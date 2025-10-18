2025년 최고의 CRM 및 인보이싱 소프트웨어 8선

비즈니스가 빠르게 성장할 때 가장 피해야 할 것은 고객 관계 관리(CRM) 시스템과 청구 시스템이 연동되지 않는 상황입니다.

연동되지 않은 tools은 영업 팀 주기 지연, 분산된 고객 데이터, 그리고 비용과 신뢰를 동시에 앗아가는 청구 오류를 초래합니다.

이 블로그 포스트는 비즈니스 성장에 맞춰 설계된 8가지 CRM 및 청구 tools을 소개합니다.

여러분에게 딱 맞는 tool을 찾아보세요! 🧾

주요 CRM 및 인보이싱 소프트웨어 한눈에 보기

모든 CRM 및 청구 소프트웨어를 비교한 테이블입니다. 📊

tool 주요 기능 가장 적합한 가격 ClickUp 통합 작업 + 클라이언트 관리, AI 기반 문서 및 자동화, 맞춤형 청구서 워크플로우 팀 크기: 개인, 중소기업, 중견기업, 기업에 이상적 통합 AI 지원 기능을 갖춘 올인원 프로젝트, CRM 및 청구 작업 공간 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Zoho CRM 및 Zoho Invoice CRM 통합 청구서 발행, 결제 알림, 고객 포털 팀 규모: 중소형 서비스 기반 비즈니스에 이상적 내장된 청구 기능으로 클라이언트 관계 자동화 무료 체험판; 사용자당 월 $20부터 시작 플로우루 내장된 청구서 발행 및 견적 tools을 통한 고객 관계 관리, 반복 결제를 위한 자동화 기능 팀 크기: 개인 및 소규모 비즈니스에 이상적 작업 플랜, 영업 팀 관리, 결제 추적 Free Plan 제공; 사용자당 월 $49부터 시작 Pipedrive 거래 중심 CRM, 거래에서 스마트 송장 생성, 청구 플랫폼과의 통합 기능 팀 크기: 중소 비즈니스에 이상적 파이프라인 관리, 클라이언트 후속 조치 및 청구 기능 무료 체험판; 사용자당 월 $24부터 시작 FreshBooks 시간 추적, 경비 기록, 연체료 자동화 기능으로 간편한 청구서 발행팀 규모: 개인 및 소규모 비즈니스에 이상적 시간 추적, 경비 기록, 청구서 발행 무료 체험판; 사용자당 월 $21부터 시작 HubSpot 스마트 연락처 관리, 견적부터 현금화까지의 tools, 유료 플랜용 Stripe/QuickBooks 통합 기능 팀 크기: 중소기업에 이상적 CRM 자동화, 견적서 생성 및 수익 보고 Free Plan 제공; 사용자당 월 $15부터 시작 Bitrix24 작업 추적, 클라이언트 포털, 전화 기능, 전자 서명 옵션이 포함된 CRM 소프트웨어 팀 크기: 중소기업에 이상적 팀 협업, 영업 팀 추적, 결제 Free Plan, 50명 기준 월 $124부터 시작 Odoo CRM 발주/견적 앱, 파이프라인 자동화, 리드 추적 기능을 갖춘 모듈형 CRM 팀 크기: 중견 기업 및 성장 중인 비즈니스에 이상적 워크플로우 맞춤형 설정 및 고객 관리 Free Plan 제공; 사용자당 월 $31.10부터 시작

CRM 및 청구 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

CRM 및 청구 소프트웨어를 어떻게 선택해야 할지 고민되시나요?

현재 영업 팀 프로세스에서 문제가 발생하는 부분을 파악하는 것부터 시작하세요. 클라이언트 데이터가 분산되어 있거나, 후속 조치가 누락되거나, 결제가 지연되는지 확인하십시오. 다음은 우선적으로 고려해야 할 추가 기능들입니다:

맞춤형 파이프라인 및 상태 관리: 영업 단계, 거래 상태, 리드 워크플로우를 비즈니스 프로세스에 맞게 조정할 수 있는 CRM 솔루션을 선택하세요.

자동화된 청구 및 알림: 반복 청구, 자동 청구서 생성, 결제 추적 알림을 지원하는 tools를 선택하여 수동 일을 줄이세요.

중앙화된 클라이언트 커뮤니케이션: 이메일이나 채팅과 연동되는 플랫폼을 선택하세요. 모든 클라이언트 대화 내용이 작업 공간 내에서 저장되고 검색 가능하도록 관리됩니다.

실시간 보고 및 대시보드: 수익, 결제 상태, 영업 팀의 성과를 한눈에 파악할 수 있는 시각적 대시보드를 제공하는 시스템을 고려하세요.

재무 tools와의 연동: QuickBooks, Stripe, Harvest 같은 앱과 손쉽게 연결되어 재무 운영을 간소화할 수 있는지 확인하세요.

최고의 CRM 및 청구 소프트웨어

최고의 CRM 및 인보이싱 소프트웨어를 엄선했습니다. 👇

ClickUp (올인원 프로젝트 관리, CRM, 청구 기능에 최적)

ClickUp에서 CRM 프로세스 관리하기 ClickUp의 CRM 보드 보기를 활용하여 거래, 작업 또는 클라이언트 진행 상황을 확대해 보세요.

ClickUp은 리드 관리, 클라이언트 일 추적, 결제 관리를 위한 하나의 연결 작업 공간을 제공합니다.

ClickUp CRM으로 파이프라인 구축하기

ClickUp CRM으로 시작하세요. 클라이언트 추적을 실제 업무 프로세스에 맞게 조정해 줍니다. ClickUp 작업을 통해 모든 문의나 거래를 기록하고, 관련 첨부 파일을 첨부하며, 팀원을 태그하고, 대화 진행에 따라 키 업데이트를 노트할 수 있습니다.

소매 클라이언트로부터 전체 리브랜딩 요청을 받았다고 가정해 보세요. 동일한 공간에서 작업을 생성하고, 디스커버리 통화 노트에 추가하며, 디자인 리더를 태그하고, 초기 무드보드를 첨부할 수 있습니다.

ClickUp 작업에서 리드 진행 상황 추적하기

리드가 진행됨에 따라 '제안서 발송', '수정 대기 중', '청구서 처리 대기' 등 ClickUp 맞춤형 작업 상태를 활용해 진행 단계를 업데이트하면, 현재 진행 중인 작업과 추가 조치가 필요한 사항을 항상 명확히 파악할 수 있습니다.

그런 다음 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 결제 조건, 클라이언트 이메일, 예상 값 등 프로젝트 세부 정보를 저장하세요. 이렇게 하면 고가치 고객을 분류하거나 결제 예정 고객을 확인할 때 작업 중인 화면에서 바로 정보를 확인할 수 있습니다.

ClickUp에서의 프로젝트 실행에 대해 자세히 알아보기:

기성품 CRM 시스템을 활용하세요

설정 과정도 건너뛸 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp CRM 템플릿으로 고객 여정을 관리하세요

ClickUp의 CRM 템플릿은 승인 필요, 자격 확인됨, 일정 예약됨과 같은 사용자 정의 상태를 활용해 영업 팀 단계별로 리드를 분류합니다. CRM 항목 유형, 산업 분야, 담당자 이름, 직책과 같은 내장된 사용자 지정 필드를 통해 풍부한 컨텍스트를 담은 프로필을 구축할 수 있습니다.

여기서 ClickUp의 목록 보기는 리드를 값, 마감일 또는 계약 상태별로 분류하는 데 도움이 됩니다.

반복적인 클라이언트 인계 작업을 자동화하세요

ClickUp 자동화로 청구 및 온보딩 단계를 트리거하세요

반복적인 후속 조치로 시간을 낭비하지 않으려면 ClickUp 자동화 기능을 설정하거나 ClickUp 내 AI 에이전트를 구성하세요. 예시: 고객을 '청구 준비 완료'로 표시하면 ClickUp이 자동으로 청구 작업을 생성하고 재무 도구에 태그를 지정하며 마감일을 설정합니다. 나중에 해야 한다는 것을 스스로 알림할 필요가 없습니다.

ClickUp AI 에이전트를 활용하여 작업을 자동화하고, 질문에 답변하며, 더 많은 완료됨을 달성하세요

결제 현황 및 클라이언트 상태 모니터링

ClickUp 대시보드에서 영업 팀, 수익, 예산을 시각화하세요

청구 준비가 되면 ClickUp의 재무 관리 소프트웨어로 동일한 작업 공간 내에서 결제, 예산, 프로젝트 수익성을 추적하세요.

예를 들어 브랜딩, 소셜 미디어, 컨설팅 분야에서 세 클라이언트를 동시에 관리하고 있다고 가정해 보세요. ClickUp 대시보드에서 누가 결제한 상태인지, 누가 연체 상태인지, 각 프로젝트의 가치가 얼마인지 한눈에 확인할 수 있습니다.

또한 차트, 계산 카드, 시간 추적 블록 등 50개 이상의 카드를 활용하여 평균 거래 크기, 계약 성사율, 고객 건강 점수 또는 영업 팀 성과와 같은 클라이언트 관리 메트릭을 손쉽게 추적할 수 있습니다.

인보이스 인사이트를 즉시 확인하세요

ClickUp Brain으로 맞춤형 청구서 형식을 생성하세요

ClickUp Brain은 키 인사이트를 제공하며, 필요할 때 즉시 청구서를 생성하는 등 CRM 및 재무 워크플로우에 지능적인 계층을 추가합니다.

예시: 기존 클라이언트를 위한 새 청구서를 작성할 때, ClickUp Brain에 과거 입력을 기반으로 맞춤형 청구서 형식을 생성하도록 요청할 수 있습니다. 기존 템플릿, 클라이언트 선호도, 결제 세부 정보를 검토하여 프로젝트 유형과 청구 주기에 맞는 즉시 사용 가능한 레이아웃을 생성합니다.

청구 프로세스를 간소화하세요

ClickUp은 ClickUp 통합 기능을 통해 QuickBooks 및 Harvest 같은 tools와도 연결되므로, 청구서를 발송할 때 모든 프로젝트 데이터를 바로 가져올 수 있습니다.

또는 모든 것을 ClickUp 내에서 처리할 수도 있습니다. ClickUp 인보이스 템플릿을 사용해 각 인보이스별로 작업을 생성하고, 마감일을 설정하며, 결제 상태를 추적하고, 모든 것을 원본 클라이언트 작업과 연결하세요. 단순하게 관리하면서도 업무를 체계적으로 관리할 수 있는 신뢰할 수 있는 시스템이 필요할 때 탁월한 효과를 발휘합니다.

여러 클라이언트에 걸친 다중 결제를 추적 중이라면, ClickUp 청구서 추적 템플릿으로 간편하게 기록하고 필터링하세요. 견적을 자주 발송한다면, ClickUp 견적 요청 템플릿으로 일관성 있게 속도를 높일 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

*클라이언트 정보 체계화: ClickUp Docs에서 생성한 온보딩 플랜, 서비스 개요 또는 SOW(작업 범위 설명서)를 작업 항목에 직접 연결하여 핵심 정보를 추적하세요

클라이언트 정보 수집: ClickUp 양식을 생성하여 견적 요청을 수집하고, 이를 즉시 워크플로우 내 추적 가능한 작업으로 전환하세요 ClickUp 양식을 생성하여 견적 요청을 수집하고, 이를 즉시 워크플로우 내 추적 가능한 작업으로 전환하세요

작업 공간 데이터에 빠르게 접근: *ClickUp Brain에 '클라이언트 X의 미결제 청구서를 보여줘' 또는 '그 리테이너 계약의 갱신일은 언제야?'와 같은 질문을 하면 즉시 답변을 받을 수 있습니다

번호를 손쉽게 계산하세요: ClickUp의 동적 ClickUp의 동적 수식 필드를 활용해 거래 크기, 계약 체결 비용 또는 프로젝트 수익을 자동 계산하세요

클라이언트 및 영업 팀과 협업하기: *ClickUp 채팅으로 작업 공간 내에서 메시지를 주고받고, AI 생성 요약이 제공되는 SyncUp 화상 회의를 진행하세요

후속 조치 및 청구 알림 자동화: 채팅, 목록 또는 스페이스에서 채팅, 목록 또는 스페이스에서 ClickUp 자동화 에이전트를 활성화하여 주간 업데이트를 게시하고 클라이언트 문의에 답변하세요

ClickUp의 한도

광범위한 기능 세트로 인해 ClickUp은 신규 사용자가 플랫폼의 깊이와 유연성에 익숙해지는 과정에서 학습 곡선이 있을 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp은 프로젝트 관리에 있어 다재다능함과 올인원 접근 방식으로 탁월합니다. 우리 조직에서 가장 자주 사용하는 앱이 되었습니다. 작업 관리, 문서 생성, 시간 추적, 목표, 협업 도구를 하나의 통합 인터페이스에 모아 구현의 용이성을 제공합니다. 맞춤형 보기 및 상태부터 자동화 및 대시보드에 이르기까지 맞춤 설정 옵션이 특히 뛰어납니다. 확장성이 매우 뛰어나 개인, 소규모 팀, 대규모 조직 모두에 적합합니다. 인터페이스는 세련되었으며, 반복 작업, 다양한 tools와의 연동, 모두 보기 같은 기능들이 워크플로우 관리 효율을 극대화합니다.

2. Zoho CRM with Zoho Invoice (내장된 청구 기능으로 클라이언트 관계 자동화에 최적)

via Zoho CRM

Zoho CRM과 Zoho Invoice는 재무 및 CRM 워크플로우 관리를 위해 서로 긴밀히 연동됩니다.

영업 팀이 견적서 승인 후 거래를 성사시키면 청구서가 자동 생성되어, 청구 시스템에서 고객 정보를 수동으로 재입력하는 단계를 생략합니다. Zoho CRM에 연락처가 추가되면 해당 정보가 Zoho Invoice에 자동 복사되어 청구서 및 견적서 작성을 더욱 신속하게 진행할 수 있습니다.

해당 CRM 소프트웨어는 반복적인 영업 팀 작업을 처리하고 성과 인사이트를 제공하며 고객 행동에 기반한 다음 단계까지 제안하는 AI 기반 어시스턴트 '지아(Zia)'의 기능을 제공합니다.

Zoho CRM과 Zoho Invoice의 주요 기능

Zoho CRM의 지능형 리드 점수 시스템을 통해 리드를 평가하고 분류하여, 한눈에 고의도 잠재고객을 식별하세요

블루프린트 기능을 활용해 거래 단계, 후속 조치, 승인 절차를 체계적으로 매핑하여 구조화된 영업 팀 워크플로우를 구축하세요

위치, 채널 또는 참여도에 따라 잠재 고객을 자동으로 할당하는 할당 규칙으로 리드를 자동 배정하세요

상업 송장 템플릿과 즉시 견적서-송장 변환 기능으로 견적서를 신속하게 작성하고 발송하세요

Zoho CRM 및 Zoho Invoice의 한도

하위 플랜에서는 청구 기능이 누락되거나 한도가 있으며, 사용량 제한 및 저장소 제약이 존재합니다

복잡한 CRM 보고 기능이 여러 모듈에 걸쳐 있어, 부서 간 통찰력을 도출하기 어렵습니다

Zoho CRM 및 Zoho Invoice 가격 정책

Zoho CRM

무료 체험판

무료 (3명 사용자 기준)

표준: 사용자당 월 20달러

프로페셔널: 사용자당 월 35달러

기업: *사용자당 월 50달러

Ultimate: 사용자당 월 $65

Zoho Invoice: 무료

Zoho CRM 및 Zoho Invoice 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (50,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho CRM과 Zoho Invoice에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 G2 리뷰에서 CRM 및 인보이싱 소프트웨어를 확인해 보세요:

저는 매일 Zoho CRM으로 일을 처리하며 고객 지원 문의를 관리하는데, 매우 편리해서 매일 사용합니다. Zoho CRM에서 가장 마음에 드는 점은 데이터 저장 및 회사 고객 지원 문의 추적 기능을 포함한 다양한 내장 tools를 제공한다는 것입니다. 여기에는 비밀번호 저장, 호스팅, 다양한 통합 기능 등이 포함됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 프랭클린 D. 루스벨트는 세계 최초의 CRM 시스템이라 불리는 '파리 파일'을 보유했습니다. 그의 선거 운동 관리자 제임스 파리는 루스벨트가 만난 모든 사람에 대한 상세한 노트를 보관했습니다. 루스벨트는 이후 회의에서 이 세부 사항들을 자연스럽게 언급하며 사람들에게 사진 같은 기억력을 가진 것처럼 보이게 했습니다. 사실 그는 단순히 뛰어난 파일 관리 능력을 지녔을 뿐이었습니다.

3. 플로우루(Flowlu) (작업 플랜, 영업 팀, 재무 추적에 최적)

via Flowlu

Flowlu는 청구서가 프로젝트 결과물과 직접 연계될 때 잘 일합니다.

이 플랫폼은 클라우드 기반 시스템을 활용하여 어디서나 청구서를 생성하고 전 세계 클라이언트에 청구할 수 있으며, 고객 데이터베이스 소프트웨어에서 고객 정보를 자동으로 가져옵니다. 지속적인 서비스에 대한 반복 청구서 생성을 자동화하여 매월 동일한 청구서를 수동으로 작성하는 번거로움을 덜어줍니다.

Flowlu에는 클라이언트 전용 포털이 마련되어 있어 고객이 프로젝트 업데이트, 청구서, 파일을 한 곳에서 확인할 수 있으며, 내장된 메신저를 통해 팀과 채팅할 수도 있습니다. 이 시스템은 모든 지역의 배송 및 세금 계산을 처리하므로, 특히 해외 클라이언트와 일할 때 유용합니다.

플로우루의 주요 기능

다양한 시장, 제품 또는 맞춤형 고객 유형에 맞춰 거래 흐름을 조정할 수 있도록 여러 영업 팀 파이프라인을 구축하세요

전용 받은 편지함을 통해 이메일에서 리드를 자동으로 수집하여 영업 팀 이메일을 즉시 CRM 입력으로 전환하세요

인기 결제 게이트웨이를 활용해 온라인에서 더 빠르게 결제를 수취하고, 정확한 추적을 위해 입금 내역을 자동 기록하세요

견적서가 승인되는 즉시 즉시 청구서로 전환하여 견적과 청구 사이의 지연을 제거하세요

플로우루(Flowlu)의 한도

제안서나 정기 결제를 포함한 핵심 기능이 누락되었습니다

기본값이 칸반 보기로 복원되어 사용자 선호도 설정이 사라집니다

플로우루 가격 정책

Free

필수: 사용자당 월 $12

고급: 사용자당 월 $22

얼티밋: 맞춤형 가격 정책

플로우루(Flowlu) 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Flowlu에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 요약은 다음과 같습니다:

플로우루(Flowlu)는 설명하기 정말 어렵습니다. 중소기업을 대상으로 하지만, 최상위 CRM이나 PM tools 등에서 찾아볼 수 있는 놀라운 기업급 기능을 모두 갖춘 올인원 비즈니스 관리 tool이라고 생각하시면 됩니다. […] 예를 들어, 그들의 CRM에는 리드 관리용 라운드 로빈 기능이 있습니다. 제가 Salesforce를 사용하는 기업에서 일했을 때도 그 기능을 설정할 수 없었습니다. […] 일부 기능은 다소 경직되어 있을 수 있으며, 팀은 클라이언트의 제안에 좀 더 귀 기울일 필요가 있습니다.

💡 전문가 팁: 거래 성사는 시작에 불과합니다—진정한 성장은 고객 유지에 있습니다. 고객 유지 소프트웨어를 활용해 고객의 지속적인 참여와 재방문을 유도하는 워크플로우를 구축하세요.

4. Pipedrive (파이프라인 관리, 클라이언트 후속 조치, 송장 생성에 최적)

via Pipedrive

Pipedrive는 거래 성사 속도를 높여주는 영업 팀 중심의 CRM 플랫폼입니다.

내장된 AI 영업 팀 어시스턴트는 우선순위가 높은 거래와 다음 최선의 조치에 대한 실시간 제안을 제공합니다. 거래 상세 보기에서 직접 송장을 생성할 수 있으며, 제품 카탈로그를 활성화한 경우 거래에 이미 추가된 제품 정보가 송장에 자동으로 채워집니다.

또한 인사이트 기능을 통해 CRM 프로세스 모니터링, 재무 목표 설정, 자동화된 보고가 가능합니다. 거래별 인사이트와 재무 요약이 워크플로우에 통합되어 있으므로, 수익 성과를 추적하기 위해 여러 tools를 전환할 필요가 없습니다.

파이프드라이브의 주요 기능

AI 이메일 생성기로 각 리드의 행동과 상황에 맞춰 아웃리치 이메일을 작성하고 개인화하세요.

QuickBooks 연동을 통해 CRM 내 결제 정보를 실시간으로 업데이트하며 송장 상태를 추적하세요.

AI를 활용해 클라이언트 이메일을 즉시 요약하여 읽는 시간을 줄이고 더 빠르게 응답하세요

거래별 값 필드와 시각적 영업 목표 추적을 통해 재무 성과를 모니터링하세요

파이프드라이브의 한도

내장형 이메일 마케팅, 뉴스레터 분석, 리드 캡처 양식 기능 없음

고급 분석, 예측 및 자동화 기능은 종종 업그레이드가 필요합니다

파이프드라이브 가격 정책

무료 체험판

필수: 사용자당 월 $19

고급: 사용자당 월 34달러

프리미엄: 사용자당 월 64달러

얼티밋: 사용자당 월 $89

파이프드라이브 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (2,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,000개 이상의 리뷰)

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 절반 이상이 일 중 필요한 정보를 찾는 데 어려움을 겪습니다. 27%만이 쉽다고 답한 반면, 나머지는 어느 정도 어려움을 겪으며 23%는 매우 어렵다고 답했습니다. 이메일, 채팅, tools에 지식이 흩어져 있으면 시간 낭비가 빠르게 쌓입니다. ClickUp을 사용하면 단일 작업 공간 내에서 이메일을 추적 가능한 작업으로 전환하고, 채팅을 작업에 연결하며, AI로부터 답변을 얻는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 💫 실제 결과: 팀은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조해낼 수 있을지 상상해 보세요!

5. FreshBooks (시간 추적, 경비 기록, 청구서 발행에 최적)

via FreshBooks

FreshBooks는 맞춤형 CRM 템플릿, 세금 처리 용이한 비용 카테고리, 간편한 리테이너 설정을 제공합니다. 또한 클라이언트별 수익, 결제 내역, 리테이너 요약에 초점을 맞춘 상세한 클라이언트 보고서를 생성하여 가시성을 완료할 수 있습니다.

모바일 앱과 Chrome 타이머 확장으로 사무실 책상에서든 이동 중이든 모든 청구 가능한 시간을 정확히 기록하세요.

단순한 시간 청구 소프트웨어를 넘어, FreshBooks는 가벼운 클라이언트 관리 시스템으로도 기능합니다. 고객 포털, 프로젝트 코멘트, 파일 공유를 통해 더 나은 협업을 지원합니다.

모바일 앱은 또한 경비, 기록된 시간, 결제에 대한 실시간 업데이트를 제공하므로, 몇 번의 탭만으로 비즈니스 현황을 파악할 수 있습니다.

FreshBooks의 주요 기능

은행 계좌나 신용카드를 연결하여 비즈니스 경비를 자동으로 가져오고 분류하며 업데이트하세요.

자동 영수증 스캔 기능을 활용하여 물리적 및 디지털 영수증을 즉시 기록하고 판매자 정보를 캡처하세요.

비용 항목을 클라이언트로 설정하고 청구 가능으로 표시하며, 선택적 마크업과 함께 직접 청구서로 끌어와 클라이언트에 비용을 청구하세요.

크레딧 기능을 통해 클라이언트 크레딧 및 선결제 내역을 추적하고, 이를 향후 청구서에 자동 적용하세요.

FreshBooks의 한도

명확한 원장 스타일 인터페이스가 부족하여 일부 사용자에게는 대조 작업이 직관적이지 않을 수 있습니다.

일부 사용자는 동기화 문제, 중복 입력 또는 피드 관리 혼란을 보고합니다.

FreshBooks 가격 정책

무료 체험판

라이트: 사용자당 월 $10.50

추가 혜택: 사용자당 월 $19

프리미엄: 사용자당 월 $32.50

선택: 맞춤형 가격

FreshBooks 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 FreshBooks에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

사용자가 전하는 이 CRM 및 청구 소프트웨어에 대한 간단한 후기:

FreshBooks는 온라인 계정에 대한 범위가 넓은 tools를 제공하여 시간을 절약하고 높은 생산성을 이끌어냅니다. 청구서 발행, 청구 관리, 총계정원장 기능은 FreshBooks에서 제가 가장 선호하는 tools입니다.

FreshBooks는 온라인 계정의 범위를 제공하여 시간을 절약하고 높은 생산성을 이끌어냅니다. 청구서 발행, 청구 관리, 총계정원장 기능은 FreshBooks에서 제가 가장 선호하는 tools입니다.

💡 프로 팁: ClickUp의 프리랜서 템플릿을 활용하면 프로젝트 제안서, 청구서, 클라이언트 온보딩 작업을 지체 없이 즉시 생성할 수 있습니다.

6. HubSpot (CRM 자동화, 견적서 생성, 수익 보고에 최적)

via HubSpot

HubSpot은 청구서를 마케팅 및 영업 팀 활동과 연결하여, 고객 여정 전반에 청구 프로세스를 통합하고자 할 때 유용합니다. Stripe 또는 HubSpot Payments를 통해 직접 브랜드화된 디지털 청구서로 결제를 요청할 수 있습니다.

자동화 기능을 통해 수동 개입 없이도 연체된 청구서에 대한 후속 이메일 발송을 위한 워크플로우를 설정할 수 있습니다. 퀵북스(QuickBooks) 연동을 통해 허브스팟(HubSpot)과 회계 시스템 간에 청구서 및 결제 데이터를 동기화할 수 있습니다.

HubSpot을 사용하면 거래 내역이나 견적서에서 직접 청구서를 생성하고, 결제 링크를 삽입하며, 지급 완료 내역이나 연체된 금액을 자동으로 추적할 수 있습니다.

HubSpot의 주요 기능

미결제 송장을 추적하고 파이프라인과 연결된 자동화를 통해 알림을 트리거하세요.

Breeze Copilot 에게 기록을 요약하고, 통화 준비를 하며, 기업을 조사하는 등의 작업을 단 몇 초 만에 수행하도록 요청하세요

AI 기반 공유 청구서 템플릿을 생성하여 팀이 더 빠르고 일관되게 대응할 수 있도록 지원하세요.

HubSpot의 한도

파이프라인 레이아웃이나 디자인과 같은 인터페이스 요소는 우회 방법 없이는 깊이 맞춤 설정할 수 없습니다.

전담 내부 온보딩 팀이 부족하며, 설정 시 종종 제3자 지원이 필요합니다.

HubSpot 가격 정책

Free tools

스타터 맞춤형 고객 플랫폼: 사용자당 월 $15

Smart CRM Professional: 6명의 사용자 기준 월 $1,450

Smart CRM 기업: 8명 기준 월 $4,700

HubSpot 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.4/5 (29,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (4,000개 이상의 리뷰)

🧠 재미있는 사실: 1950년대 CRM 개념은 물리적 롤로덱스에서 시작되었습니다. 1956년 덴마크 엔지니어 힐다우르 닐슨이 발명한 이 회전식 카드 파일은 한때 영업사원의 네트워크를 상징하는 궁극의 도구였습니다.

7. Bitrix24 (영업 팀 추적 및 결제 수금에 최적)

via Bitrix24

Bitrix24는 팀이 커뮤니케이션, 프로젝트 관리, CRM 및 운영을 효율화할 수 있도록 설계되었습니다.

청구서에 필수 필드, 결제 시스템, 클라이언트 유형을 설정해야 한다면 이 tool이 특히 유용합니다. 또한 국가별 고객을 위해 다양한 언어로 된 템플릿을 생성할 수 있습니다. 청구 시스템은 클라이언트의 위치에 따라 다중 통화, 세금, 할인을 자동으로 처리합니다.

결제 처리를 위해 PayPal과, 계정 동기화를 위해 Xero와 연동할 수 있습니다. 고객이 견적을 승인하면 한 번의 클릭으로 청구서로 전환할 수 있습니다.

Bitrix24 최고의 기능

BI 보고, 퍼널 분석, CRM 대시보드를 통해 영업 팀 메트릭과 성과를 추적하세요.

직관적인 사용자 인터페이스에서 /AI 어시스턴트와 함께 견적서 작성, 통화 내용 기록, 클라이언트 청구서를 처리하세요

이메일, 채팅, 전화, 소셜 미디어를 아우르는 옴니채널 컨택 센터를 통해 모든 메시지를 잠재 고객으로 전환하세요.

내장된 다중 통화 지원 및 현지화된 세금 규정 준수를 통해 제품 카탈로그와 세금을 관리하세요.

Bitrix24의 한도

슈퍼 관리자만 키 설정 변경이 가능하여 일반 사용자의 워크플로우 유연성에 한도가 있습니다.

출퇴근 기록 및 고급 작업 tools와 같은 많은 기본 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다.

Bitrix24 가격 정책

Free

표준: 월 124달러 (50명 사용자 포함)

프로페셔널: 월 249달러 (100명 사용자 포함)

기업: 월 499달러 (250명 사용자 포함)

Bitrix24 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (500개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.2/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Bitrix24에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 고객 경험을 이렇게 표현했습니다:

Bitrix24의 강점은 다용도성에 있습니다. 타사 앱의 필요성을 크게 줄여 워크플로우를 간소화하고 팀 생산성을 향상시킵니다. […] 플랫폼에 기능이 너무 많아 모든 작동 방식을 파악하는 데 시간이 다소 걸릴 수 있습니다. 특히 프로젝트 관리 tools를 처음 사용하는 사용자는 엄청난 양의 맞춤 설정 옵션에 압도될 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 채팅 스레드에서 언급된 각 리드에 대해 ClickUp Brain에 작업 생성 요청하세요. 대화를 분석하여 새로운 작업을 제안하며, 클릭 한 번으로 작업 공간에 추가할 수 있습니다. ClickUp Brain으로 즉시 상세한 작업 설명을 작성하고 스마트한 우선순위를 설정하세요

8. Odoo CRM (워크플로우 맞춤형 및 고객 관리에 최적)

via Odoo CRM

Odoo는 유연성을 위해 설계된 모듈식 설정으로 리드 관리를 간소화하고 청구 속도를 높이는 CRM 소프트웨어의 예시입니다.

이 도구를 사용하면 수익 예측을 즉시 추적하고, 후속 조치를 예약하며, 사전 정의된 스크립트에 기반해 영업 활동을 자동화할 수 있습니다. 플랫폼은 고객 청구서, 공급업체 청구서, 경비 등 계정 트랜잭션에 대한 모든 기초 입력 항목을 자동으로 생성합니다.

기본적인 청구 업무에는 인보이싱 앱이 적합하며, 포괄적인 재무 보고, 은행 계정 조정, 자산 관리를 원한다면 전체 회계 앱을 추가할 수 있습니다. 이 시스템은 OCR 및 /AI 기술을 활용한 인보이스 디지털화 기능을 포함하여 종이 인보이스를 자동으로 디지털 양식으로 변환합니다.

재고, 제조 또는 기타 비즈니스 운영과 통합된 인보이스 처리가 필요할 때 Odoo가 잘 일합니다.

Odoo CRM 최고의 기능

거래 값, 연락처 정보, 단계를 한눈에 확인할 수 있는 칸반 스타일 보기 for 영업 팀 파이프라인을 구축하세요

자동화 기능을 통해 영업 팀 플레이북에 기반하여 전화, 이메일, 회의 등 다음 단계를 자동으로 일정 관리하세요

내장된 주기 설정 및 자동 갱신을 통해 구독 및 반복 청구서를 원활하게 처리하세요

Odoo CRM의 한도

소규모 팀에게는 복잡한 설정; 여러 영역에 걸쳐 너무 많은 세부 설정이 부담스럽고 불필요하게 느껴질 수 있습니다

일부 사용자 워크플로우는 개발자 도움 없이는 쉽게 편집하거나 유연하게 조정하기 어렵습니다

Odoo CRM 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 31.10달러

맞춤형: *사용자당 월 $46.80

Odoo CRM 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.1/5 (140개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.2/5 (1,200개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? 루카 파치올리의 1494년 저서는 이중장부 회계를 소개하며, 청구서에 차변과 크레딧을 도입했습니다. 이는 오늘날 청구서 일의 근간으로 남아 있습니다.

ClickUp으로 거래를 성사시키세요

적합한 CRM 및 청구 소프트웨어를 선택한다는 것은 단순한 금융 트랜잭션 추적을 넘어서는 솔루션을 찾는 것을 의미합니다.

이 목록의 각 tool은 각자의 가치를 테이블에 제공하지만, ClickUp은 영업 팀, 재무 팀, 프로젝트 팀을 혼란 없이 연결하는 일용 모든 것 앱으로 두각을 나타냅니다.

ClickUp의 CRM을 사용하면 파이프라인을 맞춤형으로 설정하고, 후속 조치를 자동화하며, 클라이언트 커뮤니케이션을 원활하게 관리할 수 있습니다. ClickUp 재무 소프트웨어와 함께 사용하면 예산을 추적하고, 반복 결제를 간소화하며, 현금 흐름과 수익을 명확히 파악할 수 있는 스마트 대시보드를 생성할 수 있습니다.

