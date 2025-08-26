安全なデータ収集のためのHIPAA準拠フォームビルダー11選

医療プロバイダーや医療クリニックを運営している方なら、従来の紙ベースの同意フォームがHIPAA準拠において抱える課題をよくご存知でしょう。
紙のフォームは紛失・破損しやすく、権限のない者によるアクセスリスクもあります。Teamsはフォームの整理や管理に何時間も費やし、監査時には同じ作業を繰り返すことになります。
さらに、部門間での移動や電子健康記録（EHR）への移行は煩雑でエラーが発生しやすいものです。もちろん、紙のフォームの保管や検索は非効率的でスペースも取ります。
HIPAA準拠のフォームビルダーは、保護対象医療情報（PHI）を収集・管理するより安全な手段を提供します。管理業務の負担を軽減し、コンプライアンスリスクを最小限に抑え、患者があらゆるデバイスからセキュリティを確保した状態でフォームを送信できるようにするとともに、監査対応態勢の維持を支援します。
待合室の紙書類を安全なデジタル環境で置き換えるHIPAA準拠フォームビルダーをお探しなら、このリストが最適な選択肢をご提供します。
HIPAA準拠フォームビルダーソフトウェアのベストセレクション一覧
医療現場で機密性の高い患者データを扱う場合、Googleフォームでのアンケート作成は選択肢になりません。代わりに、これらのHIPAA準拠フォームビルダーをご利用ください。
|ツール*
|*主な機能
|最適な用途
|価格*
|ClickUp
|フォームからタスクへのマッピング、自動化、ダッシュボード、AI要約
|ワークフローの自動化とタスク統合をセキュリティなプラットフォームで必要とする Teams
|Freeプランあり；企業向けカスタム価格設定
|Formstack
|ドラッグ＆ドロップビルダー、条件分岐機能、電子署名、分析機能
|セキュリティかつ拡張性のあるデータワークフローを求める中規模医療機関
|有料プランはユーザーあたり月額99ドルから
|FormDr
|モバイルファーストのフォーム、ファイルアップロード、自動リマインダー
|個人開業医や小規模ビジネス向けのDIYセットアップ
|有料プランは月額59ドルから
|FormHippo
|API埋め込み、QRコード共有、ファイルアップロード、Googleドライブ同期
|Google Driveを利用する管理のTeams
|有料プランはユーザーあたり月額8.95ドルから
|HIPAAtizer
|PDFからフォームへの変換、ビジュアルエディター、スパム対策
|ウェブ埋め込み機能付きドラッグ＆ドロップ式HIPAAフォームを必要とする中小規模のチーム向け
|有料プランは月額34ドルから
|Cognito フォーム
|計算フィールド、支払い連携、監査ログ
|高度なロジックと計算機能が必要な患者管理チーム
|Freeプランあり；有料プランは月額19ドルから
|BlockSurvey
|ブロックチェーンセキュリティ、ゼロ知識フォーム、匿名アンケート
|プライバシーを最優先にデータ収集を行うBusiness
|有料プランは月額29ドルから
|Jotform
|テンプレートライブラリ、自動入力PDF、同意書フィールド、AIツール、監査ログ
|受付フォームと予約管理を統合したい大規模医療機関向け
|Freeプランあり；有料プランは月額39ドルから
|123FormBuilder
|多言語対応、Salesforce連携、WCAGサポート、ワークフローロジック
|あらゆるサイズのTeamsがマルチリンガルフォームを構築
|Freeプランあり。有料プランは月額37ドルから。
|*Zoho フォーム
|オフラインデータ、電子署名、条件分岐ロジック、連携機能
|条件分岐機能を備えたフォームビルダーを必要とするZohoエコシステムユーザー
|Freeプランあり；有料プランは月額12ドルから
|MakeForms
|AIフォームビルダー、ワンタイムパスワード、分析機能、複数ビュー
|レスポンシブデザインを備えた準拠フォームを求める中規模から大規模組織向け
|有料プランは月額29ドルから
最高のHIPAA準拠オンラインフォームビルダー
患者受付フォーム、同意書、診察後のフィードバックなど、あらゆる収集シーンに対応。これらのHIPAA準拠フォームビルダーは、使いやすさを損なうことなく規制要件を満たすお手伝いをします。
ClickUpにおけるソフトウェア評価方法
編集チームは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを遵守しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
1. ClickUp（ワークフロー自動化とタスク統合に最適）
ClickUpはタスク、文書、レポート、チャットを統合した「仕事のためのすべてアプリ」。AIが駆動する機能で、より速く、よりスマートに仕事を推進します。
患者リクエストの管理、スタッフの入力、クリニック内のワークフローを、最初の対応から最終結果まで一元的に管理できます。
まずはClickUp Formsから始めましょう。例えば、クリニックが患者データや検査依頼をセキュリティを確保した上で収集する場合を考えてみましょう。ドロップダウン、チェックボックス、さらには患者の回答に応じて質問を調整する条件付きロジックを備えた、シンプルなブランド化されたフォームを作成できます。
各フォーム提出はClickUpタスクにタスクを生成し、患者名・依頼内容・優先度レベル、さらにはアップロードされたスキャン文書まで、すべての詳細が事前入力されます。事前に設定したルールに基づき、タスクは即座に適切なコーディネーターまたは看護師に割り当てられます。
例えば、タスクに「緊急」のマークが付いている場合、タスク管理ソフトウェアは自動的にチームリーダーに通知し、ステータスを「進行中」に更新し、キューの最上位に移動させます。
ClickUpには事前作成済みの受付フォームも用意されており、毎回一から作成する努力を省けます。例として、ClickUpのフォームテンプレートは事前に構造化されており、標準化されたフォーマットで必須の患者情報をデジタル収集し、即座にワークスペースへ転送するのに役立ちます。
以下が含まれます：
- 病歴、連絡先、同意書用のカスタムフィールド
- フォーム送信後すぐにスタッフへ通知したりタスクを割り当てたりする自動化オプション
- 提出状況と受付ステップを追跡するネイティブEHRスタイルのタスクビュー
- 統合サポートにより、広範な臨床ワークフローや被保険者団体との同期を実現
ClickUpの主な機能
- *詳細な許可設定によるアクセス制御：フォーム提出内容、タスク、機密メモ、さらにはワークスペースのビュー・編集・管理権限のリミットが可能
- 全員の認識を統一：*患者様の受付と保険フォームなど、関連するリクエストやタスクをClickUpタスクの依存関係で リンク
- *ナレッジベースの作成：ClickUp Docsで標準業務手順書（SOP）、PDF、社内ナレッジwikiを作成し、後続のClickUpタスクに追加できます
- データのフィルタリングとソート：*「紹介元タイプ」や「保険ステータス」といったClickUpカスタムフィールドをClickUpタスクに追加し、受付・トリアージデータを構造化して管理
- *組み込みAIで受付提出を要約する：フォームから作成されたタスク内で、ClickUp Brainを活用し、病歴・症状・過去の受診歴といった鍵の詳細情報の要約を生成します
ClickUpのリミット
- カスタマイズオプションが豊富な拡張機能のため習得に時間がかかる
ClickUpの価格
[price-table]
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,300件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？
このレビューがすべてを物語っています：
ClickUpは、タスク・リスト・ワークフローを一元管理する驚くほど簡単なツールです。リスト、ボード、ガントチャート、カレンダーなど複数の表示形式を切り替えられる機能は、生産性を大幅に向上させます。強力な組み込み自動化機能により、膨大な手作業を削減。チームコラボレーションに最適なツールです。柔軟性・直感性・高度なカスタマイズ性を兼ね備え、当社のチームがプラン・進捗管理・業務遂行を行う方法を真に効率化しました。
ClickUpは、タスク・リスト・ワークフローを一元管理する驚くほど簡単なツールです。リスト、ボード、ガントチャート、カレンダーなど複数のビューを切り替えられる機能は生産性を大幅に向上させます。強力な組み込み自動化機能により手作業が大幅に削減され、チームコラボレーションに最適なツールです。柔軟性・直感性・高度なカスタマイズ性を兼ね備え、当社のチームがプラン・進捗管理・業務遂行を行う方法を真に効率化しました。
📮 ClickUpインサイト：アンケートの回答者のわずか12%が生産性スイートに組み込まれたAI機能を利用しています。 この低い採用率は、現在の実装がシームレスで文脈に沿った統合を欠いている可能性を示唆しており、ユーザーが愛用するスタンドアロンの会話型プラットフォームから移行する動機付けになっていないと考えられます。
例、AIはユーザーからのプレーンテキストプロンプトに基づいて自動化ワークフローを実行できますか？ ClickUp Brainなら可能です！このAIはClickUpのあらゆる側面に深く統合されており、チャットスレッドの要約、テキストの起草や推敲、ワークスペースからの情報抽出、画像生成などが可能です！3つ以上のアプリを当社のすべて業務アプリに置き換えたClickUpユーザーの40％に加わりましょう！
2. Formstack（セキュリティと拡張性を備えたデータワークフローに最適）
Formstackでは、患者受け入れ、同意書、フォローアップなど、安全でHIPAA準拠のフォームを作成できます。
組み込みの暗号化や役割ベースのアクセス制御といった機能により、データのセキュリティを確保します。ドラッグ＆ドロップビルダーでプロセスの変化に合わせてフォームを簡単に調整でき、条件付きロジックを追加すれば患者が不要な質問をスキップすることも可能です。
電子署名が標準装備されているため、患者に手書きの同意書を求めて追いかける必要はありません。受付業務の近代化を目指す中小規模の医療機関にとって、信頼性の高い選択肢です。
Formstackの主な機能
- デジタルフォームのパフォーマンス、コンバージョン率、放棄率を分析し、データ収集を最適化しましょう。
- 過去の提出データや外部ソースに基づくフォームや文書の事前入力
- 条件分岐ロジック、フィールドマップ、データルーティング機能を活用し、データをTeamsやシステムへ直接転送
- Formstack Go（AI支援機能）を活用し、オフラインでデータを収集。接続が復旧すると自動的に同期されます。
Formstackのリミット
- 一括編集したい場合、フォームの更新に時間がかかります
- 価格体系は、より大規模な組織に適している可能性があります
Formstackの料金体系
- フォーム: 月額99ドル
- スイート: 月額299ドル
- 企業版：*カスタム見積もり
Formstackの評価とレビュー
実際のユーザーはFormstackについてどう評価しているのでしょうか？
あるユーザーは自身の体験をこう語っています：
私はFormstack Formsを少なくとも週1回、多くの場合は週に複数回使用しています。各フォームに必要なだけロジックを追加できる点が気に入っています。当社には非常に長く複雑なフォームもありますが、チームメンバーが何百回も「該当なし」と入力する手間を省くため、必要に応じてセクションやフィールドを非表示にできるのが素晴らしいです。電子メール自動化機能も大きな利点です。
私はFormstack Formsを少なくとも週1回、多くの場合は週に複数回使用しています。各フォームに必要なだけロジックを追加できる点が気に入っています。当社には非常に長く複雑なフォームもありますが、チームメンバーが何百回も「該当なし」と回答する必要がないよう、必要に応じてセクションやフィールドを非表示にできるのは素晴らしいです。電子メール自動化機能も大きな利点です。
👀 ご存知でしたか？ 2005年にHIPAAに追加されたセキュリティ規則は、電子保護医療情報（ePHI）に特化した対応を定めており、今日の遠隔医療ブームをはるかに先取りしていました。
3. FormDr（DIYソリューションを求める個人開業医に最適）
FormDrのHIPAA準拠オンラインフォームビルダーを利用すれば、患者様は予約前にスマートフォンやノートパソコンからフォームを完了することができます。提出された内容は適切なメンバーに直接送信されます。
フォーム作成時には、条件分岐ロジック、複数ページの書類セット、ブランド化されたお礼ページで患者体験をカスタムできます。
ノーコードのフォームビルダーであるため、これらの変更に技術サポートは不要です。すべてご自身でやることができます。さらに、様々な医療専門分野向けの事前作成済みフォームテンプレートライブラリも提供しています。
FormDrの主な機能
- 電子メールやテキストで患者にフォームを送信し、どこからでも書類を完了できるようにすることで、待合室での待ち時間を削減します。
- クライアントオンボーディングソフトウェア内で直接、デジタル署名、写真、ファイル更新を収集
- 患者がフォームを完了するようプロンプトするリマインダーを自動化し、無断欠席を減らします
- 患者データを一括でExcel互換のCSVファイルにエクスポートし、フォーム回答を分析できます
FormDrのリミット
- 事前作成済みフォームテンプレートにはカスタムオプションが不足している
- 大規模で汎用性の高いプラットフォームと比較して、サードパーティ統合が少なくなっています
FormDrの価格
- Essential: 月額59ドル
- プラットフォーム: カスタム価格設定
- Teams:* カスタム価格設定
- *企業: カスタム価格
FormDrの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはFormDrについてどう評価しているのでしょうか？
あるレビューではこう評されています：
FormDr導入前は完全に「紙ベース」のシステムを使用しており、フォーム一式の印刷・郵送費用、フォームの送付・返送にかかる時間、提出前に特定のフィールドが記入されているか確認できないといった課題が山積みでした。FormDr導入後は、プログラム登録の女性たちがフォームを受け取ってから約15分で記入を完了できるようになりました。
FormDr導入前は完全に「紙ベース」のシステムを使用しており、フォーム一式の印刷・郵送費用、フォームの送付・返送にかかる時間、提出前に特定のフィールドが完了しているか確認できないといった課題が山積みでした。FormDr導入後は、プログラム登録者がフォームを受け取ってから約15分で記入を完了できるようになりました。
⚡ テンプレートアーカイブ：Free フィードバック収集フォームテンプレート
4. FormHippo（管理チームがフォーム提出を直接Google Driveに転送するのに最適）
FormHippoでは、HIPAA準拠のカスタム患者受付フォーム、同意書、電子署名フローを作成できます。これらのフォームはAPI経由またはホスト型リンクを使用して、ご自身のプラットフォームに統合可能です。
このプラットフォームは既存のPDFフォームをインタラクティブなオンライン入力文書に変換し、患者があらゆるデバイスで電子的に記入・署名して完了できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースにより、新規フォームのゼロからの作成も簡単です。
また、様々な医療専門分野向けに用意されたカスタマイズ可能なHIPAA準拠の既成テンプレートから選択することも可能です。
FormHippoの主な機能
- フォームを即時公開し、固有のウェブリンクやQRコードで配布可能
- テキスト、ドロップダウン、チェックボックス、ラジオボタン、画像、ファイルアップロードなど、HIPAA準拠の幅広いフィールドを利用できます。
- あらゆるフォームや文書で法的拘束力のある電子署名を取得
- 送信されたフォームとアップロードされたファイルを自動的にGoogle Driveに送信し、フォルダに整理して簡単にアクセスできるようにします
FormHippoのリミット
- 競合他社と比較すると、インターフェースがやや時代遅れに見える場合があります
FormHippoの価格
- Free試用版
- 基本プラン: 月額8.95ドル/ユーザー
- プロプラン：月額11.95ドル/ユーザー
FormHippoの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
🔍 ご存知ですか？HITECH法はHIPAAの適用範囲を第三者ベンダーにまで拡大し、厳格な漏洩通知ルールを導入。これによりデータ保護の重要性がさらに高まりました。
5. HIPAAtizer（ドラッグ＆ドロップ式HIPAA準拠フォーム作成に最適）
HIPAAtizerは、紙・PDF・既存ウェブフォームを安全なデジタルフォーマットに変換するHIPAA準拠のフォームビルダー兼文書ソリューションです。わずか数クリックで、これらのフォームを診療所のウェブサイトに直接埋め込むことが可能です。
データ収集プロセスはシンプルです。患者はあらゆるデバイスからフォームに入力でき、提出データはセキュリティに転送されます。チームは必要に応じて通知を受け取ったり、データをエクスポートしたりできます。
FIPS 140-2準拠の暗号化と詳細なアクセスログにより、医療機関におけるデータセキュリティを確保。さらに、事前構築済みの遠隔医療同意書、COVID-19スクリーニング、受付フォームテンプレートを提供し、ビジュアルエディターでカスタム可能です。
HIPAAtizerの主な機能
- 電子署名やファイルアップロードなど40以上のコンポーネントを備えたドラッグ＆ドロップエディターでカスタムフォームを作成
- スパムを回避するため、人間と自動化されたユーザーを区別するReCAPTCHAを有効にしてください
- 既存のデジタル、PDF、紙、またはWordフォームをセキュリティのあるオンラインフォームパッケージに変換
- フォーム提出時および通知電子メールにおいてPHIをマスク・非表示化し、HIPAA準拠を確保します
HIPAAtizerの制限リミット
- 当プラットフォームはフォームのコンプライアンスに重点を置いており、より広範なワークフロー自動化ツール群を提供しない場合があります
- ユーザーのエクスペリエンスは改善可能です
HIPAAtizerの価格
- 開発者サンドボックスアカウント: Free
- シンプルコンプライアンスゴールド: 月額34ドル
- シンプルコンプライアンス ゴールドプラス: 月額45ドル
- シンプルコンプライアンス プラチナ: 月額125ドル
- カスタム価格設定
HIPAAtizerの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはHIPAAtizerについてどう評価しているのでしょうか？
ユーザーからの短い抜粋：
このツールは非常に多機能で、サポートチームも非常に親切です。複雑な医療ワークフローや質問票を作成する能力を備えています。紙のフォームをHIPAA準拠のオンラインフォームに変換することさえ可能です。
このツールは非常に多機能で、サポートチームも非常に親切です。複雑な医療ワークフローや質問票を作成する能力を備えています。紙のフォームをHIPAA準拠のオンラインフォームに変換することさえ可能です。
📚 詳細はこちら：Freeデータベースソフトのベストセレクション
6. Cognito フォーム（高度なフォームロジックと計算に最適）
Cognito Formsは高度な条件分岐ロジック、計算フィールド、複数ページフォームのサポートを提供します。患者受付、リスク評価、症状チェックリストなど複雑な医療フォームの作成に最適です。
特筆すべきはAI搭載のフォーム生成機能で、ユーザーは平易な言葉で要件を説明するだけで機能的なフォームテンプレートを作成できます
これらのHIPAA準拠オンラインフォームにはネイティブEHR連携機能はありません。ただしCognito Formsはwebhookをサポートしており、提出物のルーティングやフォローアップアクションのトリガーなど、ワークフローをカスタマイズできます。
開発者やプロダクトTeamsは、セキュリティAPIアクセスを活用してデータを他のシステムから取得・送信し、より広範なヘルスケア技術ワークフローに組み込むことが可能です。
Cognito フォームの主な機能
- 条件分岐ロジック、動的フィールド表示、通知機能でワークフローを自動化
- フォーム提出データから直接、患者要約や同意記録など、カスタムPDFやWord文書を生成
- Stripe、PayPal、Squareなどの支払いゲートウェイと連携し、PCI準拠の処理を含む動的フォーム経由での支払いを受け付けます。
- 詳細なログで全活動を監査し、提出内容の変更、ワークフロー操作、電子メール配信ステータスを追跡します
Cognito フォームの制限事項
- HIPAA準拠および関連するBusiness Associate Agreement（BAA）は、より高額なエンタープライズプランでのみ利用可能です。これにより、小規模な診療所では利用が困難となる可能性があります。
- 印刷時のフォーマット変更が不便です
Cognito フォームの価格
- 個人向け: Free
- プロ版: 19ドル/ユーザー/月
- チーム: $39/ユーザー/月
- 企業:* 月額129ドル
Cognito フォームの評価とレビュー
Cognito フォームについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
あるレビューアによれば：
条件分岐ロジック、回答パイプライン、Stripe/Zapier連携による自動化でレスポンシブフォームを簡単に作成。アカウント間でテンプレートを簡単に共有。ウェブサイトへのフォーム埋め込みも簡単。
条件分岐ロジック、回答パイプライン、Stripe/Zapier連携による自動化でレスポンシブフォームを簡単に作成。アカウント間でテンプレートを簡単に共有。ウェブサイトへのフォーム埋め込みも簡単。
📚 詳細はこちら：メンバー管理ソフトウェア
7. BlockSurvey（プライバシー最優先のデータ収集に最適）
BlockSurveyは、ブロックチェーン技術を活用したプライバシー・バイ・デザイン設計のフォーム自動化ソフトウェアです。回答データを中央集権型サーバーに保存せず、エンドツーエンドで暗号化され、回答者だけが所有権を保持します。
明示的にアクセス権限が与えられない限り、チームは生データに触れることができません。つまり、データ最小化とゼロトラストアーキテクチャが重要なヘルスケア技術製品に活用可能です。
このプラットフォームでは、カスタムドメイン、セキュリティな埋め込み機能、APIアクセスも提供され、フォームの使用方法や場所を制御できます。
BlockSurveyの主な機能
- AI搭載ビルダーでアンケートやフォームを作成。高品質な質問生成、適応型フォローアップロジック、自動データ分析を実現します。
- 広告・トラッカー・クッキーなしで匿名回答を収集し、信頼性を高めます
- カスタムドメイン、ロゴ、テーマでアンケートをホワイトラベル化
- 収集したデータを、チャートや要約付きのリアルタイムダッシュボードで分析
BlockSurveyのリミット
- パスフレーズログインはセキュリティリスクとなる可能性があります。パスフレーズを知っている者は誰でもアカウントにアクセスでき、アカウント所有者はアカウントを再保護する手段を持ちません。
- このプラットフォームの先進的な分散型セキュリティモデルは、一部の従来の医療IT部門にとって課題となる可能性があります
BlockSurveyの価格
- スタンダードプラン: 月額29ドル
- プレミアムプラン: 月額49ドル
- Teams: $69/月
- 企業:* 月額499ドル
BlockSurveyの評価とレビュー
実際のユーザーはBlockSurveyについてどう評価しているのでしょうか？
あるユーザーが以下のフィードバックを共有しました：
Blocksurveyは非常に使いやすく導入も簡単です。あっという間に私の定番フォームビルダーとなりました。革新的な点は、結果がブロックチェーンに保存されることで、これは私が歓迎する追加のセキュリティ層です。
Blocksurveyは非常に使いやすく導入も簡単です。あっという間に私の定番フォームビルダーとなりました。革新的な点は、結果がブロックチェーンに保存されることで、これは私が歓迎する追加のセキュリティ層です。
8. Jotform（テンプレートの多様性と連携機能に最適）
ゴールドプランおよびエンタープライズプランで利用可能なHIPAA準拠オプションを備えたJotformは、使いやすいドラッグ＆ドロップ式PDFマップツールを提供します。PDFエディターを使用すれば、医療機関はフォーム提出内容から既存の内部文書と同一の見た目の自動入力PDFを生成できます。
JotformのAI搭載ツールは、テキストプロンプトからフォームを生成したり、提出データを瞬時に要約する機能を持っています。事前作成済みの登録フォームテンプレートライブラリにより、すぐに作業を開始できます。
フォーム内から直接予約スケジュール設定を有効化することも可能です。患者が時間帯を選択すると、接続済みのカレンダーと自動的に同期されます。
Jotformの主な機能
- 特定のフィールドでPHI保護の切り替えを行うことで機密データを保護
- 支払い収集、予約スケジュール設定、電子署名の取得を、すべて単一のセキュリティなフォーム内で実現
- EMR（電子医療記録）、クラウドストレージサービス、支払い処理システムなど、150以上のサードパーティアプリケーションと連携可能です。
- 詳細な監査ログでワークフロー操作、電子メール配信、支払いを追跡
- HIPAA対応アカウントでは、1時間操作がない場合に自動ログオフを適用します
Jotformの制限リミット
- 他のカスタムコードで作成されたフォームと比較すると、デザインの柔軟性にリミットがあります
Jotformの価格
- スターター: Free
- ブロンズ: 月額39ドル
- シルバー: 月額49ドル
- ゴールドプラン: 月額129ドル
- 企業版：*カスタム見積もり
Jotformの評価とレビュー
実際のユーザーはJotformについてどう評価しているのでしょうか？
Jotformは作成できるフォームの種類が本当に柔軟です。登録フォーム、利息フォーム、サインアップフォーム、支払いフォーム（これはほんの一例に過ぎません）…フィールド名を変更した際、設定した条件の変更を忘れてしまうことがあり、フォームが意図した通りに機能しなくなることがあります。アラートやリマインダー機能があると助かります！それ以外は、不満はほとんどありません。
Jotformは作成できるフォームの種類が本当に柔軟です。登録フォーム、関心表明フォーム、サインアップフォーム、支払いフォーム（これはほんの一例に過ぎません）…フィールド名を変更した際、設定した条件の変更を忘れてしまい、フォームが意図した通りに機能しないことがあります。アラートやリマインダー機能があると助かります！それ以外は、不満はほとんどありません。
📚 詳細はこちら：Teams向け応募者追跡ソフトウェア
9. 123フォームビルダー（多言語フォーム作成に最適）
123FormBuilderはエンタープライズプランでHIPAA準拠を提供します。GDPR準拠フォーム、SSOなどの高度なセキュリティプロトコル、カスタム役割、監査証跡、SPF/DKIM電子メール認証、日次バックアップによりプライバシーを保護します。
患者が特定の症状を選択した場合、異なる質問セットをトリガーしたり、提出内容を特定の部門に振り分けたりする条件付きワークフローを設定できます。また、多言語フォームサポートを活用して多様な患者人口に対応可能です。
123FormBuilderの主な機能
- 256ビットSSL暗号化、データおよびフォームの暗号化、設定可能なデータ居住地を備えたAWDサーバー上の安全なストレージにより、データをセキュリティを確保して収集します。
- 認知障害のあるユーザー向けの代替テキスト機能を含む、WCAG 2.1 レベルAおよびAA基準をミーティングするフォームでアクセシビリティを向上させます。
- フォーム提出データから直接請求書や契約書を生成
- 医療システム内の他のツールへフォームデータを直接送信し、日常タスクを自動化
123FormBuilderのリミット
- フォームには不具合が生じることがあります。インスタンスとして、ユーザーからはサンキューページへのURLリダイレクト設定が難しいとの苦情が寄せられています
- 全体的なユーザーインターフェースは機能は高いものの、競合他社の最新ツールほどモダンな印象を与えない可能性があります
123FormBuilderの価格
- 基本プラン: Free
- ゴールドプラン: 月額37ドル
- プラチナプラン: 月額49ドル
- ダイヤモンドプラン: 月額99ドル
- 企業:* 月額225ドル（年額一括請求）
123FormBuilderの評価とレビュー
123FormBuilderについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
このレビューアーの評価をご覧ください：
フォームの作成は非常に簡単です。ユーザーインターフェースは優れており、操作性を高めるため定期的に更新されています。Salesforceとの連携やデータの事前入力・送信方法も明確です…時折実現できない機能に遭遇することもありますが、通常はそのような状況でも回避策や代替手段が存在します。ヘルプリソースは豊富で有用ですが、時々ナビゲーションがやや難しい場合があります（彼らは仕事に取り組んでいます）。
フォーム作成は非常に簡単です。ユーザーインターフェースは優れており、操作性を高めるため定期的に更新されています。Salesforceとの連携やデータの事前入力・送信方法も明確です…時折実現できない機能に遭遇することもありますが、通常は代替手段や別の有効な方法が存在します。ヘルプリソースは豊富で有用ですが、時々ナビゲーションがやや難しい場合があります（彼らは仕事に取り組んでいます）。
📚 詳細はこちら：クライアント管理ワークフローの作成方法
10. Zoho フォーム（Zohoエコシステムとの連携に最適）
Zohoエコシステム内で既に活動しているヘルスケア技術チームにとって優れた選択肢となるZoho Formsは、CRM、ヘルプデスク、内部ダッシュボードとシームレスに接続するフォームビルダーです。これにより、フォームデータを直接アプリに取り込んだり、ロジックベースのワークフローをトリガーしたりすることが可能になります。
HIPAA準拠機能はプレミアムプランおよびエンタープライズプランでのみ利用可能ですが、署名済みBAA（業務委託契約）、SSL暗号化、フィールド単位のデータマスキング、監査証跡を提供します。
Zoho フォームは、PHI（保護対象医療情報）や機密性の高い患者データ収集プロセスを扱う患者向けツールに統合可能です。
Zoho フォームの主な機能
- ソーシャルメディア、電子メール、QRコード、またはウェブサイトへの埋め込みを通じてフォームを配布できます
- オフラインでのデータ収集が可能。位置情報タグ付け、QRコードスキャン、条件付きロジックフォーム、電子署名、ファイル/画像アップロード、カードスキャン、キオスクモードなどの機能を活用できます。
- 有料プランでは無制限のフォーム共有、権限設定、リアルタイム共同作業によりチームメンバーと協働できます
- 組み込みレポートと分析機能でフォームのパフォーマンスを分析し、提出状況や完了率を追跡しましょう
Zoho フォームの制限事項
- 条件分岐機能はサポートされているものの、特に複数ページや高度に動的なフォームでは、煩雑で管理が難しいと評されることが多い。
- 独自のエコシステム内では強力ですが、スタンドアロンツールとしては利点が少なくなる可能性があります
Zoho フォームの価格
- Free:* Free
- 基本プラン: 月額12ドル
- スタンダードプラン: 月額30ドル
- プロフェッショナル: 月額60ドル
- プレミアムプラン: 月額110ドル
Zoho Formsの評価とレビュー
実際のユーザーはZoho Formsについてどう評価しているのでしょうか？
あるユーザーは自身の体験をこう語っています：
必要なアイテム（顧客名・住所・完了など）や注文に記録したい情報を簡単に入力できます。
必要なアイテム（顧客名・住所・作業完了など）や注文に記録したい情報を簡単に入力できます。
11. MakeForms（モダンでレスポンシブなフォームデザインに最適）
MakeFormsは、HIPAA、GDPR、CCPA、PIPEDA、およびオーストラリア個人情報保護法（DPA）に準拠したフォームビルダーです。
ユーザーとのインタラクションのニーズに応じて、シングルページ、マルチステップフロー、一括入力フォームなど、フォームタイプを選択できます。AIアシスタントがフォームの説明に基づいてフィールドと構造を提案します。
さらに、機密データを送信する前にユーザーを認証するためのワンタイムコードを設定できます。この機能は遠隔医療やアプリのオンボーディングで有用です。
MakeFormsの主な機能
- 各配布チャネルごとの回答を追跡する「ソース」を活用し、詳細な分析を実現
- 3種類のフォームタイプから選択：・1回で完了型・ステップ形式・一括入力型
- 160種類以上のテンプレート（フィードバックフォームなど）と100種類のデザインテーマでフォームをカスタマイズ。カスタムブランディング、ロゴ、フォントに対応。
- 共有ワークスペースでチームと協力し、フォームの作成・レビュー・管理を効率化しましょう
- テーブルビューや要約ビューなど、複数の表示形式でフォーム提出データを管理・分析
MakeFormsの制限（リミット）
- FreeプランにはHIPAA準拠（ビジネスアソシエイト契約（BAA）の締結）は含まれません。これには有料プランが必要です。
MakeFormsの価格
- 基本プラン: 月額29ドル
- プロ版: 月額69ドル
- Agency: 月額149ドル
- *企業: カスタム価格
MakeFormsの評価とレビュー
実際のユーザーはMakeFormsについてどう評価しているのでしょうか？
G2レビューからの引用：
まず、価値が抜群です。月額わずか29ドルで5,000件の提出に対応できるため、予算を圧迫することなく大量のデータを処理できます。また、サイトに埋め込んだ際の読み込み速度が速く、訪問者の操作をスムーズに保てる点もユーザー体験上大きな利点です…一方、連携オプションはリミットに感じられます。Zapierなどの自動化ツールとの接続は可能ですが、他のツールと連携するためだけにZapierに追加費用をかけるのは避けたいところです。直接連携の拡充が実現すれば、作業が格段に楽になるでしょう。
まず、価値が抜群です。月額わずか29ドルで5,000件の提出に対応できるため、予算を圧迫することなく大量のデータを処理できます。また、サイトに埋め込んだ際の読み込み速度が速く、訪問者の操作をスムーズに保てる点もユーザー体験上大きな利点です…一方、連携オプションはリミットに感じられます。Zapierなどの自動化ツールとの接続は可能ですが、他のツールと連携するためだけにZapierに追加費用をかけるのは避けたいところです。直接連携の拡充があれば、作業が格段に楽になるでしょう。
📚 詳細はこちら：ClickUpフォームの力：ソフトウェアTeamsの仕事を効率化
HIPAA準拠フォームビルダーで重視すべき機能
患者データをデジタルで収集する場合、HIPAA準拠のオンラインフォームビルダーの選択は必須です。HIPAA規制では、保護対象健康情報（PHI）を扱うプラットフォームはすべて、厳格なプライバシーとセキュリティ要件をミーティングする必要があります。
鍵の機能は以下の通りです：
- Businessアソシエイト契約（BAA）のセキュリティ確保：*第三者が保護医療情報（PHI）を扱う場合、プロバイダーが署名済みBAA（HIPAA準拠ガイドラインの基盤）を提供することを保証します
- すべてのデータをエンドツーエンドで暗号化：*機密情報を強力な暗号化で保護（安全なデータ送信時（フォーム提出時）および保存時（保存後））
- ユーザーアクセス制御：*役割ベースのアクセス制御でTeams内の境界を明確に設定し、リスクを最小限に抑えます
- *詳細な監査ログを提供：ビュー、編集、提出、エクスポートをすべて記録し、監査時のコンプライアンス証明を支援します
- *電子健康記録（EHR）/診療情報管理システム（EMR）との連携：既存の電子健康記録システムや診療管理システムと接続します
- 同意書へのセキュリティ確保された電子署名の収集：*受付フォーム、同意書、診察後の承認書において、法的効力のある患者署名を取得します
- 日常業務の自動化：*患者リマインダー、新規提出通知、条件付きロジックによる質問のカスタマイズなど、自動化機能でワークフローを加速
HIPAA準拠と非準拠のフォームビルダー：簡易比較
|機能*
|*HIPAA準拠フォームビルダー
|非準拠フォームビルダー
|データ保護*
|転送中および保存中のデータを暗号化します
|暗号化や安全なストレージを保証するものではありません
|アクセス制御*
|ユーザー認証、役割ベースの許可管理、監査ログ
|基本的なログイン保護機能のみ、詳細な監査証跡はなし
|*Businessアソシエイト契約（BAA）
|PHI（保護対象医療情報）の取り扱いにおいて法的に必須の署名済みBAA（業務委託契約）のプロバイダーとして提供します
|BAAを提供しておらず、PHIの法的要件を満たしません
|ユースケース*
|患者データ、病歴、保険情報の収集
|一般的なアンケート、フィードバックフォーム、リードジェネレーション
|医療現場での使用リスク*
|HIPAA規制とのミーティングに準拠し、法的・財務的リスクを最小限に抑えます
|PHI（保護対象健康情報）に本ツールを使用すると、罰金やデータ漏洩という結果が生じます
👀 ご存知でしたか？HIPAAはもともと医療プライバシーのために設計されたものではありません。1996年に、転職時に労働者が健康保険を維持できるよう支援する法律として始まりました。
ClickUpでフォームのセキュリティを確保
HIPAA準拠のフォームビルダーを見つけることは、患者データを保護するための重要なステップです。しかし、HIPAAフォームは全体像の一部に過ぎません。
患者情報を収集した後は、タスク、引継ぎ、承認、文書化をセキュリティかつ体系的に追跡する手段が必要です。
ClickUpは、フォーム、ファイル、タスク、レポート、会話を一元管理するAI搭載のすべて業務アプリです。エンタープライズプランでは、署名済みのビジネス提携契約（BAA）に基づくHIPAA準拠を提供します。
フォームと患者データは、暗号化、アクセス制御、監査ログにより保護され、電子化個人健康情報（ePHI）に関するHIPAA要件のミーティングを満たします。
柔軟性があり、セキュリティが確保され、医療チームの仕事で完璧です。
今すぐClickUpを無料で登録しましょう！ ✅