ブログ向け10のLLMプロンプトテンプレート

世界最高のブログアイデアを持っていても、同じ開始時の問題に1時間も費やす可能性があります。

どの角度から切り込むべきか？実際にフローの良い構成は？適切なトーンをどう合わせる？例でリアル感を出すには？投稿間での文章の一貫性をどう保つか？

LLMプロンプトテンプレートは、厄介な中間工程を解決します。リスト記事、ハウツー記事、比較記事、製品主導型ガイドなど、あらゆるタイプのコンテンツ作成において、再利用・適応・改良が可能な基盤構造を提供します。

本記事では、ブログ向けLLMプロンプトテンプレートを解説します。ブリーフやアウトライン、下書きと並行して使用できるよう設計されており、より優れた初回草案を生成し、構造を迅速に整え、毎週プロンプトを再構築することなくコンテンツのトーンを統一できます。

ブログ向けLLMプロンプトテンプレートとは？

ブログ向けLLMプロンプトテンプレートとは、AIライティングツールに与える再利用可能な穴埋め式プロンプトであり、要求に応じて一貫性のあるブログコンテンツを生成します。

プロンプト作成の標準的な手順と考えてください。毎回一からプロンプトを入力する代わりに、同じ構造を使い、{topic}、{primary keyword}、{audience}、{tone}、{word count}、{angle}、{例}といった変数を差し替えるだけです。

📌 例: {topic}に関するSEOブログ記事を作成しています。 対象読者：{audience}

目標：{goal}

主要キーワード: {primary_keyword}

自然に含めるべき二次キーワード：{secondary_keywords}

検索意図: {intent}

トーンとスタイル: {tone_style}

制約条件: {constraints} 出力要件： 1) 5つのタイトル案を提供（うち3つに主要キーワードを含める）2) 簡潔で魅力的な導入文を作成（フック＋重要性＋読者が学べる内容）3) H2/H3見出し付きアウトライン作成4) 具体例と実践ステップを含む全文（約{word_count}語）を執筆5) 短いFAQセクションを追加（4～6問）6) 関連性のある明確なCTAで締めくくる {product_or_next_step}に関連する明確な行動喚起（CTA）で締めくくる

ブログ執筆に最適な10のLLMプロンプトテンプレート

あなたは真っ白なページを見つめているか、ブログのワークフローに合わない無数の汎用プロンプトを漁っているかのどちらかでしょう。この分析麻痺が、効果の薄いプロンプトと時間の浪費を招いています。

このソリューションは、アイデア創出から最適化までコンテンツ制作ワークフロー全体をカバーするテンプレート群です。以下のリストでは、すぐに使えるプロンプト集と、プロンプトとプロジェクト管理構造を統合したClickUpテンプレートを組み合わせたものを紹介。あらゆるブログ制作タスクの具体的な出発点を提供します。

1. ブログ投稿向けClickUp AIプロンプト＆メモガイド テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp AIプロンプト＆ノートガイド（ブログ投稿用テンプレート）で、トピックメモをブログのアウトラインに変換しましょう

ClickUp AIプロンプト＆ノートガイド（ブログ投稿用テンプレート）は、ClickUp Docsを基盤としたライティングキットです。散らかったトピックの羅列を、発展可能なブログのアウトラインへと変換します。まずトピックとブレインストーミングメモをドキュメントにドロップし、プロンプトブロックに従って、元の思考を損なうことなく整った下書き構造を構築します。

素早い初稿作成や洗練された推敲が必要な時、ClickUp Brainはドキュメント内に直接組み込まれ、ツールを切り替えることなく編集・展開・簡略化・執筆を継続できます。

ClickUp Brainで編集、拡張、またはドキュメント内で書き続けられます

このテンプレートが気に入る理由：

素早いリライトや明確な次のステップが必要な時は、ClickUp BrainのAI機能でコンテンツ運用を加速させよう

タイトル、メタディスクリプション、導入部、コンテンツセクションを1つのドキュメント内でガイドする組み込みプロンプトフローで、より迅速に下書きを作成

ClickUp Brainアクションで下書きをその場で磨き上げましょう：文章の改善、スペルと文法の修正、文章を長くする、文章を短くする、文章を簡潔にする

✅ 最適なユーザー： 週次ブログ記事を作成するSEOコンテンツマーケターや、クライアント向けに長文原稿を納品するフリーランスライター。

2. ClickUp ChatGPT ライティング用プロンプトテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ChatGPTライティング用プロンプトテンプレートを活用したオンデマンドプロンプトライブラリで、執筆を即座に開始しましょう。

真っ白なページを見つめ、頭が書くこと以外でいっぱいになっている時、ClickUp ChatGPTライティングプロンプトテンプレートが即座に使えるプロンプトライブラリを提供します。必要な時に開いてすぐに活用できます。

Docs上で設定されており、必要なプロンプトセットに素早くアクセスできるよう、展開・折り畳み可能なセクションで構成されています。保存済みメモをいちいち探す手間が省けます。

ClickUp内に統合されているため、プロンプトをブリーフや下書き、フィードバックのすぐ隣に配置可能。ClickUp Brainを呼び出せば、ドキュメントを離れることなく文章の書き直し・拡張・要約・新たな視点の生成が行えます。

このテンプレートが気に入る理由：

ブログ執筆、人物紹介、書籍など、グループ分けされた折りたたみ可能なセクションで最適なプロンプトを素早く見つけられます。次の下書きが常にワンクリックで手に入る環境を実現します。

タスクや他のドキュメントにリンクして執筆システムを一元管理。プロンプトと仕事の内容を常に接続させましょう

内蔵の使用説明で出力品質を向上させた後、ClickUp Brainでセクションの磨き上げ、文章の継続、段落のアクションアイテム化を実現

✅ こんな方に最適： 再利用可能なプロンプトライブラリを構築するコンテンツライター、または複数のクライアント向けに様々な文体を駆使するフリーランスコピーライター。

3. ClickUpブログテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpブログテンプレートで出版スタイルのレイアウトでブログ記事の下書きを作成

公開前にブログ記事が実際の出版ページのように見える必要がある場合、ClickUpブログテンプレートがClickUp内でそのレイアウトを実現します。ヒーロー画像、セクション分けされたコンテンツ、組み込みナビゲーションパネルを備えた、読みやすいドキュメントスタイルのレイアウトで、長い記事も簡単に目を通したり再訪したりできます。

単体のプロンプト文書とは異なり、このテンプレートはLLMプロンプトを期限・担当者・承認ワークフローに接続し、指示を実行可能なプロジェクトプランに変換します。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適： 週次ブログ記事を公開するコンテンツマーケター、または製品アップデートやオピニオン記事を書く個人起業家。

4. ClickUpブログ編集カレンダーテンプレート

すべての投稿を一つの可視化パイプラインで管理すれば、ブログ計画が格段に楽になります。ClickUpブログ編集カレンダーテンプレートは、コンテンツエンジン向けのフェーズ別ボードを提供。アイデア段階、キーワード調査、執筆、デザイン、プロモーションの各フェーズを一目で把握可能です。全体像を把握したい時は、ClickUpカレンダービューで月単位の公開予定を瞬時に可視化できます。

このテンプレートが気に入る理由：

ワークフローボードを活用し、各投稿を「アイデア」「キーワード調査」「コンテンツ作成」「デザイン」「プロモーション」といった明確なフェーズを経て進める

各投稿に重要な詳細を添付：ブログのフェーズ、公開日、グラフィック、配信チャネル、原稿承認を各カード上で直接追跡可能

アウトライン、下書き、ビジュアル、SEO更新、最終QAなどの成果物に対するサブタスクを追加

✅ 最適な対象：各投稿の執筆・デザイン・プロモーションを統括するコンテンツ運用責任者

5. ClickUpコンテンツライティングテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpコンテンツライティングテンプレートでガイド付きレイアウトのプレスリリース下書きを作成

プレスリリースを迅速に公開する必要がある場合、ClickUpコンテンツライティングテンプレートはすぐに使える完成原稿を提供します。ロゴ配置スペースから始まり、読者が期待する順序でプレスリリースの基本要素をガイドします：上部にプレスリリース情報、明確な見出しとサブ見出し、適切な日付で始まりストーリーを前進させるガイド付き本文セクション。

執筆作業は全体の半分に過ぎません。ClickUpの「割り当てコメント」機能を使えば、煩雑なやり取りなしに適切なレビュアーへ具体的な編集指示を送れます。さらにClickUpの自動化機能は、適切なタイミングでリマインダーやタスク引き継ぎを行い、下書きがスムーズにレビューステップを進むようサポートします。

このテンプレートが気に入る理由：

連絡先情報と公開日専用のフィールドで基本情報を事前に収集。すべての下書きが即共有可能な状態に

見出し・小見出し・本文用の組み込みプロンプトを活用し、ドキュメント内で直接日付フォーマットを設定。空白を最小限に抑えた執筆を実現します

文書上部にロゴを追加することで、リリースの一貫したブランディングを維持しましょう

✅ 最適な用途： プレスリリースを執筆・回覧し、レビューと承認を得るPR担当者向け。

6. ClickUpブログデータベーステンプレート

ブログの未公開記事が溜まり続けるなら、ClickUpブログデータベーステンプレートが解決策です。下書きから公開後まで、すべての投稿を追跡できます。

投稿済み、更新が必要、進行中のコンテンツを、所属カテゴリや期限とともに素早く確認できます。

このテンプレートが気に入る理由：

ステータス別に投稿をグループ化して、公開パイプラインを一目で可視化（投稿済み、更新必要、進行中）

投稿ごとに「データベースステータス」と「ブログカテゴリー」のタグを付け、ライブラリが拡大するにつれて整理された状態を維持しましょう

担当者、期日、優先度を追加し、適切な投稿を適切なタイミングで進めましょう

✅ 最適な対象： 複数カテゴリのブログ記事バックログと更新サイクルを管理するコンテンツマーケティングメンテナー。

7. ClickUpライティングガイドラインテンプレート

複数の執筆者がいる場合、発信されるすべての内容が統一された声、トーン、文章構造を持つよう、標準化されたフォーマットが必要です。

ClickUpライティングガイドラインテンプレートは、ブランドの声やトーンから全員が遵守すべき文法ルールまで、コンテンツ形成の基準をチームが簡単に参照できる一元管理の場を提供します。

新規ライター（人間でもAIでも）は、ルールがシステムに直接組み込まれているため、初日からブランドに合ったコンテンツを生成できます。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ 最適な対象： 統一されたブランドボイスで発信するライターチームを管理するコンテンツリーダー

8. HubSpot マーケティングと生産性向上プロンプト

viaHubSpot

特定のマーケティングタスク向けのプロンプトが必要なのに、どこから手をつけていいかわからない。

HubSpotの1000以上のマーケティング・生産性プロンプトテンプレートからなるこの大規模ライブラリは、ブログコンテンツに関する大規模なセクションを含む、ほぼあらゆるマーケティング、営業、生産性ユースケースの包括的なリファレンスです。

このテンプレートが気に入る理由：

マーケティング仕事から日常の生産性向上まで、1,000以上のプロンプトから選択可能。手元のタスクに即対応できる「次のステップ」プロンプトを常時用意できます。

毎回一から書き直す代わりに、目標・チャネル・読者層に合わせてプロンプトをカスタマイズしましょう

SEO、ソーシャルメディア、ブランディング、リードジェネレーション、プランニングなどの仕事において、あらゆる仕事を迅速に実行するための「プロンプトバンク」として繰り返し活用できます。

✅ こんな方に最適： 複数のチャネルでコンテンツのプランを立て、制作するための、単一で再利用可能なプロンプトライブラリを求めるマーケティングマネージャー。

9. LLMプロンプト向けCO-STARフレームワーク

viaMedium

LLMプロンプトのためのCO-STARフレームワークは、効果的なプロンプト作成のための体系的な手法です。これは「文脈（Context）」「目的（Objective）」「スタイル（Style）」「トーン（Tone）」「対象読者（Audience）」「フォーマット（Response format）」の頭文字を取ったものです。

このテンプレートが気に入る理由：

文脈と目的を明示したプロンプトを作成し、モデルが文章生成を開始する前に状況と具体的なやることを理解できるようにします

投稿・ページ・関係者間で一貫した表現が必要な場合、スタイル＋トーン＋対象読者を固定化

必要な形（アウトライン、テーブル、チェックリスト、JSONなど）で成果物を受け取れるよう、レスポンスフォーマットを指定してください。

✅ こんな方に最適： ブログ企画書や制作可能な下書き向けに、繰り返し使えるプロンプトを作成するコンテンツストラテジスト。

ブログ向け効果的なLLMプロンプト作成のコツ

効果的なカスタム方法を知らなければ、最高のテンプレートでも失敗します。あらゆるプロンプトエンジニアリングテンプレートから一貫した高品質な出力を得るための秘訣を活用しましょう。

ClickUpでプロンプトを反復可能なブログシステムに変える

真の価値は、チームが再利用・改良・信頼できるプロンプトライブラリを構築し、公開するすべてのブログで活用できる点にあります。

ClickUpなら簡単です。プロンプトをコンテンツが存在する場所（ブリーフ、アウトライン、下書き、フィードバックの隣）に保存。各テンプレートを一貫したワークフローに変換し、所有権を明確に保ちます。ワークスペース内でAIを活用して下書き作成、精緻化、編集内容の要約、文脈を損なわずに次のステップを抽出しましょう。

プロンプトとプロセスが一体となることで、執筆速度が向上し、品質は安定します。

ClickUpでプロンプトシステムを構築しましょう。✅

よくある質問

プロンプトとは、特定のタスクのためにAIモデルに与える単発の指示です。プロンプトテンプレートは、各使用時にカスタム可能な変数を含む再利用可能なプロンプト構造です。一度作成すれば、異なる入力で繰り返し使用できます。

まず、ブランドの声、ターゲット層、コンテンツ基準を中央ドキュメントに明文化します。次に、これらをテンプレートのデフォルト指示として埋め込みます。スタイルガイドドキュメントをコンテンツタスクにリンクさせれば、ClickUp Brainが下書き生成時に自動的に参照します。

いいえ——テンプレートは下書き作成を加速し反復作業を削減するよう設計されていますが、戦略立案、事実確認、独自の洞察の追加、最終編集には依然として人間の判断が不可欠です。AIを編集上の監視を完全に代替するものではなく、初稿作成マシンと捉えてください。