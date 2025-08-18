Lovable AI와 커서: 귀하에게 가장 적합한 AI 솔루션은 무엇일까요?

헤드라인을 보셨을 겁니다. "코드 없는 혁명!" "AI가 개발자를 대체할 것입니다!" "몇 초 만에 앱을 만들 수 있습니다!"

모든 것이 흥미롭지만, 소프트웨어 개발에 AI를 사용하려고 시도하면 버그로 가득 찬 앱에 발목이 빠지거나, 더 나쁜 경우 모든 것을 손으로 다시 작성해야 하는 상황에 처하게 됩니다.

아마도 프롬프트를 더 잘 구성하는 방법을 이해하기 위해 Lovable AI와 Cursor를 비교하고 계실 것입니다. 하나는 평이한 영어로 아이디어를 풀스택 앱으로 구현한다고 주장합니다. 다른 하나는 기존 워크플로우에 연결되는 날카로운 AI 쌍 프로그래머처럼 작동합니다.

하지만 한 가지 문제가 있습니다. 이러한 AI 기반 코딩 도구는 모두 같은 유형의 제작자를 위한 것이 아닙니다. 그렇다면 귀하의 워크플로우, 귀하의 두뇌, 귀하의 속도에 가장 적합한 도구는 무엇일까요?

실제 고급 기능, 실제 가격, 과대 광고 없는 정보를 자세히 살펴보세요.

Lovable AI와 Cursor: 한눈에 보기

Cursor와 Lovable의 주요 차이점을 간단히 비교해 보세요:

기능 Lovable AI 커서 보너스: ClickUp 자연어 입력 ✔ 예 ✔ 예 ✔ 예 + AI 기반 작업 생성, 스마트 필터링 및 팀을 위한 자동화 개발자 중심의 코드 인텔리전스 ✘ 없음 ✔ 예 ✔ 예 + 작업 의존성, 작업량 관리, 프로젝트에 대한 자동 알림 협업 ✔ 예 한정적(일부 Cursor Agents를 통해 제공) ✔ 예 + 실시간 협업, 문서 공유 및 팀 댓글 기능 배포 준비도 ✔ 예 ✘ 없음 ✔ 예 + 간트 차트 및 소프트웨어 개발 템플릿과 같은 프로젝트 관리 도구로 타임라인을 단축할 수 있습니다 IDE 통합 ✘ 없음 ✔ 예 ✔ 예 + GitHub 및 JIRA와 같은 개발자 도구와 통합되어 프로젝트 워크플로우를 간소화합니다 맞춤형 설정 및 코드 제어 ✔ 예 ✔ 예 ✔ 예 + 워크플로우에 맞춤화된 맞춤형 작업 보기, 템플릿 및 DevOps 자동화 프로토타이핑 속도 ✔ 예 ✘ 없음 ✔ 예 + 작업 목록, 타임라인 및 제품 로드맵을 즉시 설정하여 신속한 반복 작업 가능 AI 응답 속도 ✔ 예 ✔ 예 ✔ 예, AI로 강화된 코딩 지원을 위한 ClickUp Brain, 작업, 프로젝트 요약 및 추천을 자동 생성합니다

Lovable AI란 무엇일까요?

lovable AI를 통해

Lovable AI를 사용하면 평범한 영어로 아이디어를 설명하기만 하면 풀스택 웹 앱을 구축할 수 있습니다. 맞습니다. 코드, 프로그래밍 지식, 템플릿이 필요하지 않으며, 도움이 될 듯한 드래그 앤 드롭 도구를 사용하기 위해 고생할 필요도 없습니다. 전체 개발 팀을 고용하지 않고도 빠르게 진행하고자 하는 사람들을 위한 AI입니다.

🧠 재미있는 사실: AI를 활용하는 개발자는 그렇지 않은 개발자보다 매주 126% 더 많은 프로젝트를 완료합니다.

Lovable AI의 기능

Lovable AI는 새로운 AI 사용 사례를 실험하기 위해 한 번 사용해보고 잊어버리는 그런 도구가 아닙니다. 이 도구는 실제적이고 기능적인 결과를 제공하는 앱으로 설계되어, 단순히 예쁜 프로토타입이 아닌 확장, 통합 및 진화가 가능한 생산용 빌드입니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다.

기능 #1: 자연어에서 전체 앱으로

lovable AI를 통해

이 프로토타이핑 도구에서는 한 줄의 코드도 작성할 필요가 없습니다. "지역별 영업 실적을 표시하고 사용자가 인보이스를 업로드할 수 있는 대시보드가 필요합니다"와 같은 자연어 프롬프트를 사용하여 앱을 설명하기만 하면 Lovable이 이를 실제 작동하는 제품으로 변환합니다. 프론트 엔드와 백 엔드에서 데이터베이스 아키텍처에 이르기까지, AI가 몇 분 만에 생성한 완전한 코드를 얻을 수 있습니다.

기능 #2: 처음부터 API 지원

Lovable은 통합을 기다리지 않습니다. 처음부터 통합이 내장되어 있습니다. 결제를 위해 Stripe를 사용할 계획이십니까? 이메일에는 SendGrid를, 콘텐츠 생성에는 OpenAI를 사용하시겠습니까 ?

단어를 말하기만 하면 Lovable이 엔드포인트를 연결하고, API 호출을 설정하고, 사용자 인증 흐름까지 처리합니다. 마치 이미 당신의 마음과 스택을 읽은 AI 기반 코드 에디터로 작업하는 것과 같습니다.

기능 #3: 풀스택 편집 (원하는 경우)

Lovable이 일반적인 코딩 도구와 차별화되는 점은 바로 여기입니다. 코드의 일부를 조정, 수정 또는 완전히 재작성하는 것을 좋아하는 개발자라면 Lovable이 그 비밀을 알려드립니다.

백엔드 로직으로 바로 이동하여 API 요청을 맞춤 설정하고, CSS로 프론트엔드 스타일을 조정하고, 데이터베이스 스키마를 재구성할 수 있습니다. 고급 사용자에게는 충분한 유연성을 제공하면서도 초보자에게도 친숙합니다.

👀 알고 계셨나요? 놀랍게도 82%의 개발자가 이미 코딩을 지원하기 위해 AI 도구를 사용하고 있습니다. 트렌드로 시작된 것이 빠르게 표준 관행으로 자리 잡고 있습니다.

기능 #4: 팀 협업 모드

혼자 시작할 수도 있지만, 프로젝트는 곧 협업 프로젝트로 성장할 수 있습니다. Lovable은 이를 잘 알고 있습니다. 내장된 협업 기능을 통해 팀원을 초대하고, 빌드에 컨텍스트에 맞는 댓글을 남기고, 버전 간 변경 사항을 추적할 수 있습니다. 앱 빌더를 위한 Git과 비슷하지만, 번거로운 설정은 없습니다. 제품 관리자, 디자이너, 개발자가 마침내 같은 언어, 즉 영어로 대화할 수 있게 되었습니다.

Lovable AI 가격

Free

프로: $25/월

Business : 월 50달러

Enterprise: 맞춤형 가격

📮ClickUp Insight: 응답자의 33%는 기술 개발이 가장 관심이 있는 AI 사용 사례 중 하나라고 답했습니다. 예를 들어, 기술에 익숙하지 않은 사용자는 AI 도구를 사용하여 웹 페이지용 코드 스니펫을 만드는 방법을 배우고 싶을 수 있습니다. 이러한 경우 AI가 작업에 대해 더 많은 컨텍스트를 알고 있을수록 더 나은 응답을 할 수 있습니다. 업무용 모든 것을 위한 앱인 ClickUp의 AI는 이 부분에서 탁월합니다. 사용자가 어떤 프로젝트를 진행 중인지 파악하고, 특정 단계를 추천하거나 코드 스니펫을 쉽게 만드는 등의 작업을 수행할 수도 있습니다.

Cursor란 무엇인가요?

cursor를 통해

Cursor는 개발자 우선의 AI 쌍 프로그래머로, AI 제안의 작성, 디버깅 및 코드 리팩토링 방식을 변화시키기 위해 특별히 설계되었습니다. 이 도구는 날카롭고 집중적이며 불필요한 부분을 무자비하게 제거합니다. 레포지토리를 가져오면 Cursor가 힘을 발휘합니다.

Cursor의 기능

코딩 도구인 Cursor는 Visual Studio Code에 내장되어 코드베이스를 학습합니다. 이 스마트한 AI 코드 어시스턴트는 사용자가 무엇을, 어떻게 구축하고 있는지 이해하기 위해 별도의 설명이 필요하지 않습니다. 이 도구가 제공하는 기능은 다음과 같습니다.

기능 #1: 실시간 컨텍스트 인식 제안

Cursor는 챗봇이 아닙니다. 전체 코드베이스를 읽고 사용자의 논리에 맞는 제안을 제공합니다. 환상을 보거나 명백한 것을 설명해달라고 요청하지 않습니다. 몇 달 동안 팀에서 일한 숙련된 개발자처럼 작동합니다.

레거시 스파게티에 얽매여 있나요? 커서는 지능형 리팩터링 AI 코딩 도구를 사용하여 복잡한 코드를 깔끔하게 정리합니다. 단순히 변수 이름을 변경하는 것이 아니라, 필요에 따라 논리를 재구성하고 더 깊은 문제를 파악합니다.

기능 #3: 자연어 코드 생성

기능을 설명하면 Cursor가 스택을 잘 알고, 스타일 가이드를 따르고, 예외적인 경우를 예측하는 팀원처럼 코드를 작성합니다. 어색한 출력도, 재작업도 필요 없습니다. 하루에 더 많은 시간이 있었다면 작성했을 법한 코드만 얻을 수 있습니다.

Cursor는 또한 다중 파일 코드 생성을 지원합니다. 즉, 하나의 분리된 스니펫을 출력하는 것이 아니라, 새로운 기능을 스캐폴딩하거나 기존 모듈을 재구성할 때 여러 파일을 한 번에 생성, 수정 및 연결할 수 있습니다. 이는 프로젝트가 수십 개의 상호 연결된 파일과 구성 요소로 구성되어 있을 때 매우 중요합니다.

🧠 재미있는 사실: AI를 도입한 조직의 55%는 이제 새로운 과제에 AI 우선 접근 방식을 취하고 있으며, 이는 AI 코딩 도구의 성공은 단순히 도구를 사용하는 것이 아니라 핵심 사고 방식에 통합하는 데 달려 있음을 증명합니다.

기능 #4: GitHub 중심 워크플로우

Cursor는 GitHub에 직접 연결되어 AI의 도움을 받아 풀 리퀘스트를 생성하고, 커밋 메시지 초안을 작성하고, 코드 리뷰에 응답할 수도 있습니다. 이 GitHub 통합은 전문적인 소프트웨어 개발 환경에서 협업 코드 개발을 위해 설계되어 데모뿐만 아니라 실제 코드를 출시하는 실제 팀에 이상적입니다.

커서 가격

취미: 무료

프로: $20/월

Ultra : $200/월

Teams: 월 40달러/사용자

Enterprise: 맞춤형 가격

커서와 러블리 AI: 주요 기능 비교

두 AI 코딩 도구의 기능을 살펴보았습니다. 하지만 귀하의 업무에 더 도움이 되는 도구는 무엇일까요? 각 도구의 장점과 차이점을 살펴보겠습니다.

기능 #1: 자연어 입력

Cursor의 자연어 기능은 코드에 대해 매우 안정적입니다. 기능 작성, 버그 수정, 혼란스러운 부분 설명 등을 요청하면 대부분 정확하게 수행합니다.

그러나 Lovable은 최고의 노코드 앱 중 하나입니다. 이 앱을 사용하면 전체 애플리케이션을 설명할 수 있습니다(예: "사용자 프로필, 채팅 및 Stripe 결제가 포함된 마켓플레이스"). 그리고 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스 등 모든 것을 구축할 수 있습니다.

구문 오류, 추측, 스캐폴딩이 없습니다. 단순한 아이디어를 소프트웨어 개발로 구현하는 데 가장 가까운 도구입니다.

🏆 우승자: Lovable AI

기능 #2: 개발자 중심의 코드 인텔리전스

Lovable은 작동하는 코드를 생성할 수 있지만, Cursor처럼 레포지토리를 읽거나 레거시 로직을 이해하지는 못합니다.

Cursor는 VS Code에 자체적으로 내장되어 파일 구조, 내부 패턴, 심지어 아키텍처의 특이점까지 학습합니다. 단순히 전체 기능을 완료하는 것이 아니라 생각을 완성합니다. 대규모 코드베이스에 파묻혀 있거나 기술적 부채를 해결해야 하는 전문 개발자에게 Cursor는 시스템을 속속들이 파악하고 있는 선배 엔지니어와 함께 일하는 듯한 느낌을 줍니다.

🏆 우승자: 커서

기능 #3: 협업

Cursor는 공유된 컨텍스트와 이전의 상호 작용을 기억하여 팀의 인식 제고를 지원하지만, Lovable은 처음부터 협업이 내장되어 있습니다. 여러 사용자가 앱용 Google Docs에서와 같이 빌드를 공동 편집하고, 인라인 댓글을 남기고, 버전 기록을 볼 수 있습니다. 이는 창업자, 개발자, 디자이너가 함께 스프린트를 진행할 때 매우 중요합니다.

Cursor는 솔로 개발 워크플로우 자동화에 강력하며, Lovable은 처음부터 팀 구축에 적합합니다.

🏆 우승자: 접전이었지만, Lovable이 우위를 차지했습니다

기능 #4: 배포 준비

Cursor는 더 나은 코드를 작성하는 데 도움이 되는 개발자용 도구이지만, 환경을 구축하거나 제품을 출시하지는 않습니다.

Lovable은 처음부터 배포를 고려하여 설계되었습니다. 호스팅, API 및 데이터베이스 로직이 포함된 전체 앱 구조를 제공하여 즉시 라이브로 전환할 수 있습니다. 여러 AI 코딩 도구 또는 배포 파이프라인을 다루지 않고도 기록적인 시간 내에 MVP를 만들 수 있습니다.

🏆 우승자: Lovable AI

기능 #5: IDE 통합

Cursor는 VS Code 내, 터미널 및 파일 트리 바로 옆에 있습니다. 도구나 컨텍스트를 전환할 필요가 없습니다. 마치 작업 공간에 이미 있는 AI 개발자와 페어링한 것과 같으며, 자동 완성 기능도 포함되어 있습니다.

Lovable은 별도의 플랫폼으로, 개발 환경이 아닌 앱을 원하는 빌더를 위해 최적화되어 있습니다.

🏆 우승자: 커서

기능 #6: 맞춤 설정 및 코드 제어

Lovable을 사용하면 프론트엔드, 백엔드, 로직, 스타일링 등 모든 레이어를 검사하고 편집할 수 있습니다. 코드가 없는 케이지에 갇혀 있지 않습니다.

Cursor는 전체 시스템을 생성하지는 않지만, 기존 코드를 재작성하고 최적화하는 데는 더 뛰어나습니다.

🏆 우승자: 동점입니다. 따라서, 처음부터 시작하고 완전한 제어를 원하신다면 Lovable이, 기존 프로젝트를 수정하고 싶다면 Cursor가 더 적합합니다.

기능 #7: 빠른 프로토타입 제작

Cursor는 반응형입니다. 코드를 입력하면 응답합니다. Lovable은 AI 기반 코드 생성을 위한 도구로, 아이디어를 입력하면 몇 분 만에 작동하는 프로토타입을 제공합니다. 아이디어를 빠르게 테스트하려는 창업자나 PM에게 이는 매우 유용한 기능입니다. 도구를 결합할 필요가 없습니다. 스프린트를 기다릴 필요도 없습니다. 설명, 생성, 테스트만 하면 됩니다.

🏆 우승자: Lovable AI

기능 #8: AI 반응성

Cursor는 빠르고, 컨텍스트를 인식하며, 혼동되는 경우가 거의 없습니다. 제안 사항은 마지막 프롬프트뿐만 아니라 에디터의 실제 코드 품질에 따라 모양이 결정됩니다. Lovable의 AI는 강력하지만, 더 광범위한 앱 로직과 아키텍처를 구축하고 있기 때문에, 때때로 출력이 달라질 수 있습니다. 세밀한 코딩에는 Cursor가 더 정확합니다.

🏆 우승자: 커서

Reddit에서 Lovable AI와 Cursor 비교

AI를 사용하여 앱을 구축할 때, Redditors는 Lovable과 Cursor가 어떻게 비교되는지, 그리고 두 제품이 직접 경쟁하기보다는 서로를 보완하는 경우가 많다는 점에 대해 실제적인 통찰력을 제공하고 있습니다.

한 Reddit 사용자는 두 플랫폼을 사용하여 여러 프로젝트를 진행한 후 자신의 워크플로우를 공유했습니다.

저는 7번째 프로젝트를 진행 중이며, 두 프로젝트 전에 Cursor를 처음 사용해 보았습니다. Lovable이 식별하거나 해결할 수 없었던 문제를 디버그하고 해결하는 기능에 정말 놀랐습니다. 저는 Lovable을 정말 좋아합니다. 모든 프로젝트를 Lovable로 시작하고 완료합니다. 하지만 Lovable이 처리할 수 없는 버그, 문제 또는 복잡한 기능이 발생하면 Cursor에 의존합니다. 또한 Cursor는 Gemini 2.5와 같은 최신 생성 모델로 전환하여 사용할 수 있는 기능도 갖추고 있어 완전히 다른 경험을 할 수 있습니다.

저는 7번째 프로젝트를 진행 중이며, 두 프로젝트 전에 커서를 처음 사용해 보았습니다. Lovable이 식별하거나 해결할 수 없었던 문제를 디버그하고 해결하는 커서의 기능에 정말 놀랐습니다. 저는 Lovable을 정말 좋아합니다. 모든 프로젝트를 Lovable로 시작하고 완료합니다. 하지만 Lovable이 처리할 수 없는 버그, 문제 또는 복잡한 기능이 발생하면 Cursor에 의존합니다. 또한 Cursor는 Gemini 2.5와 같은 최신 생성 모델로 전환하여 사용할 수 있는 기능도 갖추고 있어 완전히 다른 경험을 할 수 있습니다.

이는 사용자들 사이에서 흔히 볼 수 있는 패턴을 반영합니다. Lovable은 UI 구축이나 주요 기능 통합과 같은 초기 및 창의적인 단계에서 빛을 발하는 반면, Cursor는 미세 조정, 디버깅 또는 더 복잡한 영역으로의 진출에 필요한 도구로 자리매김합니다.

또 다른 Reddit 사용자는 간단하게 말했습니다.

Lovable은 큰 기능을 추가하거나 웹사이트 UI를 시작하는 데 더 적합하다고 생각하며, 그 후에는 작은 편집을 위해 프로젝트를 Cursor로 이동합니다.

Lovable은 큰 기능을 추가하거나 웹사이트 UI를 시작하는 데 더 적합하다고 생각하며, 그 후에는 작은 편집을 위해 프로젝트를 Cursor로 이동합니다.

따라서 어떤 도구를 선택해야 할지 고민하고 있다면, 둘 중 하나를 선택해야 하는 것은 아닙니다. 대신, 많은 사용자들은 아이디어에서 인터페이스까지 워크플로우를 위해 Lovable을, 정밀한 작업과 디버깅 도구를 위해 Cursor를 함께 사용하고 있습니다. 특히 AI 한도에 도달하거나 Gemini 2와 같은 더 스마트한 모델로 업그레이드해야 할 때 더욱 그렇습니다. 5.

Lovable AI와 Cursor의 최고의 대안인 ClickUp을 만나보세요

Lovable은 앱을 설명하는 데 도움이 됩니다. Cursor는 코드의 모양을 만드는 데 도움이 됩니다. 그러나 두 제품 모두 릴리스를 계획하거나, 팀을 배정하거나, 빌드를 QA하거나, 깨끗하게 출시하는 데는 도움이 되지 않습니다.

ClickUp , the everything app for work,만이 플랜, 제품 및 사람들을 한 곳에 통합하므로, 하나의 기능을 제공하기 위해 5개의 도구를 번갈아 사용해야 하는 수고를 덜 수 있습니다.

ClickUp은 단순히 편리함만 제공하는 것이 아닙니다. ejoobi의 수석 백엔드 개발자 Tshegofatso Monama는 ClickUp의 기능을 다음과 같이 가장 잘 설명합니다.

시작되지 않았거나 완료되지 않은 작업을 추적하는 데 확실히 도움이 되었습니다. 마감일 알림 및 우선순위 설정을 통해 관리자는 마감일이 임박한 중요한 작업을 한눈에 확인할 수 있습니다.

시작되지 않았거나 완료되지 않은 작업을 추적하는 데 확실히 도움이 되었습니다. 마감일 알림 및 우선순위 설정을 통해 관리자는 중요한 작업이 무엇인지 확인할 수 있게 되었습니다.

이러한 가시성은 실제 결과로 이어집니다. ClickUp을 사용하는 팀은 개발자의 과로가 20% 감소했다고 보고했습니다.

그렇다면, ClickUp은 Lovable과 Cursor에 비해 실제로 어떻게 평가될까요? 자세히 살펴보겠습니다.

ClickUp의 One Up #1: ClickUp Brain (귀하의 일을 실제로 이해하는 AI)

ClickUp Brain을 사용하여 AI의 정밀도로 코드를 생성, 디버그 및 문서화하세요!

ClickUp Brain은 플로팅 채팅 창이나 일반적인 코드 생성기가 아닙니다. 작업 공간에 직접 내장된 세계에서 가장 완벽하고 상황에 맞는 AI 업무 보조 도구입니다.

기술 사양을 작성하거나, 스프린트 노트를 요약하거나, 작업을 관리하거나, 기능 문서를 생성하도록 요청할 수 있으며, 참조하는 작업 바로 옆에 결과를 표시할 수 있습니다.

여러 줄로 구성된 코드 블록을 더 빠르게 작성할 수 있도록 도와주는 것만이 아닙니다. ClickUp을 떠나지 않고도 전체 팀이 장애 없이 일관된 작업을 진행할 수 있도록 도와줍니다. ChatGPT를 생각해보세요. 하지만 이 도구는 백로그를 읽고 "Frontend v2. 1"이 실제로 무엇을 의미하는지 알고 있습니다.

ClickUp Brain에서 LLM을 전환하여 AI 경험을 개인화하세요

또한 ClickUp Brain은 Claude, Gemini 및 ChatGPT의 최신 모델을 포함한 여러 LLM을 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 즉, 다른 AI 도구로 전환하거나 로그인하지 않고도 앱을 구축할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 그 밖의 기능은? ClickUp Autopilot Agents —사전 구축 및 맞춤형 에이전트를 통해 엔지니어링 버그 표시, 채팅 채널에서 정보 검색 등의 작업을 자동화할 수 있습니다. ClickUp에서 반복적인 워크플로우를 처리할 맞춤형 Autopilot 에이전트를 훈련하세요

ClickUp 자동화로 바쁜 작업을 자동화하여 시간을 절약하세요

ClickUp 자동화는 보드에서 작업을 이동하는 것 이상의 기능을 제공합니다. 기능이 테스트에 도달하면 QA에 태그를 지정하고, 작업이 마감일을 놓치면 PM에게 알리고, PR이 준비되면 검토자를 자동으로 할당하는 등 간단하지만 중요한 워크플로우를 처리합니다.

자신만의 로직을 구축하고, 외부 트리거와 혼합하고, 프로젝트 관리 자동화를 통해 모든 것을 하나의 깔끔한 운영 계층으로 통합할 수 있습니다. Cursor는 코딩 속도를 높여줍니다. ClickUp은 미시적 관리 없이 전체 파이프라인의 속도를 높여줍니다.

ClickUp으로 전환한 후 Talent Plus와 같은 조직은 업무량 용량을 10% 이상 늘렸으며, 이는 올바른 도구가 업무를 지원할 뿐 아니라 업무의 수준을 높인다는 것을 증명합니다.

💡 프로 팁: ClickUp 자동화를 더 활용하고 싶으신가요? ClickUp의 자동화 가이드에서 실제 사용 사례를 확인하고 아이디어를 얻고 효율성을 높일 수 있습니다.

ClickUp의 장점 #3: 작업 + 소프트웨어 프로젝트 관리 (개발 팀의 업무 방식에 맞게 설계됨)

ClickUp 작업을 사용하여 소프트웨어 작업 관리를 간소화하고 일을 더 잘 정리하고 우선 순위를 지정하세요

ClickUp 작업은 템플릿의 환상이 아닌 실제 엔지니어링 워크플로우를 위해 만들어졌습니다. 제품 로드맵을 계획하고, 버그를 추적하고, 속도 포인트를 할당하고, 스프린트 번다운을 보고, 작업을 실제 코드 커밋에 연결하세요.

ClickUp의 프로젝트 관리 플랫폼으로 작업 항목을 관리하고 강력한 도구를 사용하여 결과물을 제어하세요

ClickUp의 프로젝트 관리 툴킷은 모든 복잡한 워크플로우와 협업 프로젝트를 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 복잡한 제품 아이디어 생성기, 여러 부서의 협업 캠페인, 전달 파이프라인 등을 생각해보세요. 간트 차트, 작업량 보기, 마일스톤 추적 기능을 통해 모든 진행 상황을 확인하실 수 있습니다.

ClickUp의 Software Teams를 통해 협업하여 개발 팀의 생산성을 높이세요

가장 좋은 점은 무엇일까요? 소프트웨어 팀용 ClickUp을 사용하면 하나의 보드 보기에 국한되지 않고 목록, 타임라인, 간트 차트, 달력, 테이블, 심지어 사용자 지정 대시보드까지 사용할 수 있습니다. 발견부터 전달까지 모든 것이 프로세스에 연결됩니다. 더 이상 하나의 스프린트를 실행하기 위해 Jira와 Google Docs를 함께 사용해야 할 필요가 없습니다.

👀 알고 계셨나요? 2027년까지 엔지니어링 인력의 약 80%는 생성형 AI에 뒤처지지 않기 위해 기술을 업그레이드해야 할 것이며, 기술 전문 지식만큼 적응력도 중요해질 것입니다.

ClickUp Docs를 사용하여 워크플로우에 연결된 풍부한 협업 문서를 작성하세요

ClickUp 문서는 위키와 제품 사양을 살아있는 문서로 바꾸어, 작업 항목을 삽입하고, 작업 항목을 할당하고, 업데이트를 인라인으로 추적할 수 있게 해줍니다. Notion이나 Confluence와 달리, 문서의 모든 내용은 실제 작업과 동기화됩니다.

ClickUp 화이트보드로 아이디어를 스케치하고 프로젝트를 플랜하세요

ClickUp 화이트보드는 팀이 사용자 흐름을 구상하고, 기능을 브레인스토밍하고, 시스템 아키텍처를 지도에 표시한 다음, 한 번의 클릭으로 이러한 모양을 작업으로 변환할 수 있는 스페이스를 제공합니다. 단순한 그리기 그 이상입니다. 실행의 시작입니다.

ClickUp 채팅으로 워크플로우 내에서 대화를 체계적으로 정리하세요

ClickUp 채팅은 팀의 커뮤니케이션을 업무에 직접 반영합니다. 인라인 댓글, 할당 가능한 스레드, 실시간 채팅을 통해 피드백이 Slack의 purgatory에 떠다니거나 이메일 체인에서 분실되는 일이 없습니다.

ClickUp 알림을 통해 최신 업데이트 및 알림을 받아 일정을 준수하세요

ClickUp 알림은 혼란을 주지 않고 주의력을 집중할 수 있도록 설계되었습니다. 체크리스트를 편집할 때마다 스팸이 쏟아지는 대신, 작업 변경, 멘션, 차단 등 중요한 사항을 중요한 시점에 확인할 수 있습니다.

ClickUp x GitHub를 통합하여 개발 프로세스와 작업을 쉽게 동기화하세요

마지막으로, ClickUp x GitHub 통합을 통해 코드베이스를 계획에 직접 연결할 수 있습니다. 커밋, 브랜치 및 풀 리퀘스트를 특정 작업에 연결할 수 있습니다. 커밋 메시지에 작업 ID가 포함된 경우 ClickUp이 티켓을 자동으로 닫습니다.

더 이상 추측은 필요 없습니다. 개발자는 GitHub에, PM은 ClickUp에 머물면서 모든 사람이 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

ClickUp으로 강력한 코드 및 앱을 구축하세요

Lovable은 코딩을 하지 않는 창업자를 위한 도구입니다. Cursor는 쉬지 않고 일하는 개발자를 위한 도구입니다.

하지만 ClickUp은? 매시간 도구를 전환하지 않고 두 가지를 모두 하고 싶은 팀을 위한 도구입니다.

창립자와 개발자 사이의 격차를 해소하여 두 그룹이 AI 코드 생성기 사이를 이동할 필요 없이 협업, 추적 및 작업을 관리할 수 있는 공유 스페이스를 제공합니다.

더 빠르고, 더 스마트하게, 더 잘 만들고 싶으신가요? 지금 ClickUp에 등록하세요.