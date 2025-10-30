2025년 팀 교육 및 프로세스 문서화를 위한 최고의 Trainual 대안 11선

비즈니스 확장은 인력 교육 방식의 확장을 의미합니다. 바로 여기서 Trainual이 필요합니다. 문서화, 온보딩, 프로세스 일관성을 위해 설계된 교육 관리 시스템입니다. 단순하고 체계적이지만, 팀이 성장함에 따라 플랫폼의 유연성 한계가 드러나기 시작합니다.

Trainual 대안을 탐색할 때는 간편한 문서화와 자동화, 분석 기능, 원활한 콘텐츠 전달을 결합한 플랫폼을 선택하세요. 작업 관리 시스템이나 HRIS 시스템으로도 활용 가능하다면 더할 나위 없습니다.

팀 교육 및 프로세스 문서화를 위한 최고의 Trainual 대안이 완료됨을 여러분을 위해 선별해 보았습니다.

왜 Trainual 대안을 선택해야 할까요?

직원 교육 및 온보딩을 위해 Trainual 대안을 고려해야 하는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다:

검색 기능은 까다로울 수 있습니다: 이론상으로는 유용하지만, 항상 기대만큼 원활하게 작동하지는 않습니다. 콘텐츠가 제대로 정리되지 않았거나 명확하게 태그되지 않았다면 검색 결과가 제각각일 수 있습니다.

한도 맞춤형 및 디자인 유연성: 사용자들은 콘텐츠 레이아웃 옵션에 제약이 있다고 보고합니다. 예시, 형식이 기본적인 경우가 많으며 다단계 글머리 기호 스타일링이나 고급 브랜딩 기능이 부족합니다.

기본 보고 및 분석: 보고 기능은 기능적이지만 심층 분석이 부족합니다. Google Docs 같은 tool에서 볼 수 있는 퀴즈 성과, 주제별 소요 시간, 실시간 활동 로그 등에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 없습니다.

문서 가져오기 기능 부재: 대용량 또는 복잡한 문서 가져오기 시 재포맷이 필요할 수 있으며, 기본 Google Docs 동기화 기능이 없어 여전히 복사-붙여넣기가 필요합니다.

실시간 작업 실행 불가: Trainual은 교육 모듈과 표준 운용 절차 (SOP)에 중점을 두지만, 실시간 작업 체크리스트나 현장 실행 추적 기능은 포함하지 않습니다. 운영 규정 준수 및 교육 요구사항을 위해서는 별도의 작업 관리 시스템이나 HRIS 시스템이 필요합니다.

가격 제약 사항: 가격은 사용자 수에 따라 증가하며, 다국어 지원, 맞춤형 도메인, 전자 서명 등을 위해서는 Trainual+ 같은 애드온이 필요해 소규모 팀에게는 비용 부담이 큽니다.

복잡해진 콘텐츠 페이지: 교육 자료가 늘어날수록 콘텐츠 페이지가 복잡하게 뒤섞인 느낌을 줍니다. 모든 항목이 하나의 긴 목록으로 표시되어 압도감을 줄 수 있습니다.

이러한 한도를 극복하고 더 큰 유연성과 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하는 Trainual 대안을 살펴보겠습니다.

Trainual 대안 서비스 한눈에 보기

교육, 온보딩, 프로세스 문서화를 위한 최고의 플랫폼을 간략히 살펴보세요.

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격 ClickUp AI 기반 교육, 문서화, 운영을 하나의 플랫폼에서 팀 크기: 스타트업, 중소기업 및 성장 중인 기업에 이상적 ClickUp 문서, 지식베이스, AI 어시스턴트(ClickUp Brain), 자동화, 템플릿, 권한 설정 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Document360 구조화된 내부 및 외부 지식 기반 팀 크기: 고객 지원 및 제품 교육 팀에 이상적 AI 챗봇(Ask Eddy), 문서 버전 관리, 맞춤형 도메인, 상세 분석 맞춤형 가격 책정 Absorb LMS AI tools를 활용한 기업급 학습 관리 팀 크기: 규정 준수 요구사항이 있는 대규모 조직에 이상적 Absorb Create AI, Intelligent Assist, SCORM/xAPI 지원, 다국어 포털 맞춤형 가격 책정 Scribe 시각적 캡처가 포함된 단계 프로세스 문서화 팀 크기: 운영, IT, 지원팀에 이상적 자동 생성 SOP, 스크라이브 페이지, 매뉴얼 빌더, 원클릭 공유 Free Forever; 유료 플랜: 사용자당 월 $15부터 TalentLMS 게임화된 접근성 높은 기업 교육 팀 크기: HR 및 학습 개발 팀에 이상적 드래그 앤 드롭 빌더, TalentCraft AI, 게임화, 인증 월 $149부터 시작 Seismic의 Lessonly 영업 및 고객 성공 팀을 위한 인터랙티브 교육 팀 크기: 수익 창출 지원 및 코칭 프로그램에 이상적 /AI 비디오 평가, 지진 콘텐츠 통합, 인터랙티브 강의 맞춤형 가격 책정 Process Street 노코드 프로세스 자동화 및 규정 준수 추적 팀 크기: HR, 운영, 규정 준수 팀에 이상적 체크리스트 빌더, AI 에이전트(Cora), 승인 관리, 워크플로우 분석 맞춤형 가격 책정 360Learning 협업형 동료 기반 기업 교육 팀 크기: 기업 학습 및 개발 프로그램에 이상적 소셜 러닝, AI 추천, 코호트 분석, 맞춤형 아카데미 사용자당 월 $8부터 시작 Guru AI 기반 내부 지식 hub로 상황에 맞는 답변 제공 팀 크기: 분산된 팀과 하이브리드 업무 환경에 이상적 지식 카드, Guru GPT, 브라우저/Slack 통합, 분석 기능 무료 체험판; 유료 플랜: 사용자당 월 $18부터 Coassemble 빠르고 시각적인 마이크로러닝 및 인터랙티브 과정 팀 크기: 소규모 팀 및 창의적인 교육 프로그램에 이상적 40개 이상의 템플릿, 헤드리스 모드, 인터랙티브 퀴즈, 분석 기능 무료; 유료 플랜 월 $100부터 Docebo AI 기반 기업 학습 자동화 팀 크기: 글로벌 조직 및 고객 교육에 이상적 AI 저자, 가상 코칭, 심층 검색, CRM/HRIS 통합 맞춤형 가격 책정

사용할 최고의 Trainual 대체 솔루션

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

귀사와 같은 현대적인 팀을 위해 설계된 Trainual 대안 솔루션들을 소개합니다.

ClickUp (AI 기반 교육 및 운영을 한 플랫폼에서 제공하는 최고의 솔루션)

ClickUp Docs로 워크플로우와 원활하게 연결된 표준 운용 절차 (SOP), 온보딩 가이드, wiki를 생성하세요.

현재 사용 중인 교육 플랫폼이 작업과 표준 운용 절차 (SOP)를 연계하기 어렵게 하거나, 팀들이 일을 수행하기 위해 wiki, 문서, 프로젝트 보드 간에 계속 전환해야 한다면, ClickUp이 한 곳에서 이 문제를 해결해 드립니다.

업무용 모든 것 앱 ClickUp은 문서화, 프로젝트 관리, AI 지식 지원을 단일 작업 공간에 통합합니다. 풍부한 기능을 갖춘 ClickUp Docs를 통해 작업 및 워크플로우와 직접 연결되는 동적 SOP, 온보딩 가이드, 내부 위키를 생성할 수 있습니다. 더욱 매력적인 점은 실시간 협업 및 편집도 지원한다는 것입니다.

ClickUp Docs로 협업이 가능하고 쉽게 탐색할 수 있는 문서를 생성하세요

문서 내에서 작업 항목을 할당하고, 실시간 진행 상황을 추적하며, 대시보드나 타임라인 같은 시각적 위젯을 삽입할 수 있으며, 권한 기반 접근을 위해 섹션을 잠글 수도 있습니다.

ClickUp 문서 내에서 작업 항목 할당, 진행 상황 추적, 대시보드 임베딩, 보안 접근을 위한 섹션 잠금 기능을 활용하세요.

📌 빠른 팁: 즉시 wiki를 만들고 싶으신가요? 문서 허브를 열고, 오른쪽 상단의 Create Doc을 클릭한 후, 제공되는 옵션에서 Blank wiki를 선택하세요. ClickUp 문서 내에서 즉시 wiki 생성하기

한 걸음 더 나아가, ClickUp 지식 관리 기능은 팀의 정보 검색 방식을 혁신하는 레이어로 제공됩니다. 예를 들어 누군가 '우리 회사의 육아휴직 정책은 무엇인가요?'라고 입력하면—워크스페이스 내에 구축된 AI 파트너인 ClickUp Brain이 연결된 문서, 작업, wiki, 심지어 외부 연동 서비스까지 즉시 스캔하여 가장 정확하고 최신 정보를 즉시 제공합니다.

ClickUp 지식 관리로 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 하세요

그 외에도 ClickUp Brain은 새로운 SOP를 처음부터 작성하고, 기존 온보딩 체크리스트를 간결한 실행 항목으로 요약하며, 과거 작업, 댓글, 문서에서 내부 지식을 자동 생성하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp Brain으로 지식 문서를 즉시 작성하세요

정책 문서를 다른 어조로 재작성하거나, 완료된 워크플로우를 기반으로 사용 설명서를 생성하거나, 작업 변경 시 문서 업데이트를 제안하도록 요청할 수도 있어 수동 유지 관리 시간을 절약할 수 있습니다.

AI 기반 지식 및 자동화 ClickUp은 작업 공간에 직접 내장된 AI로 교육 및 문서화 수준을 한 단계 높여줍니다: 이러한 AI 기능은 ClickUp을 단순한 문서 tool에서 스스로 운영되는 교육 hub로 탈바꿈시킵니다. 여기서 지식은 단순히 저장되는 것이 아니라 지속적으로 여러분을 위해 일합니다.

AI 기반 지식 및 자동화

ClickUp은 작업 공간에 직접 내장된 AI로 교육 및 문서화 수준을 한 단계 높여줍니다:

ClickUp Brain MAX: ClickUp 문서, 작업, 화이트보드 및 Google Drive, Slack, Figma와 같은 연결된 앱 전체를 검색하여 복잡하거나 오래된 콘텐츠에서도 간단한 Talk-to-Text 프롬프트로 즉시 적절한 맥락을 찾아냅니다.

Brain MAX는 문서, 작업, 연결된 앱 가로질러 검색하여 상세한 답변을 찾아내며, 복잡하거나 묻혀 있던 지식조차도 즉시 접근 가능하게 합니다.

ClickUp AI 에이전트: 평범한 영어로 질문하세요(예: "우리 온보딩 체크리스트가 뭐죠?"). 작업 공간 지식에서 가져온 검증된 답변을 즉시 받아보세요.

ClickUp AI 에이전트는 자연어 질문에 즉각적이고 출처가 명시된 답변을 제공하여 작업 공간을 살아있는 지식 기반으로 전환합니다.

이러한 AI 기능은 ClickUp을 단순한 문서 tool에서 스스로 운영되는 교육 hub로 탈바꿈시킵니다. 여기서 지식은 단순히 저장되는 것이 아니라 지속적으로 여러분을 위해 일합니다.

AI를 활용해 문서를 작성하는 방법에 대해 더 알고 싶으신가요? 아래 비디오를 클릭하세요 👇

문서화를 빠르게 시작하려면 ClickUp 지식베이스 템플릿을 활용하세요. 이 템플릿은 폴더, 페이지, 사용자 지정 필드가 미리 구성되어 있어 표준 운용 절차 (SOP), 내부 정책, 온보딩 문서, 자주 묻는 질문(FAQ) 등을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 지식베이스 템플릿으로 SOP, 정책, 온보딩 문서, FAQ를 한곳에 체계적으로 정리하세요.

문서를 작업에 연결하고, 소유자를 지정하며, 업데이트가 필요한 페이지를 추적하여 지식 기반이 항상 최신 상태로 유지되고 실행 가능한 정보를 제공할 수 있습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 단계를 놓치지 않고 교육 프로그램을 출시해야 하나요? ClickUp 교육 출시 플랜 템플릿을 활용하여 파일럿 단계부터 본격 출시까지 모든 단계를 타임라인으로 구성하고, 작업을 할당하며, 진행 상황을 추적하세요.

ClickUp 최고의 기능

실행 가능한 교육용 작업: 문서에서 직접 할당하고, 체크리스트, 의존성, 마감일을 추가하여 문서에서 직접 할당하고, 체크리스트, 의존성, 마감일을 추가하여 ClickUp 작업으로 모든 지식을 워크플로우로 전환하세요.

모든 학습 스타일에 맞는 보기: 목록형 SOP, 칸반 프로세스 흐름 등을 위해 목록형 SOP, 칸반 프로세스 흐름 등을 위해 ClickUp 보기를 활용하세요

역할 기반 권한으로 접근 제어: 민감하거나 규정 준수가 중요한 콘텐츠를 보호하기 위해 역할 또는 부서별로 편집, 공유 및 가시성을 관리하세요.

협업 기능 내장: ClickUp 협업 감지 기능을 통해 각 문서나 작업 내부에 댓글 달기, 팀원 태그하기, 작업 항목 할당하기, 토론 스레드 유지하기가 가능합니다.

기업급 보안으로 데이터 보호: SSO, 세분화된 권한 관리, 엄격한 AI 데이터 프라이버시 정책을 통해 작업 공간 데이터가 AI 훈련에 사용되지 않도록 보장합니다.

ClickUp AI 노트테이커로 지식을 자동으로 포착하세요: 온보딩 또는 교육 세션을 녹음, 전사, 요약하여 검색 가능하고 공유 가능한 인사이트를 확보하세요

ClickUp의 한도

다양한 기능으로 인해 약간의 학습 곡선이 있을 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면,

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 팀의 요구에 유연하게 적응할 수 있다는 것입니다. 저는 매일 QA 테스트 주기 구성, 증거 문서화, 반복 작업 자동화, 여러 스쿼드에 걸친 티켓 진행 상황 추적에 이 도구를 사용합니다. 자동화 기능과 맞춤형 템플릿은 많은 시간을 절약해주고 프로세스의 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

2. Document360 (AI 검색 기능을 갖춘 체계적인 지식 기반 구축에 최적)

via Document360

Document360은 반복 가능한 프로세스, 교육 콘텐츠, 제품 지식을 검색 가능한 형식으로 문서화해야 하는 팀을 위해 설계되었습니다.

비공개 또는 공개 지식 기반을 생성하고, 콘텐츠를 계층적 카테고리로 구성하며, 검토 워크플로우와 문서 버전 관리를 통해 협업할 수 있습니다. 교육 중심 사용 사례의 경우, 팀은 기존 웹 앱이나 포털에 직접 사용 방법 문서, 표준 운용 절차 (SOP), 의사 결정 트리 흐름을 임베드할 수 있습니다.

Document360 최고의 기능

SSL 적용된 맞춤형 도메인, CSS/JS를 통한 브랜딩, 자동 생성 메타 태그, 콘텐츠 분석 기능을 활용하여 검색어, 문서 성과, 사용자 피드백을 추적하세요.

/AI 기반 챗봇 'Ask Eddy'를 도입하여 사용자 질문에 답변하고 상황에 맞는 문서 제안을 제공하세요.

포털 내 결정 트리 위젯을 통해 사용자에게 단계별 도움말 경로를 안내합니다.

Document360의 한도

리치 텍스트 에디터는 가끔 직관적이지 않아 붙여넣기나 맞춤형 스타일 적용 시 형식 문제가 발생합니다.

Document360 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Document360 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (450개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Document360에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면,

문서 작성 및 게시가 간편합니다. 클라이언트가 쉽게 탐색할 수 있도록 여러 카테고리를 구성할 수 있습니다. tool 도입도 수월했습니다. 저희 팀은 Doc360을 1년간 사용해 왔으며, 사용자에게 유용한 방대한 도움말 사이트를 구축했습니다. 신규 기능 출시나 기존 도움말 문서 업데이트가 필요할 때도 신속하게 문서를 게시하고 수정할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 포레스터 보고서에 따르면, 여전히 97%의 기업이 디지털 문서 프로세스를 거의 또는 전혀 활용하지 않고 운영 중입니다. 이는 거의 모든 기업이 구식 수동 워크플로우로 운영되고 있음을 의미합니다.

3. Absorb LMS (기업용 AI 기반 학습 관리 시스템에 최적)

via Absorb LMS

Absorb LMS는 클라우드 기반 학습 관리 시스템으로, 신속한 과정 생성을 위한 생성형 AI tools, 맞춤형 학습 경로, 지능형 관리자 워크플로우를 기능으로 제공합니다.

이 Trainual 대안 솔루션은 교육 콘텐츠 판매를 위한 전자상거래 기능과 평가, 인증, 규정 준수 추적 기능을 포함합니다. SCORM, xAPI 및 다국어 포털에 대한 완벽한 지원으로 다양한 배포가 가능하며, 역할 기반 제어 및 SOC 2/GDPR 준수로 기업의 보안 요구사항을 충족합니다.

Absorb LMS의 최고의 기능들

/AI 기반 코스 제작자 'Absorb Create'를 활용해 몇 분 만에 코스 프레임워크와 자료를 자동 생성하세요.

Intelligent Assist 관리자를 통해 자연어 명령어와 원클릭 보고를 활성화하여 관리자 작업을 간소화하세요.

학습자 진행, 자격 인증, 투자 수익률(ROI) 메트릭을 추적할 수 있는 예약형 분석 기능을 갖춘 포괄적인 보고 대시보드를 확보하세요.

Absorb LMS의 한도 극복

확장된 코스 라이브러리 관리는 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 현재 플랫폼에는 강력한 일괄 편집 옵션이 부족하기 때문입니다.

Absorb LMS 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Absorb LMS 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (300개 이상의 리뷰)

Absorb LMS에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면,

이 제품은 영업 팀에서 설명된 내용과 매우 유사합니다. LMS 콘텐츠 제작자로서 기본 기능을 쉽게 익힐 수 있으며 사용자 환경에 맞는 교육 자료 생성에도 유용하게 활용할 수 있습니다. 지원 담당자들은 탁월하며 질문에 신속하게 답변해 줍니다.

4. Scribe (시각적 단계 프로세스 문서화에 최적)

via Scribe

Scribe는 마우스 클릭, 키 입력, 스크린샷 등 화면상의 모든 동작을 자동으로 캡처하여 편집 가능한 단계별 가이드로 변환하는 자동 문서화 tool입니다.

각 단계를 맞춤형으로 설정하고 주석을 달 수 있으며, 결과물에 브랜드를 적용하고 민감한 정보를 삭제하며 다양한 형식으로 내보낼 수 있습니다. Scribe는 공유 가능한 링크와 역할 기반 접근을 통해 팀과 통합되며, 사용 현황을 추적하고 안내하는 분석 기능을 제공합니다.

Scribe 주요 기능

한 번의 클릭으로 내보내기 및 임베드 옵션을 통해 공유를 간편하게 하세요. 가이드를 PDF, 임베드 코드 또는 ITG, Hudu 같은 플랫폼을 통해 공유할 수 있습니다.

캡처 후 텍스트 편집, 링크 삽입, 순서 재조정, 스타일링 등 콘텐츠 편집 및 맞춤형 설정 가능

Scribe Pages와 Gallery를 활용한 실시간 협업 및 버전 기록 기능으로 여러 가이드를 통합하여 매뉴얼을 완료하세요

스크라이브 한도

레디액션은 때때로 비민감 텍스트를 흐리게 처리하며, AI 설정 기능은 일부 사용자에 따르면 더 정교해질 수 있습니다.

Scribe 가격 정책

Free Forever

프로 팀 : 사용자당 월 15달러 (최소 5개의 좌석부터 시작)

Pro Personal : 사용자당 월 29달러 (1좌석부터 시작)

기업: 맞춤형 가격

스크라이브 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Scribe에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면,

Scribe는 소규모 워크플로우 매뉴얼을 생성하기 위한 매우 사용하기 쉬운 tool입니다. 편집 기능을 통해 매뉴얼을 전반적으로 빠르게 개선할 수 있으며, 단 몇 분 만에 제품/워크플로우에 대한 고품질 가이드를 확보할 수 있습니다. 리브랜딩 옵션과 간편한 공유 옵션은 회사 지식을 공유하기에 완벽합니다.

🧠 재미있는 사실: 최초의 기록 문서는 기원전 3400년에서 3200년 사이 고대 메소포타미아에서 등장했으며, 그림 문자 형태의 원시 문자가 진화한 수메르 설형문자를 사용했습니다.

5. TalentLMS (내장형 게임화 기능을 통한 교육에 최적)

TalentLMS를 통해

TalentLMS는 가파른 학습 곡선이나 복잡한 설정 과정 없이 체계적인 직원 교육을 제공하고자 하는 팀을 위해 설계된 학습 관리 시스템입니다.

온보딩, 파트너 역량 강화, 규정 준수 추적 등 다양한 유형의 교육 프로그램을 지원합니다. 관리자는 중앙 대시보드에서 과정을 할당하고, 부서나 지역별로 사용자를 그룹화하며 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 또한 Zoom, Salesforce 같은 tools와 연동되어 학습이 일상 업무에 자연스럽게 통합되도록 합니다.

TalentLMS의 주요 기능

SCORM, xAPI, cmi5 및 멀티미디어 콘텐츠 지원을 드래그 앤 드롭 방식의 코스 빌더를 활용하세요.

TalentCraft를 통해 AI tools에 접근하여 강의 요약, 퀴즈 문제, 글쓰기 프롬프트를 생성하세요.

배지, 포인트, 리더보드 같은 게임화 요소를 추가하여 학습자 참여도를 높여보세요.

TalentLMS의 한도

전자상거래 기능은 외부 클라이언트의 대량 구매를 지원하지 않으며, 각 참가자 또는 과정에 대한 수동 가입이 필요합니다.

TalentLMS 가격 정책

Core : 월 149달러

성장 : 월 $299

Pro : 월 579달러

기업: 맞춤형 가격

TalentLMS 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 TalentLMS에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면,

브랜치를 통해 별도의 교육 환경을 생성할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. TalentLMS 내에서는 특히 TalentCraft 같은 AI 통합 서비스가 추가되면서 교육 과정 설계 옵션도 상당히 다양해졌습니다.

ClickUp 인사이트: 전체 직원의 절반 이상(57%)이 일 관련 정보를 찾기 위해 내부 문서나 회사 지식 기반을 검색하며 시간을 낭비합니다. * 그럴 수 없을 때는? 6명 중 1명은 개인적인 해결책에 의존합니다—단순히 정보를 모으기 위해 오래된 이메일, 노트 또는 스크린샷을 뒤지는 식으로요. ClickUp Brain은 전체 작업 공간과 연동된 타사 앱에서 AI 기반의 즉각적인 답변을 제공하여 검색 과정을 없애줍니다. 번거로움 없이 필요한 정보를 바로 얻을 수 있습니다.

6. Lessonly by Seismic (비디오 기반 실습이 필요한 영업 팀에 최적)

via Seismic Learning

Lessonly(현재 Seismic Learning으로 브랜드 변경)는 클라우드 기반 교육 소프트웨어로, 영업 및 지원팀이 일상적인 Seismic 영업 지원 자산과 함께 대화형 학습 콘텐츠를 생성, 할당 및 추적할 수 있도록 지원합니다.

드래그 앤 드롭 에디터를 통해 관리자는 성장하는 팀의 온라인 교육 요구에 맞춰 과정을 구축할 수 있습니다. 이후 역할 기반 경로로 구성하고 관리자 대시보드에서 진행 상황을 모니터링하세요.

반면 학습자들은 피치나 서비스 시나리오를 비디오로 연습하고, 실제 성과와 직접 연결되는 체계적인 코칭 피드백을 받습니다.

Seismic의 Lessonly 주요 기능

AI 채점 기능이 탑재된 비디오 실습 시뮬레이션을 생성하여 영업 사원이 이메일, 채팅 또는 통화 시나리오를 녹화하고 관리자로부터 타임스탬프가 포함된 피드백을 받을 수 있도록 지원합니다.

Seismic 콘텐츠 통합을 활용하여 CRM 또는 이메일 워크플로우 내 플레이북 및 보조 자료 옆에 적시 교육 자료를 노출하세요.

Seismic 환경을 벗어나지 않고도 다양한 파일 형식(비디오, 문서, 슬라이드)과 인라인 퀴즈를 활용한 인터랙티브 강의를 제작하세요.

Seismic의 Lessonly 한도 사항

퀴즈 및 인터랙티브 콘텐츠 옵션은 풀 기능 LMS 플랫폼에 비해 한도입니다.

Seismic의 Lessonly 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Seismic의 Lessonly 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (550개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Seismic의 Lessonly에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면,

Lessonly는 내 일에 특히 유용합니다. 업무를 효과적이고 효율적으로 수행하기 위한 프로세스에 대한 아이디어와 정보를 제공해주기 때문이죠. 마치 제게 매일 내 일에서 해야 할 올바른 일을 안내해주는 선생님 같은 존재입니다. 프로세스 이해에 어려움을 겪는 분들에게 매우 이상적인 tool입니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 무료 직원 교육 플랜 템플릿

7. Process Street (노코드 규정 준수 및 프로세스 자동화에 최적)

via Process Street

Process Street는 운영, 인사, 규정 준수 교육 팀을 위해 설계된 워크플로우 및 프로세스 관리 플랫폼입니다.

이 tool을 사용하면 반복적인 절차를 조건부 논리, 승인 절차, 자동화 기능을 갖춘 대화형 체크리스트로 전환할 수 있습니다. 결과적으로 이 Trainual 대안은 교육을 자동화하고 작업이 일관되게 완료됨을 보장합니다.

신입사원 교육 및 표준 운용 절차 (SOP) 실행에 주로 활용되지만, 많은 팀이 단계별 내부 프로세스를 위한 가벼운 교육 소프트웨어로도 의존하고 있습니다.

Process Street 주요 기능

조건부 논리, 승인, 마감일, 하위 단계 기능을 갖춘 노코드 체크리스트 빌더를 활용하세요.

내장된 AI 에이전트 '코라'를 활용하세요. 워크플로우 실행을 모니터링하고, 누락된 작업을 표시하며, 규정 준수를 유지하는 데 도움을 줍니다.

실시간 보고 대시보드를 통해 가시성을 확보하여 병목 현상, 완료 상태 및 프로세스 성과를 파악하세요.

Process Street의 한도

레이아웃 맞춤형 설정은 한도 있으며, 엄격한 문자 수 제한과 기본적인 형식 옵션만 제공됩니다.

Process Street 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Process Street 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Process Street에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면,

Process Street는 사용법이 매우 간편합니다. 표준 운용 절차 (SOP)와 체계적인 시스템 구축을 원하신다면, 이 앱이 최적의 선택입니다.

🧠 재미있는 사실: 타자기의 개념은 1714년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 영국인 헨리 밀이 글자를 인쇄하는 신비로운 '인공 기계'에 대한 특허를 출원했죠. 하지만 최초의 작동 가능한 타자기는 1808년이 되어서야 이탈리아 발명가 펠레그리노 투리가 맹인 친구인 카롤리나 판토니 백작부인을 위해 제작했습니다. 그녀가 타자기로 작성한 편지들은 오늘날까지도 남아있답니다!

⚡ 템플릿 아카이브: 워드 및 ClickUp용 무료 프로세스 문서화 템플릿

8. 360Learning (협업형 기업 교육에 최적)

via 360Learning

360Learning은 기업 팀과 주제 전문가들이 함께 교육 자료를 공동 제작하고 공유할 수 있도록 설계된 협업형 LMS 및 온라인 교육 플랫폼입니다.

성장하는 팀에 이상적인 이 플랫폼은 현대적인 저자 tools를 활용해 강사가 코스를 쉽게 개설할 수 있게 합니다. 동시에 학습자는 동료 피드백, 소셜 러닝 상호작용, A/B 테스트 기능과 같은 인터랙티브 학습 경험을 누릴 수 있습니다. 내장된 게임화 요소와 인증 추적 기능을 통해 지속적인 학습, 규정 준수, 직원 역량 개발을 지원합니다.

360Learning 주요 기능

코호트 추적, 90% 이상의 완료됨, 보고 tools 연동을 포함한 내장형 분석 기능을 활용하세요.

사용자 역할, 기술, 이력에 기반한 AI 기반 맞춤형 학습 추천을 홈페이지에서 확인하세요.

'맞춤형 아카데미' 기능을 활용하여 다중 브랜드 포털, 맞춤형 홈페이지, 그룹 관리자, 코칭 대시보드를 구현하세요.

360Learning의 한도

학습자는 코스 내 개별 하위 모듈을 선택할 수 없으므로, 구조화된 전체 모듈을 완료해야 합니다.

360Learning 가격 정책

팀: 월 $8/등록 사용자당

비즈니스: 맞춤형 가격

360Learning 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 360Learning에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면,

플랫폼의 디자인은 매우 사용자 친화적입니다. 다양한 기능과 모듈을 직관적으로 탐색할 수 있어 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다. 깔끔하고 현대적인 인터페이스는 산만함을 최소화하고 학습 자료에 집중할 수 있게 해주는 진정한 장점입니다. 이러한 사용 편의성은 전반적인 학습 경험을 크게 향상시킵니다.

💡 전문가 팁: 교육자의 화면이 아닌 교육생의 화면에서 교육 세션을 녹화하세요. 신입 사원이 실제로 보는 내용, 즉 망설임, 실수, 그리고 그들이 실제로 묻는 질문까지 정확히 포착할 수 있어 향후 교육 자료의 효과를 극대화할 수 있습니다.

9. Guru (AI 기반 지식 hub 및 인라인 답변에 최적)

via Guru

Guru는 브라우저 및 Slack 통합을 통해 상황 인식 지식 카드를 제공하는 지식 관리 플랫폼입니다.

팀원들은 협업 카드를 생성할 수 있으며, 이는 Guru GPT나 특정 팀에 맞춤화된 지식 에이전트 같은 AI 에이전트를 통해 제공됩니다. 또한 읽기 추적, 알림, 역할 기반 접근 제어 기능을 포함하여 체계적인 지식 전달이 필요한 팀에 적합합니다.

Guru 최고의 기능

지식 카드 검증 주기를 통해 전문가에게 기간별로 콘텐츠 검토 및 승인을 프롬프트하여 시간이 지나도 정확성을 보장하세요.

스마트 트리거와 제안 답변을 통해 컨텍스트, 최근 검색 기록 또는 열려 있는 브라우저 페이지에 기반하여 관련 카드를 표시하세요.

'답변 상세 정보' 및 분석 대시보드를 활용하여 사용자에게 답변 제공 이유를 설명하고, 읽음 확인, 콘텐츠 누락 사항, 상담원 성과를 추적하세요.

전문가 한도

형식 및 레이아웃 옵션이 한도입니다—테이블, 이미지, 드롭다운 메뉴는 사용 가능한 스페이스를 줄이는 경우가 많으며, 텍스트 편집에는 고급 스타일링 기능이 부족합니다.

전문가용 가격 정책

무료 체험판 : 30일 동안 플랫폼 전체 기능을 무료로 이용하세요

올인원 : 사용자당 월 18달러

기업: 맞춤형 가격

전문가 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Guru에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면,

저는 Guru의 민첩성과 사용 편의성을 정말 높이 평가합니다. 카드 생성 및 편집이 간단하고 직관적이어서 프로세스 문서화와 팀 간 지식 공유가 훨씬 빠르게 이루어집니다. 인터페이스는 깔끔하고 직관적이며 협업도 원활합니다.

10. Coassemble (마이크로러닝 및 시각적 코스 생성 최적)

via Coassemble

Coassemble은 빠르고 몰입도 높은 마이크로러닝을 위해 설계된 교육 소프트웨어입니다. 사용자는 코딩 없이도 문서나 아이디어를 대화형 과정으로 전환할 수 있습니다.

학습자는 로그인 없이 링크 또는 SCORM을 통해 콘텐츠에 접근합니다. 이 Trainual 대체 플랫폼은 실시간 참여 분석과 Zapier, PayPal 같은 tools와의 연동을 제공하여 배포 및 추적을 간소화합니다.

Coassemble 주요 기능

40개 이상의 대화형 템플릿(퀴즈, 플래시카드, 비디오, 체크리스트)을 제공하는 드래그 앤 드롭 방식의 코스 빌더를 활용하세요.

헤드리스 모드와 공유 가능한 결제 링크로 normal LMS 환경 외부에 코스를 판매하여 도달 범위를 확장하세요.

실시간 참여 대시보드에서 이탈률, 소요 시간, 감정 추적에 대한 분석을 확인하세요.

Coassemble의 한도

특히 레이아웃 형식 지정이나 미디어 업로드 시 코스 저자가 느리거나 불편하게 느껴질 수 있습니다.

Coassemble 가격 정책

Free Forever

팀 : 월 100달러

기업: 맞춤형 가격

Coassemble 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Coassemble에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면,

타일, 강의, 퀴즈 등을 복제하거나 미러링할 수 있습니다. 새로운 과정 구축을 매우 쉽게 만들어주는 시간 절약 기능입니다. 뛰어난 분석 기능. Paperform 연동 기능이 마음에 듭니다.

11. Docebo (AI 기반 기업 학습 자동화에 최적)

via Docebo

도체보는 직원, 파트너, 고객을 아우르는 대규모 기업 교육을 지원하도록 설계된 엔터프라이즈급 LMS입니다. AI 기반 콘텐츠 저자, 자동 등록, 다국어 지원, 적응형 학습 경로를 제공합니다.

사용자 친화적인 인터페이스와 내장된 진행 추적 기능을 통해 학습자가 기술 역량을 효율적으로 구축할 수 있도록 지원합니다. Docebo는 또한 강력한 지식 기반 역할을 하며, CRM, HRIS, 화상 회의 tools 등과 연동되어 교육을 자동화하고 워크플로우 연속성을 유지합니다.

Docebo의 주요 기능

간단한 프롬프트만으로 AI 기반 강의 개요, 평가, 번역, 심지어 AI 비디오 발표자까지 생성하세요.

콘텐츠 전반에 걸친 텍스트와 음성을 분석하여 심층 검색 기능으로 문맥에 맞는 결과를 도출하세요.

/AI 가상 코칭'을 활용하여 교육 경로에 내장된 지능형 피드백과 함께 시나리오 기반 실습을 제공하세요.

Docebo의 한도

마이크로러닝에 최적화되지 않음; 코스 콘텐츠가 구조화되어 있어 소규모 크기의 모듈에 적합하지 않음

Docebo 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Docebo 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (650개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Docebo에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면,

다양한 카탈로그, 학습 플랜 및 콘텐츠 유형을 관리할 수 있는 유연성은 우리 대상의 다양한 요구를 충족시키는 데 핵심적이었습니다. 커뮤니티는 영감과 문제 해결의 훌륭한 원천이 되어 정말 만족스럽습니다.

ClickUp으로 팀의 학습 및 일 방식을 현대화하세요

직원들을 교육시킨 후 그만두게 하는 것보다 더 나쁜 것은 교육도 시키지 않고 그대로 두는 것입니다.

대부분의 교육 및 온보딩 tools는 시작 단계에서는 괜찮은 성능을 보입니다.

하지만 비즈니스가 성장하고 프로세스가 진화하며 팀이 전문화됨에 따라, 동일한 tools들이 종종 병목 현상을 일으킵니다. 콘텐츠 업데이트는 번거롭게 느껴지고, 정보는 묻혀버리며, 사람들은 아예 시스템을 사용하지 않게 됩니다.

ClickUp은 그 방정식을 바꿉니다. 문서화, 작업, AI 기반 지식을 한곳에 병합하여 학습이 자연스럽게 실행으로 연결되도록 합니다. 팀원들은 단순히 교육을 완료하는 데 그치지 않고, 실시간으로 적용합니다.

정적인 플레이북을 넘어 더 상호작용적인 Trainual 대안을 시도해 볼 준비가 되셨나요? 지금 ClickUp에 가입하세요.