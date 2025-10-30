テキストからビデオへ魔法を起こす25以上のSora AIプロンプト

たった1行のテキストが、完全にレンダリングされたビデオになるとしたら？

これはもはや思考実験ではありません。Sora AIの初期ユーザーにとっての日常的な現実です。この生成型ビデオツールは制作を高速化するだけでなく、クリエイティブチームがビジュアルストーリーテリングを考える方法そのものを変革しています：磨きをかけるより、反復を重ねる。下書きを減らし、洞察を速く。

そしてクリエイティブ業界も注目しています。

もちろん、新しいAIツールが登場すると、ネット上はすぐにアドバイスやコツ、そして…ジョークであふれます。典型的な例がこちら。Redditで「最高の」Sora AIプロンプトを探す動きを茶化す会話です：

しかし、ミームの背後には真の潜在能力が潜んでいます。Sora AIのようなツールは、マーケター、作成者、プロダクトチームがビデオ生成、ストーリーテリング、ビジュアルコンテンツの自動化を容易にスケールアップすることを可能にします。

このブログ記事では、ターゲットに向けたコンテンツ作成に役立つSora AIのプロンプトをいくつかご紹介します。おまけとして、Sora AIに代わる最良の選択肢としてClickUpも検証します！🏁

Sora AIとは？

viaSora AI

Sora AIはOpenAIが開発したテキストからビデオを生成するモデルで、自然言語プロンプトから短く高品質なビデオクリップを作成します. 以下の要素を含むシーンを生成できます： 複数の文字が自然に交流する様子

カメラの動きと映画的な視点

詳細な環境設定と一貫した照明

フレーム間の論理的な物理法則と時間的一貫性

このAIツールは既存ビデオの延長も可能で、拡散モデルとトランスフォーマーアーキテクチャを組み合わせて新たなフレームを生成。時間軸に沿った一貫性と視覚的な整合性を保った結果を生み出します。

Sora AIプロンプトとは？

Sora AIプロンプトとは、OpenAIのテキストからビデオを生成するAIに与える指示であり、最大1分間のビデオとしてアイデアを具現化します。キャラクターの動きや照明からカメラアングル、感情的なトーンまで、あらゆる要素を定義可能です。120語以内で明確に、鮮明に、構造化して記述しましょう——テキストフォームのミニストーリーボードのようなものです。

Soraは具体的な指示を好みます。何が起こるか、どこで起こるか、どんな気持ちになるかを伝えてください。

✅ プロンプト例:

「デザイナーが日差しの差し込むスタジオでワイヤーフレームをスケッチする。背景には柔らかなジャズが流れる。」

たった20語未満で映画のような明瞭さを実現。

ビデオ作成におけるAIプロンプト活用のメリット

ビデオ作成にSora AIプロンプトを活用するメリットは以下の通りです：

ビデオ制作を加速 、シンプルなテキスト入力から素早くコンテンツを生成

創造の可能性を広げる 想像力豊かなアイデアを映像シーンへと変換することで

制作コストを最小化 、俳優やカメラ、複雑な編集が不要になります

多様なプロンプトによるビデオコンテンツのカスタムとパーソナライゼーションを大規模に実現

プロンプトによる制御で 、複数シーンや複数ショットのビデオにおける一貫性を向上

迅速なプロトタイピングを促進 し、本格的な制作前にビデオコンセプトの反復作業を可能にします

プロジェクトを拡張し、クラウドベースのアクセシビリティでリモート共同作業を実現

プラグアンドプレイのAIマーケティングプレイブックをお探しですか？このクイックスタートガイドで、実際のチームがAIを活用してリードをセグメント化し、より速く文章を作成し、重要な指標を測定する方法をチェック。技術的な大掛かりな変更は不要です。

効果的なSora AIプロンプトの書き方

シーン、文字、アクションの描写方法は、ビデオの出来栄えの形で直接影響します。そのため、明確で簡潔、かつ想像力豊かな指示文を書く方法を知ることが鍵となります。

明確で効果的なSora AIプロンプトの書き方：

ステップ #1: まず目標を明確に定義する

問いかけてみましょう：どんな物語を伝えたいのか？簡単なチュートリアルか、劇的な発表か、それとも温かみのある製品紹介か？目的によって、ペースやトーン、映像の雰囲気が決まります。

📌 例えば、「ミニマルなUIモーションでアプリ機能を強調する洗練された製品デモ」というプロンプトと、「鮮やかな色と漫画風アイコンで同じアプリを紹介する遊び心のある製品デモ」では、出来上がる動画が大きく異なります。

意図を事前に明確にすることで、ビジュアルの一貫性とブランドイメージを維持できます。

シーンの詳細を追加する前に、トーン、スタイル、ターゲットプラットフォームを事前に考えておきましょう。これにより、修正作業の時間を節約できます。

ステップ #2: 鍵要素を中心にプロンプトを構成する

効果的なプロンプトには6つの必須要素が含まれます：人物、行動、設定、カメラ、照明、音

プロンプト例の詳細解説：

主題と動作： 「製品マネージャーが、目の前に浮かぶホログラフィックダッシュボードを提示しながら身振り手振りで説明する」

設定と雰囲気： 「明るいモダンなオフィス。ガラス張りの壁から差し込む陽光と、磨き上げられた表面に映る繊細な反射」

カメラと構図： 「ミドルショット、低く親密な視点、映画的なフィルムショット、50mmレンズ、浅い被写界フィールド」

照明と色: 「柔らかく温かみのある照明、わずかな映画的な輝き、ホログラフィックインターフェースを強調」

サウンドと雰囲気：「キーボードのクリック音、かすかなオフィスの雑談、柔らかな環境音楽」

💡 プロのコツ：「滑る」「回転する」「スワイプする」など動きを表す動詞を使うと、アニメーションが自然に見えます。

ステップ #3: 説明は鮮明でありながら簡潔に保つ

「かっこいい製品を見せて」といった曖昧なSora AIプロンプトは避けましょう。代わりにシーンを詳細に記述します：『ユーザーがインタラクティブなダッシュボードをスワイプすると、アニメーション化されたチャートがリアルタイムで更新される』具体性がSoraの指針となりつつ、AIの創造性を発揮する余地を残します。

ステップ #4: カスタムを追加する

ビデオの動き、スタイル、修正を自在にコントロールし、真にあなただけの作品を作り上げましょう：

動きとタイミングの制御： 複雑なシーケンスを明確なビートに分割します。例：「 マネージャーがデスクへ歩き、ホログラムをタップし、ダッシュボードのメトリクスを拡大表示する。 」これにより、マルチショットビデオでもスムーズな移行が保証され、不具合を回避できます。

参照スタイルや美学: ジャンルやデザインのヒントでビジュアルを固定しましょう: 「テックスタートアップのコマーシャル風、未来的なUI、鮮やかなネオンアクセント」や「ソーシャルメディア広告向けのミニマルな2Dアニメーション」など。おなじみの映画的参照が、Soraの一貫したビジュアル維持に役立ちます

💡 プロのコツ：Sora AIのプロンプトは下書きのように扱ってください。1つのバージョンを生成 → 1つの要素（カメラアングル、照明、色）を調整 → 再実行。結果が思わしくない場合は、まずシンプルに：主要なアクションや設定を1つ固定し、徐々に複雑さを加えていく。

ステップ #5: 画像を使用し、APIパラメーターを設定する

複数のビデオで文字の見た目や製品の外観を統一したいですか？プロンプトと共に参照画像を添付してください。ブランドビジュアルを統一する必要がある製品発表に最適です。

ビデオの長さ、解像度、モデルバージョンについては、プロンプトテキストではなくAPIで指定する必要があります。短いクリップ（4～8秒）は管理しやすく、長いシーケンスに繋ぎ合わせても滑らかな動きと一貫性を保ちやすいです。

様々なユースケースに対応するトップクラスのSora AIプロンプト

Sora AIはチームのブレインストーミング、ストーリーボード作成、ビデオ制作の方法を変革します。理想的なビデオや画像を得るために、プロンプトエンジニアになる必要はありません。

以下は、さまざまな分野向けのプロンプト例です：

マーケティングと広告

カフェのシネマティック広告

📌 活用例：ブランドストーリーテリング、キャンペーン、ソーシャル広告、製品プロモーション。

20秒のシネマティック広告を作成：日の出と共にカフェを開店する小規模ビジネスの所有者を映し出す- 温かさ、香り、コミュニティの精神を捉える スマートウォッチの洗練された製品紹介動画を生成し、フィットネス追跡機能、ミニマルデザイン、アクティブなライフスタイルシーンを強調しましょう 看板、スマートフォン、ソーシャルプラットフォームを横断するグローバルマーケティングキャンペーンの展開を、テンポの速いモンタージュ映像で可視化する 自然光の中でサステナブルなスキンケアブランドが実際に使用される様子を機能として捉えた、ソーシャルメディア向けの縦型ショートビデオを制作しましょう。

💡 プロのコツ：カメラの動き（パン、ドリーズーム、空撮スウィープ）を指定して、ダイナミックな広告風のビジュアルを実現しましょう。「温かみのあるシネマティックなトーン」といった色のグレーディング用語を含めることも可能です。

コンテンツ作成とメディア

シネマティックなカメラスイープのYouTubeビデオ

📌 活用例：ストーリーテリング、イントロ/アウトロ、ショートフォームコンテンツ、ビジュアル実験。

ムード照明と画材が並ぶ居心地の良いクリエイティブスタジオを、映画のようなカメラワークで駆け抜ける15秒のYouTubeイントロを作成 アーティストが壁画をスケッチするタイムラプス動画を生成し、それが画面上でデジタルバージョンへと変化する様子を表現する 雨の降る夜の街を駆け巡り、インスピレーションを追いかける映画監督を描いた短編ストーリーを制作する ポッドキャストの背景用にループ再生可能なBロール映像を作成—柔らかな照明、動くカメラ、ミニマルなデスクセットアップ

💡 プロのコツ：アスペクト比（16:9または9:16）やカメラの動きといった詳細を含めることで、出力結果がプラットフォームに適合します。これらのプロンプトエンジニアリングの例が示すように、これは大きな差を生みます。

製品と技術

クラウドストレージのステップバイステップガイド

📌 活用例：機能解説動画、オンボーディング、投資家向け資料、製品ビジョンのストーリーテリング。

ユーザーがモバイルアプリを操作するシームレスなアニメーションを提示し、オンボーディングステップと滑らかな遷移を強調します 浮遊するホログラフィックインターフェース、多様なチームコラボレーション、データ可視化を備えた未来的なAIワークスペースのビジュアルデモを作成しましょう クラウドストレージが複数のデバイス間でデータを同期する仕組みを、シンプルで洗練された解説動画で表現しましょう。 スマートホームデバイスの進化をスケッチから実生活での使用まで示す製品ビジョンリールを生成する

犬が所有者を出し抜く時：これまでで最も面白いSora AIプロンプトの一つ* Sora AIは映画的なストーリーテリングや雰囲気あるモンタージュのツールと思われがちですが、実はこんな機知に富み、荒唐無稽で、奇妙な魅力にあふれたプロンプトの実験場でもあるのです： プロンプト例:「晴れた日の公園ピクニックで、犬が所有者の横に誇らしげに座っている。所有者がピザの切れ端を掲げて『ダメ、これは私の食べ物』と言う。犬は悲しそうな表情を浮かべる…そしてゆっくりと前足でスマートフォンを取り出し、オンラインでピザを注文。得意げに待つと、配達員が驚いた所有者を素通りして箱を犬に手渡す。」 プロンプト例:「晴れた日の公園ピクニックで、犬が所有者の横に誇らしげに座っている。所有者がピザの切れ端を掲げて『ダメ、これは私の食べ物』と言う。犬は悲しそうな表情を浮かべる…そしてゆっくりと前足でスマートフォンを取り出し、オンラインでピザを注文。得意げに待つと、配達員が驚いた所有者を素通りして箱を犬に手渡す。」

企業コミュニケーション

企業向けオンボーディング用のビデオまたは画像

📌 活用事例：社内向けストーリーテリング、採用活動、新入社員研修、企業文化構築。

プロフェッショナルでありながら温かみのあるビデオを自動生成。多様な従業員がハイブリッドオフィスセットアップで協働する様子を表現します。 チームワーク、包括性、会社のマイルストーンをドキュメンタリー形式で強調した文化紹介ビデオを作成する 新入社員向けに、会社の価値とミッションを紹介するオンボーディングアニメーションを制作する 自然光と会話調のトーンで、経営陣が社員総会で従業員に語りかけるリーダーシップメッセージのシーンを可視化する

Eコマースと小売

環境に優しい製品を体験する

📌 活用例：製品発表、ルックブック、ソーシャルメディア向け動画。

モデルが様々な都市景観を歩くファッションリールが機能し、各衣装が季節を反映するようにします 高級香水のための、マクロ撮影とドラマチックな照明を用いた、シンプルで洗練された製品開封ビデオを制作する 顧客がオンラインストアをスクロールし、環境に優しい商品をカートに追加し、持続可能な包装で注文を受け取る様子を表現する ホームデコレーション製品を使った部屋の模様替え前後の変化を、映像で表現しましょう

旅行・ホスピタリティ

砂と岩の荒野を歩く一人旅

📌 活用例： 観光地マーケティング、体験コンテンツ、ビジュアルストーリーテリング。

ドローン撮影とゴールデンアワーの光で、海岸沿いの町を探索するカップルの旅を映画のようなモンタージュに仕上げよう 高級リゾートから地元の文化体験や料理へと移り変わる空撮映像を生成する 一人旅の旅行者が風光明媚な山道を歩きながら日記を書き、写真を撮る様子を描いたストーリー性のあるビデオを制作する 柔らかな自然光の中、オーシャンビューのホテルでの体験を可視化しましょう。チェックインから朝食までを。

🤩 ボーナス：画像プロンプト

製品のヒーロー画像

📌 活用例：キャンペーン用ビジュアル、製品写真、ソーシャルメディア用素材。

ミニマルなデスクに置かれたスマートウォッチのフォトリアリスティックな製品展示を、柔らかな朝の光と共に生成します 日の出と共にカフェを開店する小規模ビジネスの所有者を機能させた、映画のようなソーシャルメディア広告ビジュアルを作成しましょう 自然な質感とクリーンな背景を備えた、新スキンケア製品のハイコントラストなメイン画像を制作する 東京の街に人々が溢れる中、グローバルブランドの複数のキャンペーンを表示するダイナミックなデジタル看板を視覚化する

Sora AIプロンプトで避けるべきよくある間違い

Sora AIは魔法ではありません。鏡のようなものです。ビデオが曖昧で平板、あるいは奇妙に見えるなら、おそらくプロンプトが雑だったのが原因です。優れた出力は創造性の高さではなく、意図的な設計にかかっています。Soraに必要なのはアイデアだけではありません。方向性です。プロンプトを無駄にせず、実際に仕事になるシーンを生み出す方法を解説します。

プロンプトに矛盾する説明や過剰な視覚要素を詰め込みすぎないでください

環境、照明、カメラアングルなどの文脈を含めることで、映像に現実感を持たせましょう

一貫した言語を使用してください 。スタイルを混ぜる（例：「シネマティック＋カートゥーン」）とモデルが混乱し、結果にばらつきが生じる可能性があります。

テンポを制御 タイミングやシーンの切り替えをメンションすることで、不自然なカットを回避

感情や微妙な動作を含める （「素早い視線に表れる緊張した期待感」など）ことで、出力結果をよりリアルに

不要な要素を指定 （「テキストオーバーレイなし」「レンズフレアなし」）して最終出力を調整

効果的なプロンプトと結果をカテゴリ別に記録し、今後の実験を迅速化しましょう

こうした事例は、AIビデオツールがいかに身近になりつつあるかを示しています。中小企業でもバズる可能性を秘めているのです。

ただしSora自体にはまだリミットがあります。確かに強力ですが、ほとんどのユーザーにとって完全にオープンな、あるいは本番環境対応のツールとは言い難い状況です。モデルは現在もテストと改良の段階にあるため、プロフェッショナルなキャンペーンや長編ストーリーテリングでの使用を検討している方は、そのリミットを認識する必要があります。コンセプト実証段階と捉えてください——驚くべき能力を持ちながらも、本格的なビデオ制作パイプラインを置き換えるほど安定しているわけではありません。

Sora利用の制限事項

Soraの各バージョンは画期的な進歩をもたらしますが、モデルには依然としてビデオの見た目や質感を左右する癖が見られます。ユーザーが最も注目している点と、新しいSora AIの代替ツールと比較テストする際の注意点をご紹介します。

リアルな物理演算や因果関係に苦戦することがあり 、オブジェクトが不自然に動いたり自己修復したりする原因となる

ビデオは短期間にリミット（通常20秒～1分間）。長尺クリップでは映像のアーティファクトや連続性の喪失が発生するリスクがあります

オブジェクトやシーンに不整合が生じる可能性があります 。例えば、突然のポジション変化、ちらつき、要素の消失などにより、リアリズムが損なわれる場合があります。

現在アクセスはリミットされています 。主に選択された地域のiOSユーザー向け招待制となっており、広範な実験やフィードバックが制限されています。

ビデオジョブは、リミットされた番号のものをサポートしています（通常最大2件）。ジョブの有効期限は最大24時間です。

/AIがビデオ生成を超えてマーケティングをどう変革しているか気になりませんか？この解説では、チームがSoraやClickUpといったツールを活用し、大規模なコンテンツパーソナライゼーション、既存コンテンツの再利用、精度を損なわずにスピードアップを実現する手法を解説します。

Soraの代替ツールを探る

市場には、映画のようなストーリーテリング、アバター主導の説明動画、スマートな映像再利用を提供するAIツールが多数存在します。ここでは、目標に合わせた創造的な柔軟性を十分に提供する優れたSora AIの代替ツールをご紹介します。🏁

1. ClickUp（クリエイティブなタスク管理と画像生成に最適）

Sora AIがテキストをビデオに変えるなら、ClickUpはそのアイデアを本格的なクリエイティブワークフローに変えます。Soraはストーリーを可視化するお手伝いを。ClickUpは、そのストーリーを実現するすべて——脚本、スケジュール、レビュー、納品——を構築するお手伝いをします。

クリエイティブ制作に生きるチームのための統合型AIワークスペース。ClickUp Brainとそのデスクトップ版ClickUp Brain MAXが支えます。

アイデアから実行まで：ClickUp Brainがクリエイティブ仕事を引き続きエンドツーエンドでサポートする方法

ClickUp Brain*は単なるAIアドオンではありません。ワークスペースの中核をなす創造エンジンです。アイデアの閃きから最終納品まで、文脈や勢いを損なうことなく、チームが思考し、書き、可視化し、整理するのを支援します。

ClickUp Brainダッシュボードはアイデア創出、執筆、ビジュアルツールを統合。脚本からストーリーボードまで、あらゆるクリエイティブなステップを一箇所で完結

✍️ 脚本作成とアイデア発想音声メモから始め、すぐにレビュー可能な脚本を完成させましょう。ClickUp Brain MAXの「Talk-to-Text」機能を使えば、ハンズフリーでブレインストーミングを行い、アイデアが数秒で構造化されたアウトラインに変わる様子を確認できます。動きの速いクリエイティブディレクションに最適です。

ClickUp Brain MAXを使えば、思考を即座に文字起こし、構造化、磨き上げることが可能です

プロンプト連鎖により、ストーリーが論理的に展開されます。最初のSora AIプロンプトを1つのドキュメントに記述し、別のドキュメントでストーリーボードに展開。さらに次のドキュメントでBrainがCTAやキャプションを生成します。すべてワークスペース内でリンクされている。

トーンの範囲が必要ですか？ClickUp BrainとBrain MAXの両方で、主要なLLM（ClickUp Brain、GPT、Claude、Gemini）を切り替えられます。これにより、トーン、スタイル、推論の深さをクリエイティブな目標に合わせて調整できます。

モデルを切り替えて試す：

Claude 感情の深みを表現

GPT でキャッチーなフックを

*プロジェクトデータと連動した文脈の正確さを実現するBrain

プロンプト例:「製品ティーザー用の15秒ボイスオーバースクリプトを45～50語で作成。2種類のトーンバリエーションを提供」→ Brainが両方を生成し、ドキュメントに保存。各バージョンをリンクされたタスクにリンクしているため、執筆から制作までの流れが途切れることはありません。

プロンプト例:「製品ティーザー用の15秒ボイスオーバースクリプトを45～50語で作成。2種類のトーンバリエーションを提供」→ Brainが両方を生成し、ドキュメントに保存。各バージョンをリンクされたタスクにリンクしているため、執筆から制作までの流れが途切れることはありません。

共同プロジェクトでは、戦略担当者がClaudeでオーディエンスの洞察を要約し、ライターがGPTでコピーを磨き上げる——すべて同じスレッド内で完結し、チームの同期を保ちます。

🖼 画像生成＆アニメーション対応素材

ClickUp Brainは単なる言葉のツールではありません。視覚的なパワーハウスでもあります。Docsやホワイトボード内で、参照用ビジュアル、ムードボード、色パレット、製品写真、環境コンセプトを即座に生成。すべての画像はキャンペーンタスクに紐付けられるため、別アプリで紛失する心配はありません。

例、ClickUp Brainに「ウェルネスキャンペーンのムードボードを生成」と指示できます。結果は即座にドキュメントに表示され、Soraビデオのプロンプトやキャンペーンコンセプトの指針として活用可能です。

ClickUp Brainで直接作成されたAI生成のムードボードと参考画像

キャンペーン内で製品コンセプト画像を生成し、ClickUpタスクに添付ファイルとして保存することも可能です。これにより、すべてのクリエイティブリファレンスがレビューや反復作業のためにアクセス可能になります。

ClickUp Brainが生成したビジュアル素材はキャンペーンタスクに添付ファイルとして添付され、全てのクリエイティブ素材がレビューと反復作業に活用可能です

次回のSoraビデオ制作では、これらの画像をプロンプトの参照資料として活用し、トーン・質感・構図を全素材で統一しましょう。ビジュアルが承認されたら、Canva、Kapwing、またはRunwayにエクスポートしてアニメーション化。ClickUpが全バージョン・コメント・フィードバックループを自動追跡するため、進捗管理が容易になります。

*プロンプト例: 「異なる照明ムードを用いた20秒のウェルネス広告用コンセプトフレームを3点生成」→ Brainが静止画を生成し、タスクに添付ファイルとして添付、期限付き承認ワークフローを設定します。

🎬 ストーリーボード作成、フィードバック、反復作業

ClickUp Brainを使えばストーリーボード作成も簡単です。カメラアングル、照明スタイル、感情のトーンといった明確なフレームごとの指示を生成し、ホワイトボード上で視覚的にマップ。チームは常に次の工程を把握できます。

例、次のようにプロンプトを入力できます：「25秒のティーザー動画用に6コマのストーリーボードをアウトライン化してください。各コマの感情表現、カメラの種類、照明の参照情報を含めてください」。その結果、詳細なストーリーボードが完成し、すぐにレビュー可能です。

プロンプト例:「25秒のティーザー用ストーリーボード6コマのアウトラインを作成せよ。各コマの感情表現、カメラの種類、照明の参照資料を含めること。」 → 結果をホワイトボードにドロップし、チームをタグ付けして、各フレームが進化するにつれて進捗を追跡しましょう。

ClickUp Brainが生成したストーリーボードフレーム。各フレームにはカメラアングル、照明、感情表現の詳細が注釈付きで記載され、精密なビデオ制作プランを可能にします

Soraで作成したビデオの初稿が完成したら、ClickUpにアップロードして校正を行います。Brainがレビュアーからのタイムスタンプ付きコメントを要約し、自動的に実行可能な編集指示に変換します。すべてのフィードバックラウンドがタスクリストとなり、未処理のブラックホールになることはありません。

ローンチ後は、AIカードを活用してキャンペーンのインサイト（最も効果的だったビジュアルやスクリプト）を要約し、その知見をチームのクリエイティブライブラリに保存して今後のプロジェクトに活用しましょう。

ClickUpホワイトボードは、Soraユーザーが待ち望んでいた視覚的キャンバスを提供します——「プロンプト」と「制作」の間の空白を埋める空間です。公開前にストーリーボード、キャンペーンシーケンス、ムードコンセプトをプラン・マップ・共同作業しましょう。

ホワイトボードから直接、創造的なアイデアを実行可能なClickUpタスクに変換しましょう

ClickUp Brainを使えば、ホワイトボード内で直接AI画像を生成可能*—キャンバスを離れることなく、重要な瞬間や製品の角度、ムードコンセプトを可視化できます。メモやスクリプト、Soraビデオの静止画の横にそれらのビジュアルを配置し、プロジェクトの進展に合わせて各要素をタスクやフィードバックスレッドに変換しましょう。

コラボレーションホワイトボードの実践例—チームメンバーがクリエイティブな仕事を生成・整理・割り当て、あらゆるアイデアを実行可能かつ追跡可能な状態に保ちます

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

その豊富なカスタマイズの機能は初心者には圧倒されるかもしれません

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

このG2レビューが非常に分かりやすく説明しています：

ClickUpは最近絶好調で、多くの新機能がリリースされています。画像生成機能も新たに追加され、これも非常に優れています。新しいエージェント型AIが操作を驚くほど簡単にし、タスクやサブタスク、リスト、ドキュメント、フォームなどあらゆるものを見つけられる点が気に入っています。営業プロジェクトの追跡にも非常に役立ちます。素晴らしいカスタマーサポートを備えた、本当に優れたツールです。間違いなく最高のプロジェクト管理ツールです。

ClickUpは最近絶好調で、多くの新機能がリリースされています。画像生成機能も新たに追加され、これも非常に優れています。新しいエージェント型AIが操作を驚くほど簡単にし、タスクやサブタスク、リスト、ドキュメント、フォームなどあらゆるものを見つけられる点が気に入っています。営業プロジェクトの追跡にも非常に役立ちます。素晴らしいカスタマーサポートを備えた、本当に優れたツールです。間違いなく最高のプロジェクト管理ツールです。

2. Runway ML（映画のようなテキストからビデオ作成に最適）

viaRunway ML

Runway MLはクラウドベースのクリエイティブプラットフォームで、マーケターやプロダクトチームが高度なAIツールを用いてビデオやビジュアルコンテンツを生成・編集・変換することを可能にします。AIビデオ生成ツールはGen-4モデルを搭載し、ユーザーが想像できるあらゆるスタイルのビデオを合成できます。また、コンテンツ編集のための包括的なツールスイートも提供しています。

Runway MLの主な機能

AI搭載ツールでビデオ編集を実現：背景除去、オブジェクト置換、シーン変換など

色グレーディング、スローモーション、顔ぼかしなど、プロ仕様の効果を適用

高性能処理をサポートするクラウドインフラの恩恵を受けましょう

Runway MLの制限事項

ユーザーからは、短いシーンでもクレジットを過剰に消費するとの不満が寄せられています

Runway MLの価格

Free

スタンダード: 月額15ドル/ユーザー

プロプラン: 月額35ドル/ユーザー

Unlimited: 月額95ドル/ユーザー

企業: カスタム見積もり

Runway MLの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

3. Pika Labs（ソーシャルメディア向けビデオの迅速な作成に最適）

viaPika Labs

Pika Labsはテキストや画像を、SNS投稿・マーケティング資料・製品デモなど様々な用途向けの魅力的なショートビデオに変換します。ユーザーは説明文を入力するか画像をアップロードするだけで、シネマティック・アニメーション・カートゥーン風など多様なスタイルのビデオを生成できます。

Pika Labsの主な機能

Poke It や Tear It といったクリエイティブな効果でビデオを強化し、コンテンツに独自のタッチを加えましょう

TikTok、Instagram、YouTube Shortsなどのプラットフォーム向けに最適化されたフォーマットでビデオをエクスポート

インターネット接続があれば、どのデバイスからでもプラットフォームにアクセスできます

Pika Labsの制限事項

生成されたアニメーションには一貫性のある詳細が欠けている可能性があります

Pika Labsの価格

Free

スタンダードプラン: 月額10ドル

プロプラン: 月額35ドル

Fancy: 月額95ドル

Pika Labsの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

4. ドリームマシン（リアルなAIビデオに最適）

viaDream Machine

Luma LabsのDream Machineは、LumaのRay2モデルを活用し、自然な動きと正確な物理演算を備えた映画のようなビジュアルを実現します。

AIアートジェネレーターは1080p解像度で10秒間のビデオクリップを生成し、4Kへのアップスケールも可能です。ウェブインターフェースとiOSアプリからアクセスできるため、ユーザーは外出先でも手軽に作成・編集できます。

ドリームマシンの主な機能

ボード 機能でビデオプロジェクトを整理・管理し、効率的な共同作業を実現

Photon画像モデル で品質とビジュアルを向上させ、迅速な反復作業をサポート

文字描写の一貫性を保つため、単一の参照画像を提供してください

ドリームマシンのリミット事項

高解像度での視覚的整合性を維持するには、追加の編集が必要です

ドリームマシンの価格

Free

ライトプラン: 月額9.99ドル

追加特典： 月額29.99ドル

Unlimitedプラン: 月額94.99ドル

*企業: カスタム見積もり

ドリームマシンの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

5. Makefilm（洗練された/AI生成コンテンツに最適）

viaMakefilm

Makefilmは強力なAI搭載ビデオ生成ツールを提供し、プレーンテキストのプロンプトを完成度の高いビデオに変換します。AI音声生成機能では20言語以上・200種類以上の音声にアクセス可能で、リアルで表現豊かなナレーションを実現します。

キャプション、字幕、透かしを追加・削除して、ビデオの外観を完全に制御できるようにします。

Makefilmの主な機能

テキスト要素を追加・削除してビデオのメッセージをカスタム

高度な/AI技術を活用し、不要なテキストやロゴをきれいに消去

長いビデオから鍵を抽出し、簡潔な要約を作成する

Makefilmのリミット事項

内蔵音声は機械的で自然な抑揚に欠ける

Makefilmの価格

Free

プロプラン：月額29ドルから

ライトプラン: 月額9.9ドル

Makefilmの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

ClickUpをご利用ください！

Sora AIプロンプトを習得すれば、想像力を画面上に具現化できます。しかしビデオが完成した後は、真の創造的仕事が始まります——脚本作成、フィードバック収集、承認管理、そしてキャンペーン全体でのアイデア展開です。

そこでステップインするのがClickUpです。単なるクリエイティブツールではなく、アイデアを支えるオペレーティングシステムとして機能します。ストーリーボード、ビジュアル、承認プロセスを、執筆・追跡・納品を行う同一のスペースに集約。ビジュアルの生成からアニメーション用エクスポートまで一括管理し、あらゆる編集やレビューを単一のワークフローで接続させられます。

次回のキャンペーン開始時には、単なるビデオだけでなく、それを構築した完了するクリエイティブエンジンを手に入れられるでしょう。

👉ClickUpを無料でお試しください。すべてのアイデアがプロンプトから制作まで途切れることなくフローする様子を体感しましょう。