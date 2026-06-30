2026年のおすすめイベント企画ソフトウェア

イベント企画ソフトウェアは、最初のイベントを開催するまでは単一のカテゴリーのように見えますが、実際には2つのカテゴリーに分かれることがわかります。1つは、タイムライン、ベンダーとの調整、予算、承認といった内部運営を扱うカテゴリーです。もう1つは、登録、チケット販売、チェックイン、参加者エンゲージメントといった参加者体験を管理するカテゴリーです。間違ったカテゴリーを選んでしまうと、イベント開催の1週間前に問題が発覚することになります。

本ガイドでは、特定のソフトを「最優秀」と指定するものではありません。イベント業務のどの部分をカバーし、どの部分で限界があるかに基づいて、トップ10のイベントプランソフトウェアをランク付けしています。

調整業務の多いチームに最適なイベント企画ソフトウェアはClickUp、企業向けカンファレンスにはCvent、一般向けチケット販売にはEventbrite、会場管理にはPlanning Podが挙げられます。万能な「最強のツール」は存在せず、主な業務上の課題に最も適したツールを選ぶことが重要です。その課題を特定できれば、適切なイベント企画ツールの選択は簡単です。

イベントプランソフトウェアを選ぶ際、どのような点に注目すべきでしょうか？

優れたイベント企画ソフトウェアを選ぶ際には、以下の5つのポイントに注目してください：明確なタスクの所有権、カレンダーの可視性、ベンダーおよびゲストの追跡機能、実用的な自動化機能、そして一般公開イベントを開催する場合は参加者向けツールです。

具体的には、以下の点を確認しましょう：

タスクの所有権： すべてのタスクには明確な所有者が指定されているため、責任の行き違いが生じることはありません

カレンダーの可視性： 別途レポートを作成することなく、タイムライン、締切日、ステータスを確認できます

出展者・ゲストの追跡： 出展者、スポンサー、ゲストリストが、散在するシートではなく、一箇所にまとめられています

自動化： リマインダーやステータス報告が自動的に行われるため、日常的な事務作業に時間を取られることがなくなります

参加者向けツール： 有料イベントや一般公開イベントでは、登録、チケット販売、チェックイン、イベント後のレポート作成機能も利用できます。

おすすめのイベント企画ソフト一覧

ツール こんな場合に最適 特長 料金* 限界となる点 Cvent 企業向けカンファレンスや登録業務の多いプログラム 34万カ所以上の会場を網羅するサプライヤーネットワーク。RFP機能と会場でのチェックイン機能を標準搭載 カスタム価格 使いやすさは低め。セットアップには通常、専任のイベント運営マネージャーが必要 Whova カンファレンスや展示会における参加者のエンゲージメント ネットワーキング、アジェンダ、出展者のリード獲得を網羅したオールインワン型イベントアプリ カスタム価格 プッシュ通知の過剰配信、ネイティブのブレイクアウトルーム機能なし、会場手配機能なし Eventbrite 一般向けチケット制イベントと情報発信 Discoveryマーケットプレイスなら、アクティブなチケット購入者にイベントをアピールできます 掲載無料；有料チケット1枚につき3.7% + 1.79ドル + 2.9%の手数料 ベンダー、予算、バックオフィスでの追跡は不要 Planning Pod 会場運営、ウェディング、ホスピタリティ主導の運営 会場運営スイート：フロアプラン、座席チャート、宴会注文 カスタム価格 企業のプロジェクト管理担当者にとって、タスク追跡は煩雑に感じられる ClickUp 1つのワークスペースで複雑なイベント運営を管理 タスク、ドキュメント、カレンダー、フォーム、自動化機能をすべて一か所に集約 無料；有料プランはユーザー1人あたり月額7ドルから ネイティブのチケット販売機能、登録ページ、チェックイン用スキャナーは搭載されていません Asana 依存関係を踏まえた、締切重視のプラン立案 1つのタスクに遅延が生じると、リンクされているすべてのタスクの日程が自動的に連鎖的に変更されます Free；Starterプラン $13.49、Advancedプラン $30.49／ユーザー／月 タイムラインビューは有料プラン限定、チケット販売機能なし monday.com 視覚的でカスタマイズ可能なイベントプラン 自由にカスタマイズ可能なボードに加え、ベンダーやスポンサー向けの無料ゲスト席もご用意 無料；ベーシック $12、スタンダード $14、プロ $24／ユーザー／月 イベントのプランはできるが運営はできない；Standardプランでは月間250件の自動化に上限あり Trello 軽量なイベントタスク追跡 バトラーの自動化機能は、Freeプランを含むすべてのプランで利用可能です Free；スタンダード $5、プレミアム $10、企業 $17.50／ユーザー／月 予算や作業負荷を管理するためのネイティブダッシュボードがなく、複雑なタイムライン管理には不向き Basecamp イベントを軸にしたシンプルなチームコラボレーション ヒルチャートは、仕事が計画段階にあるのか、実行段階にあるのかを示します 無料；Proプラン：ユーザーあたり月額15ドル、Pro Unlimitedプラン：月額299ドル（年額一括払い） 依存関係なし、時間追跡やキャパシティ計画も不要 Zoom Events オンラインイベントおよびウェビナー形式のイベント ゲストがすでに使い慣れている、馴染みのあるビデオインターフェース Webinars：月額89ドル、Webinars Plus：月額99ドル、イベント：月額149ドル バッジの印刷や実店舗でのブース運営ができない

ClickUpにおけるソフトウェアの評価方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいた、ベンダー中立のプロセスを遵守しているため、当社の推奨は実際の製品価値に基づいているとご信頼いただけます。 ClickUpでのソフトウェア評価方法について、詳しくご紹介します。

試してみるべき最高のイベントプランソフトウェア

このリストには、Cvent、Whova、Eventbrite、Planning Pod、ClickUp、Asana、monday.com、Trello、Basecamp、Zoom Eventsの10つのツールが選ばれました。

各ツールは、イベント管理・企画業務の異なる側面をカバーしており、その他の部分では弱みがあります。以下の各ツールについて、その強み、弱み、そしてどのような場合に避けるべきかを、同じ基準で解説しています。

1. Cvent（大規模な企業向けカンファレンスや、登録業務の多いプログラムに最適）

Cvent提供

Cventは、会場の手配や参加登録から、参加者のエンゲージメント、バッジ発行、イベント後の分析に至るまで、イベントのライフサイクル全体を管理するために構築されたエンタープライズグレードのイベント管理プラットフォームです。この分野で最も定評のあるサービスの一つであり、大規模な組織や団体向けに設計されています。頻繁に開催される、あるいは大規模な会議、見本市、企業イベントを管理する専任のイベントチームに最適なツールです。

AI動画クリッピング機能を提供するGoldcastや、ウェビナー機能を提供するON24と連携し、SalesforceなどのCRMやマーケティングツールとも強力に統合されています。これらの連携機能により、イベントの最初から最後までを一元的に運営できます。

このプラットフォームは、一般的な基本的なプロジェクト管理ツールよりも、複雑な会場運営を効率的に処理します。ブランドイメージを完全に反映した登録サイトを構築したり、「Attendee Hub」モバイルアプリを導入したりすることが可能です。また、34万件以上の会場が登録された「サプライヤーネットワーク」が機能として組み込まれています。つまり、このソフトウェアを通じて直接RFP（提案依頼書）を送信し、スペースを確保することができます。Cventは、イベントに情熱を注ぎ、シンプルさよりも機能の充実を求めるチームにとって、頼りになる選択肢です。

主な機能と特長

Cventサプライヤーネットワーク： 世界中の施設から会場を調達し、RFP（提案依頼書）を一元管理

来場時の受付： 会場内のチェックインキオスクとリアルタイムのバッジ印刷機能を活用し、長い行列を解消します

参加者向けhub： ゲスト向けにカスタムブランドのモバイルアプリを提供するとともに、経営陣向けにイベント終了後の詳細なデータ追跡機能も提供します。

料金

カスタム見積もり

評価

G2: 4. 3/5（4,200件以上のレビュー）

Capterra： 4.5/5（900件以上のレビュー）

Cventの弱点： このソフトウェアは使いやすさの評価が低いです。正しく設定するには、通常、専任のイベント運営マネージャーが必要です。 Cventを避けるべき場合： 小規模な単発イベントを開催する場合や、軽量なツールを求めている場合です。しかし、企業向けのイベントプログラムにおいては、Cventの広範な機能に匹敵するプラットフォームはほとんどありません。WhovaやEventbriteのようなツールなら、企業向けの複雑なシステムに伴う負担なく、必要な基本的な参加者管理機能を利用できます。

Cventについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

G2のレビュアーがCventについてどう評価しているか、ご覧ください：

このプラットフォームのおかげで時間を大幅に節約できました。Attendee Hubからの移行もスムーズで、ウェビナーのスケジュールに合わせて毎月利用しています。テクニカルサポートはいつでも対応してくれ、質問には必要に応じて素晴らしい提案をしてくれます。イベント参加者が登録する際、Salesforceとの連携もシームレスに機能しています。

このプラットフォームのおかげで時間を大幅に節約できました。Attendee Hubからの移行もスムーズで、ウェビナーのスケジュールに合わせて毎月利用しています。テクニカルサポートはいつでも対応してくれ、質問には必要に応じて素晴らしい提案をしてくれます。イベント参加者の登録時には、Salesforceとの連携もシームレスに機能しています。

2. Whova（カンファレンスや展示会での参加者エンゲージメントに最適）

Whovaは、高評価を得ているイベントアプリで知られるイベント管理・エンゲージメントプラットフォームです。カンファレンスやビジネスイベントにおける参加者のネットワーキング、アジェンダ、エンゲージメントに重点を置いています。

Whovaは、内部の追跡管理よりも参加者の体験を優先しており、アジェンダ、登壇者プロフィール、ライブ投票、メッセージ機能、コミュニティボードなど、すべてがアプリを通じて行われます。人とのミーティングを目的とするカンファレンスや展示会において、このアプローチは大きな成果をもたらします。

Whovaは展示会でも効果を発揮し、特に出展者による見込み客情報の収集が重要な場合に適しています。出展者はQRコードでバッジをスキャンし、その場でブースへの来場者情報を収集できます。Cventと比較すると、Whovaは設定が簡単で費用も安価ですが、詳細な会場手配機能は備えていません。対面、オンライン、ハイブリッド形式のイベントのいずれにおいても、確かな選択肢となります。

主な機能と特長

ゲストに焦点を当てたイベントアプリ： ネットワーキング、コミュニティボード、ライブチャットをゲストの手元に提供

学術イベント向けツール ：参加登録、ウェブサイト、バッジ、要旨の提出を一元管理

出展者からのリード獲得： スポンサーがバッジをスキャンし、投資対効果を証明できるようにします

料金

カスタム見積もり

評価

G2: 4.8/5（1,800件以上のレビュー）

Capterra： 4.8/5（2,300件以上のレビュー）

Whovaの課題： 主催者からは、自動プッシュ通知がゲストに過剰に送信されることについて頻繁に不満の声が上がっています。ダッシュボードには機能が詰め込まれており、操作を習得するのに余分なトレーニング時間が必要です。また、バーチャルストリーミングツールには、ネイティブのブレイクアウトルーム機能が備わっていません。 Whovaは次のような場合には避けたほうがよいでしょう： 参加者が100人未満の小規模な集まりを主催する場合で、会議向けのアプリに高額な利用料を支払うことが経済的に合理的でない場合。また、会場の手配や厳格な財務監査管理が必要なプロジェクトの場合も、Whovaは避けたほうがよいでしょう。

Whovaについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

G2のレビュアーがWhovaについてこう評価しています：

自分なりのアジェンダを作成できること、参加者のQRコードをスキャンして連絡先情報を収集できる機能、メモを取るための欄、トピックの概要が記載された詳細なアジェンダ、マップにリンクされている会場情報などが気に入っています。また、接続の機会を共有するためのコミュニティミーティングも魅力的です。イベント終了後もアプリ内で情報を確認できる点が特に気に入っています。

自分なりのアジェンダを作成できること。参加者のQRコードをスキャンして連絡先情報を収集できる機能、メモを取るための欄、トピックの概要が記載された詳細なアジェンダ、マップにリンクされている会場情報。また、接続の機会を共有するためのコミュニティミーティングも気に入っています。イベント終了後もアプリ内で情報を確認できる点が特に気に入っています。

3. Eventbrite（一般向けの有料イベントやイベントの発見に最適）

Eventbrite提供

一般向けチケット販売にはEventbriteをお選びください。このプラットフォームは「発見型マーケットプレイス」として機能し、体験を積極的に探しているオーディエンスにイベントをアピールします。実際、Eventbriteはセルフサービス型イベントチケット販売において最も知名度の高いサービスの一つであり、主催者を数百万人のユニークな購入者が集まる組み込みのマーケットプレイスと接続します。このサービスは、複雑なロジスティクスよりも、イベントの発見と迅速なチケット販売が重視される、一般消費者向けのイベント向けに特別に設計されています。

イベントページの公開には、わずか数分のセットアップだけで済み、技術的な知識は一切必要ありません。数分でページを公開でき、チェックアウト、入場時のスキャン、電子メールツールなどをすぐに利用開始できます。Eventbriteでは、プラットフォーム利用料なしで無料イベントを公開できるほか、必要に応じて、段階的なチケット価格設定、プロモーションコード、指定席などを活用した有料イベントも運営できます。

EventbriteはFacebookとも連携しているため、参加者はプラットフォームを離れることなくイベントを検索し、チケットを購入できます。また、主催者向けアプリでは、会場での確実なQRコードによるチェックインをサポートしています。

主な機能と特長

ディスカバリー・マーケットプレイス： すでに検索しているユーザーにリーチできるため、広告費をかけずにチケットを販売できます

スムーズな決済プロセス： 信頼性が高く、モバイル対応の支払いページを数分で立ち上げられます

外出先でのスキャン： スマートフォン用の専用スキャンアプリを使って、会場の入り口でゲストを素早く入場させることができます

料金

無料イベント

有料チケット： チケット1枚につき3.7% ＋ 1.79ドルのサービス料

支払い手数料： 注文1件につき2.9%

評価

G2: 4. 3/5 (850件以上のレビュー)

Capterra： 4.6/5（5,700件以上のレビュー）

Eventbriteの弱点： バックオフィス業務は本サービスの対象外です。ベンダーとの契約、チームの作業負荷、予算承認などの追跡は行わないため、イベント前の計画立案は別のツールで行う必要があります。 Eventbriteは次のような場合には避けてください： プライベートなミーティング、社内研修、または招待制のイベントを開催する場合。プライベートな登録ツールなら、マーケットプレイスの手数料を支払うことなく、よりきめ細かな管理が可能です。

Eventbriteについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

G2のレビュアーが、Eventbriteの利用体験を次のように共有しています：

イベントページはカスタマイズ可能で簡単に作成できるため、プロフェッショナルな仕上がりになります。また、多目的イベントページを活用することで、プロのデザイナーの助けを借りずとも、良い第一印象を与えることができます。統合されたプロモーション機能やソーシャルメディア共有機能も有益な追加機能であることが分かりました。これらは、最小限の努力と他のマーケティングリソースを活用することで、より幅広い層へのリーチやチケット販売の促進に役立っています。

イベントページはカスタマイズ可能で簡単に作成できるため、プロフェッショナルな仕上がりになります。また、多目的イベントページを活用することで、プロのデザイナーの助けを借りずとも、良い第一印象を与えることができます。統合されたプロモーション機能やソーシャルメディア共有機能も非常に有益であることが分かりました。これらは、最小限の努力と他のマーケティングリソースを活用することで、より幅広い層へのリーチやチケット販売の促進に役立っています。

4. Planning Pod（会場運営、結婚式、ホスピタリティ主導の運営に最適）

Planning Pod提供

Planning Podは、主に会場やプロのイベント・ホスピタリティ事業者向けに開発されており、見込み客の獲得、予約カレンダー、フロアプラン、BEO（会場利用規約）、提案書、契約書、支払い、レポート作成機能を1つのシステムに統合しています。

会場運営やウェディング業界の業務は、ソフトウェア開発チームとは異なりますが、Planning Podはそうした業界に最適です。会場をビジネスのように運営できます。見込み客情報、予約カレンダー、締結済みの契約書がすべて1つのファイルにまとめられているため、営業パイプラインはイベントカレンダーと常に連動した状態を維持できます。

Planning Podは、個別のアプリを多数組み合わせる必要をなくす、充実した統合ツールセット（40種類以上のツール）を誇ります。フロアプランの作成、座席表の設定、厨房やフロアスタッフ向けの宴会注文書の印刷が可能です。The KnotやWeddingWireからの見込み客情報が自動的に取り込まれ、請求書はQuickBooksと同期されるため、予約ビジネス全体を一元的に管理できます。

主な機能と特長

定額制サブスクリプション： チケットごとの手数料は不要で、支払い処理機能とブランド化されたクライアントポータルが標準装備されています

カスタマーサポート： 多くのユーザーが、Planning Podのサポートチームと機能リクエストへの迅速な対応を高く評価しています

販売記録の統合： 予約ごとに、見積書、契約書、請求書をまとめて管理できます

ブランド化されたクライアントポータル： クライアントがレイアウトのビュー、書類への署名、支払いをすべて1か所で行えるようにします

料金

カスタム見積もり

評価

G2: レビューが不足しています

Capterra： 4.3/5（20件以上のレビュー）

Planning Podの弱点： 製品とサポートはホスピタリティ業界に特化しています。その特化こそが強みですが、企業のプロジェクトマネージャーからは、タスク追跡機能が使いにくいとの声が上がっています。 「Planning Pod」は次のような場合には適していません： 社内イベントやマーケティングキャンペーンを運営している場合。柔軟性の高い仕事ツールの方が、そうしたチームにはより多くの自由度をもたらします。

Planning Podについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

Planning Podが、イベント企画の経験がないCapterraのレビュアーをどのように対応したかをご覧ください：

私はイベントプランナーではありませんが、Planning Podのおかげで、150名以上の参加者を集めるプロフェッショナルなカンファレンスのプラン、運営、実施が、信じられないほど簡単になりました！ 参加登録・チケット販売、予算管理、請求書発行、契約書、電子メール連絡、テンプレート作成、参加者リスト、会場レイアウト、担当者の割り当てや書類のアップロードが可能なToDoリスト、日程表、ウェブサイト、アンケート収集……Planning Podが、私の非営利団体やボランティア組織のカンファレンス委員会にとって、どれほど大きな助けになっているか、言葉では言い表せません！！！

私はイベントプランナーではありませんが、Planning Podのおかげで、150名以上の参加者を集めるプロフェッショナルなカンファレンスのプラン、運営、実施が、信じられないほど簡単になりました！ 参加登録・チケット販売、予算管理、請求書発行、契約書、電子メール連絡、テンプレート作成、参加者リスト、会場レイアウト、担当者の割り当てや書類のアップロードが可能なToDoリスト、日程表、ウェブサイト、アンケート収集……Planning Podが、私の非営利団体やボランティア組織のカンファレンス委員会にとって、どれほど大きな助けになっているか、言葉では言い表せません！！！

5. ClickUp（1つのワークスペースで複雑なイベント運営を行うのに最適）

無料テンプレートを入手する ClickUpでイベントを最初から最後まで一元管理

ClickUpは、イベントの企画・調整のhubとして最適です。来場者が会場に足を踏み入れる前から、タイムライン、ベンダーリスト、予算、マーケティング、ロジスティクス、制作部門間のタスク引き継ぎなど、イベントのあらゆる要素がここで「まとまる」のです。これらすべてが、スプレッドシートや電子メールのスレッドに散らばることなく、1つのワークスペースに集約されます。

各タスクには、予算項目、ベンダー契約ステータス、登壇者の確定日、ゲストリストの人数など、カスタムフィールドを設定できます。これにより、単一のボードビューまたはテーブルビューだけで、別途スプレッドシートを用意することなく、イベントの進捗管理も可能です。

ガントチャートビューに切り替えると、依存関係を含む制作の全タイムラインが確認でき、カレンダービューに切り替えると、今週の予定が一覧表示されます。基になるデータは同じで、表示の視点が異なるだけです。

ClickUp Formsは、依頼内容を収集し、適切な担当者、ステータス、期日がすでに設定された状態で、パイプラインに直接振り分けます。そこから先は、ClickUp Automationsがルーチン作業を引き継ぎます。ステータスが変更された際にタスクを再割り当てしたり、承認が完了したタスクを、誰かがボタンをクリックすることなく次のフェーズへ進めたりします。

主な機能と特長

料金

評価

G2 ：4.6/5（12,000件以上のレビュー）

Capterra：4.6/5（4,400件以上のレビュー）

ClickUpの弱点： ネイティブのチケット販売エンジン、登録ページ作成ツール、参加者チェックイン用スキャナーが備わっていません。大規模な一般向けイベントを運営するチームには、依然として専用のフロントオフィス機能が必要です。 ClickUpは次のような場合には避けてください： 数千枚もの一般向けチケットを販売しており、主な機能としてマーケットプレイスでの露出や会場でのバッジ印刷が必要な場合。そのような業務には、まずEventbriteやCventを利用し、バックオフィスの調整業務はそれらと並行してClickUpで行うことをお勧めします。

ClickUpについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

G2でレビューを投稿したこのイベントマネージャーによる、ClickUpに関する感想をご覧ください：

私はイベント管理の仕事にClickUpを活用しており、チームの進捗状況を把握しつつ、自身のやることリストを管理するのに役立っています。 ClickUpはコミュニケーションの壁を取り除き、ミーティングに出席しなくてもプロジェクトの進捗やチームの課題を把握できるようにしてくれます。「My Tasks」カードは、日々のタスクを管理し、遅れがどこにあるかを把握するために不可欠です。また、受信トレイ機能は、「My Tasks」リストを散らかすことなく、メッセージを整理したり、ウォッチャー登録しているタスクの最新情報を確認したりするのに非常に役立っています。

私はイベント管理の仕事にClickUpを活用しており、チームの進捗状況を把握しつつ、自身のやることリストを管理するのに役立っています。 ClickUpはコミュニケーションの壁を取り除き、ミーティングに出席しなくてもプロジェクトの進捗やチームの課題を把握できるようにしてくれます。「My Tasks」カードは、日々のタスクを管理し、遅れがどこにあるかを把握するために不可欠です。また、受信トレイ機能は、「My Tasks」リストを散らかすことなく、メッセージを整理したり、ウォッチャーとして登録しているタスクの最新情報を確認したりするのに非常に役立っています。

ClickUpの顧客であるConvene社が、AV、ケータリング、サービスに至るまで、イベントのあらゆる要素を管理するためにClickUpをどのように活用しているかを解説しています。

6. Asana（依存関係のある、締切重視のイベントプランに最適）

AsanaはClickUpと同様、イベント専用ソフトウェアではありませんが、タスク、タイムライン、所有者、チーム間の連携など、イベントのプロジェクト運営に広く活用されているワークマネジメントプラットフォームです。

Asanaは、密接に連動したイベントスケジュール管理のために設計されています。その最大の強みは、日付の自動連鎖機能です。あるベンダーが期限を守れなかった場合、Asanaはそのベンダーに関連するすべてのタスクの日付を自動的に繰り下げます。これにより、カレンダー上の数十もの日付を手作業で変更する手間が省けます。

monday.comと比較して、Asanaはアップグレード前に基本的なタスク管理を試せる、より機能豊富な無料プランを提供しています。さらに、新しいAIがチームの履歴データを分析し、スケジュールより遅れているプロジェクトを特定します。また、校正ツールも備わっているため、チームはイベントの看板デザインをタスクに追加し、電子メールを1通も送ることなく承認することができます。

主な機能と特長

日付の自動化による連動機能： 1つの期限を変更すると、それとリンクされているすべてのタスクの日付が自動的に変更されます

リスクの予測的検知： 過去のイベントデータを分析し、今後のプロジェクトにおけるボトルネックを予測します

アプリ内での素材承認： タスクスレッド内で直接、イベントのクリエイティブ素材を確認、コメント、承認できます

料金

個人向け： 無料

スタータープラン： 月額13.49ドル／ユーザー

アドバンス ：月額30.49ドル／ユーザー

企業：カスタム見積もり

評価

G2: 4. 4/5 (13,400件以上のレビュー)

Capterra：4.5/5（13,000件以上のレビュー）

Asanaの弱点： 価格体系が成長中のチームにとって負担となります。タイムラインビューを表示するだけでも「Starter」プランを購入する必要があります。また、目標の追跡や複数のイベントをまとめたPortfoliosを管理するには「Advanced」プランが必要です。さらに、登録、チケット販売、参加者管理といったイベント専用の機能が標準で備わっていないため、専用のツールと組み合わせて使用する必要があります。 次のような場合はAsanaは避けたほうがよいでしょう： 予算が限られている大規模なチームを運営している場合、monday.comの方がコストパフォーマンスに優れています。また、monday.comでは会場入口でのチケットスキャン機能はありません。

Asanaについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

G2のこのレビュアーは、Asanaについて次のように共有しています：

Asanaなしではどうやって仕事ができるのか、私には想像もつきません。共同作業のしやすさ――一度に複数の同僚にタスクを割り当てられる機能、プロジェクトの整理、イベント企画への活用、そしてテンプレートなどが大好きです。毎日使っていますし、Asanaがなければ仕事の生産性が大きく落ちてしまうでしょう。

Asanaなしではどうやって仕事ができるのか、私には想像もつきません。共同作業のしやすさ――一度に複数の同僚にタスクを割り当てられる機能、プロジェクトの整理、イベント企画への活用、そしてテンプレートなどが大好きです。毎日使っていますし、Asanaがなければ仕事の生産性が大きく落ちてしまうでしょう。

7. monday.com（視覚的でカスタマイズ可能なイベントプランに最適）

monday.comは、ClickUpやAsanaと同様に、単なる登録プラットフォームというよりは、調整ツールやロジスティクスのハブとしての役割を果たします。これは柔軟性の高い「Work OS」であり、ベンダー、予算、スケジュール、タスクといったイベントのロジスティクスをプラン・追跡するために活用できます。

monday.comの視覚性に富み、カスタマイズ可能なボードは、色分けされたスプレッドシートやタイムライン、ビジュアルダッシュボードで思考を整理する方に最適です。イベント用のワークスペースをゼロから構築できます。予算の承認から、どのベンダーがどのタスクを妨げているかまで、すべてを、まさに希望通りの方法で追跡可能です。

新機能「デジタルワークフォース」は、スマートエージェントを活用して、イベントカレンダーが埋まっていくにつれて、受信したリクエストを自動的に分類し、チームの作業負荷をバランスよく調整します。イベントプランナーにとって最大のメリットは、クライアント用のライセンス料を支払う必要がないことです。ベンダー、スポンサー、ステークホルダーを、無料のゲストとしてプロジェクトに直接参加させることができます。

主な機能と特長

ボードのカスタマイズ： カスタムフィールドを、カンバン、カレンダー、タイムライン、マップビューと組み合わせて活用できます

無料の外部コラボレーション： 追加ライセンスを購入することなく、クライアントやスポンサーをワークスペースに招待できます

複数プロジェクトのロールアップ機能： マスターダッシュボードを作成し、複数のイベントにわたる締切や進捗状況を一度に追跡できます

料金

Free

基本プラン： 1ユーザーあたり月額12ドル

スタンダードプラン： 1ユーザーあたり月額14ドル

Pro: 月額24ドル/ユーザー

企業プラン： カスタム見積もり

評価

G2: 4.7/5（18,000件以上のレビュー）

Capterra：4.6/5（5,900件以上のレビュー）

monday.comの弱点： イベントの計画は可能ですが、運営機能はないため、登録やチェックインには別のソフトウェアが必要です。また、スタンダードプランでは、自動化機能の利用が月間250件までと制限されており、繁忙期にはすぐに上限に達してしまいます。 次のような場合はmonday.comは避けたほうがよいでしょう： 2～3人のチームの場合、最低3席が必要なため、使っていない分の料金を支払うことになってしまいます。チケット販売やチェックインには、EventbriteやCventの方が適しています。

monday.comについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

G2のレビュー投稿者によるmonday.comのセットアップ方法について、こちらをご覧ください：

設定は簡単で、主要な分野ごとにイベント依頼を分類できるようになり、イベントの整理整頓と企画の効率化に役立っています。運用面では、廊下での依頼やミーティングを最小限に抑えつつ、依頼内容や完了状況の追跡も容易になりました。

設定は簡単で、主要な分野ごとにイベント依頼を分類できるようになり、イベントの整理整頓と企画の効率化に役立っています。運用面では、廊下での依頼やミーティングを最小限に抑えつつ、依頼内容や完了状況を簡単に追跡できるようになりました。

8. Trello（シンプルなイベントタスク追跡に最適）

Trello経由

Trelloは、小規模なイベントに最適なボード、リスト、カードというシンプルな仕組みを採用しています。チームは数分で使いこなせるため、ボランティアや臨時スタッフの導入負担を最小限に抑えられます。カードにタスクを記入し、仕事の進捗に合わせてドラッグして移動させるだけで、誰がどのタスクを担当しているかが全員に一目でわかります。

すべてのプランで、「Butler」という組み込みツールが利用可能です。一度設定すれば、締切のリマインダー送信やカードステータスの更新を自動的に行います。これにより、繰り返しの事務タスクを削減できます。

さらに機能の拡張が必要な場合は、「Power-Ups」を活用することで、柔軟に連携機能や追加機能を追加できます。

主な機能と特長

ビジュアルカンバンボード： チームメンバーがイベント関連のタスクのステータスを一目で把握できます

バトラー自動化： すべてのプランにおいて、タスクの更新や締切のリマインダーを自動処理します

Atlassianインテリジェンス： テキストを整理し、カードの説明文から具体的なアクションアイテムを抽出します

料金

Free

スタンダードプラン： ユーザー1人あたり月額5ドル

プレミアムプラン： 1ユーザーあたり月額10ドル

企業プラン： 1ユーザーあたり月額17.50ドル

評価

G2: 4. 4/5（13,700件以上のレビュー）

Capterra： 4.5/5（23,500件以上のレビュー）

Trelloの弱点： 大規模なイベント予算の追跡やチーム全体の作業負荷管理を行うためのネイティブダッシュボードが備わっていません。単一のベンダーの遅延がスケジュール全体を台無しにしてしまうような複雑なプロジェクトのタイムラインを追跡することは、フラットなボードレイアウトでは非常に困難です。 Trelloは次のような場合には避けたほうがよいでしょう： 複雑なベンダーのタイムラインが絡む、数日間にわたる大規模なカンファレンスを運営している場合。そのようなプロジェクトには、ClickUp、Asana、またはmonday.comのような追跡ツールが適しています。

Trelloについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

G2のこのレビュアーがTrelloを高く評価している点をご覧ください：

Trelloの最大の魅力は、カンファレンスの登壇者スケジュール、スポンサーリスト、参加者チェックリストなどを同時に管理するといった、混沌としたイベント企画業務を、ドラッグ＆ドロップ式のカードを使った視覚的なボードに変換できる点です。これにより、チームメンバーなら誰でも一目で状況を把握できます。

Trelloの最大の魅力は、カンファレンスの登壇者スケジュール、スポンサーリスト、参加者チェックリストなどを同時に管理するといった、混沌としたイベント企画業務を、ドラッグ＆ドロップ式のカードを使った視覚的なボードに変換できる点です。これにより、チームメンバーなら誰でも一目で状況を把握できます。

9. Basecamp（イベントに関するシンプルなチームコラボレーションに最適）

Basecamp経由

Basecampは、小規模なコラボレーションチームによるイベント企画において、シンプルさを維持しています。メッセージ、スケジュール、ファイル、ToDoリストがすべて1か所に集約されており、複雑なシステムを構築することよりも、明確なコミュニケーションを重視するチームに適しています。クライアント、契約業者、ベンダー、スポンサーをどのプロジェクトにも無料で参加させることができ、チームの規模が拡大しても料金は一律のままです。

進捗管理には「ヒルチャート」を採用しています。これにより、成果物がまだ調査段階にあるのか、それとも完了に向けて進んでいるのかが一目でわかります。Trelloと比較すると、メッセージ機能は優れていますが、タスクのレイアウト方法は限られています。

主な機能と特長

統合ワークスペース： イベントに関するメッセージ、カレンダー、タスクを1つのダッシュボードにまとめて管理

ゲストアクセス機能付き： 追加ライセンスを購入することなく、外部のベンダーやクライアントをプロジェクトに参加させることができます

進捗状況の追跡： ヒルチャートを使用して、仕事が検討段階にあるのか、それとも積極的に実行されているのかを可視化します

料金

Free

Pro: 月額15ドル／ユーザー

Pro Unlimited：月額299ドル（年額一括払い）

評価

G2: 4. 1/5（5,300件以上のレビュー）

Capterra： 4.3/5（14,300件以上のレビュー）

Basecampについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

Basecampについて語るこのG2レビュアーのコメントをご覧ください：

Basecampの最大の魅力は、複雑で反復的な仕事を管理しやすいものにしてくれたことです。しかも、ツール自体の操作が「もう一つの仕事」になることはありませんでした（そんな時間、誰にもないですから）。限られた部署の予算でも手頃な価格でした。当部署では単独で運用していましたが、他のさまざまなイベントチームやプロジェクトチームとも容易に連携できました。

Basecampの最大の魅力は、複雑で反復的な仕事を管理しやすいものにしてくれたことです。しかも、ツール自体の操作が「もう一つの仕事」になることはありませんでした（そんな時間、誰にもないですから）。限られた部署の予算でも手頃な価格でした。当部署では単独で利用していましたが、他のさまざまなイベントチームやプロジェクトチームとも容易に連携できました。

10. Zoom Events（オンラインイベントやウェビナー形式のイベントに最適）

Zoom Events経由

「Zoom Events」は、多くのチームがすでに使い慣れているビデオインフラを基盤として構築された、Zoomの包括的なバーチャルおよびハイブリッドイベントプラットフォームです。登録、チケット販売、複数セッションのアジェンダ、複数のトラック、ネットワーキング機能などを備え、単なるウェビナーの枠をはるかに超え、数日間にわたるカンファレンスやサミットにも対応します。

Zoomは現在、これを「Zoom Events」と「Webinars」の2つのプランとして提供しており、「Webinars」はシンプルな配信向けの軽量プラン、「Events」はより複雑な運用向けのプランとなっています。参加者は通話への参加方法やミュートボタンの場所をすでに知っているため、イベント当日に技術的なトラブルでパニックになることはほとんどありません。そのため、オンラインワークショップ、サミット、ウェビナーには安心してお使いいただける選択肢です。

ただし、このツールは単に通話を行うだけではありません。数日間にわたるアジェンダを管理するhubを構築したり、ネットワーキング用のチャットロビーを開設したり、ライブQ&Aを実施したりすることも可能です。もちろん、これらすべてがバーチャルで行われます。また、チケット販売状況や参加人数についても明確なレポート作成が行われるため、配信終了後に何が効果的だったかを確認できます。

主な機能と特長

高い信頼性： Zoomの使い慣れたインターフェースと中核となるビデオ技術を基盤とした、信頼性が高く高品質なストリーミング

複数セッション対応hub： 1つのログインページから、複雑で複数日にわたるデジタルアジェンダやオンラインシリーズを管理できます

エンゲージメントツール：チャットロビーやライブ投票を活用し、メインプレゼンテーションの合間にオンライン参加者の交流を促進しましょう

料金

ウェビナー： 月額89ドル（最低300名）

Webinars Plus： 月額99ドル（参加者は100名以上）

イベント： 月額149ドル（参加者数100名以上）

評価

G2: 4.5/5（400件以上のレビュー）

Capterra： 4.6/5（5,900件以上のレビュー）

Zoom Eventsの弱点： 画面上での利用には優れていますが、展示会場ではその真価を発揮できません。バッジの印刷や実物のブース運営はできず、サポートへの連絡にも時間がかかる場合があります。また、一部のユーザーからは、料金が高いと感じられるほか、カスタム機能が限られており、大規模なイベントでのセットアッププロセスが複雑であるとの声もあります。 次のような場合はZoom Eventsは避けてください： イベントにブースやバッジを伴う対面形式の要素がある場合。WhovaやCventのような会場運営に特化したツールの方が、そうしたニーズに対応できます。

Zoomイベントについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

G2のレビュアーによるZoom Eventsのレビューをご覧ください：

私はZoom EventsやWebinarsを使ってボランティアイベントを主催していますが、大人数のグループでもアクセス制御ができる点がとても気に入っています。特に、登壇者をハイライト表示したり、参加者のマイクをミュートしたりといった機能は、イベントをスムーズに進行させるのに役立ち、大変重宝しています。簡単にイベントを開催でき、登壇者のハイライト表示といった特定の機能を活用できる点は、参加者の注意を効果的に引きつけられるため、特に優れていると思います。設定も簡単だったのも、大きなメリットです。

私はZoom EventsやWebinarsを使ってボランティアイベントを主催していますが、大人数のグループでもアクセス制御ができる点がとても気に入っています。特に、登壇者をハイライト表示したり、参加者のマイクをミュートしたりといった機能は、イベントをスムーズに進行させるのに役立ち、大変重宝しています。簡単にイベントを開催でき、登壇者のハイライト表示といった特定の機能を活用できる点は、参加者の注意を効果的に集めることができるため、特に優れていると思います。設定も簡単だったのも大きなメリットです。

どのイベント企画ツールがどのチームに適しているのか？

最適なツールは、解決すべき課題によって異なります。社内調整にはClickUp、Asana、またはmonday.comを選びましょう。参加者の登録、チケット販売、またはエンゲージメントが最大の課題である場合は、Eventbrite、Whova、またはCventを選びましょう。 10のツール、10の異なる業務：最適な選択は、イベント中に何を管理する必要があるかによって決まります。機能リストではなく、課題となるボトルネックに合わせて選びましょう。チームタイプ別の候補リストをご紹介します。 注目すべきツールがいくつか、最終リストには入りませんでした。しかし、イベント企画ソフトウェアのカテゴリーにおいて、特筆すべきツールをいくつかご紹介します：

最適なツールは、解決すべき課題によって異なります。社内調整にはClickUp、Asana、またはmonday.comを選びましょう。参加者の登録、チケット販売、またはエンゲージメントが最大の課題である場合は、Eventbrite、Whova、またはCventを選びましょう。

10のツール、10の異なる業務：最適な選択は、イベント中に何を管理する必要があるかによって決まります。機能一覧ではなく、課題となるボトルネックに合わせて選びましょう。チームタイプ別の候補リストをご紹介します。

Cvent ：登録件数の多い企業向けカンファレンスを運営している場合

Whova ：参加者のネットワーキングと充実したイベントアプリを最も重視する場合

Eventbrite ：一般向けチケットを販売し、認知度向上を目指す場合に最適

Planning Pod ：会場運営やウェディングビジネスを営んでいる方へ

ClickUp ：タイムライン、ドキュメント、ベンダー、フォローアップを1つのワークスペースで管理したい場合に最適

Asana ：期限がリンクされている場合や複数の ：期限がリンクされている場合や複数の イベントのタイムライン管理を 最優先する場合

monday.com ：視覚的でドラッグ＆ドロップ操作が可能なプランニングボードをお探しの方へ

Trello ：小規模なイベント向けのシンプルなボードをお探しの場合

Basecamp ：小規模なチームで、組織体制よりも明確なコミュニケーションの価値を重視する場合

Zoom Events：オンラインイベントやウェビナー形式のイベントを開催する場合

注目すべきツールがいくつか、最終リストには入りませんでした。しかし、イベント企画ソフトウェアのカテゴリーにおいて、特筆すべきツールをいくつかご紹介します：

Hopin ：バーチャルおよびハイブリッドイベントに最適。ネットワーキング機能、展示ブース、ストリーミング機能を標準搭載

Aventri (Stova) ：グローバルな規模の中～大規模な企業イベントに最適

Splash ：ブランドを活かしたイベントマーケティングや、洗練されたイベントページ・招待状の作成に最適

RSVPify ：ゲストリスト管理、出欠確認、プライベートイベント（結婚式、ガラパーティーなど）に最適

Tripleseat：レストラン、ホテル、会場などでの予約管理やケータリング運営に最適

イベント企画ソフトはどのように選べばよいのでしょうか？

イベント企画ソフトウェアを評価する際は、以下の6つのポイントに注目してください：ワークフローへの適合性、可視性、アクセス権限、ゲスト対応、自動化機能、そして事業拡大に伴う価格設定です。

チームでブレインストーミングを行う際の具体的な質問例を以下に示します：

ワークフローへの適合性： 一般的なタスクだけでなく、チームが実際にやることに対応できますか？ 可視性： 別途レポートを作成しなくても、タイムライン、所有者、障害要因を確認できますか？ 外部関係者との連携： ベンダー、クライアント、講演者、スポンサーは適切なアクセス権限を得られるでしょうか？ ゲストの対応： 必要に応じて、フォーム、チケット販売、チェックイン、事後フォローアップに対応できますか？ 自動化とレポート作成機能： 反復的な事務作業を削減し、各イベントから学びを得るのに役立ちますか？ 規模拡大に伴う価格設定：チームやイベント、参加者が増えても、コスト面での合理性は維持されるでしょうか？

プロのアドバイス： テスト環境ではなく、次回のイベント本番で30日間の試用版を実施しましょう。ベンダーや締め切りが絡むイベントの全行程を無事に乗り切れたツールこそ、購入すべきものです。デモだけで次なる最適なツールを選ぼうとすると、後々、予期せぬトラブルの原因となります。

チケット販売ではなく、社内の調整が最大の課題であるなら、ClickUpならタイムライン、ベンダー追跡、承認、イベント後のフォローアップを1つのワークスペースで一元管理できます。さらに、ClickUpの「Free Foreverプラン」なら、料金を支払ったりプランを選択したりすることなく、イベントワークフロー全体を試すことができます。

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イベント企画ソフトウェアに関するよくある質問

実際に、イベントプランナーの多くはどのようなソフトウェアを使用しているのでしょうか？

多くのイベントプランナーは、単一のソフトウェアではなく、複数のツールを組み合わせて使用しています。具体的には、企画用のタスク管理ツール（ClickUp、Asana、monday.com、Trelloなど）と、登録・チケット販売ツール（Eventbrite、Cvent、Whovaなど）を組み合わせる形です。 Redditのr/EventProductionやQuoraでの同業者間のスレッドでは、1つのスイートですべてをこなそうとするのではなく、「ベスト・オブ・ブリード」の組み合わせが常に推奨されています。そのパターンは、ロジスティクスや承認業務はチームがすでに使用しているツールで行い、一般へのチケット販売を行う場合にのみチケット販売ツールを追加するというものです。

一般向けのチケット販売イベントには、どのイベント管理ソフトが最適でしょうか？

Eventbriteは、イベントの公開、決済、検索機能を1つのプラットフォームに統合しているため、一般向けの有料イベントには最適な選択肢の一つです。チケット販売が主な業務である場合には、この点が重要です。CventやWhovaも登録業務の多いプログラムをサポートできますが、Eventbriteはセルフサービスでの立ち上げや小規模なチームにとってより使いやすいです。

企業のカンファレンスには、どのイベントプラットフォームが最適でしょうか？

Cventは、会場の手配、登録、バッジ発行、参加者エンゲージメント、イベント後の分析を大規模にサポートするため、企業主催のカンファレンスに最適です。このツールは、単発の社内ミーティングではなく、大規模または頻繁にカンファレンスを開催する組織向けに設計されています。その代償として、複雑さとコストがかかります。

Cventには無料試用版はありますか？

いいえ、Cventには無料トライアルはありません。ご利用開始には、デモとカスタム見積もりのご依頼が必要です。導入前に試してみたい場合は、チケット販売を主軸とするEventbriteでは無料イベントの公開が可能で、ClickUpには「Free Foreverプラン」が用意されています。Cventは、手軽な試用版ではなく、営業担当者との会話が必要な企業向けソリューションとしてご検討ください。

イベント企画ソフトウェアの費用はどれくらいですか？

イベント企画ソフトウェアの価格は、無料のものから年間5桁の金額まで範囲があります。タスク管理ツールが最も安価で、ClickUpはユーザーあたり月額7ドルから、Trelloは5ドルから、Asanaは13.49ドルから利用できます。Planning PodやCventのような企業向けプラットフォームは、交渉による年間契約を採用しています。Eventbriteはイベントの公開は無料ですが、有料チケット1枚につき3.7%＋1.79ドルの手数料に加え、2.9%の処理手数料がかかります。 イベントの開催規模に合わせて料金体系を選びましょう。注：料金は変更される可能性があるため、決定する前に各ツールの公式サイトで確認してください。

小規模チームにとって最も使いやすいイベント企画ソフトウェアはどれですか？

Trelloは、小規模チームにとって最も使いやすいイベント企画ツールの一つです。その視覚的なカンバンボードは、ほとんどトレーニングを必要としません。Basecampは、依存関係の追跡よりもコミュニケーションが重視される場合に、もう一つの有力な選択肢となります。その代償となるのが機能の深さです。イベントが複雑になったり、関わるベンダーが増えたり、より厳密なレポート作成が必要になったりすると、軽量なツールでは管理が難しくなります。

イベント管理ソフトを使わずに、スプレッドシートだけでイベントを運営することは可能でしょうか？

確かに、小規模なイベント1回程度ならスプレッドシートでも対応できますが、複数の担当者、締め切り、ベンダー、承認プロセスがワークフローに加わると、その仕組みは機能しなくなります。問題となるのは通常、データ入力ではなく、調整の難しさです。ClickUpやTrelloのような無料ツールを使えば、追加コストをほとんどかけずに、チーム全体での可視性、リマインダー、所有権を実現できます。

専用のソフトウェアを使わずに、例えばスプレッドシートなどでイベントのプランを立てることは可能でしょうか？

確かに、専用のソフトウェアがなくても小規模なイベントを1つ企画することは可能です。しかし、所有者、締切、業者、承認事項などを追加し始めると、スプレッドシートはすぐに機能しなくなります。2人が同じシートを編集したり、日程がずれたりした瞬間に、バージョンの混乱が始まります。Trelloのような軽量なツールや、ClickUpの「Free Foreverプラン」なら、所有権の明確化、リマインダー、共有タイムラインを無料で利用できます。スプレッドシートは予算管理に使い、調整業務には使わないようにしましょう。

中小企業に最適なイベント企画ソフトウェアとは？

ほとんどの中小企業にとって最適なイベント企画ソフトウェアは、永久無料または低コストの業務プラットフォームです。専用のイベント管理スイートよりも優れています。ClickUpやTrelloなら、企業向けの過剰な機能やコストを伴わずに、企画、所有権、タイムラインをカバーできます。チケット販売を行う場合は、無料イベントの公開が可能なEventbriteを追加しましょう。コンプライアンス対応、事業規模の拡大、または参加者数の増加によって真に必要となるまでは、Cventのような大掛かりなプラットフォームは避けておきましょう。

イベント企画ソフトウェアとイベント管理ソフトウェアの違いは何ですか？

イベント企画ソフトウェアは、タイムライン、タスク、ベンダー、予算、承認といった内部業務を管理します（ClickUp、Asana、monday.com）。一方、イベント管理ソフトウェアは、登録、チケット販売、チェックイン、参加者エンゲージメントなど、参加者を対象とした業務を処理します（Cvent、Whova、Eventbrite）。企業レベルではその境界線が曖昧になり、Cventのようなスイートでは、企画ワークフローを「登録優先」のプラットフォームに統合しています。

無料のイベント企画ソフトウェアはありますか？

はい、無料のイベント企画ソフトウェアはいくつかあります。ClickUp、Trello、Asana、monday.comはいずれも、1つのイベントにおけるタスク、所有者、タイムラインをカバーする「Free Forever」プランを提供しています。Eventbriteはイベントの公開は無料で、有料チケットの販売時にのみ手数料がかかります。ただし、無料プランでは自動化機能、閲覧数、または席数に上限があるため、部門横断的なイベントや定期開催のイベントになると、機能不足を感じる可能性があります。