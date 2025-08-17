성능 향상을 위한 10가지 최고의 HR 관리 소프트웨어 기능

HR 팀은 채용, 급여, 성과 평가 등 모든 업무를 수행하지만, 올바른 도구가 없다면 기본적인 작업조차 끝없는 할 일 목록으로 변합니다. 휴가를 수동으로 추적하고 있습니까? 서류 작업을 쫓고 있습니까? 아무도 그런 일에 시간을 할애할 수 없습니다. ⏳

적합한 HR 관리 소프트웨어 기능은 운영을 간소화하고, 바쁜 업무를 줄이며, 팀이 직원 지원 및 생산성 향상에 집중할 수 있도록 지원합니다.

이 블로그에서는 인사 운영을 더 쉽고, 빠르고, 덜 답답하게 만드는 최고의 HR 소프트웨어 기능을 살펴봅니다. 또한 ClickUp이 조직의 성과를 어떻게 개선하는지도 살펴보겠습니다. 자세히 알아보세요! 🧐

HR 관리 소프트웨어란 무엇인가요?

HR 관리 소프트웨어는 기업이 필수적인 인적 자원 작업을 처리하는 데 도움이 되는 디지털 솔루션입니다. 채용, 급여, 출근 추적 및 성과 관리를 자동화하여 수작업의 노력을 줄이고 오류를 최소화합니다.

이 소프트웨어는 직원 데이터를 중앙 집중화하여 중요한 기록을 저장, 접근, 관리하는 것을 더 쉽게 만듭니다. 구조화된 시스템은 회사 정책 및 법적 요구사항 준수를 보장하며, HR 프로세스의 전반적인 정확성을 향상시킵니다.

🔍 알고 계십니까? 글로벌 HR 소프트웨어 시장은 클라우드 기반 솔루션의 채택이 증가함에 따라 2024년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

HR 관리 소프트웨어의 주요 이점

HR 작업 관리는 금방 부담이 될 수 있습니다. HR 관리 소프트웨어가 모든 것을 더 관리하기 쉽고 효율적으로 만드는 방법을 설명해드리겠습니다. 💪🏼

간소화된 관리 작업: 급여, 휴가 추적 및 성과 평가를 자동화하여 HR 팀이 직원 참여, 유지 및 성장에 집중할 수 있도록 지원합니다

개선된 인력 관리: 직원 데이터를 중앙 집중화하여 신속하게 액세스할 수 있으므로 HR 팀이 출근을 모니터링하고 근무 시간을 추적하며 규정 준수를 효율적으로 관리할 수 있습니다

업무량 감소: 관리 업무를 자동화하고 팀이 전략적 이니셔티브에 집중할 수 있도록 지원하여 인력이 부족한 팀과 한도 이상으로 일하는 관리 업무를 자동화하고 팀이 전략적 이니셔티브에 집중할 수 있도록 지원하여 인력이 부족한 팀과 한도 이상으로 일하는 HR 전문가(57%) 사이의 격차를 해소합니다

원활한 직원 셀프 서비스: 직원들이 개인 정보 업데이트, 휴가 신청, 직원 혜택 접근 등을 독립적으로 수행할 수 있도록 하여 행정 부담을 줄입니다

규정 준수 및 보안 강화: 기록 보관을 자동화하여 노동법 및 회사 정책을 준수하는 동시에 안전한 데이터 저장소를 통해 직원 정보를 보호하고 규정 준수 위험을 줄입니다

🧠 재미있는 사실: 첫 번째 공식 HR 부서는 1901년 대규모 파업 이후 National Cash Register Company에서 설립되었습니다. 이 부서는 근로자 불만, 안전, 교육에 중점을 두었습니다.

HR 관리 소프트웨어의 필수 기능

HR 및 직원 관리 소프트웨어에는 필수적인 특정 기능이 있습니다. 팀의 요구 사항을 충족하기 위해 필요한 기능을 살펴보세요. 👇

1. 직원 데이터베이스 관리

중앙 집중식 직원 데이터베이스는 개인 정보, 직무 역할, 급여, 성과 기록 등 모든 것을 한 곳에 보관합니다. HR 팀은 고급 검색 및 필터링 기능을 사용하여 정확하고 최신 프로필을 빠르게 수집할 수 있으므로, 끝없는 스프레드시트를 일일이 검토할 필요가 없습니다.

모든 사람이 민감한 데이터에 액세스할 필요는 없으며, 역할 기반 제어를 통해 권한이 있는 직원만 필수 기록을 보거나 편집할 수 있습니다. 계약, 인증 및 업무 이력이 잘 문서화되고 안전하게 보관되므로 규정 준수 또한 강화됩니다.

클라우드 스토리지를 통해 HR 전문가는 언제 어디서나 데이터를 검색할 수 있습니다. 이제 더 이상 파일을 찾느라 고생할 필요가 없습니다. 😉

ClickUp의 테이블 보기를 사용하면 설정 에 맞게 ClickUp 사용자 정의 필드를 사용하여 역할, 부서, 시작 날짜, 급여 범위 등 모든 것을 구성할 수 있습니다. 태그를 추가하여 위치 또는 고용 유형별로 사람들을 그룹화하고 각 행에 계약서와 같은 문서를 보관할 수 있습니다. 프라이버시도 보장됩니다. 역할 기반 권한을 통해 민감한 정보는 권한이 있는 사람만 볼 수 있습니다.

📖 관련 기사: 싱가포르에서 가장 우수한 HR 소프트웨어를 테스트해봤습니다

2. 급여 처리 및 세금 준수

수동 급여 계산은 골치 아픈 일입니다. 계산 실수, 세금 오류, 공제 누락은 심각한 문제로 이어질 수 있습니다. HR 관리 소프트웨어는 회사 정책 및 세금 규정에 따라 급여, 보너스, 공제를 자동으로 계산하여 급여 처리의 스트레스를 덜어줍니다.

세법은 자주 변경되며, 이를 따라가는 것은 쉽지 않을 수 있습니다.

내장된 규정 준수 도구는 급여 구조를 자동으로 조정하여 비즈니스가 규정을 준수하고 벌금을 피할 수 있도록 지원합니다. 회계 시스템과의 원활한 통합으로 재무 보고가 더욱 원활해지며, 직원은 셀프 서비스 포털을 통해 급여 명세서 및 세금 문서를 즉시 확인할 수 있습니다. 적시에 정확한 급여 결제로 지연이나 병목 현상 없이 모든 것이 원활하게 진행됩니다.

ClickUp에서 반복 작업을 생성하여 월급 처리부터 분기별 세금 신고까지 모든 것을 처리할 수 있습니다. 보너스, 공제 또는 세금 업데이트에 대한 하위 작업을 추가하세요. 그런 다음 ClickUp 달력 보기를 사용하여 모든 예정된 급여 날짜와 규정 준수 기한을 한눈에 확인할 수 있습니다. 이를 통해 마감일 전에 알림을 받고 급여 달력이 한 곳에서 계속 표시되도록 할 수 있습니다.

3. 채용 및 지원자 추적

적절한 시스템이 없으면 채용은 물류 면에서 악몽으로 변할 수 있습니다. 끝없는 이력서를 분류하고, 지원서를 추적하고, 면접을 조정하는 일은 귀중한 시간을 소모하고 모든 것을 늦추게 합니다. 지원자 추적 시스템(ATS)은 채용 공고, 지원서 및 지원자 프로필을 깔끔하게 정리하여 프로세스를 원활하게 진행합니다.

AI 기반의 스크리닝이 몇 초 만에 후보자를 직무 요건에 매칭하여 HR 팀이 최고의 인재를 더 빠르게 선정할 수 있도록 지원합니다.

적합한 지원자가 선정되면 자동화된 면접 일정이 설정되어 이메일을 주고받는 번거로움이 사라지고 조정이 쉬워집니다. 맞춤형 워크플로우가 초기 심사부터 최종 제안에 이르기까지 각 채용 단계를 안내하므로 아무것도 놓치지 않고 진행할 수 있습니다.

협업도 더 쉬워집니다. 채용 관리자는 실시간 피드백을 공유하여 불필요한 지연 없이 의사 결정을 진행할 수 있습니다.

🎥 채용이 더욱 스마트해졌습니다. AI가 채용을 변화시키고 적합한 후보자를 더 빠르게 찾는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

ClickUp의 목록 보기를 사용하면 모든 지원자와 채용 프로세스의 진행 상황을 혼동 없이 확인할 수 있습니다. 자동화 기능이 후보자를 여러 단계로 이동시키고 알림을 보내기 때문에 작업 관리에 시간을 낭비하지 않고 적합한 인재를 찾는 데 집중할 수 있습니다. 또한 ClickUp AI Notetaker는 인터뷰 대화를 자동으로 캡처하고 요약하여 피드백을 쉽게 검토하고 모든 사람이 동일한 페이지를 볼 수 있도록 합니다.

🔍 알고 계셨나요? Google은 한때 기묘한 채용 방법을 사용했습니다. 광고판에 수학 방정식을 적어 놓은 후, 정답을 맞힌 사람만 다음 단계로 진행할 수 있는 방식이었습니다. 이 방법은 최고의 문제 해결 능력을 갖춘 인재를 유치하는 데 도움이 되었습니다.

4. 출퇴근 및 휴가 관리

출석을 수동으로 추적하는 것은 지루하고 오류가 발생할 가능성이 높습니다.

HRMS 소프트웨어는 생체 인식 스캐너 또는 디지털 체크인을 통해 근무 시간, 휴식 시간 및 초과 근무를 자동으로 기록합니다. 이를 통해 타임시트를 일일이 확인하는 번거로움 없이 정확한 기록을 확보할 수 있습니다.

휴가 신청도 관리하기가 더 쉬워집니다. 직원은 몇 초 만에 휴가 신청을 제출할 수 있고, 관리자는 즉시 승인하거나 거부할 수 있습니다. 시스템이 휴가 잔여 일수를 자동으로 업데이트하므로 모든 것이 회사 정책 및 노동법에 부합하게 유지됩니다. 실시간 추적을 통해 HR 팀은 결근 패턴을 조기에 파악할 수 있으므로 업무량을 관리하고 업무 중단을 방지하기가 더 쉬워집니다.

급여는 출근 기록과 원활하게 동기화되므로, 수동으로 추가 조정할 필요 없이 급여를 정확하게 계산할 수 있습니다.

ClickUp의 출근부 템플릿을 사용하면 근무 시간, 휴식 시간, 초과 근무 시간을 한 곳에서 쉽게 기록할 수 있으므로, 일반적인 서류 작업 없이도 신뢰할 수 있는 데이터를 얻을 수 있습니다. 휴가에 대해서는 ClickUp의 휴가 신청 템플릿을 통해 직원이 휴가 신청을 빠르게 제출할 수 있으며, 관리자는 지체 없이 승인 또는 거부할 수 있습니다. 두 템플릿 모두 기록을 자동으로 업데이트하므로, 실시간 인사이트를 통해 휴가 잔여 일수를 정확하게 관리하고 팀의 근무 가능 여부를 확인할 수 있습니다.

5. 성과 관리 및 평가

성과 관리는 단순한 일상 업무가 아닌 성장을 위한 로드맵이 되어야 합니다. HR 관리 소프트웨어는 관리자가 명확한 목표를 설정하고, 진행 상황을 추적하며, 개발을 지원하는 지속적인 피드백을 제공하도록 지원하여 이러한 작업을 더 쉽게 만듭니다.

자동화된 성과 평가로 평가 주기의 부담을 덜고, 직원, 동료 및 상사로부터 인사이트를 수집하여 균형 잡힌 평가를 작성할 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 템플릿을 통해 평가가 회사 목표에 부합하도록 하고, 평가를 체계적이고 투명하게 유지할 수 있습니다. 실시간 분석을 통해 최고 성과자를 쉽게 파악하고 직원이 지원이 필요한 부분을 파악할 수 있습니다.

더 강력한 인사이트는 더 나은 개발 플랜, 더 높은 참여도, 더 의욕적인 인력으로 이어집니다.

명확하고 달성 가능한 목표를 설정하면 직원들은 목표를 달성하기 위해 계속 노력할 수 있고, 관리자는 지원을 집중해야 할 부분을 정확히 파악할 수 있습니다. ClickUp 목표를 사용하면 모든 사람이 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있으므로 체크인과 검토가 더욱 의미 있게 느껴집니다. 1년에 한 번의 성과 회의만을 기다리는 대신, 성장을 가시적이고 지속적으로 유지할 수 있습니다.

6. 직원 셀프 서비스 포털

휴가 잔여 일수 확인, 개인 정보 업데이트, 오래된 급여 명세서 찾기 등 모든 일을 HR에 이메일로 문의하고 싶은 사람은 아무도 없습니다. 셀프 서비스 포털을 통해 직원들이 이러한 작업을 독립적으로 처리할 수 있습니다. 휴가를 신청해야 합니까? 몇 번의 클릭으로 완료됩니다. 출근 기록을 확인하거나 성과 평가를 검토하고 싶으신가요? 간단합니다. 기다리거나 여러 번 연락할 필요가 없습니다.

HR 팀은 일상적인 질문에서 벗어나 더 중요한 우선순위에 시간을 할애할 수 있습니다. 안전한 로그인 시스템이 민감한 데이터를 안전하게 보호하며, 모바일 액세스를 통해 직원들은 어디서나 모든 것을 관리할 수 있습니다.

셀프 서비스 포털을 통해 HR 기능을 직접 제어하여 직원 만족도도 높일 수 있습니다.

ClickUp 지식 기반 템플릿을 사용하면 휴가 정책부터 급여 세부 정보에 이르기까지 모든 것을 한 곳에서 확인할 수 있습니다. 직원들은 쉽게 사용할 수 있으며, 일상적인 요청에 시달리지 않아도 됩니다.

🧠 재미있는 사실: ‘인적 자원’이라는 용어는 1893년 미국 경제학자 존 R. 커먼스가 쓴 책에서 처음 사용되었습니다.

7. 규정 준수 및 문서 관리

노동법, 회사 정책, 산업 규정은 무시할 수 없는 사항이지만, 모든 것을 수동으로 추적하는 것은 악몽과도 같은 일입니다. 중요한 문서를 잘못 놓거나 갱신 기한을 놓치면 불필요한 스트레스와 더 큰 문제가 발생할 수 있습니다.

HR 관리 소프트웨어는 서류 작업에 묻히지 않고 규정 준수를 쉽게 관리할 수 있도록 도와줍니다.

계약, 인증, 정책, 감사 보고서 등 모든 것이 한 곳에 안전하게 저장되므로 아무것도 분실되지 않습니다. 자동화된 알림이 HR 팀에 다가오는 갱신, 감사 또는 정책 업데이트를 미리 알려주므로 막바지 업무로 바쁠 일이 없습니다. 디지털 서명으로 승인이 빨라지고, 암호화된 저장소로 민감한 정보가 안전하게 보호됩니다.

ClickUp을 사용하면 규정 준수 문서를 일반적인 혼란 없이 정리하고 액세스할 수 있습니다. 문서 허브를 사용하여 계약 및 정책을 중앙 집중화한 다음, 갱신, 감사 또는 승인을 위해 작업에 직접 연결할 수 있습니다. 역할 기반 권한으로 민감한 파일을 보호하므로, 권한이 있는 사람만 파일을 보거나 편집할 수 있습니다. 모든 것이 한 곳에 모여 있고 워크플로우에 첨부되어 실시간으로 업데이트되므로, 검토, 서명 또는 제출이 필요한 사항을 놓치지 않을 수 있습니다.

8. 교육 및 개발 추적

수동으로 교육을 추적하는 것은 복잡하고 비효율적입니다. 교육 과정이 분실되거나 인증이 만료되고, 팀의 절반이 등록한 내용을 잊어버리는 경우가 많습니다. HR 관리 소프트웨어는 교육 프로그램, 인증, 기술 구축 도구 등 모든 것을 한 곳에 정리하여 이러한 문제를 해결합니다.

직원들은 필요한 정보를 쉽게 찾아보고, 워크숍에 등록하며, 필수 교육을 완료할 수 있으며, HR 부서에 업데이트를 요청할 필요 없이 모든 과정을 완료할 수 있습니다.

HR 팀은 스프레드시트를 뒤져서 누가 무엇을 배우고 있는지 확인할 필요가 없습니다. 보고서를 통해 진행 상황을 확인하고, 부족한 부분을 강조 표시하고, 모든 것을 원활하게 진행할 수 있습니다. 학습 경로를 통해 직원들은 단순히 체크해야 할 항목이 아닌, 자신의 역할에 실제로 필요한 교육을 받을 수 있습니다. 모든 것이 성과 관리와 연결되어 있으므로, 문제가 발생하기 전에 업스킬링이 필요한 직원을 쉽게 파악할 수 있습니다.

누가 어떤 교육을 완료했는지 추적하는 일은 금방 혼란스러워질 수 있습니다. ClickUp의 작업 체크리스트는 코스를 관리하기 쉬운 단계로 나누어 직원이 진행 상황을 표시할 수 있도록 합니다. 관리자는 진행 상황을 실시간으로 파악할 수 있으므로 인증을 최신 상태로 유지하고 교육을 효과적으로 진행하기가 더 쉬워집니다.

팀의 단결력이 떨어지면 업무도 느려집니다.

직원이 자신의 의견이 반영되지 않거나, 인정받지 못한다고 느끼거나, 정보에서 소외되어 있다고 느끼면 생산성이 떨어집니다. HR 관리 소프트웨어는 설문조사, 피드백 양식, 인정 프로그램과 같은 내장 도구를 통해 비즈니스의 직원 참여도를 모니터링할 수 있도록 지원합니다.

익명 설문조사를 통해 HR 팀은 사소한 문제가 커지기 전에 상황을 파악할 수 있습니다. 즉각적인 피드백 도구를 통해 직원들은 다음 회의까지 기다릴 필요 없이 우려 사항이나 제안을 공유할 수 있습니다. 인정 프로그램, 특히 게임 요소가 포함된 프로그램은 우수 직원을 쉽게 칭찬하고 동기 부여를 높일 수 있습니다.

참여 분석은 HR이 트렌드를 파악하고 업무 만족도를 향상시키는 의미 있는 이니셔티브를 도입하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp 양식을 만들어 익명의 참여 설문조사 또는 펄스 체크를 실행하세요. 응답은 작업 공간에 직접 전달되어 검토 및 후속 조치를 취할 수 있습니다. 조치를 취할 때가 되면 ClickUp의 할당된 댓글을 통해 적절한 사람에게 태그를 지정할 수 있으므로 아무것도 누락되거나 잊혀지지 않습니다. 이렇게 하면 직원들은 자신의 의견이 반영된다고 느끼고 HR 팀은 더 빠르게 대응할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 캐주얼 프라이데이는 1960년대에 하와이에서 하와이안 셔츠를 직장에서 홍보하기 위해 '알로하 프라이데이'로 시작되었습니다. 이 트렌드는 이후 전 세계로 퍼져나갔고, 일반적인 직장 문화로 자리 잡게 되었습니다.

10. HR 분석 및 보고

좋은 결정은 좋은 데이터에서 나옵니다. HR 팀이 앞서 나가기 위해서는 스프레드시트 이상의 것이 필요합니다. HR 분석 소프트웨어는 인력 동향, 이직률, 채용 성공률 및 전반적인 성과에 대한 통찰력을 제공하여 비즈니스가 정보에 기반한 선택을 할 수 있도록 지원합니다.

사용자 정의 가능한 보고서를 통해 직원 유지율, 생산성 및 기술 격차의 패턴을 파악하여 향후 인력 수요를 보다 쉽게 계획할 수 있습니다. 자동화된 데이터 시각화 도구는 복잡한 숫자를 명확하고 읽기 쉬운 형식으로 분석하므로 이해 관계자가 원시 데이터를 일일이 살펴볼 필요가 없습니다. 예측 분석은 이직률 상승이나 기술 인력 부족과 같은 위험이 심각한 문제가 되기 전에 파악하는 데 도움이 됩니다.

좋은 결정에는 추측이 아닌 명확한 데이터가 필요합니다. ClickUp의 시간 추적 기능은 추가적인 번거로움 없이 근무 시간과 프로젝트 노력을 캡처합니다. 대시보드는 해당 데이터를 이직률 및 성과 메트릭과 결합하여 HR 팀이 트렌드를 조기에 파악하고 더 나은 플랜을 수립할 수 있도록 지원합니다.

HR 관리 소프트웨어를 선택하는 방법

적합한 HR 관리 소프트웨어를 선택하는 것은 중요한 결정이지만, 스트레스를 받을 필요는 없습니다. 팀에 적합한 선택을 하는 데 도움이 될 수 있는 키 요소를 살펴보세요. 💻

비즈니스 요구 사항 평가

조직의 요구사항을 이해하면 소프트웨어 옵션을 좁히는 데 도움이 됩니다.

비효율적인 급여 관리, 규정 준수 위험, 높은 관리 업무량 등 현재 HR이 직면한 과제를 평가해야 합니다. 필수 기능을 파악하면 소프트웨어가 중요한 문제점을 해결할 수 있습니다. 또한, 요구 사항이 변화함에 따라 시스템을 교체하지 않도록 향후 성장 및 확장성을 고려하는 것도 중요합니다.

기능 및 기능 비교

모든 HR 관리 소프트웨어가 동일한 기능을 제공하는 것은 아닙니다. 급여 자동화, 채용 도구, 성과 관리 등 핵심 기능을 비교하면 가장 적합한 소프트웨어를 결정하는 데 도움이 됩니다.

기존 시스템을 원활하게 통합하여 부서 간 데이터 흐름을 원활하게 하는 솔루션을 우선적으로 고려해보세요.

사용자 경험 평가

직관적인 인터페이스로 귀하와 귀하의 팀의 학습 곡선을 줄일 수 있습니다. 워크플로우를 간소화하고 수동 데이터 입력을 최소화하는 소프트웨어는 효율성을 향상시킵니다. 데모를 살펴보고, 무료 체험판을 요청하고, 결정하기 전에 잠재적 사용자의 피드백을 수집하세요.

확장성 및 맞춤화 고려

비즈니스가 성장함에 따라 HR 프로세스도 점점 더 복잡해집니다. 확장 가능한 소프트웨어는 잦은 업그레이드 없이 변화하는 요구 사항에 적응합니다. 맞춤형 옵션을 통해 고유한 운영 요구 사항에 맞게 기능, 워크플로우 및 보고서를 맞춤 설정할 수 있습니다.

가격 및 지원 정보 확인하기

예산은 소프트웨어를 선택할 때 중요한 요소입니다.

구독료, 구현 비용, 숨겨진 비용 등 가격 모델을 비교해 보세요. 또한 고객 지원도 간과하지 마세요. 좋은 지원은 온보딩을 더 쉽게 만들고 문제를 신속하게 해결하는 데 도움이 되며, 이는 장기적인 성공에 매우 중요합니다.

📮ClickUp Insight: 월요일이 우울하신가요? 월요일은 주간 생산성에서 가장 취약한 날로, 35%의 근로자가 가장 생산성이 낮은 날로 꼽았습니다. 이러한 침체는 월요일 아침에 업데이트와 주간 우선순위를 확인하는 데 소비되는 시간과 에너지 때문이라고 할 수 있습니다. ClickUp과 같은 업무용 앱이 모든 것을 도와드립니다. 예를 들어, ClickUp에 내장된 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 모든 중요한 업데이트와 우선순위를 몇 초 만에 알려줍니다. 또한 통합 앱을 비롯한 업무에 필요한 모든 것을 ClickUp의 연결된 검색으로 검색할 수 있습니다. ClickUp의 지식 관리 기능을 사용하면 조직을 위한 공유 참조 지점을 쉽게 구축할 수 있습니다! 💁

📖 또한 읽기: 비즈니스를 위한 인적 자본 관리 소프트웨어

HR 관리에 ClickUp을 사용하는 방법

일하는 모든 것을 위한 앱인 ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리 및 채팅을 AI 기반의 단일 플랫폼으로 통합하여 팀이 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp HR 프로젝트 관리 소프트웨어는 HR 운영을 중앙 집중화하여 채용, 신입 사원 교육 및 정책 관리를 간소화하는 동시에 커뮤니케이션과 업무를 연결해줍니다.

HR 팀이 ClickUp을 사용하여 조직을 효율적으로 관리하는 방법을 소개합니다. 🗂️

HR 문서를 한 곳에서 저장하고 관리하세요

HR 팀은 회사 정책에서 직원 핸드북에 이르기까지 끊임없이 흐르는 문서를 처리합니다. 모든 것을 정리하는 것은 특히 업데이트를 자주 해야 하는 경우 어려운 일입니다.

ClickUp 문서에서 개별 직원 프로필 및 HR 플랜을 만들고 관리하세요

ClickUp Docs는 HR 문서를 작성, 편집 및 저장할 수 있는 중앙 집중식 공간을 제공합니다. 팀은 실시간으로 협업하고, 댓글을 추가하고, 각 문서에 관련 작업을 연결할 수 있습니다.

예를 들어, 새로운 신입 사원 교육 프로그램을 진행하는 HR 관리자는 회사 정책, 복리후생, 팀 소개를 포함하는 문서를 만들 수 있습니다.

신입 사원은 언제든지 액세스할 수 있으며, 업데이트는 즉시 동기화되어 모든 사람이 동일한 정보를 확인할 수 있습니다.

AI 기반 지식 지원 도구인 ClickUp Brain은 한 단계 더 나아가 이러한 기능을 제공합니다.

정책을 즉시 요약하고, 신입 사원 교육 가이드를 생성하며, 기존 문서를 기반으로 직원의 질문에 답변할 수 있습니다.

여러 파일을 검색하는 대신, HR 팀은 ClickUp Brain에 PTO 정책이나 복리후생 세부 정보와 같은 특정 정보를 요청하고 즉시 응답을 받을 수 있습니다.

HR 프로세스를 위한 데이터 수집을 간소화하세요

직원 정보, 입사 지원서 또는 피드백을 수집하려면 여러 도구와 이메일을 사용해야 하는 경우가 많습니다. 보다 체계적인 접근 방식을 사용하면 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있습니다.

피드백 양식을 사용하여 직원을 더 잘 이해하세요

ClickUp 양식을 사용하면 HR 팀이 응답을 실행 가능한 작업으로 자동 변환하는 맞춤형 양식을 만들 수 있습니다.

양식을 사용하여 후보자 세부 정보, 휴가 승인 요청 또는 직원 피드백을 ClickUp에서 모두 수집할 수 있습니다.

예를 들어, 채용 담당자는 연락처, 이력서 및 자기 소개서 필드가 포함된 입사 지원 양식을 디자인할 수 있습니다. 지원자가 양식을 제출하면 ClickUp에 새로운 작업이 표시되어 채용 프로세스가 원활하게 진행될 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? HR은 우주 탐사에 중요한 역할을 해왔습니다. NASA는 갈등 해결 훈련, 팀 역학 평가, 장기 임무에 대한 심리적 지원 등 우주 비행사의 복지를 관리하기 위한 정책을 마련하고 있습니다.

키 HR 메트릭을 실시간으로 추적

채용 진행 상황, 직원 만족도 및 규정 준수 기한을 모니터링하려면 명확한 가시성이 필요합니다.

ClickUp 대시보드를 사용하여 HR 메트릭을 쉽게 시각화하세요

ClickUp 대시보드는 HR 메트릭에 대한 실시간 인사이트를 제공합니다. Teams는 채용 진행 상황, 교육 완료율 또는 직원 만족도 점수를 위한 카드를 만들 수 있습니다.

예를 들어, HR 담당자는 공석, 채용 기간 및 신입 사원 성과를 추적하는 대시보드를 설정할 수 있습니다. 이를 통해 트렌드를 파악하고 프로세스를 최적화하며 리더십 인사이트를 보고하기가 더 쉬워집니다.

대화와 업무를 동기화

HR 팀은 채용 담당자와의 조정, 직원들의 우려 사항 해결, 정책 업데이트 관리 등 지속적인 커뮤니케이션에 의존하고 있습니다. 대화가 별도의 도구에서 이루어지면 컨텍스트가 손실되어 불필요한 후속 조치와 지연이 발생합니다.

ClickUp 채팅을 사용하여 팀 회원들과 비동기적으로 소통하세요

ClickUp 채팅은 커뮤니케이션을 작업 공간으로 직접 가져와 이러한 문제를 해결합니다. 채팅은 목록, 폴더 및 스페이스에서 실시간으로 진행되므로 HR 팀은 도구를 전환하지 않고도 후보자에 대해 논의하고, 정책을 확정하고, 직원 요청을 처리할 수 있습니다.

키 메시지는 ClickUp 작업으로 변환하거나 문서에 연결하거나 후속 조치로 할당할 수 있으므로 요청이 누락되는 일이 없습니다.

예를 들어, 채용 담당자와 채용 관리자는 채용 주기 동안 채용 목록에서 후보자에 대해 채팅할 수 있습니다. 결정이 내려지면 채용 담당자는 메시지를 다음 단계(인터뷰 예약 또는 제안서 발송)의 작업으로 전환할 수 있습니다.

AI 기반 기능이 요약을 생성하고 조치 항목을 강조 표시하여 모든 사람이 일정을 준수할 수 있도록 지원합니다.

HR 프로세스를 시작하기 위한 템플릿

ClickUp은 또한 프로세스를 표준화하고 효율성을 개선하기 위해 HR 전용 템플릿을 무료로 제공합니다. 아래에서 몇 가지를 살펴보세요. 👇

1. ClickUp 채용 활동 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 채용 활동 계획 템플릿으로 채용의 모든 단계를 추적하세요

ClickUp 채용 행동 계획 템플릿은 신입 사원을 찾고, 평가하고, 입사시키는 과정을 명확하고 체계적으로 정리하여 채용을 간소화합니다. 이 템플릿을 사용하면 사전 대응을 하고, 자원을 효율적으로 할당하며, 채용 프로세스의 모든 단계를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

이 템플릿은 사전 구성된 보기로 돋보이며, 각 보기는 채용의 핵심 부분을 처리하도록 설계되었습니다.

적합하지 않음: 거부된 후보자를 추적하면서 유망한 프로필은 향후 역할에 대비하여 저장하세요

채용 리스트: 모든 지원자와 채용 진행 상황을 모니터링하세요

역할별: 모든 공석 및 채용 요구 사항에 대한 개요를 한눈에 확인하세요

신청 양식: 신청 절차를 간소화하고 후보자 정보를 한 곳에서 수집하세요

2. ClickUp HR SOP 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 HR SOP 템플릿은 HR 프로세스 및 절차를 생성, 관리 및 추적할 수 있도록 설계되었습니다.

ClickUp HR SOP 템플릿은 HR 프로세스를 생성, 추적 및 관리할 수 있는 체계적인 방법을 제공합니다. HR 팀에 다음과 같은 이점을 제공합니다.

모든 HR 절차에서 일관성을 유지하세요

신입 직원 교육 시간을 단축하세요

직원 관련 문제를 처리하기 위한 명확한 로드맵을 제공합니다

인사 운영의 준수 및 정확성을 향상시키세요

템플릿은 사용이 간단합니다. SOP의 목표를 정의한 다음, 격차 분석을 수행하여 개선이 필요한 부분을 파악하세요. SOP를 작성하기 전에 주요 작업, 타임라인 및 책임을 요약한 플랜을 개발하세요.

완료되면 HR 팀과 공유하여 일관성을 유지하세요. SOP를 정기적으로 모니터링하고 개선하여 실용성과 관련성을 유지하세요.

🔍 알고 계셨나요? 주말을 일에서 휴식하는 날로 여기는 개념은 20세기 초에야 일반화되었습니다. 그 전에는 많은 직원들이 일주일에 6일 일하고 일요일만 쉬는 것이 일반적이었습니다. 노동 운동이 일과 삶의 균형을 요구하면서 2일간의 주말이 널리 보급되었습니다.

일반적인 과제와 HR 관리 소프트웨어가 어떻게 도움이 되는지

HR에는 여러 가지 어려움이 따르지만, 올바른 소프트웨어를 사용하면 업무를 훨씬 원활하게 진행할 수 있습니다. HR 팀이 흔히 겪는 어려움과 올바른 도구가 도움이 될 수 있는 방법을 소개합니다. 🚧

관리 업무는 너무 많지만 전략은 부족합니다

HR 팀은 급여 처리, 휴가 승인, 직원 데이터 업데이트와 같은 반복적인 작업에 매달려 있는 경우가 많습니다. 이로 인해 직원 개발, 문화 구축, 전략적 계획 등 더 중요한 우선순위 업무에 할애할 수 있는 시간이 부족합니다.

🛠️ 수정 사항: 자동화가 급여, 출근 추적 및 기록 관리를 처리하므로 팀은 일상적인 관리자 업무 대신 장기적인 목표와 HR 계획에 집중할 수 있습니다.

원격 및 하이브리드 팀 관리의 혼란

원격 및 하이브리드 근무 모델은 출근 추적, 팀 협업 및 직원 성과 관리에 새로운 과제를 야기합니다. 적절한 도구가 없으면 모든 직원의 일관성을 유지하기가 어렵습니다.

🛠️ 수정 사항: 클라우드 기반 HR 소프트웨어를 사용하면 원격 팀이 어디서나 HR 기능에 액세스할 수 있으므로 원활한 출근 추적, 가상 신입 사원 교육 및 지속적인 커뮤니케이션이 가능합니다.

복지 관리가 복잡합니다

직원들은 자신의 복리후생 혜택을 이해하고 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 불만이 쌓이고 가입 기한을 놓치는 경우가 많습니다. HR 팀은 복리후생 수혜 자격 및 규정 준수를 추적하는 데에도 어려움을 겪고 있습니다.

🛠️ 수정 사항: 셀프 서비스 혜택 포털을 통해 직원은 플랜을 쉽게 검토하고, 기본 설정을 업데이트하고, 자격을 추적할 수 있으며, HR 팀은 자동화된 등록 추적 및 규정 준수 알림을 받을 수 있습니다.

급여, 성과 관리, 채용, 규정 준수 등을 위해 다양한 플랫폼을 동시에 관리하는 것은 비효율성을 초래하고 데이터 분산 문제를 일으켜 HR 프로세스를 관리하기 어렵게 만듭니다.

🛠️ 수정 사항: 통합 HR 관리 시스템은 모든 HR 기능을 한 곳에서 연결하여 여러 도구를 사용할 필요가 없으며 프로세스 전반에 걸쳐 원활한 데이터 흐름을 보장합니다.

ClickUp을 사용하여 원격 및 하이브리드 HR 워크플로우 관리

현대적인 HR 팀은 사무실 직원, 원격 근무자, 하이브리드 근무자를 지원하고, 시간대에 걸쳐 분산된 인력을 관리합니다. 적절한 도구가 없다면 모든 것을 관리하는 것이 금방 복잡해질 수 있습니다.

ClickUp은 다음을 제공하여 분산된 HR 관리를 지원합니다.

비동기식 협업: ClickUp 문서, 작업 및 화이트보드를 통해 팀은 동시에 온라인에 접속하지 않고도 동일한 HR 워크플로우에서 작업할 수 있습니다

실시간 채팅 + 컨텍스트: 대화가 업무가 진행되는 곳에서 실시간으로 이루어지므로 원격 근무 팀 회원들이 중요한 업데이트나 결정을 놓치지 않습니다

시간대별 플랜: 달력 보기 및 위치에 따라 일치되는 알림 기능을 통해 면접, 신입 사원 교육 이벤트 및 교육 세션을 예약하세요

통합 대시보드: 팀의 위치에 상관없이 성과, 피드백, 온보딩 단계 및 채용 파이프라인을 한 곳에서 볼 수 있습니다

어디서나 신입 사원 교육: 템플릿과 ClickUp 양식을 사용하여 신입 사원 체크리스트, 문서 수집 및 오리엔테이션 가이드를 자동화하세요

💡 프로 팁: 원격 팀을 온보딩하고 계십니까? ClickUp 문서 + 알림 + 대시보드를 결합하여 첫날부터 원활한 가상 온보딩 여정을 만드세요.

ClickUp과 HR: 효율성을 위한 완벽한 조합

끝없는 이메일로 휴가 신청을 관리하고 계십니까? 직원 기록을 수동으로 업데이트하고 계십니까? 승인을 받기 위해 계속 확인하고 계십니까? 이는 비효율로 가는 지름길입니다.

ClickUp과 같은 강력한 HR 관리 시스템은 이러한 과제를 간소화된 워크플로우로 전환합니다. 지원자 추적 및 성과 평가부터 규정 준수 관리 및 직원 셀프 서비스에 이르기까지 모든 것을 하나의 직관적인 플랫폼에 중앙 집중화합니다.

ClickUp Brain의 AI 기반 인사이트는 더 스마트한 의사 결정을 지원하고, 자동화된 워크플로우는 관리 업무의 부담을 줄이며, 실시간 대시보드는 HR 운영에 대한 완벽한 가시성을 제공합니다.

궁극적으로 HR은 서류 작업에 매달리지 않고 직원들에게 권한을 부여하고 회사의 성공을 추진하는 것이어야 합니다. ClickUp은 이를 가능하게 합니다. 지금 무료로 등록하세요! ✅