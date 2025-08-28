제조 및 재고 관리를 위한 16가지 Free 부품명세서(BOM) 템플릿

구매 주문서가 하나의 스프레드시트에 있습니다.

청구서 추적기? 누군가의 받은 편지함에 갇혀 있고, 수차례 팔로워 없이는 주문, 처리, 결제 현황을 제대로 파악할 방법이 없습니다.

네, 혼란스럽죠. 그리고 그 혼란이 운영 속도를 늦추고, 현금 흐름에 영향을 미치거나, 공급업체 관계에 부담을 줄 때, 결국 비용이 발생합니다.

그 스트레스를 영원히 없애려면 바로 사용할 수 있는 템플릿이 필요합니다.

주문 처리나 공급업체 평가 시 매번 처음부터 시작할 필요 없이, 이 사전 구축된 템플릿을 통해 구조를 수립하고 진행을 추적하며 실시간 협업이 가능합니다.

이 블로그에서는 조달 및 재고 관리에 가장 실용적인 템플릿 목록을 엄선하여 소개하고, 각 템플릿이 어떻게 운영을 더 원활하게 하고 번거로움을 줄여주는지 자세히 설명해 드리겠습니다.

지금 시작해 보세요! 🏃

BOM(Bill of Materials) 템플릿이란 무엇인가요?

자재 명세서 템플릿은 제품 제작 또는 제조에 필요한 모든 구성품, 원자재, 부품 및 하위 조립체를 목록으로 나열한 표준화된 문서 또는 스프레드시트입니다.

이는 생산 플랜 및 조달 프로세스에서 핵심적인 기준점이 되어 Teams가 어떤 물품을, 얼마나, 어느 공급업체로부터 조달해야 하는지 이해하는 데 도움을 줍니다.

일반적인 BOM 템플릿에는 다음과 같은 필드가 포함됩니다 👇

필드 설명 부품 번호 각 구성품별 고유 ID 부품명 부품 또는 자재의 설명적 명칭 수량 최종 제품에 필요한 단위 번호 단위 측정 예: 개, 미터, 킬로그램 설명 부품에 대한 자세한 정보 공급업체 부품 공급업체 또는 제조업체 단위당 비용* 예산 편성과 조달을 위해 총 비용* 수량 × 단위당 비용 참조 지정자 (전자제품에서) 부품이 회로도 상에서 어디에 사용되는지 알려줍니다 레벨 다단계 BOM인 경우 계층을 표시합니다 노트* 추가 정보

주요 부품명세서 템플릿 한눈에 보기

좋은 BOM 템플릿의 조건은 무엇인가요?

그렇다면 평범한 BOM과 탁월한 BOM의 차이는 무엇일까요? 팀 전반에 걸쳐 효과적인 BOM 템플릿을 만드는 키 요소는 다음과 같습니다:

명확한 구조와 계층*: 우수한 BOM 템플릿은 데이터를 논리적이고 가독성 있게 구성합니다. 다단계 BOM을 지원하고 조립체와 하위 조립체 간의 관계를 명확히 보여줘야 합니다

조달 준비 완료 필드 : 공급업체명, 부품 번호, 리드 타임, 단위당 비용 등이 포함됩니다. 이를 통해 조달 팀은 추가 정보를 추적하지 않고도 자재를 조달하는 데 필요한 모든 정보를 확보할 수 있습니다

버전 관리 및 추적성*: BOM의 모든 변경 사항은 버전 번호, 날짜, 에디터 정보를 통해 추적 가능해야 합니다. 이는 설계 또는 생산 변경 시 발생하는 비용이 큰 실수를 방지합니다

tool 호환성 : 견고한 BOM은 최소한의 재작업으로 ERP, PLM 또는 : 견고한 BOM은 최소한의 재작업으로 ERP, PLM 또는 재고 시스템에 통합될 수 있습니다. 더 복잡한 워크플로우에 통합하기 위해 CSV 또는 XML로 쉽게 내보낼 수 있어야 합니다

팀 간 활용성: 엔지니어링, 제조, 조달, 심지어 재무팀까지 각 팀마다 BOM을 다르게 활용합니다. 우수한 BOM 템플릿은 세부 사항과 명확성을 균형 있게 조화시켜 모든 구성원이 필요한 정보를 얻을 수 있도록 합니다

AI 기반 조달 필드는 우수한 BOM 템플릿의 핵심 요소입니다:

💡 전문가 팁: BOM 내에 협업 주석 시스템을 구축하여 팀원이 문서 내에서 직접 상황별 노트, 변경 이력 사유, 설계 근거를 추가할 수 있도록 하세요.

16가지 부품명세서 템플릿

제조, 엔지니어링, 제품 설계 또는 조달 분야에 종사하신다면 명확한 시스템 없이는 상황이 얼마나 빠르게 무너질 수 있는지 잘 아실 겁니다.

단 한 건의 누락된 주문, 단 한 건의 오래된 견적서, 또는 단 한 건의 추적 오류만으로도 전체 생산 일정이 어긋날 수 있습니다.

또한, 팀에서 수동 추적을 줄이고 운영 가시성을 높이고자 한다면, 이 템플릿들이 바로 그 목적을 달성하도록 설계되었습니다.

자, 한번 살펴볼까요? 👇

1. ClickUp 조달 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 조달 템플릿으로 모든 조달 요청, 공급업체, 계약을 하나의 체계적인 대시보드에서 보기를 하세요

초보자도 쉽게 사용할 수 있는 ClickUp 조달 템플릿은 조달 프로세스의 모든 단계를 효율화할 수 있는 즉시 사용 가능한 작업 공간입니다. 표준 운용 절차 (SOP), 공급업체 디렉토리, 리스크 관리용 사전 정의된 보기가 포함되어 있습니다.

공급업체를 계층 및 위험 수준별로 분류한 직관적인 테이블을 통해 핵심 파트너사나 잠재적 취약점을 신속하게 식별할 수 있습니다.

또한 수요 접수 요청 및 계약 협상과 같은 전용 목록을 통해 요청 사항, RFx 응답, 계약 조건을 한곳에서 추적할 수 있습니다. 자동화된 라우팅 및 대기열 규칙으로 수동 후속 작업을 줄여 시간을 절약하는 동시에, 시각적 개요를 통해 운영 팀이 모든 조달 접점을 완벽히 관리할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

조달 요청, 공급업체 데이터, 계약서를 하나의 직관적인 대시보드에 통합 관리합니다

경로 설정 및 팔로워를 자동화하여 시간을 절약하고 수동 오류를 줄입니다

공급업체 계층과 위험 수준에 대한 명확한 가시성을 제공하여 더 현명한 의사 결정을 지원합니다

✅ 이상적인 대상: 조달 관리자, 운영 Teams 또는 첫 공식 공급업체 프로세스를 구축하는 스타트업

2. ClickUp 제조 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 제조 프로젝트 플랜 템플릿으로 제조 플랜의 섹션별 진행을 추적하세요

ClickUp 제조 프로젝트 플랜 템플릿은 복잡한 대규모 프로젝트를 혼란 없이 관리할 수 있는 필수 템플릿입니다.

간단한 목록 보기에서 시작하여 전체 프로젝트 플랜을 섹션, 부서, 우선순위별로 세분화하여 구성할 수 있습니다. 각 작업에는 노력 수준, 영향 수준, 담당 팀을 지정할 수 있는 사용자 지정 필드가 제공됩니다.

리소스나 참조 문서를 첨부 파일로 첨부해야 하나요? 파일 필드에 드롭하기만 하면 모든 것이 한 곳에 정리됩니다.

이 설정은 특히 여러 팀이 하나의 완제품에 기여할 때 유용하며, 모든 구성원이 의존성, 책임 범위 및 타임라인에 대한 가시성을 확보할 수 있게 합니다.

이후 플랜 진행 보드 보기로 전환하면 각 활동이 드래그 앤 드롭 방식의 칸반 보드에서 카드로 표시됩니다. 더욱 뛰어난 점은 템플릿이 경직되지 않았다는 것입니다. 클릭 한 번으로 섹션 구조를 편집하거나, 노력 평가를 조정하거나, 부서 배정을 변경할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

복잡한 제조 프로젝트를 관리 가능한 섹션과 우선순위로 분할합니다

사용자 정의 가능한 필드와 칸반 보기로 Teams 간 협업을 원활하게 하고 워크플로우를 유연하게 유지하세요

부서 간 의존성, 책임 범위, 타임라인을 손쉽게 추적할 수 있습니다

✅ 적합 대상: 제조 Teams, 운영 관리자 또는 부서 간 다단계 프로젝트를 조정하는 모든 담당자

🌼 알고 계셨나요? 1950년대 초반, 제조업체들은 펀치 카드나 종이 방식을 이용해 BOM을 관리했는데, 이는 지루하고 오류가 발생하기 쉬웠습니다. 1950년대 후반부터 1960년대 초반에 걸쳐 IBM의 BOMP(Bill of Materials Processor) —1965년 DBOMP(Database Bill of Materials Processor)로 진화함—는 BOM의 디스크 기반 계층적 데이터 저장소를 가능케 하여 자동화의 새로운 시대를 열었습니다.

3. ClickUp 재고 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재고 관리 템플릿으로 재고 상태별 정리 및 추적

간결하고 체계적인 워크플로우를 갖춘 ClickUp 재고 관리 템플릿은 재고 수준 모니터링, 재주문 필요 추적, 재고 관련 비효율성 감소를 지원합니다. 실물 상품, 하드웨어 부품, 사무용품을 관리하든 상관없이, 이 템플릿을 통해 현재 보유 중인 품목, 재입고가 필요한 품목, 폐기된 품목을 위한 완벽한 가시성을 확보할 수 있습니다.

내부에서는 재고 있음, 재고 없음, 사용 중지됨으로 분류된 보드 보기를 통해 모든 항목의 조건을 즉시 확인할 수 있습니다. 각 작업은 개별 재고 항목을 나타내므로, 담당자 지정, 관련 첨부 파일, 수량·공급업체·재주문 시기 등 키 제품 정보 입력 등이 가능합니다.

테이블, 타임라인, 리스트, 주문 업데이트 등 다양한 보기를 통해 팀의 필요에 따라 운영 개요와 세부 플랜 레이아웃을 자유롭게 전환할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

재고 보유, 품절, 단종 항목에 대한 시각적 보드 보기를 통해 재고 상태를 즉시 확인하세요

각 재고 항목에 직접 책임을 할당하고 첨부 파일을 첨부하여 원활한 추적이 가능합니다

다양한 보기(테이블, 타임라인, 목록)로 전체적인 플랜과 세부 플랜 간 전환이 가능합니다

✅ 이상적인 대상: 운영 관리자, 주문 처리 Teams 또는 실시간 재고 추적을 위한 중앙 집중식 관리가 필요한 공급망 리더

4. ClickUp 재고 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재고 템플릿으로 재고 항목, 공급업체 정보, 결제 상태를 추적하세요

ClickUp 재고 템플릿은 자재 재고 관리, 조달 효율화, 원활한 종단간 프로젝트 관리를 지원합니다. 다수의 외부 공급업체와 협력하거나 팀 간 재고를 관리할 때도 이 템플릿은 재고 데이터를 명확히 하고 조달 문제를 예방하는 데 도움이 됩니다.

재고 목록 보기에서 시작하세요. 모든 재고 항목과 수량, 재주문 포인트, 단위당 비용, 공급업체 정보 등 필수 세부사항을 한눈에 확인할 수 있습니다. 수식을 설정하여 수치를 자동으로 최신 상태로 유지할 수도 있습니다.

데이터를 다양한 각도에서 분석하려면 결제 상태별 또는 공급업체별과 같은 보기로 전환하세요. 가장 큰 장점은? 이 재고 템플릿에서공급업체 위치 지도 보기를 활용해 공급업체의 지리적 분포를 시각화할 수 있어, 전체 공급업체 관계 관리 워크플로우를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 재고 세부 정보, 공급업체 정보 및 결제 상태를 한곳에서 체계적으로 관리합니다

내장된 수식과 지도 보기를 통해 공급업체 위치를 시각화하고 계산을 자동화할 수 있습니다

결제 상태, 공급업체 또는 기타 키 필드별로 재고를 손쉽게 필터링하고 분석하세요

✅ 이상적인 대상: 조달 Teams, 재고 관리자 또는 외부 공급업체 전반에 걸쳐 재고를 관리하는 모든 분

5. ClickUp 비즈니스 재고 등록부 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비즈니스 재고 등록부 템플릿을 활용하여 항목 세부 정보를 기록하고, 재고 수준을 모니터링하며, 양식, 목록 및 요약 보기를 통해 재주문 필요성을 추적하세요

ClickUp Business 재고 등록부 템플릿은 중소기업과 성장 중인 팀이 재고 수준을 추적하고, 부족을 방지하며, 재주문 준비를 유지할 수 있는 간단하고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.

재고 항목 양식으로 시작하여 팀이 표준화된 방식으로 신규 재고를 등록할 수 있도록 지원합니다. 항목명, SKU, 공급업체, 최소 주문 수량(MOQ), 리드 타임 등의 필드를 통해 초기 단계에서 정확한 데이터를 확보할 수 있습니다. 더 나아가? 링크 복사 버튼으로 양식을 공유하기만 하면 팀원이 직접 업데이트를 제출할 수 있습니다.

제출된 항목은 재고 목록 보기에 카테고리별로 그룹화되어 표시되어 탐색이 용이합니다. 필드를 직접 편집하거나 수량을 업데이트하거나 빠른 참조를 위한 태그를 추가할 수 있습니다. 이를 통해 여러 tools 사이를 오가지 않고도 늘어나는 제품 목록을 손쉽게 관리할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

간편한 양식으로 누구나 쉽게 신규 재고를 등록하고 재고 수준을 업데이트할 수 있습니다

그룹화된 목록 보기와 편집 가능한 필드로 비즈니스 성장에 맞춰 제품 관리를 효율화하세요

간결하면서도 강력합니다—복잡함 없이 효율성을 필요로 하는 소규모 팀에 완벽합니다

✅ 이상적인 대상: 재고 관리를 위한 가볍지만 효과적인 방법을 찾는 중소기업, 소매업체 또는 모든 팀

ClickUp Brain에 데이터 파일을 업로드하고 콘텐츠를 자동으로 분류해 달라고 요청하세요!

6. ClickUp 구매 주문 및 재고 관리 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 구매 주문서 및 재고 템플릿을 활용하여 사용자 정의 가능한 상태를 통해 주문을 추적하세요

ClickUp 구매 주문서 및 재고 템플릿은 구매 주문서를 간소화하고 재고 수준을 추적하며, 입고 예정 품목과 재고 현황에 대해 팀 간 협업을 원활하게 하는 다중 보기 작업 공간입니다.

상태별로 그룹화된 보드 보기를 사용하여 각 항목의 진행 경로를 쉽게 시각화할 수 있습니다—주문 예정에서 보류 중, 검토 준비 완료, 등 이후 단계까지. 각 주문에 대한 작업을 생성하고, 팀 회원에게 할당하며, 첨부 파일을 첨부하고, 워크플로우를 반영하는 14가지 사용자 정의 가능한 상태를 통해 진행할 수 있습니다.

이 템플릿의 가장 큰 장점은 구조와 유연성의 균형이 뛰어나다는 점입니다. 재고 이동을 모니터링하고, 공급업체와의 상호작용을 기록하며, 각 항목이 검토, 제출, 배송되는 전 과정을 추측 없이 확실히 관리할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

사용자 정의 가능한 상태 보드로 모든 주문의 진행 과정을 시각화합니다

재고 이동 및 공급업체 상호작용을 추적하여 완료한 프로세스 투명성을 확보합니다

구조와 유연성의 균형을 유지하며, 귀사의 고유한 조달 워크플로우에 맞춰 조정됩니다

✅ 이상적인 대상: 구매 주문 및 재고 업데이트 처리를 위한 명확하고 협업적인 프로세스가 필요한 구매 담당자, 창고 팀, 운영 관리자

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 약 43% 가 하루에 0~10개의 메시지를 보냅니다. 이는 보다 집중적이거나 신중한 대화를 의미할 수 있지만, 동시에 중요한 논의가 다른 채널(이메일 등)에서 이루어지는 등 원활한 협업이 부족함을 나타낼 수도 있습니다. 불필요한 플랫폼 전환과 작업 전환을 방지하려면, 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합한 모든 일 올인원 앱(예: ClickUp)이 필요합니다. AI 기반의 이 앱은 업무 효율성을 높여줍니다.

7. ClickUp 제품 주문 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 제품 주문서 양식 템플릿을 활용하여 고객 주문 수집, 이행 추적, 배송 문제 처리를 자동화 업데이트와 실시간 주문 대시보드로 관리하세요

ClickUp 제품 주문서 템플릿은 고객 대상 양식과 백오피스 시스템을 하나로 통합한 솔루션입니다. 이메일, 스프레드시트, 분리된 tools들을 번갈아 사용하지 않고도 Business가 주문을 수집하고, 이행 관리를 수행하며, 주문 문제를 추적할 수 있도록 지원합니다.

웹사이트, 온라인 스토어 또는 간단한 링크를 통해 고객과 직접 제품 주문 양식을 공유하는 것으로 시작하세요.

신규 주문은 제출 즉시 신규 주문 목록 보기에 표시됩니다. 이 목록 보기는 새로 입력된 항목만 별도로 보여줍니다. 또한 총 가격(단가 × 수량)이나 주문 후 경과 일수와 같은 추천 수식을 추가하여 주문 값과 시점을 즉시 가시성을 확보할 수 있습니다. 이는 우선순위 설정이나 후속 조치에 이상적입니다.

더욱 원활한 운영을 위해 내장된 ClickUp 자동화 기능이 업데이트를 처리합니다. 예시, 추적 번호가 추가되면 상태가 운송 중으로 자동 업데이트됩니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

공유 가능한 양식으로 고객 주문을 수집하고 실시간으로 이행 현황을 추적합니다

상태 업데이트 및 주문 추적을 자동화하여 수작업 부담을 줄입니다

실시간 대시보드와 추천 수식을 통해 주문 값과 시기에 대한 즉각적인 통찰력을 제공합니다

✅ 적합 대상: 신뢰할 수 있고 확장 가능한 방식으로 주문 접수 관리를 하고 프로세스 전 단계에서 주문을 추적하고자 하는 온라인 스토어, 제품 기반 비즈니스 또는 주문 처리 팀

8. ClickUp 송장 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 인보이스 템플릿으로 전문적인 청구서를 생성하세요

ClickUp 인보이스 템플릿은 깔끔하고 전문적인 레이아웃으로, Business가 청구 가능한 서비스를 추적하고, 결제 조건을 관리하며, 프로젝트 비용을 명확하게 제시할 수 있도록 설계되었습니다.

이 문서 스타일 템플릿은 명확한 회사 및 클라이언트 정보 섹션, 청구서 및 마감일, 비용을 세분화하는 체계적인 테이블로 시작됩니다. 프로젝트별로 비용을 그룹화하고, 각 섹션의 소계를 표시하며, 수수료나 할인을 추가할 수 있습니다. 변경 주문까지 수용하므로 지속적인 작업이나 다단계 작업에 완벽합니다.

이 템플릿의 가장 큰 장점은 유연성입니다. 각 섹션은 작업 단위 세부사항으로 구분되며, 서비스 유형에 따라 수량, 시간 또는 평가로 청구할 수 있습니다. 누적 중간 합계와 총 미납 금액을 통해 클라이언트는 자신이 지불해야 할 금액을 투명하게 볼 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

클라이언트에게 항목이 포함된 청구서를 제시하기 위한 전문적이고 깔끔한 레이아웃

유연한 청구 옵션—수량, 시간 또는 요율 기준—모든 서비스나 프로젝트에 적합합니다

변경 주문 및 중간 합계 계산 기능이 내장되어 모든 것을 투명하게 관리합니다

✅ 이상적인 대상: 프로젝트별 항목별 상세 내역이 포함된 전문적인 청구서를 제시하고자 하는 프리랜서, 에이전시 및 서비스 기반 Teams

9. ClickUp 송장 추적 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 송장 추적 템플릿으로 송장을 상태 및 마감일별로 추적하세요

ClickUp 인보이스 추적 템플릿은 Business가 수취 결제를 모니터링할 수 있는 간단하면서도 강력한 방법을 제공합니다. 클라이언트 청구 관리, 프리랜서 프로젝트, 공급망 전반의 인보이스 관리 등 어떤 업무이든 이 목록형 템플릿을 통해 마감일부터 가격 정보까지 모든 것을 하나의 깔끔한 대시보드에서 체계적으로 정리할 수 있습니다.

각 작업은 사용자 지정 필드를 통해 클라이언트명, 연락처 정보, 결제 유형, 및 평가와 같은 중요한 세부 정보를 기록합니다. 스프레드시트나 이메일 스레드를 번갈아 관리할 필요 없이, 필터링, 정렬, 업데이트가 쉬운 구조화된 필드로 모든 청구서를 관리할 수 있습니다.

목록 보기를 사용하면 결제 완료 항목에 집중된 보기를 포함해 모든 송장을 한 곳에서 추적할 수 있습니다. 시각적 워크플로우를 선호한다면 보드 보기로 전환하세요. 미결제, 연체, 결제 완료 상태 간에 송장을 드래그 앤 드롭할 수 있습니다. 결제 현황을 빠르게 파악할 수 있는 방법입니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 송장을 상태, 마감일, 클라이언트별로 단일 대시보드에서 체계적으로 관리합니다

사용자 지정 필드로 모든 세부 사항을 포착하여 정렬 및 필터링을 손쉽게 수행할 수 있습니다

시각적 보드 보기를 통해 상태 간에 송장을 드래그 앤 드롭하여 신속하게 업데이트할 수 있습니다

✅ 이상적인 대상: 여러 연락처, 프로젝트 또는 부서 간에 청구서를 관리해야 하는 프리랜서, 재무 Teams 및 클라이언트-facing 비즈니스

10. ClickUp 주문 처리 템플릿

무료 템플릿 받기 실시간 대시보드와 진행 추적 기능을 갖춘 ClickUp 주문 처리 템플릿으로 구매 주문서와 원자재를 관리하세요

ClickUp 주문 처리 템플릿은 원자재 및 구매 주문 추적부터 진행 상황 및 마감일 모니터링에 이르기까지 전체 주문 주기를 관리하는 데 도움이 되는 즉시 사용 가능한 작업 공간입니다.

이 템플릿은 구매 주문서와 원자재라는 두 가지 핵심 목록을 중심으로 구성됩니다. 각 목록 내 작업은 주문 또는 자재 항목을 나타내며, 결제 유형, 클라이언트명, 단가, 마감일 등 사용자 정의 가능한 필드가 제공됩니다. 반복 구매를 위한 반복 작업도 생성할 수 있어 매월 처음부터 시작할 필요가 없습니다.

개요 대시보드가 모든 정보를 한눈에 보여줍니다. 진행 막대, 우선순위 태그, 모든 목록의 시작/종료 날짜를 통해 주문 처리 파이프라인의 실시간 현황을 확인할 수 있습니다. 북마크 문서, 최근 활동, 작업 소유권도 별도로 확인할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

원자재부터 구매 주문서까지 전체 주문 주기를 하나의 작업 공간에서 관리합니다

사용자 정의 가능한 필드와 반복 작업으로 재구매 및 추적이 간편해집니다

실시간 개요 대시보드로 주문 처리 진행 상황과 병목 현상에 대한 즉각적인 가시성을 확보하세요

✅ 이상적인 대상: 주문 가시성 향상, 병목 현상 감소, 주문 이행 성과 추적을 원하는 공급망 팀, 창고 관리자 또는 운영 책임자

11. ClickUp 공급업체 관리 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 공급업체 관리 체크리스트 템플릿은 공급업체 관계 평가, 체계화 및 개선을 지원합니다.

ClickUp 공급업체 관리 체크리스트 템플릿은 공급업체 관계 평가, 체계화 및 개선을 지원합니다.

내장된 공급업체 평가 양식으로 시작하세요. 이 양식은 회사 구조, 연락처 정보, 운영 품질 등 필수 공급업체 정보를 수집합니다. 평가자는 여러 기준에 걸쳐 표준화된 점수 체계(미달부터 기대 초과까지)를 사용하여 일관되고 데이터 기반의 검토 프로세스를 보장합니다.

양식이 제출되면 공급업체가 공급업체 평가 목록의 검토 예정 상태로 작업에 추가됩니다. 이후 해당 작업을 검토 중 상태로 전환한 후 사전 정의된 수식 필드를 사용하여 공급업체의 총점을 계산할 수 있습니다.

기업 자원 계획 (ERP) tools를 사용하는 기업을 위해, 본 템플릿은 공급업체 평가와 체계화된 조달 워크플로우 간 가교 역할을 제공합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

내장된 양식과 점수 체계로 공급업체 평가를 표준화합니다

공급업체 상태 및 성과 추적을 통한 더 나은 조달 의사 결정 지원

공급업체 평가와 기업 자원 계획(ERP) 워크플로우 간의 격차를 해소합니다

✅ 이상적인 대상: 공급업체 선택 개선, 공급망 리스크 감소, 품질 기준 유지를 원하는 조달 팀, 공급업체 관리자, 운영 책임자

12. ClickUp 견적 요청 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 견적 요청 템플릿을 사용하여 가격, 배송 및 결제 조건이 포함된 상세한 견적 요청서를 발송하세요

ClickUp 견적 요청서 템플릿은 공급업체에 가격을 문의하는 과정을 표준화하고 간소화하여(동일 조건 비교를 신속히 가능하게 합니다). 자재, 장비 또는 서비스를 조달할 때 이 RFQ 템플릿은 세부 사항을 일관성 있게 체계적이고 전문적으로 관리합니다.

명확한 문서 스타일 형식 템플릿에는 체계적인 견적 요청서(RFQ)의 모든 키 요소가 포함됩니다: 회사 정보, 견적 유효 기간, 구매 주문 번호, 배송 방법 및 결제 조건.

하단으로 스크롤하면 항목 수량, 설명, 단가, 총 비용을 기록할 수 있는 간단한 테이블이 있습니다. 이를 통해 클라이언트용 견적서를 몇 분 만에 손쉽게 생성할 수 있습니다.

더욱 매력적인 점은 일회성 구매나 지속적인 공급업체 관계에 맞게 조정할 수 있으며, 세금이나 수수료 계산 기능을 포함하고, ClickUp 내 광범위한 조달 또는 공급업체 관리 워크플로우에 통합할 수도 있다는 것입니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 키 세부사항을 위한 명확하고 전문적인 형식으로 RFQ(견적 요청서) 생성을 간소화합니다

공급업체 견적을 한눈에 비교하여 신속한 의사 결정을 가능하게 합니다

일회성 또는 지속적인 구매에 모두 적용 가능하며, 내장된 테이블로 원가 분석이 용이합니다

✅ 이상적인 대상: 외부 공급업체로부터 자주 견적을 요청하는 조달 팀, 공급망 관리자 및 재무 부서

13. 프로젝트 관리자의 엑셀 BOM 템플릿

via 프로젝트 관리자

프로젝트 매니저의 엑셀 BOM(Bill of Materials) 템플릿은 생산 공정에 필요한 부품, 구성품 및 자재 관리를 지원합니다. 수량과 비용을 넘어선 다양한 필드를 활용하여 실제 제조 워크플로우를 반영하도록 설계되었습니다.

BOM의 각 부품에는 부품명, 부품 번호, 설명, 단위 비용, 총 비용 등의 세부 정보가 포함됩니다. 또한 BOM 레벨 필드가 있어 각 항목이 계층에서 어디에 속하는지 추적할 수 있습니다.

이 템플릿에는 원자재, 조립 정보, 및 비용 내역이 포함되어 있어 재고 및 자원 관리 팀에도 효과적입니다. 항목별 수량과 총 비용을 추적할 수 있어 과잉 재고나 예산 초과 없이 생산 플랜을 수립하기가 더 쉬워집니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 부품, 구성품 및 자재를 추적하며 실제 워크플로우에 맞춰 상세한 필드를 제공합니다

정밀한 생산 플랜을 위한 BOM 레벨 및 원가 내역 포함

재고 관리와 자원 배분 모두 엑셀에서 일 잘합니다

✅ 이상적인 대상: 조립품, 부품 또는 원자재를 Excel로 관리하는 엔지니어, 제조 프로젝트 기획자 및 ERP 사용자

📌 빠른 팁: 동일한 템플릿으로 모든 물리적 부품을 추적하여 Enterprise Resource Planning을 간소화하세요. 모듈식 BOM 구조를 관리하든, 엑셀 대학 스타일 워크플로우를 통해 학습하든 상관없이 적용 가능합니다.

14. Katana의 엑셀 BOM 템플릿

via Katana

Katana의 엑셀 BOM 템플릿은 생산 부품, 하위 조립체, 비용 및 전체 제조 공정을 한곳에서 체계화하려는 제조업체에 유용합니다.

여러 제품 변형을 다루거나 구성 요소를 더 깔끔하게 지도하고 싶다면, 이 재료 엑셀 템플릿이 단순하면서도 체계적인 접근 방식을 제공합니다.

제조용 엑셀 템플릿을 찾고 계시다면, 이 깔끔하고 바로 사용 가능한 템플릿을 추천합니다. 완전한 BOM을 설정하든, 재료 엑셀 추적 막 시작하든, 이 템플릿은 탄탄한 기반을 제공합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

생산 부품, 하위 조립체 및 비용을 깔끔하고 즉시 사용 가능한 스프레드시트로 체계적으로 정리합니다

다양한 제품 변형 및 구조화된 BOM 지도를 지원하는 시스템

초보자도 쉽게 사용할 수 있을 만큼 간편하면서도 복잡한 제조 요구사항을 충족할 수 있는 강력한 기능

✅ 적합 대상: 엑셀로 다중 조립체 및 자재 비용을 관리하는 제조 Teams, 엔지니어, 제품 디자이너

15. Vertex42의 Excel/Google 스프레드시트 BOM(Bill of Material) 템플릿

via Vertex42

Vertex42의 부품명세서 템플릿은 간편한 부품 추적, 시각적 참조, 버전 관리를 위해 설계된 유연한 스프레드시트입니다.

이 템플릿에는 부품명, ID, 가격, 이미지까지 추가할 수 있는 사용자 정의 가능한 부품 목록이 포함되어 있습니다. 주 BOM 시트에서 부품 ID를 선택하면 VLOOKUP 수식을 통해 나머지 정보가 자동으로 채워집니다.

Google 스프레드시트 버전에서는 셀 내 이미지 기능을 사용하여 셀 안에 직접 이미지를 삽입할 수 있습니다.

별도의 개정 이력 워크시트로 제품 빌드 변경 사항을 추적하세요. 완전한 MRP 솔루션은 아니지만, 개정 추적 기능은 버전 혼란 없이 업데이트를 관리하려는 소규모 팀에게 유용한 기능입니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

자동 채우기 및 이미지 지원이 가능한 맞춤형 부품 리스트로 손쉬운 부품 추적

내장된 개정 내역 기능으로 제품 업데이트 및 버전 관리를 손쉽게 수행하세요

Excel과 Google 스프레드시트 모두에서 유연하게 사용 가능하며, 소규모 Teams에 최적화되었습니다

✅ 이상적인 대상: 엑셀이나 Google 스프레드시트로 경량 BOM을 구축하는 제품 디자이너, 엔지니어 또는 소규모 제조업체

🧠 재미있는 사실: 17세기 후반부터 영국 해군은 '치수 규정( Establishments of Dimensions)'을 통해 선박 건조 기준을 공식화하기 시작했습니다. 이 규정은 포갑판 길이, 용골, 선폭, 심지어 판자 두께에 이르기까지 의무적인 선박 매개변수를 정립했으며, 시간이 지남에 따라 업데이트되었습니다(특히 1706년, 1719년, 1733년, 1741년, 1745년에 개정됨).

16. TemplateLAB의 엑셀 BOM(Bill of Materials) 템플릿

templateLAB 제공

TemplateLAB의 엑셀 BOM(Bill of Materials) 템플릿은 정밀한 전자기기 또는 하드웨어 제작을 일하고 있는 Teams를 위해 설계되었습니다. 프로젝트에 사용되는 각 부품의 수량, 발자국(footprint), 부품 번호, 공급업체 정보 등을 포함한 포괄적인 세부 내역을 제공합니다.

각 항목은 지정자(designator)별로 나열되며, 상세 설명, 부품 번호, 다수 공급업체의 조달 정보가 이어집니다. 조립 및 검사 시 유용한 '보드에서 부품이 이미 인구되었는지' 표시할 수 있는 열도 마련되어 있습니다.

가장 두드러진 기능은 다중 공급업체 조달에 중점을 둔다는 점입니다. 각 행에는 최대 세 개의 공급업체가 포함되며, 각 공급업체의 연결된 부품 링크가 활성화되어 있어 가용성과 가격을 비교할 수 있습니다.

이 템플릿에는 '인구' 상태와 '배치' 노트 섹션도 포함되어 있어 설계, 조달, 조립 팀 간의 협업을 손쉽게 조정할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

전자 제품 조립을 위한 부품, 공급업체 및 조달 정보의 포괄적인 분석

다중 공급업체 열과 활성 부품 링크로 가격 및 재고 가용성 비교가 간편합니다

조립 및 검수 과정을 원활하게 진행할 수 있도록 부품 상태 및 배치 노트 기능 포함

✅ 이상적인 대상: 전자 엔지니어, PCB 설계자, 부품 조달, 프로토타입 제작, 보드 조립을 담당하는 생산 Teams

ClickUp으로 워크플로우에 명확성을 더하세요

조달, 생산, 재고 관리는 그 자체로 충분히 복잡합니다.

하지만 올바른 템플릿은 그 부담을 크게 덜어줍니다. 체계적인 구조와 가시성을 제공하며, 누락되는 사항을 최소화합니다.

팀 간에 서로 연결되지 않은 스프레드시트와 업데이트를 관리하는 데 지치셨다면, ClickUp이 모든 것을 한곳에 모아드립니다. BOM과 재고 관리부터 주문 추적 및 주문 처리 워크플로우까지, ClickUp의 맞춤형 템플릿은 팀의 일 방식에 맞춰 설계되었습니다.

Brain, 채팅, 자동화와 함께 사용하면 모든 워크플로우에 궁극적인 명확성을 부여할 수 있습니다.

✅ 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!