効率的なプランのための無料メンテナンススケジュールテンプレート

メンテナンス日を1回でも飛ばすと、突然すべてが同期を失う。
多忙なメンテナンスチームにとって、重機から空調設備まであらゆる業務をこなしながら、定期的なタスクを追跡することは、高額な故障や予期せぬダウンタイムを回避する唯一の方法です。
メンテナンススケジュールテンプレートは、設備の保守を体系化し、タスクを割り当て、あらゆる予防保全作業を円滑に進めることを保証します。施設管理、車両管理、複雑な資産管理プロセスを問わず、すぐに使えるスケジュールは時間を節約し、推測作業を不要にします。
以下では、チームが計画通りに進み、安全を確保し、常に一歩先を行くためのメンテナンススケジュールをご紹介します。
*メンテナンススケジュールテンプレートとは？
メンテナンススケジュールテンプレートは、設備・施設・車両の定期的な保守タスクをプラン・追跡するための事前フォーマット済みツールです。タスクの種類、担当人員、頻度、次回メンテナンス日などの主要な詳細を明示します。
例えば、工場では月次予防保全スケジュールを用いて、コンベアベルトの点検、可動部の潤滑、センサーのチェックを行い、安定した生産とダウンタイムの削減を実現します。
メンテナンススケジュールテンプレートは物理資産だけでなく、ITライフサイクル管理のサポートのためにもチームが活用できます。
ハードウェアの保守からソフトウェアの更新まで、定期的に計画されたタスクは重要システムの寿命を延ばし、ダウンタイムを削減し、技術スタック全体でのコンプライアンス維持に貢献します。
🔍 ご存知ですか？組織の50%が今でもスプレッドシートや手作業でメンテナンスを管理しており、データエラーや未完了のタスクを招いています。体系化されたテンプレートなら、導入初日からそのリスクを軽減できます。
*優れたメンテナンススケジュールテンプレートの条件とは？
構造化されたメンテナンススケジュールテンプレートは、チームのタスク整理、進捗追跡、ダウンタイムの最小化を支援します。
以下は、必ず確認すべき機能のメンテナンスチェックリストです：
- 明確なタスク分解: 各保守タスクを、担当チームメンバーと期限付きでリスト化
- 編集可能な時間枠*：各アイテムごとに開始日、頻度、期間を必要に応じて調整可能
- 色コードステータス*：完了、保留中、期限切れのタスクを一目でビュー
- 自動化日付追跡*：前回のメンテナンスと次回メンテナンスに基づく定期リマインダーを設定
- 保守履歴記録: 履歴データを保存し、パターンや繰り返し発生する問題を特定する
- 統合チェックリスト*：定期メンテナンス時に見落としがないよう確実に確認
- コスト追跡列: 修理費と人件費を一箇所で管理
- 事前設定済み式：日付や合計を自動計算し、資産管理を効率化
➡️ 詳細はこちら：無料フォールトツリー分析テンプレート
*メンテナンススケジュールテンプレート
世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」が提供する優れたメンテナンススケジュールテンプレートは、単なるチェックリストではありません。チームの仕事を整理し、タスクの優先順位付けを支援し、予防可能な故障を防ぎます。
特に優れたカスタマイズ可能な15のテンプレートをご紹介します。
*ClickUp 定期メンテナンス標準作業手順書テンプレート
ClickUpスケジュールメンテナンスSOPテンプレートは、定期的なメンテナンスタスクを予測可能で再現性のあるプロセスに変えることを支援します。
複数の場所にある資産を管理し、全チームメンバーに統一された手順を遵守させたい場合に特に有効です。ドキュメントベースのフォーマットにより記録作業が簡素化され、進捗の追跡やステップの漏れ防止が容易になります。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- 担当者や期限を明記した明確なタスクリストを作成しましょう
- 時間または使用量に基づく定期メンテナンスを設定する
- 各タスクのステップ手順を文書化してください
- コメント、ビュー、チェックリストで更新を追跡
🔑 こんな方に最適：施設維持管理、重機、複数拠点の運営を担当するチーム。
🎥 DiggsがClickUpを活用して業務を一元化し効率を最適化する方法を動画でご覧ください：
💡 プロの秘訣：DACIフレームワークを活用してボトルネックを回避しましょう 。タスクの推進者（Driver）、承認者（Approver）、貢献者（Contributor）、情報提供者（Informed）を明確化し、責任範囲が重なる際の遅延を防ぎます。ClickUpのカスタムフィールドを使えば、DACI役割用のフィールドを作成し、各ClickUpタスク内で直接割り当て可能です！
2. ClickUp 予防保全プログラム標準作業手順書テンプレート
ClickUp予防保全スケジュールSOPテンプレートは、長期プランと日々の実行のために設計されています。メンテナンスチームが反復可能なワークフローを用いて点検、修理、性能チェックを管理するのに役立ちます。
このテンプレートの特長は、タスク管理ソフトウェアとしても機能する点です。資産リスト、タスク割り当て、パフォーマンス分析を統合しているため、大量の在庫を管理する企業に有用です。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- カスタムフィールドを使用して、資産を種類、場所、またはカテゴリ別にリストアップします
- 月次または週次の定期メンテナンスのリマインダーを設定する
- 特定の点検や修理タスクにチームメンバーを割り当ててください
- ダッシュボードのインサイトを活用して進捗と問題を確認
🔑 最適な対象：複雑な環境や複数の場所での運用において、重要な設備メンテナンスを監督するチーム。
📮 ClickUpインサイト： 最近のアンケートでは、住宅購入、世界旅行、起業といった大きな人生目標に向けて積極的に取り組んでいる人は5%未満でした。その理由は？そうした大きな夢は、計画を立て始めるには圧倒的すぎる、あるいは遠すぎて手が届かないと感じられることが多いからです。 🔭
しかしClickUpのライフプランテンプレートや 年間目標テンプレートを使えば、長期的な夢を実行可能なステップに変えられます。目標をマイルストーンに分割し、タイムラインビューで数か月から数年単位の進捗を可視化。明確な期限で軌道に乗せ続けましょう。「いつか」をアクションプランに変えるのです！
3. ClickUp メンテナンス技術者向け戦略プランテンプレート
ClickUpの「メンテナンス技術者向け戦略プランテンプレート」は単なるスケジュール管理を超え、より広範なメンテナンス戦略の設計と実行を支援します。
目標設定、所有権割り当て、タイムライン可視化のためのツールを備え、複数の技術者と機械を管理する産業施設に最適です。
タイムラインやガントチャートなどのビューでプランが容易になり、カスタムフィールドではタスクの複雑さ、優先度、影響度を把握できます。詳細を見失うことなく全体像を把握できます。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- 戦略的な保守目標を定義し、ビジネス目標と整合させる
- タイムライン、作業負荷、ガントチャートビューを活用し、技術者の稼働状況を調整する
- 「やること」「進行中」「完了する」などのステータスタグを使用してプロジェクトのフェーズを追跡します
- ダッシュボードでKPIと保守施策全体の影響を可視化
🔑 こんな方に最適：長期的な運用管理とチーム横断的なリソース配分を統括する保守責任者。
🔗 ボーナスヒント：初日（Day 1）の前に、準備段階（Day 0とも呼ばれる）を設けてください。これにはワークスペースの視察、工具のセットアップ、安全訓練、基本手順書（SOP）が含まれます。
4. ClickUp 施設管理テンプレート
ClickUp施設メンテナンステンプレートは、不動産管理者と運用チームが全稼働施設の状況を包括的に把握できるよう設計されています。体系化されたフォルダセットアップから、メンテナンス依頼の記録、スペースの利用の管理、設備の条件の監視が可能です。
マルチビューセットアップ（コスト計算ツールや場所ビューを含む）により、ベンダー調整、更新追跡、オフィスや建物間のリソースプランのバランス調整を、混乱なく行えます。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- 複数の施設にまたがる適切なチームにタスクを割り当てます
- コスト計算ツールビューでコストを追跡し、将来の予算を見積もる
- ベンダーや関係者の連絡先を記録し、円滑なコミュニケーションを確保しましょう
- コンテキストを損なうことなく、タスクのステータスを「メンテナンス中」から「稼働中」へ更新
🔑 最適な対象：複数の場所の建物運営、修理、予算管理を担当する施設管理者
📣 お客様の声：ユナイテッド・ウェイ・サンコーストのクリエイティブディレクター、ウィル・ヘリウェル氏がClickUpについてこう語っています：
その素晴らしさを言葉で表しきれません。自動化機能、テンプレート、そして様々な追跡方法やビューまで、ClickUpを選べば間違いありません。」
その素晴らしさを言葉で表しきれません。自動化機能、テンプレート、そして様々な追跡方法やビューを備えたClickUpなら、間違いなく最適な選択です。」
➡️ 詳細はこちら：根本原因分析の実施方法
5. ClickUp 施設サービス管理テンプレート
ClickUp施設サービス管理テンプレートは、入ってくるリクエストの管理、対応時間の追跡、チームの生産性向上を目的として設計されています。分類されたタスクステータスと組み込みのフォームビューにより、空調システムの故障や照明修理などの問題を適切な担当者に簡単に振り分けられます。
リアルタイム更新と自動化されたワークフローにより、毎日多くの依頼が入り迅速な解決が必要な高稼働場所において特に有用です。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- 組み込みの受付フォームでサービスリクエストを記録
- 新規リクエストや進行中などのカスタムステータスを使用して、問題の割り当てと追跡を行います。
- ダッシュボードを活用してチームのパフォーマンスと問題解決状況を監視しましょう
- 問題の詳細、承認、文書化を一箇所で管理します
🔑 こんな方に最適です：サービスリクエスト、チケット管理、メンテナンスフォローアップを管理する施設チームの皆さん。
💡 プロの秘訣：従業員の技術的学習目標を記入する「希望リスト」フィールドを追加しましょう。技術者は不足点に気づいたり、より良いリソースを望んだりすることがよくあります。こうした要望を記録する場を提供することで、管理者はプロセス上の問題を早期に発見でき、フィードバックが重視されていることを示すことで従業員のエンゲージメント向上につながります。
➡️ 詳細はこちら：5つのなぜ手法を用いた根本原因分析の実践例と活用方法
6. ClickUp 24時間スケジュールテンプレート
ClickUpの24時間スケジュールテンプレートは、メンテナンスチームが1日単位で緊急仕事と日常仕事をプランするのに役立ちます。応急修理、日常点検、技術者のローテーション勤務のいずれを扱う場合でも、このレイアウトは期限と実施時期を明確に整理します。
デイリーカレンダービューでは、重複する割り当てやリソースの空き状況を確認でき、時間厳守の設備メンテナンスにおいて鍵となる役割を果たします。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- 時間枠ごとに日々のメンテナンスタスクを整理し、技術者のスケジュール管理を明確にします
- カスタムフィールドを使用して重要な作業をマークし、技術者のメモを記録します
- 修理チケット全体の進捗をリアルタイムのステータス更新で追跡
- 完了したタスクを確認し、チームのパフォーマンスを測定し、翌日の準備を整えましょう。
🔑 こんな方に最適：日常タスクのフロー、点検巡回、緊急修理を管理するメンテナンスリーダー。
🔍 ご存知ですか？ 計画外のダウンタイムによる平均コストは1時間あたり26万ドル。そのため、スケジュール管理と予防保全は、あらゆる運用チームにとって財務上の優先度です。
➡️ 詳細はこちら：メンテナンス依頼に最適な仕事注文ソフトウェア
7. ClickUp 時間単位スケジュールテンプレート
ClickUp時間単位スケジュールテンプレートは、日々のタイムラインを厳密に管理する必要があるメンテナンスチーム向けに設計されています。例えば、時間単位の点検、ローテーション勤務、連続する修理作業などが該当します。
医療施設、倉庫、製造現場など、タイミングが極めて重要な現場で活用できます。技術者の1日を構造化されたタスクブロックに分割したり、シフト制仕事の給与支払いを管理したり、時間帯に応じた優先度を割り当てたりするのに最適です。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- 時間単位のメンテナンスタスクを割り当てて追跡し、重複や抜け漏れを防止しましょう
- ビューを使用して、各シフトごとの技術者あたりの支払額を計算する
- カスタムフィールドを使用して、各作業のパフォーマンスを記録し、メモを追加します
- リアルタイムのタスクステータス更新機能付きカレンダービューで、週単位の計画を立てましょう
🔑 特に適しているのは：シフト制の作業負荷、時間厳守のタスク、サービスレベル契約を管理するメンテナンスチーム。
🔗 ボーナスヒント：「ボイラーシステムを点検する」といったタスク記述は問題ありませんが、受動的です。「異常を独自に報告する」や「プロトコルXを用いて問題をエスカレートする」といった行動指標を含めましょう。これにより、単なる完了だけでなく、判断力や意思決定力を測定できます。
8. ClickUp スケジュールブロックテンプレート
ClickUpスケジュールブロックテンプレートは、作業の種類に基づいて1日を作業期間に分割する必要があるメンテナンスチームに最適です。
予防保全、定期的な建物点検、複数場所の検査など、あらゆるメンテナンスを体系的に管理。設備点検、安全監査、技術者研修といったカテゴリーごとに時間ブロックを割り当てられます。
位置情報フィールドを使用してタスクの位置を追跡することも可能です。これは大規模な施設や建設現場で非常に便利です。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- 特定のメンテナンスカテゴリや設備タイプごとに専用の時間ブロックを設定する
- ビューを使用して、場所、技術者、またはシフトごとにタスクを整理します
- カスタムフィールド（稼働状況やリソース要件など）でタスクにタグ付け
- 日々のタスクを日次・週次・月次でビューし、スケジュール管理を強化し、競合を防止しましょう
🔑 こんな方に最適：複数のエリアで繰り返し発生する時間厳守のメンテナンスタスクを管理するチーム。
🧠豆知識：『ブロックスケジュール』はもともと教育現場で普及し、生徒がより深く集中できる長い期間を提供するために考案されました。実はメンテナンスチームもこれを愛用しています。なぜなら？タスクの切り替えが減ればエラーが減り、重要な問題の修正に充てる時間が増えるからです。
➡️ 詳細はこちら：*Freeの5つのなぜによる根本原因分析テンプレート
9. ClickUp ブロックスケジュールテンプレート
ClickUpブロックスケジュールテンプレートは、予防保全タスクや反復プロジェクトをチーム横断で時間ベースのブロックに整理するのに最適です。作業指示書をタスクタイプ別にグループ化し、部門ごとにブロックを割り当て、リソースの過負荷を防ぐための完全なタイムラインを取得できます。
複数の保守プロジェクトと限られた技術者リソースを両立させる施設にとって有益です。18段階のステータスセットアップにより、わずかな引き継ぎも可視性を損なうことなく追跡可能です。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- 設備と作業負荷に基づき、部門や作業班に時間ブロックを割り当てます
- タイムラインとカレンダービューを活用し、重複ゼロのメンテナンス日をプランしましょう
- 色分けされたステータスで大規模プロジェクトの準備から完了までを追跡
- ワークロードビューを使用して、技術者の作業負荷を場所間で均等に分散させます
🔑 こんな方に最適：大規模プロジェクト、定期的なタスク、チーム全体のスケジュール管理を担当するメンテナンスコーディネーター。
➡️ 詳細はこちら：根本原因分析のためのフィッシュボーン図の作成方法とは？
10. ClickUp 個人スケジュール空き状況テンプレート
メンテナンス責任者は、ClickUpの稼働スケジュールテンプレートをカスタマイズし、修理仕事・緊急対応・定期メンテナンスにおける技術者の対応可能時間を追跡できます。
電子メールのやり取りやホワイトボードに頼る代わりに、このセットアップで事前に空き状況を記録し、重複予約やスケジュールの空白を防止しましょう。カスタムビューとステータス追跡により、進行中の仕事を妨げることなく、誰がいつ無料かを常に把握できます。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- チームの稼働状況を日別・時間別・タスクカテゴリ別に記録する
- アクティビティビューを使用して、シフト、場所、または定期点検をリストします
- ステータスを更新して、予定済み、完了、またはキャンセルを明確に反映させ、混乱を防ぎます
- 技術者の空き状況と未処理のメンテナンス仕事のマップを並行して計画する
🔑 こんな方に最適：技術者の空き状況管理、シフトカバー、サービスコールプランを担当するメンテナンスコーディネーター
➡️ 詳細はこちら：究極のHVAC CRMソフトウェアガイド：厳選おすすめツール
11. ClickUp デイリープランナーテンプレート
ClickUpデイリープランナーテンプレートは、点検、緊急修理、現場固有の作業を毎日追跡する必要があるメンテナンスリーダーに最適です。
優先度やカテゴリー（安全点検、予防措置、緊急対応など）に基づいてタスクを割り当てながら、すべてを一元管理できます。カレンダービューと視覚的な進捗追跡機能により、メンテナンスチームの集中力を維持します。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- 設備の種類、設置場所、緊急度別に保守タスクを分類する
- 組み込みフィールドと視覚的インジケーターで仕事注文を優先順位付け
- ステータス更新とチャートで日々のタスク完了状況を追跡
- 複数のビューを活用して1日のプランを立て、作業進捗を素早く確認しましょう
🔑 こんな方に最適：複数の拠点で短期メンテナンスタスクや定期点検を大量に管理するTeams。
➡️ 詳細はこちら：よくあるカスタマーサービスの課題を解決する方法
12. ClickUp 日次時間割テンプレート
ClickUpデイリー時間割テンプレートは、技術者のシフトを追跡し、欠勤を記録し、修理作業の時間ブロックをプランが必要なメンテナンス監督者向けです。
交代制のクルーを管理する場合でも、1日に複数のサービスコールを処理する場合でも、このメンテナンステンプレートは作業をシンプルに保ちます。1日を1時間単位の枠に分割し、誰が現場にいるか、何が割り当てられているか、まだ完了していない作業は何かを追跡するスペースを設けています。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- 仕事を割り当て、技術者のステータスを「在席」「不在」「閉じた」で更新します
- 欠勤を記録し、理由とサポートとなる書類を添付する
- デイリースケジュールビューを使用して、技術者の作業負荷をリアルタイムで監視します
- 日次ワークフローとカレンダービューを使用してメンテナンスのタイミングをプランする
🔑 こんな方に最適：時間制シフト管理、技術者ログ、時間ベースのタスク割り当てを担当するメンテナンスリーダー。
➡️ 詳細はこちら：最高のフィールドサービス管理ソフトウェア
13. ClickUp シフトスケジュールテンプレート
ClickUpシフトスケジュールテンプレートは、特に24時間365日稼働環境において、メンテナンス対応範囲を厳密に管理する必要がある運用チーム向けに設計されています。
交代制のクルー管理、欠勤状況の追跡、ピーク時の業務空白回避など、あらゆるニーズに対応。シフト記録、技術者割り当て、更新情報のビューを効率的に行えます。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- チーム役割と場所を横断した可視性をもってシフトを割り当て
- 欠勤理由を追跡し、必要に応じて勤務表を調整する
- ステータス更新を活用して、シフトが完了する状況とタスクのフローを監視しましょう
- 整理されたリストとビューで、シフト引継ぎとタスクの継続性を簡素化します
- カスタムフィールドにより、欠勤やシフト固有の問題にメモを付けられます
🔑 こんなチームに最適：交代勤務のスケジュール管理、カバー範囲の不足対応、24時間体制のメンテナンスチーム運営を行う施設管理者や運用チーム。
14. ClickUp ホームリフォームテンプレート
ClickUpのホーム改修テンプレートは、内部改修、オフィス修理、システムアップグレードを管理する施設チームにも同様に効果的です。床工事、照明設置、空調設備の交換などのタスクを記録し、請負業者や内部チームを割り当て、資材費と人件費を追跡できます。
リアルタイムのステータス更新と一元化されたビューにより、物理的なメンテナンス仕事中の遅延や意思疎通の齟齬を回避し、チーム横断的な連携を実現します。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- 改修プロジェクトを解体、設置、検査などの段階に分割する
- カスタムフィールドを使用して、人件費、予算、資材費を追跡します
- 複雑な多ステップ作業の期限と依存関係を設定する
- 日々の更新や全体計画の立案に、リストビューとボードビューを切り替えてご利用ください
🔑 最適な対象：構造物の修理、システムのアップグレード、段階的な改修プロジェクトを担当する施設管理者や運用チーム
➡️ 詳細はこちら：ITマネージャー＆ITチーム向けITテンプレート
15. ClickUp 30-60-90日プランテンプレート
ClickUpの30-60-90日プランテンプレートは、新たな役割にステップインするプラント保守技術者に特化しています。従業員と管理者が目標設定、進捗記録、業務準備状況のリアルタイム追跡を行うための共有構造を提供します。
⭐ このテンプレートが気に入る理由
- オンボーディングフェーズとタスクの所有権を追跡するためのカスタムフィールド
- オンボーディングプラン、チャット、カレンダー、参考資料専用のビュー
- 各割り当てを管理するためのステータスオプション（例：やること、進行中、クライアント待機中）
- 30日、60日、90日単位のマイルストーンを可視化するガントとダッシュボードツール
🔑 最適な対象：明確さと責任感を持って迅速に業務を習得する必要がある保守スタッフを採用する施設チーム
➡️ 詳細はこちら：Freeの品質管理・保証テンプレート（Excel & ClickUp）
ClickUpでメンテナンスチームを追跡して管理
適切なメンテナンススケジュールテンプレートは、実施時期、担当者、遅延が発生し始める箇所を把握するのに役立ちます。
予防保全、設備点検、資産管理プロジェクトの管理を問わず、ClickUpはチームにスマートなプランと迅速な対応を実現する基盤を提供します。
詳細な標準作業手順書からシフトベースの追跡、戦略的な30-60-90日プランまで、これらのテンプレートは推測作業を排除し、チームの集中力を維持します。タスクの漏れも、土壇場での慌てふためきもなく、より直感的な仕事を実現します。
プロのようにメンテナンスプランを始めましょう。今すぐClickUpを無料でお使いいただけます。