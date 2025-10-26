費用を追跡するための無料ホームリフォーム予算テンプレート

ホームリノベのプランはワクワクするものですが、しっかりした予算管理システムがなければ、費用が制御不能に膨れ上がる可能性があります。

実際、Houzzの調査によると、住宅所有者の3分の1以上がリフォーム予算を超過しています。 その原因は、支出を全く追跡しないか、あるいは役に立たない古い予算管理表に依存していることにあります。

そこで役立つのが住宅リフォーム予算テンプレートです。材料費から人件費まで、あらゆる支出を明確に可視化。予算管理を徹底し、賢い判断を下し、予算内で完工を実現します。

本ガイドでは、コスト管理のストレスを軽減する、ClickUp搭載の無料・すぐに使える住宅リフォーム予算テンプレートリストをご紹介します。

ホームリノベーション予算テンプレート 一覧

このブログに掲載されているすべての住宅リフォーム予算テンプレートの要約は以下の通りです：

ホームリフォーム予算テンプレートとは？

ホームリフォーム予算テンプレートは、すべてのリフォーム費用を一元管理するための事前構築済みツールです。* プロジェクト専用の経費管理システムとして機能し、1円単位まで正確に追跡できます。

これらのテンプレートで、次のことが可能です：

隠れた費用（例：配送料、追加工具、業者の残業代）が積み上がる前に早期に発見*

予算超過を防止 予算枠と実際の支出をリアルタイムで追跡

透明性のある費用プランを共有し、業者と意思疎通を保ちましょう

*工事中にプロジェクト内で価格が変動した場合（例：資材費の高騰）も、 プランを簡単に調整 できます

利用可能なフローとプロジェクトの段階に基づいて支出の優先順位を決定

書類は一箇所にまとめて保管 税控除、ローン申請、将来のプロジェクトに備えて

📚 こちらもご覧ください：リフォーム計画を整理するFreeリノベーションプロジェクトプロジェクトプランテンプレート

優れたホームリフォーム予算テンプレートの条件とは？

優れた住宅リフォーム予算テンプレートは、プランと追跡を非常に簡単にするものであって、複雑にしてはいけません。選ぶべきポイントはこちら👇

明確な費用区分： 資材費、人件費、許可証費用、家電製品費、その他の予期せぬ出費を分別管理

予定対実績の列： プランした支出と実際の支出を並べて比較できるレイアウトを提供します

編集可能なセクション： 独自のリフォーム範囲に合わせて、行の追加・削除・名称変更が簡単にできます

組み込みのタイムラインまたはスケジュール：*解体、設置、仕上げなど、プロジェクトの段階ごとに支払いをプランするのに役立ちます

自動合計計算： すべての費用をリアルタイムで合計するため、時間を節約し、エラーを防ぎます

メモと変更履歴機能： 予期せぬ費用、範囲変更、デザインアップグレードを記録し、完全な透明性を実現します

予備費列： 予期せぬ修理や価格上昇に備え、バックアップ予算を確保します

視覚的な手がかりや色コード: 予算超過、未確定費用、高額アイテムを一目で把握しやすくします

簡単なエクスポート・印刷機能：必要時に業者、建築家、融資担当者とのオフライン共有に最適

📚 こちらもご覧ください: 物件評価用 Free 住宅検査チェックリストテンプレート

ホームリフォーム予算テンプレート

以下の無料リフォーム予算テンプレートは、シンプルな経費管理から本格的な建設予算管理までを網羅しています。各テンプレートには便利なビュー、カスタムフィールド、連携機能があらかじめ組み込まれており、リフォーム費用の追跡がこれまで以上に簡単になります。

これらのテンプレートが、リノベーションを予算内で予定通りに進める方法をご紹介します。

1. ClickUp ホーム リフォーム予算テンプレート

自宅のリフォームはワクワクするものですが、WhatsAppのチャットに埋もれ、領収書をなくし、10ものタスクが重なる状況になると話は別です。ClickUpの住宅リフォームテンプレートを使えば、まさにそんな混乱を回避できます。

初期の解体から最終仕上げまで、リノベーションプロジェクト全体を包括的かつ高水準の全体像で把握できます。部屋ごとにプロジェクトを分割し、タスクの期限を設定し、依存関係をマークできるため、床工事が完了する前に配管工事が誤って開始されるような事態を防げます。

また、プロジェクトに参加する全員（業者、サプライヤー、家族）の調整を助け、リフォームプロジェクトを計画通りに、予算内で進めるための組織化をサポートします。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：大規模なリフォームを管理する住宅所有者で、明確な管理とコントロールを求め、スプレッドシートの煩わしさを減らしたい方

*動画でチェック：ClickUpを使ったホームリフォーム管理の方法

2. ClickUp ホームリフォームプロジェクト管理テンプレート

住宅所有者の12％が時間がないという理由だけでリフォームプロジェクトを延期し、9％が同じ理由で中止していることをご存知ですか？住宅リフォームは単なるタスクの積み重ねではありません。業者間の調整、許可取得、複数のタスクを同時に進めることが求められるのです。

ClickUpのリフォームプロジェクト管理テンプレートは、まるで24時間体制の仮想ゼネコンのように機能し、そうした混乱を解消します。組み込みのスケジュール管理ツールとコラボレーションツールにより、作業員全員がやることを知り、全ての承認が期日通りに行われるため、プロジェクトは予定通りかつ範囲内で確実に進みます。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：複数の作業班・業者・フェーズを管理する請負業者やリノベーション責任者（特に遅延がコスト増につながる場合）

3. ClickUp シンプル予算テンプレート

ClickUpシンプル予算テンプレートは、予算管理スプレッドシート用の既成ビューとカテゴリを提供することで、住宅リフォーム予算管理を簡素化します。収入・支出の明確な把握と、実際に使える余裕資金の可視化を望む方に最適です。

このツールが非常に役立つ理由は、単に支出を追跡するだけでなく、費用が時間とともにどのように形をなしているかを可視化してくれる点にあります。

資材費が月ごとに徐々に増加し始めた場合でも、早期に気づくことができます。これにより、事態が手に負えなくなる前に調整や規模縮小、一時停止を行う機会が得られ、ストレスなくプロジェクト予算を管理する最も簡単な方法の一つとなります。

このテンプレートが気に入る理由：

専用収入フィールドとフィルタリング可能なアカウントタイプで、複数の収入源を追跡

予算プラン、収入、支出の各ビューを切り替えて、全体像と詳細な財務状況の両方を把握できます

月次・年次合計を自動計算し、節約額や超過支出額を把握できます

✅ こんな方に最適：複雑な会計処理なしで毎月のプロジェクト費用と収入を管理できる、シンプルなリフォーム予算管理ツールをお探しの方（住宅所有者や初めてリフォームする方）

4. ClickUpプロジェクト予算テンプレート（WBS付き）

複数の部屋を跨ぐリフォームプロジェクト（各部屋ごとに異なる業者、スケジュール、コストセンターが存在する）では、WBS付きClickUpプロジェクト予算テンプレートが必須アイテムです 。WBS（作業分解構造）を活用し、部屋単位・工程単位・作業班単位でプロジェクトプランを明確かつ管理しやすい単位に分割できます。

何が起きているかだけでなく、いつ、なぜ、どれほどの費用がかかるのかも把握できます。まるでリノベの全体像を追跡しながら、ズームイン・ズームアウトしているかのようです。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：プロジェクトマネージャー、建設チーム、または厳格な予算のもとで複数段階のリフォームや大規模プロジェクトを管理するすべての方

5. ClickUp予算管理プロジェクト管理テンプレート

住宅所有者の約80%がリフォーム中に予算超過し、3分の2は資金調達のために借金までしています。その原因は適切な予算プランの欠如。そこでClickUp予算管理プロジェクト管理テンプレートが財務面の安全網としてステップします。

各ステップで費用を意識しながらホーム改修プロジェクトをプランするための枠組みを提供します。設定した予算内でプロジェクトの優先度、リソース、タイムラインを調整し、予算超過なく各タスクが目標達成に貢献するよう支援します。

このテンプレートが気に入る理由：

リフォームタスクを体系的な工程に整理し、タイムラインと予算追跡をより明確に行いましょう

専用の予算列で、見積もり費用・実績費用・残額をリアルタイムで追跡

プロジェクト段階、予算内ステータス、進捗率などのフィールドでタスクを分類

組み込みのガントチャート形式プロジェクトスケジュールビューで、スケジュールとマイルストーンを可視化

✅ こんな方に最適：厳格な予算でプロジェクトを管理し、すべてのタスクと購入が正当化されていることを確認しなければならないプロジェクトリーダーやリフォーム請負業者

6. ClickUpプロジェクト費用管理テンプレート

ClickUpプロジェクト費用管理テンプレートは、住宅リフォームプロジェクトの全費用の可視性を確保し、支出の細部まで管理する手助けをします。予算管理プロジェクトテンプレートが設定された予算内でのプランを支援するのに対し、本テンプレートは各工程における支出の追跡・分析・管理を目的として設計されています。

単なる予算管理スプレッドシートを超え、コストをリアルタイムで追跡し、予算との比較を行い、問題化する前に予算の差異に対処する指令センターとして機能します。

このテンプレートが気に入る理由：

プラン費用と実績費用を比較するテーブルビューで、複数プロジェクトのコストパフォーマンスを追跡

コストの不足や非効率性を早期に特定し、活用されていないリソースを優先度の高い領域へ振り向けましょう

組み込みの自動化機能でアラートと閾値の設定を行い、予算超過を事前に検知

カレンダー、ドキュメント、プロジェクトリストなどのリンクされているビューを活用し、予算をタイムライン、マイルストーン、成果物と連動させましょう

✅ こんな方に最適：建設プロジェクトやリモデル工事を監督するプロジェクト管理や請負業者（詳細なコスト管理が必要な場合）

💡 プロの秘訣：リフォームのプロが実践する、実績ある費用管理のコツをご紹介します： 工事開始前に詳細な予算を立てましょう。材料費、人件費、許可申請費、生活費に加え、予期せぬ事態に備えた10～15％の予備費を含めてください*

設計段階で早期に範囲を定義し、プロジェクト途中での高額な変更を回避しましょう*

「あれば良いもの」より「絶対に必要なもの」を優先しましょう。そうすれば、費用が変動しても必須項目は確実にカバーできます

スプレッドシートやツールで リアルタイムに費用を追跡。請求書、見積書、支払いをすべて記録

予算オーバーを防ぐため、仕事開始前にデザインや資材を急いで決定*するのは避けましょう

リフォーム前にしばらくホームで住み続けて、本当に変えるべき点（そして変える必要のない点）を理解しましょう

運賃、備品、仕上げ工事など、見落とされがちな「隠れた」費用に注意してください

7. ClickUp予算提案テンプレート

ClickUp予算提案テンプレートは、住宅改修ローンやプロジェクト承認を得るための、プロフェッショナルで詳細な予算提案書を作成するのに役立ちます。すべての費用を内訳化し、その価値を説明し、資金がどこに充てられるかを明確に示します。

白紙の状態から始める代わりに、専門用語が記載された文書を準備して臨めば、意思決定がより迅速に進みます。

このテンプレートが気に入る理由：

収益源、プロジェクト経費、根拠を明確に区別した事前構成済みの予算セクションに提案書を整理しましょう

費用項目、期間、資金源、各プロジェクトに合わせたメモなど、編集可能なフィールドで財務情報をカスタマイズできます

提案書内で直接関係者にレビューと承認タスクを割り当て、承認プロセスを迅速化

各セクションに関連ファイル、スプレッドシート、またはバックアップ文書を添付ファイルとして添付し、一ビューで完了する全体像を提供します

✅ こんな方に最適：住宅所有者、プロジェクト管理、またはステークホルダー・投資家・融資機関の承認を得るためにリフォームや建設予算案を提示する必要がある中小企業経営者

8. ClickUp建設プロジェクト管理テンプレート

建設プロジェクトの87%が遅延に直面し、請負業者のほぼ半数が不十分なスケジュール管理と調整を原因としている事実は驚くに値しません。ClickUp建設プロジェクトプロジェクト管理テンプレートは、こうした問題が発生する前に予防するのに役立ちます。

この建設予算テンプレートは、請負業者やリフォーム会社向けに設計されています。スケジュール管理とコスト追跡、フィールド管理を統合しています。

現場作業と工事費の追跡、安全点検と法令順守の管理、見積書や請求書などの建設関連書類の整理が可能です。段階別のプロジェクトビューとリアルタイム更新により、住宅や小規模商業施設の改修工事を確信と精度をもって管理できます。

このテンプレートが気に入る理由：

14種類のカスタマイズ可能なフィールドでプロジェクト固有のデータ（場所、予算、プロジェクトサイズ、タスク所有者など）を記録できます

マインドマップ、リスト、ガントチャートなど5種類の表示モードを切り替え、仕事内容を視覚化し、効率的に工事タイムラインをプランできます

関連タスクをリンクしてタスク依存関係を作成し、タイムラインが危険にさらされた際にアラートを受け取れます

許可申請、資材調達、設計など、実際の現場作業を反映したカスタムフェーズでスペースを整理

*複数の高額リノベーション案件を同時に手掛ける建設管理者やリフォーム会社。フィールド仕事、安全基準遵守、予算追跡を連携して進めるための共同ワークスペースが必要な方へ

🎥 動画で学ぶ：建設管理にClickUpを活用する方法

9. ClickUp ホームリフォームプロジェクトプランテンプレート

ClickUpホームリフォームプロジェクトプランテンプレートは、大規模な改修工事や新室増設など、ホームリフォームプロジェクトの青写真として機能します。解体工事や許可申請から検査、設計承認までを網羅した事前構築済みワークフローを備えています。

リフォームに特化したカスタムステータス（例：骨組み工事、配管工事、電気工事、仕上げ工事）を搭載。各施工フェーズの進捗を追跡できます。体系的なプラン、コメント機能、視覚的なタイムラインにより、重要なステップを見逃すことはありません。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適： 強力な連携とマイルストーン追跡が求められる、住宅全体のリフォームや複数フェーズの改修プロジェクトを担当するチーム

10. ClickUp ホームリフォームプロジェクト計画テンプレート

すべての住宅改修に大規模なリフォームが必要なわけではありません。ClickUpホーム改修プロジェクトプランナーテンプレートは、細部に圧倒されることなく、ホーム改修プロジェクトにおける小規模な改修をプラン・実行するのに十分な構造を提供します。

週末の部屋のリフレッシュや簡易キッチンリフォームなど、各ミニプロジェクトのタスク・資材・費用をリスト化し、完了まで追跡するのに役立ちます。1部屋ずつプランしたり、家中の小さな改善をまとめて管理したり、時間と費用を常に把握しながら進められます。

このテンプレートが気に入る理由：

部屋ごとの視覚的なダッシュボードでタスクの優先順位を明確にし、短期間で成果を上げられる作業を優先しましょう

ドラッグ＆ドロップ式のルームビューレイアウトで、部屋ごとに個別のリフォームタスクをプラン

保存した構造を再利用すれば、頻繁に使うホーム改修チェックリストをゼロから作成せずに複製できます

各タスクに必要な材料や工具をタグ付けし、仕事開始前に常に準備を整えましょう

✅ こんな方に最適：小規模なホーム改修プロジェクトや軽微なリフォームを管理する住宅所有者やDIY愛好家

11. ClickUp バスルームリフォームプロジェクトプランテンプレート

浴室のリフォームは小規模に見えるかもしれませんが、住宅改修の中でも最も調整が必要なプロジェクトの一つです。ClickUpの浴室リフォームプロジェクトプランテンプレートは、配管変更、設備設置、タイル仕事、電気設備更新を明確なセクションに分割し、計画を立てやすくします。

リフォームをこれらの要素に整理することで、プロジェクトをステップで進め、許可申請、検査、各工種の順序を確実にアカウントできます。

このテンプレートが気に入る理由：

タスクを職種別（例：配管工事、電気工事）にグループ化し、期日を割り当てましょう

検査承認やサービスステータスを追跡：タスク固有の更新情報を管理する組み込み列付き

複雑な工事を明確な期日付きのサブタスクに分割し、範囲の拡大を防ぎましょう

設計レイアウトや業者見積書などの重要書類を各タスクに直接添付ファイルとして添付

進捗バー、リマインダー、自動ステータス更新でリアルタイムの進捗可視性

✅ こんな方に最適：小規模から中規模の浴室リフォームのプラン中の住宅所有者、デザイナー、または複数の業者を巻き込む工事を請け負う業者

12. ClickUp インテリアデザインテンプレート

ClickUpインテリアデザインテンプレートは、インテリアデザイナーやデコレーターが初期のムードボードから最終設置まで全てを管理するのに役立ちます。デザインコンセプトのプラン、家具や資材の調達・追跡、ベンダーとの調整、クライアントからのフィードバックや承認の処理を行うためのスペースを提供します。

ClickUpが予算・タイムライン・クライアントとの連絡を静かに管理する間、あなたは全体像のデザインに集中できます。これにより、あなたのビジョン（そしてクライアントの）が、問題なく、予算オーバーすることなく実現します。

このテンプレートが気に入る理由：

Pinterest、3Dモックアップ、Google ドキュメントのデザインのインスピレーションボードをプロジェクトタスクに直接埋め込み、すぐに参照できるようにしましょう

部屋ごとに業者・サプライヤーの納品状況とリードタイムを追跡し、家具や資材の到着遅延を回避しましょう

組み込みの承認ステータスフィールドでクライアントのフィードバックや修正を管理し、簡単に承認を得られます

プロジェクト全体で整理整頓を維持するため、すべての見本、サンプル、クリエイティブな参考資料をまとめた中央リソースhubを構築しましょう

✅ こんな方に最適：コンセプトから完了するまで、高関与型クライアントプロジェクトを管理するインテリアデザイナーやデコレーター

ClickUpでホームリフォーム予算管理を簡単に

ホームのリフォームは、特に費用面においてプラン通りには進まないことがほとんどです。資材費、業者への支払、そして予期せぬ変更など、追跡が追いつかないのはよくあることです。

だからこそ、ClickUpの予算テンプレートを使うのが理にかなっているのです。見積もりから実際の費用まで、すべてを一箇所にまとめて管理できるので、領収書や中途半端なスプレッドシートを慌てて探す必要がありません。

ホーム改修に取り組むなら、これらのテンプレートが負担を大幅に軽減します。正直なところ、この安心感は十分価値があります。今すぐClickUpに登録しましょう！