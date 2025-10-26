費用を追跡するための無料ホームリフォーム予算テンプレート

ホームリノベのプランはワクワクするものですが、しっかりした予算管理システムがなければ、費用が制御不能に膨れ上がる可能性があります。
実際、Houzzの調査によると、住宅所有者の3分の1以上がリフォーム予算を超過しています。 その原因は、支出を全く追跡しないか、あるいは役に立たない古い予算管理表に依存していることにあります。
そこで役立つのが住宅リフォーム予算テンプレートです。材料費から人件費まで、あらゆる支出を明確に可視化。予算管理を徹底し、賢い判断を下し、予算内で完工を実現します。
本ガイドでは、コスト管理のストレスを軽減する、ClickUp搭載の無料・すぐに使える住宅リフォーム予算テンプレートリストをご紹介します。
👀 ご存知ですか？ 米国の住宅改修業界の価値は約5,090億ドルで、2027年までに驚異的な6,000億ドルに達すると予測されています！
ホームリノベーション予算テンプレート 一覧
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|こんな方に最適です
|主な機能
|視覚的フォーマット
|ClickUp ホーム リフォーム予算テンプレート
|無料テンプレートを入手
|大規模なリフォームを管理する住宅所有者
|カンバンボードビュー、自動化、部屋ごとの内訳、チーム連携
|カンバン、リスト、フォルダ
|ClickUp ホームリフォームプロジェクト管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|請負業者、リフォーム案件担当者、プロジェクト管理
|マイルストーン追跡、作業負荷の可視化、ダッシュボード、複数物件管理
|タイムライン、ダッシュボード、フォルダ
|ClickUp シンプル予算テンプレート
|無料テンプレートを入手
|住宅所有者、初めてリノベーションを行う方へ
|収入・支出の追跡、自動計算、複数のビュー
|テーブル、予算プラン、収入/支出ビュー
|ClickUpプロジェクト予算テンプレート（WBS付き）
|無料テンプレートを入手
|プロジェクトマネージャー、建設チーム
|作業分解構造、ガントチャート/タイムラインビュー、労務追跡
|ガントチャート、タイムライン、予算テーブル
|ClickUp 予算管理プロジェクト管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロジェクトリーダー、リフォーム請負業者
|段階的なタスク管理、リアルタイムの費用追跡、ガントチャートによるスケジュール管理
|ガント、テーブル、進捗バー
|ClickUpプロジェクト費用管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロジェクトマネージャー、請負業者
|コストパフォーマンス追跡、自動化アラート、リンクされているビュー
|テーブル、カレンダー、ドキュメント、プロジェクトリスト
|ClickUp予算提案テンプレート
|無料テンプレートを入手
|住宅所有者、プロジェクトマネージャー、小規模ビジネス所有者
|構造化された提案セクション、編集可能なフィールド、承認ワークフロー
|テーブル、文書、添付ファイルフィールド
|ClickUp建設プロジェクト管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|建設管理者、リフォーム会社
|カスタムフィールド、マルチビュー（マインドマップ、リスト、ガントチャート）、タスク依存関係
|マインドマップ、リスト、ガントチャート、ボード
|ClickUp ホームリフォームプロジェクトプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|住宅全体のフルリフォームを担当するTeams
|カスタムステータス、チェックリスト、マイルストーン追跡、ビフォー/アフター写真
|ボード、チェックリスト、タイムライン
|ClickUp ホームリフォームプロジェクト計画テンプレート
|無料テンプレートを入手
|住宅所有者、DIY愛好家の皆様へ
|部屋ごとのダッシュボード、ドラッグ＆ドロップレイアウト、再利用可能なチェックリスト
|ダッシュボード、部屋別ビュー、リスト
|ClickUp バスルームリフォームプロジェクトプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|住宅所有者、デザイナー、請負業者
|業種別分類、検査追跡、添付ファイル機能
|テーブル、チェックリスト、進捗バー
|ClickUp インテリアデザインテンプレート
|無料テンプレートを入手
|インテリアデザイナー、デコレーター
|インスピレーションボード、業者追跡、クライアントフィードバック、リソースhub
|ボード、リスト、承認ステータス
ホームリフォーム予算テンプレートとは？
ホームリフォーム予算テンプレートは、すべてのリフォーム費用を一元管理するための事前構築済みツールです。* プロジェクト専用の経費管理システムとして機能し、1円単位まで正確に追跡できます。
これらのテンプレートで、次のことが可能です：
- 隠れた費用（例：配送料、追加工具、業者の残業代）が積み上がる前に早期に発見*
- 予算超過を防止 予算枠と実際の支出をリアルタイムで追跡
- 透明性のある費用プランを共有し、業者と意思疎通を保ちましょう
- *工事中にプロジェクト内で価格が変動した場合（例：資材費の高騰）も、プランを簡単に調整できます
- 利用可能なフローとプロジェクトの段階に基づいて支出の優先順位を決定
- 書類は一箇所にまとめて保管 税控除、ローン申請、将来のプロジェクトに備えて
📚 こちらもご覧ください：リフォーム計画を整理するFreeリノベーションプロジェクトプロジェクトプランテンプレート
優れたホームリフォーム予算テンプレートの条件とは？
優れた住宅リフォーム予算テンプレートは、プランと追跡を非常に簡単にするものであって、複雑にしてはいけません。選ぶべきポイントはこちら👇
- 明確な費用区分： 資材費、人件費、許可証費用、家電製品費、その他の予期せぬ出費を分別管理
- 予定対実績の列：プランした支出と実際の支出を並べて比較できるレイアウトを提供します
- 編集可能なセクション： 独自のリフォーム範囲に合わせて、行の追加・削除・名称変更が簡単にできます
- 組み込みのタイムラインまたはスケジュール：*解体、設置、仕上げなど、プロジェクトの段階ごとに支払いをプランするのに役立ちます
- 自動合計計算： すべての費用をリアルタイムで合計するため、時間を節約し、エラーを防ぎます
- メモと変更履歴機能：予期せぬ費用、範囲変更、デザインアップグレードを記録し、完全な透明性を実現します
- 予備費列：予期せぬ修理や価格上昇に備え、バックアップ予算を確保します
- 視覚的な手がかりや色コード: 予算超過、未確定費用、高額アイテムを一目で把握しやすくします
- 簡単なエクスポート・印刷機能：必要時に業者、建築家、融資担当者とのオフライン共有に最適
🏡 豆知識：住宅所有者がリフォームを行う主な理由をご紹介します。あなたはどのカテゴリーに当てはまりますか？
- 損傷の修復（35%）
- 快適性を高めるため（35%）
- 住みやすさの向上（32%）
- ホームの美的魅力を高めるため（32%）
- 自宅を自分好みにカスタマイズするため（31%）
- ホームの価値を高めるため（30％）
📚 こちらもご覧ください: 物件評価用 Free 住宅検査チェックリストテンプレート
ホームリフォーム予算テンプレート
以下の無料リフォーム予算テンプレートは、シンプルな経費管理から本格的な建設予算管理までを網羅しています。各テンプレートには便利なビュー、カスタムフィールド、連携機能があらかじめ組み込まれており、リフォーム費用の追跡がこれまで以上に簡単になります。
これらのテンプレートが、リノベーションを予算内で予定通りに進める方法をご紹介します。
1. ClickUp ホーム リフォーム予算テンプレート
自宅のリフォームはワクワクするものですが、WhatsAppのチャットに埋もれ、領収書をなくし、10ものタスクが重なる状況になると話は別です。ClickUpの住宅リフォームテンプレートを使えば、まさにそんな混乱を回避できます。
初期の解体から最終仕上げまで、リノベーションプロジェクト全体を包括的かつ高水準の全体像で把握できます。部屋ごとにプロジェクトを分割し、タスクの期限を設定し、依存関係をマークできるため、床工事が完了する前に配管工事が誤って開始されるような事態を防げます。
また、プロジェクトに参加する全員（業者、サプライヤー、家族）の調整を助け、リフォームプロジェクトを計画通りに、予算内で進めるための組織化をサポートします。
このテンプレートが気に入る理由：
- 視覚的なClickUpカンバンボードビューでプロジェクトのステータスを追跡し、障害や完了した仕事を即座に把握しましょう
- 定期的な更新と通知を自動化し、手動でのフォローアップなしでチームや請負業者との同期を保ちます
- 外装、内装、デザイン仕事を別々のフォルダに分類し、集中力と操作性を向上させましょう
✅ こんな方に最適：大規模なリフォームを管理する住宅所有者で、明確な管理とコントロールを求め、スプレッドシートの煩わしさを減らしたい方
*動画でチェック：ClickUpを使ったホームリフォーム管理の方法
2. ClickUp ホームリフォームプロジェクト管理テンプレート
住宅所有者の12％が時間がないという理由だけでリフォームプロジェクトを延期し、9％が同じ理由で中止していることをご存知ですか？住宅リフォームは単なるタスクの積み重ねではありません。業者間の調整、許可取得、複数のタスクを同時に進めることが求められるのです。
ClickUpのリフォームプロジェクト管理テンプレートは、まるで24時間体制の仮想ゼネコンのように機能し、そうした混乱を解消します。組み込みのスケジュール管理ツールとコラボレーションツールにより、作業員全員がやることを知り、全ての承認が期日通りに行われるため、プロジェクトは予定通りかつ範囲内で確実に進みます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 各リノベーション段階の主要なマイルストーンを設定し、テンプレートのタイムラインで簡単に進捗を追跡。主要なフェーズが予定通りに完了するよう管理しましょう
- チームメンバーに明確な役割と責任を割り当て、作業負荷の配布状況を可視化します
- 不動産とプロジェクト追跡用にカスタマイズされた、組み込みのClickUpダッシュボードで主要なメトリクスを追跡
- フォルダとカスタムタグで複数の物件や工程を整理し、素早くナビゲート
✅ こんな方に最適：複数の作業班・業者・フェーズを管理する請負業者やリノベーション責任者（特に遅延がコスト増につながる場合）
3. ClickUp シンプル予算テンプレート
ClickUpシンプル予算テンプレートは、予算管理スプレッドシート用の既成ビューとカテゴリを提供することで、住宅リフォーム予算管理を簡素化します。収入・支出の明確な把握と、実際に使える余裕資金の可視化を望む方に最適です。
このツールが非常に役立つ理由は、単に支出を追跡するだけでなく、費用が時間とともにどのように形をなしているかを可視化してくれる点にあります。
資材費が月ごとに徐々に増加し始めた場合でも、早期に気づくことができます。これにより、事態が手に負えなくなる前に調整や規模縮小、一時停止を行う機会が得られ、ストレスなくプロジェクト予算を管理する最も簡単な方法の一つとなります。
このテンプレートが気に入る理由：
- 専用収入フィールドとフィルタリング可能なアカウントタイプで、複数の収入源を追跡
- 予算プラン、収入、支出の各ビューを切り替えて、全体像と詳細な財務状況の両方を把握できます
- 月次・年次合計を自動計算し、節約額や超過支出額を把握できます
✅ こんな方に最適：複雑な会計処理なしで毎月のプロジェクト費用と収入を管理できる、シンプルなリフォーム予算管理ツールをお探しの方（住宅所有者や初めてリフォームする方）
🎉 豆知識：NARIとREALTOR®のデータによると、住宅改修を完了した所有者の43%が「心から幸せ」と感じ、さらに38%が「満足」であるとレポート作成しています。
実際、リフォームプロジェクトの平均ジョイスコアは10点満点中8.2点という高評価です！確かに、ほこりや遅延、予算のストレスは忍耐力を試されるかもしれませんが、その見返りは？心から愛せるホームです！
4. ClickUpプロジェクト予算テンプレート（WBS付き）
複数の部屋を跨ぐリフォームプロジェクト（各部屋ごとに異なる業者、スケジュール、コストセンターが存在する）では、WBS付きClickUpプロジェクト予算テンプレートが必須アイテムです 。WBS（作業分解構造）を活用し、部屋単位・工程単位・作業班単位でプロジェクトプランを明確かつ管理しやすい単位に分割できます。
何が起きているかだけでなく、いつ、なぜ、どれほどの費用がかかるのかも把握できます。まるでリノベの全体像を追跡しながら、ズームイン・ズームアウトしているかのようです。
このテンプレートが気に入る理由：
- 各タスクに開始日、優先度、人件費見積もりを割り当て、体系的なプランとスケジュール管理を実現
- 予算超過を防ぐため、見積もり労働時間と実績労働時間、見積もり費用と実績費用を並べてビューで追跡し、比較・管理できます
- 組み込みのガントチャート、予算、タイムラインビューで段階的な進捗と依存関係を可視化
✅ こんな方に最適：プロジェクトマネージャー、建設チーム、または厳格な予算のもとで複数段階のリフォームや大規模プロジェクトを管理するすべての方
💡 プロの秘訣： ホームのリフォームの混乱の大半は、連携しないバラバラのプランが原因です。予算管理が別のファイル、タスクがまた別のファイル、メモが誰かの受信トレイにある状態では、作業よりも調整に時間を取られてしまいます。
ここでは、ClickUp Brainを活用して、ホームリモデリングのプランと予算管理の方法を変革できます。AI搭載のアシスタントが、予算、タスクリスト、資材費、さらにはプロジェクトのタイムラインまで把握します。
ClickUpワークスペース全体で統一されたAIと検索機能により、即座に質問できます：
- 「キャビネット、タイル張り、配管工事を含む20,000ドル以下のキッチンリフォーム予算プランを作成する」
- 「バスルームプロジェクトのタイムラインを要約し、予算8000ドルを超えたら通知してください」
- 「保留中」タグが付いたタスクをすべてリストアップし、材料が金曜日までに到着した場合の完了する時間を推定してください
- 「リビングルームのリフォーム予算のうち、どれだけ使ったのか？どこで予算オーバーしているのか？」
5. ClickUp予算管理プロジェクト管理テンプレート
住宅所有者の約80%がリフォーム中に予算超過し、3分の2は資金調達のために借金までしています。その原因は適切な予算プランの欠如。そこでClickUp予算管理プロジェクト管理テンプレートが財務面の安全網としてステップします。
各ステップで費用を意識しながらホーム改修プロジェクトをプランするための枠組みを提供します。設定した予算内でプロジェクトの優先度、リソース、タイムラインを調整し、予算超過なく各タスクが目標達成に貢献するよう支援します。
このテンプレートが気に入る理由：
- リフォームタスクを体系的な工程に整理し、タイムラインと予算追跡をより明確に行いましょう
- 専用の予算列で、見積もり費用・実績費用・残額をリアルタイムで追跡
- プロジェクト段階、予算内ステータス、進捗率などのフィールドでタスクを分類
- 組み込みのガントチャート形式プロジェクトスケジュールビューで、スケジュールとマイルストーンを可視化
✅ こんな方に最適：厳格な予算でプロジェクトを管理し、すべてのタスクと購入が正当化されていることを確認しなければならないプロジェクトリーダーやリフォーム請負業者
📚 詳細はこちら：進捗追跡に最適なプロジェクト予算管理ソフトウェア
6. ClickUpプロジェクト費用管理テンプレート
ClickUpプロジェクト費用管理テンプレートは、住宅リフォームプロジェクトの全費用の可視性を確保し、支出の細部まで管理する手助けをします。予算管理プロジェクトテンプレートが設定された予算内でのプランを支援するのに対し、本テンプレートは各工程における支出の追跡・分析・管理を目的として設計されています。
単なる予算管理スプレッドシートを超え、コストをリアルタイムで追跡し、予算との比較を行い、問題化する前に予算の差異に対処する指令センターとして機能します。
このテンプレートが気に入る理由：
- プラン費用と実績費用を比較するテーブルビューで、複数プロジェクトのコストパフォーマンスを追跡
- コストの不足や非効率性を早期に特定し、活用されていないリソースを優先度の高い領域へ振り向けましょう
- 組み込みの自動化機能でアラートと閾値の設定を行い、予算超過を事前に検知
- カレンダー、ドキュメント、プロジェクトリストなどのリンクされているビューを活用し、予算をタイムライン、マイルストーン、成果物と連動させましょう
✅ こんな方に最適：建設プロジェクトやリモデル工事を監督するプロジェクト管理や請負業者（詳細なコスト管理が必要な場合）
💡 プロの秘訣：リフォームのプロが実践する、実績ある費用管理のコツをご紹介します：
- 工事開始前に詳細な予算を立てましょう。材料費、人件費、許可申請費、生活費に加え、予期せぬ事態に備えた10～15％の予備費を含めてください*
- 設計段階で早期に範囲を定義し、プロジェクト途中での高額な変更を回避しましょう*
- 「あれば良いもの」より「絶対に必要なもの」を優先しましょう。そうすれば、費用が変動しても必須項目は確実にカバーできます
- スプレッドシートやツールでリアルタイムに費用を追跡。請求書、見積書、支払いをすべて記録
- 予算オーバーを防ぐため、仕事開始前にデザインや資材を急いで決定*するのは避けましょう
- リフォーム前にしばらくホームで住み続けて、本当に変えるべき点（そして変える必要のない点）を理解しましょう
- 運賃、備品、仕上げ工事など、見落とされがちな「隠れた」費用に注意してください
7. ClickUp予算提案テンプレート
ClickUp予算提案テンプレートは、住宅改修ローンやプロジェクト承認を得るための、プロフェッショナルで詳細な予算提案書を作成するのに役立ちます。すべての費用を内訳化し、その価値を説明し、資金がどこに充てられるかを明確に示します。
白紙の状態から始める代わりに、専門用語が記載された文書を準備して臨めば、意思決定がより迅速に進みます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 収益源、プロジェクト経費、根拠を明確に区別した事前構成済みの予算セクションに提案書を整理しましょう
- 費用項目、期間、資金源、各プロジェクトに合わせたメモなど、編集可能なフィールドで財務情報をカスタマイズできます
- 提案書内で直接関係者にレビューと承認タスクを割り当て、承認プロセスを迅速化
- 各セクションに関連ファイル、スプレッドシート、またはバックアップ文書を添付ファイルとして添付し、一ビューで完了する全体像を提供します
✅ こんな方に最適：住宅所有者、プロジェクト管理、またはステークホルダー・投資家・融資機関の承認を得るためにリフォームや建設予算案を提示する必要がある中小企業経営者
⚡ テンプレートアーカイブ：手書きの表計算シートと祈りだけで住宅改修ローンを申請したことはありますか？ 結論から言うと、それは通用しません。整然と構成された予算提案テンプレートは、貸し手や関係者に、あなたが最後の1ドルまでやることが完了したことを示します。
明確さ、自信、そして背景を伴ってプランを提示するのに役立ちます。コスト内訳、タイムライン、価値を明確に示すプランは、真剣に受け止められ（そして多くの場合、より迅速に承認されます）。
8. ClickUp建設プロジェクト管理テンプレート
建設プロジェクトの87%が遅延に直面し、請負業者のほぼ半数が不十分なスケジュール管理と調整を原因としている事実は驚くに値しません。ClickUp建設プロジェクトプロジェクト管理テンプレートは、こうした問題が発生する前に予防するのに役立ちます。
この建設予算テンプレートは、請負業者やリフォーム会社向けに設計されています。スケジュール管理とコスト追跡、フィールド管理を統合しています。
現場作業と工事費の追跡、安全点検と法令順守の管理、見積書や請求書などの建設関連書類の整理が可能です。段階別のプロジェクトビューとリアルタイム更新により、住宅や小規模商業施設の改修工事を確信と精度をもって管理できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 14種類のカスタマイズ可能なフィールドでプロジェクト固有のデータ（場所、予算、プロジェクトサイズ、タスク所有者など）を記録できます
- マインドマップ、リスト、ガントチャートなど5種類の表示モードを切り替え、仕事内容を視覚化し、効率的に工事タイムラインをプランできます
- 関連タスクをリンクしてタスク依存関係を作成し、タイムラインが危険にさらされた際にアラートを受け取れます
- 許可申請、資材調達、設計など、実際の現場作業を反映したカスタムフェーズでスペースを整理
*複数の高額リノベーション案件を同時に手掛ける建設管理者やリフォーム会社。フィールド仕事、安全基準遵守、予算追跡を連携して進めるための共同ワークスペースが必要な方へ
🎥 動画で学ぶ：建設管理にClickUpを活用する方法
⚡ 特典：複数の業者を管理する場合や大規模なリモデルを提案する際、適切なツールが全てを変えます。建設プロジェクト管理ソフトウェアを活用すれば、火消し作業から解放され、真のプロジェクトフローを実現。最大のメリットは、頻繁な連絡、意思疎通の齟齬、直前のトラブルからあなたを救うことです。
そしてプランを提案する際、乱雑な提案書で足を引っ張られることはありません。最適な建設提案書テンプレートから選択し、作業範囲、費用内訳、タイムライン、条件を明確に提示しましょう。
9. ClickUp ホームリフォームプロジェクトプランテンプレート
ClickUpホームリフォームプロジェクトプランテンプレートは、大規模な改修工事や新室増設など、ホームリフォームプロジェクトの青写真として機能します。解体工事や許可申請から検査、設計承認までを網羅した事前構築済みワークフローを備えています。
リフォームに特化したカスタムステータス（例：骨組み工事、配管工事、電気工事、仕上げ工事）を搭載。各施工フェーズの進捗を追跡できます。体系的なプラン、コメント機能、視覚的なタイムラインにより、重要なステップを見逃すことはありません。
このテンプレートが気に入る理由：
- タスクチェックリストを活用し、都市許可申請、クライアント承認、主要な意思決定チェックポイントのための構造化されたワークフローを作成しましょう
- タスク内で直接業者、デザイナー、住宅所有者にタグ付けしてチーム間で連携し、コミュニケーションを一元化
- 電気工事、キャビネット、床材など主要なリフォーム項目を個別タスクリストとボードビューで管理
- リフォームの進捗を記録し、視覚的な履歴を文書化するために、ビフォーアフター写真をアップロードしましょう
✅ こんな方に最適： 強力な連携とマイルストーン追跡が求められる、住宅全体のリフォームや複数フェーズの改修プロジェクトを担当するチーム
📚 詳細はこちら：建設プロジェクト管理の進め方
10. ClickUp ホームリフォームプロジェクト計画テンプレート
すべての住宅改修に大規模なリフォームが必要なわけではありません。ClickUpホーム改修プロジェクトプランナーテンプレートは、細部に圧倒されることなく、ホーム改修プロジェクトにおける小規模な改修をプラン・実行するのに十分な構造を提供します。
週末の部屋のリフレッシュや簡易キッチンリフォームなど、各ミニプロジェクトのタスク・資材・費用をリスト化し、完了まで追跡するのに役立ちます。1部屋ずつプランしたり、家中の小さな改善をまとめて管理したり、時間と費用を常に把握しながら進められます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 部屋ごとの視覚的なダッシュボードでタスクの優先順位を明確にし、短期間で成果を上げられる作業を優先しましょう
- ドラッグ＆ドロップ式のルームビューレイアウトで、部屋ごとに個別のリフォームタスクをプラン
- 保存した構造を再利用すれば、頻繁に使うホーム改修チェックリストをゼロから作成せずに複製できます
- 各タスクに必要な材料や工具をタグ付けし、仕事開始前に常に準備を整えましょう
✅ こんな方に最適：小規模なホーム改修プロジェクトや軽微なリフォームを管理する住宅所有者やDIY愛好家
📚 こちらもご覧ください: 所有物を整理・保護するFreeのホーム資産目録テンプレート
11. ClickUp バスルームリフォームプロジェクトプランテンプレート
浴室のリフォームは小規模に見えるかもしれませんが、住宅改修の中でも最も調整が必要なプロジェクトの一つです。ClickUpの浴室リフォームプロジェクトプランテンプレートは、配管変更、設備設置、タイル仕事、電気設備更新を明確なセクションに分割し、計画を立てやすくします。
リフォームをこれらの要素に整理することで、プロジェクトをステップで進め、許可申請、検査、各工種の順序を確実にアカウントできます。
このテンプレートが気に入る理由：
- タスクを職種別（例：配管工事、電気工事）にグループ化し、期日を割り当てましょう
- 検査承認やサービスステータスを追跡：タスク固有の更新情報を管理する組み込み列付き
- 複雑な工事を明確な期日付きのサブタスクに分割し、範囲の拡大を防ぎましょう
- 設計レイアウトや業者見積書などの重要書類を各タスクに直接添付ファイルとして添付
- 進捗バー、リマインダー、自動ステータス更新でリアルタイムの進捗可視性
✅ こんな方に最適：小規模から中規模の浴室リフォームのプラン中の住宅所有者、デザイナー、または複数の業者を巻き込む工事を請け負う業者
Houzzアンケートから、最新のバスルームリフォーム費用とトレンドを見てみましょう：
- 浴室リフォームの人気がキッチンに迫っています。住宅所有者の24％が浴室をリフォームしており、これはキッチンの割合と共有されています。
- 小規模な主浴室（100平方フィート未満）の大規模改修は13％増加し、支出の中央値は17,000ドルに上昇しました
- 大型バスルーム（100平方フィート以上）の標準的なリフォーム費用は25,000ドルで横ばい状態
- 高級バスルームのリフォーム費用が大幅に上昇：大型ラグジュアリーバスルームは7万ドルから、小型高級バスルームは4万5千ドルから
こうした費用の高騰は、浴室リフォームのプロジェクトに着手する前に予算プランを立てる必要性を浮き彫りにしています。
12. ClickUp インテリアデザインテンプレート
ClickUpインテリアデザインテンプレートは、インテリアデザイナーやデコレーターが初期のムードボードから最終設置まで全てを管理するのに役立ちます。デザインコンセプトのプラン、家具や資材の調達・追跡、ベンダーとの調整、クライアントからのフィードバックや承認の処理を行うためのスペースを提供します。
ClickUpが予算・タイムライン・クライアントとの連絡を静かに管理する間、あなたは全体像のデザインに集中できます。これにより、あなたのビジョン（そしてクライアントの）が、問題なく、予算オーバーすることなく実現します。
このテンプレートが気に入る理由：
- Pinterest、3Dモックアップ、Google ドキュメントのデザインのインスピレーションボードをプロジェクトタスクに直接埋め込み、すぐに参照できるようにしましょう
- 部屋ごとに業者・サプライヤーの納品状況とリードタイムを追跡し、家具や資材の到着遅延を回避しましょう
- 組み込みの承認ステータスフィールドでクライアントのフィードバックや修正を管理し、簡単に承認を得られます
- プロジェクト全体で整理整頓を維持するため、すべての見本、サンプル、クリエイティブな参考資料をまとめた中央リソースhubを構築しましょう
✅ こんな方に最適：コンセプトから完了するまで、高関与型クライアントプロジェクトを管理するインテリアデザイナーやデコレーター
ClickUpでホームリフォーム予算管理を簡単に
ホームのリフォームは、特に費用面においてプラン通りには進まないことがほとんどです。資材費、業者への支払、そして予期せぬ変更など、追跡が追いつかないのはよくあることです。
だからこそ、ClickUpの予算テンプレートを使うのが理にかなっているのです。見積もりから実際の費用まで、すべてを一箇所にまとめて管理できるので、領収書や中途半端なスプレッドシートを慌てて探す必要がありません。
ホーム改修に取り組むなら、これらのテンプレートが負担を大幅に軽減します。正直なところ、この安心感は十分価値があります。今すぐClickUpに登録しましょう！