ブランド可視性を追跡する10のベストシェアオブボイストツール

優れた製品であっても、ターゲットがその存在を知らなければ意味がありません。可視性がないブランドは、存在しないも同然です。

適切なシェア・オブ・ボイストツールを活用すれば、ブランドの可視性測定、競合他社との比較分析、そしてオンライン上の会話において自社ブランドが実際に占める割合の追跡が成功を収めます。

本記事では、デジタルチャネル全体でのシェアを測定し、ブランドのデジタルマーケティング戦略、マーケティングパフォーマンス、市場シェアを向上させるための最適なシェア・オブ・ボイスツールを解説します。

ブランド監視とレポート作成のニーズに合ったツールを選ぶための、主要シェア・オブ・ボイスツールの比較表をご紹介します：

ツール* 最適用途 *主な機能 価格* 評価* ClickUp あらゆるサイズの代理店および社内マーケティングチーム向け、認知度向上キャンペーンのエンドツーエンド管理 キャンペーンプラン、ドキュメント、カレンダー、ダッシュボード、AIアシスタント、200以上の連携機能 Freeプランあり；企業向けカスタム価格設定 G2: 4.7/5、Capterra: 4.6/5 Semrush 大規模代理店および企業向けSEO・PPCデータを活用した検索シェア測定 マーケットエクスプローラー、キーワードギャップ、Google広告インプレッションシェア、トラフィック分析 Free試用版あり；有料プランは月額139.95ドルから G2: 4.5/5、Capterra: 4.6/5 *メンション PR代理店や大Business向けのリアルタイムブランドアラートとキャンペーン追跡 プラットフォーム横断的なメンション、感情分析、カスタマイズ可能なアラート、公開ツール Freeプランや試用版はありません。有料プランはユーザーあたり月額49ドルから。 G2: 4.3/5、Capterra: 4.7/5 Brand24 大規模なマーケティングエージェンシーや企業向けのリアルタイムブランド監視と感情分析 メンション分析、感情分析、インフルエンサー分析、キーワードアラート Free試用版あり。有料プランはユーザーあたり月額199ドルから。 G2: 4.6/5、Capterra: 4.7/5 Awario 中規模から大規模企業向けブール値検索による精密な声の追跡 ブール値検索、地域/チャネル別センチメント分析、インフルエンサー追跡、シェア・オブ・ボイスレポート作成 Free試用版あり；有料プランはユーザーあたり月額29ドルから G2: 4.0/5、Capterra: 4.3/5 Meltwater 企業向けエンタープライズグレードのメディア・音声分析 /AI音声分析、ニュース＋ソーシャルメディアの報道状況、カスタマイズ可能なダッシュボード、キャンペーン追跡 カスタム価格設定 G2: 4.0/5、Capterra: 4.0/5 Sprout Social ソーシャルメディアマーケティング代理店向けソーシャルメディア競合ベンチマーキング ブランド追跡、ベンチマーク、統合ダッシュボード、センチメント分析、インプレッション共有レポート作成 試用版あり。有料プランはユーザーあたり月額199ドルから。 G2: 4.4/5、Capterra: 4.4/5 Google Trends 個人および小規模チーム向けの公開検索利息をリアルタイムで追跡 リアルタイムトレンド、地域別インサイト、時系列でのブランド比較 Free G2: 4.6/5、Capterra: 4.7/5 Digimind* 大規模で消費者志向のブランド向け、詳細な競合分析と市場インサイトを提供 ソーシャルリスニング、インフルエンサーID、トレンド追跡、評判モニタリング、キャンペーンROI カスタム価格設定 G2: 4.5/5、Capterra: 4.4/5 Hootsuite 中堅企業や代理店向けのソーシャルメディア投稿スケジュール管理とブランドメンション追跡 コンテンツカレンダー、受信トレイ管理、ソーシャルリスニング、分析、Canva & Drive連携 試用版あり；有料プランは1ユーザーあたり月額149ドルから G2: 4.2/5、Capterra: 4.4/5

*ブランドは声であり、製品は記念品である。

最高のシェア・オブ・ボイストゥールは、文脈を伴ったブランドメンションを追跡し、自社ブランドの勢い、同業他社との存在感の比較、検索結果や有料広告を含む全マーケティングチャネルにおけるボイスメトリクスの全体像を可視化します。

適切なシェア・オブ・ボイスツールの選び方をご紹介します。以下の必須機能を確認しましょう：

検索エンジン結果ページ（SERP）、ソーシャルメディア、ブログ、ニュースサイトにおけるメンションを横断的に追跡し、 声のカバー率 を完全網羅

リアルタイムのシェア・オブ・ボイス分析 をプロバイダーとして提供し、可視性の変化を発生と同時に把握します

競合他社との直接比較により、市場シェアに関する深い洞察を提供します

インプレッションシェア、センチメント、ボイスデータなどのメトリクスに対応した カスタマイズ可能なダッシュボード を提供

センチメント分析により、プラットフォーム横断的なブランド会話のトーンを評価

👀 豆知識：バーガーキングはかつてマクドナルド店舗を地域ターゲットにし、ユーザーがマクドナルド店舗の場所付近にいる時だけワッパーのクーポンを提供したことがある。

以下のリストでは、インプレッションシェアの算出、ブランドメンションの監視、オンライン上の会話の追跡を通じて貴重なインサイトを得るのに役立つ専門ツールをいくつかご紹介します。

1. ClickUp（チームコラボレーションによるマーケティングプロジェクト管理に最適）

ClickUpへの移行で、マーケティングチームの仕事を具体的な成果と接続しましょう。

マーケティングの努力が綿密にプランされていても、実行が不十分であれば、ブランドの声がターゲットに届く前に埋もれてしまう可能性があります。

ClickUpタスクで期限付きタスクを割り当て、生産性を向上させましょう*

ClickUpは、マーケティングチームが複数のマーケティングチャネルにわたるキャンペーンのあらゆる部分をプラン、実行、追跡するための共有スペースを提供します。

ClickUpタスクを活用し、ボトルネックなく仕事を進め、可視性を向上させましょう。

ClickUpダッシュボードで進捗を簡単に追跡し、必要に応じて目標を調整

さらに、進捗確認のためにスプレッドシートとメッセージを頻繁に切り替える代わりに、ClickUpのダッシュボードを活用すれば、鍵となるブランド認知度メトリクスをリアルタイムのビューで可視化し、より深い洞察を得ることが可能です。

例えば、コンテンツマネージャーはGoogleアナリティクスのダッシュボードを埋め込み、単一キャンペーンからの自然検索トラフィックやインプレッションシェアを追跡できます。これにより、チームの仕事をウェブサイトトラフィック、ブランドメンション、シェア・オブ・ボイスといった実際の成果と接続することが容易になります。

ClickUpはGoogle Analytics、HubSpot、ソーシャルリスニングプラットフォームなどのツールと連携可能。ブランド認知戦略に重要なデータソースの接続をより柔軟に行えます。

マーケティングプロジェクト管理ダッシュボードの作成方法をステップごとに解説したビジュアルガイドをご紹介します

ClickUpの主な機能

ClickUpのリミット

プロジェクト管理ソフトウェアを初めて導入するTeamsにとって、初期セットアップは圧倒される可能性があります

一部のユーザーからは、モバイルのパフォーマンスがデスクトップ体験に遅れをとっているとレポート作成されています

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,300件以上のレビュー)

ユーザーが語るClickUpの評価

このG2ユーザーはメモとして次のように述べています：

複数のメディア施策とトレーニングアカデミーを統括するCEOとして、ClickUpはすべてを連携させるための頼れるプラットフォームです。編集ワークフローの管理、日常業務の自動化、クライアント開拓のためのCRMパイプライン運用、さらには教育コースの進捗追跡まで活用しています。その汎用性は他に類を見ません。

📖 こちらもご覧ください：中小企業向けマーケティングツール

2. Semrush（SEOとPPCデータを統合し、ブランドの検索シェアを測定するのに最適）

via Semrush

チームが自ブランドが実際に占める検索会話の割合を把握するのに苦労している場合、Semrushのキーワードギャップとマーケットエクスプローラーツールが数秒で可視性を示します。

これらの機能により、競合他社と比較した検索エンジン結果ページにおける自社の正確な位置付けが明らかになります。具体的には、競合が上位表示されている関連キーワードや、ブランドメンションを促進しているコンテンツまで詳細に把握可能です。

Semrushは単なるトラフィック番号の表示にとどまらず、オーガニック検索、PPCキャンペーン、さらにはGoogle広告のインプレッションシェアに至るまで、ブランドのシェアを詳細に分析します。

Semrushのベスト機能

オーガニック検索と有料検索、LLM、Googleショッピングにおけるブランドのシェアを分析

トラフィック、キーワード、バックリンクのギャップを活用し、自社ブランドのSEOを競合他社と比較

センチメント分析、SERP機能、AI生成キーワードクラスターを通じてブランドボイスデータを追跡

Market ExplorerとEyeOnでインプレッション共有とエンゲージメント動向を測定

自然検索とPPCキーワードの重複を明らかにし、チャネル横断でメッセージを統一する

Semrushのリミット

Semrushの価格

Pro : 1ユーザーあたり月額139.95ドル

Guru : ユーザーあたり月額249.95ドル

*Business: ユーザーあたり月額499.95ドル

Semrushの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (2,600件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (2,200件以上のレビュー)

Semrushに関するユーザーの声

このCapterraユーザーは以下を強調しました：

私は主にSEMrushのドメイン概要とキーワード機能を利用しています。これにより競合他社や潜在クライアントを迅速に評価できるほか、ページ内トピックの調査にも役立っています。

私は主にSEMrushのドメイン概要とキーワード機能を利用しています。これにより競合他社や潜在クライアントを迅速に評価できるほか、ページ内トピックの調査にも役立っています。

3. メンション（複数チャネルでのリアルタイムブランド監視に最適）

via メンション

ブランドメンションが急増した時―ポジティブであれネガティブであれ―スピードが重要です。

メンションの最も価値ある機能の一つは、リアルタイムアラートです。自社ブランドがソーシャルメディアプラットフォーム、ブログ、フォーラム、ニュース媒体で言及された瞬間に通知します。

このスピードは、マーケティングチームやPRリーダーに優位性をもたらし、突発的な話題を活かすことや潜在的な反発を管理することを可能にします。

主な機能

ソーシャルメディア、ブログ、フォーラム、ニュース媒体におけるブランドメンションをリアルタイムで追跡

/AI分析を活用したメンションの背景にある感情や心情を検知

カスタマイズ可能なアラートとブール値検索を活用し、モニタリング精度を微調整

Facebook、Instagram、LinkedIn、X（旧Twitter）への投稿を一元管理し、ダッシュボードから公開・スケジュール設定

組み込みのソーシャル分析機能で、メンションのエンゲージメント、リーチ、影響力を分析

メンション・リミット

初めて利用するユーザーにはインターフェースが圧倒的に感じられる可能性があります

感情分析では、感情のトーンを誤分類する場合があります

高ボリューム環境では重複メンションフィルタリングの精度が不安定

メンション価格

ソロプラン: 月額49ドル/ユーザー

プロ版： 月額99ドル（ユーザーあたり）

プロプラス: ユーザーあたり月額179ドル

会社名: *カスタム見積もり

メンション評価とレビュー

G2 : 4.3/5.0 (440件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5.0 (290件以上のレビュー)

ユーザーがメンションについて語る声

このG2ユーザーは次のように強調しています：

メンションが記事本文内のブランド名を含まない言及を検索し、アウトリーチ活動の追跡に役立つ（通常は見えない）自社サイトへのバックリンクを発見できる点が気に入っています。また、自社ブランドに関する記事が有料壁（ペイウォール）で閲覧制限されている場合に役立つ、関連サイトの分析機能も提供してくれます。

メンションが記事本文内のブランド名を含まない言及を検索し、アウトリーチ活動の追跡に役立つ（通常は見えない）自社サイトへのバックリンクを発見できる点が気に入っています。また、自社ブランドに関する記事が有料壁（ペイウォール）で閲覧制限されている場合に役立つ、関連サイトの分析機能も提供してくれます。

✨ ボーナスヒント ClickUp Brainは、ClickUpに統合された強力なAIで、ウェブ検索から週間のブランドメンション分析、サポートチケットの分析による感情分析要約生成まで、すべてを行います。 ClickUp Brainを導入し、オンライン上のメンションからブランドの洞察を可視化し、感情分析を実施しましょう。

4. Brand24（ブランド影響力とメディアインパクト測定に最適）

via Brand24

ブランドメンションが増加すると、消費者の利息の高まりに興奮しがちですが、すべてのメンションが同等の価値を持つわけではありません。

Brand24の影響力スコアは、自社ブランドについて言及している人物だけでなく、その人物が持つ影響力の度合いも特定します。このツールは、フォロワー200人のニッチな作成者によるツイートと、トップクラスのテックジャーナリストによるメンションを区別し、ブランドに真に影響を与えるコンテンツを優先的に分析できるようにします。

組み込みの感情分析と視覚的な共有・オブ・ボイス・チャートにより、ステークホルダーへのパフォーマンスレポート作成も容易になります。

Brand24の主な機能

独自開発の 影響力スコア を活用し、ソーシャルメディアアカウント上で自社ブランドをメンションする主要インフルエンサーを特定

ソーシャルメディア、フォーラム、ブログ、レビューサイトにおけるブランドメンションをリアルタイムで監視

ブランドに対する感情を追跡し、感情やリーチ範囲でメンションをフィルタリング

インプレッションシェアやリーチ率のチャートを含む、視覚的なシェア分析レポートを作成します。

AIツールを活用してトレンドや異常値を可視化し、インサイトを生成するなど、さらなる効果を実現

データをエクスポートして詳細な分析やステークホルダー向けレポート作成

Brand24のリミット

上位プランでは高度なフィルタリングオプションにリミットが設けられます

感情分析では、皮肉やスラングを誤って解釈する場合があります

SlackおよびTeamsとの連携には手動セットアップが必要です

Brand24の価格

個人 : 1ユーザーあたり月額199ドル

Teams : ユーザーあたり月額299ドル

Pro : ユーザーあたり月額399ドル

Business : 月額599ドル

*企業: カスタム価格

Brand24 評価とレビュー

G2 : 4.6/5.0 (320件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5.0 (150件以上のレビュー)

Brand24に関するユーザーの声

このRedditのコメントが指摘したように：

Brand24ではインターネット上のあらゆるキーワードを追跡できますが、追加のフィルター機能が非常に役立ちます。インスタンスとして、特定のインフルエンサーがそのキーワードについてメンションした際にも、私は常に目を光らせています。

📖 こちらもご覧ください:プロジェクト管理ダッシュボードの例とテンプレート

5. Awario

via Awario

ブランドメンションが全くない状態より悪いこととは？ブランドメンションが急増したのに気づき、その半数が自社ブランドと接続していないと判明する状況を想像してみてください。まさにそこでAwarioの真価が発揮されます。

その高度なブール値検索機能により、追跡対象と除外対象を正確に制御できます。競争が激しいスペースやノイズの多いスペースでブランドに関する会話を監視するチームにとって、このレベルの制御は不可欠です。

キャンペーンハッシュタグの追跡ルール設定、感情分析によるフィルタリング、場所やチャネル別のインサイトグループ化が可能です。

Awarioの主な機能

ブール値検索を活用し、オンライン上のメンションを精密にフィルタリング・絞り込みます

ソーシャルメディア、ブログ、フォーラム、ニュース媒体におけるブランド関連の会話 を監視する

ブランドに対する感情、人口統計、場所に基づくトレンドを追跡する

リーチとエンゲージメントでインフルエンサーを特定し、ブランドパフォーマンスを評価する

競合他社、キャンペーン、地域を横断したホワイトレーベルのシェア・オブ・ボイスレポートを生成

Awarioのリミット

基本プランでは履歴データへのアクセスにリミットが設けられています

感情分析の精度は言語によって異なります

組み込みの公開機能やエンゲージメントツールはありません

Awarioの価格

スターター: ユーザーあたり月額29ドル

プロ版: ユーザーあたり月額89ドル

*企業: ユーザーあたり月額249ドル

Awario 評価とレビュー

G2 : 4.0/5.0 (40件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5.0 (45件以上のレビュー)

Awarioに関するユーザーの声

このG2レビューでは次のようにメモされています：

Awarioの最大の強みは、360度ソーシャルメディアモニタリング機能です。Twitter、Reddit、Metaなど複数のプラットフォームからあらゆるメンションを追跡する技術を備えています。

Awarioの最大の強みは、360度ソーシャルメディアモニタリング機能です。Twitter、Reddit、Metaなど複数のプラットフォームからあらゆるメンションを追跡する技術を備えています。

💡 プロの秘訣: キャンペーンのタイムラインやクライアントの期待を追跡できなくなっていませんか？マーケティングキャンペーン管理ガイドで、プラン・実行・結果達成の手法を学びましょう。

6. Meltwater（ニュースとソーシャルメディアを横断した企業グレードのシェア・オブ・ボイス分析に最適）

via Meltwater

多くのツールがソーシャルメディアのみを追跡するのに対し、Meltwaterはニュースサイトとソーシャルプラットフォームの両方からのブランドメンションを統合することで、さらに一歩進んだ分析を実現します。

さらに、MeltwaterのAI搭載の音声分析は、感情、リーチ、頻度を重ね合わせ、誰が話しているかだけでなく、それがどれほど重要かを示します。地域、メディアタイプ、影響力レベル、キャンペーンタグでフィルタリングできるため、地域や業種をまたいだ共有とブランドパフォーマンスの測定が容易になります。

例、グローバル製品ローンチ時には、ソーシャルメディア上のメンションを従来の報道と比較し、どのマーケティングチャネルがリアルタイムで影響を与えているかを追跡できます。

Meltwaterの主な機能

Meltwaterの制限事項

価格は完全カスタム制で、小規模なTeamsには高額になる可能性があります

シンプルなツールに慣れた Teams にとっては、インターフェースが複雑に感じられるかもしれません

セットアップには追跡とレポート作成を完全に構成するための導入支援が必要です

Meltwaterの価格設定

カスタム見積もり対応*

Meltwater 評価とレビュー

G2 : 4.0/5.0 (2,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.0/5.0 (90件以上のレビュー)

Meltwaterに関するユーザーの声

このG2レビューでは以下が共有されました：

Meltwaterは私が主にソーシャルリスニングとメディアメンション追跡に使用する優れたツールです。メンションの追跡、ソーシャルメディア投稿のスケジュール設定、ターゲット検索用語の開発が可能になったことで、状況が一変しました。

Meltwaterは私が主にソーシャルリスニングとメディアメンション追跡に使用する優れたツールです。メンションの追跡、ソーシャルメディア投稿のスケジュール設定、ターゲット検索用語の開発が可能になったことで、状況が一変しました。

📖 こちらもご覧ください：データ駆動型インサイトのためのFreeデジタルマーケティングレポートテンプレート

7. Sprout Social（ソーシャルメディアにおける競合ベンチマークに最適）

via Sprout Social

例えば、あなたのキャンペーンが5万の「いいね！」を獲得したとしましょう。素晴らしい成果ですが、もし主要な競合他社が同日に15万を獲得していたなら、明らかに分析すべき点があります。Sprout Socialは、シェア・オブ・ボイスを孤立した数値ではなく、文脈の中で測定するお手伝いをします。

このマーケティング分析ソフトウェアの競合ベンチマークツールは、自社ブランドのパフォーマンスを競合他社と比較しながら追跡し、ブランド可視性、インプレッション共有、エンゲージメント評価をリアルタイムで可視化します。

Sprout Socialは、感情分析から共有可能なレポート作成や公開ツールまで、マーケティング目標を最大限に達成できるよう設計されています。

Sprout Socialの主な機能

主要ソーシャルメディアネットワーク全体で競合他社とのブランドパフォーマンスを比較評価

ブランドメンション、エンゲージメント動向、感情をリアルタイムで追跡

/AIを活用したインサイトを活用し、パフォーマンスの深い分析を実現

統合ダッシュボードでコンテンツ、オーディエンス、チャネルのインサイトを一覧ビュー

エクスポート可能なシェア・オブ・ボイスデータ要約でソーシャルレポート作成を自動化

インプレッション共有とエンゲージメント内訳を用いてキャンペーン効果を監視する

Sprout Socialのリミット

競合ベンチマークなどのプレミアム機能は上位プランでのみ利用可能です

小規模なチームが複数のプロフィール を管理する場合、費用が高くなる可能性があります

エントリープランでは履歴データへのアクセスにリミットが設けられます

Sprout Socialの価格

スタンダード*：1ユーザーあたり月額199ドル

プロフェッショナル : ユーザーあたり月額299ドル

アドバンスト*：月額399ドル／ユーザー

*企業: カスタム価格

Sprout Social 評価とレビュー

G2 : 4.4/5.0 (2,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5.0 (530件以上のレビュー)

Sprout Socialに関するユーザーの声

このG2レビューでは次のように述べられています：

新規チャネルの追加や監視対象キーワードの発見が非常に容易で、適切なコンテンツを正確に抽出するフィルタリングも簡単。直感的な返信・公開インターフェースを備え、サポート体制も私の経験上、非常に安定しています。

新規チャネルの追加や監視対象キーワードの発見が非常に容易で、適切なコンテンツを正確に抽出するフィルタリングも簡単。直感的な返信・公開インターフェースを備え、サポート体制も私の経験上、非常に安定しています。

💡 プロの秘訣：何を、いつ、どこで発信すべきか迷っていませんか？効果的なマーケティングコミュニケーション戦略を構築すれば、確実に届き、成果につながるメッセージを作成できます。

8. Google Trends（リアルタイムでの検索利息の追跡に最適）

via Google

ブランドが話題になると、Googleトレンドが最初に気づく場所となることが多い。

このFreeシェア・オブ・ボイストツールは、世界の検索エンジン結果に直接アクセスし、分単位で世界が何を検索しているかを表示します。

ソーシャルリスニングや手動追跡に依存するツールとは異なり、GoogleトレンドはYouTubeを含むGoogleの検索エコシステム全体におけるブランド可視性、消費者需要、市場の話題性を検索ベースのスナップショットとして提供します。

Googleトレンドの主な機能

国・地域・都市別にリアルタイムの検索利息を可視化

競合他社との比較において、ブランドの検索シェアを時系列で分析

季節的および長期的なトレンドを観察することで製品需要を分析する

トレンドクエリ、ニュース急増、新興利息を発見

過去のキャンペーン効果を分析したり、今後のプランを立てたりするために、履歴データを活用しましょう。

Googleトレンドの制限事項

感情分析や音声特化メトリクスが不足している

検索データ以外のソーシャルメディアやブランドメンションは対象外

カスタム自動化やダッシュボード統合のためのAPIは提供されていません

Google Trendsの価格

Free

Googleトレンドの評価とレビュー

G2 : 4.6/5.0 (230件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5.0 (30件以上のレビュー)

Google Trendsに関するユーザーの声

このG2レビューでは以下の点が強調されました：

*Googleトレンドは、世界中の人々が何を検索しているかについてリアルタイムの洞察を提供するプロバイダーです。検索用語の比較、新興トレンドの特定、地域や期間別の利息の調査が非常に簡単に行える点が優れています。インターフェースはシンプルでインタラクティブ、データに詳しくないユーザーでも使いやすい設計です。

Googleトレンドは、世界中の人々が何を検索しているかについてリアルタイムの洞察をプロバイダーします。検索用語の比較、新興トレンドの特定、地域や期間別の利息の調査が非常に簡単に行える点が優れています。インターフェースはシンプルでインタラクティブ、データに詳しくないユーザーでも使いやすい設計です。

👀 豆知識：アディダスとプーマは、仲違いした兄弟——アドルフとルドルフ・ダスラーによって設立されました。彼らの家族間の確執は、世界的なスニーカー戦争へと発展したのです。

9. Digimind（現Onclusive Social）（詳細な競合分析に最適）

via Digimind

ブランドが市場での存在感を測ろうとする際、データは「いいね」やメンション、フォロワー数というリミットに留まっています。しかし、ブランド認知度とは同時に「物語」をも意味します。

Digimind（現在はOnclusive Socialの一部）は、虚栄のメトリクスを超えたソーシャルリスニングと市場情報分析ツールを組み合わせ、企業がこれらの層を解読するのを支援します。これにより、ニュース、ブログ、フォーラム、ソーシャルプラットフォーム全体で、顧客、競合他社、業界全体が何を語っているかを監視できます。

しかし、このプラットフォームの真の強みは、センチメント分析、インフルエンサー追跡、評判管理、トレンド予測を統合し、ブランドの可視性の360度全方位ビューを提供できる点にあります。

Digimindの主な機能

ソーシャルメディア、ブログ、フォーラム、ニュースサイトにおける会話をリアルタイムで監視

/AIベースのインサイトを活用し、感情分析、主要インフルエンサー、オーディエンス動向を分析

ブランド評判を追跡し、危機の早期兆候を特定する

競合他社とのキャンペーン効果、獲得メディア、シェア・オブ・ボイスを比較

カスタマイズ可能なダッシュボードを構築し、複数のフォーマットでレポートをエクスポート

Digimindのリミット

価格設定は非公開であり、カスタム見積もりが必要です

一部のユーザーからは、LinkedIn連携時に時々遅延が発生するとレポート作成されています

企業向けソーシャルインテリジェンスプラットフォームを初めて利用するユーザーには、習得に時間がかかる

Digimindの価格

カスタム価格設定

Digimind 評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (210件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (15件以上のレビュー)

Digimindに関するユーザーの声

このCapterraレビューでは次のようにメモされています：

科学出版物の追跡は、Digimindなしではほぼ不可能です。強くお勧めします。

科学出版物の追跡は、Digimindなしではほぼ不可能です。強くお勧めします。

📖 こちらもご覧ください：トップブランド可視性向上ツール

10. Hootsuite（競合ベンチマークと拡張可能なソーシャルメディア分析に最適）

via Hootsuite

ソーシャルメディアのパフォーマンスが頭打ちになるのは、コンテンツの質が悪いからではなく、適切な指標を測定していないことが原因であることが多いのです。

Hootsuiteは強力な分析機能と競合他社ベンチマークを提供することで、一部の投稿が急上昇する一方で他の投稿が沈む理由を解明しやすくします。

このソーシャルリスニングツールは、Teamsが業界平均とのパフォーマンス比較、最適な投稿タイミングの追跡、トレンドがピークに達する前の発見を支援します。

Hootsuiteの主な機能

Instagram、Facebook、Xにおける競合他社のパフォーマンスをベンチマークツールで分析

カスタム分析で、感情、エンゲージメント、オーディエンスの成長を追跡する

/AIを活用し、最新のトレンドに基づいたキャプション、ハッシュタグ、投稿アイデアを生成しましょう。

自動化ルールで全プラットフォームからのメッセージを一元化された受信トレイに集約

プランに応じて7日から30日間にわたり、ブランドメンションとオーディエンスの感情をモニタリング

Hootsuiteのリミット

成長中のチームにとって、プランはすぐに高額になりがちです

一部のユーザーは高度な分析機能の習得曲線があるとレポート作成しています

ソーシャルリスニングは低価格プランではリミットがあります

Hootsuiteの価格

スタンダード : ユーザーあたり月額149ドル

アドバンスト*：月額399ドル／ユーザー

*企業: カスタム価格

Hootsuiteの評価とレビュー

G2 : 4.2/5 (6,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (3,800件以上のレビュー)

Hootsuiteに関するユーザーの声

このG2レビューでは以下の機能が機能として紹介されました：

このツールが提供する深い分析機能が大好きです。使いやすさはもちろん、複数のチャネルにログインすることなく一箇所で複数場所に投稿できる点、顧客の感情を把握しやすいリスニングツールがプロバイダーされる点が特に優れています。

このツールが提供する深い分析機能が大好きです。使いやすさはもちろん、複数のチャネルにログインすることなく一箇所で複数場所に投稿できる点、顧客の感情を把握しやすいリスニングツールがプロバイダーされる点が特に優れています。

📖 こちらもご覧ください:Hootsuiteの代替ツールベストセレクション

👀 豆知識：ブランド忠誠心は論理を上回ることもあります。ブラインドテストでは多くの消費者がペプシの味を好むにもかかわらず、ブランドイメージに基づいてコカ・コーラを選ぶケースが少なくありません。

既に説明した共有・オブ・ボイスツールの機能を補完または拡張する、さらに役立つ4つのツールをご紹介します：

BrandMentions: ブログ、フォーラム、ニュース、レビューサイトにおけるブランドメンションを監視し、感情分析と影響力スコアを提供します

Zignal Labs: テレビ、ラジオ、オンラインニュース、ソーシャルメディアを横断し、特定のブランドに関する感情、リーチ、誤情報をリアルタイムで追跡します

Socialbakers（現在はEmplifiの一部）: 長期的なソーシャルメディア戦略を構築するマーケティングチーム向けに、オーディエンス行動、コンテンツトレンド、競合他社ベンチマークに関する詳細な分析を提供します。

ClickUpで街の話題の中心になろう

すべてのマーケティングチームは自社ブランドを消費者の最優先選択肢にしたいと願っていますが、それは会話の最前線に立つ場合にのみ実現可能です。

共有・オブ・ボイスツールは、その存在感を測定し、人々が自社ブランドについてどのように語っているかを分析し、競合他社との可視性を比較することで、最終的にビジネス成長を促進します。

しかし、ほとんどのツールはリスニングで終わります。そこがClickUpの真価です。ClickUpのマーケティングチーム自身の言葉で聞いてみましょう。👇

ClickUpはマーケティング戦略を実際の実行に接続します：人々が何を言っているかだけでなく、チームがそれに対して何をしているかを追跡します。

コンテンツ更新の割り当て、インフルエンサーフォローアップの記録、GA4ダッシュボードの埋め込みなど、ClickUpは番号の背景にある全状況をTeamsに提供します。

