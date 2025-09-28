Anytype vs. Notion：2025年の生産性向上に最適なのはどちら？

現代のデジタルワークスペースは知識管理を格段に容易にしました。個人用ナレッジベースの構築、研究の整理、プロジェクトプランなど、あらゆる場面で役立つプラットフォームが数多く存在します。

AnytypeとNotionは、第二の脳のように情報を構造化し、保存し、管理するツールです。Anytypeは新規参入ながら、完全にローカルでプライバシー重視、オフライン優先の知識管理アプローチを掲げ、注目を集めています。一方Notionは、強力なメモ作成機能、共同作業機能、豊富なデータベースで知られるプラットフォームです。

この選択を支援するため、機能・価格・実使用時の利便性など様々なパラメーターからAnytypeとNotionを比較分析します。

Anytype vs. Notion 一目でわかる比較

Anytype、Notion、そしてClickUp 🥇の主要5機能を比較した簡潔なテーブルはこちら：

機能* Anytype Notion ボーナス：<2>ClickUp 🥇 プライバシーとセキュリティ* ✅ 端から端までの暗号化、オフライン優先、分散型ストレージ ❌ 端から端までの暗号化なし；クラウドストレージ 🛡️ SOC 2、HIPAA、GDPR準拠。堅牢なデータプライバシープロトコルを備えたコンテキストAI コラボレーション* 🚫 リアルタイム共同編集はまだ未対応（ベータ） ✅ コメント機能・共有ページ・同期ブロックによるリアルタイムチームコラボレーション ✅ 完全なコラボレーションスイート：リアルタイム編集、コメントからタスクへの変換、チャット、ドキュメント、AIによるタスク要約機能 ウィジェット タスク、メモ、ダッシュボードのネイティブウィジェットサポート ネイティブウィジェットサポート非対応；サードパーティ製埋め込みが必要 完全にカスタマイズ可能なダッシュボードとネイティブウィジェット。サードパーティ製ツールは不要 AI機能* ❌ 現時点では利用不可 ⚡ ライティング、要約する、および提案機能を備えた/AIアシスタントを内蔵 🧠 ClickUp AI + エージェントは、あらゆるタスク・ドキュメント・連携ツールを横断する、文脈理解型仕事AIとして機能。自動化、連携、チャット機能も完備したオールインワンソリューションです。 テンプレート＆ドキュメント 🧱 メモやオブジェクト用のノーコードテンプレートを内蔵 🧩 あらゆるユースケースに対応したコミュニティ主導のネイティブテンプレート 🧠 プロ仕様のテンプレート＋メディア対応・AI搭載・リアルタイム共同編集機能を備えた動的なClickUp Docs——両者を凌駕する統合性とパワーを実現

ClickUpにおけるソフトウェアレビューの方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

*Anytypeとは？

viaAnytype

Anytypeはローカルファースト・ピアツーピア・オープンソースソフトウェアであり、ユーザーがデジタル資産に対して完了する自律性とセキュリティを保持できるようにします。

プライバシーと分散型データストレージに重点を置くことで、第三者のアプリケーションによる干渉なしに、ユーザー自身が自身の情報にアクセスできることを保証します。

*Anytypeの主な機能

Anytypeの機能は、ローカルファーストのアプローチ、分散型ストレージ、エンドツーエンド暗号化を中心に設計されており、完全なデータ所有権を保証します。Notionとは異なり、完全にオフラインで動作し、再接続時にデバイス間で自動的に同期されます。

カスタマイズ可能なデータベースや視覚的なグラフビューから、テンプレート化されたワークフローや堅牢なプライバシー制御まで、Anytypeは機能性を損なうことなくセキュリティを最優先するユーザー向けに設計されています。

機能 #1: エンドツーエンド暗号化

Anytypeはローカル端末暗号化を採用し、データへのアクセス鍵をユーザーのみが保持します。これにより外部機関がデータにアクセスできないため、データプライバシーが維持されます。デジタル資産に対する完了する所有権と機密性を確保できます。

👀ご存知ですか？ ガートナーの調査によると、CEOたちは従業員の生産性向上を成長の主要な推進力として優先していますが、4つの一般的な誤解が真の進捗を妨げています。 主な内容は以下の通りです： 生産性向上は人事部門の仕事ではないという考え方

/AI導入は自動的に生産性を向上させます

社内勤務の従業員はハイブリッド勤務の従業員よりも高いパフォーマンスを発揮する

データが増えれば増えるほど、生産性は向上します データによると、人事部門の関与は生産性を最大11%向上させ、サポート的なチーム文化が最も高いプラスの影響をもたらします。これらの誤解を解消することで、全体的な生産性を35%向上させることが可能であり、これは従業員1人あたり1日あたり2.8時間分の生産性向上に相当します。

機能 #2: オフラインモードでのアクセス

Anytypeのオフライン優先設計により、インターネット接続に依存せずデータの作成・管理が可能です。データは端末にローカル保存されるため、中断のないアクセスと高速な読み込みを実現します。

機能 #3: ノーコードデザイン*

Anytypeはノーコードでの創作体験を提供し、ユーザーが想像するあらゆるものを視覚的に作成できるようにします。ブロックベースのエディター、データベース、テンプレート、ウィジェットにより、コードを1行も書かずにワークスペースを自由にカスタムできます。

機能 #4: データベース可視化

Anytypeでは、データベースのエントリーをリレーショナルグラフとして可視化できます。さらに、インタラクティブなフォーマットにより、データの関係性を効果的に管理・提示・解釈しやすくなるだけでなく、複雑なデータセットやプロジェクト全体にわたるアイデアの接続も容易になります。

➡️ 詳細はこちら:ClickUpとExcelで使えるFreeタスク管理テンプレート

*Anytypeの価格設定

Explorer : Free

Builder : 年額99ドル

Co – 作成者 : 3年間で299ドル

ビジネス: カスタム価格

Notionとは？

viaNotion

Notionは多機能な生産性向上・メモアプリです。知識管理、タスク管理、プロジェクトプランを単一プラットフォームで統合します。

個人でもチームでも、Notionは整理整頓をサポートします。カスタマイズ可能なテンプレートと他ツールとのシームレスな連携も強みです。

Notionの主な機能

Anytypeとは異なり、Notionはリアルタイムコラボレーション、クラウドベースのアクセス性、そしてSlack、Google Drive、Zapierといったツールとの強力な連携において優れています。

AI支援機能、高度なデータベースフィルタリング、直感的なページリンクを備えたNotionは、個人やチーム向けの構造化された動的なワークフロー構築を容易にします。

Notionの主な機能のリスト：

機能 #1: AIアシスタント*

viaNotion

Notionの統合AIアシスタントは、コンテンツの下書き作成、メモの要約する、およびワークスペースデータに基づくクエリへの回答を支援し、生産性向上を実現します。コンテンツ生成や精緻化がワークフローの要となるプロジェクト作業時に特に有用です。

機能 #2: wiki

viaNotion

Notionで業務や個人の知識管理を一元化する最良の方法は、wikiを活用することです。Notionでは相互接続されたページを作成でき、情報のアクセス性とナビゲーション性を高めます。個人用・ビジネス用のwikiは単一の信頼できる情報源を確立し、データへの容易なアクセスを実現します。

機能 #3: ドキュメント

viaNotion

NotionのDocsでは、ユーザーがページを作成し、アイデアを効果的に伝達できます。共同編集可能なブロックベースのエディターを機能させ、チームがアイデアを交換し、フィードバックを共有し、AIを活用してコンテンツを強化することで、ドキュメント作成を容易にします。

機能 #4: サイト

Notion Sitesを使えば、あらゆるページを手間なくウェブサイトとして公開できます。ランディングページの作成、情報の公開、リソースの共有など、外部ウェブホスティングサービスへの依存を減らします。

直感的なインターフェースによりカスタムが容易で、ユーザーは事前にコード知識がなくてもサイト設計が可能です。組み込みの分析機能でエンゲージメントを効果的に追跡し、コンテンツを最適化できます。

Notionの価格設定

最大10ユーザーまで無料*

プラス ：月額12ドル/席

ビジネス : 1席あたり月額24ドル

*企業: カスタム価格

Anytype vs. Notion：機能比較

Anytype、Notion、または有望な代替ツールを比較する際には、機能と独自のニーズを慎重に検討することが不可欠です。主要機能の詳細な比較は以下の通りです：

機能 #1: ウィジェット*

ウィジェットはダッシュボードから必須情報・機能・ツールへ直接アクセス可能にし、生産性を向上させます。ウィジェットはプラットフォームがユーザーの要件に適応する能力を示す指標でもあります。

Anytypeはカスタム可能なウィジェットを提供し、ユーザーがワークスペースを自由に設計できます。これらのウィジェットにより、メモやタスク、その他の頻繁に使用するオブジェクトに素早くアクセスできます。

Notionはネイティブのウィジェットサポートを提供していませんが、IndifyやWidgetBoxなどのサービスを利用すれば、同様の機能を提供するサードパーティ製ウィジェットを埋め込むことが可能です。

勝者：Anytype*。真にカスタマイズ可能なユーザー体験を実現するネイティブウィジェットサポートを提供しているため。🏆

📚 こちらもご覧ください:Notionでダッシュボードを作成する方法

機能 #2: カレンダーと時間管理

Anytypeのカレンダー機能では、アプリケーション内でユーザーのイベントの管理と視覚化が可能です。日別・週別・月別・年別にスケジュールをビューでき、多様なプランニーズに対応します。

同様に、Notionにはデータベースと連携する強力なカレンダー機能があります。これにより、データを整理したり、タイムラインに沿ってタスクをプランしたりできます。Notionのカレンダーはコラボレーションもサポートしており、チームがスケジュールを効果的に管理できるようにします。

勝者*：引き分け。AnytypeとNotionはどちらも、効果的なタスク管理とスケジュール調整を可能にするカレンダー機能を提供しています。🤝

機能 #3: Web Clipper

Web Clipperは、ウェブコンテンツを直接ワークスペースに保存できるツールです。これにより、調査や情報収集が迅速かつ容易になります。*

Anytypeはバージョン0.39.0でWebクリッパーをリリースしました。コンテンツをクリップし、すべてのクリップを関連カテゴリに整理して効果的な個人知識管理を実現します。WebクリッパーはChrome拡張機能として利用可能です。

Notionは主要ブラウザ向けのWebクリッパー拡張機能も提供しています。記事やブックマーク、その他のウェブコンテンツを直接Notionワークスペースに保存可能です。タグ付け機能により、ウェブクリップの整理や検索が容易になります。

勝者：今回も引き分け。両ツールとも、リサーチやコンテンツ整理を容易にするWebクリッパー機能を提供しています。🤝

機能 #4: データの移植性

データポータビリティにより、ユーザーは様々なフォーマットでデータをエクスポートまたは移行でき、自身の情報に対する管理権限を強化できます。

Anytypeはデータ所有権に重点を置いているため、ユーザーは様々なフォーマットでのデータエクスポートを完全に制御できます。Markdown（MD）ファイル、HTML、TXT、CSV、JSON、Protobufなど、多様なフォーマットでデータをインポート可能です。データエクスポートに関しては、AnytypeはMD、JSON、Protobuf形式でのエクスポートをサポートしています。

NotionではデータをPDF、HTML、Markdown、CSVフォーマットでエクスポートできます。ただし、そのプロセスはやや煩雑で、特定のコンテンツタイプはスムーズにエクスポートできない場合があります。複雑なデータベースやリンクされているコンテンツの移行時に問題が生じたというレポートが複数寄せられています。

勝者：Anytype*。データインポート/エクスポートの直感的な操作性により、情報管理の自由度が高い点が評価されました。🏆

機能 #5: セキュリティ

機密性の高い情報やセンシティブな情報を扱う場合、セキュリティは最優先事項です。

Anytypeはエンドツーエンド暗号化によりセキュリティを中核に組み込んでいます。オフラインモードが示す「ローカルファースト」アプローチにより、データは常にプライベートでユーザーの管理下に保たれます。オフラインアクセスに加え、Anytypeはデータ同期にP2Pネットワーク上の分散型バックアップノードを活用。このバックアップノードがサーバーを分散化し、セキュリティ層を追加します。

Notionは標準的なセキュリティ対策を実施していますが、クラウドにおけるエンドツーエンド暗号化は提供していません。さらに、すべてのデータはNotionサーバーに保存されるため、同社の組み込みセキュリティプロトコルを信頼する必要があります。Notionは信頼性の高いメモアプリですが、データに対する管理権限の欠如は多くのユーザーにとって懸念材料です。

勝者：Anytype*。エンドツーエンド暗号化やオフラインアクセスを含む高度なセキュリティ機能により、より高いプライバシーとセキュリティを約束します。🏆

機能 #6: 連携機能

Anytypeは独立した環境としての機能強化に注力しています。そのため現時点では外部アプリケーションとの連携機能は提供していませんが、今後のプランと開発パイプラインではAPIやプラグインのサポートが予定されています。ツール間接続が必要な場合は、埋め込み機能を活用する回避策があります。

Notionは豊富な連携機能により、単なるメモ作成やナレッジ管理を超えた能力を発揮します。Slack、Google Drive、Google ドキュメント、Google カレンダー、Trello、ClickUpなど多数のツールと連携し、統一されたワークフローを実現。このような統合ワークスペースは、シームレスなデータ交換とコミュニケーションを可能にします。

勝者：Notion。多様な連携機能をサポートし、ツールの汎用性とワークフロー効率を向上させるため。🏆

機能 #7: テンプレート

Anytypeは複数のカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、ユーザーが独自の要件に合わせてメモ、プロジェクト、データベースの設定できるようにします。

同様に、Notionのテンプレートは出発点として機能し、ユーザーが自身の要件に合わせて変更できます。しかし、Notionが真に際立っているのは、利用可能なテンプレートの多様性です。プロジェクト管理、個人用メモの作成、コンテンツ制作、チームとの共同作業など、あらゆる用途に対応するテンプレートが用意されています。

勝者: Notion。豊富なテンプレートライブラリ（コミュニティ主導のテンプレートライブラリを含む）が評価されました。🏆

*Redditで話題！Anytype vs. Notion比較

AnytypeとNotionの比較論をRedditで検証し、両プラットフォームに対するユーザーの実際の声を把握しました。

Redditユーザーu/Koko_chuが両者の違いを完璧に要約しています：*

「この根本的な違いだけで、直感的に使いやすいか否かが決まります。さらに以下の観察点を追加：– Notionはより成熟したソフトウェア。Anytypeはベータ版（活発に開発中）のため、バグが多いことを覚悟してください。– Anytypeのモバイルアプリは高速ですが、操作性が悪い部分も。インラインセットが表示されない。 – Notionは本格的な式機能を備えるが、Anytypeはまだ未実装（現在最も要望の多い機能の一つ）– Notionはクラウドサービス（一部暗号化あり、ただしエンドツーエンドではない）で、大規模化するとかなり遅くなり、オフライン機能は最低限。Anytypeはローカル優先のオフラインファースト設計で、エンドツーエンドのクラウドサポートがあり高速。– 両者ともmarkdown形式へのエクスポートが可能だが、個人的にはNotionからのエクスポートはメモフォーマットの維持や検索面でうまくいかなかった…– 現時点でのAnytypeのファイル管理は非常に使いづらい。Notionが優れていた記憶もないが、本格的に使ったのは久しいのでこの点は保留とする！– Notionは埋め込み機能・フォント変更・サードパーティアドオンで見た目のカスタマイズ性がやや高い。Anytypeは進化中。– Notionにグラフ/フロービュー機能なし、Anytypeにはあり。– Notionは同期ブロック機能あり、Anytypeにはなし。

「この根本的な違いだけで、直感的に使いやすいか否かが決まります。さらに以下の観察点を追加：– Notionはより成熟したソフトウェア。Anytypeはベータ版（活発に開発中）のため、バグが多いことを覚悟してください。– Anytypeのモバイルアプリは高速ですが、操作性が悪い部分も。インラインセットが表示されない。 – Notionは本格的な式機能を備えているが、Anytypeはまだ未実装（現在最も要望の多い機能の一つ）– Notionはクラウドサービス（一部暗号化あり、ただしエンドツーエンドではない）で、大規模化するとかなり遅くなり、オフライン機能は最低限。Anytypeはローカルオフライン優先で、エンドツーエンドのクラウドサポートがあり高速。– 両者ともmarkdown形式でのエクスポートが可能ですが、個人的にはNotionからのエクスポートはメモフォーマットの維持や検索面でうまくいきませんでした…– 現時点でのAnytypeのファイル管理は非常に使いづらいです。Notionが優れていた記憶もありませんが、しばらく本格的に使っていないのでこの点は保留とします！– Notionは埋め込み機能・フォント変更・サードパーティアドオンで見た目のカスタマイズ性がやや高い。Anytypeは進化中。– Notionにグラフ/フロービュー機能なし、Anytypeにはあり。– Notionは同期ブロック機能あり、Anytypeにはなし。

Anytypeを好む多くのユーザーは、そのプライバシーとセキュリティ機能、そしてオフラインアクセスを理由に挙げています。一方Notionユーザーは、プラットフォームの使いやすさと安定性を評価しています。

ClickUpのミーティング―AnytypeとNotionに勝る最高の代替ツール*

AnytypeとNotionは知識管理において強力な機能を提供しますが、それらはリミットがないわけではありません。

例、Anytypeにはリアルタイム共同編集機能が不足している一方、Notionのセキュリティとデータ所有権については懸念を抱くユーザーもいます。

世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」が、AnytypeとNotionの強力な代替ツールとなる理由とは？

ClickUpはAnytypeとNotionの優れた機能を統合し、さらに進化を遂げています。コンテキストAI仕事ツールとして、ClickUpはナレッジ管理・プロジェクト管理・リアルタイムコミュニケーション・チームコラボレーションに加え、自動化機能・エージェント・コンテキストAIを統合したプラットフォームを提供します。

ClickUpが際立つ点は以下の通りです：

*ClickUpのワンアップ #1：ClickUp チャット

議論用ツールとプロジェクト管理ツールを切り替える手間はもう不要。ClickUpのチャット機能なら、チームがリアルタイムでコミュニケーションを取りながら、プロジェクトやトピックごとに会話を整理できます。

ClickUp Chatで、リモートチームとオフィスチームをワークフロー内でシームレスに接続しましょう

さらに、ClickUpの「コメント割り当て」機能を使えば、議論が埋もれることはありません。あらゆるコメントを期日付きのアクションアイテムに変換し、見逃しをゼロにします。

📌 きっと疑問に思っているでしょう ——ClickUpの真の独自性とは何か？

文脈付きチャット*—議論はタスクと常にリンクされている

実行可能な会話* — メッセージをタスクに変換

メッセージ数リミットなし* — SlackのFreeプランとは異なり、ClickUpでは全チャット履歴を保存可能

TravelLocalのプロダクトマネージャー、 トーマス・クリフォード 氏がClickUpの使用について語った内容はこちら：

当社ではプロジェクト管理・タスク管理からナレッジベースまで、あらゆる業務にClickUpを活用しています。さらにOKRフレームワークの進捗管理・更新、フローチャート作成、休暇申請フォームやワークフローなど、複数の用途にも導入済みです。これら全てを一つの製品で完結できる点が非常に優れており、各機能が容易に連携できるためです。

当社ではプロジェクト管理・タスク管理全般に加え、ナレッジベースとしてClickUpを活用しています。さらにOKRフレームワークの進捗管理・更新、フローチャート作成、休暇申請フォームやワークフローなど、様々な用途にも導入されています。これら全てを一つの製品で完結できる点が非常に優れており、各機能が容易に連携できるためです。

*ClickUpのワンアップ #2: ClickUp ドキュメント

ClickUp Docsでチームとリアルタイムにドキュメントを作成・編集

ClickUp Docsは完全に統合されたドキュメントハブであり、ユーザーがリアルタイムでドキュメントの作成、編集、共同作業を可能にします。Docsエディターの直感的なインターフェースは、Google ドキュメントやMicrosoft Wordなどの文書処理プラットフォームに慣れ親しんだ操作感を提供します。

テキストコンテンツに加え、Docsは写真、動画、GIFなどのリッチメディアもサポート。個人用wikiの作成からインタラクティブなチェックリストの管理まで、ClickUpドキュメントは多様なフォーマットをサポート。PDF、HTML、MD形式へのエクスポートも簡単で、印刷も可能です。

➡️ 詳細はこちら：あらゆるプロジェクトに対応するFreeプロジェクト管理テンプレート

ClickUpのワンアップ #3：ClickUp BrainとBrain MAX

AIエージェントと複数の外部AIモデル（ChatGPT、Gemini、Claudeなど）の力を活用しましょう。これらは接続されたアプリを含む広範な仕事エコシステムの完全なコンテキストを把握し、企業グレードのプライバシー保証を提供します。

チーム、部署、タイムゾーンを超えて仕事を円滑に進める——ClickUp Brainのクイック回答で実現

そしてまさにそれを実現するのがClickUp Brainです。AI搭載のニューラルネットワークとして、タスク、ドキュメント、人、そして企業の知識体系全体をシームレスに接続し、仕事をよりスマートに、より効率的にします。これが環境型ワークAIの真髄です。

ClickUpナレッジマネジメントで、グループ文書の単一の情報源を構築しましょう

仕事AIがより身近に。ClickUp Brain MAXは 、あらゆる仕事アプリでAI・検索・自動化を統合する専用デスクトップAIコンパニオンです。コンテキストAIの新時代を切り開き、孤立したAIツールの混乱に終止符を打ちます。必要なのはたった一つ。あなたのタスクを完全に把握するツールです。

ClickUpのワンアップ #4: ClickUpタスク *

混乱を増すのではなく、あなたのニーズを先読みするタスク管理システムを想像してみてください。ClickUpタスクは、典型的な摩擦点を解消することで、まさにそれを実現します。更新情報を追いかける代わりに、この機能は直接あなたのワークスペースに届けます。

プロジェクトの潜在的な障害を事前に特定したり、重要なタスクがどこに保存されていても瞬時に見つけ出したりできます。

*ClickUpタスクでAIを活用したタスク管理と自動化を実現

基本機能を超え、ClickUpタスクは全ての作業を1つのスペースで一元管理。ドキュメント・ホワイトボード・会話が自然にタスクとリンクされている中核hubとして機能します。カスタマイズ性が大きな役割を果たし、チームのニーズに合わせてフィールドやワークフローを柔軟に調整可能。

ClickUpのタスクタイプをビデオで簡単に解説：

自動化が反復作業を処理するため、真に重要な仕事に集中できます。AIによる要約やClickUp Brainによる進捗追跡といった機能を備えたClickUpタスクは、洞察を提供し、より情報に基づいた意思決定を支援することを目指しています。

ClickUpのワンアップ #5: ClickUp連携機能*

ClickUp上の他ツールから統合・インポート

ClickUp Integrationsは1,000以上のサードパーティアプリと接続し、必要な追加機能や特徴を柔軟に選択できます。開発にGitHub、ファイルストレージにGoogle Drive、コミュニケーションにSlackを使用している場合でも、ClickUpがすべてを統合します。

さらに、ネイティブ連携とAPIアクセスにより、プラットフォーム間でデータを同期し、反復タスクを自動化し、お気に入りのアプリ間でシームレスに仕事できる、より接続性の高い体験を実現します！

ClickUpをお試しください—AnytypeとNotionに代わる最良の選択肢です*

AnytypeとNotionにはそれぞれ長所と短所があります。Anytypeは個人向けナレッジマネジメントに重点を置き、プライバシー、セキュリティ、オフラインアクセスを重視しています。

一方、Notionはコラボレーション、プロジェクト文書化、データベース駆動型の組織化に優れています。セキュリティ面ではAnytypeがNotionの最適な代替ツールだと考える人もいれば、コラボレーション機能の豊富さからNotionをはるかに優れていると評価する人もいます。最終的には、ご自身の要件に基づいて選択することが重要です。

しかし、両方の長所を兼ね備えたツールをお探しなら、ClickUpが究極の選択肢です。SOC 2、GDPR、HIPAAへの準拠を維持するための様々な対策によるエンドツーエンドのセキュリティを提供します。同時に、アイデアを整理し、重要な関係者との接続を可能にする範囲のコラボレーション機能を備えています。

ClickUpは知識管理の生産性を強力に高め、より賢く仕事をすることを可能にします。ClickUpに登録してその違いを体験してください！