띄우거나 생산성을 높일 수 있는 방법이 필요하다면 Brain이 몇 초 만에 해결해 드립니다.

ClickUp Brain을 사용하여 회의 전에 브레인스토밍을 하고 유용한 질문을 생성하세요

💡 프로 팁: 팀 커뮤니케이션 외에도 Brain은 키 회의 노트에서 한 번에 작업을 생성, 위임 및 예약할 수 있습니다. 요청만 하면 ClickUp Brain이 자동으로 후속 조치를 할당하고 프로젝트를 진행합니다.

그리고 Brain MAX를 사용하면 음성 우선의 경험을 할 수 있습니다. Talk to Text를 사용하면 음성만으로 작업을 지시하고, 알림을 메모하거나, AI 동작을 트리거할 수 있습니다. 이 기능은 단순한 음성 텍스트 변환이 아닌, 컨텍스트를 인식하고 워크플로우를 인식하며 실행에 바로 적용할 수 있습니다. 이 기능을 여러분의 아이디어를 실행으로 직접 연결하는 개인 AI 도우미라고 생각해보세요.

또한 타사 데이터 공유나 10개의 탭을 오가며 작업할 필요 없이 ClickUp, Gmail, Slack, Docs 등 다양한 도구에 안전하게 통합 액세스할 수 있습니다. 무분별하게 확장되지 않는 AI입니다.

🔍 달력, 노트 앱, 작업 관리자 사이를 오갈 필요가 없습니다 ClickUp은 GPT-4.1, Claude, Gemini와 같은 최신 AI 모델을 기반으로 일정, 문서, 후속 조치를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

이것이 SavvyCal보다 뛰어난 점입니다. SavvyCal은 예약 링크와 달력 유연성에 중점을 두는 반면, ClickUp은 회의에 드는 부수적인 비용을 제거합니다. 단순히 시간을 예약하는 것이 아니라, 시간을 되찾는 것입니다.

시작이 어려우신가요? 달력 플래너 템플릿을 사용해보세요

처음부터 시작하십니까? 그럴 필요가 없습니다. ClickUp은 할 일 목록부터 콘텐츠 달력까지 모든 것에 사용할 수 있는 사용자 친화적인 템플릿을 제공합니다.

무료 템플릿을 받으세요 ClickUp의 달력 플래너 템플릿을 사용하여 팀 타임라인을 구성하고, 일정 충돌을 방지하고, 루프 작업을 제 시간에 마감하세요

ClickUp 달력 플래너 템플릿은 일정 관리를 개선하고자 하는 팀을 위한 즉시 사용 가능한 솔루션입니다. 6가지 맞춤형 상태와 편리한 요약 보기를 통해 모든 작업을 효율적으로 매핑하고 추적할 수 있습니다.

시간 기록, 목표, 주소, 예산 등 템플릿의 사용자 지정 필드도 모든 작업 지점에 정보를 담는 데 도움이 됩니다. 마감일이 업데이트되면 기본 달력 및 타임라인 보기가 실시간으로 즉시 채워져 모든 팀의 작업량과 잠재적인 병목 현상을 보여줍니다.

ClickUp의 최고의 기능

ClickUp의 한도

일부 맞춤형 보기는 아직 모바일 기기에 최적화되지 않았습니다

모든 기능을 사용하려면 약간 더 긴 학습 시간이 필요합니다

ClickUp 가격:

ClickUp 평가 및 리뷰:

G2: 4.7/5 (10,000+ 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Nathan G. , Crestron 프로그래머는 다음과 같이 말합니다:

양식 작성, 작업 관리, 달력 항목 및 회의 관리 기능을 갖춘 ClickUp은 성장하는 소규모 비즈니스에 꼭 필요한 앱입니다. 또한, 새로운 채팅 기능으로 Slack이나 Teams와 같은 외부 채팅 앱이 불필요해졌기 때문에 사용하는 앱의 수를 줄이고자 하는 사용자에게 적합합니다.

2. Calendly (간단하고 전문적인 일정 관리에 가장 적합)

calendly를 통해

일정을 조정하기 위해 여러 번 연락을 주고받는 것을 원치 않으십니까? Calendly는 회의 예약을 간소화하기 위해 만들어졌습니다. 개인 맞춤형 예약 기능을 통해 회의 링크를 보낼 수 있습니다. 그러면 초대받은 사람들이 사용 가능한 시간을 보고 시간을 예약할 수 있습니다.

이 도구는 맞춤형 이벤트 유형 옵션을 통해 매우 유연합니다. 따라서 빠른 업데이트와 심층적인 전략 검토를 모두 원활하게 처리할 수 있습니다. 또한 통화 버퍼와 같은 기능을 통해 워크플로우를 중단하지 않고 회의 사이에 재구성을 할 수 있습니다.

Calendly는 또한 응답에 따라 초대자를 적절한 팀 회원에게 연결하는 라우팅 양식을 지원하므로 영업, 채용 및 클라이언트 온보딩 워크플로우에 널리 사용됩니다.

Calendly는 Google 캘린더, Outlook, Zoom, Slack, Salesforce, HubSpot 및 기타 주요 앱과 통합되어 확인, 알림 및 일정 변경을 간소화합니다. 예약 페이지를 웹사이트 또는 이메일 캠페인에 직접 삽입하여 이탈을 줄이고 더 빠르게 전환할 수도 있습니다.

AI 기능: 새로운 AI 기반 스케줄링 어시스턴트(고급 플랜에서 사용 가능)를 통해 Calendly는 선호 사항과 회의 이력을 분석하여 최적의 시간을 제안하여 달력 충돌과 수동 조정을 줄입니다.

Calendly의 최고의 기능

라운드 로빈 스케줄링으로 그룹 전체에 업무량을 고르게 분배하세요

회의 전 설문지를 기반으로 회의 참석자를 관련 그룹으로 배정하세요

휴일이나 특별 이벤트와 같은 비정상적인 일정을 전용 날짜 재설정 기능으로 계정에 반영하세요

랜딩 페이지, 뉴스레터 또는 헬프 센터에 예약 위젯을 삽입하세요

Salesforce, Zoom, HubSpot, Slack과 같은 도구와 원활하게 통합됩니다

Calendly의 한도

라운드 로빈, SSO, 브랜딩, 라우팅 등 많은 고급 기능은 상위 플랜에서만 사용할 수 있습니다

생산성 및 CRM 시스템과의 강력한 통합이 부족하여 회의 생성으로만 한도가 제한됨

Calendly 가격

Free

표준: 사용자당 월 12달러

Teams: 사용자당 월 20달러

Enterprise: 연간 15,000달러부터 시작

Calendly 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (2,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Calendly에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

Calendly의 가장 유용한 점은 사용자의 일정과 화면 반대편에 있는 사용자의 일정을 고려하여 일정 충돌을 방지하여 상호 호환성에 따라 일정을 훨씬 더 잘 조정할 수 있다는 것입니다.

📖 또한 읽기: 알아두어야 할 최고의 Calendly 통합 기능

3. Motion (AI 기반 작업 및 회의 일정에 가장 적합)

via Motion

Motion은 AI를 일상적인 일정 관리에 원활하게 통합한 것으로 이 목록에 이름을 올렸습니다. 복잡한 이벤트를 위해 설계된 AI 달력은 작업량을 분석하여 최적화된 일일 플랜을 작성합니다. 클라이언트의 전화가 걸려오거나 마감일이 변경되면 Motion이 모든 일정을 재조정합니다.

회의가 확정되면 각 회의 전에 준비 시간이 자동으로 블록으로 설정됩니다. Motion의 AI는 또한 최근에 예약된 작업과 업무 패턴을 기반으로 집중할 수 있는 시간을 확보합니다. 또한, 통합된 모든 달력이 단일 보기로 통합되며, 작업이 더 오래 걸리거나 우선 순위가 낮아지면 시스템이 타임라인을 자동으로 조정합니다.

연속 예약을 방지하기 위해 회의 가드레일을 설정하거나, 집중 작업을 위해 특정 시간을 블록으로 설정하거나, 하루 전체를 회의 없는 날로 지정할 수 있습니다. Motion의 자동 우선 순위 지정 기능은 수동으로 일정을 계속 재조정하지 않고도 일정을 준수하고자 하는 프리랜서, 경영진 및 신경 다양성 전문가에게 특히 유용합니다.

AI 기능: Motion의 AI는 긴급성, 시간 민감도, 회의 선호도 및 생산성 리듬을 기반으로 개인화된 일일 플랜을 만들고 지속적으로 조정합니다.

Motion의 최고의 기능

AI 기반 최적화를 통해 변화에 적응하는 동적인 일정을 작성하세요

사전에 정의된 기본 설정을 통해 연속적인 전화 통화를 피하거나 특정 날짜에 회의를 하지 않도록 설정하세요

빠른 자동화를 통해 긴급도와 업무 패턴에 따라 일일 일정을 작성하세요

마감일과 우선순위에 따라 완료되지 않은 작업을 자동으로 재조정하세요

모든 Google 및 Outlook 달력을 하나의 통합 보기로 동기화하세요

모션 제한

일부 사용자는 UI가 복잡하여 작업하기 어렵다고 느끼며, 특히 동적인 작업 창을 사용하는 사용자의 경우 더욱 그렇습니다

작업과 통화 모두에 외부 게스트를 참여시킬 수 있는 공유 옵션이 없습니다

비교적 기본적인 자동화 및 기능에도 불구하고 학습 곡선이 다소 높습니다

동적 가격 책정

Pro AI: 사용자당 월 49달러부터 시작

Business AI: 사용자당 월 69달러부터 시작

Enterprise: 맞춤형 가격

모션 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (110개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (70개 이상의 리뷰)

4. Doodle (그룹 일정 관리 및 투표에 가장 적합)

doodle를 통해

시간대가 다른 대규모 회의를 예약하는 경우, Doodle을 사용하면 번거롭지 않게 진행할 수 있습니다. 그룹 설문조사 기능을 통해 팀 회원들이 참석 가능 여부를 표시하면 Doodle이 가장 적합한 옵션을 자동으로 제안합니다.

또한 '필요할 경우' 투표 옵션을 통해 유연성을 높여 팀이 백업 시간대를 제안할 수 있습니다. 또한 Doodle은 빠른 1:1 초대, 가입 시트 및 현지 시간대에 맞춤 설정된 개인화된 예약 페이지를 제공합니다. 관리자는 Doodle의 팀 대시보드를 사용하여 응답을 추적하고, 알림을 설정하고, 여러 팀 회원의 이용 가능 여부를 관리할 수 있습니다.

Doodle은 Google 캘린더, Outlook, Microsoft Teams 및 Zoom과 같은 도구와 잘 통합되어 팀이 서로 다른 플랫폼을 사용해도 협업을 원활하게 진행할 수 있도록 지원합니다. 회의 설문조사도 회사 포털이나 이메일에 내보내거나 삽입하여 더 많은 사람이 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다.

AI 기능: Doodle의 스마트 일정 관리 도우미는 설문조사 응답과 시간대 선호도를 분석하여 각 참가자에게 가장 시간 효율적인 회의 시간을 제안하여 팀이 더 빨리 합의에 도달할 수 있도록 지원합니다.

Doodle의 최고의 기능

무제한 회의 및 설문 조사를 만들어 여러 참가자와 조정하세요

'대리 예약' 기능을 사용하여 다른 사람의 달력에 직접 일정을 예약하여 시간을 절약하세요

투표 한도, 숨겨진 참석자 정보, 익명의 시간대 선택을 통해 동료의 압력 없이 정직한 참석 가능 여부를 지원합니다

설문조사 데이터를 내보내거나 공유 플랫폼에 링크를 삽입하여 더 폭넓은 조정을 진행하세요

Microsoft 365, Google Workspace, Slack 및 Zoom과 통합됩니다

Doodle의 한도

일부 사용자는 인터페이스가 탐색하기 어렵고 직관적이지 않다고 생각합니다

달력 앱 통합은 신뢰성이 떨어지고 업데이트 누락이나 동기화 오류로 인해 충돌이 발생할 수 있습니다

Doodle 요금제

Free

Pro: 사용자당 월 $14.95

팀: 사용자당 월 19.95달러(최소 2명의 사용자 필요)

Doodle 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Doodle에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰에 따르면:

Doodle을 보내 팀원들에게 다양한 옵션을 제공할 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다.

5. SimplyMeet. me (간편하고 번거로움 없는 예약에 가장 적합한 솔루션)

SimplyMeet. me는 단순성을 우선으로 하는 회의 스케줄러입니다. Calendly와 비슷해 보이지만, 이 도구는 여러 통합 기능도 거의 즉시 설정할 수 있다는 점이 특징입니다.

그러나 단순함으로 속지 마세요. SimplyMeet.me는 대규모 그룹이 동일한 시간대를 요청하는 워크숍 및 웨비나에 이상적인 그룹 예약 기능도 제공합니다. 클라이언트가 휴대폰으로 스캔하여 예약할 수 있는 QR 코드 공유 옵션도 있습니다.

유료 예약에 대해 Stripe 및 PayPal과의 통합을 지원하며, 사용자는 반복 일정 또는 계절별 상품에 대한 이용 가능 설정 등을 맞춤 설정할 수 있습니다. SimplyMeet.me는 또한 브랜드 예약 경험을 위한 화이트 라벨링 옵션을 제공하여, 클라이언트와 직접 접촉하는 전문가에게 특히 유용합니다.

AI 기능: AI를 많이 사용하지는 않지만, SimplyMeet. me는 스마트한 논리를 사용하여 시간대 조정을 자동화하고, 과거 회의 선호도와 클라이언트 위치를 기반으로 최적의 슬롯을 제안합니다.

SimplyMeet. me의 최고의 기능

모든 예약된 약속, 과거 회의 및 클라이언트 정보를 시각화하는 중앙 집중식 대시보드로 모든 약속을 구성하고 관리하세요

여러 결제 통합을 통해 동일한 회의에서 상담에 대한 결제를 간소화하세요

모바일 및 데스크톱 전용 관리자 앱으로 이동 중에도 모든 토론 및 이벤트를 관리하세요

SimplyMeet. me의 한도

제한된 범위의 기본 통합을 제공하며 자동화를 위해 Zapier에 의존하기 때문에 복잡한 설정이 어렵습니다

회의 패턴이나 생산성에 대한 심층적인 통찰력을 제공하는 강력한 보고 및 실시간 분석 기능이 부족합니다

QR 코드를 통해 예약 링크를 공유하여 이벤트 또는 매장에서 더 빠르게 액세스하세요

Zapier, Microsoft 365 및 Google 통합을 통해 달력 동기화 기능 제공

SimplyMeet. me 요금제

개인: 무료

프로페셔널: 사용자당 월 $11.99

Enterprise: 맞춤형 가격

SimplyMeet. me 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.7/5 (80개 이상의 리뷰)

📮 ClickUp Insight: 일반적인 지식 근로자는 업무를 완료하기 위해 평균 6명의 사람들과 연결해야 합니다. 즉, 필수적인 컨텍스트를 수집하고, 우선순위를 조정하고, 프로젝트를 진행하기 위해 매일 6명의 핵심 연결 대상자에게 연락해야 합니다. 끊임없는 후속 조치, 버전 혼동, 가시성 블랙홀은 팀의 생산성을 저하시키는 실제 문제입니다. 연결된 검색 및 AI Knowledge Manager를 갖춘 ClickUp과 같은 중앙 집중식 플랫폼은 컨텍스트를 손쉽게 즉시 사용할 수 있도록 하여 이러한 문제를 해결합니다.

6. Acuity Scheduling (서비스 기반 비즈니스에 가장 적합)

acuity Scheduling을 통해

비즈니스 모델에 맞는 유연한 일정 관리 도구를 찾고 계십니까? Acuity Scheduling은 서비스 기반 워크플로우에 중점을 둔 훌륭한 옵션입니다. 이 솔루션은 클라이언트 중심의 고유한 약속 유형과 서비스 기간을 심층적으로 다룹니다.

Acuity는 브랜드 테마를 완벽하게 구현하는 다양한 형식 옵션도 제공합니다. 구성 설정을 사용하여 서비스 사용자의 일정에 따라 세부 사항, 맞춤형 구독 및 사용량 기반 가격을 맞춤 설정할 수 있습니다. 화이트 라벨링 및 브랜딩 제어 기능을 갖춘 Acuity를 사용하면 미용실, 클리닉 및 컨설턴트가 예약에서 청구에 이르기까지 원활한 고객 경험을 만들 수 있습니다.

이 서비스는 접수 양식, 반복 예약, 그룹 수업, 이메일 또는 SMS 확인을 지원합니다. 또한 Stripe, Square, Google 캘린더, Zoom, QuickBooks 및 Zapier를 통해 500개 이상의 다른 도구와 통합되므로 전체 클라이언트 라이프사이클을 자동화하려는 비즈니스에 이상적입니다.

AI 기능: Acuity에는 서비스 기간, 실무자의 예약 가능 여부, 클라이언트의 시간대에 따라 이상적인 예약 시간을 추천하는 스마트 예약 로직이 포함되어 있습니다. 또한 예약량에 따라 성수기에는 예약 가능 여부를 자동으로 조정할 수도 있습니다.

Acuity Scheduling의 최고의 기능

일정 페이지에서 개인화된 애드온 옵션을 통해 업셀링을 마스터하세요

여러 리소스에 액세스하고 매장 주소를 저장하여 약속 업무량을 최적화하고 위치별 약속을 추적하세요

사전 디자인된 형식으로 서비스 및 클라이언트 세부 정보가 자동으로 채워진 인보이스를 생성하고 발송하세요

상품권, 할인 코드 및 맞춤형 결제 플랜 제공

직원 및 서비스 룸의 달력을 자동으로 동기화하세요

Acuity Scheduling의 한도

일부 사용자는 약속을 내보낼 때 웹사이트에 오류가 발생한다고 보고합니다

포털, 특히 클라이언트 일정 예약 랜딩 페이지에서 사용자 정의가 부족합니다

여러 리소스 및 회의실에 액세스하려면 고가 플랜을 이용해야 합니다

보고 기능은 대규모의 여러 위치에서 운영되는 경우에 한도 제한이 있습니다

Acuity Scheduling 요금제

신규 출시: 사용자당 월 20달러

성장 중: 사용자당 월 34달러

Powerhouse: 사용자당 월 61달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Acuity Scheduling 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (5,700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Acuity Scheduling에 대해 어떻게 말하고 있나요?

* G2 리뷰에 따르면

CRM 및 CS 경험이 전혀 없어도 이 제품을 사용하면 손쉽게 익힐 수 있습니다. 일정 예약, 달력 관리, 클라이언트 약속 추적에 제게는 완벽한 솔루션이었습니다.

7. Zoho Bookings (Zoho 생태계를 사용하는 팀에 가장 적합)

zoho Bookings를 통해

Zoho Bookings는 동일한 생태계 내에서 일하고 싶은 팀에게 적합한 솔루션으로, 기능도 매우 뛰어납니다. 통합된 인터페이스로 일일 계획을 쉽게 확인할 수 있으며, 전용 작업 공간으로 협업을 간소화할 수 있습니다.

이 솔루션은 설정 과정에서 귀하의 산업에 맞는 여러 회의 유형을 제안합니다. 팀에 독특한 회의가 있는 경우, 관리자는 수익성 검토부터 생일 축하까지 모든 것에 대한 맞춤형 이벤트 유형을 추가할 수 있습니다.

또한 관리자는 클라이언트 통화 후 진행되는 모든 내부 회의에 대해 한 번의 클릭으로 특정 트리거와 함께 간단한 자동화를 추가할 수 있습니다. Zoho Bookings는 Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho SalesIQ 및 결제 시스템과 통합되어 리드에서 회의, 후속 조치에 이르는 라이프사이클을 완벽하게 자동화할 수 있습니다.

AI 기능: Zoho 생태계 내에서 Zoho Bookings를 사용하면 Zoho의 AI 어시스턴트인 Zia를 활용하여 양식 데이터를 자동으로 채우고, 예약 동향을 분석하고, 고객 행동 및 예약 빈도에 따라 후속 조치를 추천할 수 있습니다.

Zoho Bookings의 최고의 기능

일정 변경을 해제하거나 최소 통지 기간을 설정하는 등 간단한 규칙으로 원하는 대로 일정을 예약하세요

클라이언트가 전용 고객 포털을 통해 직접 약속을 업데이트하고 이력을 확인할 수 있도록 하세요

Zoho CRM, SalesIQ, Zohodesk 및 내장 결제 플랫폼을 포함한 전체 Zoho 생태계와 즉시 통합하세요

다른 팀 회원에게 다른 서비스를 할당하고 일정을 실시간으로 동기화하세요

Webhook 및 API를 사용하여 외부 워크플로우 또는 CRM 업데이트를 트리거하세요

Zoho Bookings의 한도

매우 제한적인 무료 플랜이 제공되므로 대기업 및 팀에 더 적합합니다

기존 Zoho 생태계 없이 설정하는 것은 지루하고 직관적이지 않은 과정이며, 전문 지식이 필요합니다

Zoho 스택 외부에서는 인터페이스 및 사용자 지정 옵션이 제한됩니다

Zoho Bookings 요금제

영구 무료

기본: 사용자당 월 8달러

프리미엄: 사용자당 월 12달러

Flex: 맞춤형 가격

Zoho Bookings 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

📖 또한 읽기: 최고의 회의 관리 및 아젠다 소프트웨어 솔루션

8. OneCal (달력 동기화 및 개인화에 가장 적합)

via OneCal

탭을 전환하지 않고 모든 달력을 관리하려면 OneCal이 가장 인기 있는 선택지 중 하나입니다. 프라이버시를 최우선으로 하는 디자인으로 제목부터 참석자 목록에 이르기까지 달력 간에 동기화할 세부 정보를 제어할 수 있습니다. 개인 약속을 비공개로 유지하고 싶다면 OneCal이 해당 시간을 '바쁨'으로 즉시 블록할 수 있습니다.

동기화 외에도 OneCal의 예약 페이지에는 참여를 높이고 브랜드를 소개할 수 있는 소셜 미디어 링크와 같은 요소가 있습니다. 예약이 완료된 후 초대받은 사람을 리소스 페이지 또는 감사 페이지로 리디렉션하는 맞춤형 URL을 삽입할 수도 있습니다. 사용자는 초대장의 언어와 형식을 맞춤 설정할 수 있어 글로벌 또는 틈새 고객에게 더욱 적합한 경험을 제공할 수 있습니다.

OneCal은 Outlook, Microsoft 365 및 Google Workspace와도 통합되며 여러 달력 간의 다방향 동기화를 제공하므로 업무용 계정과 개인 계정 간에도 회의 일정이 겹치지 않습니다.

AI 기능: OneCal은 지능형 동기화 규칙을 사용하여 잠재적인 충돌을 감지하고 플랫폼 전반에 걸쳐 중복된 이벤트를 자동으로 업데이트하므로, 시간대나 계정이 다르더라도 항상 최신 정보가 반영된 일정을 확인할 수 있습니다.

OneCal의 최고의 기능

다방향 동기화 기능을 통해 개인, 업무 및 개별 클라이언트 달력에서 동기화되는 항목을 제어하세요

자동화, 사전 정의된 색상, 이메일 답장 등을 통해 기본 설정에 따라 제목과 세부 정보를 숨길 수 있습니다

OneCal의 일정 링크 번역 기능을 사용하여 초대장의 언어를 변경하고 글로벌 팀에 대응하세요

브랜딩, 리디렉션 링크 및 참여 필드로 예약 페이지를 맞춤 설정하세요

Google, Microsoft 및 Apple 캘린더와 통합되어 원활한 관리가 가능합니다

OneCal의 한도

일부 사용자는 팀의 일정을 공유하거나 팀원과 이벤트를 조정하는 것이 어렵다고 생각합니다

인기 있는 달력 통합만 지원하며, 플랫폼 간에 파일이나 미디어를 동기화하지 않습니다

일정 추적 트렌드 또는 노쇼를 위한 제한된 보고 또는 분석 기능

OneCal 가격

스타터: 사용자당 월 6달러

필수: 사용자당 월 12달러

프리미엄: 사용자당 월 20달러

OneCal 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 OneCal에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

사용이 매우 쉽고, 지원이 훌륭하며, 통합 및 구현이 매우 쉽습니다. 매일 사용합니다. 달력 동기화 기능만으로도 가격 대비 가치가 충분하며, UI도 훌륭합니다.

9. Cal. com (오픈소스 일정 관리 유연성에 가장 적합한)

Cal. com은 일정 관리에 대한 완전한 제어를 우선으로 설계된 회의 관리자입니다. 오픈 소스 솔루션으로, 서버를 호스팅하고 모든 것을 자신의 브랜드로 관리할 수 있습니다. Cal. com 로고는 없으며, 자신의 스타일로만 관리할 수 있습니다.

이제 자체 맞춤 설정만으로는 충분하지 않습니다. 이 솔루션은 클라이언트 또는 팀 회의를 효율적으로 관리하기 위해 라운드 로빈 일정 예약, 그룹 달력 예약, 개인 맞춤형 초대장 등 필수 기능을 제공합니다.

또한, 약속 알림 전송, CRM 기록 업데이트, 리드 자동 할당 등 가장 복잡한 요구 사항도 트리거할 수 있는 전용 API를 갖추고 있습니다. 이 플랫폼의 플러그인 마켓플레이스에는 결제 도구, 동의 양식, CRM 동기화 등 다양한 기능이 포함되어 있어 스케줄링 스택을 모듈식으로 제어할 수 있습니다.

AI 기능: Cal.com은 주로 개발자 중심이지만, API를 통해 외부 AI 서비스와 통합할 수 있습니다. 예를 들어, 예약 확인을 자동 생성하거나, 이용 가능 여부를 분석하거나, 과거의 행동에 따라 회의 시간을 추천할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 비즈니스가 자체 호스팅 배포를 지원하는 클라우드 제공자에서 이미 실행되고 있는 경우 오픈 소스 앱을 사용하세요. 이렇게 하면 인프라 비용을 빠르게 절감하고 더 심층적인 맞춤 설정을 위한 예산을 확보할 수 있습니다.

Cal.com의 최고의 기능

업계 및 회사 크기 등 세부 정보에 따라 리드 라우팅 소프트웨어를 사용하여 예약자를 적절한 팀으로 직접 안내하세요

내장된 시간대 계산기로 놓친 기회를 줄이세요

Cal.com의 플러그인 마켓플레이스를 통해 결제, 영상 통화, 알림, 동의 양식 등 필수 기능을 몇 초 만에 추가하세요

완벽한 화이트 라벨링 지원을 통해 도메인에서 자체 호스팅하세요

Cal.com의 개발자 API 및 커뮤니티 플러그인을 사용하여 모듈식 워크플로우를 만드세요

Cal.com의 한도

설정 및 유지 관리에는 기술적 전문 지식이 필요합니다

API 기능을 사용하면 비용이 상당히 많이 들 수 있습니다

비기술적 사용자를 위한 플러그 앤 플레이 옵션이 적습니다

Cal. com 요금제:

개인: 무료

Teams: 사용자당 월 $15부터 시작

조직: 사용자당 월 37달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Cal.com 평가 및 리뷰:

G2: 4.3/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

10. YouCanBookMe (달력과의 통합에 가장 적합)

via YouCanBookMe

팀이 시간 민감한 프로젝트를 처리하는 경우 YouCanBookMe를 채택하는 것이 현명한 선택입니다. 실시간 동기화 및 버퍼 블록 외에도 Mailchimp 및 WordPress에서 Google Analytics 및 Pixel에 이르기까지 심층적인 통합이 돋보입니다.

YouCanBookMe는 회원 간의 통합 예약 가능 여부 및 자세한 예약 가능 규칙도 지원하므로, 여러 부서의 프로젝트나 휴가 관리를 위한 데 적합합니다. 자동 확인, 일정 변경 옵션, 알림 순서 등 수동으로 후속 조치를 할 필요가 없습니다. 예약 양식에는 조건부 논리도 포함할 수 있어, 리드를 즉시 사전 심사하거나, 지원 요청을 분류하거나, 내부 회의를 적절한 팀원에게 전달할 수 있습니다.

고도로 맞춤화 가능한 플랫폼을 통해 팀은 메시지, 브랜딩, 시간대 처리 및 예약 후 리디렉션 동작을 제어할 수 있습니다. 또한 webhook, Zapier 또는 맞춤형 스크립트를 통합하여 CRM, 데이터베이스 또는 기타 내부 시스템에서 작업을 트리거할 수도 있습니다.

AI 기능: YouCanBookMe는 최근 약속 유형, 긴급성 및 이전 예약 행동에 따라 버퍼 시간과 회의 기간을 자동으로 조정하는 스마트 예약 제안을 도입했습니다.

YouCanBookMe의 최고의 기능

조건부 논리 기반 예약 양식을 통해 리드를 사전 심사하고 지원 요청을 분류하세요

세션 용량 구성을 통해 한 시간대에 대규모 그룹 회의를 진행하세요

URL 링크에서 데이터를 가져오는 개인화된 자동 채우기 양식으로 예약 속도를 높입니다

Google 캘린더, Microsoft Outlook, Mailchimp 및 webhooks와 통합

각 예약 유형에 맞게 브랜딩, 확인, 후속 조치 및 리디렉션 페이지를 맞춤 설정하세요

YouCanBookMe의 한도

일부 사용자는 고객 지원 응답 시간이 약간 길다고 보고합니다

일부 변경 사항은 연결된 각 달력에 수동으로 업데이트해야 합니다

무료 및 개인 플랜에서 허용되는 달력 연결은 한도가 있습니다

YouCanBookMe 요금제

Free

개인: 사용자당 월 9달러

프로페셔널: 사용자당 월 13달러

Teams: 사용자당 월 18달러

YouCanBookMe 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (340개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 YouCanBookMe에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰 에 따르면:

YouCanBook. me가 제 달력과 동기화되어 새로운 사용자와의 회의 예약이 불가능한 시간을 자동으로 블록하는 기능이 정말 마음에 듭니다. 또한 제 웹사이트에서 예약을 완료하는 사람과 저 모두 사용하기 쉽다는 점도 마음에 듭니다.

