Wispr Flow vs. Superwhisper：リアルタイム文字起こしに最適なのはどちら？

音声入力アプリは、仕事でもプライベートでも人気が高まっています。音声入力なら、素早い思考に遅れずについていきながら、タイプエラーを気にせず作業できるからです。

Wispr FlowとSuperwhisperはトップクラスの候補ツールです。従来の単語単位の文字起こしツールとは異なり、完全なフレーズでの音声入力が可能。これにより音声入力がより高速かつ自然になり、アクセシブルでシームレスなコミュニケーションを実現します。

では、どちらのアプリが最高のAI音声入力を提供するのか？ Wispr Flow それとも Superwhisper？

Wispr Flowとは？

viaWispr Flow

Wispr Flowは100以上の言語に対応し、リアルタイムで音声を文字起こし。構造化されたフォーマットで洗練されたテキストを提供します。あらゆるアプリケーション（入力可能な場所）で仕事し、高度な技術を用いて自動編集とニュアンスの調整を実行します。

このツールは業界固有の用語や略語を収集する個人用辞書を構築することで、あなたの語彙に適応します。頻繁に使用するフレーズにはカスタムテキスト置換を設定可能。これにより、長々とした説明の繰り返しや反復するやることから解放されます。

Wispr Flowの機能

Wispr Flowの主要機能と従来のディクテーションツールとの違いを解説します。

機能 #1: スマートフォーマット

Wispr Flowはあなたの発話を解釈し、文脈に応じたフォーマットを適用するため、テキストがメッセージのスタイルに適合します。

例フローは、電子メールや文書で使用する際、自動的にメッセージをプロフェッショナルな表現に構造化します。一方、友人にテキストメッセージを送る場合は、カジュアルで会話のトーンに切り替わります。

項目を列挙する際に「第一に、第二に、第三に」と発言すると、アプリが自動的に番号付きリストを生成します。また、文の途中で考えが変わった場合（例：「夕食はタコナイトにやること…いや、やっぱりピザにやること」）、Wispr Flowは最終的な考えを反映してメッセージを書き換えます：「夕食はピザにやること」。

機能 #2: フローメモ

フローメモでは、思いついたアイデアを即座に記録し、音声メモを構造化されたメモに書き起こせます。この機能を使えば、どのデバイスからでもノートを音声入力でき、すべてのWispr Flowデバイス間で自動的に同期されます。

この機能により、タスク中に閃いたアイデアを即座に記録でき、アプリケーションを切り替えたり、仕事への集中力を損なうことなく済みます。

Wispr Flowは音声からテキストへの履歴も保持するため、ユーザーは過去のディクテーションセッションを簡単に参照し、フローを素早く編集できます。

機能 #3: コマンドモード

コマンドモードでは、ユーザーは音声コマンドで生成されたテキストを編集できます。編集したいテキストを選択し、以下のようなコマンドを発声するだけです：

「これを要約してください」

「これはどういう意味ですか？」

「これを箇条書きに変換できますか？」

「これをスペイン語に翻訳できますか？」

この機能は、ワークフロープラットフォームに関わらず、一貫した音声操作による編集体験を実現する可能性を秘めています。

機能 #4: AI自動編集

Wispr Flowは音声入力中に自動的にテキストをクリーンアップします。不要な言葉を削除し、基本的なエラーを修正し、出力を完了する文にフォーマットします。

さらに、スニペットライブラリを使用すれば、よく使うフレーズやテキストブロックをスニペットとして保存できます。トリガーフレーズを発声すると、保存した全文が文字起こしに挿入されます。

Wisprの価格設定

フローベーシック： 無料

フロー Pro: 月額15ドル

フロー Teams: *月額12ドル/ユーザー（3席以上）

フロー企業：カスタム価格設定

Superwhisper Flowとは？

viaSuperwhisper

Superwhisperは、プライバシーを最優先に設計されたAI音声認識アプリです。オフライン機能により、音声データは端末上でローカル処理されるため（Wi-Fi不要）、完了するプライバシーとセキュリティが保たれます。

Superwhisperはローカルモデルとクラウドモデルの両方に対応しています。OpenAI、Anthropic、Deepgram、GroqなどのAIモデルやその他のツールに無制限にアクセスできます。その結果、追加費用なしで高度な言語モデルによる正確なディクテーション処理が可能です。

Superwhisperは100以上の言語と方言のサポートを提供し、音声操作による編集、豊富なカスタマイズオプション、幅広いアプリケーション互換性を提供します。ただし、SuperwhisperはmacOSおよびiOSデバイスでのみネイティブ動作します。

Superwhisperの機能

音声入力テキストの整理から大量ファイルの文字起こし処理まで、Superwhisperが人気のAI音声入力ツールである理由をご紹介します。

機能 #1: インテリジェントモード

Superwhisperアプリは、メッセージ・電子メール・メモ・ミーティング用にプリセットモードを提供。パーソナライズされたAI指示で独自のカスタムモードも作成可能です。

ユーザーが正確な要件（フォーマットとスタイル）を定義すると、ツールがディクテーションを処理し、カスタムされたミーティングメモテンプレートや技術文書に変換します。つまり、ワークフロー要件に沿った構造化されたテキストが得られるのです。

機能 #2: テキスト置換

Superwhisperには、音声入力コンテンツとシームレスに連携する強力なテキスト置換機能が搭載されています。音声入力時間を短縮するため、頻繁に使用するフレーズ、専門用語、長文説明に対してショートカットを作成できます。

このツールでは、頻繁に使用する単語のカスタム辞書を作成でき、繰り返しのミスを防ぐことができます。

🧠豆知識：応答装置や携帯電話が登場する何十年も前、人々は音声メッセージを小さなカスタムレコードに録音して郵送していた。

機能 #3: コンテキスト認識機能

SuperwhisperのSuperモードは仕事中の仕事の文脈を把握し、それに応じて出力結果を精緻化します.

スーパーモードがアクセシビリティAPIを活用し、3種類の文脈情報を収集する仕組みは以下の通りです：

文脈の種類 機能概要* アプリケーションのコンテキスト – アクティブなアプリケーションを識別– 現在の入力フィールドやテキストエディターからテキストを読み取る 選択されたテキストの文脈 – 選択したテキストを読み上げる– 選択範囲をAI処理の参照情報として活用 クリップボードの内容 – ディクテーション開始後3秒以内にコピーされたテキスト、またはディクテーション中にコピーされたテキストを組み込みます

機能 #4: ファイル文字起こし

事前に録音された講義、ミーティング、インタビューなどの音声・ビデオファイルをアップロードして文字起こしが可能です。ツールはアクティブモードの/AI指示とフォーマットを適用し、構造化されたテキストに変換します。

ただし、アクティブモードの設定を変更して別の指示セットを適用することも可能です。

Superwhisperの価格体系

Free

プロプラン： 月額8.49ドル

生涯利用権: 249.99ドル

🌟 特典： Wispr FlowとSuperwhisperは文字起こしを提供しますが、それだけです。メモをプロジェクトツールに手動で移行する必要があります。ClickUp Brain MAXはすべてを同一ワークスペースに統合するため、ツール間でのコピー＆貼り付けなしで、音声入力したアイデアを即座にタスク・ドキュメント・コメントに転換できます。

音声ディクテーションにおけるWispr FlowとSuperwhisper：機能比較

Wispr FlowとSuperwhisperは、AI文字起こしツールとしてそれぞれ独自の地位を確立しています。前者は高速な文字起こし速度で知られ、後者はオフライン機能で評価を築いてきました。

Wispr FlowとSuperwhisperの選択は、往々にして両者の微妙な差異に帰着します。

その方法を探る前に、まず概要を簡単にご説明します：

機能* Wispr Flow Superwhisper ハンズフリーモード* 自動ポーズ検出機能付き連続ディクテーション プッシュ・トゥ・トークと連続録音モード 音声モデル* 単一のプロプライエタリな文字起こしモデル 複数の音声モデル：Ultra（クラウド）、Nova（クラウド）、Ultra Turbo V3（ローカル）、LM studio 文脈認識* アプリケーションに応じた自動トーン適応 アクセシビリティAPIによる高度な文脈収集 オフラインサポート* クラウドベースの処理（インターネット接続が必要） ローカルモデルによる完了するオフライン処理を実現 プライバシーへの取り組み* SOC 2 Type II、HIPAA準拠 GDPRおよびCCPAへの準拠 ファイル文字起こし 利用不可 音声/ビデオファイルのアップロードによる文字起こしのサポート API連携* サードパーティ製/AIモデルの接続はリミット 複数のAIプロバイダーへの広範なAPIアクセス /AIモデルへのアクセス* ChatGPTおよびPerplexityと連携する独自開発の文字起こしモデル OpenAI、Anthropic、Deepgram、Groq（クラウドモデルとローカルモデルの両方） 音声/ファイルサポート ファイルアップロード/音声・ビデオファイルからの文字起こしにはサポートしていません 外部オーディオ・ビデオファイルの処理をサポート：MP3オーディオ、MP4ビデオ、16kHzサンプリングレートのモノラルWAV エクスポートオプション 主にライブディクテーションやアプリ内直接入力向けに設計されており、バッチファイルのエクスポートには適していません 文字起こし/テキストをTXT、DOCX、PDF形式でエクスポート可能。さらに音声/ビデオファイルを処理し、テキスト形式で文字起こしを出力できます。 活用事例* 開発者、学生、ライター、作成者、弁護士、ビジネスをターゲットとしています プロフェッショナルな文字起こし、ファイル処理、プライバシーが重要なワークフローに焦点を当てています

機能 #1: 使いやすさとプラットフォーム互換性

Wispr FlowはWindows、macOS、iOS、Androidデバイス間でシームレスに同期します。デスクトップアプリとiOSアプリの両方として機能し、入力可能なあらゆるアプリケーションと統合されます。Wispr Flowは学習曲線が緩やかで使いやすくなっています。

一方、SuperwhisperはmacOSとiOSデバイス専用です。カスタマイズ可能なグローバルショートカットでシステム全体に仕事を行い、macOS 13以降のアクセシビリティAPIと深く統合されています。Superwhisperはセットアップが複雑で習得に時間がかかります。

🏆 勝者：引き分け。 初心者にはWispr Flowを、より高度な文字起こしが必要な場合にはSuperwhisperをお選びください。

機能 #2: カスタマーサポート

最近、Wispr Flowはカスタマーサポートの質が低いとしてRedditで多くの批判を受けています。とはいえ、参照可能なヘルプセンターのドキュメントは存在します。

Superwhisperは公式サイトに詳細なドキュメントを用意しています。Proプランでは優先度サポートも提供されます。

🏆 勝者：Superwhisper。Wispr Flowに関するRedditのコメントを基に選定。ユーザーからは「チームからの返答が得られない」との不満が寄せられています。

機能 #3: 価格

Wispr FlowのFreeプランは週2,000語を提供し、カジュアルユーザーには十分ですが、大量のディクテーションワークフローにはリミットがあります。Proプランは月額15ドルで、無制限の文字数、音声編集用のコマンドモード、新機能への早期アクセスが含まれます。

フロー Teamsについては、最低3席が必要です。エンタープライズプランはカスタム価格設定となります。

一方、SuperwhisperはFreeプランでも小型音声モデルを無制限に使用できます。Proプランは月額8.49ドルで、クラウドとローカルAIモデルの両方への無制限アクセスと優先度サポートを提供します。

このツールは249.99ドルの生涯利用プランも提供しており、定期的なサブスクリプション費用を避けたい長期ユーザーにとって魅力的な選択肢となっています。

🏆 勝者：Superwhisper。豊富な無料プランと生涯利用オプションにより、より優れた価値を提供します。

機能 #4: 言語サポートとAIモデル

Wispr Flowは自動言語検出機能により100以上の言語をサポートし、ディクテーション中に言語を切り替えられます。基盤となる文字起こしモデルは非公開ですが、ユーザーはChatGPTやPerplexityなどのAI言語モデルとアプリを接続することが可能です。

Superwhisperは100以上の言語をサポートし、ローカルとクラウドの両AIモデルを提供することで最大限の柔軟性を実現。Proバージョンではあらゆる言語から英語への直接翻訳機能が含まれます。

音声モデルは優先度に応じて選択可能：最速文字起こしならUltra（クラウド）、長時間の録音ならNovaクラウド、完了するプライバシー保護を維持しつつ速度と品質の最適バランスを求めるならUltra Turbo V3（ローカル）が適しています。

🏆 勝者：今回も引き分けです。言語間のシームレスな移行にはWispr Flowを、特定のニーズに基づいた専門的な音声モデルを選択するにはSuperwhisperをお選びください。

機能 #5: 出力精度

Wispr Flowは自然な話し方で話す速度に合わせて思考を正確に文字起こしし、不要な言葉や冗長な表現を除去します。スマート編集機能はモードセットアップ不要で文脈に適応。使用中のアプリに基づき、トーンと構造を自動調整します。

Superwhisperは文字起こしの正確性を最優先し、発話されていない単語・フレーズ・文を生成または追加しません。ただし、音声入力コンテンツから文法的に正しい文章と一貫性のある段落を生成します。

🏆 勝者：用途によって異なります。 セットアップ不要でインテリジェントなフォーマットが可能なWispr Flowと、幻聴のない信頼性の高い文字起こしが可能なSuperwhisperから選択してください。

💡 プロの秘訣：自動応答エージェントで文字起こしの枠を超えよう。 Wispr FlowとSuperwhisperは正確な文字起こしを提供するだけですが、ClickUp Autopilot Agentsは音声出力を実行段階まで一貫してサポートします. 両ツールが提供しない新たな価値をこう実現します： : ミーティング議事録をタスクリスト、フォローアップリマインダー、ステータスへ瞬時に変換 事前構築済みオートパイロットエージェント: ミーティング議事録をタスクリスト、フォローアップリマインダー、ステータスへ瞬時に変換

: プロジェクト別のメモタグ付け、CRMレコードの更新、ディクテーション中の特定フレーズメンション時の承認トリガーなど、ワークフローに完全に適合するロジックを設計 カスタムオートパイロットエージェント: プロジェクト別のメモタグ付け、CRMレコードの更新、ディクテーション中の特定フレーズメンション時の承認トリガーなど、ワークフローに完全に適合するロジックを設計

RedditにおけるWispr FlowとSuperwhisperの比較

議論の結論として、Redditで意見を募りました。両ツールに関するユーザーの声を紹介します。

激怒したRedditユーザーによれば、Wispr Flowの品質は最近低下しているとのこと：

この製品は超クールで、以前は大好きでした。3人の友人にまでプロプランを勧めたほどです。ところが彼らも同じ問題に直面し、今や密かに私を恨んでいます…ここ数週間で完全に使い物にならなくなりました。接続がランダムに切断され、文の途中でフリーズしたり、ネットが安定しているのにオフラインと表示されたりします。キャッシュの問題かと思いログアウトしたのに、なんと3日間も再ログイン不可に。エラーメッセージも何も表示されず、完全にロックアウト状態。サポートに連絡しようものなら、皮肉なことに半分も仕事しないAIエージェントが対応するだけだ

この製品は超クールで、以前は大好きだった。3人の友人にまでプロプランを勧めたほどだ。ところが今、彼らも同じ問題に悩まされ、密かに私を恨んでいる…ここ数週間で完全にメチャクチャになった。接続がランダムに切断され、文の途中でフリーズしたり、ネットが安定しているのにオフラインと表示されたりする。キャッシュの問題かと思いログアウトしたら、なんと3日間も再ログイン不能に。エラーメッセージも何も表示されず、完全にロックアウト状態。サポートに連絡しようものなら、皮肉なことに半分も仕事しないAIエージェントが対応するだけだ

Redditで満足している顧客がメンションしています：

ずっと前から試したかったのですが、ついにWispr Flowを使ってみました。驚きました、完全に圧倒されました。昔のSiriに近いものを期待していたのですが、まったく別次元でした。他に試す価値のあるツールをご存知でしたら教えてください！これで、最新のトレンドについていくためには、新しいツールのテストをもっと真剣に考えるべきだと気づかされました。

ずっと前から試してみたかったWispr Flowをようやく使ってみたところ、その性能に完全に圧倒されました。旧Siriに近いものを予想していましたが、全く別次元のレベルです。他に試す価値のあるツールをご存知でしたら教えてください！最新のトレンドについていくためには、新ツールのテストをもっと真剣に考えるべきだと気づかされました。

Superwhisperでさえ評価は賛否両論です。

ある不満を抱えたユーザーがメモするように：

音声テキスト変換にSuper Whisperを利用していたのですが、クレジットを使い切ってしまい、新しいモデルにアクセスできなくなりました。さらに、無料のWhisper Large V3モデルもMac版Whisperでは無料で利用できないことが判明し、非常に残念でした。

音声テキスト変換にSuper Whisperを利用していたのですが、クレジットを使い切ってしまい、新しいモデルにアクセスできなくなりました。さらに、Mac版Whisperでも無料のWhisper Large V3モデルが利用できないことが判明し、非常に残念でした。

別のRedditユーザーは、Superwhisperが複数のワークフローを一箇所に統合するため、自分には効果的だとメンションしています。

Superwhisperは素晴らしいツールですが、全てのユーザーに適しているとは思いません。私にとっての価値は、無制限のLLMアクセスと柔軟な使用方法にあります。テキスト関連タスクや一部コーディングにおいて、単なる音声入力アプリを超え、ほとんどのAIアプリを置き換える存在となりました。そのため、そのような用途を想定していないなら、VoiceInkの「鍵持ち込みモデル」で十分かもしれません。私はLLMを多用するため、独自鍵の使用は「公式」アプリのサブスクリプションと同等のコストになるでしょう。

Superwhisperは素晴らしいですが、全てのユーザーに適しているとは思いません。私にとっての価値は、無制限のLLMアクセスと柔軟な使用方法にあります。テキスト関連タスクや一部コーディングにおいて、単なるディクテーションアプリを超え、ほとんどのAIアプリを置き換える存在となりました。そのため、そのような用途をプランしていないなら、VoiceInkの「鍵持ち込みモデル」で十分かもしれません。私はLLMを多用するため、独自鍵の使用は「公式」アプリのサブスクリプションと同等のコストになるでしょう。

ClickUpのミーティング：Wispr FlowとSuperwhisperに代わる最良の選択肢

Wispr FlowやSuperwhisperのような音声入力ツールは文字起こしを処理します。これらはあなたの話し言葉をテキストに変換し、編集機能を備えています。

しかし、これらのツールは「引き継ぎ問題」と呼ばれる課題を生み出します。

ClickUpはこの引き継ぎを完全に排除します。このすべて業務アプリは、プロジェクト管理、タスク自動化、チームコラボレーション、ナレッジマネジメントを単一の統合型AIワークスペース（音声文字変換を効率的に処理可能）に集約し、実際の業務プロセスに即時接続します。

興味深いでしょう？

ClickUpがどのように要件を満たすのか理解しましょう：

ClickUpのワンアップ #1：ClickUp Notetaker

ClickUp AI Notetakerでミーティング録音の検索可能な文字起こしを取得

最高の会話は全員が参加している時に生まれます。しかし、必死にメモを取らなければ、素晴らしい議論も忘れ去られたアクションアイテムに変わるでしょう。

ClickUp AI Notetakerはミーティングに参加し会話を文字起こしすることでこれを実現します。その後、検索可能な文字起こし記録を生成するため、発言者や重要な議題・決定事項をいつでも追跡・確認できます。

このAIミーティング要約ツールは、ClickUpワークスペース全体と統合することで引き継ぎ問題を解決します。ミーティングでの会話内容を進行中の仕事と接続させ、議論内容に基づいて自動的にタスクを作成し、プロジェクトのタイムラインを更新します。

Notetakerのワークスペース統合がミーティングの会話を変革する仕組み：

連携タイプ* やること* *例 *ミーティングメモ＋ドキュメント 自動で文字起こしとAI要約をプライベートドキュメントに保存し、後で参照可能にします マーケティング戦略セッションのメモは自動的に「Q4キャンペーン」ドキュメントに表示され、発言者属性付きで議論トピック別に整理されます *ミーティングメモ＋タスク 音声によるコミットを識別し、期限付きの割り当てタスクを自動生成します ジェイクが「木曜日までにワイヤーフレームを完成させる」とメンションすると、Notetakerはジェイクに割り当てられたタスクを作成し、木曜日を期日とします ミーティングメモ＋チャット* AI分析により通話要約を関連チームのチャットチャンネルに直接投稿 クライアントとの通話後、主要な決定事項と次のアクションステップを含む要約が自動的に#client-projectsチャンネルに表示されます

このノートテイカーは文字起こしにタイムスタンプを追加し、重要な箇所に注釈やハイライトを付けることも可能です。各文字起こしは検索可能で実用的なテキストとして保存されます。

ミーティングや音声メモ、さらには画面録画の文字起こしにも利用可能です。

ClickUpのワンアップ #2: ClickUp Brain

ClickUp Brainはワークスペースの知的な記憶として機能します。単なる会話の文字起こしを超え、Brainは内容を理解し、接続し、行動に移します。

ClickUpの自動音声文字起こしで、録音内容を実用的な知見に変換しましょう

記録したすべてのミーティング要約、メモ、決定事項は、ワークスペース全体に織り込まれた生きているナレッジベースの一部となります。

例えば、アイデアを話すだけで、Brainが担当者・期限・説明付きのタスクリストに変換します。

Brainは音声メモからプロジェクト概要を起草したり、文字起こしを鍵に要約したり、散発的な議論から数秒で洞察を抽出することも可能です。

ツールを切り替えて情報を集める代わりに、「ローンチタイムラインについて何を決めた？」と尋ねるだけで、Brainがタスク・ドキュメント・過去の文字起こしから回答を抽出します。

音声駆動システムにより、会話が整理され、引き継ぎの摩擦なく実行可能な仕事へと変換されます。

ClickUp Brainで音声やビデオを文字起こしする方法：

💡 プロの秘訣：Brainを利用すれば、プレミアム/AIモデル（Claude、OpenAI GPT、Gemini、DeepSeekなど）にアクセスできます。

ClickUp One Up #3: ClickUp ドキュメント

ClickUpドキュメントのコメントをタスクに変換する

スタンドアロンの音声入力ツールの仕組み：

音声入力 → 文字起こし保存 → プロジェクトドキュメントへコピー → 手動でタスク作成

ClickUpにおけるディクテーションの進化は以下の通りです：*

音声入力 → プロジェクトドキュメントへの自動フォーマット → メンションからタスク生成 → チームへの通知

この合理化されたワークフローにより、音声入力は即座にプロジェクトワークスペースの一部となります。ミーティングメモやプロジェクト進捗をディクテーションすると、自動的に構造化されたClickUp Docsに変換され、豊富なフォーマットが適用されます。

音声文字起こしを超え、Docsは単独のディクテーションツールでは到底及ばない包括的なドキュメント管理機能をプロバイダーします：

*文書間参照機能：音声で記録したアイデアを、異なるプロジェクト段階、クライアントとの議論、チームのプランセッションでリンクされています

テンプレート駆動型音声キャプチャ : プロジェクト進捗報告、クライアント向け要約、チーム振り返りなど、繰り返し発生するコンテンツ向けに、構造化されたフォーマットへ直接音声入力

音声入力コンテンツのリアルタイム共同編集*：チームメンバーがリアルタイムで メモを共有し 、即座に返信・編集・アイデアの拡充が可能です

ネストされたページ構成 : 音声入力コンテンツをプロジェクトの階層内で構造化し、ブレインストーミングセッションや戦略会議を文脈に沿って整理

埋め込み添付ファイル*：音声生成文書内にスクリーンショット、PDF、参照ファイルを直接追加し、完了する文脈を保持

テキストからのタスク作成: ディクテーションしたコンテンツの任意の部分を、担当者や期日を設定した追跡可能な : ディクテーションしたコンテンツの任意の部分を、担当者や期日を設定した追跡可能な ClickUpタスクに 、文書から直接変換します

ClickUpであなたの声を実際の仕事につなげよう

確かに、Wispr FlowとSuperwhisperはリアルタイムの音声入力と文字起こしを支援します。しかし、その機能はそこで終わります。これらのツールは、話された内容と完了される行動の間にギャップを残してしまうのです。

ClickUpなら、ミーティングメモの音声入力からタスク割り当て、チームメンバーとの共同作業まで、すべてワークスペース内で完結します。タスク管理、文書作成、チーム会話と同じプラットフォームに音声文字変換とAI機能を統合したClickUpは、まさに唯一無二のAI仕事プラットフォームです。

今すぐ無料で登録し、音声で記録したアイデアを具体的な結果に変えましょう。

よくある質問（FAQ）

どちらのツールも医療用途におけるHIPAA準拠ではありません。Wispr Flowはクラウド上でデータを処理するのに対し、Superwhisperのローカル処理はプライバシー面で優れていますが、医療グレードのセキュリティ認証は依然として取得していません。

Wispr Flowは音声データをクラウドサーバーで処理するため、機密性の高いコンテンツではプライバシー上の懸念が生じます。SOC 2 Type II認証とSSO/SAML対応はエンタープライズプラン限定です。Superwhisperはプライバシーを最優先するローカル処理を採用し、音声データを端末内に保持します。

両ツールとも中程度のバックグラウンドノイズには十分対応できますが、強い干渉下では性能が低下します。Wispr Flowのクラウド処理は騒がしい環境でわずかに優位性を示し、一方Superwhisperのローカルモデルは静かな設定で最高の性能を発揮します。

Wispr Flowは手間いらずの音声ディクテーションに特化していますが、ファイルアップロードのサポートは行っていません。Superwhisperは様々な音声・ビデオファイルフォーマットに対応しており、ミーティングやインタビューなどの事前録音コンテンツの処理においてより汎用性が高いです。