2025年版 プロジェクト向けAIタイムライン生成ツール12選

/AIタイムライン生成ツールは単にタイムラインを作成するだけでなく、状況が変化した際に調整します。

期限が変更？依存関係が変更？ツールが自動で適応するため、チーム全体が常に連携を保ち、手動での更新が不要になります。

タイムライン作成が課題だったなら、ここから始めるのが最適です。

本ガイドでは、AIタイムライン生成ツールを選ぶ際に重要なポイントと、プロジェクトプランを混乱から解放する優れたツールを解説します。

各ツールの違いを一目で確認できる比較テーブルをまとめました。完了する分析は以下で解説します。📋

ツール名 主な機能 おすすめ 価格* ClickUp 色分けされたプロジェクトタイムライン、ClickUp Brain、ガントチャート、ホワイトボード、タスク AIでタイムラインを実行可能なワークフローに変換するのに最適 Freeプランあり；企業向けカスタム価格設定 Venngage AIタイムラインジェネレーター カスタマイズ可能なテンプレート、代替テキスト生成、コントラストチェッカー、アイコン データをタイムラインに変換するのに最適 無料；有料プランは1ユーザーあたり月額19ドルから MyLens AI 複数入力対応、Google スプレッドシートおよびExcelとの連携、Chrome拡張機能 複雑な文書をインタラクティブなタイムラインに変換するのに最適 無料；有料プランはユーザーあたり月額20ドルから Preceden 内蔵検索ツール、4600種類のアイコン、プライバシー管理機能付き プロフェッショナルなタイムライン作成に最適 Free；有料プランはユーザーあたり月額25ドルから Piktochart AIタイムラインインフォグラフィックジェネレーター ドラッグ＆ドロップエディター、AI搭載のタイムライン作成機能 複雑な情報を物語に変換するのに最適 Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額29ドルから MyMap. AI タイムラインメーカー 組み込みツールバー、4K解像度でのタイムラインエクスポート機能 プロジェクトプランのためのプロフェッショナルなタイムライン作成に最適 Free；カスタム価格設定 Edraw. AIタイムラインメーカー 統合チャットボット、210種類の図形タイプ、Visio・Word・Excelからのインポート機能 テキストをタイムラインに変換するのに最適 無料；有料プランはユーザーあたり月額7.9ドルから クロノズーム 全体像を捉えたストーリーテリング、オーサリングツール 歴史の可視化に最適 Free ClioVis プレゼンテーションモード、地理タグ付け、ウィキメディア・コモンズからのビジュアルインポート機能を搭載。 接続を可視化するのに最適 無料；有料プランはユーザーあたり月額6.99ドルから AIグラフメーカー AI搭載のタイムラインで、PNG、SVG、Mermaidなどのフォーマットでタイムラインをエクスポート 構造化されたタイムライン作成に最適 無料；有料プランはユーザーあたり月額5ドルから Tiki‑Toki 3Dタイムラインビュー、4つのビューオプション、YouTubeおよびVimeoとの連携機能 インタラクティブな3Dタイムライン作成に最適 無料；有料プランはユーザーあたり月額9.5ドルから CallidusAI Timelines AIを活用した調査、Microsoft Wordアドイン、256ビットAES暗号化 法務プラットフォーム向け：法務調査の自動化に最適 有料プランはユーザーあたり月額149ドルから

AIタイムライン生成ツールを選ぶ際のポイントとは？

優れたAIタイムライン生成ツールは、数分でタスクと依存関係をマップするのに役立ちます。ワークフローを簡素化し、作業の負担を増やすことはありません。

主な機能は以下の通りです：

ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

最高の/AIタイムライン生成ツール

プランを簡素化し、変化に適応し、チームが期限を効果的にミーティングし、土壇場での慌ただしさを回避するためのツールをご紹介します。

ClickUp（AIでタイムラインを実行可能なワークフローに変換するのに最適）

タイムライン管理において、ClickUpはチームが期限や主要なマイルストーンに集中し続けられる重要な青写真の作成を支援します。

中核となるのはClickUp Brain+ClickUp Calendarで、プロジェクトのあらゆるステップにリアルタイムの知性を組み込みます。

これらのツールは連携して、ミーティングメモ・チャットスレッド・プロジェクトデータを分析し、カレンダー上で追跡可能なClickUpタスクを含む現実的なタイムラインを生成・維持します。優先度が変化すると、AIが自動的にスケジュールを調整します。

例、ウェブサイトのリデザインプロジェクトでは、ClickUpのタイムラインビューにより、直感的なドラッグ＆ドロップ操作でタスクの視覚的なスケジュール設定、依存関係の指定、開始日や終了日の調整が可能です。担当者や優先度でタスクをグループ化できるため、リソースの競合やボトルネックを容易に特定し、必要に応じて仕事を再割り当てできます。

ClickUpの複数ビュー（リスト、ボード（カンバン）、ガント、カレンダー、タイムライン）により、デザイナーがクリエイティブタスクを管理する場合も、プロジェクトマネージャーがクリティカルパスを分析する場合も、各ステークホルダーが自身のワークフローに最適な方法で進捗を追跡できます。

戦略に集中する間、Brainは進捗を推進し、優先度を適応させ、不足部分を補完します。すべてリアルタイムで、ワークフロー全体からの完全なコンテキストを保持しながら。

ClickUp Brainでタスクのタイムライン提案を受け取り、ClickUp内でガントチャートを作成しましょう

ClickUpのガントチャートと連携させると、これらのAI生成タイムラインはインタラクティブなビジュアルロードマップへと進化します。直感的なインターフェースで、タスクのドラッグ＆調整、期間延長、依存関係の設定、進捗確認が簡単に行えます。タスクが進むにつれタイムラインは自動更新され、チーム全体が次に必要なアクションをリアルタイムで把握できる状態を維持します。

ClickUpのガントチャートビューで、仕事のプラン・スケジュール管理・進捗追跡を明確かつ容易に実施

障害要因を容易に可視化するため、依存関係機能により、前提条件となるタスクが完了するまでチームメンバーが次のタスクを開始できないようにします。

ClickUpの主な機能：

ClickUpの制限事項

明確なガイダンスがない場合、新規ユーザーにとって学習曲線が急峻になる可能性があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2レビューはこちら：

ClickUpで最も気に入っている点は、すべての機能がシームレスに連携することです。チャット、ホワイトボード、スペースの組み合わせにより、ブレインストーミング、タスク割り当て、仕事の追跡をすべて一元的に行えます。柔軟性が高く、視覚的で、高度にカスタマイズ可能なため、部門を跨いだ複数チームやプロジェクトの管理に最適です。

🤖 豆知識：ClickUp Brainユーザーは週に1.1日を節約しています。これは「数時間」ではありません。ストレンジャー・シングスの全シーズンを一気見する時間、あるいはあのサイドプロジェクトをようやく完成させるのに十分な時間です。

2. Venngage AIタイムラインジェネレーター（データをタイムラインに変換するのに最適）

viaVenngage

データ、日付、締切はありますか？Venngageなら、面倒なフォーマットなしで、見栄えが良く分かりやすいタイムラインを手早く作成できます。

AIにプロンプトを入力するだけで、瞬時にマイルストーンを整理します。

このプラットフォームは単なるプロジェクト管理ではなく、ビジュアルコミュニケーションのために設計されています。これにより、テキスト中心のレポート、履歴データ、内部プロセスマップなどを、インフォグラフィックのようなプロフェッショナルなビジュアル資産へと変換するのに最適です。

非営利団体の報告書から病院のプラン段階まで、多様で高度にカスタマイズ可能なテンプレートにより、ブランドイメージを維持できます。特にVenngageはアクセシビリティに重点を置き、代替テキスト生成やレイアウトのコントラストチェックなどの機能を提供。すべてのインフォグラフィックが明確で、コンプライアンスに適合し、幅広い視聴者に効果的に伝わることを保証します。

Venngage AIタイムラインジェネレーターの主な機能

10,000点以上のアイコン、イラスト、画像から選択し、タイムラインに命を吹き込みましょう

タイムラインをプライベートリンクで共有、または画像・PDF・PowerPoint形式でエクスポート可能

エディター内でPixabayとPexelsから直接高品質なストック写真にアクセス可能

Venngage AIタイムラインジェネレーターの制限事項

タイムラインはプロジェクト進捗の変化に応じて自動更新されないため、リアルタイムのプロジェクトプランニングよりもストーリーテリングに適しています

Venngage AIタイムラインジェネレーターの価格

Free

プレミアム : ユーザーあたり月額19ドル

ビジネス : ユーザーあたり月額49ドル

企業: カスタム価格

Venngage AIタイムラインジェネレーターの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (300件以上のレビュー)

Venngage AIタイムラインジェネレーターについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2レビューはこちら：

ついに、アマチュアでも魅力的なグラフィックを作成できるツールが登場しました。プラットフォームのインタラクティブなUIにより、誰でも簡単にこのツールを利用できます。豊富なテンプレートと優れたグラフィックを備えたVenngageは、競合他社とは一線を画しています。

ついに、アマチュアでも魅力的なグラフィックを作成できるツールが登場しました。プラットフォームのインタラクティブなUIにより、誰でも簡単にこのツールを利用できます。豊富なテンプレートと優れたグラフィックを備えたVenngageは、競合他社とは一線を画しています。

3. MyLens AI（複雑な文書をインタラクティブなタイムラインに変換するのに最適）

viaMyLens AI

MyLens AIは、文書から重要な日付やイベントを自動的に抽出し、明確で編集可能なタイムラインに整理します。

重要なプロジェクトのマイルストーンを特定し、正しい順序で配置することで、手作業なしでプロジェクトの時間管理を把握し続けるのに役立ちます。このAIツールでは、メディアの追加、ラベルの調整、タイムラインをインフォグラフィック、プレゼンテーションスライド、ビジュアルとしてエクスポートすることも可能です。

Chrome拡張機能は、ウェブコンテンツを即座に要約し、その場で視覚的フォーマットに変換できる機能により、さらにその有用性を高めています。

MyLens AIの主な機能

PDF、CSV/Excelファイル、画像、ウェブページから日付やマイルストーンを抽出

Google スプレッドシートや Microsoft Excel との連携により、データをシームレスにインポート

Chrome拡張機能を使用して、ウェブサイトやYouTubeビデオからコンテンツを抽出し、視覚的なタイムラインに変換します。

MyLens AIタイムラインジェネレーターの制限事項

ツールの性能は、明確で構造化された入力データに依存します。不適切または曖昧な入力データは、出力品質を著しく低下させる可能性があります。

MyLens AIタイムラインジェネレーターの価格

Free

プロ : ユーザーあたり月額20ドル

Growth : ユーザーあたり月額200ドル

企業: カスタム価格

MyLens AIタイムラインジェネレーターの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

MyLens AIについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

以下はProduct Huntのレビューです：

素晴らしい！とてもクールです—これを使って印象的なタイムラインをいくつか試してみました。すべてが驚くほど簡単に進みます。さらに詳しい説明を提供すれば、結果はさらに良くなるでしょう。

素晴らしい！とてもクールです—これを使って印象的なタイムラインをいくつか試してみました。すべてが驚くほど簡単に進みます。さらに詳しい説明を提供すれば、結果はさらに良くなるでしょう。

4. Preceden（プロフェッショナルなタイムライン作成に最適）

viaPreceden

Precedenは複雑なプランを明確なタイムラインに変換し、煩雑なスプレッドシートや重厚なプロジェクトツールを不要にします。部門横断的なマイルストーンの可視化、ステークホルダーの迅速な調整、契約書・プレゼン資料・報告書でのタイムライン提示が必要なチームに最適です。

タイムラインを手動で作成するか/AIで生成し、レイヤーや進捗追跡からテーマやエクスポートフォーマットまであらゆる要素をカスタムできます。

上級ユーザー向けに依存関係をサポートし、あるイベントが終了すると別のイベントが自動的に開始されるため、プラン変更時の手動調整を最小限に抑えます。一括エディターによる迅速なデータエントリーが可能で、期間（例：「3週間」と入力するとソフトウェアが終了日を自動計算）の処理にも対応。ハイエンドなプロジェクト管理ソフトウェアでしか見られない詳細レベルを実現します。

Precedenの主な機能

日付、時間、期間について複数のフォーマットでイベントを入力できます

4,600種類のアイコンライブラリから選択し、様々なイベントを表現できます

タイムラインの可視性を制御：公開、プライベート、パスワード保護、または秘密URLによる共有が可能です

Precedenの制限事項

イベントとサブイベントの関係を明確に示していないため、複雑なタイムラインの理解が困難になる

Precedenの価格

Free

ベーシック : ユーザーあたり月額25ドル

プロ: ユーザーあたり月額40ドル

Precedenの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはPrecedenについてどう評価しているのか？

G2レビューはこちら：

Precedenは、すべてのタスクにリアルタイムのタイムテーブルを作成することで、個々のプロジェクトの進捗管理を支援します。タイムラインは極めて明確で完璧です。

Precedenは、各タスクのリアルタイムスケジュールを作成することで、個々のプロジェクトの進捗管理を支援します。タイムラインは極めて明確で完璧です。

📮 ClickUpのインサイト： 従業員の5人に1人が「意思決定の時期が分かれば仕事のスピードが上がる」と回答しています。 しかし、忙しい一日の慌ただしさの中で、タイムラインの伝達はしばしば見落とされてしまいます。 そこでClickUp Brainがステップインします。 AI搭載の仕事コパイロットとして機能し、タスク、スレッド、ドキュメントから更新情報を自動収集。日次ダイジェスト、意思決定ブリーフ、要約コメントを提供します。 これで人（や情報）を追いかける必要はもうありません。💨

5. Piktochart AIタイムラインインフォグラフィックジェネレーター（複雑な情報を物語に変換するのに最適）

viaPiktochart AI

Piktochart AIなら、デザイナーでなくてもタイムライン作成が驚くほど速く、見事で、驚くほど簡単です。アイデアを一文で説明するだけで、数秒でコンテンツをタイムラインインフォグラフィックに変換します。

プロジェクトのマイルストーンを可視化したり、企業の歩みを整理したり、歴史的イベントをマップするのに役立ちます。エディターではレイアウトの調整、アイコンやメディアの追加が可能で、豊富なデザインツールライブラリを活用してブランドイメージを保ちながら作成できます。

作成したタイムラインは画像やPDFとしてエクスポートでき、ワンクリックで共有可能です。AIアウトライン機能は、貼り付けられたテキストやアップロードされた文書（PDF、DOCX）をインテリジェントに分析し、デザインプロセス開始前に明確で論理的な構造を生成。これにより、整理され読みやすいタイムラインが確実に作成されます。

Piktochart AIタイムラインインフォグラフィックジェネレーターの主な機能

120文字以内でアイデアを記述するだけで、あらゆるプロンプトからタイムラインを生成

イベントの並べ替え、マイルストーンの追加、ドラッグ＆ドロップエディターによるデザインのカスタムが可能です。

Freeプランでは最大3人のチームメンバーと共同作業が可能で、チームワークを容易に実現します

Piktochart AIタイムラインインフォグラフィックジェネレーターの制限事項

Freeプランまたはプロプランをご利用の場合、ダウンロードはPNGフォーマットにリミットされます

Piktochart AIタイムラインインフォグラフィックジェネレーターの価格

Free

Pro : ユーザーあたり月額29ドル

ビジネス : ユーザーあたり月額49ドル

企業: カスタム価格

Piktochart AIタイムラインインフォグラフィックジェネレーターの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Piktochart AIタイムラインインフォグラフィックジェネレーターについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューはこちら：

Piktochartの体験は素晴らしいものでした！ワークフローが大幅にスピードアップし、高度なデザインスキルがなくても美しいレポートやインフォグラフィック、プレゼンテーションを作成したい方にとって、AIツールはまさに理想的です。

Piktochartの体験は素晴らしいものでした！ワークフローが大幅に高速化し、高度なデザインスキルがなくても美しいレポート、インフォグラフィック、プレゼンテーションを作成したい方にとって、AIツールはまさに理想的です。

6. MyMap. AI Timeline Maker（プロジェクトプラン向けプロフェッショナルなタイムライン作成に最適）

MyMap.AIは、アイデアをビジュアル化する作業を会話のように簡単にします。プロジェクトプラン、講義メモ、コンテンツ戦略など、取り組んでいる内容を伝えるだけで、フローチャート、マインドマップ、マトリックス、さらには完全なプレゼンテーション資料まで瞬時に生成します。

他のツールとは異なり、MyMapは複数の情報源から文脈を統合します。

PDFを貼り付け、リンクをドロップ、またはリアルタイムでウェブを検索するだけで、鍵の情報を整理された編集可能なビジュアルにまとめます。

そのAIネイティブなチャットインターフェースは、複数の入力フォーマット（ファイル、URL、テキスト）を処理する能力とリアルタイムのGoogle/Bingウェブ検索を組み合わせています。つまり、現在のイベントやトレンドトピックのプラン生成を依頼すると、AIがウェブから最新の文脈を抽出してタイムラインを構築するため、変化の速いコンテンツ戦略や競合分析に最適です。

MyMap. AI タイムラインメーカーの主な機能

タイムラインを画像やPDFとして保存したり、チームとリンクを共有したりできます

組み込みツールバーでプレゼンテーションモードに切り替え、ミーティング中に仕事を披露しましょう

タイムラインを高品質画像（4K解像度を含む）としてエクスポート可能

MyMap. AI タイムライン作成ツールのリミット

基本プランでは1ファイルのみのアップロードのリミットに限られます（時折の使用に適しています）。より多くの機能を利用するには有料プランへアップグレードしてください。

MyMap. AI タイムラインメーカーの価格

無料試用版

カスタム価格設定

MyMap. AI タイムラインメーカーの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

7. Edraw. AI Timeline Maker（テキストからタイムラインへの変換に最適）

Edraw.AIは、プロンプトを生成する統合チャットボットでプロフェッショナルなタイムライン作成を支援します。タイムライン作成後は、クリップアートセクションからシンボルやアイコンをドラッグ＆ドロップで追加し、右側のCanvaパネルでレイアウトを微調整して完成度を高められます。

Edraw. AI タイムラインメーカーの主な機能

マインドマップからフローチャートまで、210種類以上の図表タイプから選択し、多様なコンテンツを作成できます

Excel、Word、Visioからファイルをインポートし、データを整理されたタイムラインに変換

Windows、macOS、モバイルデバイスを含む複数のプラットフォームでシームレスに仕事を行います

Edraw. AIタイムラインメーカーの制限事項

Edraw. AIは完全なクラウドベースのアプリです

Edraw. /AI Timeline Maker の価格

Free

プロ : ユーザーあたり月額7.9ドル

Unlimited: ユーザーあたり月額9.9ドル

Edraw. AI タイムラインメーカーの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはEdraw. AIタイムラインメーカーについてどう評価しているのか？

以下はProduct Huntのレビューです：

Edraw.AIは、視覚的なプロジェクトタイムラインの作成を可能にし、私にとって画期的なツールとなりました。フローチャートやガントチャートテンプレートを活用することで、タスクの効率的な割り当て、締切の追跡、進捗のモニタリングが可能になりました。

Edraw.AIは、視覚的なプロジェクトタイムラインの作成を可能にし、私にとって画期的なツールとなりました。フローチャートやガントチャートテンプレートを活用することで、タスクの効率的な割り当て、締切の追跡、進捗のモニタリングが可能になりました。

8. ChronoZoom（歴史の可視化に最適）

viaChronoZoom

クロノズームは一般的なプロジェクトタイムラインツールではありません。全体像を伝えるストーリーテリングのために設計されています。

その基盤はWindows Azure上に構築されたSeadragonディープズーム技術であり、ビッグバンから現代まで（約5兆倍のズーム倍率）という膨大な時間スケールを遅延なくズーム可能にします。これにより、ビッグヒストリー研究や学際的なストーリーテリングのための強力な可視化ツールとなっています。

B2B SaaSチームにとって、これは業界の進化、製品機能、顧客ニーズをマップする創造的なタイムマッピングツールです。基調講演資料やインパクトのあるコンテンツを想像してください。例えば、何十年も続いた使い勝手の悪いチケットシステムの後、AI駆動型サポートツールが必然となった経緯を示すなど、文脈で聴衆を感動させる場面に最適です。

ChronoZoomの主な機能

オーサリングツールを使用して、学際的なストーリーを伝える歴史的タイムラインを作成しましょう

様々なフィールドの知見を活用し、時間軸に沿ってイベント・トレンド・テーマを接続します

既成のタイムライン、メディア、厳選されたリソースを通じて多様な視点を探求しましょう

クロノズームの制限事項

UIは時代遅れで直感的ではないため、ユーザー体験を遅らせる可能性があります

ChronoZoomの価格

Free

クロノズームの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

ChronoZoomについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

Edutopicのレビューはこちら：

クロノズームは歴史に命を吹き込みます。これまで歴史が退屈だと感じていた生徒がどれほど多かったか、言葉にできません。今では彼らにも理解できるようになり、過去の様々な側面がどう関連しているのかが見えてくるのです。

クロノズームは歴史に命を吹き込みます。これまで何人の生徒が「歴史はいつも退屈だった」と言っていたか数えきれません。今では彼らにも理解できるようになりました。過去の様々な側面がどう結びつくのかが見えるのです。

9. ClioVis（接続の可視化に最適）

viaClioVis

ClioVisはインタラクティブなタイムライン、ストーリーマッピング、マインドマップを統合し、アイデア、イベント、人々が時間軸上でどのように接続しているかを可視化する支援をします。

因果関係を示したいですか？

イベントを色でコード付けしたり、イベント間の接続を図示したり、主要・二次資料の引用をプラットフォーム内で直接行うことも可能です。

高度なユーザー（論文執筆者や長期研究者など）が、単なる発生時期のマップではなく、時間軸に沿った人物・イベント・概念間の関係性と接続を可視化して構築することを可能にします。この関係モデリングへの焦点は、大規模データセット内の因果関係や接続を解明・立証しようとする研究者や系図学者にとって不可欠です。

ClioVisの主な機能

ClioVisの組み込みプレゼンテーションモードでタイムラインを提示—PowerPointやPreziは不要です

マップ上にピンをドロップするかカスタムマップをアップロードして地理タグを追加

画像や音声をアップロードするか、ウィキメディア・コモンズやその他のソースからビジュアルを直接インポートできます

ClioVisの制限事項

画像URLのみサポート（通常.jpgまたは.pngで終わる）

ClioVisの価格

Free

プレミアム : 月額6.99ドル

企業 : カスタム価格設定

グループ: カスタム価格設定

ClioVisの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

10. AI Graph Maker Timeline（構造化されたタイムライン作成に最適）

viaAI Graph Maker

AI Graph MakerはAIで自動的にタイムラインを作成し、イベントを時系列順に整理します。教育プロジェクト、個人計画、プロジェクト管理のいずれにおいても、このツールは洗練されたプロフェッショナルなタイムライン構築を支援します。

必要なのは、主要なイベントを手動で入力するかファイルをアップロードするだけ。「AIで生成」が残り全てを処理します。その後、色、フォント、レイアウト、コンテンツを調整してタイムラインをカスタムできます。

AIグラフ作成ツールの主な機能

タイムラインをPNG、SVG、Mermaidフォーマットでエクスポートし、簡単に共有できます

レイアウト、コンテンツ、デザイン要素を手間なくカスタム

構造化された視覚レイアウトにより、タイムラインは読みやすく、追跡しやすいものになります

/AIグラフ作成ツールのリミット

エクスポートしたファイルは共有できますが、リアルタイムでの共同作業やコメント機能はサポートされていません

AIグラフメーカーの価格

Free

趣味: 月額5ドル

AIグラフ作成ツールの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

11. Tiki‑Toki（インタラクティブな3Dタイムライン作成に最適）

Tiki-Tokiは単なるタイムライン作成ツールではありません。美しいデザインと強力な機能が融合したツールです。その最大の特徴は？プロジェクトにダイナミックで映画のような臨場感を与える、回転する3Dタイムラインビューです。

標準的な3Dらせんビューに加え、4種類のビューオプション（煩雑さを回避する「ズームアウト」機能を含む）をサポート。YouTubeやVimeoビデオとのシームレスな連携により、没入感のあるマルチモーダルタイムラインの作成が可能で、教育現場やプロジェクト発表において極めて効果的です。

企業のマイルストーンを紹介する場合でも、授業用の歴史プロジェクトを作成する場合でも、Tiki-Tokiは静的な日付をインタラクティブで目を引くストーリーに変えます。

Tiki-Tokiの主な機能

ズーム機能、パネルサイズ調整、方向設定を備えた没入型3Dタイムラインを作成

画像、ビデオ、音声を追加して、豊かなマルチメディア体験を実現

イベントを色でコード化し、明確化のためにカテゴリ別に整理

タイムラインをブログやウェブサイトに埋め込みましょう（プレミアムプラン利用時）

Tiki-Tokiの制限事項

デスクトップアプリではウェブベースのタイムラインを作成できません

Tiki-Tokiの価格

Free

教師向け : 年間150ドル

ブロンズ : 月額9.50ドル

シルバー：月額25ドル

Tiki-Tokiの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

12. CallidusAI タイムライン（法務プラットフォーム向け、法務調査の自動化に最適）

viaCallidusAI

CallidusAIは複雑な訴訟を扱う弁護士向けに特別に設計されています。文書から重要な事実と日付を自動的に抽出し、ケースメモ、事実陳述書、またはブリーフにシームレスに統合できる明確なタイムラインとして整理します。

最大の特長は？AIタイムライン機能が、独自の幻覚防止チェックを実行する大規模システムに統合されている点です。これにより、法務調査成果物におけるケース名の幻覚発生率を0%に抑えます。Wordネイティブな本番環境対応文書を出力するよう設計され、レッドライン機能を搭載。法律事務所独自のスタイルガイドでトレーニング可能で、訴訟向け単純な日付抽出ツールをはるかに超えた機能を備えています。

このツールは本質的にフルスタックの法務アシスタントのように機能し、法的調査メモの起草、契約書の修正、開示文書のレビュー、複数の視点による校正を支援します。

CallidusAIの主な機能

アップロードした訴訟ファイルから直接、訴訟タイムラインを自動生成

10分で20～30ページの法的メモを起草。完全な引用とフォーマット付き

独自のスタイルガイドを活用し、契約書の赤入れと比較を10倍高速化

Microsoft Wordアドインを使用して、タイムラインやメモなどを統合しましょう

CallidusAIの制限事項

一般法務モジュールには文書作成機能は含まれていません

CallidusAIの価格

個人 : 1ユーザーあたり月額149ドル

スタンダード : ユーザーあたり月額249ドル

プレミアム：カスタム見積もり

CallidusAIの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

