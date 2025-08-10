제품 홍보를 강화하는 무료 판매 시트 템플릿

훌륭한 제품이나 서비스를 보유하고 있지만, 고객들이 그 가치를 제대로 이해하지 못한다고 상상해보세요. 이 때 판매 시트가 유용합니다. 1페이지 분량의 문서는 제품이 해결하는 문제와 그 제품이 최고의 솔루션인 이유를 즉시 전달하기 위해 설계되었습니다.

그러나 판매 시트 디자인이 평범하고, 키 정보가 누락되어 있거나, 시각적 요소가 불필요하게 많거나, 행동 유도가 부족하면 잠재 고객을 혼란스럽게 하거나 완전히 잃을 위험이 있습니다.

잘 디자인된 제품 판매 시트 템플릿을 사용하는 것이 중요한 이유입니다. 특정 기능을 강조하고, 인상적인 제품 사진을 포함하고, 성능 정보, 가격 및 이점을 매력적인 레이아웃으로 표현할 수 있습니다. 또한 클라이언트와 주요 의사 결정권자에게 귀하의 가치 제안을 명확하게 전달할 수 있습니다.

이 가이드에서는 멋지고 전문적인 마케팅 자료를 만들고 잠재 고객에게 깊은 인상을 남길 수 있는 10개의 무료 맞춤형 판매 시트 템플릿을 소개합니다.

🔎 알고 계셨나요? 마케팅에서 색상은 다양한 감정을 불러일으키고 구매 결정에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 파란색은 신뢰를, 빨간색은 긴급함을 전달합니다. 마치 설득의 비밀 언어와도 같죠!

판매 시트 템플릿이란 무엇입니까?

판매 시트 템플릿은 제품이나 서비스를 가장 효과적으로 소개할 수 있도록 미리 디자인된 1페이지짜리 문서입니다. 이 템플릿을 사용하면 처음부터 시작하지 않고도 훌륭한 판매 시트를 만들 수 있는 스마트한 바로 가기이며, 깔끔하고 읽기 쉬운 형식으로 판매 포인트를 강조할 수 있습니다.

제품 판매 시트 템플릿을 활용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다. 브랜드 아이덴티티를 반영한 회사 판매 시트를 빠르게 생성하세요

자사 사진, 가격, 회사 로고로 주요 기능과 제품 사양을 강조하세요

리소스 허브 또는 웹사이트 링크로 연결되는 QR 코드와 같은 간단한 행동 유도 문구를 포함하세요

첫인상을 강화하는 디자인 요소에 집중하세요

영업 시트는 제품 출시 전략에 특히 유용합니다. 어떻게?

귀하가 무역 박람회를 준비하는 스타트업 창업자라고 가정해 보겠습니다. 서두르지 않고 영업 시트 무료 템플릿을 사용하여 잠재 구매자 및 잠재 클라이언트가 귀하에게 말을 걸기 전에 이미 그들을 감동시킬 수 있는 세련된 제품 시트를 만들 수 있습니다.

좋은 판매 시트 템플릿의 조건은 무엇일까요?

신중하게 준비된 제품 판매 시트 템플릿을 사용하면 자신감 있고 명확하게 제품을 소개할 수 있습니다. 이 템플릿은 제품의 이야기를 전달하고, 목표 고객을 사로잡으며, 잠재 고객을 구매로 한 단계 더 가까이 이끌 수 있습니다.

잠재 고객을 위해 이상적인 판매 시트 템플릿에 포함되어야 할 주요 기능은 다음과 같습니다.

대담하고 시선을 사로잡는 헤드라인 : 제품이 제공하는 가장 큰 이점을 한눈에 알 수 있는 디자인으로 독자의 관심을 사로잡는 판매 시트 템플릿을 찾아보세요. ✅

명확한 제품 설명 : 제품이 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 어떤 특정 문제를 해결하는지 강조한 성공적인 판매 시트 템플릿을 검색하세요. ✅

빠른 스캔 기능 목록 : 주요 제품 기능, 제품 사양 또는 제품 사양을 짧은 글머리 기호로 나열한 판매 시트 템플릿을 선택하세요. ✅

눈길을 끄는 제품 사진 또는 시각 자료 : 잠재 구매자가 제품에 쉽게 접근할 수 있도록 고화질 이미지나 사진을 넣을 수 있는 멋진 판매 시트 템플릿을 선택하세요. ✅

정리된 레이아웃 및 계층 : 콘텐츠를 한 페이지에 명확한 섹션으로 분리하여 쉽게 스캔할 수 있는 판매 시트 템플릿을 선택하세요. ✅

행동을 유도하는 설득력 있는 문구: 행동 유도를 위한 프롬프트가 포함된 판매 시트 템플릿을 선택하세요. 고전적인 판매 시트의 예시로는 '데모 예약', '웹사이트 방문', '이 QR 코드를 스캔하세요'와 같은 간단한 문구가 있습니다. ✅

🧠 재미있는 사실: 우연히도 영업 담당자의 업무 시간 중 영업에 할애되는 시간은 35%에 불과합니다! 대부분의 업무 시간은 데이터 입력 및 보고서 작성과 같은 관리 업무에 사용됩니다.

탐색할 최고의 판매 시트 템플릿

다음은 업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp과 영업 및 마케팅 팀의 시간 절약을 돕는 다른 플랫폼에서 제공하는 최고의 무료 판매 시트 템플릿입니다.

이 프레임워크를 사용하면 영업 팀이 문서를 처음부터 디자인하는 데 시간을 낭비하지 않고 영업 거래를 성사시키는 데 집중할 수 있습니다.

1. ClickUp 영업 페이지 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 페이지 템플릿을 사용하여 강력한 메시지가 포함된 시각적으로 매력적인 영업 페이지를 만드세요

ClickUp 영업 페이지 템플릿은 영업 팀이 메시지, 시각 자료 및 가격을 중앙 집중식 사용자 지정 가능한 문서로 구성할 수 있는 상세하고 대화형 프레임워크를 제공합니다. 이 템플릿은 단순한 정적인 1페이지 문서가 아닌, USP, 온보딩 흐름 및 CTA 변형을 강조하기 위해 맞춤화된 유연한 레이아웃 섹션을 지원합니다.

내장된 ClickUp 문서, ClickUp 화이트보드 및 프로젝트 추적 기능을 갖춘 이 템플릿을 사용하면 하나의 중앙 플랫폼에서 제품의 장점을 강조하고, 매력적인 문구를 작성하고, 성능을 최적화할 수 있습니다. 또한, 업데이트 또는 A/B 테스트를 위한 소유권을 할당하면서, 기능 하이라이트, 경쟁사 비교, 제품 스크린샷 등 확장 가능한 콘텐츠 블록으로 페이지를 구성할 수 있습니다.

💛 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

드래그 앤 드롭 위젯, 마크다운 형식, 댓글 스레드를 통해 투명성을 확보하세요

미디어가 풍부한 형식을 통해 주요 차별화 요소, 사용 사례 및 가격 논리를 강조하세요

동일한 작업 공간 내에서 데모, 제품 안내 또는 고객 평가에 직접 연결할 수 있습니다

실시간 편집, 버전 기록 및 팀 피드백을 관리하세요

이상적인 사용 대상: 영업 자료의 작성 및 관리 방식을 간소화하고 확장하고자 하는 성장 단계의 SaaS 및 디지털 제품 팀.

Pressed Juicery의 디지털 커머스 및 기술 부사장인 Blaine Labron이 ClickUp에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

ClickUp은 이 비즈니스에 혁신을 가져다준 도구로, 팬데믹 이후 디지털 영업 팀의 매출을 2%에서 65% 이상으로 성장시키는 데 큰 역할을 했습니다.

ClickUp은 이 비즈니스에 혁신을 가져다준 도구로, 팬데믹 이후 디지털 영업 팀의 매출을 2%에서 65% 이상으로 성장시키는 데 큰 역할을 했습니다.

2. ClickUp 이벤트 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 제안 템플릿을 사용하여 이벤트를 명확하게 소개하고 플랜을 세우세요

여러 날에 걸친 리더십 수련회나 업계 네트워킹 이벤트를 홍보하려면 슬라이드 데크만으로는 충분하지 않습니다. ClickUp 이벤트 제안서 템플릿을 사용하면 이벤트 플랜을 명확하고 전문적으로 구성하고 발표할 수 있습니다. 컨퍼런스, 파티, 제품 출시 행사 등 어떤 이벤트를 조직하든 이 템플릿은 이벤트의 목적, 물류, 게스트의 경험을 명확하게 전달할 수 있는 형식을 제공합니다.

각 섹션은 목적에 맞게 설계되어 있습니다. 일별 일정, 연사 약력, 행사장 세부 정보, 후원사 정보, 물류 관련 노트 등을 추가할 수 있습니다. 유연한 레이아웃을 통해 시각 자료, 타임라인, 작업을 맞춤 설정할 수 있으므로 제안에서 실행에 이르기까지 원활한 플랜을 진행할 수 있습니다.

💛 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

클라이언트가 이벤트 경험을 시각화할 수 있도록 시각적 모형이나 무드보드를 삽입하세요

공급업체 목록, 티켓팅 세부 정보, 키 문서 및 기타 물리적 제품을 중앙 집중화하세요

값과 물류를 나란히 평가하고 명확한 피드백을 제공하세요

게스트의 기대, 인터랙티브 요소, 분위기 컨셉 등 물류 계획을 수립하세요

이상적인 사용 대상: 이벤트 기획자, 기업 팀, 마케팅 대행사, 클라이언트 또는 내부 이해 관계자에게 아이디어를 발표하는 행사장 관리자.

💡 프로 팁: 제품의 핵심 이점과 가치 제안을 정하기가 어려우면 ClickUp의 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain에 문의하세요. 최종 메시지와 판매 전략을 정할 때까지 브레인스토밍 파트너가 되어 드립니다. ClickUp Brain을 사용하여 핵심 이점과 가치 제안을 브레인스토밍하고, 개선하고, 완성하세요

3. ClickUp 캠페인 개요 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 캠페인 브리프 템플릿으로 전략적 캠페인을 계획, 실행 및 모니터링하세요

성공적인 마케팅 및 영업 캠페인은 명확한 크리에이티브 브리핑에서 시작됩니다. ClickUp 캠페인 브리핑 템플릿은 캠페인 목표와 KPI를 요약하고, 이를 고객 인사이트, 목소리 톤, 결과물 타임라인과 연결하는 라이브 문서로 작동합니다.

이 템플릿을 사용하면 마케팅 담당자가 커뮤니케이션을 간소화하고, 명확한 목표를 설정하고, 신제품 출시, 계절별 프로모션 진행, 브랜드 인지도 제고 등 다양한 작업을 효율적으로 실행할 수 있습니다. 모든 구성 요소는 모듈식으로 되어 있습니다. 주요 목표를 정의하고, 대상 고객을 세분화하고, 메시지 계층을 강조하고, 창의적인 참고 자료를 첨부할 수 있습니다.

💛 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

캠페인 자산, 참조 자료 및 브랜드 가이드라인에 대한 링크를 추가하세요

대상, 메시지, 채널 및 KPI에 대해 사용자 지정 가능한 필드를 사용하여 캠페인 구성 요소를 구성하세요

테이블, 달력, 간트, 작업량 등 다양한 보기를 통해 진행 상황을 시각적으로 추적하세요

기한, 우선순위 및 중첩된 하위 작업을 통해 팀 회원에게 작업을 할당하여 완전한 책임감을 부여하세요

이상적인 사용 대상: 디지털, 인쇄 또는 제품 출시 이니셔티브에 걸쳐 전략적 캠페인을 계획하고 전략, 혁신 및 배포를 하나의 중앙 집중식 출시 문서로 통합해야 하는 마케팅 팀, 크리에이티브 에이전시 및 영업 팀.

4. ClickUp 사례 연구 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사례 연구 템플릿을 사용하여 고객에게 공감을 불러일으키는 성공 사례를 소개하세요

ClickUp 사례 연구 템플릿은 풍부한 서식 및 내장된 성과 데이터를 통해 성공 사례를 이야기 형식의 콘텐츠로 변환합니다. 영업 프레젠테이션 자료부터 랜딩 페이지 등 다양한 자료에 사용하기에 최적화되어 있습니다. 최고의 가치 증명은 명확하게 구조화되고 영업 지원에 사용할 수 있는 실제 고객 성공 사례입니다.

레이아웃에는 클라이언트 배경, 문제점, 제안된 솔루션, 구현 및 결과에 대한 자리 표시자가 포함되어 있습니다. 데이터 수집, 고객 여정 분석, 실제 결과 발표를 위한 단계별 프레임워크를 제공하여 제품 또는 서비스의 가치를 강조합니다.

💛 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

목표 고객을 더 잘 공략할 수 있도록 산업별 버전을 사용하여 문제, 해결책, 결과 등 일관된 스토리 아크를 구축하세요

사례 연구를 독립된 문서로 공유하거나 제안서에 통합하세요

사례 연구 워크플로우의 각 단계를 요약한 맞춤형 상태로 진행 상황을 추적하세요

실시간 댓글과 AI 기반의 글쓰기 도구를 사용하여 쉽게 협업하고 효율적으로 초안을 작성하세요

이상적인 사용 대상: 마케팅 팀, 콘텐츠 제작자, B2B SaaS 기업, 제품 관리자, 실제 결과를 통해 성공적인 사용 사례를 문서화하고 신뢰를 구축하고자 하는 학술 연구자.

5. ClickUp 마케팅 캠페인 개요 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 캠페인 브리프 템플릿을 사용하여 성공적인 마케팅 전략을 더 빠르게 계획하세요

다중 플랫폼 마케팅 이니셔티브를 계획할 때 역할, 메시지, 타이밍에 대해 혼란이 생기는 경우가 많습니다. ClickUp 마케팅 캠페인 브리핑 템플릿은 브리핑 도구 및 판매 시트 역할을 하는 형식으로 모든 캠페인 물류를 통합하여 이러한 불일치를 방지합니다. 이 템플릿을 사용하면 마케팅 이니셔티브를 처음부터 끝까지 명확하고 정확하게 계획, 실행 및 모니터링할 수 있습니다.

캠페인 전략 및 협업을 간소화하기 위해 설계된 이 템플릿을 사용하면 마케팅 팀이 목표를 요약하고, 목표 고객을 파악하고, 메시지를 계획하고, 리소스를 모두 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 또한 팀은 전체적인 설명을 정의하고, 날짜별로 결과물을 첨부하고, 승인을 명확하게 할 수 있으며, 이 모든 것을 하나의 중앙 집중식 문서에서 수행할 수 있습니다.

💛 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

플랫폼, 소유자 및 제작 타임라인별로 결과물을 분류하세요

사전 구축된 섹션을 사용하여 영업 목표를 요약하여 목표와 성공 메트릭을 명확히 하세요

크리에이티브 브리핑을 달력 보기 및 보고 대시보드에 연결하세요

통합 댓글, AI 기반 쓰기 도구 및 상태 업데이트를 통해 실시간으로 협업하세요

이상적인 사용 대상: 여러 이해 관계자와 함께 여러 플랫폼에서 다중 채널 캠페인을 계획하는 마케팅 관리자, 디지털 대행사 및 크리에이티브 팀.

🎥 ClickUp에서 마케팅 플랜을 만드는 방법에 대한 개요는 다음과 같습니다.

6. ClickUp 프로젝트 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 제안서 템플릿을 사용하여 다음 큰 아이디어를 자신 있게 발표하세요

새로운 내부 시스템 출시 또는 외부 협업을 제안하려면 종종 맞춤화되지만 반복 가능한 프레임워크가 필요합니다. ClickUp 프로젝트 제안서 템플릿은 제안서와 구조화된 판매 시트의 하이브리드 형식으로, 범위, 결과물, 팀의 역할 및 예상 ROI를 명확하게 보여줍니다.

이 템플릿에는 목표, 가치 설명, 타임라인, 예산 등 모든 필수 섹션이 포함되어 있어 제품 제안이 명확하고 일관되며 클라이언트의 기대에 부합하도록 할 수 있습니다. 내장된 승인 워크플로우와 통합된 작업 관리 기능을 통해 반복 가능한 제안 형식을 구축하는 데 이상적입니다.

💛 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

내장된 타임라인과 영향 요약으로 프로젝트의 값을 명확하게 제시하고, 리소스, 비용 견적 및 위험 완화 플랜을 연결하세요

목표, 결과물, 가치 설명 등 구조화된 섹션을 사용하여 프로젝트 범위를 정의하세요

사전 정의된 제안 날짜 및 기간 필드를 채워 명확한 타임라인을 설정하세요

이상적인 사용 대상: 대행사, 컨설턴트 및 프로젝트 관리자는 구매 및 승인을 위해 클라이언트에게 제출할 수 있는 상세한 프로젝트 제안서를 작성해야 합니다.

7. ClickUp 프로그램 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로그램 제안 템플릿을 사용하여 개념에서 실행에 이르기까지 인상적인 프로그램을 구축하세요

ClickUp 프로그램 제안서 템플릿은 새로운 프로그램이나 서비스 이니셔티브를 위한 명확하고 체계적이며 인상적인 제안서를 작성하는 데 도움이 됩니다. 이 템플릿은 전략과 물류를 내부 판매 시트처럼 읽을 수 있는 구조화된 문서로 결합합니다.

추측을 없애기 위해 제작된 이 템플릿은 목표를 명확하게 표현하고, 작업의 우선 순위를 정하고, 비용을 평가할 수 있는 전문적인 레이아웃을 제공합니다.

💛 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

비즈니스 조정, 예상 결과, 교육 형식, 인력 요구 사항 및 예산 추정치에 대한 섹션에 액세스하세요

리더십 검토를 위해 경영진에게 적합한 형식으로 프로그램을 발표하세요

자동화를 사용하여 승인 및 피드백 라운드를 추적하세요

사용자 정의 가능한 테이블 보기를 통해 비용을 효과적으로 추정하여 자재 및 인건비를 예산으로 책정할 수 있습니다

이상적인 사용 대상: 교육, 의료, 사회 공헌, 내부 운영 분야에서 프로그램을 시작하거나 재구성하는 프로그램 관리자, 비영리 단체 코디네이터, 정부 기획자 및 기업 팀.

🎥 ClickUp 팀이 ClickUp을 사용하는 방법을 알아보세요.

8. Canva의 HR 소프트웨어 기업 비즈니스 판매 시트 템플릿

canva 를 통해

Canva의 HR 소프트웨어 기업 영업 시트 템플릿은 HR 전문가들의 공감을 얻을 수 있는 세련되고 전문적으로 디자인된 1페이지짜리 문서입니다. 또한 마케팅 팀과 영업 팀이 주요 기능, 이점 및 회사의 신뢰도를 강조하는 데에도 유용합니다.

이 템플릿은 이벤트, 프레젠테이션 회의 또는 디지털 캠페인에서 잠재적인 클라이언트를 유치하는 데 도움이 되며, 설득력 있고 간결한 커뮤니케이션을 통해 신뢰를 쌓고 참여를 유도합니다. 추천글, 보안 인증, 통합 및 연락처 정보를 기입할 수 있는 스페이스도 있습니다.

💛 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

기능, 주요 특징 및 제품 요약에 대해 잘 정리된 섹션을 사용하여 소통하세요

복잡한 제품을 깔끔하고 읽기 쉬운 형식으로 소개하세요

유연성을 위해 PDF, JPG 또는 웹에 최적화된 형식으로 출력할 수 있습니다

색상, 로고 및 폰트로 브랜딩을 맞춤 설정하여 세련되고 브랜드에 맞는 디자인을 만드세요

이상적인 사용 대상: HR 기술 기업, SaaS 공급업체, 스타트업 창업자, 또는 기업 클라이언트에게 HR 제품을 홍보하거나 무역 박람회 및 비즈니스 엑스포에서 솔루션을 소개하는 B2B 마케터.

9. Canva의 웹사이트 디자인 기업 비즈니스 판매 시트

canva 를 통해

Canva의 웹 사이트 디자인 기업 비즈니스 판매 시트는 소규모 기업을 위한 웹 사이트 디자인 서비스를 홍보하는 대담하고 클라이언트 중심의 템플릿입니다. 마케팅 문구와 시각적 구조가 완벽하게 조화를 이루어 디지털 존재가 성장에 필수적인 이유를 전달합니다.

이 1페이지 문서는 디자인 대행사가 자신의 가치를 명확하게 전달하고 온라인 스페이스에 익숙하지 않은 잠재 클라이언트를 유치하는 데 도움이 됩니다. 시청자를 인식에서 행동으로 유도하기 때문에 홍보, 프레젠테이션 자료 또는 상담에 이상적입니다.

💛 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

제품의 가치를 한눈에 전달하는 헤드라인과 부제목으로 프레젠테이션을 진행하세요

서비스와 선택 이유를 옆으로 나란히 배치된 섹션을 통해 명확하게 설명하세요

레이아웃이 준비된 이미지 자리 표시자로 과거 프로젝트를 시각적으로 강조하세요

디자인 서비스, 가격 모델 및 타임라인을 명확하게 설명하세요

이상적인 대상: 소규모 비즈니스 소유자를 대상으로 웹 존재감을 구축하거나 개선하고자 하는 소매, 접객업 또는 지역 서비스 분야의 프리랜서 웹 디자이너, 디지털 대행사 또는 마케팅 컨설턴트.

🧠 재미있는 사실: 워크플로우에 AI 또는 자동화 도구를 도입한 영업 팀은 생산성과 전반적인 팀 성과가 크게 향상되었다고 보고하며, 90%가 긍정적인 결과를 경험했습니다.

10. Xtensio의 판매 시트 템플릿

xtensio를 통해

Xtensio의 판매 시트 템플릿은 제품 또는 서비스의 핵심 가치를 한눈에 전달할 수 있도록 시각적으로 매력적인 1페이지로 구성된 템플릿입니다. 설득력 있는 문구, 깔끔한 레이아웃, 눈길을 끄는 시각 자료를 결합한 이 영업 시트를 사용하면 제품의 기능, 중요성, 차별화 요소를 빠르게 전달할 수 있습니다.

고객, 투자자 또는 이해 관계자에게 프레젠테이션을 할 때 이 템플릿을 사용하면 제품을 명확하고 효과적으로 설명할 수 있습니다. 콜드 아웃리치 또는 제품 프레젠테이션에서 관심을 끌기에 이상적입니다.

💛 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

코딩 없이 모바일 반응형 브랜드 영업 페이지를 만들고 차트, 비디오, 사용 후기 또는 주요 기능을 삽입하세요

실시간으로 공동 편집하고 공유 가능한 링크를 통해 시트를 전달할 수 있어 민첩한 거래 주기에 이상적입니다

정적 파일이 아닌 동적으로 업데이트되는 링크를 잠재 고객에게 보내세요

드래그 앤 드롭 블록을 사용하여 문제점, 제품 설명, 사례 연구 및 행동 유도 문구를 추가하세요

이상적인 사용 대상: 잠재 고객에게 새로운 제품을 소개하거나, 이해 관계자의 동의를 확보하거나, 투자자 프레젠테이션 자료에 포함하고자 하는 스타트업 창업자, 제품 마케팅 담당자 및 소규모 비즈니스 소유자.

ClickUp 템플릿으로 제품 위치를 마스터하세요

전문적인 판매 시트는 제품이나 서비스를 명확하고 인상적으로 소개하는 데 필수적입니다. 판매 시트는 제품의 가치를 전달하고, 장점을 강조하며, 관심을 끌기 때문에 클라이언트를 유치하고, 거래를 성사시키고, 투자를 확보하는 데 유용한 도구입니다.

ClickUp , 일하는 모든 것을 위한 앱은 영업 팀, 소규모 비즈니스 소유자 및 스타트업 창업자가 업무를 체계적으로 정리하고, 더 원활하게 협업하며, 더 빠르게 진행할 수 있도록 지원합니다.

문서, 화이트보드, 작업 관리, 자동화, 실시간 협업과 같은 기능을 통해 비즈니스 워크플로우의 모든 부분을 생성, 추적 및 최적화할 수 있습니다.

그리고 가장 좋은 점은 무엇일까요? ClickUp은 영업 및 마케팅 자료를 몇 분 만에 시작할 수 있는 1,000개 이상의 사용자 지정 가능한 템플릿을 제공합니다.

지금 ClickUp에 가입하여 시간을 절약하고, 일관성을 유지하며, 비즈니스 성장을 촉진하세요!