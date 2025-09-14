ワークフローを自動化する10のベストデータエントリー/AIツール

手動でのデータエントリーは誰にとっても夢の仕事ではありません。請求書のコピー、アンケートの結果の記録、スプレッドシートの更新…それは遅く、単調な作業です。そして、たった一つのタイプミスが混乱を招く可能性があります。

毎日が延々と続くコピペ貼り付け作業のように感じられるなら、今こそ支援を導入する時です。

データエントリー用のAIツールは、面倒な作業を処理するために設計されています。情報の抽出、クリーニング、検証、整理を自動化。その間、あなたは本当に成果につながる仕事に集中できます。

このリストでは、データエントリーワークフローを自動化する最高のツールを厳選しました。小規模ビジネスの運営やチーム管理にお困りですか？あるいは、効率的なワークフローを追求しているだけかもしれません。いずれにせよ、これらの自動化データエントリーAIツールが時間節約を実現します。

新しいデータ処理のサポートツールとのミーティングに備えていますか？

訓練済みボットにデータエントリー業務を任せられる準備はできていますか？最適なAI自動化ツールの要点をまとめました。自信を持ってデジタル相棒を選びましょう。

ツール* 最適な用途* 主な機能 価格* ClickUp AI駆動のタスク＋データエントリーワークフロー音声対応データエントリーのためのTalk-to-Text機能 AI搭載データエントリー + テーブルビュー + 自動化 Free Foreverプランを提供；企業向けカスタマイズ対応 Nanonets インテリジェント文書処理 文書レイアウトを自動学習 200ドル分のクレジットが無料；カスタム価格設定 Docsumo 請求書と領収書の抽出 アイテムレベルでの正確性 有料プランは月額149ドルから Rossum 電子メールからデータへの変換 AI搭載電子メール解析 年間1500ドルからご利用いただけます Nintex RPA 企業RPAとデータエントリー自動化 ドラッグ＆ドロップ式ロボティックプロセスビルダー 無料試用版あり；利用量に応じたカスタム価格設定 Jotform フォームベースのデータキャプチャ AI強化フォームと条件付きロジック Freeプラン；有料プランは月額39ドルから Typeform 会話型フォームベースのデータ収集 論理ジャンプとAIアンケートフロー Freeプラン（応答数リミットあり）；有料プランは月額25ドルから Zapier クロスアプリワークフロー自動化 コード不要のマルチアプリ自動化 タスクリミット付きFreeプラン；有料プランは月額22.81ドルから /AIを閲覧 Webデータスクレイピング データ収集のための事前構築済み「ロボット」 Freeプランあり；有料プランは月額48ドルから OpenRefine データクリーニングと変換 ファセットブラウジングによる一括クリーンアップ 完全無料かつオープンソースのツール

適切な自動化データエントリーソフトウェアを選ぶには、チームの作業ペース、精度、ワークフローのスタイルに合致するものを見つけることが重要です。優先すべきポイントは次の通りです：

最小限のセットアップでフォーム・PDF・電子メールから情報を抽出する自動化データ抽出機能*。データ整合性を維持しながら実現します

データ処理タスクにおけるエラー削減と検証*により、仕事に影響が出る前にミスを発見します

カスタムワークフロー統合*により、CRM、スプレッドシート、プロジェクト管理ツールなど既存システムとの同期を維持

スケーラビリティ*により、データ処理能力を低下させることなく、より大規模なボリュームを処理できます

学習曲線なしでチームがすぐに作業を開始できるユーザーエクスペリエンス*

いよいよ本題です。データエントリーの質を向上させる、最も優れたデータエントリーソリューションに関する必須情報を以下にご紹介します。

1. ClickUp（AI駆動型タスク管理とデータエントリーワークフローの統合に最適）

データエントリーは単なる情報収集ではありません。情報を適切な担当者に確実に届け、迅速にアクションを起こさせ、複数のワークフローにわたって整理された状態を維持することです。

しかし提出が積み上がったりチーム連携が崩れたりすると、小さなエラーが大きな遅延を招く可能性があります。

ClickUp、仕事のためのすべてアプリは、手動のデータエントリーを、生産性に最適化されたインテリジェントで自動化されたフローへと変革します。

ClickUp 自動化

トリガーとアクションを設定して、反復的な手動データ入力作業を排除しませんか？例えば、新規データ受信時にデータエントリータスクを作成したり、ステータスを更新したり、チームメンバーを割り当てたり、定期的なデータ入力のための繰り返しタスクを生成したりできます。

ClickUp自動化が面倒な仕事を代行します。

ClickUp自動化でルールベースのトリガーを設定し、新規データ送信時にタスクの自動割り当て、ステータスの更新、関係者の通知を自動化しましょう。

自動化プロセスの例をご紹介します。顧客がリクエストフォームに入力すると、ClickUpが自動的にタスクを作成し、適切なチームメンバーに割り当て、タスクの優先度を変更し、フォローアップ電子メールを送信します。これらすべてを人間の介入なしに実行します。

大量のリクエストを管理する業務責任者、クライアントオンボーディングチーム、管理プロフェッショナルに最適です。

カスタムフィールドの追加、検証ルールの設定、特定のデータエントリーニーズに合わせたテンプレートの設計により、ClickUpを独自のワークフローに合わせてカスタマイズできます。ルールを設定するだけで、バックグラウンドですべてを処理してくれます。

ClickUp オートパイロットエージェント 入力データの処理に追われるチームには、ClickUpオートパイロットエージェントも活用できます。ワークスペースの変化に適応し、与えられた指示に基づいて自律的に動作します。これらのエージェントは、事前構築されたオプションまたはノーコードビルダーを使用したカスタムエージェントで設定可能です。 これらの自動化は人的エラーを減らすだけでなく、一貫したやり取りを維持しながら、より高度な分析や意思決定に貴重な時間を割くことを可能にします。 以下のビデオをご覧ください：詳細はこちら

ClickUp Brain

AIで自動化が強化されます。ClickUp Brainに自然言語で自動化したい内容を伝えるだけで、独自のカスタム自動化を作成できます。スペース、フォルダ、リストのどこにでも、すべてを設定してくれます。

ClickUp Brainを活用し、非構造化データ入力からタスク説明文、フォローアップ電子メール、優先度を自動生成

ClickUp Brainは、インテリジェントアシスタントとして機能し、文書（スマートOCR連携によるPDFを含む）からのデータ抽出、ミーティングメモからのタスク生成、ファイルの要約する、ワークスペースに関する文脈に応じた質問へのリアルタイム回答が可能です。

データ処理プロセス全体で高いデータ品質と完全性を確保したいですか？AI搭載のプロンプトを活用して構造化されたスプレッドシートテンプレートを生成し、データ抽出を自動化し、エラーチェック機能を実装しましょう。

Brainは手動データエントリーを劇的に削減し、エラーを最小限に抑え、データが常に最新かつ正確であることを保証します。

ClickUpではAIを活用し、請求書処理、CRM更新、データベース管理、注文処理など、あらゆるデータエントリータスクを実行可能です。

ClickUpは管理のためのワークスペースであるだけでなく、明確さのためのワークスペースでもあります。

ClickUp テーブルビュー

データ可視化にExcelが恋しいなら、ClickUpのテーブルビューをお試しください。使い慣れたスプレッドシートのインターフェースを再現しつつ、構造化されたデータの確認・編集・更新をより簡単に行えます。

ClickUpテーブルビューで、各行が実行可能なタスクを表す構造化されたレイアウトで大量のデータエントリーを管理

各タスクは行単位で表示され、異なるデータフィールド用にカスタマイズ可能な列を備えています。一括操作、クイックナビゲーション、さらには迅速なデータ入力のためのコピー＆貼り付けショートカットもサポート。ステータスによる提出物の並べ替え、担当者によるフィルタリング、複数レコードの同時更新も可能です。

このビューは、大量データの管理、エントリー内容の検証、データ品質の確保に特に効果的です。

この一元化と自動化・最適化されたプロジェクト管理により、データ組織化システムを完全に変革できます。

少数の手動データエントリータスクから数千件のデータエントリー管理まで、ClickUpの柔軟なアーキテクチャと強力な自動化機能は、あらゆるサイズのビジネスに対応可能な拡張性を実現します。AI駆動の機能は増加するデータ量や進化するワークフロー要件に適応し、長期的な効率性と成長をサポートします。

ClickUpの主な機能

コメントスレッド、タスク割り当て、ドキュメント共有、アプリ内 ClickUpチャット によるリアルタイムコラボレーションを実現

チーム横断的なデータ入力を監視する動的な ClickUpダッシュボード を作成

CSVや同期されたフォームから直接、構造化されたビューへエントリーを取り込みます

新規データが特定の条件を満たした際にSlackや電子メールアラートをトリガーする

データタイプ、プロジェクトフェーズ、フォームの発生元ごとにタスクをグループ化し、より明確な追跡を実現

エラーチェックを自動化し、許可とゲストアクセスを制御してデータセキュリティを強化

ClickUpの制限事項

高度なワークフローのカスタムは、新規ユーザーには慣れるまで時間がかかる場合があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2のレビューにはこう書かれています：

業務効率化に不可欠なツール。データエントリーの負担を軽減する唯一のプロジェクト管理ツールです。Chrome拡張機能とフォーム機能はまさに金になる！

2. Nanonets（インテリジェント文書処理に最適）

viaNanonets

Nanonetsは、請求書、契約書、ID、スキャンされた書類など、毎日のように大量の書類を扱うチーム向けに設計されています。あらゆる書類をよりスマートかつ迅速にデジタル化する手段が必要です。深層学習を活用し、異なるフォーマットや言語の文書であっても、フィールドやレイアウトを認識します。

サンプルを数件アップロードし、フィールドに一度ラベルを付けるだけで、/AIが自らバリエーションを学習します。処理する文書が増えるほど精度が向上し、再トレーニングや出力の再確認の必要性を削減します。

Nanonetsの主な機能

数秒で一括処理可能な文書をまとめてアップロード

信頼度しきい値を設定し、不確実または信頼度の低いエントリーをフラグ付けする

コンテンツの種類に基づいて文書を異なるワークフローに振り分ける

構造化データをJSON、XML、またはExcelフォーマットでエクスポート

抽出イベント用のカスタムwebhook通知を設定する

監査証跡を活用して変更を追跡し、データガバナンスを強化しましょう

ナノネットの制限事項

小規模チームには価格が高すぎる可能性があります

カスタムモデルのトレーニングにはセットアップ時間が必要です

Nanonetsの価格設定

無料 （200ドル相当のクレジット）

従量課金制*：月額コミット不要の使用量ベースの料金体系

*企業: カスタム価格設定

Nanonetsの評価とレビュー

G2 : 4.8/5 (90件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (70件以上のレビュー)

実際のユーザーはNanonetsについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは次のように述べています：

OCRエンジンの機能、特に文書を用いたエンジンのトレーニング、サポートされる多様な文書形式の範囲、ゼロトレーニングモデル、そして追加トレーニングデータを即座に追加できる機能は非常に優れています。NanonetsのCSR担当者による迅速なサポート、特に電話対応は本当に感謝しています。

3. Docsumo（請求書・領収書抽出に最適）

viaDocsumo

請求書、領収書、銀行明細書に埋もれる財務・業務チーム向けに設計されたDocsumoは、領収書の最終アイテムに至るまで全てを捕捉します。明細項目レベルでデータを抽出するため、あらゆる課金・手数料・単位をピンポイントで追跡する必要がある企業に最適です。

Docsumoは検証ロジックを適用し、エラーをフラグ付けして例外をレビューに回した後、会計プラットフォーム、CRM、内部システムへデータをエクスポートします。正確性が必須の買掛金処理、簿記、コンプライアンス重視のワークフローにおいて、大幅な時間短縮を実現します。

Docsumoの主な機能

API、電子メール、クラウドフォルダ同期経由で文書をインポート

承認またはレビューのためのフィールドレベルの信頼度しきい値を設定する

受信文書を種類やクライアント別に自動分類

財務データ処理の可視化ダッシュボードで処理時間とパフォーマンスを追跡

構造化されたデータをアカウントプラットフォームやBIツールに直接エクスポート

監査と内部追跡のためのバージョン履歴を維持する

Docsumoのリミット

構造化された金融文書でのみ最適に仕事します

非専門ユーザーにはインターフェースが技術的に感じられる可能性があります

Docsumoの価格

スタータープラン: 月額149ドル（月間1,000ページ/最大3ユーザー）

Growth: 月額499ドル（月間5,000ページ、最大10ユーザー）

企業：カスタム価格設定

Docsumoの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはDocsumoについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは次のように述べています：

DocSumo導入前は、PDFファイルからワークブックへ情報とデータを手動で転送するため、非常に多くの時間を要していました。DocSumo導入後は、わずか数回のクリックで文書が簡単に変換され、必要な情報とデータをワークブックへ容易に転送できるようになりました。

4. Rossum（電子メールからデータへの変換に最適）

viaRossum

受信トレイが溢れかえっている。Rossumはそこにチャンスを見出します。混乱した電子メールスレッドや添付ファイルを変換して、構造化された実用的なデータにします——スプレッドシートを開く必要すらありません。

その最も強力な機能はAI搭載の電子メール解析です。手動で添付ファイルをダウンロードしたりフィールドをコピーしたりする代わりに、Rossumはメッセージ本文を読み取り、PDFを開き、データを自動的に抽出します。

事前学習済みAIモデルは請求書・発注書・その他標準的なビジネス文書にも対応し、セットアップが驚くほど迅速です。

Rossumの主な機能

特定のワークフロー向けに、電子メール受信トレイをデータソースとして割り当てます

AI学習を向上させるため、共同で文書に注釈を付けましょう

不確実なフィールドを強調表示し、人間のレビューに回すことで、検証なしに通過するものを一切許しません

例外を追跡し、エクスポート前に異常をフラグ付け

ERPや請求書管理システムとのリアルタイム同期の設定

抽出分析で受信トレイからデータへの処理効率を可視化

Rossumのリミット事項

主要な文書タイプを超えるカスタムはリミットである

Rossumの価格

カスタム価格設定

Rossumの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはRossumについてどう評価しているのか？

G2のユーザーのレビューにはこう書かれています：

Rossumは請求書処理時間を短縮し、クエリ対応に充てる時間を増やしています。重複請求書の削減と二重支払いの防止に貢献。さらにRossumは、会計システムに反映される前に請求書の問題やエラーを発見することを可能にしています。

5. Nintex RPA（企業向けRPAおよびデータエントリー自動化に最適）

viaNintex RPA

Nintex RPAは、人間の動作（コピー、貼り付け、クリック、検証）を模倣するデジタルワーカーを構築可能。休憩も不要です。最大の魅力はドラッグ＆ドロップ式のロボティックプロセスビルダーで、ボット設計がコードというよりブロック遊びのように感じられます。

SAP、Oracle、Citrixなどの企業ツールや内部レガシーシステムにおける煩雑な作業を自動化できます。ベンダー請求書の同期から顧客オンボーディング文書の処理まで、ボットが機械レベルの精度で大量のワークフローを実行します。

各ボットの動作方法、トリガー時、人間による入力が必要な条件を正確に制御できます。

Nintex RPAの主な機能

スケジュールまたはトリガーでタスクを実行する無人ボットを展開

RPAボットを電子署名、フォーム、ワークフローツールと接続させましょう

集中管理型分析ダッシュボードでボットのパフォーマンスを監視

一般的な企業向け自動化に組み込みテンプレートを活用

機密性の高いログインデータを保護するために、セキュリティ認証情報保管庫を使用してください

役割ベースのアクセス制御を適用し、ボットの構築・実行・編集を担当する者を管理

Nintex RPAの制限事項

小規模なチームや技術的知識のないチームには初心者向けではありません

環境とボットの使用状況に基づくカスタム見積もりが必要です

Nintex RPAの価格

カスタム価格設定

Nintexの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (1,100件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (250件以上のレビュー)

Nintexについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビューにはこう書かれています：

Nintexは、プロセスのデジタル化を協働的に実現するNintex promappを活用した第一段階に重点を置き、成功するプロセス自動化プランのための最も包括的で完了する専門的ロードマップを提供します。

6. Jotform（フォームベースのデータ収集に最適）

viaJotform

Jotformは、顧客、クライアント、内部チームを問わず、構造化されたデータを迅速に収集する必要があるチーム向けに設計されています。

条件分岐機能を備えたAI搭載フォームビルダーで、数分でよりスマートで動的なフォームを作成できます。回答者全員が同じレイアウトを見るのではなく、Jotformは前の回答に基づいて質問を適応させ、速度と正確性の両方を高めるパーソナライズされたフローを実現します。

フォームはどこにでも埋め込み可能で、リアルタイムに回答を収集し、提出完了時には電子メール送信やタスク割り当てをトリガーします。見込み客の獲得、クライアントの受け入れ、イベント登録など、フォーム入力の煩わしさが現実の問題となるあらゆるユースケースに適しています。

Jotformの主な機能

機密データのセキュリティを確保するためにフォーム暗号化を有効化

事前作成済みテンプレートを活用して、アンケート、クイズ、依頼フォームを作成しましょう

回答をGoogle スプレッドシート、Slack、またはAirtableに直接連携

フォームフィールド内でファイルアップロードやデジタル署名の受け入れを可能にします

ブランドイメージに合わせたテーマをカスタム

アーカイブや印刷のニーズに合わせてPDF提出書類を生成

Jotformの制限事項

カスタムCSSなしではデザイン制御にリミットが設けられます

AIの機能はフォームごとに異なり、知識のギャップが存在します

Jotformの価格

スターター：最大5フォームまで無料

ブロンズ：月額39ドル（25フォーム）

シルバー：月額49ドル（50フォーム）

ゴールド：月額129ドル（100フォーム）

企業：カスタム価格設定

Jotformの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (3,600件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,500件以上のレビュー)

Jotformについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように述べています：

私の組織ではJotformをいくつかの用途に使用していますが、主にウェブサイトクライアント向けに、通常の「お問い合わせ」フォームを超える複雑なフォームが必要な場合に使用しています。Jotformのフォームビルダーには非常に多くのオプションがあり、必要な要素をドラッグ＆ドロップするだけで簡単に作成できます。

7. Typeform（会話型フォームベースのデータ収集に最適）

viaTypeform

静的なアンケートやフォームを、完了率も向上するスムーズなチャットのような体験に変えたいですか？TypeformのAI支援型アンケートフローは、フォームというより会話のような感覚で、回答者を圧倒することなく正確で思慮深いデータを収集できます。

過去の回答に基づいて完全にパーソナライズされた質問経路を作成できるため、ユーザーは関連性のある質問を次々と表示されます。

Typeformの主な機能

フォームをポップアップ、フルページ体験、またはインラインウィジェットとして埋め込みます

フォント、色、画像をカスタムしてブランドトーンに合わせましょう

詳細な分析でエンゲージメント率と完了率を追跡

フォームを複数言語に翻訳し、グローバルなユーザー層に対応

CRM、電子メールツール、Notionに直接接続

電卓ロジックを有効化し、価格・スコア・結果をリアルタイムで推定

Typeformのリミット

Freeプランと基本プランではエクスポート機能がリミットされています

チームや地域をまたいで拡張する場合、コストが高くなる可能性があります

Typeformの価格

Freeプランあり

ベーシック：月額29ドル

さらに：月額59ドル

ビジネスプラン: 月額99ドル

企業：カスタム価格設定

Typeformの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (850件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (900件以上のレビュー)

実際のユーザーはTypeformについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは次のように述べています：

インターフェースは洗練され、使いやすく、回答者にとって魅力的です。条件分岐ロジックと統合機能により、ワークフローはシームレスに。

8. Zapier（アプリ間ワークフロー自動化に最適）

viaZapier

Zapierはインターネットバージョンダクトテープです。コードを学ばずにお気に入りのアプリをリンクさせたいユーザー向けに設計され、Googleスプレッドシート、Typeform、Slack、CRMなどのツール間で多ステップワークフローを自動化するのに優れています。

その中核機能はマルチアプリ自動化であり、プラットフォーム間でデータをシームレスに連携させます。

例：新しいフォームの提出が即座にSlack通知をトリガーし、スプレッドシートを更新し、ウェルカム電子メールを送信します。手動操作は一切不要です。

マーケティング自動化からカスタマー成功、採用パイプラインまで、Zapierはシステム間の連携を自動化し、キーボード操作から解放するノーコードのパワーツールです。

Zapierの主な機能

フィルター、条件、マルチステップロジックを使用したZaps（ワークフロー）を構築

Zapsを毎日、毎週、またはカスタム間隔で実行するようにスケジュール設定

自動化プロセスを複製し、チームや部門間で共有する

各Zapのタスク履歴と成功率を追跡

6,000以上のアプリを単一のダッシュボードから統合管理

二要素認証と許可制限でワークフローを保護

Zapierのリミット

複雑なZapのトラブルシューティングは難しい場合があります

無料プランと基本プランのタスクリミットにより、大量の自動化が制限されます

Zapierの料金体系

Free

プロフェッショナル版：月額22.81ドル

チーム: 25ユーザーで月額78.72ドル

企業：カスタム価格設定

Zapierの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1,300件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (3,000件以上のレビュー)

Zapierについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように述べています：

Zapierの最大の利点と強みは、豊富な機能で異なるアプリ間の反復するタスクを自動化し、手作業を排除する点です。コーディングスキルがなくても設定が非常に簡単で、ツールを同期させることで時間を大幅に節約できます（使用頻度）。他のツールとの実装・連携プロセスが驚くほど迅速で、ストレスフリーです。カスタマーサポートも悪くないです。

9. Browse AI (ウェブデータスクレイピングに最適)

viaBrowse AI

もしウェブ閲覧をロボットにやってもらうことができ―しかもそれが実際に従うとしたら？Browse AIを使えば、製品リスト、価格テーブル、求人ボードなどから、コードを1行も書かずにデータを抽出できます。

人気ウェブサイト向けの事前構築済み「ロボット」で、スクレイピングを即座に開始。必要なページ要素をポイント＆クリックするだけのシンプルなセットアップ。トレーニング後は、ロボットをスケジュール実行、データをスプレッドシートに保存、新情報出現時のアラートトリガーなどが行えます。

研究管理、成長オペレーション、営業開拓を担当するチームにとって、何時間もかかるコピー＆貼り付けの仕事が不要になります。

AIの優れた機能を閲覧

ロボットをスケジュール設定し、データを毎時・毎日・毎週スクレイピング

ページ分割された結果から構造化データをワンセットアップで取得

スクレイピングしたコンテンツをCSV、Google スプレッドシート、またはAPIエンドポイントにエクスポート

類似サイトやドメイン間でロボット設定を複製する

新しいコンテンツが検出された際に通知を設定する

エラー追跡と成功率で抽出結果を可視化

AIのリミットを閲覧する

複雑なJavaScriptを多用したページでは十分な性能を発揮しません

サイト構造によっては手動でのクリーンアップが必要になる場合があります

AIの価格を比較

Free（月50クレジット）

個人向け: 月額48ドル（2000クレジット）

プロフェッショナル: 月額87ドル（5000クレジット）

プレミアムプラン：月額500ドルから（年間契約、600,000クレジット以上）

AIの評価とレビューを閲覧

G2: 4.8/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (50件以上のレビュー)

Browse AIについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように述べています：

Browse AIは私のウェブスクレイピングとデータ自動化プロジェクトを効率化しました。ボットの設定にコードは必要なく、Google スプレッドシートやZapierとの多様な連携によりスクレイピングが容易に、そして大幅に高速化されました。

10. OpenRefine（データクリーニングと変換に最適）

viaOpenRefine

OpenRefineはデータの歯ブラシのような存在——スプレッドシートでは見逃される細かい隙間まで磨き上げ、輝かせます。このオープンソースの強力なツールは、徹底的なクリーニングが必要な乱雑なデータセットを扱う全ての人向けに設計されています。

その強みはファセットブラウジング機能にあり、カテゴリー・フィルター・パターンでデータを切り分けられるため、不整合を特定し一括修正が可能です。

OpenRefineの主な機能

正規表現と変換スクリプトを用いた一括編集を適用

類似するエントリーをクラスタリングし、ワンクリックで重複をマージ

外部データベースとのフィールド照合によるデータセットの整合性確認

クリーニング中の変更を元に戻す/やり直すステップ

CSV、TSV、JSON、XMLなどのフォーマットでデータをインポート/エクスポート

監査やロールバックのために、履歴追跡機能で全ての変更を記録する

OpenRefineのリミット

デスクトップ専用でクラウド同期機能は内蔵されていません

技術的知識を持たないユーザーがデータエントリープロセスを簡素化したい場合のみ、習得がより困難です

OpenRefineの価格

Free

OpenRefinerの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはOpenRefineについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは次のように述べています：

このツールのシームレスな使い心地が気に入っています！完璧だと思うたびに、データがさらに改善されていることに気づきます。個人でも仕事でも活用していますが、私の仕事が格段に楽になりました

ClickUpでデータ管理を効率化

手作業でデータをクリーニングしても勲章はもらえません。しかし自動化すれば負担が軽減されます。

ウェブ情報のスクレイピング、請求書の処理、アンケートの入力管理など、AI搭載ツールが面倒な仕事を数時間分（そして白髪も数本分）節約します。

しかし、単にデータを収集するだけでなく、そのデータに基づいて行動を起こすためのツールをお探しなら、ClickUpが最適です。

スマートな自動化やAIエージェントから、動的なテーブルビュー、タスク管理、AIを活用したインサイトまで、ClickUpはツールやタブを切り替えることなく、チームの情報を一元的に収集・整理・実行できるスペースを提供します。

データエントリー作業をワークフローで最も簡単な部分にする準備はできていますか？ClickUpに登録して、今日からよりスマートな自動化を始めましょう。