非営利団体向け15の無料助成金提案書テンプレート

助成金による非営利団体の資金調達は、非常に競争の激しいタスクです。適切な機会を見つけ、資金提供団体のミッションと整合させ、プロジェクトをプランし、成功する助成金提案書を作成するには、時間と準備が必要です。

グラントステーションの調査によると、助成金申請者の61%が資金調達のための助成金申請書作成・提出プロセス全体を1～2名のみで対応しており、対応がさらに困難になっていることが判明しました。

助成金獲得で差別化を図るには、非営利団体は手作業を増やさずに、構造化されカスタマイズされた提案書が必要です。そこで役立つのが非営利団体向け助成金提案書テンプレートです。

本記事では、説得力のある助成金申請書を作成するための最も効果的なテンプレートをいくつか共有します。勝てる提案書を作成する準備はできていますか？

非営利団体向け助成金提案書テンプレートとは？

非営利団体向け助成金申請書テンプレートは、資金要請を効果的に構成するための即利用可能な文書です。*

非営利団体向けに提供される重要な要素は以下の通りです：

優れた助成金提案書テンプレートの条件とは？

よく練られた助成金提案書テンプレートは、助成金の発見、多様な資金調達プランの立案、そしてそれらに向けた簡潔な提案書の作成を支援します。

以下の例をご検討ください： 教育助成金を求める非営利団体は、明確なニーズ表明、測定可能な行動プランの主要要素、詳細なプロジェクト予算を含むテンプレートを活用し、主要財団からの資金調達を実現します。

地域保健組織が政府機関に研究助成金を申請する際、エグゼクティブ要約、プロジェクト概要、評価プランを含む構造化されたテンプレートを使用し、資金提供者の優先度との強い整合性を示した。

*これらの成功したテンプレートに共通するのは、非営利団体が説得力があり、完了する資金調達ケースを提示できるよう導く能力です。

理想的なテンプレートを選ぶ際に留意すべき点は以下の通りです：

✅ カバーレター、エグゼクティブサマリー、ニーズ説明、プロジェクト目標、実施方法、予算など必須項目を網羅

✅ 成功を追跡するための 測定可能な成果、実行可能なプラン、評価基準 を体系的なプロンプトとして提示するプロバイダー

✅ プロジェクト目標を 資金提供団体のミッションと要件 に整合させます

✅ 提出ガイドラインを満たしつつ、説得力のあるストーリーを伝える論理的なフローを提供

✅ 助成金申請書作成者が、提案書全体を通じて明瞭さと一貫性を保つのを支援します

非営利団体向け助成金提案書テンプレート 概要

非営利団体向け助成金提案書テンプレートの要約テーブルはこちら：

助成金提案書テンプレート15選

Redditでは、非営利団体の専門家たちが助成金申請書の作成に実際どれだけの時間がかかるかについて議論することがよくあります。

あるユーザーはこう共有しています、

現在、これには私の場合、週に少なくとも30時間かかっています、という確率は高いです

一方、別の専門家はメモした。

年間3～4件の主要提案と3～4件の補助提案を提出することを目標としています。ここで主要提案とは、継続的な資金源へのアクセスを意味します。

最適なタイミングに関わらず、すべての助成金申請書作成者が同意する点が一つあります：提案書作成に費やす時間を節約することは、非営利団体運営における他の重要な業務に集中できる時間を増やすことにつながるのです。

非営利団体向け助成金申請書テンプレート、最も効果的な15選：

1. ClickUp 助成金提案書テンプレート

助成金提案書の作成は、非営利団体の日常の仕事と両立させる場合、登るべき高い山のように感じられることがあります。

ClickUp助成金提案テンプレートは、その負担を軽減するために設計されています。このテンプレートを使えば、目的から予算まで助成金提案書の全セクションを一箇所で整理できます。さらにカスタマイズ可能なフィールドにより、様々な助成金や資金提供機関に合わせた提案書の作成が容易になります。

このテンプレートでできること：

提案書のプランと整理のための構造化されたスペースを提供します

提案書をより小さく管理可能なステップに分割し、進捗を監視しましょう

費用やタイムラインなどの詳細を記載するセクションを設定し、情報の漏れを防ぎましょう

ストーリーテリングに焦点を当て、あなたの活動がなぜ重要なのかを強調する方法をガイドします

✨ こんな方に最適： 圧倒されることなく、より落ち着いて体系的に強力な提案書を作成したい非営利団体のチームや助成金申請担当者。

2. Click Up 非営利団体向けプロジェクト提案書テンプレート

多くの人は非営利団体が主に寄付に依存していると考えがちですが、実際の収入の大部分はサービス提供や政府の助成金・契約から得られています。実際、非営利団体の収入の80%以上はこの方法で得られています。つまり、ミッションを前進させるためには、強力なプロジェクト提案書が不可欠なのです。

ClickUpの非営利団体向けプロジェクト提案書テンプレートは、アイデアを明確に共有するためのシンプルでサポート的な枠組みを提供します。ミッションステートメント、目標、プロジェクトのマイルストーン、予算内訳などの組み込みセクションにより、提案書が包括的かつ体系的に構成されることを保証します。

このテンプレートでできること：

支援者やパートナーがサポートがどのように変化をもたらすかを理解できるよう、詳細なタイムラインと予算を提示しましょう

明確なストーリーテリングでプロジェクトのインパクトを強調

フォーマットや構成に費やす時間を削減し、メッセージの伝達に集中しましょう

✨ こんな方に最適：明確で心に残るプロジェクト提案書で助成金・パートナーシップ・寄付の獲得を目指す非営利団体

3. ClickUp 資金調達プランテンプレート

大切な目的のための資金調達は、明確なプランがなければ圧倒されるかもしれません。ClickUpの資金調達プランテンプレートは、アイデアを整理し行動に移すシンプルな方法を提供することで、そのストレスを軽減します。

この資金調達テンプレートを使えば、現実的な目標を設定し、達成までのステップをマップし、キャンペーンのあらゆる部分を追跡できます。

このテンプレートでできること：

支援者との接続を深め、信頼を築くことに集中しましょう。次のステップに不安を抱えることなく。

包括的なダウンロード可能なプランテンプレートで資金調達努力を強化

戦略的プランニング、目標設定、実行のためのガイド付きステップに従う

体系的なサポートでキャンペーンの潜在能力を最大限に引き出しましょう

✨ こんな方に最適：成功するキャンペーンを実施し、コミュニティのサポートを拡大するための明確なステップバイステッププランを求める非営利団体や資金調達チーム。

メトリクスの追跡と言えば、ClickUpダッシュボードは多くのチームに選ばれています。その仕組みを簡単にご紹介します：

4. ClickUp助成金申請書 仕事テンプレート

助成金の獲得は組織に新たな可能性をもたらしますが、明確な業務範囲の記述が最も困難な部分と感じられることが多いものです。ClickUpの助成金申請用業務範囲テンプレートは、このステップを容易にするために設計されています。

便利なチェックリストと事前設定されたタイムラインで、プロジェクトプランの進行を見逃すことはありません。各セクションをドラッグ＆ドロップで自由に調整可能——情熱を注ぐ活動に柔軟に対応できるテンプレートです！

このテンプレートでできること：

プロジェクトの目標、活動、成果物を明確に記述する

リソース、タイムライン、マイルストーンを一元管理

計画を容易にするため、すべてをきちんと整理しておく

構造管理ではなく、意味のある提案書の作成に集中しましょう

✨ こんな方に最適：プロジェクトの詳細を明確に定義し、資金提供者に対して体系化されたプロフェッショナルな業務範囲を提示したい非営利団体チーム。

5. ClickUp 非営利団体向けイベントプランテンプレート

非営利団体のイベントは、人々を結びつけ、目的をサポートする上で大きな役割を果たします。実際、調査によると米国の寄付者の85％が時間をボランティアとして提供し、81％が非営利団体の資金調達イベントに参加し、多くの人が食品や物資などの現物寄付も行っています。

ClickUpの非営利団体向けイベントプランテンプレートには、事前作成済みのタスクリスト、予算管理ツール、ボランティア調整ツールが付属し、イベントを円滑に運営します。会場の手配から事後フォローアップまで、このテンプレートでチームの連携とスケジュール管理を実現します。

このテンプレートでできること：

タイムライン、チェックリスト、予算追跡機能で非営利団体のイベントを包括的にプラン・運営

チームメンバーと協力してタスクを調整し、成功を確実なものにしましょう

イベントのタイムラインの概要を明確に把握し、経費を効率的に管理しましょう

改善点とコスト削減の機会を特定し、今後のイベントをより効果的にしましょう

✨ こんな方に最適：資金調達イベントや地域活動を主催する非営利団体で、開始から終了までの全ステップを明確かつ体系的にプラン・管理したい方。

6. ClickUp寄付テンプレート

寄付は多くの非営利団体の生命線ですが、手作業で追跡するのは疲れる作業です。ClickUp寄付テンプレートを使えば、すべてを一箇所で簡単に管理できます。

寄付者の詳細を記録し、寄付履歴を追跡し、資金調達目標を簡単に管理できます。このテンプレートは、寄付者をセグメント化してターゲットを絞ったアプローチを行い、わずか数クリックでレポートを生成するのにも役立ちます。

このテンプレートでできること：

個人・団体からの全寄付を、整理された寄付者情報と共にビュー

ClickUpカレンダーで 目標と期限を確実に管理

リストと優先度ビューで確保した寄付とフォローアップを追跡

寄付を効率的に管理し、関係構築とサポート拡大に注力しましょう

✨ こんな方に最適：スプレッドシートに埋もれることなく、寄付の追跡、資金調達の進捗管理、強力な寄付者接続の維持を実現する、体系化された機能豊富なシステムを求める非営利団体。

7. ClickUp寄付依頼書テンプレート

寄付のお願いは、非営利団体運営において最も難しい部分の一つに感じられることが多いものです。無理や急ぎを感じさせずに人々の心に届ける必要があります。ClickUpの寄付依頼書テンプレートはこのプロセスを大幅に容易にします。

ストーリーテリング、インパクト統計、行動喚起のためのカスタマイズ可能なセクションで、明確で説得力のあるメッセージを作成します。初めての寄付者にも長年のサポート者にも、このテンプレートなら全ての手紙が適切なトーンを保てます。

ClickUpを利用する非営利団体チームにとって、これは小さくても意味のあるツールです。寄付者と個人的かつ体系的な方法で接続するお手伝いをします。

このテンプレートでできること：

明確でインパクトのあるサポート要請書を作成するための構造化された出発点を提供します

寄付依頼と返答を追跡し、フォローアップを容易に

感謝メモや継続的な寄付者とのコミュニケーション管理を簡素化

✨ こんな方に最適：心のこもったプロフェッショナルな寄付依頼状を作成し、寄付者とのやり取りを簡単に追跡したい非営利団体や資金調達チーム。

8. ClickUp寄付フォームテンプレート

寄付を簡単にすることは、非営利団体の使命をサポートする最良の方法の一つです。複雑で使いにくい寄付フォームは、最も意欲的な寄付者さえも遠ざけてしまいます。ClickUp寄付フォームテンプレートは、支援者が貢献しやすいシンプルで親しみやすい方法の構築を支援します。

寄付者名、金額、支払い方法、定期寄付オプションなど、各フィールドを簡単にカスタマイズ可能。シンプルで使いやすいレイアウトを採用。フォーム更新のタスク割り当てや提出ステータスの追跡も可能です。テンプレートはさらに、フォーム更新時のタスク割り当てや提出ステータスの追跡機能も備えています。

このテンプレートでできること：

寄付者情報の収集、寄付処理のセキュリティ確保、即時感謝メッセージ送信のためのフォームをカスタム

慈善団体や特別イベント向けの寄付を効率化するため、シンプルでカスタマイズ可能なテンプレートを活用しましょう

セキュリティのある支払いシステムと寄付成功時の自動確認機能を提供します

寄付者の体験を簡素化し、鍵の連絡先情報を収集し、パーソナライズされたメッセージで寄付を促進しましょう

✨ こんな方に最適 : 管理・カスタムが容易で、寄付者に優しいスムーズなオンライン寄付体験を構築したい非営利団体・慈善団体

企業スポンサーシップは非営利団体にとって主要なサポート源です。実際、グローバルブランドは近年スポンサーシップに約1000億ドルを投資しており、強力なパートナーシップ構築の可能性がどれほど大きいかを示しています。

ClickUpのスポンサーシップフォームテンプレートは、スポンサーとの接続を効率的かつ体系的に行うことで、その可能性を捉えるお手伝いをします。このスポンサーシップフォームテンプレートを使えば、スポンサー情報の収集、機会の概要提示、そしてすべての詳細を一つのプラットフォームで管理できます。

このテンプレートでできること：

構造化されたスポンサーシップフォームで、スポンサーと適切な支援先を接続しましょう

スポンサー情報を収集し、パートナーシップの機会を明確に提示する

スポンサー情報を一箇所にまとめて管理しやすく整理

スポンサーシップの追跡を簡素化し、より強固で持続的なパートナーシップを構築しましょう

✨ こんな団体におすすめ：スポンサーシップの機会を簡単に管理し、企業パートナーとの持続的で影響力のある関係を築きたい非営利団体。

10. ClickUp 資金調達イベントプランテンプレート

資金調達イベントは人々を結びつけ、目的をサポートしますが、プランには多くの要素が絡み合い、すぐに圧倒される感覚に陥りがちです。

あるRedditユーザーは率直にこう述べた：

イベントプランなんて大嫌い！もうやることないなんて本当にありがたい。

多くの非営利団体関係者が共感するあの感覚。ClickUpの資金調達イベントプランテンプレートは、そのストレスを大幅に軽減します。組み込みのチェックリストと自動リマインダーで、予算追跡、ベンダー契約の管理、ボランティアの調整が可能です。

このテンプレートでできること：

タスクの割り当て、タイムラインの設定、寄付金の追跡を一元管理

イベントプランニング時に土壇場の慌てを避け、常に整理整頓を保ちましょう

地域コミュニティの接続を強化する意義あるイベントの創出に注力しましょう

体系的なプランニングで、あらゆる詳細をミッションに整合させましょう

✨ こんな方に最適：資金調達イベントを主催する非営利団体や慈善団体で、イベントのあらゆる側面を明確かつストレスなくプラン・管理したい方。

11. パンダドック提供 NGO提案書テンプレート

via Panda Doc

NGO運営において提案書作成は最も困難な業務の一つです。特に現場で真の変革をもたらすために既に手一杯の状態ではなおさらです。PandaDoc NGO提案書テンプレートは、貴団体のストーリーと資金ニーズを明確に共有するための既成の枠組みを提供し、その負担を軽減します。

このテンプレートでできること：

カバーレターに加え、過去の仕事、受賞歴、プロジェクト目標の各セクションを含める

貴団体がプロジェクトに特に適している理由を説明する手助けをします

予算の根拠や影響目標といった重要な詳細を見落とさないようにしましょう

プロジェクトの正当性を体系的に提示し、提案書を強化する方法を提供します

✨ こんな方に最適：プロジェクトの提案、成果の可視化、寄付者や助成団体からの資金調達を実現する、完全かつ分かりやすいテンプレートを求めるNGOや非営利団体チーム。

12. PDF助成金提案書テンプレート by Click NonProfit

Click NonProfitのPDF助成金提案書テンプレートは、非営利団体が助成金申請プロセスをステップで進められるよう設計されています。この非営利団体向けテンプレートは、必要なレイアウトや情報を網羅したガイドにより、助成金提案書の構成を支援します。

このテンプレートでできること：

カバーレターと構造化されたレイアウトを含め、組織概要・ニーズ・戦略・成果・目標・予算の各セクションを整備

主要なチームメンバー、過去の成功事例、結果測定方法を強調するスペースを設ける

資金提供団体のミッションに沿った説得力のあるストーリー作成を支援します

よく練られた提案書を通じて、あなたのプロジェクトがどのように有意義な影響を生み出せるかを示しましょう

✨ こんな方に最適：資金提供者が求める重要な詳細を網羅した、プロフェッショナルで完了する提案書を作成するための、すぐに使えるPDFテンプレートを求める非営利団体。

13. PDF助成金提案書テンプレート by proposalsforNGOs

via proposalsforNGOs

多くの非営利団体は、寄付者が理解し信頼できる完全な助成金提案書の構成方法を正確に把握するのに苦労しています。

proposalsforNGOsのPDF助成金提案書テンプレートは、助成金提案書作成プロセスの全ステップを導く、明確で体系的な枠組みを提供します。

このテンプレートでできること：

エグゼクティブサマリー、背景、問題定義、目標、業務範囲、受益者、スケジュール、予算、評価、持続可能性プランなど必須項目を網羅

各セクションを簡潔でありながらインパクトのある内容にするためのガイダンスを提供します

提案書を資金提供団体の優先度に沿った内容に調整するお手伝いをします

すべての重要な資金調達要件を網羅する体系的なアプローチを確保します

✨ こんな方に最適：サイズや範囲を問わず、完全かつ体系的な助成金提案書を作成するための詳細なPDFテンプレートを求める非営利団体やNGO。

14. コミュニティプロジェクト助成金提案書テンプレート by Template. Net

地域プロジェクトでは、支援がどのように変化をもたらすかを資金提供者に明確に示すため、強力で構造化された提案書が不可欠です。Template.Netの地域プロジェクト助成金提案書テンプレートは、非営利団体がまさにそれを実現する手助けをします。

AI搭載エディターで完全編集可能なため、目的・予算・タイムライン・地域への影響といった項目を簡単にカスタムできます

このテンプレートでできること：

プロジェクトの目的、目標、地域社会への影響を明確に説明してください

オブジェクト、方法論、段階的実施計画、詳細な予算の各セクションを含める

測定可能な利益のための期待される成果の概要作成をガイドします

教育、健康、持続可能性、雇用などの分野における良い結果を実証するお手伝いをします

✨ こんな方に最適：社会・教育・健康・環境課題に取り組む持続可能なプロジェクトの資金調達を目指す、助成金申請を行う非営利団体、地域組織、コミュニティリーダー。

15. テンプレート・ネット提供：非営利慈善団体向け提案書テンプレート

強力な慈善提案書を作成することで、非営利団体は真の変化をもたらすために必要なサポートを確保できます。Template.Netの非営利慈善提案書テンプレートは、組織が自らの使命と資金ニーズを明確に提示するための既成の枠組みを提供します。

ターゲットとなる受益者番号、具体的な資金ニーズ、影響メトリクスなどを含めるようカスタム可能です。

このテンプレートでできること：

導入部、エグゼクティブサマリー、目標、活動内容、対象者、資金ニーズ、期待される成果の各セクションを含める

非営利団体が学習支援、メンターシップ、資源配布などの取り組みを明確に説明できるよう支援します

資金がどのように恵まれない地域社会に測定可能な影響をもたらすかを示す

プログラムと資金要件を効果的に提示するための構造を提供します

✨ 最適な対象：教育、若者のエンパワーメント、地域開発に注力する慈善団体や非営利組織。資金調達を確保し、成功する提案書を作成するための洗練されたテンプレートを求める団体向け。

資金提供者とのつながりがこれまで以上に簡単になりました

助成金は非営利団体にとって新たなプロジェクトの立ち上げ、地域サポート、重要なプログラムの継続運営の扉を開く鍵となります。

しかし多くの非営利団体のリーダーが認識しているように、助成金申請書をゼロから作成するプロセスには、既に逼迫している時間、労力、リソースが常に必要となります。

助成金提案書のサンプルテンプレートを活用すれば、貴重な時間をミッション達成に充てられます。

数ある選択肢の中でも、ClickUpのテンプレートは非営利チームのチーム向けに特別に設計されている点が際立っています。寄付金の追跡から提案書の全体プランまで、ClickUpなら一箇所で全てを管理。整理整頓を保ち、シームレスに協業し、説得力のある助成金申請書を作成できます。

助成金提案書の作成を簡素化し、より大きな影響力に集中する準備ができたら、今すぐClickUpに登録しましょう！