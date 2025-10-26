2025年版 書類自動化に最適なIDPソフトウェア11選

回答者の48%が文書を迅速に見つけられないと回答し、47%が自社のオンライン文書管理システムを分かりにくく非効率的だと感じています。その結果、時間の浪費、ビジネスプロセス全体の生産性低下、人的エラーの増加を招いています。
インテリジェント文書処理（IDP）ソフトウェアは、手動での文書処理の必要性を排除することで、この問題を解決します。
非構造化ファイルから重要な情報を自動的に抽出し、体系化された実用的なデータに変換します。これにより、チームは検索に費やす時間を削減し、既存システムへ円滑にフローする正確な情報を仕事する時間を増やせます。
本記事では、文書処理の多いタスクを簡素化し、反復的なデータエントリー作業を削減し、既存ツールとの連携が可能なトップクラスのIDPソフトウェアを厳選してご紹介します。
トップ10 IDPソフトウェア一覧
主要なIDPソフトウェアソリューションの簡易比較表です。鍵機能、追加機能、価格、ユーザー評価に基づいて最適な選択を支援します。
|ツール*
|最適な用途
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|AI駆動型文書管理、自動化されたワークフロー、チームコラボレーション
|AI文書作成、文脈に応じた支援、OCR統合、自動化、テンプレート
|Freeプラン；企業向けカスタム
|ABBYY
|/AIを活用したデータ抽出とプロセスインテリジェンス
|事前学習済み/AI、多言語OCR、プロセスマイニング、プラグアンドプレイ機能
|カスタム価格設定
|UiPath
|IDPとRPAの連携
|エンドツーエンドのボット、人間によるループ検証、カスタムモデル、ノーコードツール
|有料プランはユーザーあたり月額25ドルから
|IBM Datacap
|企業グレードのマルチチャネルキャプチャ
|NLP、機械学習による抽出、役割ベースの編集、クラウド／オンプレミス展開
|カスタム価格設定
|Microsoft Azure
|柔軟な企業のAI文書ワークフロー
|事前構築済みモデルとカスタムモデル、Power Automate、セキュリティコンプライアンス
|カスタム価格設定
|Google Document AI
|生成/AIを活用したデータ抽出
|準備済みプロセッサー、カスタムツール、BigQuery/Vertex AI統合
|カスタム価格設定
|Appvia
|セキュリティなクラウドネイティブ開発者セルフサービス
|ガードレール、Kubernetesオーケストレーション、マルチクラウド可視性
|カスタム価格設定
|Rossum
|/AIを最優先としたペーパーレスワークフロー
|テンプレート不要のキャプチャ、検証、ローコード拡張機能、および統合
|カスタム価格設定
|Infrrd
|SLAに基づく非接触処理
|24時間365日稼働の処理、AI検証、スマート画像検出
|カスタム価格設定
|Docsumo
|非接触型ワークフローと大量データ抽出
|スマートテーブル、事前学習済みモデル、カスタムワークフロー、リアルタイムダッシュボード
|有料プランはユーザーあたり月額199ドルから
|Nanonets
|柔軟なAIワークフロー、高精度
|/AI OCR、ノーコード意思決定エンジン、統合機能、迅速な投資回収
|カスタム価格設定
IDPソフトウェアを選ぶ際に重視すべきポイントとは？
あらゆる職場において、従業員は迅速かつ確実な情報アクセスを必要としています。しかしインテリジェントな文書処理がなければ、チームは無秩序なファイルを漁るのに多くの時間を費やすことになります。
実際、従業員の3人に2人近く が、見つからなかった文書を再作成した経験があり、多くの人がデジタルファイルの検索に週4時間以上を費やしています。
適切なIDPソフトウェアは、機械学習、自然言語処理、光学式文字認識を活用し、文書処理の自動化、ファイル分類、関連データの正確な抽出を実現することで、こうした無駄を削減します。
インテリジェント文書処理ソリューションを選ぶ際には、以下の文書自動化ソフトウェアの機能に注目してください：
- 構造化データと非構造化データの両方に対する正確なデータ抽出*
- 既存システムやその他のビジネスシステムとの容易な連携*
- 機密データを保護する強力なセキュリティ機能
- 大量文書に対応した拡張可能な自動化文書処理
- シンプルなセットアップと使いやすいワークフローで手作業による文書処理を削減
🧠 ご存知ですか？66%の組織が既に自動化の導入を試験運用中です。
トップ11のIDPソフトウェア
時代遅れの手動データエントリーに溺れるのを止めたいですか？
自動化された文書処理でビジネスの前進を支える、トップ11のIDPソフトウェアをご紹介します。
1. ClickUp（チーム間でのワークフロールーティングと文書コラボレーションに最適）
あるRedditユーザーが理想的なIDPソフトウェアを完璧に表現しています：
もし今日IDPソリューションを選ぶなら、実績のある商用ソリューションを選ぶ確率が高いだろう。常に進化し、新技術に適応し続けるようなソリューションだ。
まさにそれがClickUpが提供するものです。
世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpは、インテリジェントな文書処理、AI駆動型コンテンツ、自動化されたワークフローを統合。強力な連携機能により、チームは構造化データと非構造化データの両方を処理できます。
ClickUp DocsでAI搭載ドキュメントを作成・共有*
ClickUp Brainを搭載したClickUp Docsは、静的なファイルをインテリジェントなドキュメントに変換します。
チームは自然言語処理を活用し、下書きの作成、長大なプロジェクト進捗報告を要約する、または難解な技術テキストを誰もが理解できる明確な指示文への書き換えが可能です。
例、製品チームは sprint メモを数分で構造化されたプロジェクト文書に変換できます。同様に、サポートチームは繰り返し発生するクエリから即座にナレッジベース記事を作成できます。
ClickUp Brainで文脈に応じた支援を受けられます*
コンテンツ生成を超えて、ClickUp Brainは必要な瞬間に適切な情報を提示する文脈に応じたサービスを提供します。
文書作成、プロジェクトレビュー、情報検索のいずれにおいても、ClickUp Brainはワークスペース全体から関連タスク、コメント、リソースを自動抽出。詳細を探す手間を省き、貴重な時間を節約します。
ClickUp Brainで質問への回答を数秒で得る方法についてのビデオはこちら：*
ClickUpはBrain Maxでさらに強力に。これにより以下が可能になります：*
- 統合検索: ClickUp、Google Drive、SharePoint、接続済みアプリ全体、さらにウェブ上の契約書、請求書、重要文書を瞬時に検索
- テキスト入力機能: 音声コマンドでハンズフリーに文書のアップロード、整理、検索が可能。文書処理を迅速かつ容易にします
- *オールインワンAIソリューション：ChatGPT、Claude、Geminiなど複数の連携しないツールを、ワークフローを理解し反復的な文書タスクを自動化する単一の企業対応プラットフォームに置き換えます。
Brain MAXは、あなたの仕事を理解するAIスーパーアプリです。AIツールの乱立に別れを告げ、音声で業務を遂行し、ポリシー文書を作成し、チームメンバーにタスクを割り当てましょう。文脈を把握するデスクトップパートナーとして、文書管理を効率化し生産性を向上させます。
*ClickUp自動化とAIエージェントでワークフローを自動化
手動での引き継ぎ、ファイル紛失、繰り返しの更新作業はビジネスプロセスを遅延させます。ClickUp自動化が日常的なステップを自動処理。提出された文書が手動介入なしにレビュー、承認、関係者への通知をトリガーします。
財務チームが数百件の経費報告書を処理する場面を想像してみてください。ClickUpでは、スキャンした請求書がシステムに入ると、自動化機能によって財務部門に割り当てられ、期日がタグ付けされ、承認後には支払いステータスが更新されます。はい、本当にこんなに簡単です！🚀
💡 プロの秘訣： ClickUpには自動化されたAIエージェントも機能しており、反復的なプロセスを処理し、質問に回答し、文書コンテンツやユーザーのクエリに基づいてアクションをトリガーすることも可能です。これらのエージェントはバックグラウンドで仕事を行い、次のステップを積極的に提案・実行します。
これにより、チームはルーチンタスクや情報検索が自動管理される中、より価値のある仕事に集中する機会を得られます。
ClickUpカスタムフィールドとのOCR連携をお試しください*
ClickUpはGoogle Drive、Zapier、その他の接続アプリを通じてOCRツールと簡単に統合できます。チームは紙文書や銀行明細書をスキャンし、OCRで主要データを抽出し、そのデータを直接ClickUpタスクや ClickUpカスタムフィールドにプッシュして追跡できます。
例：法務チームは、スキャンした契約書を保存し、日付・当事者・条件を検索可能なフィールドとしてClickUp内に自動取得できます。
ClickUpのナレッジマネジメントとConnected Searchで仕事を簡単に完了*
IDPにおける重要な課題は、単にデータを抽出することだけでなく、チームが即座にアクセスし活用できるようにすることです。ClickUp Connected Searchはこのギャップを埋めます：
- フェデレーテッド検索：アップロードされた全文書、抽出済みデータ、関連タスクやワークフローを瞬時に横断検索
- 文脈に応じたQ&A: ユーザーは自然言語で質問（例：「ベンダーXの第2四半期の請求書をすべて表示」）を投げかけ、単なる文書リストではなく直接的な回答を得られます
- 統合されたナレッジ： 抽出された文書データをプロジェクトタスク、コメント、ナレッジベースと接続。チームはツールを切り替えることなく、洞察に基づいて行動できます
💡 プロの秘訣：文書を作成することは素晴らしいことです。しかし、それらを長期的で信頼性の高い知識に変えることが、優れたものと最高のものを分けるポイントです。最高の存在になりたいですか？それなら、ClickUpのナレッジマネジメント機能を活用しましょう。
ClickUpの主な機能
- /AI搭載のライティング機能とスマート要約で、散らかったメモを洗練されたドキュメントに変換
- ClickUp Brainのコンテキスト支援で、関連タスクやコメントを瞬時に表示
- 簡単な文書管理ワークフローで、文書のルーティング、承認、タスクの引き継ぎを自動化します。
- OCRツールを統合し、紙文書やスキャン文書から重要なデータを取得します
- プロセスプランなどのテンプレートを活用し、ステップ・所有者・改訂を標準化しましょう
ClickUpの制限事項
- 完全なデータ抽出にはサードパーティ製OCRが必要です
- 高度な自動化には習得曲線があります
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2 4.7/5 (9,400件以上のレビュー)
- Capterra 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
ユーザーが語るClickUpの魅力
このG2ユーザーはメモしました：
ClickUpは当社組織で最も頻繁に使用されるアプリとなりました。タスク管理、文書作成、時間追跡、目標、コラボレーションツールを単一の統合インターフェースに集約し、導入の容易さを実現しています。
ClickUpは当社組織で最も頻繁に使用されるアプリとなりました。タスク管理、文書作成、時間追跡、目標、コラボレーションツールを単一の統合インターフェースに集約し、導入の容易さを実現しています。
💡プロの秘訣： ClickUpには自動化されたAIエージェントも機能しており、反復的なプロセスを処理し、質問に回答し、文書コンテンツやユーザーのクエリに基づいてアクションをトリガーすることも可能です。これらのエージェントはバックグラウンドで仕事を行い、次のステップを積極的に提案・実行します。
2. ABBYY（/AI搭載データ抽出とプロセスインテリジェンスに最適）
請求書、クレーム、顧客書類など、数十種類のフォーマットや言語で扱われる文書を手作業で処理すると、チームの作業が遅延します。ABBYYは、反復的なデータエントリータスクを自動データ抽出に置き換えることで企業を支援します。
例：買掛金チームはABBYY Vantageを活用し、請求書データを自動取得、発注書との照合、例外事項のフラグ付けとレビューを自動化できます。保険会社は、フォームの分類、請求番号などの鍵情報の抽出、最小限の手作業で適切な担当者に自動ルーティングすることで、数千件の請求処理を迅速化できます。
ABBYYはこれにプロセスインテリジェンスを組み合わせることで、業務責任者がボトルネックの発生箇所を正確に把握し、改善できるようにします。
ABBYYの主な機能
- あらゆる書類形式からデータを抽出することで、請求書処理、オンボーディング、クレーム処理を自動化します。
- 事前学習済み/AIモデルが様々なフォーマット・言語・手書き文字を高い精度で処理します
- プロセスマイニングとIDPを組み合わせて、遅延や隠れたコストを発見し、ワークフローを効率化する方法を見つけましょう
- ABBYY Marketplaceでプラグアンドプレイの文書スキルをダウンロードし、すぐに始めましょう
- 紙文書やスキャンファイルを構造化データに変換し、基幹システムへ直接連携可能にします
ABBYYの制限事項
- カスタムワークフローには専門家のセットアップが必要となる場合があります
- より広範な自動化プロジェクトと組み合わせた場合にのみ最適です
ABBYYの価格
- カスタム見積もり対応*
ABBYYの評価とレビュー
- G2 4.5/5 (340件以上のレビュー)
- Capterra 4.7/5 (420件以上のレビュー)
ABBYYに関するユーザーの声
このG2ユーザーは以下を強調しています：
ABBYY FineReader Engineは、物理文書のスキャン向けに非常に洗練され、無駄を省いた使いやすいソリューションを提供します。プログラムには余計な機能はほとんどなく、最も頻繁に使用されるオプションのみを備えています。
ABBYY FineReader Engineは、物理文書のスキャン向けに非常に洗練され、無駄を省いた使いやすいソリューションを提供します。プログラムには余計な機能はほとんどなく、最もよく使用されるオプションのみを備えています。
📖 こちらもご覧ください:/AI/を活用した文書管理の方法
3. UiPath（IDPとロボティックプロセスオートメーションの連携に最適）
反復的な書類作業や連携されていないアプリに埋もれるチームは、文書データに手動チェックが必要な場合、自動化の拡大に苦労することが多い。UiPathは「Document Understanding」モジュールでこの課題を直接解決。インテリジェント文書処理、/AI、ロボティックプロセスオートメーション（RPA）を単一のセキュアなプラットフォームに統合しています。
例：大量の保険金請求フォームを取り扱う保険会社では、UiPathのロボットを導入し、スキャンされた提出を読み取り、保険証券番号、請求金額、顧客情報などの重要な詳細を抽出できます。不一致がある場合はフラグが立てられ、迅速な人的レビューが可能になります。
同様に、医療プロバイダーはPDFパーサーを活用し、様々なフォーマットの患者記録を収集して適切なチームへ自動転送することで、管理業務の滞りを解消できます。
UiPathの主な機能
- RPAボットとインテリジェント文書処理ソフトウェアを組み合わせ、複雑なワークフローをエンドツーエンドで自動化します。
- AI搭載モデルを活用し、非構造化データ、手書きフォーム、スキャン済みファイルを処理
- アクションセンターで例外を検証し、チームが自動化フローを中断せずにエッジケースを処理できるようにします
- ビジネスユーザー向けのノーコードツールで、カスタム文書モデルを迅速に構築・トレーニング
- CRM、ERP、その他のビジネスシステムとシームレスに連携し、ストレートスルー処理を実現します。
UiPathの制限事項
- カスタム抽出モデルのトレーニングには初期段階での時間が必要です
- RPAの経験がないチームにとっては複雑に感じられる可能性があります
- 一部の高度なAIアドオンには別途ライセンスが必要な場合があります
UiPathの価格
- 基本プラン*：ユーザーあたり月額25ドル
- スタンダード：カスタム価格設定
- 企業：カスタム価格
UiPathの評価とレビュー
- G2 4.6/5 (7,000件以上のレビュー)
- Capterra 4.6/5 (700件以上のレビュー)
ユーザーが語るUiPathの実体験
このRedditレビューでは次のように共有されています：
数日間UiPath Studioを試用した結果、正直なところその製品群には非常に感銘を受けました。設定した自動化処理でウェブを閲覧するボットのように動作できるだけでなく、統合機能を通じて情報を直接移動させることも可能です。
数日間UiPath Studioを試用した結果、正直なところその製品群には非常に感銘を受けました。設定した自動化処理でウェブを閲覧するボットのように動作できるだけでなく、統合機能を通じて情報を直接移動させることも可能です。
ClickUpインサイト：従業員の30%が自動化により週1～2時間の節約が可能と回答。19%は集中的な深掘り仕事に充てられる3～5時間のロック解除を見込んでいる。
わずかな時間の節約でも積み重なれば大きな差に：週にたった2時間の削減が年間100時間以上となり、創造性や戦略的思考、自己成長に充てられる時間となります。
ClickUpのAIエージェントとClickUp Brainを活用すれば、ワークフローの自動化、プロジェクト進捗報告の生成、ミーティングメモの実行可能な次ステップへの変換を、すべて同一プラットフォーム内で実現できます。追加ツールや連携は不要——ClickUpが業務の自動化と最適化に必要なすべてを1か所に集約します。
💫 実証済み結果：RevPartnersは3つのツールをClickUpに統合し、SaaSコストを50%削減。より多くの機能、緊密なコラボレーション、管理・拡張が容易な単一の情報源を備えた統合プラットフォームを実現しました。
4. IBM Datacap（企業グレードのマルチチャネルキャプチャに最適）
紙ベースの業務が多い業界では、いまだにフォームの再入力や、連携されていないシステム間でスキャンしたファイルを転送するのに多くの時間を費やしています。
では、IBM Datacapの差別化要因は何か？インテリジェントな文書処理、機械学習、自然言語処理をマージし、あらゆる種類の文書のキャプチャ、分類、ルーティングをやります。
例、請求処理チームはタブレットで手書きフォームの写真を撮影し、DatacapのAIがプライバシー保護のための役割ベースの編集機能付きで主要データフィールドを抽出します。処理されたデータはそのままケース管理システムに直接フローされます。
IBM Datacapの主な機能
- スキャナー、電子メール、モバイル端末、アプリからのマルチチャネル取り込みをサポート
- 自然言語処理（NLP）と機械学習を活用し、複雑なレイアウトや不慣れなレイアウトからデータを抽出します
- 処理中の機密データ保護のため、役割ベースの編集を適用
- クリーンなデータを他のIBMビジネス自動化ツールと直接連携
- Datacap on Cloudでクラウド展開し、柔軟な拡張性を実現
IBM Datacapの制限事項
- 業界固有のワークフローには高度な設定が必要となる場合があります
- 基本的な文書処理のみを必要とする小規模チームには負担に感じられる可能性があります
- IBMエコシステム以外の統合には追加のセットアップが必要となる場合があります
IBM Datacapの価格
- カスタム見積もり対応
IBM Datacapの評価とレビュー
- G2: 4. 1/5 (50件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
IBM Datacapに関するユーザーの声
このG2レビューで取り上げられた内容：
IBM Datacapは、文書コンテンツキャプチャのためのローコード／ノーコード（常にではない）ツールであり、やることその通り機能します。ルールベースの開発ツールで簡単に使用でき、スキャンされた構造化／非構造化文書からコンテンツを抽出／識別するためのOCR／ICR／AI（ADP搭載）処理機能を備えています。
IBM Datacapは、文書コンテンツキャプチャのためのローコード／ノーコード（常にではない）ツールであり、やること通り機能します。ルールベースの開発ツールで簡単に使用でき、スキャンされた構造化／非構造化文書からコンテンツを抽出／識別するためのOCR／ICR／AI（ADP搭載）処理機能を備えています。
👀 豆知識：記録に残る最初の「文書処理」の試みは1800年代にさかのぼります。タイプライター発明者クリストファー・ショールズが手書き文書の作成を高速化しようとしたのが始まりです。今日でも使われているQWERTYキーボードレイアウトは、もともとタイプライターの鍵が詰まらないよう、打字速度を落とすために設計されたものだったのです。
5. Microsoft Azure（柔軟な企業グレードのAI文書ワークフローに最適）
一部の企業では、文書の処理方法や場所を厳密に管理する必要があります。Microsoft Azureはその管理を実現します。セキュリティやコンプライアンスの要件に応じて、クラウド上、オンプレミス環境、またはエッジデバイスで/AIを活用した文書抽出を実行できます。
Azure AI Document Intelligenceは、領収書や請求書用の既製テンプレートと、独自のカスタムモデル構築ツールを組み合わせています。特定の業界、フォーマット、言語に合わせて抽出機能を適応させることが可能です。さらに、チームは抽出したデータをPower AutomateやAzure Searchに接続し、完全なエンドツーエンドのワークフローを構築できます。
Microsoft Azureの主な機能
- クラウドまたはローカルサーバー上で/AI文書抽出を実行
- 事前構築済みテンプレートで迅速に開始、またはカスタムモデルをトレーニング
- 文書データをMicrosoft Power AutomateおよびAzure Searchに接続
- 全フェーズでセキュリティとコンプライアンスを適用
- 作業負荷に応じて処理規模を拡大・縮小
Microsoft Azureの制限事項
- 使用量が急増するとコストが急速に上昇する可能性があります
- 複雑なカスタムセットアップには経験豊富な開発者が必要です
- Azureポータルは新規ユーザーにとって圧倒的に感じられることがあります
Microsoft Azure の価格
- カスタム見積もり対応*
Microsoft Azureの評価とレビュー
- G2: 4.4 (2,080件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6 (1,920件以上のレビュー)
Microsoft Azureに関するユーザーの声
このCapterraレビューでは以下が機能：
Microsoft Azureの傑出した機能の一つは、コンピューティングやストレージから/AIや機械学習までを網羅する包括的なサービス群です。
Microsoft Azureの特筆すべき機能の一つは、コンピューティングやストレージから/AIや機械学習に至るまで、すべてを網羅する包括的なサービス群です。
📖 こちらもご覧ください:ファイルとフォルダの整理：ワークフロー改善のための戦略
6. Document AI（柔軟な生成/AIを活用した抽出に最適）
データの品質低下はほぼすべてのビジネスに悪影響を及ぼすにもかかわらず、これを優先度とするビジネスはごく一部です。 最近のアンケートでは、データ専門家の91%が不良データが業務パフォーマンスに影響すると回答した一方で、これを真に重点領域と位置づけるのはわずか23%でした。
Google Document AIはこの課題を解決し、乱雑で構造化されていないファイルを、信頼できるクリーンで構造化されたデータへと変換します。
チームは、請求書、給与明細、IDカード用の既製プロセッサーで即座に開始できるほか、わずかなサンプル例からカスタムモデルを構築可能です。結果はBigQueryに直接連携され詳細な分析が可能、またはVertex AIやその他のGoogle Cloudツールを介してワークフローに組み込めます。
Googleの広範なAIエコシステムとの緊密な連携が最大の特長です。200以上の言語に対応した企業グレードのOCR、最高水準の手書き文字認識、そしてインテリジェントな文書アプリケーション開発を容易にするシンプルなアプローチにより、チームは大きなメリットを得られます。
Google Document AIの主な機能
- 一般的なフォーム向けの事前構築済みプロセッサーから始めましょう
- 最小限のトレーニングデータでカスタム抽出ツールを構築するWorkbenchを活用
- 高度な分析のためにBigQueryとVertex AIに接続
- 50以上の言語に対応した手書き文字認識機能を備えた強力なOCR
- APIまたはGoogle Cloud Console経由で簡単に導入可能
Google Document AIの制限事項
- 大容量ファイル向けの重厚なバッチ処理機能に欠ける
- 専用IDPベンダーほど専門的ではない
- キャプチャを超えた自動化には、他のツールとの追加セットアップが必要となる場合が多い
Google Document AI の価格
- カスタム見積もり対応*
Google Document AIの評価とレビュー
- G2: 4.2 (35件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Google Document AIに関するユーザーの声
このG2レビューでは次のようにメモされています：
Document AIはOCR実装において非常に有用でした。トレーニング、稼働開始、既存フローへの統合が極めて容易でした。
Document AIはOCR実装において非常に有用でした。トレーニング、稼働開始、既存フローへの統合が極めて容易でした。
👀 豆知識：NASAは1960年代から高度な文書処理技術を活用し、宇宙飛行士の手書きメモ、ミッション記録、飛行プランをデジタル化。数百万ページに及ぶスペースの歴史を保存してきました。
📚 こちらもご覧ください：最高のPSAソフトウェアでビジネスプロセスを自動化
7. Appvia（セキュリティなクラウドネイティブ変換と開発者セルフサービスに最適）
Appviaは、組織が最新のクラウド運用をロック解除するのを手助けし、管理権限や睡眠時間を犠牲にすることはありません。その中核的な焦点は、複雑なクラウドインフラをシンプルかつセキュリティを確保することにあります。
Wayfinder（Appviaのセルフサービス型内部開発者プラットフォーム）を活用すれば、開発者はオンデマンドでクラウドリソースをデプロイ・管理でき、プラットフォームチームは厳格なガードレールを維持できます。
Appviaの主な機能
- 明確なガードレールで開発者向けのセキュリティセルフサービスを可能にします
- 複数のクラウドプロバイダーを横断した集中管理と可視性
- Kubernetesクラスターのデプロイとドキュメントライフサイクル管理を自動化
- 実践的なサポートと知識移転でチームのスキルアップを実現
- 厳格なセキュリティ基準を満たしながら、導入時間を短縮します
Appviaの制限事項
- 高度に複雑なハイブリッド環境では、カスタムセットアップが必要となる場合があります
- 主要クラウドプロバイダーと比較して、コミュニティレビューにはリミットがある
- 最良の結果を得るには、プラットフォームと併せてAppviaのコンサルティングを活用することが重要です
Appviaの価格
- カスタム見積もり対応*
Appviaの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
Appviaに関するユーザーの声
このG2レビューでは以下が共有されました：
エンドツーエンドのセルフサービス機能は、クラウド管理タスクにおいて貴重な資産であり、効率性を高める集中管理機能と相まって効果を発揮します。さらに、可視性とクラウド自動化により、業務負荷がさらに軽減されます。
エンドツーエンドのセルフサービス機能は、クラウド管理タスクにおいて貴重な資産であり、効率性を高める集中管理機能と相まって効果を発揮します。さらに、可視性とクラウド自動化により、作業負荷がさらに軽減されます。
📖 こちらもご覧ください:/AI搭載のベストライティングアシスタントソフトウェア
8. Rossum（AIファーストのペーパーレスワークフローに最適）
多くのビジネスが依然として紙の書類に埋もれています。正確には中小企業のほぼ半数が該当します。しかしRossumはそのギャップを埋めるお手伝いをします。
RossumのAIファースト・クラウドネイティブプラットフォームは、データをキャプチャし検証した上で、クリーンなデータを直接システムへプッシュします。エラー削減とワークフロー高速化により、チームは堅苦しいテンプレートや無駄な時間を費やすことなく、ビジネスを前進させる業務に集中できます。
Rossumの主な機能
- 事前定義されたテンプレートなしでトランザクション文書からデータを取得
- AIエージェントによる承認処理、サプライヤーフォローアップ、データ検証の自動化を実現
- 前処理から後処理まで、エンドツーエンドの文書ワークフローをセキュリティを確保して拡張
- SAP、Coupa、NetSuite、Workday、Microsoft Dynamicsなどとのシームレスな連携を実現
- ローコード拡張機能、マイクロサービス、ターンキーSaaSを通じてプラットフォームを管理
Rossumのリミット事項
- IDP導入が初めてとなるチームには、変更管理が必要となる場合があります
- 特殊なケースではカスタム要件により導入期間が延長される場合があります
- 完全にテンプレート不要のアプローチでは、特殊な文書への対応にトレーニングが必要となる場合があります
Rossumの価格
- カスタム見積もり対応*
Rossumの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (110件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Rossumに関するユーザーの声
このG2レビューでは以下の機能が機能として機能しました：
このプラットフォームは、文書受領から社内システムへのデータ登録まで、文書ライフサイクル全体を自動化し、手作業の努力を大幅に削減します。Rossum AIは導入が容易に設計されており、最小限のセットアップで迅速に統合し、文書処理ワークフローの自動化を開始できます。
このプラットフォームは、文書受領から社内システムへのデータ登録まで、文書ライフサイクル全体を自動化し、手作業の努力を大幅に削減します。Rossum AIは導入が容易に設計されており、最小限のセットアップで迅速に統合し、文書処理ワークフローの自動化を開始できます。
9. Infrrd（SLA駆動型ノンタッチ文書処理に最適）
Infrrdは従来のOCRを超え、非接触型でSLA駆動のインテリジェント文書処理を実現します。その具体例とは？厳しい締切のもと、毎週数百件の従業員記録・契約書・コンプライアンス文書を管理する企業の企業人事チームを想像してみてください。
スタッフが不足情報の確認や手入力エラーに何時間も費やす代わりに、Infrrdの/AIが最初から最後まで抽出・検証・ルーティングを自動化します。
Infrrdの主な機能
- 手動介入ゼロでSLAに準拠したデータ抽出を実現
- 22言語以上で1,000種類以上の文書を処理し、エラー率0.1%未満を実現
- AIエージェントとカスタム抽出ルールでエンドツーエンドのワークフローを自動化
- スマート画像検出とライブ文書チャットを有効化し、リアルタイムの洞察を実現
- 常時稼働の24時間365日処理で、セキュリティを確保しながら業務を拡張
Infrrdの制限事項
- 複雑な抽出ルールをカスタムするには、初期段階で時間を要する場合があります
- 価格はカスタム対応のため、予算プランニングには直接ご相談が必要です
- 小規模チームでは、フルスケールの導入が必要以上に高度に感じられる場合があります
Infrrdの価格設定
- カスタム見積もり対応*
Infrrdの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
Infrrdに関するユーザーの声
このG2レビューでは以下の点が強調されました：
Infrrdは、建設文書など大量の非構造化文書という独特かつ困難なスペースにおいて、文書理解とデータ抽出をビジネスにもたらすことに専念するチームを有しています。
Infrrdは、建設文書など大量の非構造化文書という独特かつ困難なスペースにおいて、文書理解とデータ抽出をビジネスにもたらすことに専念するチームを有しています。
📖 こちらもご覧ください：コンテンツ作成を高速化する無料テンプレート集
10. Docsumo（非接触ワークフローと大量文書抽出に最適）
Docsumoは、非構造化文書をクリーンで構造化されたテーブルに変換することで、コピー＆貼り付けの煩わしさや反復的なデータエントリーを解消します。複数の部門にまたがるベンダー契約書や月次経費レポート作成を山積みで処理する業務チームを想像してみてください。
煩雑なデータエントリーに埋もれる代わりに、DocsumoのAIを活用して重要な詳細情報を取得し、異常をフラグ付けして迅速な確認を可能にし、すべてを構造化された検索可能なフォーマットで整理できます。これにより承認プロセスが加速し、手作業によるエラーが減少し、チームはより価値のあるタスクに集中する時間を確保できます。
Docsumoの主な機能
- 請求書、銀行明細書、給与明細など、複雑なデータ抽出を自動化
- 乱雑で構造化されていないデータを、分析可能なExcel形式のテーブルに変換します
- スキャンしたPDF、画像、長文文書、手書きフォームを処理
- カスタムモデルをトレーニングするか、業界固有のユースケース向けに100以上の事前学習済みモデルを活用できます。
- 検証ルール、例外処理、統合機能を備えたカスタムワークフローを構築
- リアルタイムダッシュボード、監査ログ、高度な検索機能で完全なデータ可視性を実現
Docsumoのリミット
- カスタマイズ時の学習曲線についてメモするユーザーもいます
- 変動の大きい文書への導入には追加のセットアップ時間がかかる場合があります
- 完全な効果を得るには、事前の例と明確なプロセスプランが必要です
Docsumoの価格
- スターター*: ユーザーあたり月額199ドル
- 成長プラン*: 1ユーザーあたり月額499ドル
- *企業: カスタム価格
Docsumoの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (50件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Docsumoに関するユーザーの声
このG2レビューはマークされました：
*手動でのデータ抽出を行う際に必要な時間を、出力データの人間のサンプルチェックを含めても、確率が80～90％削減されました。
手動でのデータ抽出を行うやることにかかる時間を、出力データの人間によるサンプルチェックを含めても、確率80～90%削減しました。
📖 こちらもご覧ください:Freeの標準作業手順書（SOP）テンプレートとフォーマット
11. Nanonets（柔軟なAIワークフローと高精度データキャプチャに最適）
Nanonetsは、堅苦しいテンプレートや複雑なITサポートなしで煩雑な文書処理を自動化したいチーム向けに設計されています。買掛金処理、請求処理、注文照合の自動化を問わず、NanonetsはOCR、機械学習、ノーコードワークフローを統合します。
これにより、チームは不揃いな文書からデータを取得し、CRM、ERP、またはあらゆる基幹システムへ直接移行できます。
Nanonetsの主な機能
- 高度な/AI OCR技術で、請求書、発注書、身分カード、領収書などからデータを抽出
- ノーコードの意思決定エンジンで複雑な文書ワークフローを自動化
- Slack、Salesforce、Dropbox、Microsoft Dynamicsなどのツールと簡単に連携できます。
- 下流システムへのエクスポート前に、データを自動的に検証、フラグ付け、またはエンリッチメント処理します。
- わずか6ヶ月で平均3.5倍の投資回収を実現し、迅速に測定可能なROIを達成します
ナノネットの制限事項
- 複雑な文書レイアウトやレガシー文書レイアウトの場合、ワークフローの微調整に初期段階での時間が必要となる可能性があります
- 例外ケースや特殊なフォーマットについては、手動での確認が必要となる場合があります
Nanonetsの価格
- カスタム見積もり対応*
Nanonetsの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (90件以上のレビュー)
- Capterra: 4.9/5 (80件以上のレビュー)
Nanonetsに関するユーザーの声
このG2レビューでは以下が共有されました：
初期設定のままでもOCR認識精度は非常に優れています。Nanonetsチームは初期モデルトレーニングを実施したほか、当社ERPのフィールドと連動させるためのカスタムロジックも提供しました。
初期設定のままでもOCR認識精度は非常に優れています。Nanonetsチームは初期モデルトレーニングを実施したほか、当社ERPのフィールドと連動させるためのカスタムロジックも提供しました。
💡プロの秘訣: 全員の同じページに揃えるのに苦労していませんか？チームコラボレーションとは？チームブログが紹介する10の効果的な戦略は、プロジェクトをより迅速かつスマートに推進するためのチームワークを促進するシンプルな方法を解説します。
その他の便利なツール
文書ワークフローの自動化をさらに追求するなら、主要なリーダー企業に加え、検討に値するインテリジェント文書処理ツールを3つご紹介します：
よりスマートに自動化、より迅速に仕事—ClickUpの優位性
紛失したファイルから繰り返しのデータエントリーに費やす時間まで、あらゆるチームが毎日貴重な時間と正確性を失っています。
インテリジェント文書処理（IDP）ソフトウェアは、クリーンで検索可能で実用的なデータによって状況を一変させます。しかし、多くのIDPツールがデータ抽出の自動化や承認プロセスの高速化を実現する一方で、文書を日常の仕事の他の部分との接続に失敗することが少なくありません。
それがClickUpが埋めるギャップです。
ClickUpは、インテリジェントな文書処理、AI搭載ライティング、自動ルーティング、共同ワークフローを単一の統合ワークスペースに集約します。アプリ間の行き来やバージョン管理の煩わしさ、情報紛失の心配はもう不要です。
時間を有効活用する準備はできていますか？今すぐClickUpに登録しましょう！