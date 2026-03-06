営業リーダー向けトップ10 AIツール

顧客の要求や競争環境が変化する中、営業リーダーはかつてないプレッシャーに直面しています。

登場：AI営業ツール。

パイプラインのレポート作成の自動化や取引リスクの可視化から、営業担当者のパフォーマンス分析や予測精度の向上まで——これらのツールが業務を効率化します。

以下では、営業リーダー向けの優れたAIツールを、主要機能・制限事項・料金プランを含めて解説し、情報に基づいた意思決定を支援します。

AI営業ツールを比較する際に考慮すべき要素は以下の通りです：

CRMとの連携： Salesforce、HubSpot、または基幹システムと同期し、取引データと活動データを正確に保ちます

超パーソナライズされたアウトリーチを生成： 取引フェーズ、過去のやり取り、購買プロセスにおけるバイヤーのシグナルを活用し、電子メールやメッセージを自動作成

部門横断的な連携: キャンペーンデータ、リードソース、エンゲージメントシグナルをパイプライン活動と同期させることで、営業チームとマーケティングチーム間のコミュニケーションを促進します

高価値なステップを優先化： リードと商談をスコアリングし、商談データの品質に基づいて次善のステップを提示します

ミーティングとフォローアップの自動化： 通話の文字起こし、アクション項目の抽出、要約文書の自動作成

プロアクティブなパイプライン分析を提供： リスクのある案件をフラグ付けし、結果を予測し、パイプラインの変化を早期に通知します

マルチチャネル見込み顧客開拓をサポート： リードの収集、コンタクト情報の充実化、電子メール・電話・ソーシャルメディアなど営業チームが使用する全チャネルでのアウトリーチを実行します

コンテクストAI： 取引フェーズ、パイプラインの健全性、CRMデータ、過去の会話、チーム活動を理解します

AIエージェント：停滞した案件のフォローアップ、営業担当者への事前準備支援、リスクの自動検知、営業担当者の手動監視なしでのパイプラインの継続的な推進を実現するAI営業アシスタントを提供します。

営業チーム向けAI活用が初めての方へ。このビデオは初心者にもわかりやすいガイドです。始め方に関するコツや秘訣をご紹介します。

時間を割く価値のある最高のAI営業ツールを簡単にご紹介👇

ツール 主な機能 最適な対象 価格* ClickUp AIを活用したタスク、状況に応じたインテリジェンス、自動化、ダッシュボード タスク、案件、引き継ぎを横断した統一的な営業実行を求めるチーム Free Forever；企業向けカスタマイズ対応 HubSpot Sales Hub 統合型CRM、AIによるミーティング準備、プレイブック、予測分析 収益チームが構築する、一元化されたオールインワンの営業オペレーティングシステム Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額20ドルから。 Salesforce アインシュタインAI、エージェントフォース、企業CRM、予測インサイト 高度なAI駆動型予測と管理を必要とする企業営業組織 カスタム価格設定 Clari 収益漏洩検知、予測、エンゲージメント指標 収益可視性とリスク優先予測に注力するリーダーシップチーム カスタム価格設定 Gong コールインテリジェンス、手法追跡、コーチングインサイト コーチング、手法の順守、実行品質を優先する営業チーム カスタム価格設定 アポロAI 見込み顧客開拓、データエンリッチメント、アウトバウンド・シーケンス、分析 制御された再現性のあるアウトバウンド活動とパイプライン作成を求めるTeamsへ 無料プランあり。有料プランはユーザーあたり月額59ドルから。 シームレス。AI リード発掘、検証、CRM同期 Teams標準化リード品質とターゲット設定を営業担当者間で標準化するチーム 無料；カスタム価格設定 クレイ データ統合、購買意図の検知、営業担当者の優先順位付け 統一されたコンタクトインテリジェンスと意図に基づく優先順位付けを必要とするGTMチーム Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額149ドルから Outreach.io 取引健全性スコアリング、エンゲージメントタイムライン、予測分析 複雑な取引サイクルとエンゲージメント主導の実行を管理するチーム カスタム価格設定 Fireflies.ai 通話録音、品質保証、要約、感情分析 大規模な通話品質保証と会話の可視性を必要とする営業組織 無料プランあり。有料プランはユーザーあたり月額18ドルから。

営業リーダー向けAIツールのトップピックを、ぜひご覧ください：

1. ClickUp（エンドツーエンドの営業ワークフロー自動化に最適）

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペース。タスク管理、パイプライン、チームコミュニケーション、AIツールを一箇所に集約します。

アウトリーチ管理、CRM更新、ミーティング準備のために複数のツールを切り替える必要はありません。

その中心にあるのが、営業チーム向けClickUpです。営業サイクルの各フェーズで、拡張性のあるワークフローを構築する方法をぜひご覧ください。

ClickUp Brainを活用し、予測に影響が出る前に取引リスクを発見しましょう

一日のスタートに状況把握が必要ですか？コンテキストAIアシスタント「ClickUp Brain」がパイプラインの要約と予測レポートを生成します。取引の進捗状況、注力すべき商談、チームのターゲット追跡状況を常に把握できます。

一目でリスク、ボトルネック、優先度の高いアカウントを特定できるため、最も重要な領域に努力を集中させることが可能になります。

ClickUp Brain（ClickUp内蔵AIアシスタント）で、即座に要約とトレンドを取得

さらに、ClickUp Brainは以下のタスクを支援します：

パイプラインと予測の要約を即時生成

非アクティブな商談、遅延したフォローアップ、パイプラインの空白を早期に特定し、収益に影響が出る前に介入できるようにします。

ClickUp BrainをAIライティングツールとして活用し、アカウントのコンテキストと過去のやり取りに基づいて、パーソナライズされた営業電子メール、ミーティングのフォローアップ、取引要約を作成しましょう。

🚀 ClickUpの優位性：ClickUp Brainは、すべての通話記録を検索可能にすることで、営業通話から洞察を引き出すことも可能です。秘訣は？ClickUp AI Notetakerを通話に招待し、自動録音と文字起こしを依頼することを忘れないでください。 ClickUp AI Notetakerで検索可能な文字起こしを取得

反復的なワークフローはClickUpエージェントに委任しましょう

ClickUpエージェントはAIチームメイトとして、ワークスペースを監視し、事前定義されたルールと状況に基づいて自動的にアクションを実行します。

営業担当者がフォローアップや更新、引き継ぎを全て記憶する代わりに、エージェントがバックグラウンドで継続的に稼働します。これにより手動での監視が軽減され、パイプラインの健全性が向上します。これらのAIエージェントが実現する効果：

自動割り当てとリード優先順位付け： ICP基準、担当地域、案件サイズに基づき、高価値リードを適切なアカウントエグゼクティブに振り分けます

停滞した案件のフォローアップを自動化： 進捗の停滞や未完了タスクを検知し、リマインダーを自動生成、または関係者に通知します

パイプラインの一貫性を確保： 手動入力なしでステータス更新、取引のタグ付け、クリーンなCRM記録の維持を実現

ステータス報告の作成と配布： 取引内容の変更やパイプラインの変動をまとめ、リーダーシップレビュー用に共有可能な要約を作成します

ClickUp Agentsでプロセス管理に費やす時間を減らし、収益戦略の推進に注力しましょう

企業サーチで、あらゆる商談・インサイト・会話を瞬時に検索

ClickUp企業検索は、営業リーダーがワークスペース全体と接続ツールを自然言語で検索できるようにします。

CRM記録や通話記録、チャットスレッド、文書を手作業で検索する代わりに、「今四半期にリスクのある大企業取引はどれか？」といった質問を投げかけるだけで、文脈を豊かにした回答を即座に得られます。

ClickUpタスク、ドキュメント、コメント、通話記録、連携ツールから情報を抽出し、必要な更新情報・意思決定・購買シグナルを正確に可視化します。

エンタープライズサーチを活用し、接続された全アプリ・ツール・ワークスペースデータを横断検索。文脈に沿った回答を即座に取得

この統合検索レイヤーにより、予測を立てる前、営業担当者を指導する前、あるいは重要な案件のレビューに臨む前に、常に完全な背景情報を把握できます。

パイプラインの健全性、収益ターゲット、取引の進捗を一元管理

ClickUpのセールストラッカーテンプレートは、営業リーダーが取引状況、収益目標、製品パフォーマンス、月次売上進捗を一元管理するシステムを提供します。可視性のギャップを解消し、収益の現状を常に把握できるように支援します。

このテンプレートが気に入る理由：

製品・案件・期間を横断した収益、利益率、ターゲットの明確な概況を把握

取引の進捗と目標ステータスをリアルタイムで追跡し、成功とリスクを早期に特定する

月別、製品別、またはパイプラインフェーズ別に営業データを整理し、レポート作成とレビューを迅速化しましょう

手作業のスプレッドシートを、チームのパフォーマンスを統一する構造化されたシステムに置き換えましょう

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

豊富な機能ゆえに習得が難しい

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,850件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

ClickUpはタスク、文書、目標、時間管理を単一の統合ワークスペースに集約します。2018年から利用しており、社内ワークフローとクライアントプロジェクトの両方を管理する上で驚くほど柔軟です。カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、カレンダーなど）と詳細な自動化オプションにより、毎週数時間の時間を節約しています。さらに、頻繁な機能アップデートはプラットフォーム改善への真剣な姿勢を示しています。

2. HubSpot Sales Hub（収益オペレーティングシステムの構築に最適）

viaHubSpot Sales Hub

HubSpot Sales HubはAI搭載の営業管理ソフトウェアで、統一された予測可能なパイプラインの運用を支援します。リード、商談、タスク、活動を単一のワークスペースに集約し、チーム全体の可視性をリアルタイムで確保します。

自動化された電子メール、LinkedInタスク、電話リマインダーを組み合わせたマルチチャネルのアウトバウンドフローを構築できます。ミーティング準備、フォローアップ、メモ作成にAI支援を活用し、重要な取引情報が受信トレイやCRMに埋もれることがないよう確保します。

AIが各営業担当者の日々のアジェンダを構築し、成約可能性に基づいてリードをランク付けします。リスクの高い案件の特定、パイプラインの動きの予測、送信準備完了の見積書の生成も容易に行えます。

HubSpot Sales Hubのベスト機能

HubSpot Sales Hubの制限事項

チームの規模拡大に伴いプラットフォームのコストは上昇し、多くの高度な機能は上位プランでのみ利用可能となります

HubSpot Sales Hubの価格

Free

スターター: 月額20ドル/ユーザー

プロフェッショナル: 月額100ドル/ユーザー

企業: ユーザーあたり月額150ドル

HubSpot Sales Hubの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (13,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (490件以上のレビュー)

実際のユーザーはHubSpot Sales Hubについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

HubSpot Sales Hubが最も気に入っている点は、その使いやすさと、すべてが一箇所に集約されていることです。これにより、商談の管理、コミュニケーションの追跡、フォローアップのスケジュール設定、そして営業パイプライン全体の可視性の維持が非常に簡単になります。

3. Salesforce（企業インテリジェンスとAI強化予測に最適）

viaSalesforce

Salesforceの統合AIレイヤー「Einstein」とエージェントビルダー「Agentforce」を活用すれば、予測・案件管理・実行プロセスに直接AIエージェントを組み込めます。これによりCRMデータが営業サイクル全体にわたるリアルタイムの業務インテリジェンスへと変貌します。

営業チームはアインシュタインを活用し、顧客コンテキストを付加した電子メール・通話要約・フォローアップを自動生成できます。自然言語で全営業会話の検索が可能となり、価格異議や競合他社メンションといったパターンをパイプライン全体で可視化します。

Agentforceなら、リードの適格性評価や商談更新のために、あらかじめ定義されたトピック、アクション、テンプレートを活用したAIエージェントツールを展開できます。

Salesforceのベスト機能

アインシュタインが通話中にフラグを立てるための固有キーワードを追加しましょう。競合製品、機能、成約に不可欠なメンションなどが該当します。

ターゲットアカウントの主要ステークホルダーが異動した時、または企業の財務報告書に御社のツールが解決する課題がメンションされた時にトリガーを発動させましょう

取引の進捗状況、音声・ビデオ分析からの傾向、関連電子メールの文脈をカスタムレポートで把握

Salesforceのリミット

機能や設定オプションの多さに圧倒されることも多く、初期セットアップには技術的な専門知識が必要な場合が少なくありません

Salesforceの価格設定

アインシュタイン: カスタム価格設定

フレックスクレジット: 100クレジットあたり500ドル

会話数: 1回あたり2ドル

セールスフォースの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (93,100件以上のレビュー)

Capterra: 4. 4/5 (380件以上のレビュー)

実際のユーザーはSalesforceについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Salesforce Agentforceは、顧客とのやり取りを効率化し、反復的なタスクを自動化する強力で柔軟なプラットフォームを提供します。Salesforce CRMとシームレスに連携し、リード、ケース、顧客クエリを一元管理できる点が特に気に入っています。

4. Clari（収益オーケストレーションとリスク優先予測に最適）

viaClari

Clariは企業向け収益オーケストレーションプラットフォームです。関連する取引資料を一元管理することで、全関係者の認識を統一し最新情報を共有。これにより、より円滑なコラボレーションと業務引き継ぎを実現します。

RevAIは電子メール、カレンダー招待、Slackメッセージ、CRM更新を含む全ワークフローをスキャンし、営業担当者の報告内容とデータが示す実態を照合します。

会話分析にはコパイロットが最適です。リアルタイムで文字起こしを行い、ライブバトルカードを生成。営業担当者が反論に対応し、会話の方向転換を図り、より強力なクロージングを実現します。このAIツールは購買者のシグナルを捕捉し、システムに直接送信。予測精度とパイプライン分析を強化します。

AI搭載の自動化ツール「Groove」は、反復的な営業ワークフローを自動化し、見込み客開拓、エンゲージメント、フォローアップを効率化します。営業担当者のアウトリーチ活動の一貫性を保ちつつ、リーダーにはパイプライン全体の活動状況と実績に可視性を持たせます。

Clariの主な機能

収益サイクル全体でパイプラインの健全性と予測精度を向上させるため、機会を継続的にレビューし、リスクを指摘し、次のステップを提案し、フォローアップを自動化する企業AIエージェントを導入しましょう。

商談の文脈、購買担当者の役割、エンゲージメントの兆候を活用してアウトバウンド電子メールを作成し、見込み顧客開拓をより効果的にパーソナライズしましょう

機械学習（ML）を活用し、パイプラインの変更を同期させ、コミット案件とベストケース案件の重み付けを動的に調整。リアルタイム予測を実現します。

Clariのリミット

一部のユーザーからは、過去の四半期からの案件発見や、過去の期間にわたる業績のレビューには追加の努力が必要になる可能性があるとの指摘があります

Clariの価格設定

カスタム価格設定

Clariの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (5,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (300件以上のレビュー)

実際のユーザーはClariについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Clariで営業予測を効率化できたことは非常に有益でした。四半期ターゲットや成約すべき案件を素早く把握でき、予測カテゴリー別の案件分類機能ですべてが格段に楽になりました。直属の上司へのレポート作成も大幅に簡素化され、週次予測を更新するだけで、上司は即座に明確な概要を把握できます。

⭐ 特典：あらゆるユースケースに対応するAIエージェントの例

5. Gong（大規模なコーチングとエビデンスに基づく取引実行に最適）

viaGong

Gongは収益インテリジェンスプラットフォームです。実績ある営業プロセスを自動化、ステップをカスタマイズ、フォローアップを自動化し、あらゆる商談を前進させます。AIアシスタントに質問するだけで、アカウント・商談・コンタクトに関する洞察を提供します。

また、Gong Forecastは300以上のデータポイントを分析し、成約可能性スコアによって最も成約が見込まれる取引を予測します。

Gong Engageなら、見込み客開拓からコンバージョン率、電子メールのパフォーマンスに至るまですべてを追跡可能。営業担当者の実績も一元管理できます。

MEDDIC、SPIN、チャレンジャーといった特定の販売手法を採用していますか？それらをGongに連携させれば、プラットフォームがすべての通話、電子メール、ミーティングを継続的に分析します。

Gongのベスト機能

顧客との会話を文字起こしし、重要な洞察を抽出。実際の通話で何が起きているかをチーム全体で共有した可視性で把握しましょう。

地域をまたいで顧客の目標、課題、意思決定のダイナミクスを特定し、自社の言語に翻訳する

単なる活動量ではなく、トレンドと根本原因を説明する、証拠に基づいた詳細なレポートを受け取れます

Gongのリミット

収益ベースのノルマを厳密に運用しないチームにとって、プラットフォームの予測モデルは硬直的になり得る

Gongの価格設定

カスタム価格設定

Gongの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (6,430件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (550件以上のレビュー)

Gongについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

Gongの最大の魅力は、営業会話の可視性です。通話内容の確認、重要な瞬間を把握し、取引で実際に何が起きたかを理解できることは非常に価値があります。通話録音、文字起こし、AIインサイトにより、異議、競合他社のメンション、次のステップに関するパターンを、通話を最初から最後まで見直す必要なく簡単に発見できます。

6. Apollo AI（管理されたパイプライン生成とアウトバウンドガバナンスに最適）

viaApollo AI

アポロAIは、単に成約方法だけでなく、パイプラインの構築方法も制御できる営業インテリジェンスプラットフォームです。単一のワークスペースで見込み客データ、活動記録、取引記録を保存・管理できます。

AIパワーアップを活用すれば、企業ウェブサイトや人事異動、公開データから意図の兆候を抽出し、その情報をアウトバウンドシーケンスに直接組み込めます。営業担当者がAIを活用して見込み客開拓のタスクを自動化する具体的な方法を示します。

このツールは会話分析、スコアカード、キーワードトラッカーも提供し、定義された基準に基づいて通話やメッセージを評価します。

アポロAIの主な機能

ブランドトーンとスタイルに沿った電子メール全体、または特定セクションのみを作成

リアルタイムのパフォーマンスダッシュボードで、開封率、返信率、パイプラインへの影響を確認

ミーティング前のコンタクトやアカウントに関するインサイトにアクセスし、状況を明確化して営業の方向性をさらに強化しましょう

アポロAIの制限事項

利用可能なフィルターやオプションの多さからインターフェースが圧倒的に感じられ、導入時間が長くなる可能性があります

アポロAIの価格

個人向け: 無料

基本プラン: ユーザーあたり月額59ドル

プロフェッショナル版: 月額99ドル/ユーザー

組織向け: 月額149ドル/ユーザー

アポロAIの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,330件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (380件以上のレビュー)

実際のユーザーはApollo AIについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

アポロが際立っているのは、見込み客開拓を迅速に実行に移せる点です。データ収集、情報補完、アプローチのために複数のツールを行き来する時間を費やす代わりに、すべてが一つのワークフローに集約されています。特定の基準で見込み客をフィルタリングし、即座にシーケンスに投入できる機能により、アウトバウンド努力がより迅速かつ集中的に行えます。特にB2Bチームにとって有効です。

7. Seamless. AI（スケーラブルなリード品質管理に最適）

シームレス。AIは主にリアルタイムの営業インテリジェンスおよびリード生成プラットフォームとして構築されており、営業チームがコンタクトデータを大規模に発見・検証・強化し、アウトリーチを行うことを支援します。

SDR向けには、見込み客調査・リスト構築・データ入力を自動化。連絡先を手動で探す必要はありません。AIがリアルタイムで電子メール・電話番号・企業情報を継続的に検索・検証するため、営業担当者は常に正確なデータで業務を進められます。

営業リーダーや営業担当副社長にとって、真の価値はパイプラインの成長とターゲット精度の向上にあります。リアルタイムのB2Bコンタクトインテリジェンス、購買意図のシグナル、CRMデータ強化を提供し、チームが高品質な商談を追求し、質の高いリードを継続的に確保することを可能にします。

シームレス。AIの優れた機能

LinkedInでのアプローチやボイスメールなどのタスク向けに、あらかじめ用意されたプロンプトライブラリから選択し、送信前に会社名や役割などの主要フィールドをカスタマイズできます。

Chrome拡張機能でソーシャルメディアやB2Bサイトから見込み客データをリアルタイムに収集・検証し、直接CRMへプッシュ

Twilio発信と手動記録の両方に対応した通話ツールを活用し、すべてのアウトリーチを確実に記録し一貫性を確保しましょう

シームレス。AIの限界

一部のユーザーからは、大規模なリスト構築時にクレジットが予想より早く消費される場合があること、また結果の品質が事前に予測できないことがあるとの指摘があります

シームレス。AI価格設定

Free

カスタム価格設定

シームレス。AIによる評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (5,260件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (400件以上のレビュー)

実際のユーザーはシームレスAIについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Seamless.AIで最も気に入っている点は、コンタクトデータの正確性と網羅性です。特に意思決定者や有望リードの特定において優れています。複数企業で2年以上このプラットフォームを活用する中で、新規開拓と既存データベースの強化の両面で、その強力な効果を実感してきました。

営業向けAIエージェントを検討中なら、このガイドで下調べは完了です 👇

viaClay

Clayは、Go-to-Market（GTM）チーム向けのAIデータプラットフォームです。ワンクリックでCRMから数百万件のレコードをインポートできます。

例えば、見込み客のデータが不完全だったり複数のデータソースに分散している場合、このツールは電子メールなどの識別子を用いてレコードをマージし、単一の標準化されたプロフィールに充実させます。

そのAIエンジン「リズム」は、テクノロジースタック全体（G2の購買意向、ウェブサイト訪問、電子メール開封、DocuSign閲覧）からのシグナルを収集し、各営業担当者向けに優先順位付けされた単一のToDoリストを生成します。営業リーダーのための効果的なAIエグゼクティブアシスタントと考えてください。

高価値見込み客が突然価格ページを閲覧した場合、Rhythmは即座にその見込み客を最優先に処理します。また「Conductor」エージェントが各タスクの背景にある「理由」を説明し、行動のトリガーとなった具体的な購買意図について営業担当者を指導する手助けをします。

Clayの主な機能

自社サイトを閲覧している企業を監視し、その関与度や再訪問頻度を把握。営業担当者に自動通知し、即座の対応を促します。

AIであらゆるエンリッチメントワークフローを再現可能。ケーススタディの要約、ビジネスの顧客分析、財務報告書の検索などに対応。

クレイのAIリサーチエージェントを活用し、最適な顧客の特定かつユニークな特性を分析。入手可能な情報を分類・要約します。

クレイの制限事項

プラットフォーム上の大規模データセットは処理と同期に時間がかかり、下流の営業ワークフローを遅延させる可能性があります

クレイ・プライシング

Free

スタータープラン: 月額149ドル

Explorer: 月額349ドル

プロ版: 月額800ドル

企業: カスタム見積もり

クレイの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (180件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはClayについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Clayのインタラクティブ性と使いやすさが非常に気に入っています。既に使用している多くのツールや情報源と連携するため、利便性が高いです。また、アウトバウンドキャンペーンの実験、類似コンタクトの発見、アウトリーチ文案の生成に強力な機能を発揮するSculptorとSequencerも大変重宝しています。

9. Outreach.io（AI駆動型収益実行に最適）

viaOutreach AI Agents

Outreach.ioは、営業担当者の活動状況、購買者の関与度、パイプラインの状態を基に、アカウント横断的な実行を調整するAI収益ワークフローシステムです。

営業プロセスのほぼ全てのユースケースに対応するAIエージェントが存在します。例としてリサーチエージェントは、Outreachの会話データと自社エンゲージメントデータ、サードパーティの公開データを統合し、収益向上戦略を構築します。

収益エージェントは営業担当者に代わって見込み客開拓タスクを管理します。エージェントは購入意欲の高いアカウントを特定し、新規コンタクトを調達し、応答率向上を目的とした関連性が高く高いコンバージョン率を実現するメッセージを作成します。

Outreach.ioの主な機能

ディールエージェントによる通話やミーティングで検知された重要なシグナルに基づき、商談フィールドの自動更新を実現

アカウントの最近の活動状況をAIが生成する簡潔な要約で把握し、最も重要な疑問への答えを得ましょう

ライブAIを活用し、通話中に議論されたアクションアイテムを検知し、ミーティング議事録に追加する

Outreach.ioの制限事項

日常的な使用ではプラットフォームの操作性が不自然と感じられることがあり、特にNooksのようなツールとの連携では文脈理解が不足しているとレポート作成で報告されています

Outreach.ioの価格

カスタム価格設定

Outreach.ioの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (3,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (300件以上のレビュー)

Outreach.ioについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

電子メールや電話営業用のアウトリーチテンプレートは、顧客への大量更新通知に非常に役立ちます。エンパワーメントチームやマーケティングチームがテンプレートやアウトリーチ目標（意図的なダジャレではありません）をアップロードでき、カスタムされた電子メール通信を迅速かつ効率的に送信できます。特に数百の顧客を管理し迅速な対応が必要な私にとって非常に有用です！ワークフローへの統合も極めて容易でした。

10. Fireflies.ai（企業の全社的な通話品質保証と会話シグナル捕捉に最適）

AIミーティングアシスタント「Fireflies.ai」は自動的にミーティングに参加し、あらゆる会話を記録・文字起こし・要約します。

その戦略的価値は自動化された品質保証にあり、営業コール分析・コーチング・予測機能を単一システムとして統合するAI融合によるビジネス変革の具体例となっています。

高品質な営業電話の基準を設定できます：反論対応、競合ポジショニング、ディスカバリー深度。ツールは全ての会話をスキャンし、担当者の逸脱箇所をフラグ付け。実際の行動に基づき合格/不合格スコアを付与します。

Fireflies.aiの主な機能

AI SDRや採用担当者が代わりにミーティングに出席し発言する自動化ソリューションを導入

通話後の要約をカスタマイズして受け取れます。要点、アクションアイテム、主要な決定事項が含まれます。

会話のトーンや言語を分析し、見込み顧客の感情や取引に関連する潜在的なリスクを特定します

Fireflies.aiの制限事項

稀なケースでは、バックグラウンド音や重なり合う声が、時折文字起こしの精度を低下させることが報告されています

Fireflies.aiの価格

個人向け: 無料

プロ版: ユーザーあたり月額18ドル

Businessプラン： 月額29ドル/ユーザー

企業: ユーザーあたり月額39ドル

Fireflies.ai 評価とレビュー

G2: 4.8/5 (720件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (280件以上のレビュー)

Fireflies AIについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

Fireflies.aiでミーティングを記録するのが大好きです。ミーティング中にメモを取る必要がなくなるため、大幅な時間節約になり、議論に集中して参加できます。高品質なミーティング要約が即座に届くので、重要なポイントを遅滞なく確実に把握できます。

営業リーダー向けAIツールの多くは、実際のワークフローの外側に位置しています。

通話内容を分析。商談をスコアリング。予測を生成。レポートを送信。

しかし、インサイトが提供された後も、実行にはチームがタブを切り替え、ツールを更新し、手動で推奨事項に基づいて行動することが依然として必要です。

現代の営業リーダーにとって、今まさに必要とされているのは、取引が実際に動くワークスペース内で機能するAIです。

ClickUpはワークフロー、タスク、会話に直接インテリジェンスをもたらします。単一のプラットフォーム上でAIエージェントが日常業務（パイプライン更新、リード割り当て、タスクフォローアップなど）を処理。ClickUp Brainが即座に取引を要約し、電子メール返信を自動生成し、ワークスペースから数秒で洞察を抽出します。

今すぐClickUpに無料で登録し、あらゆる接点を収益に変えましょう！ ✅