GitHub Copilotを使ったコードドキュメント作成方法

実証研究によれば、開発者の作業時間の58%～70%は既存コードの読解に費やされており、コーディング自体に充てられる時間は少ない。にもかかわらず、多くのコードベースではドキュメントが古くなっている、不完全である、あるいは存在しないという現状がある。

本記事では、GitHub CopilotのAIによる提案を活用してドキュメント作成プロセスを効率化し、チーム全体の連携を強化する方法を紹介します。IDE内で直接docstring、インラインコメント、READMEファイルを生成し、それらをClickUpと統合した持続可能なワークフローに組み込む手法を解説します。

コードのドキュメント作成がなぜ難しいのか

コードドキュメントの主な問題は、以下のシンプルなポイントに分類できます：

GitHub Copilotをコードドキュメント作成に活用することは、ドキュメントの更新に苦労している開発者、エンジニアリングチーム、コードベースを管理するすべての人にとって、画期的な変化をもたらす可能性があります。

ドキュメント作成にGitHub Copilotを利用する前に必要なもの

適切なセットアップなしに新しいツールを使い始めるのは、挫折を招く行為です。ドキュメント生成を始める前に、このチェックリストを素早く確認し、ワークスペースの準備が整っていることを確認しましょう。これにより、後々の障害を回避できます。

Copilotアクセス権付きGitHubアカウント： Copilotはサブスクリプション制サービスです。個人プラン、ビジネスプラン、エンタープライズプランのいずれか有効なサブスクリプションが必要です。

サポートされるIDE: VS Codeが最も一般的な環境ですが、CopilotはJetBrainsのIDEスイート（PyCharmやWebStormなど）、Visual Studio、Neovimともシームレスに連携します。

Copilot拡張機能のインストール: IDEのマーケットプレイスから公式のGitHub Copilot拡張機能をインストールし、GitHubアカウントで認証する必要があります

Copilot Chat 対応: ドキュメント作成タスクにおいて、Copilot Chat は最も強力なツールです。リクエストを行うための会話型インターフェースを提供し、インライン提案だけに頼るよりもはるかに効果的に説明を生成します。

リポジトリへのアクセス権: ドキュメント化対象のコードリポジトリに対して、少なくとも読み取りアクセス権があることを確認してください。閲覧できない内容はドキュメント化できません

ドキュメントフォーマットの基本的な理解: Copilotが主要な作業を担いますが、docstring、Markdown、および使用プログラミング言語固有の Copilotが主要な作業を担いますが、docstring、Markdown、および使用プログラミング言語固有の ドキュメント規約 について基本的な知識があると、AIをより効果的に導くのに役立ちます

GitHub Copilotがコードドキュメント作成をどのように支援するか

GitHub Copilotは、コードの文脈を理解するコーディングアシスタントと考えてください。単なる推測ではなく、機能の署名、変数名、周囲のロジックを読み取り、関連するドキュメントを生成します。

viaGitHub

GitHub Copilotによるコードドキュメント作成は、煩雑なプロセスを数ステップの簡単な操作に効率化します。

実際の運用例はこちら：

インライン提案: コメントマーカー（// や # など）やドキュメント文字列構文（""" など）の入力を開始すると、Copilot が意図を予測し、文脈に応じたドキュメントで自動補完します。

説明のためのCopilot Chat: チャットウィンドウを開き、機能やコードブロックの動作をCopilotに説明させることができます。ドキュメントにそのまま使える明確な要約を生成し、コピー＆貼り付けが可能です。

選択範囲ベースのドキュメント化: コードブロックをハイライトし、右クリックしてCopilotにその特定範囲のドキュメント化をプロンプトするだけです。複雑な機能やクラスをターゲットとするのに最適です

多言語サポート： Copilotは単一言語に限定されません。Python、JavaScript、TypeScript、Java、C#、Goをはじめ、その他多くの主要プログラミング言語に対応しています。

文脈認識：これがCopilotの真骨頂です。単なるコードの断片を見るだけでなく、ファイル内の異なる部分がどう相互作用するかを分析し、より正確で有益な説明を生成します。

アプローチ スピード 正確性 一貫性 手動ドキュメント 遅い 高い（適切に完了された場合） 著者によって異なります GitHub Copilotの提案 高速 中～高 一貫したスタイル Copilot チャット プロンプト 高速 高（適切なプロンプト使用時） 非常に一貫性がある

AIエージェントが単なるドキュメント作成を超えてコーディングワークフローを変革する様子を、こちらのビデオでご覧ください。

GitHub Copilotによるドキュメント生成ステップバイステップガイド

このワークフローは、未知またはドキュメント化されていないコードベースを、十分に文書化された資産へと変えるためのGitHub Copilotチュートリアルです。以下のステップに従うことで、AIを活用して体系的に包括的なドキュメントを作成できます。🛠️

ステップ1: コードベースの構造を理解する

理解していないことは文書化できません。新規または複雑なプロジェクトに直面した際、最初のステップは概要を把握することです。手作業で接続を追跡するのに何時間も費やす代わりに、Copilot チャットをガイドとして活用しましょう。

IDEでメインプロジェクトフォルダを開き、Copilot Chatに広範な質問を投げかけて概要を把握しましょう。

「このリポジトリの全体構造を説明してください」

「主なモジュールは何で、それらはどのように連携しているのか？」

「このファイルの機能を要約してください」

実用的なコツとして、main.py、index.js、主要なAPIルートファイルなど、アプリケーションのエントリポイントから始めることをお勧めします。プログラムの開始点を理解することで、ロジックのフローと依存関係を外部に向かって追跡しやすくなります。

ステップ2: 機能とクラスの要約を生成する

ここでCopilotの即効性を実感できるでしょう。機能やクラスの機能を説明する要約であるdocstringの生成は驚くほど高速です。ワークフローはシンプル：カーソルを置き、docstringの開始構文を入力し、あとはCopilotに任せれば完了です。

Pythonの場合： 関数定義の次の行にカーソルを置き、"""と入力します。Copilotが即座に完全なdocstringを提案します。これにはパラメーターの説明（Args）、戻り値の説明（Returns）、関数が発生する可能性のある例外の説明（Raises）が含まれます。

JavaScript/TypeScriptの場合：機能の上にカーソルを置き、/と入力します。CopilotがJSDoc形式のコメントを生成します。これはJavaScriptコードベースの文書化における標準です。

より細かい制御が必要な場合はCopilot チャットも利用可能です。機能やクラス全体を選択し、直接指示を出しましょう：「この機能を、パラメーターと戻り値の型を含めてドキュメント化してください。」

docstringが「何を」説明するのに対し、インラインコメントは「なぜ」を説明します。ここでの目標はコードの動作を再述することではなく、非自明な判断の背景にある意図を明確にすることです。これは将来の保守性にとって極めて重要です。

コードの最も難しい部分に集中しましょう。複雑なブロックをハイライトし、Copilot Chatに「このロジックをステップごとに説明してください」と尋ねます。その後、その説明を簡潔なインラインコメントへと凝縮します。

インラインコメントを追加するのに適した場所は次の通りです：

複雑な正規表現（regex）

型破りなロジックを用いたパフォーマンス最適化

既知のバグやサードパーティライブラリの問題に対する回避策

変数名だけでは直ちに明らかにならないビジネスロジック

ステップ4: READMEとプロジェクトドキュメントを作成する

viaGitHub

コードレベルのドキュメント作成が終わったら、次はプロジェクトレベルに視野を広げましょう。優れたREADMEファイルはプロジェクトの玄関口です。Copilotを活用すれば、最高のAPIドキュメントのように際立つREADMEを作成できます。

手順は以下の通りです：

プロジェクトのルートディレクトリに新しいREADME.mdファイルを作成します

Copilotチャットで主要セクションを生成しましょう。例えば「このプロジェクトのREADMEを生成してください。インストール方法、使用方法、貢献方法のセクションを含めて」と依頼できます。Copilotはプロジェクトファイル（package.jsonやrequirements.txtなど）をスキャンし、正確なインストール手順と使用例を作成します。

生成されたMarkdownはプロジェクトの要件に合わせて調整・カスタム可能です。CONTRIBUTING.mdやその他の高レベルなプロジェクト文書作成にも同様のプロセスが適用されます。

ステップ5: AI生成ドキュメントのレビューと改善

これが最も重要なステップです。AI生成のドキュメントは強力な出発点ですが、完成品ではありません。常に人間のレビューと精緻化が必要な初稿として扱ってください。

レビューの指針としてこのチェックリストを活用してください：

正確性: ドキュメントはコードが実際にやることを正しく説明していますか？

完全性: すべてのパラメーター、戻り値、および想定される例外が文書化されていますか？

明瞭さ: 新しいチームメンバーが助けを求めずに理解できるでしょうか？

一貫性: トーンとスタイルは、チームの確立したドキュメント基準に合致していますか？

エッジケース: 重要なリミットや潜在的なエッジケースはメンションされていますか？

GitHub Copilot ドキュメント例の実践

具体的な例を見てみましょう。レガシーコードベースで、このドキュメント化されていないPython機能に遭遇したと想像してください：

この機能の役割や目的がすぐに分かりません。機能をハイライトして Copilot Chat に「この機能をパラメーター、戻り値の型、例外を含めてドキュメント化してください」と尋ねることができます。

Copilotは数秒で以下を提供します：

この例では、単一機能に対するGitHub Copilotのドキュメント生成を示しています。大規模なコードベースでは、公開APIから始め、内部ユーティリティへと段階的にこのプロセスを体系的に繰り返すことができます。

AIを活用したコードドキュメント作成のベストプラクティス

ドキュメント生成は戦いの半分に過ぎません。真の課題は、その有用性と最新性を維持することです。ここで必要なのは、IDEの枠を超え、ドキュメントをチームのコアワークフローに統合することです。

ドキュメントと開発タスクを一元管理し、混乱を解消してチームを連携させましょう。GitHub CopilotをClickUpなどのプロジェクト管理ツールと組み合わせることで、ドキュメント作成のための具体的かつ割り当て可能な作業アイテムを作成し、コード変更に直接リンクさせ、ワークフローと統合された一元化されたナレッジベースを構築できます。これにより、チームはより迅速に行動を起こす力を得られます。

ClickUpのGitHub連携機能は、コミット、プルリクエスト、コードの差分変更をタスクに自動リンクします

ClickUpはネイティブのGitHub連携によりこれを簡単に実現します。複数のGitリポジトリが同じプロダクト領域に連携している場合でも、ステータスとコンテキストの単一の情報源を確保したい場合に特に便利です。

コード変更とドキュメントを同期させ続ける

コードが変更される瞬間から、ドキュメントは劣化を始めます。この「ドキュメントドリフト」こそが、ほとんどのチームWikiを信頼できないものにしている原因です。コードとドキュメントを同期させるプロセスを構築することで、この問題に対抗できます。

ClickUpワークスペース内のタスクをGitHubプルリクエストにリンクする

GitHubプルリクエストがマージされるたびに、ClickUpオートメーションでレビュータスクを自動化し、ドキュメント更新をシームレスかつ追跡可能にします。GitHub PRをClickUpタスクに直接リンクさせることで、ドキュメントの可視性を確保し、あらゆるコード変更の一部となることを保証します。

AIを活用してドキュメント基準を維持する

ドキュメントの不統一は混乱を招きます。開発者がわずかに異なるスタイルを使用すると、コードベースの可読性が低下し、新規メンバーの習熟が困難になります。AIは全体的な統一性を確保するのに役立ちます。

まず明確なドキュメントスタイルガイドを作成しましょう。その後、Copilotプロンプトで直接参照できます。例：「チームのJSDoc基準に従ってこの機能をドキュメント化してください」

既存のドキュメントを監査する際にもCopilotを活用できます。「このファイルでドキュメント文字列が欠落している機能をレビューしてください」と指示するだけで確認が可能です。

💡プロのコツ：ClickUpでは、統合AIアシスタント「ClickUp Brain」でドキュメントガイドラインやテンプレートを数秒で作成できます。 ClickUp Brainはコードドキュメントのテンプレートやガイドラインを素早く生成できます

このプロセスをスケーラブルにするには、公式ドキュメントのスタイルガイドをClickUp Docsに保存しましょう。これにより、チーム全員がアクセスできる共有ナレッジ管理システムが構築されます。

新規開発者が標準に関する質問がある場合、ClickUp Brainに問い合わせることができます。ClickUp Brainはあなたのドキュメントをナレッジソースとして活用し、上級エンジニアの作業を中断させることなく、即座に正確な回答を提供します。

コードドキュメント作成におけるGitHub Copilotの制限事項

Copilotは強力な味方ですが、そのリミットを理解することが重要です。魔法の杖のように扱うと、後々問題が生じる可能性があります。

これらのリミットはCopilotがドキュメント作成に適さないことを意味しません。むしろ、AI支援と堅牢なワークフローツールを組み合わせることで、単一のツールに依存するよりもはるかに優れた成果が得られる理由を浮き彫りにしているのです。

コードドキュメント作成のためのGitHub Copilot代替ツール

ドキュメントを後付けではなくワークフローの不可欠な要素として扱うチームは、機能をより迅速にリリースし、より堅牢で保守性の高いコードベースを構築します。GitHub CopilotはIDE内でのドキュメント生成に優れていますが、根本的な課題の解決には至りません。

共同作業チーム資産として、そのドキュメントをどのように整理・追跡・維持しますか？ ここで統合ワークスペースが不可欠となります。

Copilotがドキュメントの作成を支援する一方、ClickUpはドキュメントのライフサイクル全体を管理します。コンバージドAIワークスペースであるClickUpでコンテキストの拡散を解消しましょう。すべての業務、データ、ワークフローを単一プラットフォームに集約します。

今日からClickUpを試すべき理由の一部をご紹介します：

ClickUp Docsで、プロジェクトのドキュメント、APIリファレンス、READMEファイルをすべて一元管理し、検索可能な場所で保存・共同編集しましょう。

ClickUp Brainを活用し、チームメンバーが「認証モジュールの動作原理」といった一般的な疑問に対する 答えを見つけられる ように支援しましょう。ワークスペースのコンテキストと公式ドキュメントから適切な回答を抽出します

ClickUpオートメーションで 反復タスクを自動化 し、エンジニアリングチームの集中力を維持しながらバックログを効率的に解消しましょう

チームの情報を常に最新に保つClickUpでAIエージェントを設定し、重要な更新情報や不足しているドキュメントを追跡して通知を受け取ることで、努力をかけずに実現できます ClickUpでAIエージェントを設定し、重要な更新情報や不足しているドキュメントを追跡して通知を受け取ることで、努力をかけずに実現できます

GitHub Copilotはドキュメント作成を支援し、ClickUpは管理を支援します。両者を組み合わせることで、ドキュメント作成の課題を包括的に解決します。✨

💡プロの秘訣：ClickUpのCodegen AIエージェントは自律型AIアシスタントとして、以下の業務を代行します： 同期更新: タスクの更新やバグ修正が行われた際、Codegenエージェントが関連ドキュメントを自動更新します。機能のロジックを変更すると、エージェントがClickUp内の対応するwikiや技術文書を更新し、変更を反映させます。

自己修復型ドキュメント: エージェントは「文脈の断片化」―コードとドキュメントが乖離した箇所―をスキャンします。ドキュメント内の古いセクションをフラグ付けしたり、最新のコードベースに合わせるための修正を自動提案したりできます。

自動生成リリースノート： スプリント内の完了タスクと関連コード変更を分析し、ClickUp Docs内で包括的なリリースノートと変更履歴を自動作成します

コードとドキュメントの連動: コードスニペットと高レベルなプロジェクトドキュメントが自動的にリンクされており、新規開発者が複雑なアーキテクチャ決定の背景にある「理由」を理解しやすくします

自然言語クエリ: 開発者はタスクやチャットでCodegenエージェントを@メンションし、「認証ミドルウェアの動作原理は？」と質問できます。エージェントはコードベースとClickUpドキュメントの両方を検索し、検証済みの回答を提供します Codegenの詳細はこちらのビデオでご覧ください

ClickUpでコードドキュメント作成の悩みを解消

古くなったドキュメントはチームの作業を遅らせ、知識のサイロ化を招き、オンボーディングを悪夢のようなものにします。GitHub Copilotはコードドキュメント作成を面倒な作業から効率的なAI支援ワークフローへと変革します。

ただし、成功の鍵はAI生成コンテンツと人間のレビュー、持続可能なチームプロセスを組み合わせることです。常に最新で信頼できるドキュメントには、優れたツールと良い習慣の両方が必要です。

ClickUpとGitHub連携により、コードドキュメント作成と一貫性ある管理が驚くほど簡単になります。AIが重労働を担うことで、開発者は最も重要なこと——正確性、完全性、明瞭性の確保——に集中できます。

開発タスクとドキュメント作成ワークフローを統合する準備はできていますか？ClickUpを無料で始め、プロセスを効率化しましょう。

よくある質問（FAQ）

GitHub Copilotは、機能やクラスのドキュメント文字列、複雑なロジックを説明するインラインコメント、READMEファイルなどのプロジェクトレベル文書など、複数の種類のドキュメントを生成できます。Python、JavaScript、Javaなど、幅広いプログラミング言語をサポートしています。

Copilotは初期草案の作成が大幅に高速化され、数分の仕事が数秒で完了します。ただし、高度に複雑なビジネスロジックや微妙なニュアンスを伴うコンテンツについては、手動でのドキュメント作成の方が正確性を保てる場合があります。そのため、AI生成コンテンツに対する人間のレビューが不可欠です。

GitHub CopilotはVS Codeのようなコーディング環境内で動作するため、主に開発者向けに設計されています。ただし、生成されたドキュメントは簡単にエクスポートしたり、ClickUp Docsのような中央管理ツールに保存して、技術に詳しくないチームメンバーと共有することが可能です。

主な制限事項には、大規模プロジェクトでは精度に影響する可能性のある限定的なコンテキストウィンドウと、特定のコードが存在する理由に関する組織的知識の欠如が含まれます。AI生成コンテンツはすべて、正確性と完全性について人間による検証が必要です。