2025年版 聴き取り＆メモ作成/AIベスト11

メモを取ることは、もはやノートに走り書きしたり、会話についていこうと必死にタイピングしたりすることではありません。

AIが聞き取りメモを取るおかげで、ミーティングや講義、ブレインストーミングのセッションに集中できる。技術が面倒な作業を引き受けてくれるのだ。これらのツールは会話をリアルタイムで文字起こしし、鍵を要約するし、メモを自動で整理してくれる。

これは単なる誇大広告ではありません。ClickUp Insightsの調査によると、回答者の88%が何らかの形でAIを利用しており、半数以上（55%）が1日に複数回AIツールを活用しています。特に会議アシスタントやAIミーティングメモアプリが主要な活用事例となっています。

このブログでは、プロフェッショナルや学生が手書きのメモ取りを完全に廃止するのに役立つ、最高のAIノートテイカーツールを厳選してご紹介します。

聴き取りとメモ作成ができる/AIを選ぶ際のポイントとは？

すべてのAIメモツールが同じというわけではありません。

一部のツールは単なるオンラインミーティングの文字起こしに留まりますが、他には非構造化されたチームミーティングを簡潔なミーティング要約に変換し、重要なアクションアイテムを強調表示し、すべてをワークフローにシームレスに統合するものもあります。

聴き取りとメモ作成に適した/AIを選ぶ際に留意すべき点をいくつかご紹介します：

リアルタイム文字起こし： 特にミーティングの進行が速い場合や、異なるアクセントを持つ複数の話者がいる場合は、文字起こしの精度が高いツールを選びましょう

スマート要約する： 単なる文字起こしを超え、鍵となるポイント、決定事項、依存関係、次なるステップを捉えるツールを選びましょう

ワークフロー連携： カレンダー、タスク管理ツール、ドキュメントプラットフォームと同期するツールを探しましょう。そうすれば、ミーティングメモが業務プロセス全体にシームレスに組み込まれます。

検索可能なナレッジベース： 効率的な 効率的な 個人向けナレッジマネジメントセットアップ 内で、メモを簡単に整理・検索できるソフトウェアを選択しましょう

聴き取りとメモ作成に最適な/AIツール 一覧

主要なメモアプリを一覧比較。AI機能・価格・活用シーンを一目で把握できます。

ツール名 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp タスク・ドキュメント・ミーティング管理を統合したオールインワンソリューション • リアルタイム要約機能付きAIノートテイカー• ClickUpタスク＆ドキュメントとの連携• ClickUp Brainによるミーティングメモの一元管理 Free Forever；企業向けカスタム対応 Otter.ai リアルタイム文字起こしと字幕 • 話者ID付きライブ文字起こし• 即時Q&A対応のOtter AIチャット• ミーティング中の自動化スライドキャプチャ Freeプランあり。有料プランは1ユーザーあたり月額16.99ドルから。 Fireflies 営業ミーティングと社内ミーティングの要約 • AIによる文字起こしと検索機能• 会話分析とインテリジェンス• CRMおよびカレンダーとの連携 Freeプランあり；有料プランは1ユーザーあたり月額18ドルから Avoma 収益チームと顧客対応ミーティング • リアルタイムメモ取り＆ミーティング分析機能• CRMとビデオの同期• 取引分析とコーチングツール 有料プランは月額29ドル/ユーザーから Notta 軽量なメモ取りと多言語ミーティング • 100以上の言語に対応したリアルタイム文字起こし• キーワード検出機能付き/AI要約• ファイルアップロードとカスタム語彙登録 Freeプランあり。有料プランは1ユーザーあたり月額13.49ドルから。 Tactiq Google MeetとZoomを利用するTeams • ミーティング中のリアルタイム文字起こしサイドバー• メモの即時ハイライトと共有• Google ドキュメントやNotionへのエクスポート機能 Freeプランあり；有料プランは月額12ドル/ユーザーから Sembly 会話分析によるチームのコラボレーション • AIによるミーティング要約とインサイト• メモ共有ワークスペース• タスク抽出とアクションアイテム Freeプランあり；有料プランは1ユーザーあたり月額15ドルから Krisp ノイズキャンセリング機能付きメモ取り • ノイズ・エコー除去機能• 自動要約機能付き/AIミーティングアシスタント• 発言時間とミーティング分析機能 Freeプランあり；有料プランは1ユーザーあたり月額16ドルから Fathom ZoomとGoogle Meet向けのFree AIメモ • AI生成のミーティング要約• トピック別自動整理メモ• CRM連携と議事録検索機能 Freeプランあり；有料プランは月額20ドル/ユーザーから MeetGeek 洞察と自動化を備えたビデオ通話 • AIによる要約と議事録のハイライト機能• Slack、Notion、HubSpotへの自動共有• キーワード追跡と分析機能 Freeプランあり；有料プランは1ユーザーあたり月額19ドルから Jamie AI 高速で言語を問わないメモ生成 • ボット参加不要• プラットフォームを横断して仕事• ミーティング終了後すぐにAI要約を配信 Freeプランあり；有料プランは月額約28ドルから

聴き取りとメモ作成に最適な/AI

各/AIメモテイカーアプリについて詳しく見ていきましょう。

ClickUp（タスク・ドキュメント・ミーティング管理のオールインワンに最適）

ClickUpでミーティングメモ・タスク・会話を接続管理

世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpは、会話から追跡可能なアクションアイテムへ変換する司令塔です。

まずはClickUpカレンダーがチームの最適な時間をインテリジェントに発見。手動スケジュールのやり取りを不要にします。定期的な進捗確認でも単発の戦略会議でも、ワークスペースから直接ミーティングの設定をし、ClickUpに調整を任せられます。

ClickUp Brainにミーティングのスケジュール設定を依頼しましょう！

定期的な進捗確認から単発の戦略会議まで、ClickUp AIノートテイカーは自動的にZoom、Google Meet、Microsoft Teamsのミーティングに参加。音声記録付きのミーティング要約を提供し、ミーティングの要点を一目で把握できるほか、責任範囲を明確化し進捗を管理するためのアクションアイテムのチェックリストも作成します。

会話の完了する文字起こし記録も受け取れます。必要な時にいつでも展開して参照できるほか、完了する音声記録も付属。ミーティングを欠席した場合の迅速な再生や内容確認に最適です。

ClickUp AI Notetakerで正確なミーティング議事録を自動作成

その魔法はそれだけではありません。ClickUpの強力なニューラルネットワーク「ClickUp Brain」は、ミーティングメモを任意の言語に翻訳し、アクションアイテムを抽出してタスクに変換、既存のプロジェクトタイムラインにリンクされているタスクとして連携させることができます。

ClickUpでは議事録を検索可能なので、過去の会話から新たな気づきも発見できます。これにより、あなたは会話に集中し続けられる一方で、ClickUpが文書化とフォローアップを代行します。

ミーティングの文字起こし記録に関連する具体的な質問を投げかけ、ClickUp Brainで包括的な回答を得ましょう

すべてのミーティングメモは自動的にClickUp Docsに保存され、カレンダーやDocsハブから簡単にアクセスできます。進行中の議論を記録したいですか？社内ナレッジベースを構築しましょう。構造化されたフォーマットを好みますか？デイリースタンドアップやクライアント向け進捗報告用のミーティングメモテンプレートをお試しください。

しかし、それだけではありません。ClickUpでは、チャットやタスクコメントを含むワークフロー全体を、瞬時にClickUpタスクに変換できます。ClickUpのチャットチャンネルでブレインストーミングしているときも、ドキュメントにフィードバックを残しているときも、タスクコメントで次のステップを議論しているときも、ワークスペース全体でのあらゆる会話が実行可能なアクションへとつながります。

ワンクリックで、あらゆるメッセージやコメントを追跡可能なタスクに変換し、適切な担当者に割り当て、期限を設定できます。この統合されたアプローチにより、あらゆる議論、決定、アイデア——発生場所を問わず——ClickUp内で捕捉、追跡、実行が可能になります。チームは会話から行動へシームレスに移行でき、プロジェクトを軌道に乗せ、全員の認識を一致させ続けます。

ClickUpのAIノートテイカーがミーティングの生産性向上にどう役立つか見てみませんか？こちらのビデオをご覧ください ⬇️

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

豊富な機能セットは、新規ユーザーには最初は圧倒されるかもしれません

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

ClickUpは単なるToDoリストとしても非常に便利です！当初は手書きのメモの方が良いと思っていましたが、好きな方法ですべてを整理でき、タスクの期日変更や添付ファイルなどが可能なのは本当に素晴らしいです。全てが一箇所にまとまっているので、何も忘れることがありません。

2. Otter.ai（リアルタイムミーティング文字起こしとチームコラボレーションに最適）

Otterの無料AIノートテイカーは、Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsでの会話を聴き取り、編集・検索・共有可能なスマートなミーティングメモを即座に作成します。

「OtterPilot」ボットにより主要なビデオ会議プラットフォームとシームレスに連携し、自動的に通話に参加してリアルタイムのタイムスタンプ付き文字起こしを自動音声識別機能と共に記録します。ミーティング後の生産性向上に優れ、簡潔なAI要約を生成し、アクションアイテムをフラグ付けし、チームメンバーが文字起こしを編集できる共同ワークスペースを提供します。

さらに、SlackやNotion、Salesforceなどのツールに直接コメントを追加したりハイライトを共有したりできるほか、カスタム語彙を学習して精度向上を図れます。

Otter.aiの主な機能

Zoom、Google Meet、Microsoft Teams向けのライブ文字起こしフィードを提供し、参加者が会話の流れをリアルタイムで追えるように支援します

オンラインミーティング中に表示されるスライドや重要なビジュアルを自動キャプチャ機能で記録し、必要に応じて参照しましょう

すべてのミーティング記録を一元管理するリポジトリを作成し、文字起こし記録全体をキーワード検索可能に。情報検索が驚くほど迅速になります

Otter.aiの制限事項

モバイルアプリの体験は、特にメモの編集やタグ付けにおいて、デスクトップ版フルスイートと比べるとリミットを感じます

Otter.aiの料金プラン

基本版： 無料

プロプラン： 1ユーザーあたり月額16.99ドル

ビジネス向け： ユーザーあたり月額30ドル

企業: カスタム価格

Otter.aiの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (290件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (90件以上のレビュー)

Otter.aiについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

Otter AIがミーティング記録全体を精査し、主要な議論ポイントを要約する点が気に入っています。もしリストにないものがあれば、要約セクションを編集して追加できるのも便利です。

3. Fireflies（検索可能な会話とクロスプラットフォーム互換性に最適）

viaFireflies

Firefliesは、単なるメモ作成を超えたAIミーティングアシスタントを求めるチーム向けに設計されています。このツールはミーティングを聞き取り、正確に文字起こしを行い、検索可能な文字起こし記録を提供します。これにより、数日後や数ヶ月後でも会話内容を再確認できます。

Firefliesは、深い会話インテリジェンスと強力な「Ask Fred」機能で差別化を図っています。GPT技術を活用したこの機能により、ユーザーはミーティングコンテンツとチャットでき、即座に回答を取得したり、重要な詳細を抽出したり、電子メールやSNS投稿などのフォローアップコンテンツを生成したりできます。

Firefliesは自動文字起こしやAI要約を超え、話者ごとの発言時間や感情を分析する詳細な分析機能や、特定キーワードを監視するトピックトラッカーを提供します。これにより営業・マーケティング・採用チームは会話を分析し、SalesforceやHubSpotなどのCRMへデータを自動記録し、通話から実践的な知見を得られる信頼性の高いツールとなります。

Fireflyの主な機能

Firefliesのリミット事項

騒がしい環境や複数の話者が互いに割り込む場合、文字起こしの精度は変動する可能性があります

Firefliesの価格

Free

プロ版： 1ユーザーあたり月額18ドル

ビジネス向け: ユーザーあたり月額29ドル

企業: ユーザーあたり月額39ドル

Firefliesの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (700件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Firefliesについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

Firefliesは静かに各通話に参加し、驚くべき精度で会話を文字起こし。その後、アクションアイテムや要約、さらには発言者別のメモまで自動生成します——一切手を動かす必要がありません。特に強力なAI検索とスマートハイライト機能は、数週間前の議論を瞬時に呼び戻す際に威力を発揮します。

4. Avoma（構造化されたミーティングインテリジェンスを必要とする営業・カスタマー成功チームに最適）

viaAvoma

Avomaは、豊富な文脈情報に基づくミーティング分析機能を提供することで、従来の/AIメモアプリを超えた価値を実現します。

その鍵の強みは、4つのコアモジュールの統合にあります：文字起こしとメモ作成のためのAIミーティングアシスタント、予約とルーティングのためのスケジューラー＆リードルーティング、詳細な通話分析のための会話インテリジェンス、そしてCRM自動化と取引リスク追跡のための収益インテリジェンスです。

Avomaはさらに、営業担当者のためのカスタマイズ可能な状況認識型コーチングスコアカードを生成し、MEDDIC/BANTなどの営業手法の遵守状況を追跡し、CRMフィールドを自動更新することで、パイプライン健全性とチームパフォーマンス管理のための強力なシステムを提供します。

役割別ミーティング要約から発言時間分析まで、営業・カスタマーサクセス・プロダクトチーム向けにカスタマイズされたインサイトを提供。これらの知見を社内ナレッジベースに連携させ、チーム全体の認識を統一することも可能です。

Avomaの主な機能

参加者がリアルタイムで入力できるライブ共同メモ編集機能を提供

/AI生成の「発言時間分析」で各参加者の発言量を可視化。管理者は支配的な発言者や関与不足を即座に把握できます

ネイティブCRMを有効化し、SalesforceやHubSpotなどのプラットフォームへ直接インサイトやアクションアイテムを同期させましょう

Avomaの制限事項

高度な機能は営業や顧客対応チーム向けに設計されているため、フリーランスや学生には全機能の恩恵を受けられない可能性があります

Avomaの価格

スタートアッププラン: 月額29ドル/ユーザー

Organization: 月額39ドル/ユーザー

企業: 月額39ドル/ユーザー（年額一括課金）

Avomaの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (1,300件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはAvomaについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

Avomaは当社組織のゲームチェンジャーとなりました。AI搭載の文字起こしとミーティング要約機能により、顧客インサイトが確実に捕捉され、実行可能な次ステップが全員に明確化されます。ZoomやHubSpot（当社現行CRM）、その他ツールとのネイティブ連携によりワークフローが強化され、チーム連携の円滑化とプロジェクトの順調な推進が実現しています。

💡 プロのコツ：目標やスタイル、必要な詳細度に応じて、メモ取りの方法を選びましょう： アウトライン方式 ：主要トピックをヘッダーとして記述し、その下にサブポイントをネストさせる

コーネル式ノート法 ：ページを3つのセクションに分割します： メモ （ミーティング中の主なコンテンツ）、 キュー （キーワード、質問、アクションアイテム）、 要約 （下部にまとめる重要なポイント）

チャート作成法：誰が何を発言したか、期限、カテゴリーを追跡するためにテーブルを活用（例：トピック | 決定事項 | アクションアイテム | 所有者 | 期日）

5. Notta（多言語文字起こしとメモ変換に最適）

viaNotta

NottaはNotta Botによるリアルタイム文字起こしをサポート。Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Webexのミーティングに参加可能で、単言語・二言語文字起こしに対応しています。

その卓越した汎用性と多言語サポートは、58言語という驚異的な数での文字起こし・要約する機能と、42言語への翻訳機能を実現。グローバルチームや多言語コミュニケーションにおいて最適な選択肢です。

Nottaの主な特長は、最大5つのウェブページを同時に録音・文字起こしできる機能、YouTubeビデオのワンクリックで要約する機能、ハードウェア連携オプションです。これにより、ライブのオンラインミーティング、事前録音ファイル、対面での議論など、あらゆる音声データを簡単にキャプチャし整理できます。

メモ取りテンプレートの適用や、社内用語などのカスタム語彙追加により文字起こし精度を向上させられます。文字起こしデータはTXT、DOCX、PDF、SRTなど複数フォーマットでエクスポート可能です。

Nottaの主な機能

50以上の言語と方言に対応したリアルタイム音声テキスト変換で、発話を瞬時に記録。グローバルな共同作業をサポートします。

トピック別のメモ整理で議事録を自動分割。長時間の録音も簡単に目を通せます

Notion、Evernote、Wordへのエクスポート機能で、メモをワークフローにシームレスに統合できます

制限なし

デスクトップのダッシュボードは、特に複数の録音や重複するメモを扱う際に煩雑に感じられることがあります

Nottaの価格

Free

プロプラン： 月額13.49ドル/ユーザー

ビジネスプラン： 月額27.99ドル/ユーザー

企業: カスタム価格

Nottaの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Nottaについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

ビデオリンクやファイルをドラッグ＆ドロップするだけで、数秒で完了する完全なビデオ要約が完成。10～20個のファイルを一度にまとめてドラッグできる点も気に入っています。その後YouTube要約フォーマットに変換。講義動画に活用しており、必須ツールです！

6. Tactiq（ライブ字幕と迅速なミーティング記録エクスポートに最適）

viaTactiq

TactiqはChrome拡張機能を使用し、ボットをミーティングに参加させる必要なく、ライブでミーティングを文字起こしします。

AIプロンプトを活用すれば、特定の洞察・フォローアップ事項・要約・プロジェクト進捗などを抽出可能。さらにトリガーに基づいてミーティング後のタスク（要約共有・CRM更新・チケット作成・洞察同期）を自動化できます。

Google Meet、Zoom、MS Teamsでのリアルタイム文字起こしをサポートし、カスタマイズ可能な「パーソナライズドAIアクション」によりプロンプトの再利用を保証します。

このAIメモジェネレーターは、SOC-2 Type II、ISO 27001、GDPRなどの関連規格によるデータセキュリティを保証するため、機密性とコンプライアンスを重視する組織にとって優れた選択肢です。

Tactiqの主な機能

Google Meet、Zoom、Microsoft Teams内でリアルタイムミーティング文字起こしを実現。画面上に字幕を表示

通話中の鍵となる発言を保存し、後で思い出しやすいように文脈を追加するには、引用キャプチャ機能をご利用ください。

Google ドキュメントやNotionへのエクスポート機能で、メモ取りと文書作成のワークフローを瞬時に連携させましょう

Tactiqのリミット事項

タスク管理機能は内蔵されていないため、記録したアクションアイテムは手動で生産性向上ツールに移す必要があります

Tactiqの価格

Free

プロプラン： 月額12ドル/ユーザー

チーム: ユーザーあたり月額20ドル

ビジネス向け：月額40ドル/ユーザー

企業: カスタム価格

Tactiqの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Tactiqについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

いくつか機能がありますが、おそらく最も気に入っている機能はAIによる要約です。ミーティング終了後、Tactiqが鍵の要点やアクションアイテムを強調した簡潔な要約を提供してくれます。特に立て続けのミーティングで詳細なメモを取る時間がない場合、これは本当に助かります。

回答者の21%が、ミーティング、電子メール、プロジェクトへのAI活用を通じて業務効率化を図りたいと考えている。

7. Sembly（ミーティング分析と意思決定追跡に最適）

viaSembly

Semblyは、タスク管理と組織の知識体系に重点を置いた、詳細で構造化されたAIミーティング要約のプロバイダーを専門としています。

特に優れた機能として、議事録から「決定事項」「要件」「リスク」「問題」といった鍵のアイテムを自動認識・抽出するため、重要なコミットを見逃すことはありません。

Semblyは「マルチミーティングチャット」と「AIアーティファクト」も提供しており、ユーザーは会議履歴全体にアクセスして複数の議論にわたる情報を検索できます。進捗を追跡し、時間の経過とともに情報を統合する必要があるプロジェクトやプログラムマネージャーにとって有用なツールです。

Semblyの主な機能

最大5時間・500MBまでの音声・ビデオファイルをアップロードし、オフラインでミーティング録音を処理できます

参加者、情報源、キーワード、日付範囲などで過去のミーティングをフィルタリング。強力な検索機能を実装。

関連するミーティングを「コレクション」にまとめて整理しやすくし、カスタマイズ可能なテンプレートやミーティングメモのフォーマットを活用しましょう。

Semblyのリミット事項

初めて使うユーザーにとってインターフェースは直感的とは言えず、学習曲線が新しいチームの導入を遅らせる可能性があります

Semblyの価格

個人向け: 無料

プロフェッショナル: 月額15ドル/ユーザー

チーム: ユーザーあたり月額29ドル

企業: カスタム価格

Semblyの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはSemblyについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

AIチャットが本当に便利です。プロンプトを与えるだけでミーティングメモを処理できます。実際、人間よりもずっと速く、質も優れていました。

8. Krisp（クリアな音声と自動文字起こしに最適）

viaKrisp

通話やミーティングの文字起こしとAI生成メモの提供に加え、Krispは話者のアクセントをリアルタイムで調整。これにより、聞き手はより中立的、あるいは現地で理解しやすいアクセントで音声を確認できます。

Krispの中核であり最も評価されている機能は、独自の/AI技術によるノイズ・エコー・背景音声除去技術です。キーボードのクリック音、交通騒音、他人の会話など、ほぼ全ての周囲の音をインテリジェントに分離することで、一貫してクリアな音声品質を実現します。

軽量な仮想オーディオデバイスとして動作するKrispは、ボットや専用ハードウェアを必要とせず、あらゆるコミュニケーションアプリでシームレスに連携します。ミーティング要約のためのAIエージェントアシストなど、高度な機能が提供内容を充実させています。

Krispの主な機能

リアルタイムノイズキャンセリングとエコー除去でクリアな音声を確保

手作業による完全なレビューなしで、/AIを活用してキーワード、タスク、議論のポイントをハイライトしましょう

通話終了後に、参加者ごとの発言時間の内訳を確認できます

Krispのリミット事項

音声品質を重視し、詳細なミーティング要約やフォローアップタスク生成にはあまり重点を置いていません

Krispの価格

Free

プロプラン： 月額16ドル/ユーザー

ビジネス向け: ユーザーあたり月額30ドル

Krispの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (550件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはKrispについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

ZoomやTeamsなど主要な会議ツールとシームレスに連携し、セットアップも簡単です。文字起こしの精度は大幅に向上し、ビデオ録画機能も優れています。ミーティングのアクションアイテムを処理するAIアシスタントは常に的確な提案をしてくれます！

9. Fathom（役割ハイライトと自動CRM記録に最適）

viaFathom

ミーティング終了からフォローアップまでの時間を短縮したいプロジェクト管理には、Fathomがおすすめです。ミーティング終了後約30秒で要約を生成します。

さらに、録音内容に質問（例：「Xについて何が話されましたか？」）を投げかけ、即座に回答を得られるAIアシスタント機能も備えています。

さらに、特に営業やカスタマー成功チーム向けに、通話ビデオ・文字起こし・構造化された要約をSalesforceやHubSpotなどのCRMプラットフォームへ自動同期する広範な連携機能を備えています。加えて、ミーティングコンテンツをクエリできる「Ask Fathom」AIアシスタントも搭載。

このミーティングメモ用AIツールにより、チームは過去の通話記録や議事録を共有可能な検索可能なリポジトリとして作成できます。これにより知識が保存され、新メンバーのキャッチアップが可能になり、ミーティング横断的な知見への容易なアクセスが実現します。

Fathomの主な機能

通話中または通話後にミーティングの重要な部分をハイライトし、完了する文字起こしを共有する代わりにチームメンバーと共有できます

ミーティング内容について質問し、タイムスタンプなどで洞察を抽出できます。

案件固有のインサイト（課題点、購買役割など）を追跡し、CRMと同期してミーティングコンテンツを収益ワークフローに連動させましょう

リミットを理解する

Zoom専用であるため、Google MeetやMicrosoft Teamsなどの他のミーティングプラットフォームを利用するチームにはリミットとなる可能性があります

Fathomの価格設定

Free

プレミアムプラン： 月額20ドル/ユーザー

チーム: 1ユーザーあたり月額18ドル

ビジネス向け：月額28ドル/ユーザー

評価とレビューを把握する

G2: 5/5 (5,400件以上のレビュー)

Capterra: 5/5 (790件以上のレビュー)

実際のユーザーはFathomについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

Fathomならミーティングメモの記録が驚くほど簡単。議論に集中でき、詳細を見逃す心配もありません。自動文字起こし、要約、ハイライト機能は大幅な時間節約となり、正確なフォローアップを保証します。

10. MeetGeek（ミーティング後の分析とコーチングインサイトに最適）

viaMeetGreek

MeetGreekなら、AIツールが参加するミーティングを制御できます：すべてのカレンダーミーティング、自分が主催するミーティングのみ、または手動でノートテイカーを招待したりミーティングリンクを貼り付けたりできます。

このプラットフォームの強みは、ミーティングの種類（例：営業会議、チームミーティング、オンボーディング）を自動検知し、対応する文脈重視の要約テンプレートを適用できる点にあります。これにより生成されるメモは即座に関連性が高く、実行可能な内容となります。

エンゲージメント、効率性、発言者分析に焦点を当てた100以上の主要業績評価指標（KPI）による詳細な分析を提供するプロバイダーで、管理者はチームコーチングに活用できます。

プライバシーのため、自動生成されたミーティング要約電子メールの受信者を選択可能です：通話参加者全員、自社ドメイン内のユーザー、または自分だけ。

MeetGeekはオープンAPIも提供しており、文字起こしデータ、ハイライト、要約、ミーティングデータを自社ツールに取り込んだり、ワークフローをトリガーしたりできます。

MeetGeekの主な機能

ミーティングパフォーマンスメトリクスを用いて、時間厳守度・参加度・発言バランスを時系列で分析

構造化されたフォーマット（例：鍵、タスク、リスク）でAI生成の要約を取得し、ミーティング後のフォローアップを簡単にしましょう

カスタム語彙でツールをトレーニングし、御社の専門用語に適応させてより正確な文字起こしを実現しましょう

MeetGeekのリミット

デスクトップインターフェースは、ライブミーティング中、特にマルチタスク時に少し遅延が生じることがあります

MeetGeekの価格

基本版： 無料

プロプラン： 月額19ドル/ユーザー

ビジネス向け: 月額39ドル/ユーザー

企業: ユーザーあたり月額59ドル

MeetGeekの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはMeetGeekについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

ミーティングにボットを招待するだけやれば、あとはすべて自動処理されます。操作は非常に簡単で、アドオンを使えば必要に応じて進捗を監視することも可能です。

11. Jamie AI（録音なしで即時ミーティングメモを作成するのに最適）

viaJamie AI

多くのミーティングツールでは、議事録作成のためにボットのミーティング参加が必要です。Jamie AIは、デバイス/アプリ経由でバックグラウンドで静かに音声をキャプチャするため、この手間が不要です。この特性から、フィールドでのミーティング、対面での議論、ハイブリッド設定での利用に最適な選択肢です。

このAIノートツールを使えば、すべてのミーティング議事録と要約を、整理され検索可能でタグ付けされた状態の中央管理hubとして利用できます。

高度なトピック検出機能により、長時間の議論を整理された章立ての要約に分解し、高品質で人間のようなミーティングメモを生成することに重点を置いています。プライバシーを最優先した設計に加え、スマートなスピーカー識別機能や、文脈を認識した即時回答を得るためのAIとのチャット機能などにより、機密保持と明確で構造化された文書化を重視するユーザーに最適です。

Jamie AIの主な機能

ミーティング開始時にJamieを起動するようプロンプトするマイク連動リマインダーを取得

要約の表示方法を定義するテンプレートを作成し、Jamieを使用していない人とも簡単に共有できます

技術系、多言語、専門分野のチーム向けに、カスタム用語集や専門用語を追加できます

Jamie AIの制限事項

NotionやSlackなどの一般的なツールとの連携機能がなく、ドキュメント作成のワークフローが遅くなる可能性があります

Jamie AIの価格

Free

スタンダード: 月額約28ドル（25ユーロ）/ユーザー

プロ版： 月額約55ドル（47ユーロ）/ユーザー

企業: カスタム価格

Jamie AIの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

手書きのメモ取りにさよならを告げませんか？ClickUpをお試しください。

ミーティングの文字起こしや会話の要約するAIメモツールは数多く存在します。

多言語チーム向けのものもあれば、コーチング分析やCRM連携に最適なツールも。朗報です。選択肢は豊富です。

しかし、単なるAI会議アシスタント以上のものを求めているなら、ClickUpがすべてを統合します——メモ、タスク、ドキュメント、そしてAIを1か所に。ClickUp AIノートテイカーを使えば、ミーティングの要約をキャプチャし、ワークフローにリンクさせ、ツール間を行き来することなく実際にやることを実行できます。

ミーティングメモをアクションに変えたいですか？ClickUpを無料で試して、1日の流れがどう変わるか実感してください。

よくある質問

はい、AIは音声を聞き取りメモを取ることができます。最新のAI搭載ツールは、ミーティング・講義・会話の音声から発話を文字起こしし、自動的に要約や詳細なメモを生成します。これにより、手作業による努力なしで重要な情報を簡単に把握できるようになります。

はい、あなたのためにメモを取るように設計されたAIツールがいくつか存在します。これらのアプリケーションはミーティングに参加し、音声を録音し、会話を文字起こしし、整理されたメモやアクションアイテムを提供することで、ユーザーが集中を維持し、手動でのメモ取りにかかる時間を節約するのに役立ちます。

ChatGPT自体は音声認識をネイティブにサポートしていませんが、音声文字起こし機能を提供する他のツールやプラットフォームと連携させることで、文字起こしされたコンテンツを明確なメモに要約・整理する手助けができます。一部のプラットフォームでは、音声認識技術とChatGPTを組み合わせてこの機能を提供しています。

はい、会話やミーティングを聞き取り、自動的にメモを取るアプリは数多く存在します。例としては、Otter.ai、Microsoft Teams、文字起こし機能付きZoom、その他AIを活用して議論をリアルタイムで文字起こし・要約する会議アシスタントツールなどが挙げられます。