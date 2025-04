13 리드 생성을 강화할 수 있는 원활한 AI 대안 및 경쟁사

I love how easy the tool is to navigate. 깔끔한 사용자 인터페이스로 LinkedIn 연결을 위한 이메일 주소를 쉽게 찾을 수 있습니다. 또한 모든 리드를 하나의 목록에 저장할 수 있는 기능도 마음에 듭니다. 수집한 데이터를 쉽게 볼 수 있습니다.