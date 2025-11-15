마케팅의 7가지 기능 (예시 포함)

즐겨찾기 커피숍에 들어서자마자 무엇을 주문할지 이미 알고 있다면, 바로 마케팅이 조용히 제 역할을 하고 있는 것입니다.

바로 이 때문에 브랜드가 친숙하게 느껴지고, 분위기가 딱 맞아떨어지며, 어느새 생각도 안 하고 Instagram에서 팔로우하게 되는 것입니다.

하지만 마케팅은 단순히 영리한 광고나 멋진 로고 이상의 훨씬 더 광범위한 영역입니다.

이는 단순히 고객이 여러분이 판매하는 제품을 인지하게 하는 것을 넘어, 진정으로 그 제품에 열광하게 만드는 모든 것을 의미합니다.

마케팅은 비즈니스의 다양한 영역에 걸쳐 있기 때문에, 이 분야는 일곱 가지 핵심 기능으로 구분됩니다. 각 기능은 브랜드가 세상에 어떻게 모습을 드러내는지 모양을 만드는 데 필수적입니다.

전략을 다듬는 마케터이든, 한도 있는 자원으로 성장을 모색하는 창업자이든, 이 일곱 가지 핵심은 여러분이 구축할 수 있는 기반이 됩니다.

이 글에서는 7가지 마케팅 기능을 모두 분석하고, 실제 예시를 보여주며, 이를 활성화하는 최적의 채널을 다루고, 모든 것을 더 효과적으로 운영하는 방법을 공유하겠습니다.

마케팅의 7가지 기능은 무엇인가요?

마케팅의 일곱 가지 기능은 비즈니스가 적합한 제품을 적합한 고객과 연결하고 재구매를 유도하는 데 필요한 핵심 블록입니다.

마케팅 캠페인 관리를 위한 7단계는 다음과 같습니다 👇

프로모션: 광고와 홍보부터 소셜 미디어, 이메일 마케팅, 인플루언서 캠페인까지 모든 것을 아우릅니다. 목표는 관심을 끌고 인지도를 높이며 구매로 이어지도록 유도하는 것입니다.

판매: 잠재 고객과 소통하며 제품의 가치를 강조하고 구매 결정을 돕는 과정입니다.

제품 또는 서비스 관리: 제품이나 서비스가 고객의 요구를 충족하도록 보장하는 데 중점을 둡니다. 여기에는 사람들의 요구와 경쟁사 동향을 바탕으로 한 연구, 업데이트 및 개선이 포함됩니다.

마케팅 정보 관리: 고객, 경쟁사, 업계 동향에 대한 정보를 수집하고 분석합니다.

가격 책정: 맞춤형 고객이 지불할 의사가 있는 금액, 경쟁사가 책정한 가격, 그리고 수익성을 유지하는 데 도움이 되는 요소를 적절히 조화시킵니다.

재정 관리: 마케팅 활동에 대한 예산 편성과 자금 조달 방법을 다룹니다. 광고 비용 확보부터 tools 투자나 제품 개발에 이르기까지, 재정 관리는 마케팅 활동에 대한 예산 편성과 자금 조달 방법을 다룹니다. 광고 비용 확보부터 tools 투자나 제품 개발에 이르기까지, 재정 관리는 마케팅 커뮤니케이션 전략을 실행에 옮길 수 있는 자원을 확보하는 데 핵심적 역할을 합니다.

배포: 온라인, 매장, 직접 배송 등 어떤 경로로든 제품이 고객에게 실제로 도달하도록 보장합니다. 목표는 고객이 쉽고 효율적이며 편리하게 접근할 수 있도록 하는 것입니다.

마케팅 팀을 위한 ClickUp을 통해 사전 구축된 템플릿, 대시보드, 자동화, 내장형 AI 어시스턴트 및 양식에 접근할 수 있습니다.

1. 프로모션

제품 및 서비스 관리의 프로모션 단계에서는 성공적인 마케팅 전략을 통해 다양한 채널을 통해 적절한 시기에 올바른 메시지를 전달합니다.

브랜드는 신제품 출시 시 이자를 불러일으키기 위해 프로모션 마케팅 캠페인을 활용합니다. 또한 출시 후에도 지속적인 관심을 유지하기 위해 이를 사용합니다.

🌸 간단한 사례 연구: 나이키의 "So Win" 슈퍼볼 LIX 광고는 엄청난 화제를 불러일으키며 슈퍼 클리오 어워드를 수상했고, 경기 중계 동안 수백만 명에게 도달했습니다. 이 캠페인은 여성 운동선수들의 흑백 영상 60초를 기능으로 선보이며, 나이키가 여성 스포츠 시청률이 전년 대비 20% 성장한 추세를 활용하는 데 기여했습니다.

다음은 프로모션 전략에 활용할 수 있는 채널들입니다.

광고: Google, YouTube, Instagram, TV 또는 인쇄 광고와 같은 플랫폼에서의 유료 노출은 빠르게 도달 범위를 확장하는 데 탁월합니다.

소셜 미디어: Instagram, 틱톡, 링크드인 등 고객이 매일 스크롤하는 모든 플랫폼에서의 자연스러운 게시물, 릴스, 스토리, 라이브 방송

인플루언서 마케팅: 이미 타겟 고객의 관심을 받고 있는 틈새 제작자나 유명 인사 등 신뢰받는 목소리와의 협업

콘텐츠 마케팅: 값을 제공하는 동시에 자연스럽게 홍보하는 교육적이고 흥미로운 블로그, 비디오, 튜토리얼, 사례 연구

이메일 마케팅: 뉴스레터, 독점 혜택, 제품 발표, 유용한 팁을 통한 직접적인 커뮤니케이션

이벤트: 웨비나, 제품 출시 행사, 팝업 스토어, 또는 사람들이 실시간으로 브랜드를 경험할 수 있는 무역 박람회 부스

홍보: 미디어 보도, 팟캐스트 인터뷰, 보도자료를 통해 제3자의 신뢰도와 더 넓은 관심을 얻습니다.

영업 팀 프로모션: 할인, 기간 한정 혜택, 추천 코드, 로열티 프로그램과 같은 프로모션 전략으로 소비자의 행동을 유도합니다.

📌 예시: SaaS 생산성 플랫폼에 새로운 AI 기반 자동화 기능을 출시한다고 가정해 보세요. 출시 전략은 다음과 같습니다: "AI로 주간 회의 부담을 절반으로 줄이는 5가지 방법"이라는 제목의 블로그 게시물을 게시합니다.

새로운 자동화 워크플로우의 제품 데모를 보여주는 YouTube 광고를 운영합니다.

LinkedIn에서 생산성 제작자를 제작하는 파트너사와 협력하여, 귀사의 플랫폼을 활용한 그들의 결과를 공유합니다.

이메일 목록을 세분화하여 파워 사용자에게 조기 접근 초대장을 발송합니다.















⚡ 템플릿 아카이브: 마케팅 캠페인 기획 및 실행을 간소화하는 무료 템플릿

2. 판매

판매 단계에서 마케터의 역할은 잠재 고객을 '이거 이자네'에서 '이게 필요해'로 이끄는 것입니다. 마케팅 7대 기능 중 하나인 판매는 고객 인구통계를 이해하고, 값을 전달하며, 그 과정에서 신뢰를 구축하는 것을 포함합니다.

🌸 간단한 사례 연구: 세포라의 얼굴 인식 앱은 구매량을 25% 증가시키고 매장 내 전환율을 15% 끌어올렸습니다. 사용자가 제품을 가상으로 체험해볼 수 있게 함으로써 세포라는 디지털과 오프라인 소매의 간극을 메우고 측정 가능한 매출 증가를 이끌어냈습니다.

널리 사용되는 판매 전략은 다음과 같습니다:

직접 판매: 대면 또는 전화로 이루어지는 일대일 대화로, 영업 팀원이 각 고객의 맞춤형 요구에 맞춰 메시지를 조정합니다.

제품 데모: 제품이 정확히 어떻게 일하는지, 그리고 어떻게 고객의 문제를 해결하는지 보여주는 실시간 시연

컨설팅형 판매: 단순히 기능을 강요하는 것이 아니라 질문을 통해 고객의 고민을 이해하고 해결책을 제시하는 접근법

오브젝트 처리: 가격, 시기, 기능 등 흔히 제기되는 망설임에 솔직하게 대응하기



📌 예시: 생산성 소프트웨어를 제공하는 SaaS 스타트업은 무료 웨비나에서 리드를 수집하고, CRM을 통해 중앙 집중식 작업 공간에 정리합니다. 영업팀 구성원은 양식 응답을 검토하고, 판매 과정에서 양방향 소통을 장려하여 잠재 고객에게 정보를 제공합니다.













3. 제품 또는 서비스 관리

제품 또는 서비스 개발은 현재와 미래에 걸쳐 고객의 요구를 충족시키는 것을 보장하는 과정입니다. 이 기능은 출시 이후에도 지속되며, 피드백 수집, 기존 제품 개선, 때로는 완전히 새로운 것의 창출에 중점을 둡니다. 진화하지 않는다면 경쟁사가 진화할 것입니다.

🌸 간단한 사례 연구: 도브의 "리얼 뷰티 AI" 캠페인은 첫 달에 5천만 명 이상의 사용자에게 도달했으며, AI를 활용해 뷰티 필터의 영향을 보여주었습니다. 이 캠페인은 소셜 미디어에서 도브에 대한 멘션을 40% 증가시켰고, 진정성에 대한 브랜드 평판을 강화했습니다.

다음은 활용해 볼 만한 제품 및 서비스 관리 전략입니다:

시장 피드백 루프: 설문조사, NPS 점수, 지원 티켓, 사용자 리뷰 등 고객 피드백을 위한 개방형 마케팅 커뮤니케이션 채널을 구축하여 효과적인 요소를 파악하세요.

테스트 및 검증: 대규모 출시 전 철저히 테스트하세요. 베타 프로그램, A/B 테스트 또는 소프트 론치를 진행하여 개발 중인 제품이 실제 사용자에게 공감을 얻는지 확인하십시오.

기능 업데이트 및 개선: 피드백과 데이터를 활용하여 정기적으로 제품을 개선하세요. 버그 수정, 사용성 향상, 기능 추가 등 모든 것이 포함됩니다.

사용자 및 시장 조사: 광범위한 시장 동향(업계의 움직임)과 직접적인 사용자 인사이트(고객이 원하는 것)를 균형 있게 고려하여 더 현명한 의사 결정을 이끌어냅니다.

📌 예시: 생산성 플랫폼을 위한 제품 또는 마케팅 로드맵을 작성 중이라고 가정해 보겠습니다.























4. 마케팅 정보 관리(MIM)

MIM은 마케팅의 키 기능으로, 마케터가 시의적절하고 관련성 높으며 정확한 정보를 활용해 제품을 개발하고 시장에서 경쟁력을 유지하며 캠페인 성과를 모니터링할 수 있도록 보장합니다.

🌸 간단한 사례 연구: 2024년, Tombras는 PODS를 위한 날씨 맞춤형 "Impossibly Smart Billboard" 캠페인으로 주목받았습니다. 뉴욕시 전역의 트럭에 6,000개 이상의 AI 기반 초지역적 광고를 배치하여 날씨, 위치, 교통 상황에 실시간으로 적응하도록 했습니다. 이 혁신적인 접근법은 뉴욕시 내 PODS의 웹사이트 세션을 60% 급증시키고 견적 요청을 33% 증가시켜, 해당 기업이 수년간 기록한 가장 강력한 주간 전년 대비 성장률을 달성하는 계기가 되었습니다.

MIM에 활용할 수 있는 내용은 다음과 같습니다:

분석 플랫폼: Google 애널리틱스, 믹스패널, 메타 인사이트 같은 tools를 활용해 어떤 콘텐츠가 일한 콘텐츠인지, 사용자가 이탈하는 지점은 어디인지, 채널 전반에서 어떻게 참여하는지 파악하세요.

시장 및 경쟁사 조사: 업계 보고서, 고객 리뷰, 경쟁사 분석을 통해 최신 정보를 파악하고 트렌드를 포착하여 업계 보고서, 고객 리뷰, 경쟁사 분석을 통해 최신 정보를 파악하고 트렌드를 포착하여 영업 팀 및 마케팅 전략에서의 위치 조정하세요.

데이터 세분화: 고객을 위치, 행동, 구매 이력별로 분류하여 이메일, 제안, 광고를 보다 효과적으로 맞춤화하세요.

대시보드 및 보고: 실시간 대시보드를 생성하여 팀이 효과적인 전략을 신속히 파악할 수 있도록 지원합니다.

CRM tools: CRM 플랫폼을 활용하면 고객 데이터 저장 및 관리, 영업 팀 활동 추적, 과거 행동 기반 맞춤형 커뮤니케이션이 가능합니다.

📌 예시: SaaS 생산성 플랫폼을 마케팅 중이며, 프리미엄 사용자를 대상으로 이메일 캠페인을 개선하고자 합니다.









📚 자세히 알아보기: 팀을 위한 마케팅 운영 소프트웨어

5. 가격 책정

가격 책정 단계에서는 제품이나 서비스의 가격을 결정하고(당연히), 그 가격이 왜 가치 있는지 설명하는 단계입니다.

이는 균형 잡기입니다: 비용을 충당하고, 경쟁력을 유지하며, 고객이 인식하는 값을 반영하는 것. 이를 제대로 수행하면 가격 전략은 시장 성장과 건전한 이익 마진을 동시에 지원합니다.

🌸 간단한 사례 연구: 칠리스의 맨해튼 게릴라 팝업은 단 한 주말 동안 1만 명 이상의 인파를 모았고 60억 건의 미디어 노출을 창출했습니다. 이 캠페인은 패스트푸드 가격 인상을 부각시키고 칠리스의 신제품 빅 QP 버거를 홍보하여 결과적으로 출시 주간 영업 팀이 12% 급증하는 성과를 거두었습니다.

다음은 활용 가능한 제품 가격 책정 전략입니다:

가치 기반 가격 책정: 단순히 비용이나 경쟁사 가격에 의존하지 말고, 고객이 생각하는 제품의 값에 기반해 가격을 설정하세요. 특히 인지된 값이 가장 중요한 독보적이거나 프리미엄 제품에 일합니다.

원가 가산 가격 책정: 제품 생산 원가에 설정된 마진을 가산합니다. 간단하고 신뢰할 수 있지만 시장 변화에 주의해야 합니다.

침투 가격 정책: 시장 점유율을 빠르게 확보하기 위해 낮은 가격으로 출시한 후, 시장 점유율을 빠르게 확보하기 위해 낮은 가격으로 출시한 후, 가격 tools을 활용해 고객을 확보한 뒤 가격을 인상합니다.

경쟁력 있는 가격 책정: 시장 내 유사 제품과 비슷한 가격으로 책정하세요. 가격에 민감한 소비자를 목표로 하는 카테고리에 이상적입니다.

번들 가격: 제품이나 서비스를 패키지로 묶어 개별 구매보다 더 나은 값을 제공합니다.

동적 가격 책정: 수요, 재고 또는 시간대에 따라 실시간으로 가격을 조정하는 방식입니다. 항공사나 차량 공유 앱 등에서 흔히 사용합니다.

무료 체험판은 실패했습니다. 그리고 대부분의 SaaS 창업자들은 이를 인정하려 하지 않습니다. 제품이 결정을 강요하기 위해 카운트다운 타이머가 필요하다라면, 당신은 잘못된 문제를 해결하고 있는 것입니다. 무료 체험판에서 실제로 일어나는 일은 다음과 같습니다: 1~3일차: 사용자가 가입하고, 조금 둘러보고, 다른 일에 정신이 팔립니다. 4~10일차: 연락이 끊깁니다. 가끔 한 번 로그인할 수도 있습니다. 11~13일차: 패닉 이메일. "체험판이 곧 만료됩니다!" 14일차: 결정의 순간. 하지만 그들은 실제로 사용해 본 적이 없습니다. 이는 아무도 준비되지 않은 결정을 강요하는 강제 행군입니다. 우리는 ClickUp을 처음부터 'Free Forever'로 구축했습니다. 사람들은 우리가 미쳤다고 생각했습니다. "결코 수익을 창출하지 못할 거야." "사용자들은 영원히 무료 버전을 사용할 거야." "전환을 위해 긴급함이 필요해." 틀렸습니다. Free Forever는 사용자가 제품을 서둘러 사용하도록 만드는 인위적인 압박을 제거합니다. 사용자는 진정한 워크플로우를 구축하고 진정한 가치를 경험하기 위해 시간을 들이죠. 그러다 무료 한도에 도달하면 타이머에 쫓겨서가 아니라 스스로 원해서 업그레이드합니다. 우리의 무료에서 유료로의 전환율은 업계 평균보다 우수하며, 고객들은 진정한 가치를 경험한 후 스스로 유료 결제를 선택했기에 더 오래 머무릅니다.

👀 알고 계셨나요? SaaS 업계에서 사용량 기반 요금제가 좌석 기반 요금제를 대체하고 있습니다. OpenView 설문조사에 따르면, 39%의 기업이 사용량에 따라 요금을 부과했습니다. 이는 고객이 소규모로 시작해 제품을 체험판으로 사용할 수 있게 하며, 고객이 제품에 익숙해지면 자연스럽게 확장할 수 있기 때문입니다.

6. 자금 조달

마케팅에서 재무는 핵심 전략적 역할을 수행하며, 자원 배분 방식, 캠페인 우선순위 설정, 투자수익률(ROI) 측정 방식을 주도합니다.

예를 들어 제품 관리에서의 실험을 살펴보겠습니다. 모든 성장 팀은 새로운 채널이나 창의적인 전략을 테스트하고 싶어 합니다. 하지만 안전장치 없이 진행되는 A/B 테스트는 금방 비용이 많이 드는 추측 게임으로 변질될 수 있습니다.

재무 부서는 안전하고 사전 승인된 지출 한도를 설정하여 팀이 마케팅 플랜에서 예산 초과 위험 없이 자유롭게 탐색할 수 있도록 합니다.

재무 부서가 마케팅을 지원하는 방법은 다음과 같습니다:

가격 책정 입력 : 마케팅과 제품 부서가 가격을 제안할 수 있지만, 재무 부서는 마진 영향, 투자 회수 기간, 번들링 전략을 모델링합니다.

어트리뷰션 모델링 : 재무팀은 마케팅 운영팀과 일하여 캠페인에 크레딧되는 수익이 정확하도록 보장합니다.

자본 효율성 스토리텔링 : 스타트업과 성장 단계 기업에서는 재무와 마케팅이 협력하여 효율적인 성장 스토리를 전달합니다(예: "고객 획득 비용(CAC)을 20% 낮추면서 파이프라인을 2배로 확장했습니다").

창의적 공급업체 관리: 재무팀이 리테이너, 소프트웨어 계약, 프리랜서 계약을 검토하여 지출이 성과와 일치하도록 보장합니다.

여기서 모두가 같은 페이지에 있도록 하기 위해, 마케팅 팀과 재무 마케팅 부서는 단일 정보 원천이 필요합니다.

📌 예시: SaaS 플랫폼의 4분기 성장 스프린트를 플랜 중이며, 유료 검색, 사고 리더십 콘텐츠, 제품 중심 웨비나에 걸쳐 75,000달러를 배분해야 합니다.



7. 배포

배포 단계는 적절한 채널을 통해 적절한 시기에 제품이나 메시지를 고객에게 전달하는 과정입니다. 이는 디지털 콘텐츠 제공, 파트너십 관리, 인플루언서 영향력 확대, 소매 유통망 조정 등을 의미할 수 있습니다.

🌸 간단한 사례 연구: 2023년 개봉한 바비 영화 마케팅 캠페인은 블록버스터 프로모션의 새로운 기준을 제시하며 전 세계 박스오피스 수익 14억 달러 이상을 기록했고, 여성 감독이 연출한 역대 최고 흥행 영화로 등극했습니다. 100개 이상의 브랜드 파트너십, 바비 셀피 생성기(Barbie Selfie Generator)와 같은 바이럴 디지털 tools(매텔의 글로벌 도달률을 279% 증가), 바비 드림하우스 챌린지(Barbie Dreamhouse Challenge)와 같은 체험형 이벤트를 통해 이 캠페인은 1억 7900만 건의 유기적 노출과 46억 건의 해시태그 보기를 기록했습니다. 이 캠페인의 매력은 특히 Z세대 사이에서 강했으며, 93%가 마케팅이 매력적이라고 생각했고 개봉 주말 관객의 81%가 35세 미만이었으며, 동시에 전 세계적인 "바비코어" 트렌드를 촉발했습니다.

배포 전략을 수립할 때는 가장 많은 대화를 이끌어내는 채널을 고려합니다. 또한 핵심 질문에 답해야 합니다: 우리의 시장 진출 전략이 영업 팀, 마케팅, 운영 부서 간에 일관되게 조율되어 있습니까?

이 단계의 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다:

물류 및 배송: 물리적 제품이 저장소에서 문 앞까지 이동하는 과정을 관리합니다. 주문 추적, 포장, 배송 파트너, 재고 수준 등을 고려하세요.

디지털 배송: 소프트웨어, 전자책, 온라인 강좌 및 기타 디지털 제품의 경우 배포 경로가 즉각적이고 글로벌합니다.

소매점 진열: 슈퍼마켓, 부티크, 임시 팝업 스토어 등 실제 매장에 제품을 진열하는 것

소비자 직거래(D2C): 웹사이트나 앱을 통해 중간 유통업체를 배제하고 목표 고객에게 직접 판매하는 방식

옴니채널: 온라인 스토어, 모바일 앱, 소셜 플랫폼, 오프라인 매장에 걸쳐 원활한 경험을 창출합니다.

📌 예시: AI 기반 자동화라는 신규 기능을 세 단계(얼리 어답터, 파워 유저, 일반 사용자)로 순차적으로 출시합니다.







👀 알고 계셨나요? 여러 동료 검토 연구에 따르면 채널 맥락이 소비자의 값 인식과 신뢰도에 영향을 미친다는 사실이 밝혀졌습니다. 예시, Amazon과 같은 할인 중심 플랫폼에서 판매되는 고급 항목은 정품이라 하더라도 품질 저하로 인식될 수 있습니다.

이 기능들이 여전히 중요한 이유

tools는 변했을지 몰라도—TV 대신 틱톡, 인턴 대신 AI.

그러나 마케팅의 기본 원칙은 변하지 않았습니다. 마케팅의 7가지 기능은 여전히 유효합니다. 이는 제품을 적절한 고객과 의미 있고 수익성 있는 방식으로 연결하는 데 필요한 핵심 책임을 나타내기 때문입니다.

각 기능은 핵심적인 비즈니스 질문에 답합니다.

기능 핵심 질문 프로모션 어떻게 관심을 끌고 행동을 유도할 것인가? 판매 이자를 수익으로 전환하고 있나요? 제품 또는 서비스 관리 우리는 사람들이 진정으로 원하는 것을 만들고 있는가? 마케팅 정보 관리 어떤 통찰력이 우리의 결정을 이끌고 있나요? 가격 책정 수요를 죽이지 않으면서 값을 창출하고 있나요? 금융 투자 수익률(ROI)을 입증할 수 있을까요? 배포 사람들이 필요할 때, 필요한 장소에서 우리 제품을 이용할 수 있나요?

7가지 마케팅 기능: ClickUp으로 전략 수립부터 실행까지

이제 7가지 마케팅 기능에 대한 명확한 보기를 바탕으로, 전략을 실행으로 옮길 때입니다.





