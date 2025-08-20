Anthropic과 Perplexity: 귀사에 적합한 AI 도구는 무엇일까요?

모든 AI 도구가 똑같은 것은 아닙니다. 일부는 사려 깊고 인간과 같은 대화에 탁월합니다. 다른 일부는 몇 초 만에 실시간 정보를 찾아내는 데 탁월합니다. 그러나 Anthropic의 Claude와 Perplexity의 AI 검색 엔진 중 하나를 선택하는 것은 단순히 기능을 비교하는 것이 아니라 더 스마트하게 일할 방법을 결정하는 것입니다.

말하기 전에 먼저 생각하는 AI 어시스턴트가 필요하십니까? 아니면 사실만을 빠르고 정확하게, 출처를 인용하여 전달하는 AI 어시스턴트가 필요하십니까? 이 둘의 차이는 미묘하지 않으며, 일상적인 워크플로우에 미치는 영향은 엄청날 수 있습니다.

이 가이드에서는 Anthropic과 Perplexity의 진정한 강점(및 한도)을 자세히 살펴보겠습니다.

대화나 검색 이상의 기능을 찾고 계신다면, AI, 프로젝트 관리, 문서, 자동화를 모두 한 곳에서 제공하는 ClickUp 이 더 현명한 선택이 될 수 있습니다.

Anthropic vs. Perplexity 한눈에 보기

Anthropic의 대화 능력과 Perplexity의 실시간 검색 기능 중 어느 것을 선택할지 고민하고 계십니까? 이 AI 플랫폼을 나란히 비교하여 두 플랫폼의 장단점을 정확하게 확인해보세요.

핵심 강점부터 이상적인 사용 사례, 한도, 가격에 이르기까지, 이러한 대규모 언어 모델에 대한 모든 정보를 한눈에 볼 수 있는 이 문서를 참고하여 올바른 결정을 내리시기 바랍니다.

기능 Anthropic Claude Perplexity AI 보너스: ClickUp ⭐️ 가장 적합한 자연스럽고 인간과 같은 대화 실시간 사실 검색 및 연구 워크플로우 생산성 및 프로젝트 자동화 핵심 강점 윤리적 AI, 컨텍스트 유지, 명확한 대화 라이브 인터넷 액세스, 사실에 기반한 요약 컨텍스트 인식 AI, 작업 관리 및 협업 이상적인 사용 사례 작가, 교육자 및 지원팀 분석가, 기자, 실시간 정보 검색자 프로젝트 관리자, 원격 팀, 여러 부서의 조직 출처 투명성 직접적인 출처 인용 없음 클릭 가능한 소스 링크 편집, 작업 및 문서를 문맥에 따라 추적합니다 워크플로우 통합 사용 불가 사용 불가 완벽한 작업 공간 통합 자동화 기능 사용 불가 사용 불가 규칙 기반 자동화 및 사전 대응적인 자동 조종 장치 에이전트를 갖춘 강력한 워크플로우 자동화 엔진

Anthropic이란 무엇인가요?

전 OpenAI 연구원들이 설립한 Anthropic은 인간의 가치와 안전에 부합하는 인공 지능 앱 또는 도구를 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.

이 회사의 주력 모델인 Claude는 뛰어난 대화 능력으로 유명하며, 유해하거나 편향된 출력을 줄이기 위해 특별히 설계되었습니다. Anthropic의 주요 목표는 유용하고 무해하며 정직한 AI를 개발하여 윤리적 고려 사항을 우선으로 하는 기업과 개인에게 이상적인 AI를 제공하는 것입니다.

🧠 재미있는 사실: Anthropic의 Claude는 "정보 이론의 아버지"로 널리 알려진 Claude Shannon의 이름을 따서 명명되었습니다. 그의 연구는 현대 AI 및 통신 시스템의 토대를 마련했습니다.

Anthropic의 기능

Claude는 단순한 챗봇이 아닙니다. 이 대규모 언어 모델은 안전하고 명확하며 인간과 같은 대화에 중점을 둔 사려 깊은 AI 동반자로 설계되었습니다. 대부분의 Claude 대안은 화려한 응답으로 인상을 남기려고 경쟁하지만, Claude는 모든 답변이 유용하고 정직하며 무해한지 확인하기 위해 한 단계 뒤로 물러납니다.

Anthropic AI 시스템을 돋보이게 하는 기능을 자세히 살펴보겠습니다.

기능 #1: 윤리적 AI 대화

Claude의 사명은 AI가 선한 영향력을 발휘할 수 있도록 하는 것입니다. 날카롭거나 신뢰할 수 없는 결과를 생성할 수 있는 대규모 언어 모델과 달리, Claude는 헌법 AI의 원칙에 따라 유해하거나 편향되거나 오해의 소지가 있는 응답을 줄이도록 설계되었습니다.

따라서 정확성, 규정 준수 및 신뢰가 필수적인 비즈니스에 이상적입니다. 이는 단순히 "안전하게 행동"하는 것이 아니라, 민감한 상황에서 AI 어시스턴트가 대본에서 벗어나지 않을 것이라는 확신을 제공하는 것입니다. 그런 면에서 Claude는 윤리적 AI 개발의 선구자 중 하나입니다.

📚 또한 읽기: 최적의 결과를 위한 효과적인 LLM 평가 수행 방법

기능 #2: 문맥 이해

AI가 방금 말한 내용을 잊어버릴 때 답답한 적이 있으신가요? Claude는 방대한 컨텍스트를 유지하고 대화를 원활하고 관련성 있게 진행하는 데 탁월합니다. 복잡한 기술 쿼리이든 여러 단계로 구성된 토론이든, Claude는 스레드를 잃지 않고 대화를 유지합니다.

이를 통해 실제로 귀를 기울이는 동료와 브레인스토밍을 하는 것처럼 원활하게 일할 수 있습니다.

기능 #3: 지속적인 학습

Claude는 "한 번 설정하면 더 이상 신경 쓰지 않아도 되는" 종류의 도구가 아닙니다. 모든 상호 작용을 통해 기계 학습은 실제 피드백과 진화하는 데이터를 기반으로 응답을 미세 조정합니다.

즉, 더 많이 사용할수록 사용자의 요구를 더 잘 예측하고 더 정확하고 정교한 결과를 제공합니다. AI 어시스턴트가 항상 관련성을 유지하고 지속적으로 개선될 수 있도록 설계된 동적 학습 루프입니다.

Anthropic 가격 정책

Free

Pro 플랜 : 사용자당 월 20달러

맥스 플랜: 월 100달러부터 시작

팀 플랜 : 사용자당 월 30달러

엔터프라이즈 플랜: 맞춤형 가격

📮 ClickUp Insight: 응답자의 62%는 ChatGPT 및 Claude와 같은 대화형 AI 도구를 사용하고 있습니다. 친숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다양한 기능을 갖춘 이 도구는 다양한 역할과 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 그러나 사용자가 AI에 질문을 하기 위해 매번 다른 탭으로 전환해야 하는 경우, 관련 토글 비용과 컨텍스트 전환 비용이 시간이 지남에 따라 누적됩니다. 하지만 ClickUp Brain은 다릅니다. 작업 공간에 바로 설치되어, 사용자가 무엇을 하고 있는지 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트를 이해하며, 작업과 관련성이 높은 답변을 제공합니다! ClickUp으로 생산성을 2배 향상시키세요!

Perplexity란 무엇인가요?

Perplexity는 GPT 기술의 강력한 기능과 인터넷 검색 기능을 결합한 고급 AI 기반 검색 플랫폼입니다. 일부 Perplexity AI의 대안과 달리, 복잡한 쿼리에 대해 실시간으로 문맥에 맞는 풍부한 답변을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

Perplexity는 빠르고 정확하며 포괄적인 검색 결과를 요구하는 연구원, 언론인 및 기술 애호가에게 적합합니다.

👀 알고 계셨나요? Perplexity AI의 이름은 언어 모델링 및 자연어 처리의 기본 메트릭인 "퍼플렉시티(perplexity)"에서 직접 영감을 받은 것입니다. 이 문맥에서 perplexity는 확률 모델이 시퀀스의 다음 단어와 같은 샘플을 얼마나 잘 예측하는지를 측정합니다. perplexity 점수가 낮을수록 모델이 예측에 대해 더 확신하고 정확하다는 것을 의미하며, 점수가 높을수록 새로운 데이터를 만났을 때 불확실성 또는 "놀라움"이 더 크다는 것을 의미합니다.

Perplexity의 기능

Perplexity의 최신 모델은 빠르고 정확한 답변을 제공하는 데 전적으로 집중되어 있습니다. AI 인텔리전스와 실시간 인터넷 데이터를 결합하여 검색 결과가 항상 시의적절하고 명확하며 신뢰할 수 있는 소스를 기반으로 할 수 있도록 보장합니다.

기능 #1: AI 기반 검색 통합

Perplexity의 핵심 강점은 AI와 인터넷 검색의 원활한 융합입니다. 수많은 파란색 링크를 표시하는 대신, 쿼리에 맞는 직접적이고 상세하며 관련성 높은 답변을 선별하여 제공합니다.

이것은 스테로이드를 맞은 검색과 같습니다—불필요한 내용이나 클릭베이트 없이, 명확하고 간결한 답변만 제공합니다. 이로 인해 연구, 사실 확인, 지식 검색이 극히 효율적으로 이루어지며, 수 시간의 수동 검색 시간을 절약할 수 있습니다.

기능 #2: 실시간 데이터 액세스

구식 정보? Perplexity에서는 절대 없습니다.

모든 검색은 실시간 웹 데이터를 활용하여 최신 인사이트, 트렌드 및 사실을 즉시 확인할 수 있습니다. 이는 금융, 기술, 뉴스 미디어 등 정보가 매분 매초 변화하는 산업에 획기적인 변화입니다. Perplexity를 사용하면 항상 최신 관련 데이터로 작업할 수 있습니다.

기능 #3: 소스 투명성

잘못된 정보가 빠르게 확산되는 시대에 Perplexity는 정직함을 유지합니다. Perplexity가 생성하는 모든 답변에는 명확한 출처가 함께 표시되므로 정보의 출처를 정확히 알 수 있습니다.

이것은 신뢰를 구축하고 행동하기 전에 확인할 수 있는 힘을 제공합니다. 연구자, 기자, 분석가에게 이 투명성은 필수적입니다.

Perplexity 가격 정책

Free Forever: 일일 쿼리 횟수가 제한된 기본 AI 검색

Pro: 사용자당 월 20달러

엔터프라이즈 플랜: 사용자당 월 40달러부터 시작

Anthropic과 Perplexity: 기능 비교

Anthropic과 Perplexity가 각각 어떤 기능을 제공하는지 살펴보았으니, 이제 실제 대결을 살펴볼 시간입니다. 사려 깊은 대화가 필요하거나, 사실 확인이 된 빠른 답변이 필요하거나, 이 두 가지의 차이점은 직접 비교해 보면 명확하게 드러납니다.

자세히 살펴보고 어느 쪽이 더 우수하며, 어떤 측면에서 가장 중요한지 확인해 보겠습니다.

기능 #1: AI 상호 작용 및 대화

AI의 마법은 대화를 얼마나 잘 할 수 있는지로 귀결되는 경우가 많습니다. 후속 질문을 하거나, 복잡한 주제를 다루거나, 단순히 "당신을 이해하는" AI를 찾고자 할 때, 문맥을 이해하고 자연스럽게 응답하는 능력이 핵심입니다. 이것이 바로 사용자 경험이 실제로 살아나거나 실패하는 부분입니다.

Anthropic의 Claude는 이 과제를 진지하게 받아들입니다. 모든 응답은 신중하게 작성된 것처럼 느껴지며, 명확하고 공감적이며 신중하게 고려된 것입니다. Claude는 단순히 대답만 하는 것이 아닙니다. 귀하의 말을 듣고 기억한 다음, 사려 깊은 인간처럼 응답합니다.

Claude의 대화 능력은 어조와 뉘앙스가 중요한 고객 서비스, 교육 또는 자문 역할에 종사하는 모든 사람에게 뚜렷한 강점입니다.

반면 Perplexity는 AI의 가장 친한 친구가 되려고 하지 않습니다. 속도와 정확성을 위해 설계되어, 잡담을 주고받지 않고도 질문에 대한 명확한 답변을 제공합니다. 일정 정도는 후속 조치를 관리할 수 있지만, Claude의 대화 깊이에는 부족합니다. "함께 탐구해 보자"보다는 "답변을 제공하고 다음 단계로 넘어가자"에 더 가깝습니다

🏆 결론: 풍부하고 인간과 같은 대화를 원한다면 Anthropic이 승자입니다. 하지만 불필요한 말 없이 직설적인 답변을 원한다면 Perplexity의 실용적인 스타일이 더 적합할 것입니다.

기능 #2: 실시간 데이터 및 검색 정확도

새롭고 신뢰할 수 있는 정보가 필요할 때, 오래된 데이터는 용납될 수 없습니다. 실시간 정확성은 단순한 특전이 아닙니다. 연구원, 분석가 및 빠르게 변화하는 필드를 다루는 모든 사람에게 필수적인 요소입니다.

Claude의 지식은 탄탄하지만, 이미 알고 있는 정보를 기반으로 합니다. 속보나 웹에서 최신 보고서를 가져오는 등 놀라움을 선사하지는 않습니다. 이 도구의 강점은 실시간 데이터를 가져오는 것이 아니라, 훈련을 기반으로 잘 정리되고 구조화된 응답을 제공하는 데 있습니다. 시대를 초월한 콘텐츠에는 훌륭하지만, 빠르게 변화하는 주제에 대해서는 그다지 유용하지 않습니다.

이 부분이 Perplexity가 돋보이는 부분입니다. 핵심에 라이브 웹 액세스가 내장되어 있어 신뢰할 수 있는 소스에서 최신 정보를 직접 가져옵니다. 모든 쿼리는 실시간 데이터에 액세스하므로 정보가 최신 상태인지 추측할 필요가 없습니다. 시장 변화를 추적하거나 오늘의 트렌드를 확인하는 등 Perplexity AI 모델이 모든 정보를 알려줍니다.

🏆 결론: Perplexity AI 모델은 실시간 정확성을 위해 당연한 선택입니다. 라이브 데이터 통합 기능으로 최신 정보와 신뢰할 수 있는 답변을 빠르게 필요로 하는 모든 사람에게 강력한 도구입니다.

기능 #3: 투명성 및 출처 인용

솔직히 말해서, AI의 답변을 무턱대고 신뢰하는 것은 위험합니다. 특히 보고서, 클라이언트 결과물 또는 비즈니스 의사 결정에 들어갈 때는 정보의 출처를 알아야 합니다. 악명 높은 AI의 환각 현상으로 인해 소스 투명성은 타협할 수 없는 요소입니다.

Claude는 사려 깊고 균형 잡힌 응답을 제공하지만 그 일을 보여주지는 않습니다. 출처 링크나 인용이 없으며, 잘 작성된 답변을 그대로 받아들이기만 해야 합니다. 윤리적 접근 방식은 칭찬할 만하지만, 사실을 재확인해야 할 때 추적 가능성이 없다는 점이 단점일 수 있습니다.

Perplexity는 투명성을 우선순위로 삼아 대본을 뒤집습니다. 모든 응답에는 명확한 출처 인용이 함께 제공되므로 정보의 출처를 정확히 알 수 있습니다. 한 번의 클릭으로 직접 사실을 확인할 수 있습니다. 이는 신뢰를 쌓고 시간을 절약하며, 연구자, 언론인 및 책임감을 요구하는 모든 사람에게 구세주와 같은 존재입니다.

🏆 결론: 소스 투명성 면에서 Perplexity AI 모델이 확실한 선두 주자입니다. 검증 가능한 인용 정보를 중요하게 생각한다면, 이 AI 기술을 선택해야 합니다.

Anthropic vs. Perplexity 레딧에서

때로는 최고의 인사이트가 제품 페이지나 공식 데모에서 나오는 것이 아니라 실제 사용자로부터 직접 나오는 경우도 있습니다. Reddit은 사람들이 이러한 도구를 실제로 매일 사용하면서 느낀 솔직하고 필터링되지 않은 의견을 공유하는 보물창고와 같은 곳입니다.

Redditors가 Anthropic의 Claude와 Perplexity AI에 대해 직접 말한 내용을 소개합니다.

대화 품질에 있어서는 Anthropic의 Claude가 많은 사랑을 받고 있습니다. 한 Redditor는 다음과 같이 지적합니다.

제 경험상, Claude는 훨씬 더 자연스러운 응답을 제공합니다. 매우 복잡한 개념과 긴 입력에 대한 답변이 훨씬 읽기 쉽습니다... 순수한 글쓰기 및 응답, 그리고 대량의 정보를 분석하고 원하는 자연스러운 출력을 빠르게 학습하는 데 있어 Claude는 훨씬 우수합니다. 사용 용도에 따라 더 나은 제품이 결정될 것입니다

제 경험상, Claude는 훨씬 더 자연스러운 응답을 제공합니다. 매우 복잡한 개념과 긴 입력에 대한 답변이 훨씬 읽기 쉽습니다... 순수한 글쓰기 및 응답, 그리고 대량의 정보를 분석하고 원하는 자연스러운 출력을 빠르게 학습하는 데 있어 Claude는 훨씬 우수합니다. 사용 용도에 따라 더 나은 제품이 결정될 것입니다

반면, Perplexity 사용자는 다음과 같이 지적합니다.

Perplexity는 자체 모델로 검색 인덱싱을 최적화했습니다. 다른 사용자가 언급한 것처럼 Claude는 인터넷에 직접 액세스할 수 없습니다. 액세스할 수 있다고 해도 Perplexity는 특히 답변을 찾기 위해 검색할 수 있는 모델이 훨씬 많기 때문에 더 유용합니다.

Perplexity는 자체 모델로 검색 인덱싱을 최적화했습니다. 다른 사용자들이 말한 것처럼, Claude는 인터넷에 직접 접속할 수 없습니다. 접속이 가능하다고 해도, Perplexity는 특히 답변을 찾기 위해 검색할 수 있는 모델이 훨씬 많기 때문에 더 유용합니다.

주요 포인트

Reddit 사용자들은 명확한 평가를 내리고 있습니다. Claude AI 모델은 자연스럽고 사려 깊은 대화에 탁월하기 때문에 미묘한 차이의 응답을 작성하고 크고 복잡한 입력을 우아하게 처리하는 데 이상적입니다.

Perplexity AI 리뷰를 보면, 이 도구가 실시간 검색 및 빠른 데이터 검색에서 우위를 차지하며, 사실 확인, 최신 정보 요약, 신뢰할 수 있는 소스 빠른 찾기에 적합하다는 것이 분명합니다.

올바른 선택은 대화의 깊이 또는 최신 정보에 액세스하는 속도 중 어느 쪽을 더 중요하게 생각하느냐에 따라 달라집니다.

📚 또한 읽기: 시간을 절약하고 생산성을 높이는 AI 프롬프트 템플릿

Anthropic과 Perplexity의 최고의 대안인 ClickUp을 만나보세요

ClickUp을 사용하여 전체 팀을 하나의 플랫폼에 통합하여 AI 생산성 및 작업 관리를 개선하세요

Anthropic은 대화를 완벽하게 처리합니다. Perplexity는 실시간 검색을 완벽하게 처리합니다. 하지만 대부분의 팀은 AI 채팅 어시스턴트나 더 나은 검색 엔진만 필요한 것이 아닙니다. 여러 작업, 문서, 자동화, AI 및 협업 도구가 통합된 통합 작업 공간이 필요합니다.

이것이 바로 일하기 위한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp이 제공하는 기능입니다. 이 앱은 일상을 단순화하고 효율성을 높이며 팀이 즐겁게 일을 완료할 수 있도록 설계된 올인원 생산성 플랫폼입니다.

Brighten A Soul Foundation의 행정 지원 관리자 Judy Hellen이 ClickUp에 대한 자신의 경험을 다음과 같이 말했습니다.

ClickUp 소프트웨어를 사용하면 회사 프로젝트를 매우 쉽고 효과적으로 추적하고 구성할 수 있습니다. 간단한 목록에서 복잡한 프로젝트에 이르기까지 ClickUp 소프트웨어는 작업을 예상대로 완료하는 데 사용되어 왔습니다. 작업 관리 문제를 해결하고 조직의 진행 중인 작업 및 프로젝트의 진행 상황을 추적할 때 매우 효과적인 소프트웨어입니다.

ClickUp 소프트웨어를 사용하면 회사 프로젝트를 매우 쉽고 효과적으로 추적하고 구성할 수 있습니다. 간단한 목록에서 복잡한 프로젝트에 이르기까지 ClickUp 소프트웨어는 작업을 예상대로 완료하는 데 사용되어 왔습니다. 작업 관리 문제를 해결하고 조직의 진행 중인 작업 및 프로젝트의 진행 상황을 추적할 때 매우 효과적인 소프트웨어입니다.

이제 ClickUp이 전체적인 가치를 제공하여 틈새 AI 도구를 능가하는 방법을 이해해 보겠습니다.

ClickUp의 우위 #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain을 통해 팀의 업무 컨텍스트를 이해하도록 훈련된 AI를 활용하세요

AI 지원을 위해 여러 앱을 토글하는 것을 잊어버리세요. ClickUp Brain은 생성형 AI를 가장 필요한 곳, 즉 작업, 문서 및 프로젝트에 직접 제공합니다. 회의 노트를 요약하거나, 이메일을 작성하거나, 콘텐츠 아이디어를 브레인스토밍하는 등, ClickUp AI는 작업의 컨텍스트를 이해합니다.

독립형 챗봇과 달리 워크플로우에 내장되어 있어 시간을 절약하고 디지털 노이즈를 줄일 수 있습니다.

💡 보너스: ClickUp Brain에서 모든 LLM에 액세스할 수 있는데 왜 하나만 사용해야 할까요? 맞습니다. Brain은 GPT, Claude, Gemini 등 최신 모델을 제공하므로 버튼을 한 번만 클릭하면 작업에 가장 적합한 LLM을 선택할 수 있습니다! 탭을 전환하지 않고도 여러 LLM을 전환할 수 있습니다. 모든 것이 ClickUp Brain에서 가능합니다!

콘텐츠 팀의 경우 ClickUp Brain은 작업 보기에서 블로그 개요를 자동 생성하고, 편집을 제안하고, 콘텐츠를 재사용할 수 있습니다. 프로젝트 관리자는 처음부터 시작하지 않고도 클라이언트 업데이트 또는 상태 보고서를 빠르게 작성할 수 있습니다. 후속 이메일 작성이나 대용량 문서 요약과 같은 반복적인 작업도 쉽게 할 수 있습니다.

또한 ClickUp의 생태계에 포함되어 있으므로 5분마다 복사, 붙여넣기, 탭 전환을 할 필요가 없습니다.

AI로 생성된 모든 스니펫은 작업 목록, 문서 및 프로젝트 타임라인에 연결되어 모든 것이 연결된 상태로 유지됩니다. 이러한 원활한 통합으로 바쁜 업무가 줄어들고 전략적 우선순위에 더 집중할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? ClickUp Brain MAX를 사용하면 데스크톱을 생산성 허브로 변모시키는 AI 슈퍼 앱을 이용할 수 있습니다. 텍스트로 말하기: 작업, 노트 또는 전체 문서를 받아쓰기하고 AI가 40개 이상의 언어로 즉시 텍스트로 변환합니다 작업, 노트 또는 전체 문서를 받아쓰기하고 AI가 40개 이상의 언어로 즉시 텍스트로 변환합니다

연결된 검색: 연결된 모든 앱, 문서 및 도구에서 데이터를 즉시 가져와 한 곳에서 확인할 수 있습니다 연결된 모든 앱, 문서 및 도구에서 데이터를 즉시 가져와 한 곳에서 확인할 수 있습니다

다중 LLM: 예, 데스크탑에서 한 곳에서 바로 액세스할 수 있습니다! 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청하세요.

ClickUp의 장점 #2: ClickUp 프로젝트 관리 및 자동화

ClickUp의 프로젝트 관리 플랫폼을 통해 15개 이상의 ClickUp 보기에서 프로젝트 상태, 진행 상황 및 업데이트를 시각화하세요

ClickUp 프로젝트 관리 솔루션은 가장 혼란스러운 워크플로우에도 구조와 효율성을 제공합니다. 목록, 보드, 달력, 간트 등 다양한 보기 옵션을 통해 ClickUp은 사용자가 원하는 방식으로 작업을 시각화할 수 있도록 지원합니다. 이러한 유연성을 통해 팀은 엄격한 프로세스에 얽매이지 않고 일관된 상태를 유지할 수 있습니다.

ClickUp의 전반적인 목표를 설정하고, 이를 관리하기 쉬운 ClickUp 작업 및 하위 작업으로 세분화하여 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다. 사용자 지정 필드는 재무, 물류, 책임 할당 등 프로젝트 세부 사항을 기록할 수 있는 충분한 공간을 제공하며, 사용자 지정 작업 상태를 통해 장애 요소를 파악하고 작업을 계속 진행할 수 있습니다.

그러나 진정한 마법은 이 모든 것을 자동화하는 데 있습니다. 그리고 선택할 수 있는 옵션이 정말 많습니다.

ClickUp 자동화를 사용하면 작업 할당, 상태 업데이트, 알림 전송, 목록 간 작업 이동과 같은 반복적인 작업을 자동화하기 위한 트리거와 동작을 설정할 수 있습니다. 한 번 구성하면 ClickUp이 모든 작업을 계속 진행하므로 수동으로 후속 조치를 취할 필요가 없습니다.

ClickUp 자동화를 사용하여 알림 및 알림을 손쉽게 트리거하세요

이는 반복적인 프로세스를 관리하는 팀을 확장하는 데 특히 유용합니다. 예를 들어, 마케팅 팀은 콘텐츠 파이프라인을 자동화할 수 있고, 제품 팀은 개발 후 QA 작업을 자동으로 할당할 수 있습니다. 워크플로우의 모든 단계는 가시적이고 추적 가능하며 최적화되어 있습니다.

결과는? 마감 기한을 놓치는 일이 줄어들고, 세세한 관리가 필요 없어지며, 팀의 만족도가 높아집니다. 결국 워크플로우 자동화는 인적 오류를 줄이고, 시간을 절약하며, 프로젝트 전반에 걸쳐 일관성을 보장합니다. 당신과 함께 성장하는 스마트한 업무 관리입니다.

그런 다음 ClickUp의 요약, 진행 상황 업데이트 또는 작업 항목과 같은 AI 필드를 사용하여 각 작업을 열지 않고도 간결한 인사이트를 볼 수 있습니다. 또한 AI 할당, AI 우선순위 지정 및 AI 분류를 사용하여 담당자, 우선순위 또는 사용자 지정 카테고리별로 작업을 자동으로 구성할 수 있습니다.

마지막으로, 수행해야 할 작업을 예측하고 이를 대신 실행하는 사전 대응적인 ClickUp Autopilot Agents도 있습니다. 일일 또는 주간 작업 활동을 요약하거나, 작업 스레드에서 문서를 생성하거나, 수신 요청을 분류하거나, 장애를 발견 및 해결하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp의 사전 구축된 AI 에이전트는 일상적인 프로젝트 관리 작업을 자동화하고, 중요한 정보를 찾아 요약하며, 보다 원활한 협업을 보장합니다. 사용 사례에 맞게 AI 에이전트를 맞춤 설정하고 싶다면 ClickUp의 맞춤형 자동 조종 AI 에이전트를 사용하세요. ClickUp의 사전 구축된 자동화 에이전트를 통해 일일 작업을 효율적으로 관리하세요

ClickUp의 장점 #3: ClickUp 문서

ClickUp Docs를 사용하여 공유 문서에서 실시간으로 협업하세요

문서는 팀에 도움이 되어야 하며, 잊혀진 폴더에 사라져서는 안 됩니다. ClickUp Docs는 작업과 프로젝트가 있는 동일한 스페이스에 강력한 협업 편집 기능을 제공합니다. 내부 wiki, SOP, 클라이언트 브리핑 또는 프로젝트 노트를 작성할 때 Docs는 워크플로우와 긴밀하게 통합됩니다.

실시간 편집을 통해 팀은 끝없는 버전을 이메일로 보내지 않고도 문서에서 협업할 수 있습니다. 문서 내에서 다양한 작업을 할당하고, 관련 작업과 목표를 연결하고, 모든 것을 상호 연결된 상태로 유지할 수 있습니다. 이를 통해 사일로를 제거하고 지식을 실행 가능한 상태로 유지할 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp 문서를 사용하여 회의 노트와 연구 결과를 직접 작업으로 전환하세요. 다음에 작업 항목을 메모할 때, 키 포인트를 강조 표시하고 "/task" 명령어를 사용하여 문서 내에서 연결된 작업을 즉시 생성할 수 있습니다.

원격 또는 분산된 팀의 경우 ClickUp Docs는 판도를 바꾸는 도구입니다. 이 도구는 지식을 중앙 집중화하고, 커뮤니케이션을 간소화하며, 업데이트를 쉽게 추적할 수 있게 해줍니다. 더 이상 무작위 파일이나 Slack 스레드를 검색하여 최신 프로젝트 브리핑을 찾을 필요가 없습니다.

문서는 또한 풍부한 서식, 삽입 및 버전 기록을 지원하므로 콘텐츠를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 또한 ClickUp 작업 공간에 연결되어 있기 때문에 모든 문서는 단순한 정적 파일이 아닌 프로젝트 생태계의 살아있는 일부가 됩니다.

최종 평결: ClickUp으로 대화, 검색 또는 전체 워크플로우를 마스터하세요

결국, Anthropic의 Claude와 Perplexity 중 어느 것을 선택할지는 어느 도구가 "더 좋은"지 하는 문제가 아닙니다. 중요한 것은 귀하에게 필요한 것이 무엇인지입니다.

글쓰기, 브레인스토밍, 복잡한 쿼리 처리 등 사려 깊고 인간과 같은 대화가 최우선순위라면 Claude가 좋은 선택입니다. 이 도구의 강점은 명확성, 공감 능력, 자연스럽고 미묘한 뉘앙스를 담은 응답에 있습니다.

실시간 데이터가 중요한 경우 Perplexity가 탁월합니다. 라이브 웹 소스에 연결하여 최신 정보를 요약하고 확인된 답변을 빠르게 제공합니다. 연구원, 분석가 및 빠르고 신뢰할 수 있는 사실 정보를 필요로 하는 모든 사람에게 든든한 동맹이 될 것입니다.

그러나 채팅과 검색을 넘어 프로젝트 관리, 팀과의 협업, 워크플로우 자동화, 라이브 문서 작성 등 업무의 범위가 더 넓다면 ClickUp이 모든 면에서 최고의 선택이 될 것입니다. 이 도구는 단순한 인공 지능 도구가 아닙니다. 모든 것(그리고 모든 사람)을 동기화하도록 설계된 업무 운영 체제입니다.

자신에게 물어보세요. 챗봇, 검색 엔진, 아니면 생산성을 높이기 위해 AI를 사용하는 진정한 파워하우스가 필요하신가요?

지금 ClickUp에 가입하고 AI 워크플로우를 이전과는 비교할 수 없는 수준으로 향상시키세요!