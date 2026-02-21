必須のXtensioユーザーペルソナテンプレートトップ

チームは顧客像が曖昧なまま製品開発を進めることが多く、その結果、的を射ない機能が生み出される傾向があります。
これは、理想的なユーザー像について各人の認識が微妙に異なる場合に発生します。その結果、意思決定のズレや開発サイクルの無駄が生じます。ランダムに作成されたペルソナが散在する文書で作成され、すぐに陳腐化し無視されるのです。
多くのチームはユーザーペルソナを一度作成すると、ファイルに保管したまま二度と見返しません。実際にプロジェクトでペルソナを活用しているのは実践者のわずか29.6%に過ぎず、これは本来の目的を損なう結果となっています。
このガイドでは、Xtensioのユーザーペルソナテンプレートと、ペルソナが実際の仕事から切り離されている場合の制限事項について解説します。
さらに、ClickUpの統合テンプレートがペルソナを機能・スプリント・ユーザーストーリーと接続させる仕組みを学びます。これによりペルソナは単なる資料ではなく、意思決定に実際に役立つ情報源となります。
ユーザーペルソナテンプレートとは？
ユーザーペルソナテンプレートは、理想的なユーザー像を架空の形で表現した単一の構造化文書です。推測ではなく、実際のユーザー調査とデータに基づいています。プロダクトチーム、UXデザイナー、マーケターは、全員が同じ人物像を想定して開発を進めるためにこのテンプレートを活用します。
優れたテンプレートは一貫したフィールドを提供するため、チームのメンバー全員が同一のユーザープロフィールに基づいて作業できます。
ユーザーペルソナテンプレートの記入方法
テンプレートを用意することは素晴らしいスタートですが、仮定で埋め尽くされていれば無意味です。
実態に基づかず固定観念で構築されたペルソナは、チームを誤った解決策へと導きます。ターゲット層を正確に反映したデータに基づくペルソナを作成するには、このプロセスに従ってください。
|ステップ
|何をやること
|なぜ重要なのか
|まずユーザー調査を実施する
|テンプレートを開く前に、ユーザーインタビュー、顧客アンケート、製品分析、サポートチケットからデータを収集してください。
|仮定に基づいて構築されたペルソナは失敗する。実際のデータが正確性を保証し、推測を排除する。ClickUpのユーザーリサーチプランテンプレートは、この重要な第一ステップを体系化するのに役立つ。
|パターンとセグメントを特定する
|共通の目標、行動、課題を共有してユーザーをグループ化し、明確なクラスターを特定する
|曖昧で広すぎるペルソナではなく、意味のあるセグメントを明らかにします
|人口統計情報を入力する
|調査結果に基づき、現実的な名前、年齢の範囲、役職のタイトル、場所を割り当てます
|ペルソナを現実に根ざし、誇張された描写を防ぎます
|目標と動機を文書化する
|ユーザーが達成したい目標と、意思決定を左右する成果を定義する
|ユーザーが関心を持つ結果に焦点を当て、単に利用する機能だけではない
|不満や課題点を把握する
|調査から得られた障害、苦情、繰り返し発生する問題を記録する
|製品が解決すべき課題を明確化します
|行動の文脈を追加する
|推奨ツール、コミュニケーションスタイル、意思決定パターンを含める
|直感的で実際のワークフローに沿った体験設計を支援します
|引用文やシナリオを含める
|彼らの考え方を捉えた短い代表的な引用文を追加する
|ペルソナを人間味のある存在として描き、チームが共感し記憶しやすくします
📖 詳細はこちら：ユーザー体験を向上させるユーザーリサーチ手法
Xtensio ユーザーペルソナテンプレート
洗練されたペルソナを素早く作成する必要がある場合、Xtensioのようなツールを活用すると良いでしょう。
デザイナーなしで共有可能な「フォリオ」を作成できる、視覚的でドラッグ＆ドロップ式のテンプレートで知られる共同編集ドキュメントプラットフォームです。
具体的な提供内容を理解することで、適切な開始点を選択できます。ユーザーリサーチ向けXtensioテンプレートのトップまとめをご紹介します。
1. Xtensioによるユーザーペルソナテンプレート
これはXtensioのコアテンプレートであり、基礎的なペルソナをゼロから作成するためのものです。そのため、プロダクトチームやUXチームに広く採用されています。このユーザーペルソナテンプレートは視覚性の高いレイアウトを提供し、モジュール式のセクションを研究内容に合わせてカスタマイズできます。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 経歴セクション：名前、写真、主要な人口統計情報、経歴の概要を記載するスペースが含まれます
- 性格特性スライダー：内向的 vs 外向的、分析的 vs 創造的といった性格特性を可視化する尺度を提供します。
- 目標と不満のグリッド： ユーザーが望むことと、それをブロックする要因を並べて比較表示します
- ブランド嗜好性： ペルソナがフォロワーとしてフォローまたは好意的に見ているブランド、ツール、インフルエンサーをメモするための専用領域を提供します
2. Xtensioによるユーザーペルソナ比較テンプレート
ユーザーペルソナ比較テンプレート は、複数のペルソナを並べて直接比較することで仕事の優先順位付けを支援します 。特に、今後の機能開発や製品リリースにおいて、チームがどのユーザーセグメントに注力すべきかを決定する必要がある場合に有用です。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 並列列：各ペルソナの主要属性を対応する行に表示し、一目で把握できるようにします
- クイックスキャンフォーマット：ステークホルダーが人口統計、目標、課題を一目で比較できるようにします
- 優先順位付けのサポート：どのペルソナのニーズを最優先で対応すべきか、チームが情報に基づいた意思決定を行うのを支援します
3. Xtensioによるペルソナベースのカスタマージャーニーマップテンプレート
Xtensioのペルソナベースのカスタマージャーニーマップテンプレートは、ペルソナの詳細とカスタマージャーニーマップのフェーズを組み合わせたもので、マーケティングおよびカスタマーエクスペリエンスチームに最適です。
特定のユーザータイプが認知から定着に至るまでの動きに合わせて、キャンペーンやタッチポイントを調整するのに役立ちます。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- ジャーニーステージ：認知、検討、決定、継続の各フェーズを通じたユーザーの体験をマップします
- タッチポイントマッピング： ペルソナが顧客体験の各フェーズでブランドと接触するポイントを特定します
- 感情の旅路：各タッチポイントにおけるペルソナの感情（苛立ち、興奮、困惑など）を捉える
- 各フェーズにおける課題点： ユーザーがジャーニーを進む中で生じる具体的な不満点を強調します
4. Xtensio製 ユーザー共感マップテンプレート
Xtensioのユーザー共感マップテンプレートは、行動の背景にある人間を理解することに焦点を当てています。時間の経過に伴うジャーニーをマッピングするのではなく、ユーザーが何を考え、感じ、見、聞き、話し、行動するかに深く掘り下げます。このテンプレートは、機能やメッセージングを定義する前に動機付けについてより深い洞察を得たい製品チーム、UXデザイナー、リサーチャーに最適です。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 思考と感情： 内なる動機、懸念、願望、感情的な原動力を捉える
- Sees（認識）： ユーザーの環境、影響要因、競合他社、認識の形を形成する外部刺激を文書化します
- ヒアーズ：意思決定に影響を与える同僚、リーダー、メディア、業界からのメッセージを特定する
- 言動と行動：観察可能な行動、言動、表明された態度を強調
- ペインとゲイン： 解消すべき不満点と強化すべき成果を定義します
- 人間中心の明確性： 仮定や表面的な人口統計ではなく、実際の体験にチームが集中し続けることを可能にします
📖 詳細はこちら：ユーザビリティテストレポートの作成方法
Xtensioテンプレートを用いたユーザーペルソナ作成の制限事項
Xtensioのようなツールで視覚的に魅力的なペルソナを作成するのは達成感がありますが、その喜びは往々にして束の間のものです。
最大の不満点は、ペルソナが静的なファイルとなり、チームが実際に仕事を行う現場から完全に切り離されてしまったことです。これにより、ペルソナ作成の本来の目的そのものを損なう問題の連鎖が生じています。
このコンテキストの拡散——チームが情報の検索、アプリ間の切り替え、複数の非接続プラットフォームにまたがるファイルの追跡に何時間も浪費する状態。
実際、従業員の62%が「情報検索に毎日過剰な時間を費やしている」と回答しています。これによりチームはプロジェクト管理ツールとペルソナ文書の間を頻繁に行き来せざるを得ない状況に陥っています。
実際には、多くの人がペルソナを参照しなくなる。別のプロジェクト管理ツールに切り替えるのが努力を要するのでだ。あなたが作成した美しいドキュメントはデジタル埃をかぶり、チームは直感に基づく意思決定に戻る。
考慮すべき主な制限事項は以下の通りです：
- 独立したドキュメント：ペルソナは別のツールに存在するため、プロジェクトの仕事との連携が断たれ、スプリント計画や機能検討時に参照しにくくなります
- ネイティブのタスクやプロジェクトとの連携機能なし： ペルソナを機能、スプリント、ユーザーストーリーに直接リンクできないため、手動での相互参照が必要となりますが、これはほとんど完了していません。
- コメント以外の共同作業は限定的：リアルタイム編集は可能ですが、ペルソナの承認・更新・バージョン追跡を製品サイクルに連動させるためのワークフロー管理機能は組み込まれていません
- AI支援なし：作成は完全に手動で行われ、調査内容に基づいてペルソナコンテンツを生成・改良するAI機能は一切ありません
- 共有に関する制約: リンク経由での共有は可能ですが、これらのペルソナをより広範なワークスペースツールに統合するには、PDFとしてエクスポートするか、コンテンツを他の場所にコピー＆貼り付けする必要があります。
📮ClickUpインサイト：知識労働者の92%が、チャット・電子メール・スプレッドシートに散在する重要な意思決定を紛失するリスクに直面しています。
意思決定を統一的に記録・追跡するシステムがなければ、重要なビジネスインサイトはデジタルノイズに埋もれてしまいます。ClickUpのタスク管理機能なら、その心配は無用です。チャット、タスクコメント、ドキュメント、電子メールからワンクリックでタスクを作成！
意思決定を統一的に記録・追跡するシステムがなければ、重要なビジネスインサイトはデジタルノイズに埋もれてしまいます。ClickUpのタスク管理機能なら、そんな心配は無用です。チャット、タスクコメント、ドキュメント、電子メールからワンクリックでタスクを作成！
ClickUp ユーザーペルソナテンプレート（プロダクト、UX、マーケティングチーム向け）
ユーザーペルソナは忘れ去られるべき遺物ではありません。仕事現場で構築すれば、あらゆる意思決定を導く生きた文書へと変貌します。
ペルソナ作成とプロジェクト管理を別々のツールで行う代わりに、ClickUpを通じて単一の統合ワークスペースですべてを接続できます。
1. ClickUpによるユーザーペルソナテンプレート
ペルソナは、仕事が行われる場所で活用されて初めて価値を発揮します。ClickUpのユーザーペルソナテンプレートは、目標・行動特性・課題・背景を文書化するのに役立ちます。このフォーマットなら、常に最新の状態を保ち、関係者と共有し、プラン・設計・提供の各段階で参照することが容易です。
散在する調査メモを、チームが実際に活用できる単一の信頼できる情報源へと変換するために活用してください。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- ClickUp Docs連携機能： ヘッダー、画像、テーブルなどの豊富なフォーマット設定オプションで詳細なペルソナ記述を作成し、ユーザー像を生き生きと表現
- ClickUpカスタムフィールド: 役職、技術的習熟度、主要目標といった重要なペルソナ属性を構造化データで追跡・フィルタリング
- タスク連携： ペルソナ文書を機能仕様書、ユーザーストーリー、デザインタスクに直接接続し、仕事に文脈が伴うようにします
- ClickUp Brainサポート：AIを活用してペルソナのドラフトコンテンツを生成したり、調査メモを即座に要約したりして、作成プロセスを加速させましょう
2. ClickUpによるカスタマープロフィールテンプレート
ペルソナは架空のキャラクターですが、カスタマープロフィールは実在する顧客を文書化したものです。
ClickUp のカスタマープロフィールテンプレート は、営業、カスタマーサクセス、アカウントチームが企業属性データ、購買シグナル、利用状況、関係履歴を一貫した方法で追跡できるようにします。これにより、引き継ぎがスムーズになり、アウトリーチはパーソナライズされた状態を維持できます。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- アカウント詳細： 会社名、サイズ、業種、関係履歴を追跡管理
- 購買パターン： 購入された製品、購入頻度、平均注文価値を記録する
- コミュニケーションの好み： 希望する連絡方法をメモし、エンゲージメント履歴をログに保存して、アウトリーチをパーソナライズします。
- 生涯価値指標： 総収益や潜在的な顧客離脱リスクなど、主要なメトリクスを特定します
💡プロのコツ：組み込みAI機能「ClickUp Brain」でペルソナ作成を加速。メモからペルソナ項目の下書き作成、調査内容の要約、課題点の提案が可能です。これにより手作業の煩雑な作業が不要になり、本質的な洞察に集中できます。
3. ClickUp提供の共感マップホワイトボードテンプレート
ペルソナを確定する前に、ユーザーが現在何を体験しているかを理解する必要があります。このClickUpの共感マップホワイトボードテンプレートは、 チームがユーザーが言うこと、考えること、行うこと、感じることを共有スペースで記録し、調査やワークショップから浮かび上がる最重要テーマに合意するためのツールです 。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 共同作業用キャンバス：ClickUpホワイトボードで付箋とコネクターを使ったリアルタイムブレインストーミングを実現
- 発言の四象限： ユーザーインタビューからの直接引用とキーフレーズを記録する
- 思考の四象限： ユーザーが口には出さないが考えているかもしれないことをブレインストーミングする
- 感情の象限： フラストレーション、混乱、興奮といった感情的な反応を特定する
4. ClickUpによるユーザーリサーチプランテンプレート
優れたペルソナとUXの意思決定は、何を学びたいのか、そしてそれをどのように学ぶのかを明確にしたプランから始まります。
ClickUpのユーザーリサーチプランテンプレートのようなリソースは、目的・手法・リクルート基準・タイムラインを定義するのに役立ちます。これによりステークホルダーが早期に合意形成し、リサーチ成果を迅速に活用できるようになります。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 調査目的：調査で回答すべき質問を明確に定義する
- 方法論：ユーザーインタビュー、アンケート、ユーザビリティテストなど、アプローチの概要を説明します
- 参加者基準：募集が必要なユーザーの人口統計と行動特性を明記してください
- タイムラインと成果物：リサーチの実施時期と作成する成果物について、明確な期待値を設定する
🎥 ペルソナを戦略的な製品決定に反映させる方法の一つは、製品概要書に組み込むことです。計画プロセスにおいてユーザーニーズを中心に据えた効果的な製品概要書の作成方法を学ぶには、こちらのビデオをご覧ください：
5. ClickUpによるユーザー調査テンプレート
生の調査データは、一貫した証拠と明確な洞察に体系化されて初めて価値を持ちます。ClickUpのユーザー調査テンプレートは、セッションの記録、観察事項の捕捉、参加者間の知見の統合を支援し、パターンを浮き彫りにすることで、プロダクトチームが修正の優先順位付けを行えるようにします。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 参加者追跡：調査に参加した人物とその関連する人口統計情報を記録する
- 観察メモ： 各ユーザーセッションからの生のメモや観察記録を記録する
- インサイトタグ付け：発見事項をテーマやペルソナ属性で分類し、パターンを容易に把握
- 統合セクション：複数の参加者から浮かび上がる主要なパターンを要約する専用領域を作成する
6. ClickUpによるユーザーフローテンプレート
ユーザーフローは目に見えないものを可視化します：人々が実際にプロセスをどのようにナビゲートするか、意思決定がブランチする場所、摩擦が生じる箇所を示します。ClickUpのユーザーフローテンプレート（ ホワイトボードベース）のような視覚的テンプレートは、エンドツーエンドの経路をマッピングし、そのマップを基に要件定義、UX変更、テストプランを策定するのに役立ちます。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 画面参照: 各インターフェースの視覚的表現を追加し、フローをわかりやすくする
- 意思決定ポイント： コネクターを使用して、ユーザーが選択を行い異なる経路へ進む分岐点を示す
- タスク完了までの経路： ユーザーが目標達成のために辿る最も一般的な（そして最も苛立たしい）ルートをマップする
- ペルソナ固有のフロー：各ペルソナごとに異なるユーザーフローを作成し、固有の行動パターンを明確化します
7. ClickUpによるユーザーストーリーマッピングテンプレート
ストーリーマップは、単なる平坦なバックログではなく、ユーザーージャーニーに基づいて仕事の優先順位付けを支援します。
ClickUp によるユーザーストーリーマッピングテンプレート は、活動整理、成果の順序付け、最小限の実行可能なリリース（MVR）の特定を視覚的に構造化し、製品、デザイン、エンジニアリング間の連携を維持します。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- ビジュアルボードの構成: ClickUpホワイトボードを活用し、ユーザーージャーニーの全体像を可視化する
- バックボーン: ボード上部に主要なユーザー活動をマップする
- ウォーキングスケルトン： 実行可能な製品を作成するために必要な最小限のユーザーストーリーを特定する
- ペルソナタグ：ストーリーを対応するペルソナでタグ付けし、マップをフィルタリングして特定のユーザーの体験に集中できるようにします
8. ClickUpによるユーザーストーリーテンプレート
ストーリーは、明確で検証可能であり、実際のユーザー成果に結びついている場合にのみ有用です。
このClickUpのユーザーストーリーテンプレートは、チームがユーザー意図を一貫した構造で把握し、受け入れ基準と見積もりを添付ファイルとして添付できるように支援します。これにより、ストーリーはプランと実行の準備が整います。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- ペルソナ参照: 各ユーザーストーリーが対応するペルソナ文書に直接リンクされており、完全な文脈を確保
- 受け入れ基準: ストーリーを完了と見なすために満たすべき具体的な条件を定義します
- ストーリーポイント：カスタムフィールドを使用して作業量見積もりを割り当て、スプリント計画とベロシティ追跡を改善しましょう
9. ClickUpによる「やること」テンプレート
ペルソナはユーザー像を記述しますが、JTBD（Job To Be Done）はユーザーが達成しようとしている目標とその理由を捉えます。
この作業を支援するため、ClickUpの「Jobs to Be Doneテンプレート」を用いた思考実験を実施しましょう。これによりチームは状況、動機、望ましい成果、代替案を文書化でき、製品決定が単なる機能リクエストではなく根本的な「課題」に集中し続けます。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
ユーザーペルソナ作成後のやること
ユーザーペルソナの作成は、最初のステップに過ぎません。
単なる見栄えの良い文書以上の価値を持たせたいなら、チームの日常ワークフローに積極的に組み込む必要があります。そうしなければ、すぐに時代遅れになり、無視されるでしょう。
- チーム全体で共有しましょう： フォルダに隠されたペルソナは無意味です。プロダクト、デザイン、エンジニアリング、マーケティング、サポートの全員が簡単にアクセスできるようにしましょう
- ペルソナを実際の作業に紐付ける：ワークフローと ペルソナドキュメントを 機能仕様書、ユーザーストーリー、デザインタスクに直接接続し 、コンテキストの切り替えを防止。ClickUpではClickUp DocsとClickUpタスクをリンクできるため、ユーザーコンテキストが常にワンクリックで確認可能
- 意思決定におけるペルソナの活用: チームで機能や優先度を議論する際は、「これはどのペルソナに役立つのか？」と問う習慣をつけましょう。これにより議論は個人の意見ではなく、実際のユーザーニーズに基づいたものになります。
- 定期的な見直しをスケジュールする： ユーザーのニーズや行動は変化します。ClickUpの定期的なタスクを設定し、四半期ごとにUX監査を実施。新たな調査結果や顧客フィードバックに基づき、ペルソナの見直しと検証を行ってください。
- AIでペルソナを常に最新の状態に： 新たな調査結果を手作業で精査する代わりに、ClickUp Brainを活用して調査結果を要約し、ペルソナ文書の更新を提案しましょう。これにより、ペルソナを常に関連性と正確性を保った状態に維持できます。
ClickUpでユーザーストーリーを構築する
優れたユーザーペルソナは常に進化する文書です。ロードマップの議論を形にし、コピーに影響を与え、優先順位付けを導き、「なぜこれを構築するのか？」というあらゆる会話の背景で静かに存在しています。
しかしペルソナが有用であり続けるのは、現実との接続を保つ場合のみです。顧客行動が変化し、新たなセグメントが出現し、フィードバックのパターンが進化するにつれ、ペルソナもそれらと共に進化させる必要があります。
ここに違いが現れます。ユーザー調査がタスク、機能仕様書、スプリントプラン、フィードバックスレッドと並列で扱われることで、ペルソナは理論上の存在から脱却します。実践的なツールへと進化するのです。
調査結果を直接施策にリンクし、どの課題が解決されているかを追跡し、新たなデータが入手次第セグメントを更新できます。ユーザーのニーズを推測する代わりに、チームは共有された可視性を持つ信頼できる情報源に基づいて作業を進めます。
製品開発に直結し、顧客の変化と共に進化するペルソナを作成する準備はできていますか？今すぐClickUpで無料で始めましょう。
よくある質問
ほとんどのチームは3～5つの主要ペルソナを設定することで効果を得られます。これにより、焦点をぼやけさせたり優先順位付けを困難にすることなく、意味のあるユーザー多様性を捉えるのに十分な数となります。
ユーザーペルソナテンプレートは、製品設計の指針となる理想的なユーザーの架空のモデルを作成します。一方、顧客プロフィールテンプレートは、営業やアカウント管理に役立つ実際の既存顧客を文書化します。
はい、ClickUp Brainは入力内容に基づきペルソナセクションの草案作成、調査メモの要約、課題点や目標の提案が可能です。これにより作成プロセスが加速します。
ClickUpドキュメントとホワイトボードは、閲覧専用アクセス権限付きの公開リンクで共有できます。また、静的な文書を好む関係者向けにPDFとしてエクスポートすることも可能です。