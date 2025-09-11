모든 상황에 맞는 무료 맞춤형 고객 서비스 응답 템플릿

민감한 고객 응답을 어떻게 표현할지 고민하기에 최악의 시기는 언제일까요? 확률적으로, 받은 편지함이 가득 차 있고 이미 답장이 밀려 있을 때일 겁니다. 🫠

주문 지연, 환불 요청, 혼란스러운 고객—이런 상황들은 신속한 조치 이상의 것이 필요합니다. 적절한 표현이 필요합니다. 매번 처음부터 작성하는 건? 번아웃으로 가는 지름길입니다.

바로 이 때문에 맞춤형 고객 서비스 응답 템플릿은 생명줄과 같습니다. 이를 통해 더 빠르게 응답하고, 더 정교하게 표현하며, 인간적인 감성을 잃지 않으면서도 일관성을 유지할 수 있습니다.

몇 가지 유용한 ClickUp 템플릿과 다른 유용한 템플릿들을 살펴보겠습니다. 🤩

고객 서비스 응답 템플릿이란 무엇인가요?

고객 서비스 응답 템플릿은 자주 묻는 질문(FAQ)에 답변하거나 반복되는 문제를 해결하거나 문의를 확인하는 데 사용되는 표준화된 메시지입니다.

각 템플릿은 배송 업데이트, 청구 문제, 문제 해결 단계 등 특정 유형의 쿼리에 대응하도록 구성되어 있습니다. 팀은 핵심 메시지를 유지한 채 이름이나 주문 번호 같은 세부 사항을 맞춤 설정할 수 있습니다.

이 템플릿은 이메일, 실시간 채팅, 소셜 미디어 등 채널별로 분류되어 있으며, 워크플로우 속도를 유지하고 신규 상담원의 교육 시간을 단축하며 답변 시 중요한 정보가 누락되지 않도록 하는 데 활용됩니다.

주요 맞춤형 고객 서비스 응답 템플릿 한눈에 보기

최고의 고객 서비스 응답 템플릿 요약 테이블은 다음과 같습니다:

좋은 고객 서비스 응답 템플릿의 조건은 무엇인가요?

템플릿은 시간을 절약해 주지만, 모호하거나 지나치게 형식적이라면 본질을 놓치게 됩니다.

효과적인 맞춤형 고객 서비스 응답 템플릿은 적절한 균형을 유지합니다. 다음 사항을 확인하세요. 👇

명확한 자리 표시자: [고객 이름]이나 [티켓 번호]와 같은 섹션을 강조하여 신속한 맞춤 설정이 가능하도록 합니다

양식 통합: 접수되는 쿼리를 즉시 작업으로 전환하여 신속한 분류를 지원합니다

단계별 안내: 문제 해결을 위한 관련 링크, 지침 또는 연락처 옵션을 포함하여 불필요한 반복 문의 없이 해결할 수 있도록 지원합니다

다양한 보기: 몇 번의 클릭만으로 수신함 스타일 보드, 긴급도 기반 목록, 만족도 추적 간 전환 가능

편집 가능한 형식: 팀이 문구를 수정하거나 업데이트를 추가하거나, 새로운 제품 및 정책에 맞게 조정할 수 있습니다

응답 타이머: 응답 유형이나 문제의 복잡도에 따라 후속 조치나 상급 부서로의 이관 시점을 제안합니다

내부 노트 섹션: 고객 메시지에 영향을 주지 않으면서 담당자가 팀원을 위한 간단한 배경 설명이나 의견을 추가할 수 있는 스페이스를 제공합니다

18가지 맞춤형 고객 서비스 템플릿

모든 응답은 고객이 브랜드를 인식하는 모양에 영향을 미치므로 정확히 처리하는 것이 중요합니다. 그러나 명확한 시스템이 없다면 최고의 팀조차 메시지를 놓치거나 늦게 응답할 수 있습니다.

바로 사용할 수 있는 18가지 맞춤형 고객 서비스 템플릿을 확인해 보세요. 👀

*clickUp 고객 서비스 에스컬레이션 템플릿

ClickUp 고객 서비스 에스컬레이션 템플릿으로 고객 충성도를 구축하세요

ClickUp 고객 지원 에스컬레이션 템플릿은 지원 문제가 보고되는 시점부터 완전히 해결될 때까지 관리하는 명확하고 체계적인 접근 방식을 제공합니다.

지원 프로세스의 각 단계에 맞춰 설계된 6가지 사전 구성된 뷰를 포함합니다.

고객 지원 양식은 티켓 세부 정보를 체계적인 형식으로 수집하며, 티켓 목록은 모든 요청 사항을 정렬 및 필터링 가능한 개요로 제공합니다. 미리 작성된 답변을 쉽게 확인할 수 있는 '사전 작성된 답변' 보기를 통해 신속한 커뮤니케이션이 가능합니다. 계층 지원 보드는 에스컬레이션된 티켓을 팀 또는 계층별로 시각적으로 정리하며, 선택적 기능인 '에스컬레이션 개요'는 관리자가 실시간으로 고우선순위 사례를 추적할 수 있도록 지원합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

명확한 에스컬레이션 경로와 실시간 추적으로 긴급 문제를 효율적으로 처리합니다

모든 티켓이 올바른 팀이나 관리자에게 전달되도록 보장하여 요청이 누락되는 일이 없도록 합니다

내장된 양식과 미리 준비된 응답은 팀이 더 빠르고 일관되게 응답할 수 있도록 지원합니다

📌 추천 대상: 우선순위가 높은 문제를 적절한 담당자에게 신속히 연결하고 해결 진행 상황을 지체 없이 추적해야 하는 경우.

🧠 재미있는 사실: AI 기술이 발전했음에도 불구하고, 고객의 75%는 특히 복잡한 문제를 다룰 때 지원을 위해 사람과 대화하는 것을 선호한다고 답했습니다.

2. ClickUp 맞춤형 고객 서비스 관리 템플릿

ClickUp 고객 지원 관리 템플릿으로 고객 지원 워크플로우 전체를 체계적으로 관리하세요

ClickUp 고객 지원 관리 템플릿을 사용하면 신규 티켓부터 고객 후속 조치까지 모든 지원 요청을 관리할 수 있습니다. 이 템플릿을 통해 모든 티켓을 한곳에 중앙 집중화하고 문제 유형, 우선순위 또는 담당 에이전트별로 분류할 수 있습니다.

내장된 양식을 사용하여 들어오는 요청을 자동으로 작업으로 전환하고, ClickUp 보드 보기를 활용하여 티켓을 '진행 중', '에스컬레이션됨', '해결됨'과 같은 단계 간에 가시성을 잃지 않고 드래그할 수 있습니다.

예를 들어, 고객이 결제 실패에 대해 이메일 보낸 경우 요청 양식을 사용하여 문제를 기록하고 '청구 문제'로 태그 지정하며 재무 지원 담당자에게 할당한 후 '우선순위 높음'으로 표시할 수 있습니다

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 지원 티켓을 중앙 집중화하여 우선순위, 유형 또는 담당자에 따라 쉽게 분류할 수 있습니다

접수된 요청으로부터 작업 생성을 자동화하여 시간을 절약하고 오류를 줄입니다

시각적 보드 및 목록 보기로 팀의 업무량과 진행을 투명하게 관리하세요

📌 추천 대상: 팀 작업을 조직하고, 업무량을 균형 있게 조정하며, 전체 티켓 해결 성과를 추적하는 고객 서비스 관리자.

💟 보너스: tools가 너무 많으면(일명 업무 확산) 프로세스가 단절되어 고객 서비스 워크플로우의 추진력을 약화시킵니다. 일을 위한 모든 것 앱 ClickUp으로 고객 서비스의 혼란을 해소하세요. ClickUp 고객 서비스 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하면 탭 전환 없이 티켓 관리, 대화 추적, 후속 조치 관리를 원활하게 수행할 수 있습니다.

3. ClickUp 고객 요구 분석 템플릿

ClickUp 고객 니즈 분석 템플릿을 활용하여 고객의 문제점을 즉시 해결하세요

ClickUp 고객 요구 분석 템플릿을 활용하여 고객이 요청하는 사항을 중심으로 명확한 실행 플랜을 수립하세요.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

이 맞춤형 리뷰 템플릿은 다음과 같은 데 도움이 됩니다:

고객 설명, 프로젝트 목표, 평가 tool 등 내장된 섹션을 활용하여 문제점, 선호도 또는 충족되지 않은 요구 사항에 대한 인사이트를 확보하세요

조사 결과를 하위 작업과 체크리스트로 분해하여 팀이 검토, 분석, 개선해야 할 사항을 정확히 파악할 수 있도록 하세요

로그 설문조사 연결된 링크, 지원 문서 및 내부 노트를 한 곳에 기록하여 흩어진 피드백을 찾아 헤매는 일을 방지하세요

적절한 담당자에게 후속 조치를 할당하고, '준비자', '검토자', '데이터 소스'와 같은 ClickUp 사용자 지정 필드를 통해 소유권을 추적하세요

📌 추천 대상: 온보딩 또는 문제 해결 과정에서 클라이언트의 세부 요구사항을 파악하여 맞춤형 솔루션을 효과적으로 제공하는 담당자.

📖 추천 자료: 데이터 수집 및 분석을 위한 양식 자동화 소프트웨어

4. ClickUp 맞춤형 고객 문제 진술서 템플릿

ClickUp 고객 문제 진술서 템플릿으로 고객 피드백을 명확하고 실행 가능한 인사이트로 구조화하세요

ClickUp 고객 문제 진술서 템플릿을 활용하여 반복되는 고객 불만을 체계적인 진술서로 정리하고, 이를 바탕으로 더 현명한 의사 결정을 내리세요.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

고객 피드백을 분석하고 각 맞춤형 유형이 여정 중 마주하는 구체적인 장애물을 설명하세요

해당 문제점에 대한 배경을 추가하여 팀이 그 원인을 이해할 수 있도록 하십시오

가장 시끄러운 문제가 아닌, 진정한 문제를 해결하는 집중된 솔루션을 제안하세요

이 템플릿은 신속하고 명확한 문제 해결을 위해 구조화된 즉시 사용 가능한 문서 형태로 제공됩니다. 예시: 팀이 새로운 온보딩 흐름을 구축 중이지만 사용자들이 설정을 완료하기 전에 계속 이탈하는 경우를 생각해 보십시오.

이 템플릿을 활용하여 목표 사용자를 정의하고, 지원 티켓이나 세션 녹화 기록을 통해 피드백을 수집하며, 마찰 지점을 정확히 파악할 수 있습니다. 이후 명확한 문제 진술서를 작성하고 팀과 검토한 후, 의견이 일치하면 완료하다 표시하세요.

📌 추천 대상: 반복되는 문제를 팀이 신속하게 진단하고 해결할 수 있도록 문제를 명확하게 문서화하는 지원 담당자.

💡프로 팁: Brain MAX는 AI 기반 데스크탑 도우미로, 고객 지원 이메일 작성을 손쉽게 해줍니다. 음성 입력 기능을 사용해 자연스럽게 메시지를 말하기만 하면 Brain MAX가 즉시 음성을 텍스트로 변환하고, 생각을 정리하여 명확하고 공감 어린 답변을 작성하도록 도와줍니다. 적절한 어조를 찾느라 애쓰거나 중요한 세부사항을 놓치는 일은 이제 그만. Brain MAX를 사용하면 단일 데스크톱 앱에서 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 활용해 세련되고 전문적인 이메일을 신속하게 작성할 수 있습니다.

5. ClickUp 헬프데스크 템플릿

ClickUp 헬프데스크 템플릿으로 지원 프로세스를 일관되게 유지하세요

분노하거나 불쾌한 고객 요청을 우선순위를 놓치지 않고 효과적으로 관리할 방법이 필요하신가요? ClickUp 헬프데스크 템플릿으로 모든 티켓을 처리하세요. 내장된 양식이 새로운 문의를 즉시 작업으로 전환하여 고객 서비스 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿은 접수되는 버그 보고, 긴급 기능 요청 또는 반복되는 계정 문제에 유용합니다. 중요한 세부사항이나 응답 기한을 놓치지 않고 각 사례를 기록, 배정 및 해결하는 데 도움을 줍니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

팀들이 선호하는 방식으로 일할 수 있도록 세 가지 내장 보기를 전환하세요:

난이도 보기: 문제를 할당하기 전에 각 문제의 복잡성을 평가하세요

신규 팀 회원을 위한 시작 가이드: 첫날부터 일관된 프로세스를 따를 수 있도록

QA 점수 보기를 통해 티켓 해결 현황을 모니터링하고 시간이 지남에 따라 응답 품질을 개선하세요

📌 추천 용도: 티켓 등록, 요청 우선순위 지정, 작업 할당 및 실시간 상태 추적.

6. ClickUp 클라이언트 성공 템플릿

ClickUp 고객 성공 템플릿으로 모든 클라이언트 계정을 손쉽게 관리하세요

ClickUp 클라이언트 성공 템플릿은 클라이언트 관계 관리, 고객 서비스 과제 극복, 모든 계정의 올바른 방향 유지를 위한 더 스마트한 방법을 제공합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

이탈 위험, 보통, 매우 양호 등 클라이언트의 상태에 따라 그룹화하여 어디에 주의를 집중해야 할지 파악하세요

지원 수준, 참여도, 마지막 접점, 순추천지수(NPS) 점수 등 키 세부 정보를 나란히 추적하세요

갱신 예정, 온보딩 중, 이탈 고객, 육성 중과 같은 작업 상태를 생성하여 모든 클라이언트 단계별 관리를 체계적으로 수행하세요

또한 클라이언트 성공은 장기적인 관계를 구축하고, 계정 활동을 추적하며, 클라이언트 요구에 선제적으로 대응하는 데 달려 있으며, 이 모든 요소가 ClickUp CRM 과 완벽하게 부합합니다.

예시: 고객의 NPS 점수가 하락하고 마지막 회의가 몇 주 전이라면, 고객 성공 템플릿이 '이탈 위험' 상태로 표시합니다. 그런 다음 ClickUp CRM을 사용하면 작업 공간을 벗어나지 않고도 즉시 전체 상호작용 내역을 확인하고, 계정 노트를 검토하며, 후속 조치 작업을 할당하고, 다음 접점을 플랜할 수 있습니다.

📌 추천 대상: 클라이언트 관계 관리, 마일스톤 추적, 갱신 마감일 사전 대응을 담당하는 고객 성공 팀.

7. ClickUp 고객 지원 템플릿

ClickUp 고객 지원 템플릿을 활용하여 일반적인 문의에 대한 일관된 워크플로우를 구축하세요

지원 프로세스가 체계적이지 않다면 훌륭한 고객 경험을 제공할 수 없습니다. ClickUp 고객 지원 템플릿을 사용하면 들어오는 모든 메시지, 질문 또는 불만 사항을 추적, 할당 및 해결되는 체계적인 작업으로 전환할 수 있습니다.

모든 문의 요청을 양식을 통해 수집하고, 긴급도나 주제별로 티켓에 자동 태그를 지정하여 해당 팀 회원에게 바로 전달할 수 있습니다. 지원팀과 마케팅 접점 간의 원활한 업무 인계를 지원하여 전반적인 고객 라이프사이클 마케팅 전략을 강화합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 문의를 체계적이고 배정 가능한 작업으로 전환하여 완벽한 가시성을 확보합니다

긴급도나 주제별로 티켓을 자동 태그 지정하고 적절한 팀 회원에게 자동 배정합니다

모든 채널에서 일관되고 고품질의 응답을 지원합니다

📌 추천 대상: 고객 성공 관리 소프트웨어에서 맞춤형 상태, 팀 배정, 마감일 추적 기능을 활용해 까다로운 지원 요청을 처리하는 경우.

8. ClickUp 고객 만족도 설문조사 템플릿

ClickUp 고객 만족도 설문조사 템플릿으로 상담사 성과를 탭하세요

고객이 서비스나 지원에 대해 실제로 얼마나 만족하는지 알고 싶으신가요? ClickUp 고객 만족도 설문 조사 템플릿을 사용하면 솔직한 응답을 수집하고, 효과적인 부분을 파악하며, 반복적인 소통 없이 개선이 필요한 부분을 정확히 지적할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

간단한 평가와 자유 응답 질문을 모두 포함한 짧은 설문조사를 만들어 고객이 지원, 서비스 또는 제품에 대해 진정으로 어떻게 생각하는지 파악하세요

지식 평가 및 응답자 보기와 같은 뷰를 활용하여 반복되는 문제점과 성공 사례를 파악하세요. 이를 통해 모든 응답이 명확한 다음 단계로 이어지도록 합니다

티켓이나 대화 내용을 일일이 뒤지지 않고도 팀이 각 상호작용을 어떻게 처리했는지 평가하세요

가장 큰 장점은? 모든 응답이 추적 가능한 작업으로 전환되어 고객 경험 KPI를 손쉽게 측정할 수 있도록 지원합니다.

📌 적합한 용도: 설문조사를 통한 체계적인 피드백 수집 및 고객 관계 전반에 걸친 만족도 측정.

9. ClickUp 피드백 양식 템플릿

ClickUp 피드백 양식 템플릿으로 지속적인 개선의 고리를 만드세요

산발적인 이메일을 추적하거나 후속 전화를 기다려 고객의 제품/서비스에 대한 의견을 파악할 필요가 없습니다. ClickUp 피드백 양식 템플릿을 활용하면 의견을 체계적으로 수집하고 실행으로 전환하는 신속한 방법을 구축할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

이 피드백 양식 템플릿은 다음과 같은 데 도움이 됩니다:

구매일, 서비스 제공자, 고객 등급, 종합 평가와 같은 사용자 지정 필드가 포함된 간단한 양식을 구축하세요

적절한 질문 조합을 활용하세요: 별점 평가, 자유 의견 입력 또는 객관식 질문

추천 목록, 피드백 테이블, 제공자 평가 테이블과 같은 명확한 뷰로 피드백을 자동으로 분류 및 그룹화하세요

예시, 최근 서비스를 구매했으나 낮은 평가를 남긴 고객의 경우, 해당 고객의 등급, 제공자, 의견이 한눈에 정리되어 즉시 확인 가능합니다. 이를 통해 신속하게 연락하여 문제를 해결하고 개선점을 도출할 수 있습니다.

📌 추천 대상: 클라이언트 기대치 관리 및 반복되는 서비스 격차 파악을 위해 개방형 피드백을 수집하는 팀.

🔍 알고 계셨나요? 리뷰는 중요합니다. 값은 중요합니다. 둘이 합쳐지면? 완벽한 조합이죠. 2023년 연구에 따르면, 좋은 클라이언트 추천과 긍정적인 피드백 + 돈을 낭비하지 않는다는 느낌 = 더 강한 충성도로 이어집니다. 간단히 말해, 고객이 당신을 선택한 것이 현명한 결정이었다고 느끼게 하세요.

ClickUp 고객 문의 양식 템플릿으로 고객 커뮤니케이션을 체계적으로 관리하세요

ClickUp 고객 문의 양식 템플릿을 사용하면 모든 질문, 우려 사항 또는 요청을 수집하여 즉시 담당자에게 전달할 수 있습니다.

주문 번호, 제품 카테고리, 문의 사유 등의 필드로 양식을 맞춤 설정하여 모든 제출 내용이 팀이 필요한 맥락과 함께 전달되도록 하세요.

가장 눈에 띄는 기능은? 문제 유형에 따라 양식 제출 내용을 자동 할당할 수 있다는 점입니다. 따라서 청구 관련 문의는 재무팀으로, 기술적 문제는 지원팀으로 바로 전달됩니다. 이는 분류 작업 감소와 함께 시기적절하고 적절한 지원을 통해 고객 유지율을 높여줍니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 문의를 포착하여 전체 맥락을 파악할 수 있도록 사용자 정의 가능한 필드를 제공합니다

제출된 내용을 즉시 적절한 팀이나 담당자에게 연결하여 더 빠른 응답을 제공합니다

모든 문의는 작업으로 전환되어 누락 없이 처리됩니다

📌 적합한 용도: 문의 내용과 연락처 정보를 수집하여 적절한 기술 지원 담당자에게 전달하는 데 이상적입니다.

🧠 재미있는 사실: 최초의 콜센터는 영국 기업이 PABX(개인 자동 교환기)라는 시스템을 활용해 설정했습니다. 이를 통해 비즈니스들은 대량의 고객 전화를 관리할 수 있게 되었습니다.

11. ClickUp 제품 피드백 설문조사 템플릿

ClickUp 제품 피드백 설문조사 템플릿으로 사용자의 요구 사항과 동기화하세요

ClickUp 제품 피드백 설문조사 템플릿을 사용하면 단 몇 분 만에 설문조사를 시작할 수 있으며, 이를 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

고객이 무시하지 않을 명확하고 집중된 질문을 하세요

불만, 기능 요청 또는 불만 사항에서 패턴을 파악하세요

시간 경과에 따른 만족도 점수와 제출 동향을 추적하세요

예를 들어 맞춤형 고객들이 계속해서 불편한 결제 경험에 대해 문의한다면, 티켓마다 일일이 답변하는 대신 이 설문조사를 보내 체계적인 피드백을 대규모로 수집하세요. 단순한 불만 사항 모음이 아닌, 변경 사항을 제안할 수 있는 구체적인 근거 자료를 확보할 수 있습니다.

이 고객 피드백 tool을 사용하면 제품 평가, 의견, 감정별로 분류된 모든 응답을 한 곳에서 볼 수 있습니다. 이를 통해 우선적으로 개선해야 할 사항과 이미 잘 운영되고 있는 부분을 파악하기가 더 쉬워집니다.

📌 추천 대상: 제품별 인사이트를 수집하여 기능, 업데이트 또는 수정 사항의 우선순위를 정하는 것은 클라이언트 관리에 결정적인 차이를 만듭니다.

12. ClickUp 인시던트 대응 보고서 템플릿

ClickUp 인시던트 대응 보고서 템플릿으로 반복되는 문제의 패턴을 파악하세요

데이터 유출, 계정 침해, 의심스러운 로그인 등 문제가 발생하면 급한 Slack 스레드만으로는 부족합니다. ClickUp 인시던트 대응 보고서 템플릿을 사용하면 모든 세부 사항을 기록하고, 모든 구성원이 상황을 파악하며, 반복적인 실수를 방지할 수 있습니다.

이 작업 템플릿은 각 인시던트에 대해 전용 작업을 생성하고, 맞춤형 상태를 사용하여 단계를 세분화하며, 승인자, 사건 노트, 지원 문서와 같은 사용자 지정 필드를 통해 중요한 맥락을 추가합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 인시던트를 상세한 배경 정보, 맞춤형 상태 및 지원 문서 with 함께 기록합니다

후속 조치를 할당하고 해결 과정을 추적하여 반복적인 실수를 방지합니다

중요한 상황에서도 팀의 정보 공유와 협력을 지원하여 한 팀으로 유지합니다

📌 추천 대상: 중대 인시던트 기록, 후속 조치 할당, 문제점 분석을 수행하는 관리자 및 지원팀

🧠 재미있는 사실: 적절하게 사용된 유머는 고객과의 상호작용을 기억에 남게 합니다. 가벼운 농담이나 유쾌하고 친근한 어조는 일상적인 지원 채팅을 고객이 실제로 즐기는 경험으로 바꿀 수 있어, 브랜드를 기억하고 추천할 가능성을 높입니다.

맞춤형 고객 서비스에서 AI 활용 방법을 이해하려면 이 비디오를 확인하세요:

13. 이메일 미터의 고객 지원 응답 템플릿

via 이메일 Meter

지원 이메일 작성은 항상 쉬운 일이 아닙니다. 시급한 경우도 있고, 공감과 명확함의 적절한 균형이 필요한 경우도 있습니다. Email Meter는 이를 잘 이해합니다. 그래서 고객 커뮤니케이션을 관리하고 신속하게 답변할 수 있도록 설계된 10가지 고객 서비스 이메일 템플릿을 단일 다운로드 팩으로 제공합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

패키지 내 두 가지 주목할 만한 템플릿을 자세히 살펴보겠습니다:

*클라이언트가 즉각적인 답변을 요구하는 경우: 고객이 명백히 스트레스를 받고 있는 긴급 이메일에는 적합합니다. 수신된 메시지가 정중하지 않더라도 차분하고 존중하며 안심시키는 적절한 어조를 유지하는 데 도움이 됩니다

영업 팀에서 계정 관리로의 전환: *거래 체결 후 이 템플릿을 사용하여 고객에게 감사 인사를 전하고, 담당 계정 관리자를 소개하며, 추가 문의 사항이 있을 경우 계속해서 도움을 드릴 수 있음을 알립니다

📌 추천 대상: 일반적인 시나리오에 대한 미리 준비된 이메일 응답 라이브러리로 회신 속도를 높이는 데 이상적입니다.

14. Zendesk 고객 서비스 이메일 템플릿

via Zendesk

Zendesk의 30가지 고객 지원 이메일 템플릿을 활용하면 처음부터 작성하지 않고도 거의 모든 일반적인(그리고 흔하지 않은) 지원 시나리오를 처리할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

서비스 장애 발생 후 고객을 안심시키세요

과도한 판매 의식 없이 업셀링하세요

갱신 알림이나 가격 인상 안내를 어색함 없이 발송하세요

팀 회원 교체 시에도 일관된 상호작용 유지

📌 추천 대상: 모든 고객 이메일(이메일)에 걸쳐 일관된 브랜드 목소리와 어조를 유지하는 상담원과 관리자.

15. 메달리아(Medallia)의 고객 서비스 이메일 응답 템플릿

via Medallia

Medallia의 이 템플릿 모음은 고객 서비스 담당자에게 가장 흔하고 까다로운 상황에 즉시 사용할 수 있는 답변을 제공합니다. 모든 템플릿을 복사하여 붙여넣기하고 맞춤 설정하여 다음을 수행할 수 있습니다:

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

배송이 지연되거나 잘못 배송되거나 파손된 상품으로 인해 불만을 가진 고객과 효과적으로 소통하세요. 당황하여 말을 더듬지 않고도 말입니다

복잡한 회사 정책이나 청구 관련 혼란을 몇 초 만에 명확히 설명하세요

적절한 사과와 선의의 제스처로 부정적인 전화/채팅 경험을 두 번째 기회로 전환하세요

📌 추천 대상: 체계적인 피드백 요청 템플릿으로 서비스 경험에 대한 후속 조치 수행 시

16. Hiver의 맞춤형 고객 서비스 이메일 템플릿

via Hiver

이 템플릿은 로봇 같은 느낌 없이 더 빠르게 답변하고자 하는 고객 지원팀을 위해 제작되었습니다. 각 템플릿은 지원 과정에서 발생하는 특정 순간을 해결하여 팀이 지연, 실수, 심지어 작별 인사까지도 명확하고 자신 있게 처리할 수 있도록 합니다.

이 템플릿을 활용하면 적극적인 업데이트로 불안한 고객을 안심시키고, 해결된 티켓을 개인적인 감성으로 마무리하는 등 다양한 대응이 가능합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

기계적인 느낌 없이 프롬프트하고 표준화된 답변을 제공합니다

지연, 실수, 작별 인사 등 다양한 상황을 명확하고 세심하게 다룹니다

팀이 대량의 지원 이메일을 효율적으로 처리할 수 있도록 지원합니다

📌 추천 대상: 대량의 지원 이메일을 처리하면서 신속하고 표준화된 답변을 보내야 하는 경우.

17. LiveAgent 맞춤형 고객 서비스 응답 템플릿

via LiveAgent

매일 클라이언트 커뮤니케이션을 처리하는 분들을 위해 설계된 LiveAgent의 즉시 발송 가능한 템플릿은 전문적인 답변 작성의 번거로움을 덜어줍니다.

어떤 어조나 긴급성에도 그 순간에 맞는 템플릿이 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

자동 응답 이메일 템플릿: 고객의 메시지 수신 즉시 확인을 알리고, 답변을 받을 수 있는 시점에 대한 명확한 기대치를 설정합니다

분노한 고객 대응 이메일 템플릿: *공감, 책임감, 안심으로 긴장된 상황을 진정시키세요

고객 불만 대응 템플릿: 문제를 직접적으로 해결하고, 해결책을 제시하며, 고객의 의견이 반영되었음을 보여주세요

📌 추천 대상: 다양한 고객 상황을 처리하며 여러 사용 사례를 아우르는 효율적인 답변이 필요한 상담원.

🧠 재미있는 사실: 가장 오래된 기록된 맞춤형 고객 불만은 기원전 1750년 고대 메소포타미아에서 비롯되었습니다. 나니라는 남성이 점토판에 잘못된 등급의 구리를 받았다는 불만을 기록했습니다.

18. LiveAgent의 소셜 미디어 맞춤형 고객 서비스 응답 템플릿

via LiveAgent

소셜 미디어에서 고객 쿼리를 처리한다면, 동일한 질문, 불만 또는 칭찬이 얼마나 자주 나타나는지 잘 알고 계실 겁니다. 각각에 수동으로 답변하고 계신가요? 이는 시간이 많이 소요되고 반복적이며 지치게 만듭니다. LiveAgent의 소셜 미디어 맞춤형 고객 서비스 템플릿이 바로 여기서 유용하게 활용됩니다.

고객 서비스 담당자, 지원팀 및 온라인 상호작용을 관리하는 모든 사람을 위해 특별히 맞춤형으로 설계된 이 템플릿은 로봇 같은 느낌 없이 더 빠르게 응답할 수 있도록 도와줍니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

사용자가 지원 문제나 문제 해결 단계를 안내받을 수 있도록 돕는 전문적인 응답

친근하고 감사하는 메시지로 긍정적인 분위기를 유지하세요

불편함을 인정하고 진심으로 사과하며 실질적인 해결책을 제시하세요

📌 추천 대상: 소셜 플랫폼에서 고객 쿼리에 대응할 때, 톤에 맞는 사전 작성된 답변으로 고객 맞춤형 만족도를 높이는 데 이상적입니다.

clickUp으로 차별화된 서비스를 제공하세요*

훌륭한 맞춤형 고객 서비스는 미리 준비된 답변에서 비롯되지 않습니다.

이는 팀, tools, 맞춤형 고객의 요구를 수용하는 시스템에서 비롯됩니다.

ClickUp의 고객 지원 응답 템플릿이 여기서 두각을 나타냅니다. 팀의 요구에 맞춰 유연한 맞춤 보기, 상태, 사용자 지정 필드로 완전히 사용자 정의 가능한 지원 워크플로를 생성합니다.

칸반 보기로 우선순위가 높은 티켓을 추적하고 싶으신가요? 완료됨. 클라이언트 문제 접수용 양식 기반 시스템이 필요하신가요? 간단합니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요!

자주 묻는 질문

1. 고객 서비스 응답은 어떻게 작성하나요?

우수한 고객 서비스 응답은 프롬프트하고, 정중하며, 개인화되고, 공감적이며, 해결 중심적이어야 합니다. 항상 고객의 이름을 불러 호칭하고, 고객의 우려를 인정하며, 해결책을 설명하고, 추가 지원을 제공하십시오.

예시:

안녕하세요, [고객 이름]님,

[문제]에 대해 문의해 주셔서 감사합니다. 불편을 드려 죄송합니다. 다음과 같이 도와드릴 수 있습니다: [해결책/다음 단계]. 다른 질문이나 우려 사항이 있으시면 알려주세요.

감사합니다

[귀하의 이름]

[귀하의 이름]

2. 맞춤형 서비스의 5R이란 무엇인가요?

맞춤형 서비스의 5R 원칙은 다음과 같습니다:

존중: 모든 맞춤형 고객을 존중과 예의를 갖추어 대하십시오.

응답: 고객 문의에 프롬프트하고 적절하게 답변하십시오.

해결: 고객 문제를 효율적으로 파악하고 해결하세요.

안심시키기: 고객의 우려 사항이 진지하게 받아들여지고 있음을 확신시켜 주세요.

참고: 관계를 구축하기 위해 과거 상호작용을 기억하고 후속 조치를 취하세요.

3. 맞춤형 불만 사항에 어떻게 답변해야 할까요?

문제를 인지하고 사과하며 해결책을 설명하고 고객의 피드백에 감사하는 내용의 템플릿을 사용하세요.

템플릿:

안녕하세요, [고객 이름]님,

이 문제를 알려주셔서 감사합니다. [문제 설명]과 관련된 불편을 겪으셨다는 소식에 유감스럽게 생각합니다. 귀하의 의견을 진지하게 받아들이고 있으며, 해당 사안을 조사 중입니다.

해결을 위해 저희가 취하고 있는 조치는 다음과 같습니다: [해결 방안 또는 다음 단계 설명].

도움이 더 필요하신 점이 있으시면 언제든지 알려주십시오. 기다려 주셔서 감사드리며, 문제를 해결할 기회를 주신 점에 깊이 감사드립니다.

감사합니다

[귀하의 이름]

[귀하의 이름]

4. 좋은 고객 서비스 답변의 예시는 무엇인가요?

좋은 고객 서비스 답변의 예시:

안녕하세요, 사라님,

주문이 늦게 도착했다는 소식에 유감입니다. 당사는 정시 배송을 위해 노력하고 있으며, 이로 인한 불편함을 잘 이해합니다. 배송비를 환불해 드렸으며, 대체 주문을 신속히 처리하여 이틀 이내에 도착하도록 조치했습니다.

도움이 더 필요하신 점이 있으면 언제든지 말씀해 주세요. 이해해 주셔서 감사드리며, 소중한 고객님으로서 항상 감사드립니다.

감사합니다, 알렉스