2025年版 チーム向けトップ10 Miroロードマップテンプレート

製品アイデアやキャンペーン、機能が頭の中だけに存在したり、ドキュメントやスプレッドシートに散らばっていると、混乱が急速に広がります。

期限はずれ、チームは方向性を失い、優先度は衝突する。

そこで視覚的ロードマップの出番です。全員の認識を統一します。

機能をリリースするプロダクトマネージャー、投資家へのプロジェクトプランを提案する創業者、キャンペーンを計画するマーケティングチームにとって、ロードマップはビジネス目標に構造を与えるものです。

数百万人が利用する人気のビジュアルコラボレーションツール「Miro」なら、プランのマップが簡単かつ協働的に進められます。Miroのロードマッププランテンプレートを使えば、一から作成する必要はありません。

このガイドでは、チームがより効果的に共同プランを立てるためのトップ10 Miroロードマップテンプレートを紹介します。

トップクラスのMiroロードマップテンプレート一覧

以下は、MiroとClickUpの優れたロードマップテンプレートによる要約テーブルです：

テンプレート名 テンプレートをダウンロード 主な機能 こんな方に最適です* ビジュアルフォーマット* Caterine GreifによるMiroプロダクトロードマップテンプレート このテンプレートをダウンロード 戦略的目標、機能追跡、ステークホルダーの連携 プロダクトマネージャー、プロダクト所有者、開発チーム Miroボード Miro 非同期ロードマップ共有テンプレート このテンプレートをダウンロード 非同期フィードバック、トークトラックのウォークスルー、透明性 大規模組織、クロス機能チーム Miroボード Miro プロダクトロードマップテンプレート このテンプレートをダウンロード 戦略定義、関係者色コード、柔軟なタイムライン PM、開発チームの皆様、クロスファンクショナルリーダーの皆様へ Miroボード Miro アジャイル製品ロードマップ（現在、次期、将来）テンプレート このテンプレートをダウンロード テーマ別・成果重視・アジャイルモデル アジャイル製品チーム、成果重視へ移行する組織 Miroボード Miro SMART アジャイル製品ロードマップテンプレート このテンプレートをダウンロード SMART目標、学習の焦点、目標の整合性 PM、アジャイルチーム、ステークホルダーの皆様へ Miroボード Miro製品開発ロードマップテンプレート このテンプレートをダウンロード 構想からローンチまで、短期/長期目標、イノベーションのバランス PM、開発チーム、クロスファンクショナル組織 Miroボード Miro 複数製品ロードマップテンプレート このテンプレートをダウンロード 複数トピックの追跡、色分け、ステータス概要 ポートフォリオマネージャー、プログラムマネージャー、リーダーシップ Miroボード Miro優先順位付き製品ロードマップテンプレート このテンプレートをダウンロード 機能優先順位付け、カンバン統合、ステークホルダーセッション PM、ストラテジスト、クロス機能チーム Miroボード IASA提供 MiroプロダクトロードマップCanvaテンプレート このテンプレートをダウンロード ビジネス目標、ユーザーストーリー、技術/学習要素 ソリューションアーキテクト、プロジェクトマネージャー、デザイナー Miroボード Miroロードマップマウンテンテンプレート このテンプレートをダウンロード 視覚的なマイルストーン、リソースプラン、柔軟な概要 PM、チームリーダー、プロダクト所有者 Miroボード ClickUp プロダクトロードマップテンプレート 無料テンプレートを入手 優先順位付け、色コード、カスタムステータス、進捗追跡 PM、エンジニアリング、創業者 ClickUpリスト、ボード ClickUp 製品開発ロードマップ ホワイトボードテンプレート 無料テンプレートを入手 ビジュアルプラン、タスク変換、リアルタイムコラボレーション プロジェクトマネージャー、スタートアップ、クロス機能チーム ClickUp ホワイトボード ClickUp 新製品開発テンプレート 無料テンプレートを入手 フェーズ別分割、ガント/リスト/ボードビュー、フィードバックhub PM、R&D、スタートアップ、製造業 ClickUp リスト、ボード、ガントチャート ClickUp プロダクトロードマップ ホワイトボードテンプレート 無料テンプレートを入手 sprint/カテゴリ/価値ストリーム、リアルタイムコラボレーション、タスクリンクされている PM、SaaS、テック系スタートアップ ClickUp ホワイトボード ClickUp 製品ローンチチェックリストテンプレート 無料テンプレートを入手 関係者割り当て、定期的なタスク、フェーズ追跡 マーケティング、プロダクトマネージャー、SaaS、スタートアップ ClickUpリスト、ボード ClickUp製品機能マトリックステンプレート 無料テンプレートを入手 フィードバックリンク、セグメントフィルター、機能スコアリング PM、SaaS、ハードウェア／ソフトウェアチーム向け ClickUpリスト、テーブル ClickUp製品要件ドキュメントテンプレート 無料テンプレートを入手 要件のリンク、タスク/目標の統合、チームの連携 PM、デザイン、エンジニアリング ClickUp ドキュメント ClickUp プロダクト戦略テンプレート 無料テンプレートを入手 OKR、調査、四半期ロードマップ、成果の追跡 PM、創業者、クロス機能チーム ClickUp リスト、ボード、ドキュメント ClickUp製品ポジションニングテンプレート 無料テンプレートを入手 メッセージングフレームワーク、競合分析、フィードバック マーケター、ブランドマネージャー、プロダクトマネージャー ClickUp ドキュメント ClickUp製品ギャップ分析テンプレート 無料テンプレートを入手 ギャップの特定、リンクされているバックログ、優先順位付け PM、イノベーション、UXチーム ClickUpリスト、ボード

優れたMiroロードマップテンプレートの条件とは？

優れたデザインのMiroプロジェクトロードマップテンプレートは、チームの連携と集中力を高め、実行準備を整えます。アイデアを具体的な行動に変え、複雑さを簡素化します。

優れたMiroロードマップテンプレートを選ぶ際の鍵は以下の通りです：

クリアされたタイムライン構造 : プロジェクトの取り組みを視覚的なタイムライン上に配置するMiroタイムラインテンプレートを探しましょう。これにより、マイルストーンとプロジェクトの進捗を一目で追跡できます

明確な目標と目的の定義 : Miroロードマップテンプレートを選択し、各フェーズが達成しようとすることを明確に示すことでチームを一致団結させます

カスタマイズ可能なレイアウト : プロジェクト、チーム、ワークフローに合わせて簡単に調整できるロードマップテンプレートを選択。再構築の時間を無駄にしません

共同作業機能 : チームがリアルタイムでコメント・タグ付け・更新を行い、全員の関与と同期を維持できるMiroロードマップテンプレートを選択しましょう

マイルストーンマーカー : チームの進捗追跡に役立つ主要イベント、期限、意思決定ポイントを表示するMiroロードマップテンプレートを選択

責任タグ*: タスクやセクションの所有権が割り当てられるテンプレートを選択し、全員が誰が何をやっているか把握できるようにしましょう

10のMiroロードマップテンプレート

チームを効果的に導く10のMiroロードマップテンプレートをご紹介します：

1. Caterine Greif作 Miroプロダクトロードマップテンプレート

via Miro

Caterine GreifによるMiroプロダクトロードマップテンプレートは、単なるやることリストを超えた戦略的なプロダクトロードマップ構築を支援します。プロダクトビジョンを明確化し、主要な目標やフェーズについてステークホルダーの認識を統一することで、プロダクトの方向性に対する共有理解を確保します。

このロードマップテンプレートは単なるタスク管理ではなく戦略的コミュニケーションに焦点を当て、製品開発に関する情報に基づいた意思決定を支援します。

⭐ こんな方におすすめ：

製品イニシアチブのための戦略的目標を策定する

各製品機能の開発フェーズを追跡する

ステークホルダーに製品の方向性を効果的に伝える

🔑 こんな方に最適： あらゆる業界のプロダクトマネージャー、プロダクト所有者、開発チーム。製品戦略を効果的かつ協働的に可視化し、伝達したい方へ。

2. Miro 非同期ロードマップ共有テンプレート

via Miro

Miro非同期ロードマップ共有テンプレートは、大規模組織のコミュニケーションを効率化します。チームが優先度、ロードマップ、プランを視覚的に共有でき、透明性と理解しやすさを確保します。

このテンプレートはステークホルダーやリーダー層の非同期学習を促進し、直接的なフィードバックやコメントを可能にします。ステップバイステップガイドとトークトラック解説を提供することで、組織全体での効率的かつ効果的なコミュニケーションを確保し、貴重な時間を節約します。

⭐ こんな方におすすめ：

他者から直接フィードバックやコメントを集める

同期型プランミーティングの時間を削減

プランを明確に伝えるための「トークトラック」ウォークスルーを作成しましょう

🔑 こんな方に最適： 戦略プランのコミュニケーションと調整を非同期で改善したい、大規模組織・プロダクトチーム・クロスファンクショナル部門

3. Miroプロダクトロードマップテンプレート

via Miro

Miroプロダクトロードマップテンプレートは、製品のライフサイクル全体（ローンチから成熟期まで）において、チームの貢献を効果的に追跡・調整するのに役立ちます。経営陣、顧客、社内開発チームなど、様々な対象に合わせてカスタマイズ可能です。

このテンプレートは、製品戦略の定義、部門横断的なステークホルダーの巻き込み、要件の優先順位付け、柔軟なタイムラインの作成をガイドします。

⭐ こんな方におすすめ：

製品戦略を定義し、重要なビジネス上の疑問に答え、ユーザーの課題解決を実現する

クロスファンクショナルなステークホルダーを追加し、チーム可視化と所有権の明確化のために色を活用しましょう

要件の優先順位付け、機能をテーマ別に整理し、全体的な製品戦略とリンクされている状態にしましょう

🔑 こんな方に最適： 製品戦略の効果的なプラン・追跡・共有が必要なプロダクトマネージャー、開発チーム、クロスファンクショナルリーダー。

4. Miro アジャイル製品ロードマップ（現在、次期、将来）テンプレート

via Miro

Miroアジャイル製品ロードマップ（現在・次期・将来）テンプレートは、チームが成果ベースの製品運営モデルへ移行するのを支援します。これはテーマベースのロードマップであり、従来のアプローチとは異なり、「おそらく」「可能性あり」といった接頭辞を用いてアジャイル性を強調しています。

このテンプレートは、チームが信頼性の高いロードマップを構築し、変化する優先度に適応し、製品成果に対する現実的な期待値を設定するのに役立ちます。

⭐ こんな方におすすめ：

望ましい成果に焦点を当てたテーマ別プロダクトロードマップを構築する

俊敏性を重視し、アイテムが常に完了するとは限らないことを認識しましょう

効果的に製品中心の運営モデルへ移行する

🔑 こんな方に最適： アジャイルまたは成果ベースの製品運営モデルを採用し、製品ロードマップの明確性と柔軟性を求めるプロダクトチームや組織。

5. Miro SMARTアジャイル製品ロードマップテンプレート

via Miro

Miro SMARTアジャイル製品ロードマップテンプレートは、目標指向の製品プラン策定を支援します。

単なる機能リストではなく、明確に定義された目標の達成に焦点を当てることで、ステークホルダーとアジャイルチーム間の衝突を減らし、連携を確保します。SMART基準（具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限付き）を適用することで、効果的で明確かつ実行可能な製品目標の設定を可能にします。

⭐ こんな方におすすめ：

製品の方向性を明確に示し、投資効果を効果的に説明

製品プランにおける学習促進と変更の円滑化を実現

議論を機能から共通の高レベルな目標へシフトさせる

🔑 こんな方に最適： 明確で目標指向の製品ロードマップを定義・共有・調整したいプロダクトマネージャー、アジャイルチーム、ステークホルダー

6. Miro 製品開発ロードマップテンプレート

via Miro

Miro製品開発ロードマップテンプレートは、大規模なクロスファンクショナルチームが製品ロードマップを共有するためのツールです。コンセプト開発から市場投入までを網羅し、背景情報を提供するとともに、短期・長期目標を明確に定義します。

このテンプレートは、革新性と顧客ニーズのバランスを取るための指針を提供します。すべての関係者にビジョンを伝え、全員がチーム目標の達成に集中できるよう支援します。

⭐ こんな方におすすめ：

コンセプトから市場投入まで、製品を効果的に導く

チームとステークホルダー向けの短期・長期製品目標を定義する

製品革新と顧客ニーズのバランスを保つ

🔑 こんな方に最適： プロダクトマネジメント戦略の立ち上げが必要なプロダクトマネージャー、開発チーム、クロスファンクショナル部門

7. Miro 複数製品ロードマップテンプレート

via Miro

Miroマルチプロダクトロードマップテンプレートは 、年間を通じて複数のトピックや製品ロードマップを追跡可能にします 。カラフルで論理的なデザインにより、トピックの区別や関連仕事アイテムのグループ化が容易になり、明確なロードマップ可視化を実現します。

このテンプレートは包括的な概要を提供し、各トピックや製品のステータス（完了、進行中、却下）を含みます。製品ポートフォリオを効果的に管理・伝達し、主要な取り組み全体での連携と透明性を確保します。

⭐ こんな方におすすめ：

年間を通じて複数の製品ロードマップを効率的に追跡

明確化のため、色でコード化してトピックを区別しましょう

関連製品と仕事アイテムを論理的に整理

🔑 こんな方に最適： 製品ポートフォリオ管理者、プログラム管理者、および年間で複数の製品イニシアチブや複雑なプロジェクトを統括するリーダーシップチーム。

8. Miro優先順位付き製品ロードマップテンプレート

via Miro

Miro優先順位付き製品ロードマップテンプレートは、機能の効果的な優先順位付けにより、明確で戦略的な製品ロードマップの作成を支援します。Miroの「カード」上で詳細情報を交えながら新アイデアのブレインストーミングと精緻化を促進し、徹底的な計画立案を保証します。

このテンプレートは進捗追跡用のカンバンボードと連携し、戦略性と実行可能性を兼ね備えたロードマップ構築を実現します。

⭐ こんな方におすすめ：

Miroの「カード」機能で新製品機能のブレインストーミングを簡単に実施

包括的な情報と期限で機能の詳細を洗練させる

ステークホルダーとのセッションを実施し、戦略的に機能の優先順位付けを行う

🔑 こんな方に最適： 製品機能のブレインストーミング、優先順位付け、追跡を構造化された方法で共同作業する必要があるプロダクトマネージャー、ストラテジスト、クロスファンクショナルチーム。

9. IASA提供 Miroプロダクトロードマップキャンバステンプレート

via Miro

IASA提供の「Miroプロダクトロードマップキャンバステンプレート」は、ソリューションアーキテクトやプロダクトチームが製品ビジョン、目標、戦略的イニシアチブ、タイムラインを可視化するのに役立ちます。アジャイルとウォーターフォールの両ソリューションに対応可能で、ビジネス、テクノロジー、学習要素専用の領域を提供します。

この技術ロードマップテンプレートは、ビジネス目標の定義、ユーザーニーズの把握、ユーザーストーリーの作成、施策の優先順位付けをガイドすることで、効果的なステークホルダー協働を促進します。

⭐ こんな方におすすめ：

測定可能で期限付きの具体的なビジネス目標を定義する

ターゲットユーザーのニーズと課題点を徹底的に理解する

製品とのインタラクションと価値を説明するユーザーのストーリーを作成する

🔑 こんな方に最適： 戦略的な製品プランのための包括的なキャンバスを求めるソリューションアーキテクト、プロダクトマネージャー、デザイナー、クロスファンクショナルチーム。

10. Miroロードマップマウンテンテンプレート

via Miro

Miroロードマップマウンテンテンプレートは、プロジェクトのロードマップ作成に非常に視覚的なアプローチを提供します。これにより、最終的な目標、現在のステータス、主要なマイルストーン、必要なリソース、そしてプロジェクト目標を達成するための道筋を定義するのに役立ちます。

このテンプレートの山岳メタファーは、プランが進化することを認識しつつ、高次元で柔軟な視点を促します。

⭐ こんな方におすすめ：

成功に向けた主要なプロジェクトのピークとマイルストーンを特定する

旅に必要な資源と登山装備を定義する

状況の変化に柔軟に対応しつつ、概要を把握し続けましょう

🔑 こんな方に最適：複雑なプロジェクトのプラン・共有に優れた視覚ツールを求めるプロジェクトマネージャー、チームリーダー、プロダクト所有者

💟 特典：Brain MAXはAI搭載のデスクトップコンパニオンで、製品ロードマップ作成を迅速かつ直感的に行えます。市場調査、顧客フィードバック、競合分析の取り込みをBrain MAXに依頼すれば、情報を統合して機能の優先順位付けや現実的な期限設定を支援します。 複数の最先端AIモデルを活用するBrain MAXは、次のステップの提案、潜在リスクの指摘、ステークホルダー向けプレゼンテーション用の視覚的タイムラインや要約生成まで可能。すべてが一つのプラットフォームに統合されているため、製品進化に合わせてロードマップを更新・共有・改良でき、戦略的プランニングをシームレスかつ協働的に実現します。

Miroのリミット事項

Miroでロードマップのプランやアイデアのブレインストーミングを行ったことがある方なら、その柔軟性と共同作業機能を備えたツールの豊かさを実感されていることでしょう。

しかし、チームの拡大やプロジェクトの複雑化に伴い、いくつかの課題が生じる可能性があります。次なる大規模プランを構築する際には、以下のMiroの制限事項を念頭に置いておきましょう：

新規ユーザーにとって習得が難しい点：* Miroの柔軟性は素晴らしいですが、新規チームメンバーにとってはインターフェースが圧倒的に感じられることがあります。全員が使いこなせるようになるには時間がかかります

プロジェクト管理機能のリミット: Miroはプランと可視化に優れていますが、タスク管理、期限追跡、作業負荷の割り当てでは不十分です。別のツールとの連携が必要になるでしょう。

すぐに散らかりがち： ボードがメモや形、テキストで埋まると、見た目が乱雑になりがちです。適切なシステムがなければ、ロードマップの明確さが失われる可能性があります

大規模ボードのパフォーマンス問題：*大量のコンテンツを仕事する場合や大規模チームとのリアルタイム共同作業時には、遅延や読み込み速度の低下が発生する可能性があります

直線的なワークフローには不向き： Miroは自由度の高い創造的セッションで真価を発揮します。ただし、チームに構造・順序・依存関係が必要な場合は、物足りなさを感じるかもしれません

許可は複雑になりがち：*ボードのビュー・編集・コメント権限の管理は、特に大規模な仕事において、Miroでも必ずしも簡単ではありません

*代替Miroロードマップテンプレート

Miroの組み込みテンプレートは、素早いビジュアルプランやアイデアのホワイトボード化には優れていますが、必ずしもエンドツーエンドの実行を想定して設計されているわけではありません。

プロダクトマネージャー、スタートアップ創業者、マーケター、あるいはアジャイルチームの一員であるなら、ボードに貼った付箋だけでは不十分でしょう。必要なのは構造化、自動化、そして責任の明確化です。

そこで真価を発揮するのが、仕事のための「すべて」アプリClickUpです。1,000種類以上のカスタマイズ可能なテンプレートで、プラン・実行・追跡をワンストップで実現。ツールを切り替える必要がありません。

製品ローンチからsprintプランニング、マーケティングキャンペーンまで、ClickUpの視覚的で無料のロードマップテンプレートは、コラボレーション、タイムライン、そして確かな結果のために設計されています！

ビジョンから完了までを迅速に進めるための、ClickUpによる強力なロードマップテンプレートをご紹介します：

ClickUp プロダクトロードマップテンプレート*

無料テンプレートを入手 ClickUp製品ロードマップテンプレートで製品戦略とマイルストーンをマップする

ClickUpプロダクトロードマップテンプレートは、機能の優先順位付け、期限設定、開発フェーズの追跡を視覚的かつ体系的に行うためのスペースを提供します。プロダクトマネージャーやエンジニアリングリーダーを支援するために設計されたこのテンプレートは、タスクやタイムラインとシームレスに連携し、ダイナミックなプランニング体験を実現します。

単なるタイムラインを超えたClickUpプロダクトロードマップテンプレートは、四半期別・所有者別・カテゴリ別のフィルタリングビューを備えています。Miroロードマップテンプレートの拡張可能な代替案として、チームが目標と作業中の実際の仕事を接続することを可能にします。

⭐ こんな方におすすめ：

ビジネス価値と影響度に基づいて機能を優先順位付けする

依存関係や障害を追跡し、明確化するために色分けとカスタムステータスを活用しましょう

開発サイクル全体を通じて進捗を追跡し、常に注意を払う

チーム間およびステークホルダーとの透明性を向上させましょう

🔑 こんな方に最適： 新製品の開発・ローンチに取り組むプロダクトマネージャー、エンジニアリングチーム、スタートアップ創業者。

2. ClickUp 製品開発ロードマップ ホワイトボードテンプレート

製品開発における視覚的コラボレーションは、ボトルネックや方向性のずれを回避するのに役立ちます。その名の通り、ClickUpの製品開発ロードマップホワイトボードテンプレートは、アイデア創出からローンチまでの全フェーズにおいて、チームが共有スペース内で構想をスケッチし、プランを立て、反復作業を行うことを可能にします。

このテンプレートは、タスク変換、担当者追跡、ステータス更新などのClickUp機能を追加したMiroスタイルの柔軟性を提供します。開発の各フェーズが視覚的に表現されているため、スタンドアップミーティング、プロダクト同期、ロードマップレビューを容易に実施できます。

⭐ こんな方におすすめ：

進捗を視覚的に追跡し、問題を早期に発見して軌道修正

メモを即座に実行可能なタスクに変換

ホワイトボードの柔軟性でロードマップのフェーズを構築・修正

リアルタイムの更新とフィードバックで製品戦略を共同で策定

🔑 こんな方に最適： リアルタイムでの共同プランと調整が必要な、ローンチ、リデザイン、反復的な製品改善に取り組むプロダクトマネージャー、テック系スタートアップ、クロスファンクショナルチーム。

3. ClickUp 新製品開発テンプレート

ClickUp新製品開発テンプレートは、新製品の創出からローンチまでの全フェーズを効率化します。明確なビジネス目標の設定からタイムライン管理、部門横断的な協業の促進まで、コンセプトからローンチまで自信を持って進めることを可能にします。

ソフトウェアソリューション、物理製品、サービス提供のいずれを開発する場合でも、この製品開発テンプレートはプロジェクトを整理し、進捗を追跡し、すべての主要関係者に完全な透明性を提供します。

⭐ こんな方にぴったり：

開発プロセスを明確で管理しやすい段階に分割する

ガントチャート、リスト、ボードビューでタスクを追跡

調査、ユーザーフィードバック、仕様書を1つのhubで接続

タイムライン全体を可視化して、土壇場でのトラブルを回避しましょう

🔑 こんな方に最適： 製品マネージャー、研究開発チーム、スタートアップ、新製品・サービス展開中の製造業。明確なロードマップ、アジャイルな連携、シームレスな実行が求められる方々に。

AccuWeatherのプロダクトマネージャー、Bazza GilbertがClickUpについて語る内容はこちら：*

ClickUpは非同期での連携を格段にシンプルかつ効果的にしました。目標と結果を明確化し構造化する枠組みを構築することで、リモートチームは期待値を理解し、ステータス更新をスムーズに行えます。ホワイトボードを使ったブレインストーミングも、優先度の再編成も、参照画像の追加なども、すべて非常に流動的に行えます。

ClickUpは非同期での連携を格段にシンプルかつ効果的にしました。目標と結果を明確化し構造化する枠組みを構築することで、リモートチームは期待値を理解し、ステータス報告をスムーズに行えるようになります。ホワイトボードを使ったブレインストーミングも、優先度の再編成も、参照画像の追加なども、すべて非常に流動的に行えます。

4. ClickUp プロダクトロードマップ ホワイトボードテンプレート

製品の方向性を計画する際は、創造的なブレインストーミングが効果的です。ClickUpの製品ロードマップホワイトボードテンプレートは、今後の機能、リリース、チーム目標を探るための視覚優先インターフェースを提供します。各セクションはインタラクティブで、プランを実行パイプラインに直接組み込まれるリンクされたタスクに変換します。

このテンプレートを使えば、取り組みの優先順位付け、sprintプラン、そして次に何が起こるのか、なぜそれが重要なのかを全員が理解できるようになります。従来のMiroロードマップテンプレートと比べ、このテンプレートでは埋め込みドキュメント、タスクビュー、リアルタイムコラボレーションによる進捗追跡が可能です。

⭐ こんな方にぴったり：

sprint、カテゴリー、バリューストリームごとにイニシアチブを整理

プランノードにメモ、リンク、ユーザーインサイトを付加

リアルタイムで共同作業し、チームや機能を超えて連携を強化

フィードバックや変化するニーズに応じて、ロードマップを素早く適応させましょう

🔑 こんなチームに最適： プロダクトマネージャー、SaaSチーム、テック系スタートアップ、クロスファンクショナルチーム。共同で透明性を持ってプロダクトロードマップを構築・追跡・調整するための共有スペースが必要な方々に。

5. ClickUp 製品ローンチチェックリストテンプレート

ClickUp製品ローンチチェックリストテンプレートは、シームレスな製品ローンチのプラン・整理・実行のための必須プレイブックです。ローンチ活動、マーケティング、デザイン、セールス支援などを一元管理し、重要なタスクを見逃すことはありません。

新機能・プラットフォーム・サービスのローンチをステップで進めるこのマーケティングロードマップテンプレートでは、各リリースフェーズをチェックリスト・期限・所有者フィールドでマップ。ローンチをスケジュール通りに進め、初日から本番稼働までチームの連携を強化します。

⭐ こんな方にぴったり：

関係者を割り当て、サポート資料やリンクされているファイルを埋め込みましょう

将来の製品サイクル向けに定期的なタスク機能を活用

プロジェクトの各フェーズに関わる全タスクの割り当てと進捗の追跡を実現

進捗を監視し、障害を早期に発見して遅延を回避しましょう

🔑 こんなチームに最適： マーケティングチーム、プロダクトマネージャー、スタートアップ、SaaS企業。新製品や主要アップデートをクロスファンクショナルチームで展開する際、詳細かつ構造化されたチェックリストで進捗を追跡するべきなチームに最適です。

6. ClickUp 製品機能マトリックステンプレート

バージョン間、プラン間、競合他社間の製品の機能を比較していますか？

ClickUp製品機能マトリックステンプレートは、製品機能を評価・比較・優先順位付けするための一元化されたスペースを提供し、より賢明な製品決定を支援します。

この包括的なロードマップマトリックステンプレートを活用すれば、高価値機能を確実に特定し、チーム横断で協業し、重要な要素を見落とす心配がありません。製品開発を効率化し、機能優先度に沿ってチームを連携させたいなら、必須のツールです。

⭐ こんな方にぴったり：

機能行にフィードバックやリクエストを直接リンク

フィルターを使用してセグメントやユーザーペルソナを比較

顧客価値と影響度に基づき機能を評価・採点する

複数の製品を簡単に整理し、機能を比較

🔑 こんな方に最適： 製品マネージャー、SaaS企業、ハードウェア／ソフトウェアチーム。異なる製品や製品ライン間で機能を分析・比較・管理する必要がある方。

7. ClickUp 製品要件ドキュメントテンプレート

ClickUp製品要件ドキュメントテンプレートは、製品や機能開発における「誰が」「何を」「なぜ」「いつ」「どのように」を明確にします。そのため、開発ライフサイクルを通じて継続的に更新され、新たな情報に応じて適応していくドキュメントとなります。

このテンプレートはカスタマイズ可能なセクションとスマートフィールドを活用し、各要件を対応するタスク・sprint・マイルストーンにリンクしています。静的なMiroワークスペースよりも強力な連携を実現します。

⭐ こんな方におすすめ：

組み込みのフォーマットで製品要件を文書化

チームの優先度を効果的に伝達し、全員が共有の目標に向かって仕事に取り組めるようにします

タスク、ファイル、目標を特定の要件セクションにリンクされている

エンジニアリング部門や品質保証部門と協力し、迅速な明確化を実現

🔑 こんな方に最適： 製品開発を導き、チームの方向性を維持するための包括的で進化する文書を必要とするプロダクトマネージャー、デザインチーム、エンジニアリング部門。

👋🏾 知識をすべて検索可能かつ完全な状態で一元管理できるスペースをお探しですか？ClickUpナレッジマネジメントが解決します 。

8. ClickUp プロダクト戦略テンプレート

戦略のないプロダクトビジョンは単なる願望に過ぎません。ClickUpプロダクト戦略テンプレートでは、目標・市場適合性・ターゲットユーザー・価値提案を直感的なダッシュボードで定義可能。OKR・調査要約・ユーザーフィードバックループを統合し、長期プランニングと意思決定をサポートします。

調査や目標設定から成果の追跡まで、このMiro代替ロードマップテンプレートは、製品が進化するにつれて戦略を構築・管理・調整するための中央 hub を提供します。

⭐ こんな方にぴったり：

戦略的目標達成に向けたタスクの整理と優先順位付け

競合分析、ユーザーペルソナ、ポジションドキュメントを収集する

四半期ごとのロードマップを作成し、調査結果を添付ファイルとして添付する

戦略の実行と実際のプロジェクト仕事を並行して追跡

🔑 こんな方に最適： 拡張性と目標を備えた製品ロードマップ構築を目指す、プロダクトマネージャー、スタートアップ創業者、テクノロジー／SaaS／製品中心業界のクロスファンクショナルチーム。

9. ClickUp 製品ポジションテンプレート

製品の説明の仕方がその採用の形であります。ClickUp製品ポジションニングテンプレートは、チームがメッセージングの柱、差別化要因、価値ドライバー、証明ポイントを体系的なフォーマットで定義することを可能にします。

競合分析、顧客調査、差別化を図るポジショニングステートメントの作成を支援し、レビュー、バージョン、ブランディングプロジェクトとの連携をサポート。その結果、バラバラなMiroフレームに埋もれていた可能性のある努力が、より集中的で効果的なものへと進化します。

⭐ こんな点が気に入るはず：

コピーブロックとオーディエンスタグでメッセージングフレームワークを構築

専用フィールドでユースケースと実証ポイントを文書化

プロダクトマーケティングと連携し、価値提案を洗練させる

反復的な変更のための参照情報とフィードバックを保存

🔑 こんな方に最適： テクノロジー、eコマース、SaaSをはじめ、正確で一貫性のある顧客中心の製品メッセージングを必要とするあらゆる業界のマーケティング戦略担当者、プロダクトマーケター、ブランドマネージャー。

🎁 特典：追跡すべきプロダクトマネジメントKPIとメトリクス

10. ClickUp 製品ギャップ分析テンプレート

ClickUp製品ギャップ分析テンプレートは、製品ラインナップの不足点を特定し、データに基づいた改善策を実施するのに最適です。製品の刷新や新機能のプランにおいて、このテンプレートはフィードバックの評価、競合他社の追跡、ギャップ解消に向けた実行可能な解決策のマップを支援します。

すべてを1つの共同作業スペースで整理すれば、チームの連携を容易にし、影響度に基づいてアイデアの優先順位を付け、これまで以上に迅速に洞察から実行へと移行できます。

⭐ こんな方におすすめ：

製品機能、サポート、またはUXにおけるギャップを特定する

調査結果がバックログアイテムやロードマップ施策とリンクされている

製品のパフォーマンスを比較し、強みと弱みを特定する

緊急性、価値、実現可能性に基づいて解決策を優先順位付けする

🔑 こんな方に最適： SaaS、eコマース、スタートアップにおけるプロダクトマネージャー、イノベーションリーダー、UXチーム。製品のギャップを発見し、ユーザーの課題に対処し、進化する市場で競争力を維持したい方へ。

ClickUpでプロダクト戦略をレベルアップ！

製品の次なる展開を把握するために、スプレッドシートやドキュメント、付箋を駆使するのに疲れていませんか？ClickUpなら、そんな手間は不要です。

このオールインワン生産性プラットフォームは、プロダクトマネージャー、スタートアップ創業者、マーケティングチーム、アジャイルチームが製品のギャップを特定し、勝てるポジショニング戦略を構築し、明確さと自信を持って実行することを可能にします。

ブレインストーミングから製品ローンチまで、ロードマップの可視化、機能の優先順位付け、リアルタイムでの共同作業、全員の同じページを維持できます。

今すぐClickUpに登録して、よりスマートに、より速く、より戦略的に、共に構築しましょう！

よくある質問

ロードマップを作成するには、まず主要な目標と目的を定義することから始めます。それらを主要なマイルストーンと成果物に分解し、タイムライン上に整理します。責任者を割り当て、期限を設定し、視覚的なツール（チャートやテーブルなど）を活用して、チームや関係者にプランを明確に伝達しましょう。

まず最終目標と達成に必要なステップを明確にします。主要なタスクをリストアップし、優先順位を付け、論理的な順序で並べ替えましょう。テンプレートやデジタルツールを活用してタイムラインを作成し、マイルストーンを追加し、進捗状況を進めながら更新していきます。

はい、PowerPointには複数のロードマップテンプレートが用意されています。PowerPointのテンプレートギャラリーで「ロードマップ」を検索するか、オンラインで無料のロードマップテンプレートをダウンロードすることで入手可能です。これらのテンプレートには通常、タイムライン、マイルストーン、カスタマイズ可能なグラフィックが含まれており、プランの可視化を支援します。

ロードマップには、主要な目標、重要なマイルストーン、成果物、タイムライン、責任者、依存関係やリスクを明記すべきです。タイムラインやチャート、色分けされたセクションなどの視覚的要素は、ロードマップの理解と追跡を容易にします。