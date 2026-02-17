無料サラートトラッカーテンプレート

ムスリムコミュニティの多くはサラートを継続したいと考えています。しかし現実は厳しいものです。忙しい朝、長い通勤時間、家族の責任、気力の低下、旅行、試験、仕事のsprint。それでも大切に思ってはいるものの、現実の生活の中で何とか祈りを続けようとしているのです。
シンプルなサラートトラッカーは進捗の可視性を高めるため効果的です。記憶だけに頼る必要がなくなり、継続するための優しい後押しを得られます。
この記事では、すぐに使える無料のサラートトラッカーテンプレートと、日々の追跡・週次振り返り・お祈り漏れ対策のための設定方法をご紹介します。
サラートトラッカーテンプレートとは？
サラートトラッカーテンプレートは、敬虔なムスリムが五つの日課の礼拝（ファジュル、ズフル、アスル、マグリブ、イシャー）を継続的に監視・記録するための事前構築ツールです。礼拝習慣を強化したい全ての方のために設計されており、継続性の向上、欠けた礼拝の追跡、ラマダン期間中の 責任感の醸成など、あらゆる目的に活用できます。
✨ 一日の五つの義務礼拝（ファルド）*
- イシャー（夜礼拝）: 夜の礼拝；4ラカート
- ファジュル（夜明けの礼拝）: 2ラカート
- ズフル（昼の礼拝）: 午後早い時間帯の礼拝；4ラカート
- アスル（午後）： 午後遅くの礼拝；4ラカート
- マグリブ（夕礼拝）: 日没の礼拝；3ラカート
*出典
専用のサラートトラッカーテンプレート（サラートチャートとも呼ばれる）は、必要な正確な構造を提供します。具体的には、あらかじめラベル付けされた礼拝枠、視覚的な 進捗インジケーター、そしてカダ（補填）礼拝のメモ欄が備わっています。
⭐️ ボーナス記事：習慣トラッカーの作り方
最高のサラートトラッカーテンプレート
世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」が提供する多彩なテンプレートを、ご自身の生活リズムに合ったサラートトラッカーへカスタム。シンプルなもの、視覚的なもの、より構造化されたものなど、お好みのレイアウトから始め、ファジュルからイシャーまでの毎日の礼拝記録方法を自由に調整できます。
さっそく見てみましょう：
1. ClickUp 個人用生産性テンプレート
ClickUp個人用生産性テンプレートには、サラートトラッカーのセットアップが用意されています。1日に5回の礼拝、日々の進捗、そして一目で確認できる進捗ステータスを一箇所で管理できます。
シンプルな構造で開始でき、数分でカスタマイズ可能。ファジュル、ズフル、アスル、マグリブ、イシャーの毎日の記録を設定し、時間通り、遅刻、欠席、カダ（補礼）など、追跡方法に合わせてフィールドを調整。忙しい時には簡単なメモも追加できます。
より視覚的な方法をお好みなら、ClickUpホワイトボードでルーティンを可視化したり、目標を設定したり、毎週の礼拝プランをデザインして実践できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- ステータス別にグループ分けされたClickUpカンバンボードで礼拝記録を整理し、その日の未完了と完了を瞬時に把握しましょう
- ClickUpカスタムフィールドで追跡内容をカスタマイズ可能。ルーティンに合わせて「時間通り」「遅刻」「欠席」「カダ（補礼）」「メモ」など自由に名前を変更できます
- 目標ビューに切り替えて時間の経過に伴う継続性を確認。手動カウントなしで週次・月次の進捗を可視化
✅ こんな方に最適： 変動する授業スケジュールを管理する学生、ミーティングや通勤の合間に礼拝時間を追跡するビジネスパーソン。
2. ClickUp 週間チェックリストテンプレート
ClickUp ウィークリーチェックリストテンプレートは、週単位のリズムに合わせて設計されたサラートトラッカーです。毎日の礼拝を繰り返し実行できるチェックリストとして設定し、週末に振り返りたい場合に最適です。
週単位のレイアウトから始まり、5つの毎日の礼拝タスクに簡単にカスタマイズできます。ファジュル、ズフル、アスル、マグリブ、イシャーの繰り返しセットを作成し、各礼拝の状況を時間通り、遅刻、欠席、カダ（補礼）などのシンプルなフィールドで記録。プレッシャーなくモチベーションを維持したい場合は、連続記録列も利用可能です。
このテンプレートが気に入る理由：
- 週35回の礼拝をすべて追跡し、自身の取り組みの概要を明確に把握しましょう
- 複数の画面やメニューを操作せずに、素早く礼拝を記録できます
- 各礼拝名で行にラベルを付け、タハジュードや金曜礼拝（ジュムア）などの追加礼拝用に余分な行を追加しましょう
✅ こんな方に最適： ミーティングの合間に礼拝を管理する仕事の人や、変動するスケジュールを調整する学生。
🚀 ClickUpの利点：ClickUp Brainを活用し、他の絶対的な約束事と同様にサラートを守りましょう。Brainに祈りのプランを時間ブロックに変換させ、カレンダーがその集中時間を1日のスケジュールに確保します。
3. ClickUp スプレッドシートテンプレート
データを重視する方には、単純なチェックリストでは不十分です。習慣を深く分析したいのに、基本的なアプリや印刷用チャートでは、祈りのパターンをフィルタリング・ソート・分析する機能が備わっていません。
ClickUpスプレッドシートテンプレートで、祈りの記録から真の洞察を得ましょう。スプレッドシート形式のテンプレートを活用し、祈りの記録をあなたの精神的な習慣を管理する強力なデータベースへと変えましょう。
ClickUpのテーブルビューで、スプレッドシートの使い慣れた感覚を、はるかに強力な機能と共に。各礼拝のエントリーが行となり、列としてフィールドを追加すれば、素早い確認や編集が可能です。さらにClickUpのカレンダービューに切り替えると、月間カレンダー上に礼拝記録が表示されます。同じデータでも、視点を変えるだけで新たな発見が。
このテンプレートが気に入る理由：
- 日付、各礼拝、時間通りステータス、補礼（カダ）完了ステータス用のカスタム列を追加
- フィルターで欠席した礼拝のみを表示したり、日付順に並べ替えて1か月間の進捗を確認できます
- ClickUpタグを活用し、旅行・勤務日・期間・モスク・通勤など実際の状況に応じてエントリーにラベル付け。その後、実際にルーティンに影響を与えた要素ごとに礼拝をグループ分けし確認しましょう
✅ こんな方に最適： 遅れた礼拝や取り戻し分を追跡する個人向け。整理整頓されたソート可能な記録が必要なお客様に。
👀 ご存知ですか？ピュー・リサーチ・センターによると、アメリカ人の44％以上が「少なくとも1日1回は祈る」と回答し、さらに23％が「週に1回、または月に数回祈る」と答えています。
4. ClickUp習慣トラッカーテンプレート
ClickUpの習慣トラッカーテンプレートは、シンプルなチェックイン機能を備えた清潔感のある日次サラートトラッカーとしても機能します。ルーティンを追跡可能な習慣として整理し、ファジュル、ズフル、アスル、マグリブ、そしてイシャーを毎日記録。自動進捗ビューで継続性が育まれる様子を確認できます。
習慣管理スタイルのレイアウトで開始でき、数分でカスタム可能。例えば習慣行を礼拝名に改名し、その日の状況を示す簡易ステータスオプションを追加できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- ワンタップチェックインで日々の追跡を簡素化し、礼拝の記録を数秒で完了させましょう
- ClickUpリマインダーで継続性を保ち、忙しい日でも各礼拝にタイムリーな通知が届くようにしましょう
- 内蔵の進捗バーで手動計算なしに継続状況を確認。週間の継続状況が可視化されます
✅ こんな方に最適： ファジュル（夜明けの礼拝）の習慣を再構築中で、リマインダー機能と進捗状況が可視的にわかるシンプルな日次トラッカーをお探しの方。
📮 ClickUpインサイト： 労働者の32%がプライベートな時間を確保するのに苦労しているにもかかわらず、カレンダーに時間を確保しているのはわずか14%です。予定に入れていなければ、守られません！ 📆
ClickUpのカレンダー機能で、ミーティングのように個人の時間を確保しましょう。外部カレンダーとの同期、定期的な仕事や個人の時間ブロックの設定が可能。イベントやタスクをドラッグ＆ドロップで簡単にスケジュール調整。自由時間に侵入しようとする土壇場の仕事を未然に防ぎましょう！
💫 実証済み結果： Lulu Pressでは、ClickUp自動化を活用し従業員1人あたり1日1時間を節約。これにより業務効率が12%向上しました。
5. ラマダン礼拝トラッカーテンプレート
聖なる月ラマダン用に設計されたTemplate.netのラマダン礼拝トラッカーテンプレートで、すべての礼拝を一元管理。このテンプレートは包括的なラマダン礼拝チャートとして機能し、あらゆる礼拝を一箇所にまとめます。
- このテンプレートはラマダンの30日間の期間に合わせて設計されており、1か月間の追跡に最適です。
- 五つの日常のファルド（義務）礼拝に加えて、ラマダンの夜の礼拝を追跡するための専用スペース
- 日記やドゥア（祈願）リストを記入するスペース付き。霊的な気づきを日々の実践と接続できます
✅ こんな方に最適： 体系的な30日間のラマダン礼拝プランを求める個人や家族。
🎥 長期的に習慣を定着させるより良い方法をお探しなら、こちらのAI習慣追跡ツールをお試しください。👇🏼
サラートトラッカーテンプレートの使い方
テンプレートを用意することは素晴らしいスタートですが、それを持続的な習慣に変えるにはシステムが必要です。多くの人は最初は熱心でも、トラッカーを効果的に使う明確なプロセスがないため、途中で挫折してしまいます。そうすると、トラッカーは単なるもう一つの雑用のように感じられてしまうのです。
これを避けるには、 持続可能な追跡習慣を築くための実践的なステップに従ってください。この中立的な段階的なガイダンスは、あらゆるサラート追跡テンプレートを最大限に活用するのに役立ちます。
- テンプレートフォーマットを選択： まず、どのビューがやる気を引き出すか決めましょう。シンプルな日次チェックリスト、週次概要、それとも月間カレンダーがお好みですか？ 更新や確認が最もしやすいフォーマットを選んでください
- 礼拝ラベルのカスタム：テンプレートを自分用に調整しましょう。五つの定時礼拝が明確に表示されるようにし、スンナ礼拝やタハジュード（夜礼拝）も追跡したい場合は、オプション行の追加を検討してください。
- 追跡方法の設定：「完了」の定義を決めましょう。単純なチェックボックスで記録するか、より詳細な情報を残すか？時間通り vs. 遅刻のステータスを追跡したり、各礼拝に詳細なメモを追加することも可能です
- 記録習慣を確立する： 継続が重要です。毎日決まった時間にトラッカーを更新しましょう。多くの人がイシャーの後に一日の記録を振り返るのが効果的だと感じています
- 週次レビュー：データは振り返って初めて意味を持ちます。週に数分、進捗を振り返る時間を確保しましょう。傾向を把握しましょう―最も欠けやすい礼拝は？最も難しい日は？
- 必要に応じて調整を：トラッカーはあなたの実践に役立つべきであり、その逆ではありません。複雑に感じたら簡素化し、詳細が必要なら追加しましょう。目標は、継続を真に支えるツールを作ることです。
👉 問題が発生した場合は、以下のトラブルシューティングのヒントが役立ちます：
- 頻繁にお祈りを忘れる場合：トラッカーは何をお祈りしていないかを示しますが、お祈りの時間をリマインダーすることはできません。サラートの時間をお忘れにならないよう、別途お祈りの時間のアラームや通知を設定することをご検討ください。
- 記録を忘れた場合： スマートフォンで毎日のリマインダーを設定するか、ClickUpリマインダーを活用して、設定した記録時間に通知を受け取りましょう
- テンプレートが複雑に感じる場合： 基本から始めましょう。単純なチェックマークで完了を追跡するだけで十分です。習慣が定着してから、いつでも詳細を追加できます
ClickUpで継続を保つ
毎日確認できるトラッカーがあれば、継続状況の追跡が格段に簡単になります。
ClickUpのすぐに使えるテンプレートから始め、一日を通して優しいリマインダーを活用し、各礼拝ごとに簡潔なチェックリストを用意すれば負担を感じません。礼拝を逃した場合でも、日々のタスクログで追いつく進捗を穏やかで明確に管理できます。
一度リズムを確立すれば、それが日々のサポートとなります。
よくある質問
サラートチャートとサラートトラッカーテンプレートの違いは何ですか？
サラートチャートは通常、祈りと曜日を示すシンプルな静的グリッドで、印刷用に設計されることが多いものです。サラートトラッカーテンプレートはより柔軟なデジタルツールであり、リマインダー機能、進捗追跡、個人のニーズに合わせたカスタムオプションなどを含むことができます。
家族全員でサラートトラッカーテンプレートを使えますか？
はい、デジタルテンプレートは家族での使用に最適です。家族のメンバー一人ひとりに個別のビューやセクションを作成できるため、各メンバーの進捗を非公開かつ可視化した状態で、全員の礼拝を一箇所で簡単に追跡できます。
デジタルのサラートトラッカーテンプレートと印刷可能なテンプレートはどのように比較されますか？
デジタルテンプレートには強力な利点があります。自動リマインダー機能、新しい週や月への簡単な複製、そして時間の経過に伴う礼拝パターンの分析が可能です。印刷可能なサラートチャートは、手書きを好む方や画面を見る時間を最小限にしたい方に最適ですが、維持にはより多くの努力が必要です。