フォーム作成を改善する、10 の最高の Tally Forms の代替製品

Garima Behal
2025年7月30日

基本機能以上のフォーム作成ツールをお探しですか？

Tally Forms はシンプルで手間のかからないアプローチを提供していますが、マーケティング担当者、スタートアップチーム、プロダクトマネージャー、オペレーションリーダー、個人起業家などは、より高度な機能を必要とすることがよくあります。

シームレスな統合、強力な自動化、そしてより洗練されたユーザーインターフェースをご想像ください。フォーム作成のレベルアップ、より豊富なデータの取得、ワークフローの効率化をお考えの方は、ぜひこちらをご覧ください。

複雑なアンケートやリードの生成から、イベントの登録や支払いの回収まで、あらゆる機能を備えた、Tally Forms の代替ツール 10 選をリストアップしました。

もちろん、これらの機能を利用するためにコーディングの知識は必要ありません。

Tallyの代替ツールを選ぶ際に注目すべきポイントは？

Tally Forms が提供する機能以上のフォーム作成機能をお探しなら、その違いを正確に把握しておくことが重要です。

最初のルールは？複雑なフォームと高度なフォームを同一視しないこと！

その代わりに、検討すべき重要な要素をいくつかご紹介します。

高度なロジックと動的フィールド： フォームに「思考」させる機能を探しましょう。つまり、質問の表示/非表示、セクションのスキップ、ユーザーの以前の回答に基づいてフォームのフローを変更する機能です。

詳細なカスタマイズとブランディングの管理： フォームはブランドの延長です。カスタムフォント、色、レイアウト、独自のドメインを使用する重要なオプションなど、幅広い視覚的な調整が可能な代替製品を探しましょう。

シームレスな統合と強力な自動化： データは、サイロに閉じ込められたままでは価値がありません。最高の代替ツールは、CRM、電子メールマーケティングプラットフォーム、プロジェクト管理ツール、その他のビジネスアプリと簡単に連携します。さらに、フォームの提出から直接ワークフローを自動化できるものが望ましいでしょう。

堅牢なレポート作成および分析機能： 単純な回答数の集計だけにとどまりません。強力な代替製品では、ダッシュボード、チャート、フォームのパフォーマンスに関する洞察が提供されるため、傾向の把握、離脱ポイントの特定、データの理解が可能になります。

安全な支払いの回収： 製品の販売、イベント参加費の回収、サブスクリプションの管理を行う場合、組み込みの安全な支払い処理機能は必須です。一般的な支払いゲートウェイとの直接統合機能を探してください。

作成者と回答者の両方のユーザーエクスペリエンス (UX) : 優れたフォームビルダーは、直感的に使用でき、すっきりとしたドラッグアンドドロップインターフェースを備えています。同様に重要なことは、作成するフォームが魅力的で、モバイル対応であり、視聴者が簡単に完了でき、完了率を向上させることです。

コンプライアンスおよびセキュリティ機能： 機密データについては、CAPTCHA やデータ暗号化などの機能に加え、HIPAA、GDPR、PCI などの必要な認証を取得しているツールを選択して、情報を保護してください。

ClickUp でのソフトウェアのレビュー方法

当社の編集チームは、透明性が高く、調査に裏打ちされた、ベンダー中立のプロセスに従っているため、当社の推奨事項は実際の製品の価値に基づいていることを信頼していただけます。

10のTally代替ツールを一目で比較

詳細に入る前に、適切な選択肢を見つけるためのクイックガイドをご用意しました：

ツール名主な機能おすすめ価格
ClickUpダイナミックフォーム、自動化、AIインサイト、カスタムブランディング、直接タスク作成自動化されたエンドツーエンドのワークフローFree Foreverプラン、企業向けのカスタマイズも利用可能
NoteFormsNotion 統合、条件付きロジック、カスタムブランディング、通知Notion データベースへのデータの取り込みFreeプランあり、有料プランは月額 24 ドルから
Typeform会話型フォーム、ロジックジャンプ、リッチメディア、分析会話型フォーム無料プランあり、有料プランは月額 29 ドルから
Jotform10,000 以上のテンプレート、支払い統合、複数ページフォーム、PDF エディター豊富なテンプレートオプションFreeプランあり、有料プランは月額39ドルから
Google フォーム無制限のフォーム、Sheets 統合、コラボレーションシンプルなデータ収集Freeプランあり、有料プランは1ユーザーあたり月額6ドルから
SurveyMonkey高度なロジック、AI 分析、統合、多言語対応高度なアンケート分析Freeプランあり、有料プランは月額99ドルから
フォームスタックフォームHIPAA/PCI/GDPR 準拠、ワークフローの自動化、分析安全でコンプライアンスに準拠したワークフロー14 日間の無料試用版、有料プランは月額 99 ドルから
Zoho Formsモバイル対応、承認ワークフロー、支払いZohoスイートとの統合無料プランあり、有料プランは月額 12 ドルから
Formsiteドラッグ＆ドロップ、SSL/PCI/HIPAA 準拠、視覚的なレポートフォーム、操作のセキュリティ無料プランなし（14 日間の試用版あり）、有料プランは月額 24 ドルから
Cognito Forms高度な計算、電子署名、ポータル高度な計算機能無料プランあり、有料プランは月額 19 ドルから

👀 ご存知でしたか？ 12 世紀のイギリスでは、弁護士や事務員は、フォームブックと呼ばれる印刷されたサンプル文書のコレクションを使用して、訴状、令状、契約書、その他の公式テキストの草案を作成していました。これらは、時間を節約し、正確性を確保するための標準化されたテンプレートとして機能し、17 世紀までに、あらかじめ印刷された法律フォームが普及するきっかけとなりました。

最高のTally代替ツール

これらの Tally の代替製品のうち、いくつかを試用版や無料プランで実際に試して、データ収集の努力を変革し、ビジネスを強化する効果を直接確認してみましょう。さあ、始めましょう！

1. ClickUp（自動化されたエンドツーエンドのワークフローに最適）

ClickUp フォーム
ClickUp フォームを使用して、データを簡単に収集し、実用的な追跡情報に変換しましょう。

収集したデータがスプレッドシートに保存されるだけでなく、即座にアクションにつながり、プロジェクトが作成され、インテリジェントな洞察も得られる世界を想像してみてください。それが、仕事のためのすべてを備えたアプリ、ClickUp の強力な現実です。

ClickUp でのフォームの作成は、驚くほどシンプルで直感的です。ドラッグ＆ドロップのインターフェースにより、顧客からのフィードバックの収集、サービスリクエストの管理、社内アンケートの実施など、ニーズに合わせたフォームをすばやく作成できます。独自のブランドを追加したり、さまざまな質問タイプから選択したり、各回答を特定の方法でキャプチャするようにマップしたりすることができます。

ClickUp フォーム
ClickUp フォームを使用して、従業員のフィードバックを収集し、パルスアンケートを実施し、アイデアを収集し、チームの感情を追跡しましょう。

ユーザーが回答を送信すると、その回答は即座にClickUp タスクとなり、重要なデータが特定のカスタムフィールドにマップされ、必要な詳細情報がすべて記入されます。これにより、ダッシュボードから直接、追跡、割り当て、管理を簡単に行うことができます。

しかし、本当の魔法は ClickUp 自動化機能によって実現します。強力なトリガーを設定することで、フォームが送信されるとすぐに、提供された情報に基づいてタスクが適切なチームメンバーに自動的に割り当てられたり、優先順位が付けられたりします。たとえば、アンケートの回答が「緊急」とマークされた場合、ClickUp はそれを即座に優先度が高いものとしてフラグを立て、適切な担当者に通知します。

自動化のトリガーを切り替えて、ワークフローが自動的に実行される様子をご覧ください。

アンケートをゼロから作成したり、収集したすべての回答を整理したりするお手伝いが必要な場合は、ClickUp Brainがお手伝いいたします。

この AI 搭載のアシスタントは、アンケートの質問を作成し、フォームのデータを分析し、フィードバックを要約し、さらには重要な傾向やアクションアイテムも抽出することができます。白紙の状態から始める場合でも、膨大な回答から洞察を抽出したい場合でも、ClickUp Brain はプロセス全体をスマートかつシームレスにするため、最も重要なことに集中することができます。

フォームの提出データをリアルタイムで分析し、ClickUp Brain で AI のインサイトを取得
フォームの提出データをリアルタイムで分析し、ClickUp で AI のインサイトを取得

これで、10 もの統合を必要とせずに、エンドツーエンドの自動化されたフォームワークフローを作成できるようになったのです。使い始めにサポートが必要な場合は、ClickUp のシンプルなフォームテンプレートをお試しください。

ClickUp の主な機能

  • 条件付きロジックでダイナミックなフォームを作成：ClickUp Forms では、以前の回答に基づいてフィールドを表示または非表示にすることができるため、回答者から最も関連性の高い詳細な情報のみ収集し、高度にカスタマイズされた体験を提供することができます。
  • 一貫したプロフェッショナルなフォームをブランド化：会社のロゴ、ブランドカラー、カスタム背景、さらにはカスタムドメインを使用して、ClickUp フォームのルックアンドフィールをカスタマイズできます。
  • フォームの提出を直接実行可能なタスクに変換：完了したすべての ClickUp フォームは、プロジェクト内で即座に新しいタスクを生成できます。
  • 汎用性の高いカスタムフィールドでデータを充実：フォームからの回答を、タスクやプロジェクト全体のカスタムフィールドに直接マップ
  • インテリジェントな自動化でワークフローを推進：ClickUp の堅牢な自動化エンジンを活用して、フォームの提出に基づいて一連のアクションをトリガーします。
  • ClickUp Brain を使用してスマートな洞察を引き出す： ClickUp の強力な AI アシスタントを使用して、データを要約し、傾向を特定し、回答から重要なアクションアイテムを抽出します。
  • 収集したすべてのデータを統一されたワークスペースに一元化： ClickUp フォームで提出されたデータは、関連するタスク、ドキュメント、コミュニケーションとシームレスに統合され、相互に連携したワークフローが構築されます。

ClickUp のリミット

  • ClickUp は包括的で幅広い機能を備えていますが、その機能は非常に強力であるため、基本的なフォームの作成のみに重点を置いているチームにとっては、初期学習曲線が急になる可能性があります。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

  • G2: 4.7/5 (10,200件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.6/5 (4,400件以上のレビュー)

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

ユーザーレビュー

最初の ClickUp 自動化を設定したとき、それはまさにひらめきの瞬間でした。今では、タグを追加するだけの簡単な操作で、サブタスクテンプレート全体が自動的に適用されます。サブタスクをいちいち確認したり、誰かが重要なステップを忘れていないか心配したりして、時間を無駄にすることがなくなりました。また、タスクの割り当て、ステータスの更新、リマインダーの送信を行う自動化機能も追加しました。これらはそれ自体は小さな機能ですが、組み合わせることで業務の流れを完全に効率化することができました。これは単に時間を節約できるだけではありません（もちろんそれも重要ですが）。チームメンバーが管理業務に煩わされることなく、最高の仕事に集中できる、よりスムーズでストレスの少ない環境を構築できるのです。

最初の ClickUp 自動化を設定したとき、それはまさにひらめきの瞬間でした。今では、タグを追加するだけの簡単な操作で、サブタスクテンプレート全体が自動的に適用されます。サブタスクをいちいち確認したり、誰かが重要なステップを忘れていないか心配したりして、時間を無駄にすることがなくなりました。また、タスクの割り当て、ステータスの更新、リマインダーの送信を行う自動化も追加しました。これらはそれ自体は小さなことですが、組み合わせることで業務の流れが完全に効率化されました。これは単に時間を節約できるだけではありません（もちろんそれも重要ですが）。チームメンバーが管理業務に煩わされることなく、最高の仕事に集中できる、よりスムーズでストレスの少ない環境を構築できるのです。

💡 プロのヒント：UX フィードバックや NPS を収集しようとしている QA チームの一員ですか？ソフトウェアチーム向けのこれらのフォームをご覧ください！

2. NoteForms（Notion データベースに直接データを収集するのに最適）

Tally Forms の代替製品_noteforms
via NoteForms

あなたのチームが Notion を日常的に使用しているなら、NoteFormsはフォーム作成のゲームチェンジャーとなるでしょう。このツールを使用すると、Notion データベースに自動的にデータが入力される、エレガントなブランドフォームを作成できます。手動でのデータ入力が不要になり、必要な場所にすべての情報が整理されます。

これは、CRM からコンテンツの計画まで、あらゆることを Notion を中心として行う個人起業家、スタートアップチーム、プロダクトマネージャーにとって特に魅力的な機能です。不格好な統合は忘れてください。NoteForms は、接続をネイティブのように感じさせ、基本的なフォーム作成ツールから大きなステップアップを実現します。

NoteForms の主な機能

  • 既存の Notion データベースから直接フォームを生成
  • 新しいフォームの提出を新しいアイテムとして自動的に追加、または既存のアイテムを更新
  • ブランドのカラー、フォント、ロゴを使用してフォームを幅広くカスタマイズし、カスタムドメインを追加することもできます。
  • ファイルアップロード、署名、星評価など、さまざまなフィールドタイプを含めることができます。
  • 条件付きロジックを実装して、ユーザーの応答に適応する、よりスマートでダイナミックなフォームを作成
  • 新しい提出物について、リアルタイムの電子メール、Slack、または Discord による通知を設定
  • 回答者は、送信後に提出内容を編集することができます。

NoteForms の制限事項

  • そのコアバリューは Notion に結びついています。ワークフローが Notion に大きく依存していない場合、その主なメリットは失われます。
  • Notion に特化したニッチなソリューションであるため、汎用フォーム作成ツールほど、Notion 以外のツールとの統合の幅は広くはないかもしれません。

NoteFormsの料金プラン

  • Free
  • プロプラン: 月額$24から
  • チーム：月額 59 ドルから

NoteForms の評価とレビュー

  • G2: レビューが不足しています
  • Capterra: レビューが不足しています

NoteForms について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

ユーザーレビューでは、次のように書かれています。

社内のリクエストに Notion Forms を試してみたところ、すでに Notion を使用しているユーザーにとっては非常に便利です。データベースとの統合もシームレスで、UI もすっきりしています。まだ少し制限がありますが（条件分岐やより詳細なカスタマイズは未対応）、可能性を秘めた堅実な最初のバージョンだと思います。

社内リクエストに Notion Forms を試してみたところ、すでに Notion を使用しているユーザーにとっては非常に便利でした。データベースとの統合もシームレスで、UI もすっきりしています。まだ少し制限があります（条件分岐やより詳細なカスタマイズは未対応）が、可能性を秘めた堅実な最初のバージョンだと思います。

3. Typeform（会話型体験に最適）

Tally Forms の代替製品_Typeform
via Typeform

基本的なフォームを魅力的な会話に変えたいとお考えですか？それがTypeform の超能力です。このプラットフォームは、質問を 1 つずつ表示し、視覚的にエレガントでインタラクティブ性の高い体験を生み出し、回答者とつながることで、フォーム作成を根本から再定義します。

コンバージョン率の最大化に注力するマーケティング担当者や、より豊富な定性データを求めるプロダクトマネージャーにとって、Typeform は従来の静的なフォームに代わる、斬新な選択肢です。洗練された人間中心のアプローチを採用しており、多くの Tally Forms の代替製品とは一線を画し、すべてのやり取りが細やかに設計され、より魅力的に感じられます。

Typeform の主な機能

  • 1問ずつ表示されるインターフェースで、ユーザーとの魅力的なインタラクションを設計できます。
  • 洗練された条件付きロジックや「ロジックジャンプ」などの強力な高度な機能を実装して、ダイナミックでパーソナライズされた経路を作成
  • フォントや色、背景、レイアウトなど、幅広いカスタマイズオプションをお楽しみください。
  • トップクラスの CRM、電子メールマーケティングプラットフォーム、分析ソリューションなど、広範なビジネスツールエコシステムとシームレスに統合
  • Stripe や PayPal などの主要なゲートウェイを使用して、フォーム内で直接安全な支払いの回収を容易にします。
  • 画像、GIF、ビデオなどのリッチメディアを質問に直接埋め込む
  • 質問ごとの離脱率など、堅牢な組み込み分析機能を活用して、深い洞察を得ることができます。

Typeform の制限

  • Typeform への投資は、他の多くのフォーム作成ソリューションよりも高額になる場合があります。特に、提出件数の多いビジネスや、上位プランの特定の高度な機能へのアクセスが必要なビジネスではその傾向が強くなります。
  • 見た目は素晴らしいですが、単一の質問形式は、回答者が複数のフィールドを同時に確認したり、大量の情報を迅速に入力したりする必要があるフォームには必ずしも効率的ではありません。
  • 一部のユーザーは、ボット対策用の reCAPTCHA などの高度な機能が、より高額なプランに限定されていることを不満点として挙げています。コスト意識の高いユーザーにとっては、この点は不満となるかもしれません。

Typeformの料金プラン

  • Free
  • 基本プラン: $29/月
  • さらに：$59/月
  • Business： 99 ドル/月
  • 企業：カスタム価格

Typeform の評価とレビュー

  • G2: 4.5/5 (870件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.7/5 (900件以上のレビュー)

Typeform について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

ユーザーレビュー

Typeform を使用した私の全体的な印象は、その直感的なデザイン、使いやすさ、そして視覚的に魅力的で魅力的なフォームを作成できる点で、非常に良好です。作成者と回答者の双方に、スムーズでユーザーフレンドリーな体験を提供するという点で優れています。しかし、大量のプロジェクトや複雑なワークフローを扱う場合、いくつかの制限が明らかになります。フォルダ間でプロジェクトを複製するためのドラッグ＆ドロップ機能など、高度な整理ツールがないため、生産性が低下する可能性があります。テキストの一括編集オプションやスライドのグローバル設定がないため、反復的なタスクが面倒になる点も同様だと思います。

Typeform を使用した私の全体的な印象は、その直感的なデザイン、使いやすさ、そして視覚的に魅力的で魅力的なフォームを作成できる点で、非常に良好です。作成者と回答者の双方に、スムーズでユーザーフレンドリーな体験を提供するという点で優れています。しかし、大量のプロジェクトや複雑なワークフローを扱う場合、いくつかの制限が明らかになります。フォルダ間でプロジェクトを複製するためのドラッグアンドドロップ機能など、高度な整理ツールがないため、生産性が低下する可能性があります。テキストの一括編集オプションやスライドのグローバル設定がないため、反復的なタスクが面倒になる点も同様だと思います。

4. Jotform（豊富なテンプレートオプションに最適）

Tally フォームの代替製品_Jotform
via Jotform

柔軟性と幅広いスタートポイントを求めるチームにとって、Jotformは包括的なフォーム作成プラットフォームとして最適です。このツールには 10,000 以上のすぐに使えるフォームテンプレートが用意されており、お問い合わせフォームから求人応募フォームまで、ほぼあらゆる目的のために迅速に導入することができます。

Tally Forms の機能をはるかに超える、堅牢な条件付きロジック、広範なサードパーティ統合、さらには Jotform Tables という強力なスプレッドシートのようなデータベースなどの高度な機能を統合しています。

これにより、ユーザーはプラットフォーム内で直接提出データを管理および分析し、収集した情報を単なる生のエントリーではなく、実用的な洞察に変換することができます。

Jotform の最高の機能

  • CSS 機能など、高度なカスタマイズオプションを使用してフォームをデザイン
  • 40 以上の支払いゲートウェイとの統合により、フォームから直接支払いを安全に処理
  • 高度な条件付きロジックを実装して、非常にダイナミックで適応性の高いフォームを作成
  • 組み込みのデータベースである Jotform テーブルを活用して、データを管理、整理、分析しましょう。
  • HIPAA 準拠、電子署名、専用の PDF エディターなどの堅牢な機能を活用

Jotform の制限

  • 広範な機能を備えていますが、独自のデザインや最先端のデザインを実現するには、他のJotform の代替製品と比較して、カスタム CSS の知識が必要になる場合があります。
  • 使用量が増えるにつれて、価格も重要な要素となります。提出量やフォームの数が増えると、ユーザーはより高額な有料プランに移行せざるを得なくなります。

Jotformの料金プラン

  • Free
  • ブロンズ: $39/月
  • シルバー: $49/月
  • ゴールド: $129/月
  • 企業： カスタム価格

Jotform の評価とレビュー

  • G2: 4.7/5（3,000件以上のレビュー）
  • Capterra: 4.7/5（2,700件以上のレビュー）

Jotform について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

ユーザーレビューでは、次のように書かれています。

Jotform を使用すると、ドラッグ＆ドロップツールを使用して、データを収集するためのシンプルなフォームを簡単かつ迅速に作成できます。当社は、カスタム製品の注文提出、ウェブサイトでの情報請求、新規アカウント登録の提出、権利放棄の署名、校正の承認など、さまざまなタスクのためのフォームの作成にこのツールを使用しています。フォーム/提出をさまざまなアプリケーションと統合して、プロセスをさらに効率化できる点が気に入っています。例えば、ほとんどのフォームを Google スプレッドシートと統合して、提出情報を自動的にスプレッドシートに記録しています。また、一部のフォームは Adobe Sign と統合しており、署名の収集も簡単です。

Jotform を使用すると、ドラッグ＆ドロップツールを使用して、データを収集するためのシンプルなフォームを簡単かつ迅速に作成できます。当社は、カスタム製品の注文提出、ウェブサイトでの情報リクエスト、新規アカウント登録の提出、権利放棄の署名、校正の承認など、さまざまなタスクのためのフォームの作成に使用しています。フォーム/提出をさまざまなアプリケーションと統合して、プロセスをさらに効率化できる点が気に入っています。例えば、ほとんどのフォームを Google スプレッドシートと統合して、提出情報を自動的にスプレッドシートに記録しています。また、一部のフォームは Adobe Sign と統合しており、署名の収集も簡単です。

5. Google Forms（シンプルで共同作業に適したデータ収集に最適）

Google Forms_Tally forms の代替品
Google フォーム経由

コストをかけずにデータを収集するという単純な要件の場合、Google フォームは最高のソリューションです。Google ワークスペースに深く組み込まれたこのツールを使用すると、Google アカウントを持つユーザーなら誰でも、アンケート、クイズ、フィードバックフォームを、手間をかけずにすばやく作成できます。

その最大の強みは、使いやすさとリアルタイムのコラボレーション機能にあり、迅速な情報収集と簡単な共有を必要とする教育者、小規模なコミュニティグループ、個人起業家に人気があります。

プレミアムフォーム作成プラットフォームが提供する高度な機能や広範なカスタマイズ機能は多くはありませんが、Google フォームは常に信頼性の高い結果を提供し、予算重視のユーザーにとってかけがえのない存在となっています。

Google フォームの最高の機能

  • 無制限のフォームと提出を活用
  • Google スプレッドシートとのシームレスな統合により、即座に分析、ソート、レポート作成が可能になります。
  • リアルタイムのコラボレーションを促進し、複数のユーザーがフォームを編集および管理できるようにします。
  • フォーム内の単純な分岐には、基本的な条件付きロジックを使用
  • 直接リンク、電子メール、ソーシャルメディア、直接埋め込みなど、幅広い共有オプションを活用
  • フォームインターフェース内で直接生成された回答の要約とチャートを自動的に取得
  • イベントへの出欠確認など、一般的なシナリオ用に事前に設計されたテンプレートを選択して利用できます。

Google フォームの制限

  • フォームは多くの場合、一般的な外観であるため、特定のブランドの美学に完全に合わせることは困難です。
  • 組み込みの支払い処理、電子署名、詳細なファイルアップロード制御、複雑な複数ページロジックなど、多くの高度な機能はネイティブでは利用できません。
  • サードパーティの CRM やマーケティング自動化ツールと接続するには、通常、手動でのデータエクスポートまたは有料の Zapier サブスクリプションが必要となります。
  • 非常に複雑なデータワークフローやプロフェッショナルレベルの市場調査には適しておらず、より単純な情報収集タスクに最適です。

Google Forms の価格

  • Free
  • Business Starter： 6 ドル/ユーザー/月
  • Business Standard： 12 ドル/ユーザー/月
  • Business Plus： 18 ドル/ユーザー/月
  • 企業： カスタム価格

Google Forms の評価とレビュー

  • G2: 4.6/5（40,000件以上のレビュー）
  • Capterra: 4.7/5（11,000件以上のレビュー）

Google Forms について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

ユーザーレビューでは、次のように書かれています。

全体的に、使いやすさ、自動化機能（フォームへの入力後に電子メールが送信される設定）、Google スプレッドシートの使用に満足しています。私はこのツールにも慣れているためです。また、Zapier などの他のツールと接続して、さらに自動化を進めることもできます。

全体的に、使いやすさ、自動化機能（フォームへの入力後に電子メールが送信される設定）、Google スプレッドシートの使用（私も慣れているため）に満足しています。また、Zapier などの他のツールと接続して、さらに自動化を進めることもできます。

6. SurveyMonkey（高度なアンケート分析に最適）

SurveyMonkey_Tally フォームの代替製品
SurveyMonkey経由で

顧客が本当に考えていることを知りたいと思ったことはありませんか？または、大きな頭痛の種となることなく、市場の動向を把握したいと思ったことはありませんか？

SurveyMonkey は、アンケート業界で長年の経験を持つプロフェッショナルなサービスで、フィードバックを深く掘り下げたいチームに最適です。専門家によって作成された膨大なテンプレートライブラリと、ランキングオプションや特殊な NPS (ネットプロモータースコア) 質問など、さまざまな質問タイプを使用して、プロフェッショナルなアンケートを設計できます。

追加機能としては、質問をスキップする「スキップロジック」（前の回答に応じて質問が変わる機能）、過去の回答を新しい質問に挿入する「パイピング」、アンケートをよりパーソナライズして魅力的にする「ランダム化」などがあります。マーケティング担当者、プロダクトマネージャー、または真剣な調査を行うすべての人に、SurveyMonkey は最も関連性の高いデータを収集するための強力なツールを提供します。

SurveyMonkey の主な機能

  • AI を使用して、自由記述のコメントの雰囲気、テキスト分析、さらにはベンチマークデータを分析します。
  • SurveyMonkey Audience（大規模なグローバルパネル）を活用して、迅速に回答を取得しましょう。
  • 200 以上の人気ビジネスアプリとシームレスに接続
  • 視覚的な要素をカスタマイズして、アンケートをブランドイメージにぴったり合わせましょう。
  • 多言語アンケートサポートにより、さまざまな言語でフィードバックを収集できます。

SurveyMonkey の制限事項

  • 非常にパワフルですが、特に非常に複雑なアンケートでは、インターフェースが、デザイン重視の新しいフォーム作成ツールほど洗練されておらず、モダンではないと感じる方もいます。
  • その最大の強みは間違いなくアンケート機能なので、非常にシンプルなフォーム作成ツールが必要な場合には、少し過剰な機能かもしれません。

SurveyMonkeyの料金プラン

  • Freeプラン
  • スタンダード月額プラン: $99/月から
  • 企業： カスタム価格

メモ： サイトでは、さらに多くの有料年間プランをご用意しています

SurveyMonkey の評価とレビュー

  • G2: 4.4/5（23,000件以上のレビュー）
  • Capterra: 4.6/5（10,000件以上のレビュー）

SurveyMonkey について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

ユーザーレビュー

AI のサポートがもっと充実しているとよいと思います。これまで試した限りでは、AI オプションは使い始めるには役立ちますが、テンプレートを作成すると、AI プロンプト内で調整や微調整を行うのはそれほど簡単ではありません。

AI のサポートがもっと充実しているとよいと思います。これまで試した限りでは、AI オプションは使い始めるには役立ちますが、テンプレートを作成すると、AI プロンプト内で調整や微調整を行うのはそれほど簡単ではありません。

7. Formstack Forms（セキュリティとコンプライアンスに優れたフォームに最適）

Formstack_Tally フォームの代替品
via Formstack

データセキュリティと規制順守は絶対的な必要条件だとお考えですか？それなら、Formstack Forms が最適なソリューションです。このプラットフォームは、機密情報の保護に重点を置いて構築されており、HIPAA や PCI などの認証を取得しているため、医療、金融、法務分野において非常に有用です。

これは、単純なフォーム作成にとどまらず、運用チームや企業が、収集したデータによって次のステップ、電子署名、またはドキュメント生成を自動的にトリガーするスマートなワークフローを作成できるようにします。Formstack は、フォームのセキュリティを確保するだけでなく、重要なビジネスプロセスにフォームを深く統合することで、Tally Forms から大幅なアップグレードを実現します。

Formstack Forms の主な機能

  • HIPAA や GDPR などの業界標準に準拠した、最高レベルのデータセキュリティとコンプライアンスを確保
  • トリガーを使用して、通知の送信、ドキュメントの生成など、複雑なワークフローを自動化します。
  • 洞察に満ちたフォーム分析を活用して、ユーザーが離脱した正確なポイントを特定
  • フォームの提出から、洗練された、あらかじめ入力済みの文書や契約書を自動的に生成
  • きめ細かなユーザーアクセスおよび許可設定を実装し、安全なチームコラボレーションを実現

Formstack Forms の制限事項

  • 機能性は高いものの、一部のユーザーは、プラットフォームの全体的なデザインやユーザーインターフェースが、あまりモダンではなく、直感的に操作しやすいとは感じないようです。
  • 直接フォーム URL に対する完全なカスタムドメインサポートは、主にサブドメイン（yourcompany.formstack.com）にリミットされています。

Formstack Forms の価格

  • 14 日間の無料試用版
  • フォーム：月額 99 ドルから
  • Suite: 2$99/月
  • 企業：カスタム価格

Formstack Forms の評価とレビュー

  • G2: 4.3/5 (400件以上のレビュー)
  • Capterra: 4/5 (100件以上のレビュー)

Formstack Forms について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

ユーザーレビューでは、次のように書かれています。

Formstack は、収集、共有、保存のいずれの場合も、機密データを保護するための厳格なセキュリティ対策を実施しています。セキュリティパスワードを使用してデータを暗号化し、適切な権限を持つユーザーのみ特定のデータにアクセスできるようにすることができます。さらに、ワークフローの承認機能も備わっているので、ユーザーは承認された入力によってのみフォームにアクセスすることができます。これにより、ユーザーはすべてのフォームのエントリーを厳重に監視および追跡することができます。

Formstack は、機密データの収集、共有、保存を保護するために、厳格なセキュリティ対策を実施しています。セキュリティパスワードを使用してデータを暗号化し、適切な権限を持つユーザーのみ特定のデータにアクセスできるようにすることができます。さらに、ワークフローの承認機能も備わっているので、ユーザーは承認された入力からのみフォームにアクセスすることができます。これにより、ユーザーはすべてのフォームのエントリーを厳重に監視および追跡することができます。

8. Zoho Forms（Zoho ビジネススイート内の統合フォーム作成に最適）

Zoho Forms_Tally フォームの代替品
Zoho Forms 経由

Zoho Forms は、特に他の Zoho 製品をすでに使用している場合、既存のビジネスオペレーションの拡張機能のように感じるかもしれません。CRM、マーケティング、サポートツール間でデータをスムーズにフローさせるよう設計されており、より大規模なエコシステムの一部として最適です。

多くの Tally Forms の代替ツールの基本機能と比較して、このツールは、複数ページフォーム、回答者の保存および再開オプション、複雑な条件付きロジックなど、豊富な機能セットを備えており、非常にダイナミックでユーザー主導のフォーム体験を作成できます。

Zoho Forms の主な機能

  • あらゆるデバイスに対応し、オフラインでもデータを取得できる、モバイル対応フォームを作成
  • フォームの提出に関する高度な承認ワークフローを確立
  • PayPal などの一般的なゲートウェイとのネイティブ統合により、安全な支払いの回収を容易にします。
  • さまざまなテーマ、カスタムカラー、独自のフォント、カスタムドメインを使用して、フォームを幅広くカスタマイズ
  • 新しいフォームが送信されると、電子メール、Slack、その他のチャネルで即座に通知を受け取ることができます。

Zoho Forms の制限事項

  • Zoho 以外のサードパーティ製アプリケーションとの接続は、一般的に統合されたフォームビルダーに比べ、複雑だったり、より多くの努力が必要だったりする場合があります。
  • 特定のフィールドタイプや特定の使用シナリオでは、文字数やデータサイズに制限があり、ニッチなデータや複雑なデータ収集のニーズに影響を与える場合があります。

Zoho Forms の価格

  • Freeプラン
  • 基本プラン: $12/月
  • スタンダード: $30/月
  • プロフェッショナル: $60/月
  • プレミアム: $110/月

Zoho Forms の評価とレビュー

  • G2: 4.4/5 (160件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.5/5 (120件以上のレビュー)

Zoho Forms について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

ユーザーレビューでは、次のように書かれています。

Zoho システムは、ほとんどのツールが追加料金が必要なため、全体的に非常に分かりにくいものです。Zoho フォームを実装する際、Zoho ランディングページ、クライアントの個人アカウント、仕事用アカウントで大きな混乱が生じました。仕事用アカウントの CRM に個人アカウントを接続できなかったため、同じサービスに対して 2 回分の料金を支払うことになってしまいました。

Zoho システム全体は、ほとんどのツールが追加料金が必要なため非常に分かりにくいものです。Zoho フォームを実装する際、Zoho ランディングページ、クライアントの個人アカウント、仕事用アカウントで大きな混乱が生じました。仕事用アカウントの CRM に個人アカウントを接続できなかったため、同じサービスに対して 2 回分の料金を支払うことになってしまいました。

9. Formsite（安全なフォームの作成に最適）

Formsite
via Formsite

データを安全に収集し、現在のビジネス環境ですぐに仕事に活用したい場合、Formsite は信頼できるツールです。このプラットフォームは、フォーム作成の分野では新しいものではありません。SSL 暗号化や PCI 準拠など、機密情報を取り扱うビジネスに欠かせない最高レベルのセキュリティ機能を優先的に採用していることで知られる、経験豊富なベテランです。

このツールは、業務責任者や成長中のビジネスに最適な、実用的で機能的、かつ統合されたデータ収集アプローチを提供する、賢い選択です。

Formsite の最高の機能

  • 簡単なドラッグ＆ドロップビルダーを使用して、プロフェッショナルなフォームをデザイン
  • 50 以上の多用途なアイテムタイプから選択し、広範なカスタマイズを適用して、正確なレイアウトを作成できます。
  • SSL 暗号化、CAPTCHA スパム防止、オプションの HIPAA 準拠（エンタープライズプラン）などの機能により、堅牢なデータセキュリティとコンプライアンスを確保します。
  • 「保存して戻る」機能を使用して、部分的な提出内容を保存し、ユーザーが都合の良いときにフォームを完了できるようにします。
  • 組み込みのグラフやテーブル、簡単なエクスポートオプションを利用して、収集したデータから洞察に満ちた視覚的なレポートを直接作成できます。

Formsite の制限

  • 視覚的な美観のカスタマイズオプションは、特に高度な CSS の知識がない場合、多少制限される場合があります。
  • 一部のユーザーからの報告によると、モバイルアプリの機能に制限がある、または特定のモバイルデバイスでのデザインの反応が最適ではないという指摘があります。
  • あまり一般的ではない、または高度に専門化されたサードパーティのプラットフォームと統合するには、カスタム API 作業が必要になり、ニッチなセットアップの複雑さが増す可能性があります。

Formsiteの料金プラン

  • 14 日間の無料試用版
  • 個人用: $24/月
  • プロフェッショナル: $39/月
  • Business： 69 ドル/月
  • Business Plus： 99 ドル/月
  • 企業： 249 ドル/月

Formsite の評価とレビュー

  • G2: 4.4/5 (30件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.5/5 (40件以上のレビュー)

Formsite について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

ユーザーレビューでは、次のように書かれています。

非常に使いやすく、Slack や他のソフトウェアと統合できます。販売注文から情報収集まで、すべてに役立ちます。

非常に使いやすく、Slack や他のソフトウェアと統合できます。販売注文から情報収集まで、すべてに役立ちます。

10. Cognito Forms（高度な計算機能を備えたフォームに最適）

Cognito Forms_Tally Forms の代替製品
via CognitoForms

フォーム内で複雑な計算、複雑なロジック、または動的なデータ相互作用を扱う仕事には、Cognito Formsが理想的なソリューションです。このプラットフォームは、基本的なエントリーの収集以上の機能をフォーム作成ツールに求める製品マネージャー、業務責任者、または個人起業家に最適です。

価格計算機から、条件付きロジックや繰り返しセクションを含む詳細な注文フォームまで、あらゆるものを処理できるスマートなフォームの作成に優れています。

Cognito Forms の主な機能

  • 洗練されたカスタム計算、動的な価格設定、自動スコアリングなどを備えたフォームを作成できます。
  • フォローアップタスクのトリガー、通知の送信、承認のためのデータのルーティングをプラットフォーム内で直接実行
  • ユーザーが複数のエントリー（複数の参加者、複数の製品など）を追加できるようにします。
  • 電子署名を利用して、法的拘束力のある承認や合意を収集しましょう。
  • 外部ユーザーが過去の提出物をビューできる、安全なセルフサービスポータルを提供
  • HIPAA 対応などの機能により、データのセキュリティとコンプライアンスを確保

Cognito Forms の制限事項

  • 美的デザインのカスタマイズは、一部の競合製品よりも柔軟性に欠けるため、高度な CSS を使用しないと、非常にユニークでオーダーメイドのビジュアルブランディングを実現することが難しい場合があります。
  • Freeプランは良いスタート地点ですが、アクティブユーザーにとっては、特にストレージや高度な機能の利用に関して、すぐにリミットに達してしまいます。
  • 一部のユーザーは、一般的な製品では対応できない、特定のニッチ業界に合わせた、より豊富な組み込みテンプレートのバリエーションを望んでいます。

Cognito Forms の価格

  • Freeプラン
  • プロプラン: $19/月
  • チーム：月額 39 ドル
  • 企業： 129 ドル/月

Cognito Forms の評価とレビュー

  • G2: 4.5/5（80件以上のレビュー）
  • Capterra: 4.6/5（100件以上のレビュー）

Cognito Forms について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

ユーザーレビュー

このツールでは、可能性はほぼ無限大です。やることリスト、データ収集方法、保存、文書化など、さまざまな用途にご利用いただけます。

このツールでは、可能性はほぼ無限大です。やることリスト、データ収集方法、保存、文書化など、さまざまな用途に使用できます。

📖 こちらもご覧ください：データ分析と収集を高速化するフォーム自動化ソフトウェア

ClickUp でフォームを作成

ClickUp でフォームを作成

以上、現在利用可能な最高の Tally Forms の代替製品について、包括的にご紹介しました。高度なカスタマイズ、シームレスな自動化、既存のテクノロジースタックとの堅牢な統合など、お客様の優先度に応じて、特定のニーズを満たすフォーム作成ソリューションを見つけることができます。

データ収集とプロジェクト管理を真に統合し、フォームの提出からワークフローを自動化するソリューションをお探しなら、ClickUp が強力な候補として際立っています。フォームのデータを、単一の統合プラットフォーム内で直接実行可能なタスクや洞察に変換する機能により、チームの生産性と効率を大幅に向上させることができます。

フォーム作成を変革し、ワークフローを大幅に強化する準備はできましたか？今すぐ ClickUp を無料でお試しください