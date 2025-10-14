목표 추적 및 달성: OKR을 위한 최고의 AI 도구 10선

여러분의 팀이 야심 찬 OKR로 분기를 시작했지만, 결국 잊혀진 스프레드시트 속에서 먼지만 쌓이게 된 적이 얼마나 많습니까?

열정적으로 목표를 세우지만 일상 우선순위에 밀려 금세 가시성이 사라지는 경우가 너무 흔합니다. 이는 목표 달성에 실패하고 책임 전가로 이어져 평온을 깨뜨립니다.

바로 여기에 OKR용 AI tools가 팀이 실시간 인사이트, 자동화, 데이터 기반 유도 기능을 통해 목표를 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는 이유가 있습니다.

최고의 AI 기반 OKR tools를 소개합니다. 이를 통해 목표를 자신 있게 달성할 수 있습니다. 🎯

일부 AI 도구는 자동화를 통한 생산성 향상에 중점을 두는 반면, 다른 도구들은 분석이나 팀 협업에 탁월합니다. 적합한 tool은 단순히 목표를 추적하는 것을 넘어, 팀원 간 일관성을 유지하고 실행 가능한 인사이트를 제공하며 의사 결정을 단순화하는 데 도움을 줘야 합니다.

목표 추적 앱 선택을 고려할 때 고려해야 할 키 기능은 다음과 같습니다:

스마트 목표 설정: 데이터 기반의 야심차면서도 달성 가능한 목표를 설정합니다. 큰 꿈을 팀이 소화할 수 있는 작은 작업의 크기로 분할해 준다면 크레딧을 드립니다!

실시간 추적: * OKR 대시보드 , 칸반 보드 또는 간트 차트를 통해 진행을 자동 업데이트합니다

전략적 연계: 팀 OKR을 전사적 목표와 연결하고 의존성을 관리하여 원활한 팀워크를 유지합니다

/AI 기반 피드백: 목표를 더 명확하고, 과감하며, 달성 가능하게 만들기 위한 수정 사항을 제안합니다

예측 인사이트 및 분석: 추세를 포착하고, 위험을 경고하며, 순항 중인지 아니면 방향 수정이 필요한지 알려줍니다

💡 보너스 읽을거리! AI 기반 OKR에 관심이 있다면 꼭 읽어보세요: AI 최적화를 위한 목표 기반 에이전트 이해.

자세한 기능 설명에 앞서, 이 tools들이 서로 어떻게 비교되는지 간단히 살펴보겠습니다:

tool 키 기능 가장 적합한 가격* ClickUp AI 기반 목표 추적, 실시간 인사이트를 위한 ClickUp Brain 및 AI 에이전트, 맞춤형 대시보드, OKR 템플릿 모든 크기의 팀을 위한 올인원 AI 기반 목표 관리 솔루션 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 가격 책정 Asana 작업과 연결된 목표, 전략 지도, AI 팀 동료, 타임라인 보기 중소기업을 위한 팀 협업 목표 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.49부터 시작합니다 15Five 주간 점검, 펄스 설문조사, 동료 인정, 성과 평가 소규모 팀을 위한 직원 참여도 추적 유료 플랜: 사용자당 월 $4부터 (연간 결제) Lattice SMART 목표 생성기, 30-60-90일 플랜, 애널리틱스 익스플로러, 소셜 피드백 소규모부터 대규모 팀까지의 성과 관리 목표 유료 플랜: 사용자당 월 $11부터; 애드온은 별도 가격 적용 Leapsome 유연한 목표 프레임워크, AI 기반 가이드, 목표 트리, 실시간 대시보드 대규모 팀 및 기업을 위한 올인원 인력 관리 솔루션 맞춤형 가격 책정 Perdoo 체크인, KPI 보드, 로드맵 tools, Vadoo AI 통합 스타트업 및 소규모 팀을 위한 간편한 OKR 관리 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜 월 $7.20부터 (연간 결제 기준) Weekdone PPP 보고, 동료 인정, 코칭 대시보드, 행복도 추적 프리랜서 및 팀을 위한 OKR 코칭 지원 무료 체험판 제공; 맞춤형 가격 책정 Betterworks 목표 지원, 대화 지원, 실시간 피드백, AI 성과 평가 팀을 위한 기업급 OKR 맞춤형 가격 책정 Profit. co 단계별 OKR, 예측 분석, KPI 추적, webhook 자동화 대규모 팀을 위한 포괄적인 OKR 설정 맞춤형 가격 책정 WorkBoard AI 어시스턴트, 간트 차트, 비즈니스 리뷰, 마일스톤 추적 모든 크기의 팀을 위한 실시간 진행 추적 맞춤형 가격 책정

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

목표를 위한 최고의 AI tools는 데이터 기반 의사 결정을 돕습니다. 회사의 성장을 가속화할 최고의 OKR용 AI 도구 목록을 소개합니다. 💁

1. ClickUp (AI 기반 올인원 목표 관리에 최적)

첫 번째 목록에 있는 도구는 바로 ClickUp입니다! 🤩

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅 및 통합 AI를 결합한 융합형 AI 작업 공간으로, AI 확산을 방지하면서 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 목표를 사용해 보세요 ClickUp Goals로 필요에 맞는 목표를 설정하세요

목표 관리 시스템의 핵심은 ClickUp Goals입니다. 분기별 매출 목표를 설정하는 영업 팀 리더, 콘텐츠 제작을 추적하는 마케팅 매니저, 직원 참여도를 모니터링하는 HR 전문가 등 누구에게나 든든한 지원군이 되어 드립니다!

참여도, 매출, 마일스톤 달성 등 목표를 추적하기 위해 수치, 금전적 또는 참/거짓 목표를 설정하세요. 연결된 작업이 완료되면 진행 상황이 자동으로 업데이트되어 수동 추적의 필요성을 없앱니다.

팀은 목표 폴더를 활용하여 부서별, 스프린트별 또는 OKR별로 목표를 체계적으로 정리함으로써 모든 요소가 가시적이고 구조화된 상태를 유지할 수 있습니다.

목표 추적을 넘어, 성과 관리 소프트웨어는 ClickUp Brain으로 실행력을 강화합니다!

ClickUp Brain은 작업 공간에 깊이 통합되어 팀의 프로젝트와 역사적 데이터를 기반으로 지능적인 추천을 제공합니다. 또한 긴급성과 영향력을 기준으로 작업 우선순위를 정하도록 요청할 수도 있습니다.

ClickUp Brain으로 실행 항목을 추적하고 목표를 제때 달성하세요

회의 요약 초안 작성, 상태 업데이트 생성, 진행에 따른 다음 단계 제안까지 가능한 AI 기반 프로젝트 관리자라고 생각해보세요.

모든 것을 통합하기 위해 완전히 맞춤 설정 가능한 ClickUp 대시보드는 관제센터 역할을 수행하며, 팀과 이니셔티브 전반에 걸친 진행 상황을 실시간으로 한눈에 보여줍니다.

맞춤형 ClickUp 대시보드로 KPI와 팀 진행을 시각화하세요

산발적인 보고서를 일일이 검토하는 대신, 경영진은 인터랙티브 카드를 통해 팀 성과를 시각화할 수 있습니다. 스프린트 속도와 프로젝트 타임라인부터 자원 배분 및 작업량 분포에 이르기까지 모든 것을 추적할 수 있습니다.

이에 대해 자세히 알려주는 간단한 비디오를 소개합니다:

ClickUp OKR 템플릿은 목표와 핵심 성과 지표(OKR) 설정 및 추적을 쉽고 명확하며 실행 가능하게 만듭니다. 큰 목표를 측정 가능한 결과로 분해하여 팀이 항상 성공의 모습을 명확히 인지할 수 있도록 합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp OKRs 템플릿을 활용하여 개인 및 팀 목표를 설정하고 추적하세요

직원 참여도를 추적하는 HR 리더, 결과물 진행 상황을 관리하는 프로젝트 매니저, 매출 성장을 주도하는 경영진 등 누구에게나 이 OKR 템플릿은 모든 것을 체계적으로 정리해 줍니다.

ClickUp이 진행 상황 업데이트를 자동화하므로, 보고서를 추적하거나 수동으로 진행률을 조정할 필요가 없습니다. 팀이 작업을 진행함에 따라 모든 내용이 실시간으로 업데이트됩니다.

⚙️ 보너스: ClickUp 스마트 목표 실행 플랜 템플릿은 목표를 명확하고 집중적으로 정의하여 큰 목표를 작은 마일스톤으로 분해합니다.

ClickUp 최고의 기능

실시간 협업 : 모든 OKR 관련 대화와 전략적 플랜을 한곳에 모아 실시간으로 협업하고, 키 결과 업데이트를 공유하며, : 모든 OKR 관련 대화와 전략적 플랜을 한곳에 모아 실시간으로 협업하고, 키 결과 업데이트를 공유하며, ClickUp 채팅으로 장애물을 신속히 해결하세요

작업 관리*: ClickUp 작업으로 마감일, 우선순위, 의존성을 설정하여 큰 목표를 실행 가능한 단계로 분할하세요

사용자 정의 : 사용자 지정 필드를 활용하여 팀에 중요한 맞춤형 데이터 포인트로 키 OKR 메트릭의 진행을 추적하세요

*워크플로우 자동화: ClickUp 자동화 기능을 활용하여 정의한 트리거와 조건에 따라 작업 할당, 상태 업데이트, 알림 전송 등의 작업을 자동화하세요

가상 화이트보드 : ClickUp 화이트보드를 활용한 협업형 디지털 캔버스로 브레인스토밍을 하고, 전략을 지도하며, OKR을 시각적으로 플랜하세요

템플릿: ClickUp 템플릿으로 처음부터 시작하지 않고도 OKR 설정, 추적, 검토를 위한 체계적인 프레임워크를 확보하세요

ClickUp의 한도

가파른 학습 곡선

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

ClickUp이 여러 생산성 도구(작업 관리, 문서, 화이트보드, 보고)를 한곳에 통합해 모든 것을 체계적으로 관리할 수 있게 해주는 점이 정말 마음에 듭니다. 어떤 워크플로우에도 유연하게 적용되며, 목록, 보드, 간트 차트 등 맞춤형 보기로 원하는 형식으로 프로젝트를 확인할 수 있습니다. 또한 자동화 및 템플릿 같은 기능으로 시간을 크게 절약할 수 있죠. 마치 필요에 따라 적응하는 생산성 hub 같아요!

ClickUp이 여러 생산성 도구(작업 관리, 문서, 화이트보드, 보고)를 한곳에 통합해 모든 것을 체계적으로 관리하기 쉽게 만든 점이 마음에 듭니다. 어떤 워크플로우에도 유연하게 적용되며, 사용자 정의 가능한 보기(목록, 보드, 간트 차트 등)로 원하는 형식으로 프로젝트를 확인할 수 있습니다. 또한 자동화 및 템플릿 같은 기능으로 시간을 크게 절약할 수 있죠. 마치 필요에 따라 적응하는 생산성 hub 같아요!

📌 영감이 필요하신가요? 팀을 위한 명확하고 실행 가능한 목표를 설정할 수 있는 OKR 예시 목록을 확인해 보세요!

2. Asana (팀 협업 목표에 최적)

via Asana

Asana는 프로젝트가 쌓여도 팀들의 협업을 동기화합니다. '목표' 기능은 일상적인 작업을 큰 그림의 목표와 연결하여, 단순히 체크리스트를 처리하는 일이 없도록 합니다.

진행 상황을 빠르게 확인하고 싶으신가요? 사용자 지정 필드로 키 목표 메트릭을 추적하고, 대시보드는 차트와 보고서를 통해 실시간 인사이트를 제공합니다. 또한 타임라인 보기를 통해 팀은 의존성과 마감일을 손쉽게 계획할 수 있습니다.

Asana의 AI 기능은 진행 상황을 요약하고 장애 요인을 식별하며 상태 업데이트를 생성하여 전략적 목표가 항상 최우선으로 유지되도록 합니다.

Asana의 최고의 기능

규칙을 통해 일 할당, 마감일 조정, 이해관계자 알림 등 반복적인 작업을 자동화하세요

전략 지도를 활용하여 전사적 목표와 팀 프로젝트에 연계하세요

AI Teammates를 활용하여 작업 실행, 조언, 워크플로우 최적화를 수행하세요

기업 차원에서 부서 및 개인 수준까지 오브젝트를 하달하여 완벽한 정렬을 이루세요

Asana의 한도

상위 작업의 정보가 관련 작업으로 항상 전달되지 않아 워크플로우가 혼란스러울 수 있습니다

Asana 가격 정책

개인용: 무료

스타터: 사용자당 월 $13.49

고급: $30.49/월(사용자당)

기업: 맞춤형 가격

기업+: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

저는 개인 일까지 포함해 매일 Asana를 사용하며, 진심으로 시장에서 가장 뛰어난 tool이라고 생각합니다…. 다만 때로는 작업과 하위 작업의 계층을 파악하기 어려울 때가 있습니다. 자동화와 사용자 정의 필드를 많이 활용해 왔지만, 이를 관리하는 최적의 방법을 결정하는 것이 때로 까다롭습니다.

저는 개인 업무까지 포함해 매일 Asana를 사용하며, 진심으로 시장에서 가장 뛰어난 tool이라고 생각합니다…. 다만 때로는 작업과 하위 작업의 계층을 파악하기 어려울 때가 있습니다. 자동화와 사용자 지정 필드를 많이 활용해 왔지만, 이를 관리하는 최적의 방법을 결정하는 것이 때로 까다롭습니다.

3. 15Five (직원 참여도 추적에 최적)

via 15Five

직원들의 참여도를 유지하는 것은 사람들이 자신의 의견이 반영되고, 지원받으며, 동기부여를 받는 문화를 조성합니다. 15Five는 특히 업무 환경에서 AI가 팀 간 연결 방식을 변화시키는 가운데 이를 지원합니다.

직원들에 대한 더 깊은 통찰이 필요하신가요? 360도 평가를 통해 균형 잡힌 피드백을 얻고, 실시간 설문조사로 사기의 펄스를 지속적으로 파악하세요. 구조화된 회의 tools를 통해 1:1 면담의 효율성도 높일 수 있습니다.

이 AI 기능은 체크인 코멘트의 감정을 분석하여 팀 사기와 잠재적 장애 요소에 대한 통찰력을 제공함으로써, 목표 관리에 보다 선제적인 접근 방식을 구축합니다.

15Five 주요 기능

주간 체크인 기능을 통해 직원과 관리자 간의 목표 정렬을 보장하세요

하이 파이브 tool을 활용하여 동료 간 인정을 촉진하고 긍정적인 직장 문화를 조성하세요

펄스 설문조사를 도입하여 직원 참여도를 측정하고 개선이 필요한 키 영역을 파악하세요

목표 상태와 소유권을 보여주는 직관적인 대시보드로 진행 상황을 추적하세요

15Five의 한도점

다양한 평가 주기의 설문조사 결과를 통합하여 더 큰 그림을 파악하도록 돕지 않습니다

단순한 목표 추적 솔루션을 찾는 팀에게는 지나치게 복잡할 수 있습니다

15Five 가격 정책

Engage: 월 $4/사용자 (연간 결제)

Perform: 사용자당 월 $11 (연간 결제)

전체 플랫폼: 월 $16/사용자 (연간 결제)

관리자 제품/보상: 맞춤형 가격

15Five 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (1,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (800개 이상의 리뷰)

15Five에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

주간 점검은 개인적, 직업적 측면에서 모든 구성원의 현황을 파악하는 간단하지만 강력한 방법입니다. 관리자는 팀 사기와 과제에 대한 실시간 통찰력을 얻어 더 적극적으로 지원할 수 있게 되었습니다.

주간 점검은 개인적, 직업적 측면에서 모든 구성원의 현황을 파악하는 간단하지만 강력한 방법입니다. 관리자는 팀 사기와 과제에 대한 실시간 통찰력을 얻어 더 적극적으로 지원할 수 있게 되었습니다.

💡 전문가 팁: OKR의 키는 도전 목표를 설정하는 것입니다. 이는 야심차면서도 달성 가능한 목표로서 팀이 혁신하고 기대 이상의 성과를 내도록 독려합니다.

4. Lattice (성과 관리 목표에 최적)

via Lattice

Lattice는 OKR과 목표를 성과 평가, 참여도 설문, 경력 개발과 결합한 성공 플랫폼입니다. 목표 설정부터 직원 피드백까지 팀을 하나로 모으고 HR 리더에게 최신 정보를 제공합니다.

/AI 기반 인사이트는 성과와 참여도 추세를 강조하며, 맞춤형 OKR과 대시보드는 모든 구성원의 집중력을 유지합니다.

예측 분석 및 벤치마킹 tools은 문제가 발생하기 전에 개선이 필요한 영역을 파악하는 데도 도움이 됩니다.

Lattice의 주요 기능

SMART 목표 생성기나 30-60-90일 플랜과 같은 과학적 기반 템플릿을 활용하여 목표를 효과적으로 구조화하세요

Analytics Explorer로 실시간 데이터를 탐색하여 비즈니스 전략을 위한 실행 가능한 인사이트를 발견하세요

관리자가 목표 성과를 논의할 수 있도록 /AI 기반 요약과 핵심 논점을 생성하세요

협업 증진을 위해 소셜 피드백 포털을 통한 동료 인정 기능을 활성화하세요

Lattice의 한도

참여도 설문조사 데이터 다운로드 한도

모든 상호 연결된 모듈이 효과적으로 일하도록 보장하기 위한 초기 설정 및 구성은 복잡할 수 있습니다

Lattice 가격 정책

인재 관리: 사용자당 월 $11

HRIS: 사용자당 월 $10

애드온: *맞춤형 가격 책정

Lattice 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (3,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Lattice에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 소개합니다:

전반적으로 매우 훌륭했습니다. 직원과 관리자들이 이 tools를 활용하도록 하는 데는 약 1년의 시간과 지속적인 알림이 필요했습니다. 하지만 일단 시스템을 사용하기 시작하면 직원들은 이를 즐기며 값을 얻습니다. 특히 평가 기간 동안 목표 및 1:1 회의에서 필요한 정보 상당수가 이미 제공되어 있다는 점이 이를 명확히 보여주었습니다.

전반적으로 매우 훌륭했습니다. 직원과 관리자들이 이 tools를 활용하도록 하려면 1년 정도의 시간과 지속적인 알림이 필요했습니다. 하지만 일단 시스템을 사용하기 시작하면 직원들은 이를 즐기며 가치를 얻습니다. 특히 평가 기간 동안 목표 및 1:1 회의에서 필요한 정보 상당수가 이미 제공되어 있다는 점이 두드러졌습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 88%의 사람들이 어떤 양식으로든 AI를 사용하며, 그중 55%는 하루에 여러 번 사용합니다. 응답자 중 AI를 전혀 사용하지 않는 비율은 12%에 불과합니다. 대부분의 사람들에게 AI가 일상적인 필수품이 된 지금, ClickUp Brain은 한 단계 더 나아가 AI를 워크플로우에 직접 통합합니다. 업데이트 자동화, 진행 상황 요약, OKR 목표를 손쉽게 관리하며 성과를 추적합니다.

5. Leapsome (통합 인적 자본 관리에 최적)

via Leapsome

Leapsome은 OKR 및 목표 관리와 성과 평가, 직원 참여도 설문, 학습 모듈을 연결하는 올인원 인재 역량 강화 플랫폼입니다.

이 플랫폼은 성과와 개발의 지속적 주기를 창출하도록 설계되어, 목표가 단순히 설정되는 것을 넘어 1:1 회의와 평가에서 적극적으로 논의됩니다.

Leapsome의 AI 기능은 피드백을 요약하고, 목표 진행 상황에 기반한 회의 논의 주제를 제안하며, 성과 데이터로부터 인사이트를 도출함으로써 관리자를 지원합니다.

Leapsome의 주요 기능

개인과 팀의 OKR이 회사 목표에 어떻게 기여하는지 보여주는 시각적 목표 트리로 전체 조직을 일치시키세요

Salesforce, HubSpot, Jira와 같은 데이터 소스에 목표를 연결하여 진행 상황 업데이트를 자동화하세요

AI를 활용하여 성과를 요약하고, 발전 제안을 생성하며, 관리자에게 인사이트를 제공하세요

사용자 정의 가능한 대시보드로 진행 상황을 시각화하고, 목표 달성을 위한 자동화된 알림을 받아보세요

역량과 목표, 학습 경로를 연결하여 직원들이 자신의 성장과 향후 경력 단계를 명확한 가시성으로 파악할 수 있도록 지원합니다

Leapsome의 한도

일부 사용자들은 플랫폼이 강력하지만 기능이 너무 많아 신규 관리자나 매니저에게 학습 곡선이 가파를 수 있다고 멘션합니다

Leapsome 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Leapsome 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (2000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (90개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Leapsome에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Leapsome의 사용자 친화적인 인터페이스가 가장 두드러집니다. 이 플랫폼은 성과 관리부터 학습 및 개발에 이르기까지 HR 기능의 범위를 포괄하며, 개인 목표를 회사 목표와 쉽게 연계할 수 있습니다. 맞춤형 평가 주기 및 지속적인 피드백 기능은 개인의 성장과 참여도를 높이는 데에도 탁월한 선택입니다.

Leapsome의 사용자 친화적인 인터페이스가 가장 두드러집니다. 이 플랫폼은 성과 관리부터 학습 및 개발에 이르기까지 HR 기능의 넓은 범위를 아우르며, 개인 목표를 회사 목표와 쉽게 연계할 수 있습니다. 맞춤형 평가 주기 및 지속적인 피드백 기능은 개인의 성장과 참여를 촉진하는 데 탁월한 선택입니다.

🧠 재미있는 사실: 피터 드러커는 1954년 저서 경영의 실천에서 명확하고 측정 가능한 목표를 통해 조직 목표와 개인 목표를 연계하는 프레임워크로 '목표 관리(MBO)'를 제안했습니다. 이는 오늘날 우리가 알고 있는 OKR의 토대가 되었습니다.

6. Perdoo (간편한 OKR 관리에 최적)

via Perdoo

Perdoo는 단순성에 초점을 맞춘 전용 OKR 및 전략 실행 플랫폼입니다. 목표를 명확히 설정하고 키 성과 결과와의 연결 관계를 한눈에 파악할 수 있습니다.

또한 AI를 활용하여 KPI 보드로 추적을 간소화하여 진행 상황을 자동으로 업데이트하므로 팀은 항상 실시간 인사이트를 확보할 수 있습니다.

체크인, 1:1 회의, 성과 평가 같은 기능으로 모든 구성원의 책임감을 유지하고, 쿠도스 기능은 인정을 더해 동기 부여를 높입니다.

Perdoo의 주요 기능

목표와 마일스톤을 명확하게 시각화하는 로드맵 tools로 장기 전략을 플랜하세요

팀, 개인, 회사 차원의 목표와 OKR을 정의하고 모니터링하여 모든 수준에서 목표 정렬을 보장하세요

Zapier를 통해 Vadoo AI와 연결하여 반복 작업을 자동화하고 전략을 더 효율적으로 실행하세요

Slack, Jira, Google 스프레드시트와 같은 tools와 연동하여 진행 상황 업데이트를 자동화하세요

전사적 차원의 진행 상황, 목표 연계성, 기여도에 대한 통찰력 있는 보고를 생성하세요

Perdoo의 한도

Microsoft 달력과의 1:1 일정 예약 통합 기능이 부족합니다

사용자 인터페이스는 기능적이지만, 일부 최신 경쟁사들에 비해 덜 현대적으로 느껴집니다

Perdoo 가격 정책

Free

프리미엄: 월 $7.20/사용자 (연간 결제)

Supreme: 사용자당 월 $8.80 (연간 결제)

Perdoo 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (3,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Perdoo에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Perdoo는 사용이 매우 간편하며 팀의 추적을 보장합니다. 각자 다른 작업을 담당하다 보면 쉽게 주의를 분산시키기 마련입니다. Perdoo는 모든 구성원이 집중할 수 있도록 각 작업이 주요 목표인 수익 창출에 어떻게 기여하는지 보여줍니다. 이를 통해 모든 팀 회원이 목표 달성에 한 걸음 더 가까워지는 데 책임감을 느끼게 합니다.

Perdoo는 사용이 매우 간편하며 팀의 추적을 보장합니다. 각자 다른 작업을 담당하다 보면 쉽게 주의를 분산시키기 마련입니다. Perdoo는 모든 구성원이 집중할 수 있도록 돕고, 각 작업이 주요 목표인 수익 창출에 어떻게 기여하는지 명확히 보여줍니다. 이를 통해 모든 팀 회원이 목표 달성에 대한 책임감을 느끼게 합니다.

💡 전문가 팁: 본인 및 팀을 위한 OKR 수립에 도움이나 영감이 필요하신가요? ClickUp Brain MAX에게 문의하세요. 작업 공간과 조직의 지식에 접근할 수 있어 꽤 훌륭한 성과를 낼 수 있습니다. 이 내용을 ClickUp 작업으로 전환하는 데 도움이 필요하신가요? ClickUp 음성 텍스트 기능을 사용해 요청 사항을 말로 전달하기만 하면 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 🗣️ ClickUp Brain MAX가 관련성 높은 OKR을 제안하여 신속하게 플랜을 시작하세요

7. Weekdone (OKR 코칭 지원에 최적)

via Weekdone

Weekdone은 분기별 OKR 설정과 주간 PPP(플랜, 진행, 문제) 보고 체계를 결합하여 팀의 목표 일치와 책임감을 유지합니다.

실시간 대시보드를 통해 OKR 진행 상황을 명확한 보기로 파악하여 장애물을 쉽게 발견할 수 있습니다. 주간 점검 기능은 일상 작업을 더 큰 회사 목표와 연결된 상태로 유지하며, 내장된 동료 인정 및 피드백 tools는 팀 협업을 촉진합니다.

또한 맞춤형 코칭 대시보드와 행복도 추적 같은 독보적인 기능을 제공하여 단순한 OKR tool을 넘어선 플랫폼입니다.

Weekdone 최고의 기능

PPP 방법론을 도입하여 직원들이 몇 분 만에 주간 업데이트를 보고할 수 있도록 하세요

팀 커뮤니케이션과 동료 인정을 위해 뉴스피드 대시보드를 활용하세요

명확하고 이해하기 쉬운 트리 보기로 OKR의 연계성과 계층을 시각화하세요

전문가 코칭 세션, 팀 교육, 그리고 학습 센터의 24시간 접근을 통해 OKR 최고의 실행 방식을 마스터하세요

Weekdone의 한도

주간 PPP 보고에 집중하는 것은 일부에게는 유용하지만, 다른 워크플로우를 가진 팀에게는 추가적인 행정 단계처럼 느껴질 수 있습니다

사용자들은 실행 가능한 항목 설계와 사용자 인터페이스 탐색에 대한 더 많은 지원을 원한다고 보고합니다

Weekdone 가격 정책

Free 체험판

맞춤형 가격 책정

위크던(Weekdone) 평가 및 리뷰

G2: 4/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Weekdone에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

위크던은 OKR 최고의 실행 방식을 기반으로 하여 개인 목표를 회사 목표와 연계합니다. 목표 생성 시 사용자는 노력을 효율화하기 위한 목표 지도 작성하도록 권장됩니다.

위크던은 OKR 최고의 실행 방식을 기반으로 하여 개인 목표를 회사 목표와 연계합니다. 목표 생성 시 사용자는 노력을 효율화하기 위한 목표 지도 작성하도록 권장됩니다.

🧠 재미있는 사실: 1970년대 인텔 CEO였던 앤디 그로브는 목표 관리 이론을 보다 민첩한 프레임워크인 OKR로 발전시켰습니다. 그는 야심찬 '목표(Objectives)' 달성을 위한 진행을 측정하기 위해 측정 가능한 '키 결과(Key Results)' 개념을 도입하며 유연성을 강조했습니다.

8. Betterworks (기업 수준의 OKR에 최적)

via Betterworks

Betterworks는 목표 설정, 피드백, 코칭을 더욱 효과적으로 만드는 AI 기반 tools로 성과 관리를 한 단계 발전시킵니다. 인간의 판단을 대체하기보다는, 이 AI tool은 스마트 어시스턴트 역할을 하여 관리자와 직원이 더 스마트하게 일할 수 있도록 돕습니다.

목표 지원은 회사 우선순위와 개인 역할을 분석하여 의미 있고 잘 정렬된 목표 설정을 돕습니다. 대화 지원은 성과 논의 시 지능형 프롬프트를 제공하여 논의가 집중적이고 생산적으로 유지되도록 합니다.

Betterworks의 주요 기능

건설적인 의사소통을 위해 직원들에게 실시간 피드백을 요청하고 제공자로부터 제공받으세요.

AI를 활용해 직원 목표, 피드백, 인정을 분석함으로써 편향 없는 성과 평가를 위한 커뮤니케이션 품질을 향상시키세요.

1:1 회의로 협업과 목표 정렬을 강화하고 생산성을 관리하세요

SAP SuccessFactors 및 Microsoft Teams와 같은 HRIS 및 커뮤니케이션 플랫폼과 깊이 통합하세요.

Betterworks의 한도

관리자 수준에서 제어 대시보드가 부족합니다.

완전한 지속적 성과 관리 모델을 도입하는 기업에 가장 적합하며, 단순히 OKR 추적만 필요한 기업에는 너무 포괄적일 수 있습니다.

Betterworks 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Betterworks 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.1/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Betterworks에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 소개합니다:

연간 목표를 생성하고 관리하는 간편함. 현장 직원에게 거의 또는 전혀 교육이 필요하지 않아 초보자도 매우 쉽게 사용할 수 있습니다… 가끔은 이전 연도의 입력이나 오래된 입력을 찾기 어려울 때가 있습니다.

연간 목표를 생성하고 관리하는 간편함. 현장 직원을 위한 교육이 거의 또는 전혀 필요하지 않아 초보자도 매우 쉽게 사용할 수 있습니다… 가끔은 이전 연도의 입력이나 오래된 입력을 찾기 어려울 때가 있습니다.

🌟 보너스: ClickUp의 AI 에이전트와 함께라면 OKR 관리 및 추적이 간편해집니다. AI 에이전트는 다음과 같은 기능을 수행합니다: 작업 완료 상태, 키 결과의 변화, 목표 달성 진행 상황을 모니터링하여 OKR 상태를 자동으로 업데이트하세요.

팀 회원들에게 다가오는 마감일이나 키 결과들에 주의를 기울여야 할 시기를 알림해 주세요.

OKR 진행 상황에 대한 일일, 주간 또는 월간 업데이트를 생성하고, 장애 요소를 강조하며, 팀을 위한 실행 가능한 인사이트를 제공하세요.

9. Profit. co (통합형 OKR 플랫폼을 찾는 팀에게 최적)

Profit.co는 모든 크기의 비즈니스가 목표 설정을 간소화하고 성과를 추적하며 참여도를 높일 수 있도록 지원하는 다목적 OKR 플랫폼입니다. AI 기반 tools를 통해 자동화된 알림, 예측 분석, 지능형 대시보드를 워크플로우에 적용하여 실시간 인사이트를 제공합니다.

300개 이상의 내장 KPI, 맞춤형 템플릿, 정렬 tools를 통해 최소한의 노력으로 정확한 목표를 설정하고 진행 상황을 추적하세요.

Profit. co 최고의 기능

단계별 OKR 생성으로 야심찬 목표 설정

통합된 작업 관리, 프로젝트 보드 및 KPI를 활용하여 전략을 실행하세요

사전 정의된 작업을 실행하는 webhook 트리거로 프로세스를 자동화하세요

KPI 추적, 맞춤형 템플릿, 실행 가능한 데이터 포인트를 통해 분석을 활용하여 성과 동향에 대한 통찰력을 얻으세요.

지속적인 피드백, 인정, 성과 평가 기능을 통해 직원 참여도를 높이세요.

Profit.co의 한도

다양한 기능들은 신규 사용자와 소규모 팀에게 부담스러울 수 있습니다

인정 모듈의 개인화 한도 기능

Profit. co 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Profit. co 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Betterworks에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Profit.co는 각 팀의 운영 방식에 맞춰 OKR 프레임워크를 유연하게 맞춤형으로 제공할 수 있다는 점에서 두각을 나타냅니다. tool에 맞춰 프로세스를 변경할 필요가 없었습니다. 오히려 tool이 우리에게 맞춰진 셈이죠. 보기 조정부터 워크플로우 미세 조정까지, 이 tool은 공유된 전략적 방향 아래 모두를 통합하면서도 크로스-기능 팀이 각자의 독특한 방식으로 운영될 수 있도록 지원했습니다.

Profit.co는 다양한 팀의 운영 방식에 맞춰 OKR 프레임워크를 유연하게 커스터마이징할 수 있다는 점에서 두각을 나타냅니다. 도구에 맞춰 프로세스를 변경할 필요가 없었습니다. 오히려 도구가 우리에게 맞춰진 셈이죠. 보기 조정부터 워크플로우 미세 조정까지, 공유된 전략적 방향 아래 모두를 통합하면서도 크로스-기능 팀이 각자의 고유한 방식으로 운영될 수 있도록 지원했습니다.

🔍 알고 계셨나요? Fortune Business Insights에 따르면, AI 도구를 포함한 OKR 소프트웨어 시장 값은 2030년까지 29억 8천만 달러에 달할 것으로 프로젝트됩니다

10. WorkBoard (실시간 진행 추적에 최적)

via WorkBoard

워크보드는 대규모 조직을 위해 설계된 엔터프라이즈급 전략 실행 플랫폼으로, 대규모로 OKR을 조정하고 관리하고자 하는 기업에 적합합니다.

이 플랫폼은 Workboard AI를 활용하여 다양한 시스템에서 데이터를 추출해 스마트한 아젠다, 대시보드 및 회의 요약 생성함으로써 비즈니스 검토 프로세스를 자동화합니다.

빠른 상태 업데이트가 필요하신가요? 실행 중인 비즈니스 리뷰가 자동으로 요약본을 생성하므로 실행에 집중하세요.

WorkBoard의 주요 기능

간트 차트, 워크플로우, 마일스톤 추적과 같은 tools를 활용하여 프로젝트를 관리하세요

AI 기반 데이터 집계 및 프레젠테이션 tools로 분기별 비즈니스 리뷰를 자동화하세요

정교한 대시보드, 히트맵, 분석 기능을 통해 결과를 시각화하여 이해관계자와 소통하세요

AI 공동 저자로 OKR을 간소화하고 개선하세요

플랫폼에 내장된 전문가 주도 플레이북과 인증 프로그램을 통해 팀을 코칭하세요

WorkBoard의 한도

이 플랫폼은 학습 곡선이 가파르며, 성공적인 구현을 위해서는 일반적으로 상당한 조직적 변화 관리와 수용이 필요합니다

OKR 달성률 계산은 쉽게 구할 수 없습니다

WorkBoard 가격 정책

맞춤형 가격 책정

WorkBoard 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 WorkBoard에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

워크보드 tool은 사용하기 쉬우며 전사적 OKR에 대한 모든 직원들의 가시성을 제공합니다… 가끔 느려질 때가 있어 답답할 수 있습니다. 그럼에도 워크보드는 지속적으로 tool을 개선하고 있으며, 전반적인 사용자 경험 향상을 위해 항상 기능 요청을 접수하고 있습니다.

워크보드 tool은 사용하기 쉬우며 전사적 OKR에 대한 모든 직원들의 가시성을 제공합니다… 가끔 느려질 때가 있어 답답할 수 있습니다. 그럼에도 워크보드는 지속적으로 tool을 개선하고 있으며, 전반적인 사용자 경험 향상을 위해 항상 기능 요청을 접수하고 있습니다.

ClickUp으로 승리를 거머쥐는 목표를 설정하세요

스프레드시트, 산발적인 업데이트, 놓친 마감일? 그런 건 이제 필요 없습니다.

AI 기반 인사이트, 실시간 추적, 원활한 팀 협업이 필요하시다면, 적합한 OKR tool이 모든 차이를 만듭니다.

ClickUp은 궁극의 올인원 솔루션으로 두각을 나타냅니다. AI 기반 목표 추천, 자동화된 진행 추적, 맞춤형 대시보드를 통해 타의 추종을 불허하는 간편한 OKR 관리를 제공합니다.

왜 만족하시나요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅